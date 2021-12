90 Fazit:

Der 1. FC Heidenheim rettet das knappe 2:1 über die Zeit und geht mit 30 Punkten in die Winterpause! Nach einer intensiven, aber auch zähen 1. Halbzeit gingen die über weite Strecken aktiveren Heidenheimer in der 63. Minute - nach einem Torwartfehler von Paderborns Huth - durch Mainka in Führung. Die Paderborner antworteten zunächst postwendend mit dem 1:1-Ausgleich durch Carls und blieben so trotz einer schwachen Offensive weiter in der Partie. In der 81. Minute netzte Kleindienst allerdings mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern zum 1:2 ein und besorgte Heidenheim damit den nicht unverdienten Auswärtssieg.

90 Spielende

90 Die Emotionen kochen hoch! SCP-Keeper spielt den Ball nach einer Verletzung eines Heidenheimers nicht sofort ins Toraus, woraufhin hin es an der Trainerbänken zwischen den Trainer Schmidt und Kwasniok laut wird. Ein Betreuer der Heidenheimer wird dabei sogar verwarnt. Paderborn läuft gleichzeitig die Zeit davon.

90 Der SCP darf nochmal hoffen! Die Paderborner sind dran und wollen das 2:2 erzwingen. Heidenheim steht tief in der eigenen Zone und muss sich mit Befreiungsschlägen retten.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Tim Siersleben Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tim Siersleben

90 Robert Leipertz Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Robert Leipertz

90 Christian Kühlwetter Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Christian Kühlwetter

90 Tobias Mohr Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tobias Mohr

89 Die Hausherren fighten nochmal! Kwasniok wirft Pröger und Stiepermann rein und ruft zur Schlussoffensive.

89 Kai Pröger Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

89 Jonas Carls Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Jonas Carls

89 Marco Stiepermann Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marco Stiepermann

89 Marcel Mehlem Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Marcel Mehlem

88 Sven Michel Paderborn Gelbe Karte für Sven Michel (SC Paderborn 07)

Michel holt sich auch noch Gelb ab. Der Torjäger der Paderborner stoppt einen FCH-Konter mit einem Trikotzupfer.

87 Es folgt der erst zweite Eckstoß der Paderborner, und wieder setzen die Ostwestfalen auf eine kurze Variante. Mitten im Fünfer wollen Justvan und van der Werff abziehen, werden aber unmittelbar vor dem Tor abggeblockt.

86 Norman Theuerkauf Heidenheim Gelbe Karte für Norman Theuerkauf (1. FC Heidenheim 1846)

Theuerkauf checkt Justvan im Mittelfeld mit den Armen zu Boden und sieht Gelb. Den Freistoß spielen die Paderborner kurz aus und bleiben somit vor dem Tor der Gäste.

84 Heidenheim geht aufs 1:3! Mohr wartet vor dem linken Pfosten auf einen Abpraller und kommt nach einer Klärung der Paderborner auch zum Abschluss. Der Heidenheimer geht mit Schuss aus der Drehung volles Risiko und verzieht klar.

83 Kann Paderborn wieder sofort antworten? Die Ostwestfalen laufen erneut einem Rückstand hinterher und haben jetzt nur noch knapp zehn Minuten. Momentan wirken die Hausherren schon etwas kraftlos...

81 Tim Kleindienst Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:2 durch Tim Kleindienst

Heidenheim schnuppert am Auswärtssieg! Die Gäste greifen über links an und leiten den Ball steil in den Gefahrenbereich weiter. Mohr spielt daraufhin den Rückraum und findet den freistehenden Kleindienst. Der FCH-Stürmer nimmt Maß und schiebt den Ball links unten platziert ein!

78 Bei den Gästen resultieren einige Torschüsse aus vorherigen Ecken. Heidenheim hat in der Luft heute deutlich Größenvorteile und schlägt die elfte (!) Ecke nun direkt in die Arme von Huth.

77 Prince Owusu Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Prince Owusu

77 Felix Platte Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Felix Platte

77 Auch wenn die Partie insgesamt eher zäh ist, bietet der zweite Durchgang schon mehr Action vor den Toren. Mittlerweile steht es bei den Torschüssen sogar 7:17.

76 Stefan Schimmer Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Stefan Schimmer

76 Dženis Burnić Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Dženis Burnić

74 Huth macht seinen Fehler wieder gut! Heidenheim stürmt über die linke Außenbahn und verfrachtet den Ball über Föhrenbach ganz gefährlich in den Rückraum. Mohr zirkelt den Ball mit der Seite aufs Tor und diesmal ist Huth mit seinen Händen souverän zur Stelle!

72 Gibt es noch einen Standard-Treffer der Heidenheimer? Die Gäste schlagen ihre nächste Ecke von rechts und Paderborn ist in Alarmbereitschaft. Hinter dem Fünfer krachen Mehlem und Theuerkauf zusammen und müssen kurz behandelt werden.

69 Laut der DFL liegen zwischen beiden Toren gerade mal 113 Sekunden. Jetzt dürfen wir uns auf eine spannende Schlussphase freuen, da beide Teams nach den Toren mutiger werden.

68 Für den SC Paderborn ist der postwendende Ausgleich eminent wichtig. Jetzt könnte bei den Ostwestfalen nochmal ein Ruck durchs Team gehen. Bisher kam vor allem offensiv einfach viel zu wenig.

65 Jonas Carls Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Jonas Carls

Der SC Paderborn mit der direkten Antwort! Michel macht den Ball links im Fünfer mit seinem Körper fest und hält den Ball in der gefährlichen Zone. Hüsing will klären und spitzelt das Leder unfreiwillig zu Carls. Der Paderborner erkennt seine Chance am Fünferrand und befördert den Ball mit einem satten Schuss ins lange Eck!

64 Patrick Mainka Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Patrick Mainka

Heidenheim geht mit einem Standardtor in Führung! Mohr haut einen Freistoß aus 23 Metern von halbrechts mittig aufs Tor. Huth, der heute nur selten Sicherheit ausstrahlt, lässt unglücklich nach vorne abprallen und legt damit für Abstauber Mainka auf.

63 Fällt durch ein Standard das goldene Tor? Der nachfolgende Freistoß der Paderborner wird brandgefährlich und landet rechts am Pfosten bei Hünemeier. Der Innenverteidige setzt den Ball nur Zentimeter rechts vorbei!

61 Patrick Mainka Heidenheim Gelbe Karte für Patrick Mainka (1. FC Heidenheim 1846)

Nächste Gelb! Mainka kann mit dem schnelleren Justvan nicht mithalten und greift links auf dem Flügel zum taktischen Foul.

61 Kopfballchance! Heidenheims Kleindienst ist bei einer Ecke von rechts ohne Gegenspieler und köpft den Ball aus kurzer Distanz rechts am Alu vorbei! Huth ist mit den Finger noch minimal dran.

59 Yalcin kommt ins Spiel und hat sofort eine Chance! Der Joker der Paderborner verwertet einen freien Ball an der Sechzehnerkante und zirkelt die Kugel aufs Tor. FCH-Keeper Müller ist bereits auf dem Weg zur falschen Seite und hat Glück, dass Mainka mit dem Hinterkopf abblockt.

58 Maximilian Thalhammer Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Maximilian Thalhammer

57 Jonas Föhrenbach Heidenheim Gelbe Karte für Jonas Föhrenbach (1. FC Heidenheim 1846)

Föhrenbach tritt Michel direkt vor den Trainerbänken in die Waden und muss sich danach einiges von der Paderborner Bank anhören lassen. Der Schiri eilt herbei und löst die Rudelbildung mit einer Gelben Karte auf.

57 Die Heidenheimer flanken via Burnić in den Sechzehner, wo Mohr mit dem Kopf weiterleiten kann. Kurz danach geht allerdings die Abseitsfahne hoch. In den Luftduellen ist Heidenheim generell ebenfalls überlegen.

57 Robin Yalcin Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Robin Yalcin

55 Der SC Paderborn lebt indes nur von Sven Michel. Der Toptorjäger der Ostwestfalen ist der einzige Aktivposten im Offensivspiel und stets der Zielspieler seiner Kollegen. Nur Michel allein wird für einen Heimsieg aber wohl nicht reichen...

53 Die Heidenheimer knüpfen damit an ihre gute Phase zu Beginn des Spiels an und sind im zweiten Durchgang bisher viel wacher.

51 Viele Fouls von Paderborn! Die Ostwestfalen sorgen mit unnötigen Fouls selbst für Unruhe und ermöglichen Heidenheim so immer wieder gefährliche Freistoßchancen. Nun schlenzt Mohr einen Freistoß aus zentralen 23 Metern etwas zu hoch über die Latte.

48 Ron Schallenberg Paderborn Gelbe Karte für Ron Schallenberg (SC Paderborn 07)

Hitzige Wiederbeginn! Schallenberg langt auf der Seitenlinie mit einem leichten Tritt zu und echauffiert sich danach lautstark beim Schiedsrichter. Der Referee bestraft den Wutausbruch - und das Foul - mit Gelb.

47 Paderborn legt den sich Ball fast selbst ins Netz! Die etwas unkonzentrierte SCP-Abwehr leistet sich den nächsten Aussetzer: Van der Werff spielt einen Rückpass für Huth zu kurz, woraufhin Leipertz im Fünfer das 0:1 auf dem Fuß hat. Huth hechtet zur Seite und wirft sich in letzter Sekunde auf die Kugel!

46 So! Während die Kleinsten noch an ihren Pommes knabbern und sich für den zweiten Durchgang stärken, geht es jetzt auch auf dem Platz weiter. Wir haben einen Weihnachtswunsch: Tore!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Beim Duell zwischen den Verfolgern aus Paderborn und Heidenheim blieben die großen Highlights bislang noch aus. Beide Teams lieferten sich im ersten Durchgang einen intensiven Fight, der lange Zeit jedoch ohne Torchancen auskommen musste. Erst in den letzten 15 Minuten vor dem Halbzeitpfiff entwickelten die etwas aktivieren Gäste mehr Torgefahr und erspielten sich vor allem durch hohe Bälle nochmal einige Abschlüsse. Paderborn hatte eher mit der galligen Gangart der Heidenheimer zu kämpfen und wurde bisher nur durch Topscorer Michel gefährlich.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Lufthoheit beim 1. FC Heidenheim! In der letzten Minute der regulären Spielzeit steigt Hüsing bei einem Flankenball von links im Sechzehner hoch und schafft es auch nochmal an den Ball. Der Heidenheimer wischt die Kugel mit dem Hinterkopf am rechten Pfosten vorbei!

43 Nochmal der FCH! Theuerkauf geht bei bei einem Vorstoß über links mit nach vorn und sticht nach einem Querpass mit Übersicht in die Lücke. Zehn Meter vor der Tor trifft Theuerkauf den Ball mit der Fußspitze und drückt das Leder knapp über die Querlatte!

42 Passiert noch etwas vor der Pause? Momentan sieht es nach einem torlosen 0:0 aus.

40 Satter Schuss! Heidenheims Burnić lauert bei einer Ecke von rechts hinter dem Sechzehner auf einen Abpraller und kommt tatsächlich zum Abschluss. Burnić nimmt den Ball als Dropkick, den Huth erst im zweiten Versuch festmachen kann. Das ist die beste Gelegenheit der Gäste.

39 Maximilian Thalhammer Paderborn Gelbe Karte für Maximilian Thalhammer (SC Paderborn 07)

Zeit für die erste Verwarnung! Thalhammer tritt Schöppner von hinten in die Hacken und sieht daher zu Recht Gelb.

38 Wieder Michel! Der Topscorer ist der auffälligste Paderborner und macht sich im gegnerischen Solo wieder mit einem schnellen Antritt auf dem Weg. Michel kreuzt mit Platte seinen Laufweg und donnert den Ball, erneut von halblinks, über Kiste.

35 Überraschend unterbricht der Referee nun die Partie und signalisiert, dass der VAR gerade eingreift und ein mögliches Handspiel checkt. Dabei geht es um Schallenberg, der bei einem Freistoß der Heidenheimer eventuell mit den Fingern den Ball streift. Nach einer kurzen Pause gibt Burda das Spiel wieder frei: Kein Elfmeter für Heidenheim.

34 Gute Chance für Paderborn! Michel läuft der FCH-Abwehr nach einem Schnittstellenpass davon und wuchtet den Ball von links überraschend aus spitzem Winkel aufs Tor. Müller rechnet eher mit einer Flanke, entschärft den Schuss aber trotzdem mit seinen Fäusten.

33 Aufpassen muss Paderborn weiterhin bei den Eckbällen der Gäste. Heidenheim schlägt von rechts zwei Ecken nacheinander, bei denen der Luftraum der Paderborner wieder brennt. Huth ist zu zögerlich und ist in der Luft etwas unsicher.

31 Es gibt nicht mehr Torchancen, dafür aber mehr Fouls. Schallenberg geht auf dem rechten Flügel zu spät in den Zweikampf mit Schöppner und erwischt den Heidenheimer am Knöchel. Der Zusammenstoß ist ohne Fans deutlich zu hören und Burda pfeift sofort energisch ab.

28 Kleindienst probiert es aus 40 Metern! Van der Werff unterläuft im Spielaufbau ein katastrophaler Patzer und spielt Kleindienst den Ball mit einem Querpass perfekt in den Lauf. Der Heidenheimer sieht Huth weit vor dem Tor stehen und zieht sofort ab. SCP-Keeper Huth eilt nach hinten und fängt das Leder gerade noch rechtzeitig ab.

26 Der zweite Eckball der Heidenheimer fliegt von links in die gefährliche Zone und landet im hinteren Fünfer bei Mainka. Nach dessen Kopfballverlängerung übernimmt Schöppner auf der Torauslinie und verstolpert den Ball beim Flankenversuch ins Aus.

25 Bei den Spielanteilen haben die Heidenheimer weiter die Nase vorn. Die Elf von Frank Schmidt ist aktiver und in Ballbesitz. Neue Torchancen können sich die FCK-Kicker derzeit aber auch nicht erspielen.

23 Mehr Kampf, wenige Highlights. Die Partie wird zunehmend umkämpfter und findet weitestgehend zwischen den Strafräumen statt. Es sieht also eher nach einem Abnutzungskampf statt Torfestival aus...

20 Van der Werff resolut! Der SCP-Verteidiger muss am eigenen Sechzehner ins Duell mit Leipertz und spielt mit einem harten Tackling den Ball, und eben auch Leipertz. Der Heidenheimer schreit auf, doch Schiri Burda lässt laufen.

18 Jetzt kommt auch mal Paderborn! Topscorer dreht sich rechts im Fünfer einmal um die eigene Achse und flankt daraufhin mit einem gechippten Ball an den zweiten Pfosten. Carls hebt ab und unterläuft die Hereingabe.

16 Tobias Mohr marschiert auf der linken Seite und schaut kurz vor seiner Hereingabe in den Sechzehner hoch. Die folgende Flanke rutscht dem Heidenheimer direkt vom Schlappen und landet deutlich im Toraus.

15 Der FCH ist bislang stärker. Die Gäste vom Heidenheimer Schlossberg sind besser in den Zweikämpfen und haben mehr Spielanteile. Bei den Paderbornern sind indes noch zu viele vermeidbare Fehler dabei.

12 Wieder Probleme bei Huth! Der Keeper der Paderborner hat noch mit hohen Bällen zu kämpfen und unterläuft nun erneut eine Ecken-Flanke. Huth schafft es im hohen Fünfer nicht an den Ball und sichert das Spielgerät nur mit Glück nach dem ersten Bodenkontakt.

11 Erster Torschuss! Kleindienst nimmt den Ball links im Sechzehner stark aus der Luft an und ballert die Kugel daraufhin aus der Drehung mit einem Dropkick nur knapp übers Tor. Gute Aktion des FCH-Stürmers.

10 Alarm im SCP-Strafraum! Heidenheim schwingt eine Ecke von rechts in den Fünfer, wo der Paderborner Schlussmann Huth am Ball vorbeispringt. Danach der liegt der Ball frei vor dem linken Pfosten, doch alle Heidenheimer verpassen.

8 Langsam finden die Paderborner in ihr Heimspiel! Hünemeier macht auf dem rechten Flügel einige Meter und hämmert den Ball danach flach und quer in den Fünfer. Michel ist zugegen und verpasst die Hereingabe knapp.

6 Intensiver Beginn! Paderborn ist gegen die griffigen Heidenheimer sofort gefordert und kommt nun auch selbst erstmals in die Zone des Gegner. Als Schallenberg im Zentrum zum Sprint ansetzt, greift Schöppner schnell zum taktischen Foul. Schiri Burda verzichtet so früh aber noch auf eine Verwarnung ermahnt Schöppner lediglich.

4 Die Ostwestfalen reagieren auf das Pressing der Heidenheimer erstmal unaufgeregt und spielen den Ball sauber von hinten heraus nach vorn.

2 Heidenheim geht früh drauf! Die Gäste wollen Paderborn sofort unter Druck setzen und beginnen aggressiv. Paderborn-Keepert zögert bei einem Abschlag im eigenen Fünfer etwas zu lange und lässt sich die Kugel beinahe von Kleindienst wegnehmen. Am Ende geht die enge Nummer nochmal gut...

1 Schiri Max Burda pfeift an und gibt die Partie frei! Die Hausherren tragen heute blaue Trikots, Heidenheim ist in Weiß zu Gast. Welches Team knackt die 30-Punkte-Marke?

1 Spielbeginn

Bei den Gästen nimmt Coach Schmidt sogar nur einen Wechsel vor: Rechtsaußen Kühlwetter muss auf die Bank und wird von Leipertz ersetzt.

Personell setzen beide Trainer trotz der englischen Woche weitestgehend auf ihre Stammkräfte. SCP-Trainer Kwasniok nimmt im Vergleich zum 0:1 gegen Darmstadt zwei Änderungen vor und kann im Sturm neben Topscorer Michel auch wieder auf den zuletzt verletzten Platte zurückgreifen. Zudem kommt Mittelfeldspieler Thalhammer zu seinem Startelfdebüt in dieser Saison.

Während der SC Paderborn seinen Fans zum 4. Advent vor allem nochmal einen Heimsieg schenken will, schaut der 1. FC Heideheim beim Jahresabschluss hingegen eher auf die 30-Punkte-Marke: „Beide Mannschaften haben derzeit 27 Punkte und können noch 30 erreichen. Das ist eine motivierende Drucksituation“, erklärte FCH-Trainer Frank Schmidt. Auch die Heidenheimer haben zum Jahresende mit Formschwankungen zu kämpfen und verloren am letzten Spieltag in Karlsruhe trotz einer schnellen 1:0-Führung mit 2:3. Zuvor gelangen dem FCH zum Hinrunden-Ende nochmal drei Siege am Stück.

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen am Stück hofft der SC Paderborn im letzten Spiel des Jahres gegen Heidenheim nochmal auf einen Heimsieg Unter Coach Lukasz Kwasniok spielte der SCP eine „sehr gute Hinrunde“ und übernahm dank der starken Offensive um Sven Michel und Felix Platte sogar zeitweise die Tabellenführung. In den vergangenen Wochen konnten die Ostwestfalen ihre starken Leistungen allerdings nicht ganz bestätigen und hatten zudem mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Bevor es schon bald in den wohlverdienten Weihnachts-Urlaub geht, erwartet Trainer Kwasniok gegen Heidenheim aber nochmal einen Fight: „Schon das Hinrundenspiel war damals sehr intensiv. Das erwarte ich auch Samstag, das wird ein Kracher“, sagte der SCP-Trainer.