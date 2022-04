34 Luca Zitterbart Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Luca Zitterbart (Düsseldorfer EG)



33 Niklas Treutle Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers)

Doch auch Niklas Treutle wird bestraft - wegen unsportlichen Verhaltens. Die Strafe des Torwarts sitzt stellvertretend Marko Friedrich ab.

33 Alexander Ehl Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Ehl (Düsseldorfer EG)

Im Torraum fährt Alexander Ehl in Goalie Niklas Treutle und fängt sich eine Strafzeit wegen Torhüterbehinderung ein.

33 Auf der Gegenseite zieht Jake Ustorf auf halblinks gut zum Tor, scheut aber den Abschluss und möchte quer auf Chris Brown ablegen. Und da geht ein gegnerischer Spieler dazwischen.

32 Düsseldorf geht gut vorn drauf, hält die Scheibe im gegnerischen Drittel. Aus halbrechter Position feuert David Trinkberger. Niklas Treutle lässt das kleine Schwarze im Fanghandschuh verschwinden.

31 Und plötzlich wächst das Selbstvertrauen bei den Mittelfranken. Doch die Düsseldorfer lassen sich nicht aus der Bahn werfen, setzen alles dagegen. Daniel Fischbuch ist rechts in der Angriffszone unterwegs, legt quer in die Mitte zu Stephen MacAulay. Dessen Schuss wehrt Niklas Treutle mit der Stockhand ab.

30 Dabei sah es gerade noch so gut aus für die DEG. Die Rheinländer hatten die Schussbilanz zu ihren Gunsten gedreht, waren drauf und dran, einen vierten Treffer zu erzielen. Nun aber ist es wieder richtig spannend.

29 Marko Friedrich Nürnberg Tor für die Nürnberg Ice Tigers, 2:3 durch Marko Friedrich

Ein wenig aus dem Nichts schlagen plötzlich die Gastgeber zu. Düsseldorfs Brendan O'Donnell verliert die Scheibe in der Nürnberger Zone gegen Tyler Sheehy. Dieser leitet mit einem langen Pass sofort den Konter ein. Marko Friedrich hat im Zentrum freie Bahn und nutzt die Chance eiskalt.

28 Beim Bully bestätigen sich die Erkenntnisse der regulären Saison. Die Ice Tigers waren da Schlusslicht und haben nun auch heute bei den Anspielen zusehends das Nachsehen.

27 Aktuell verspüren die Gäste viel Rückenwind und marschieren weiter. Nürnberg muss den erneuten Rückschlag eine knappe Minute nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erst einmal verdauen.

25 Daniel Fischbuch Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 1:3 durch Daniel Fischbuch

Nach dem gewonnen Bully rechts in der Angriffszone erhält Daniel Fischbuch an der blauen Linie den Puck, spielt quer zu Stephen MacAulay und bekommt das Ding direkt zurück. Dann setzt Fischbuch zum Handgelenkschuss an. Niklas Treutle sieht kaum etwas - und folglich auch das Unheil nicht kommen. Düsseldorf wieder zwei Tore vorn!

25 In Überzahl ergreifen die Gäste die Initiative. Gregor MacLeod wird im rechten Bullykreis präzise bedient. Der Onetimer zischt aufs kurze Eck. Da zuckt die Fanghand von Niklas Treutle raus und fischt das Ding weg.

25 Gregor MacLeod Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Gregor MacLeod (Nürnberg Ice Tigers)

Wegen eines Beinstellens gegen Alexander Barta muss Gregor MacLeod auf der Strafbank vorstellig werden.

24 Daniel Schmölz Nürnberg Tor für die Nürnberg Ice Tigers, 1:2 durch Daniel Schmölz

Nicholas Welsh spielt die Scheibe zentral von der blauen Linie nach links. Dort hat Patrick Reimer Zeit, spielt aus spitzem Winkel scharf in die Mitte. Im Slot lauert Daniel Schmölz, stellt den Schlittschuh und lenkt den Puck ins Tor. Zwar gehen die Referees dann noch zum Videobeweis, holen sich dort aber nur Bestätigung. Das Tor zählt.

23 Fast links von der blauen Linie bringt Tyler Sheehy den Puck mit der Rückhand zum Tor. Marko Friedrich fälscht leicht ab. Letztlich aber rutscht das kleine Schwarze an der Kiste vorbei.

22 Natürlich haben die Ice Tigers keine Zeit zu verlieren. Die Mittelfranken marschieren und versuchen, die Scheiben zum Tor zu bringen. Marko Friedrich tut das links aus spitzem Winkel. Mirko Pantkowski dichtet das kurze Eck ab.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Zum Auftakt der Playoffs liegen die Nürnberg Ice Tigers gegen die Düsseldorfer EG nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. In einer überaus intensiv geführten Partie legten die Gäste anfangs eine enorme Effizienz an den Tag, gingen ganz früh in Führung und schoben exakt neun Minuten später den zweiten Treffer nach. Eindeutig mehr vom Spiel hatten bis dahin die Hausherren - auch unterstützt durch die Überzahlsituationen. Erst im weiteren Verlauf gestalteten die Rheinländer das Geschehen ausgeglichener und kamen bis auf 10:11 Torschüsse heran. Nach ihren vier Siegen in der Hauptrunde gegen Nürnberg scheint die DEG also auch heute auf einem guten Weg.

20 Ende 1. Drittel

19 Letztlich will die Scheibe erneut nicht in die Kiste. Auch die dritte Überzahl der Ice Tigers verstreicht ungenutzt. Düsseldorf ist wieder komplett.

18 Bislang spielen die Ice Tigers das Powerplay komplett in der Angriffszone. Patrick Reimer zieht im linken Bullykreis direkt ab. Den Schuss aufs kurze Eck wehrt Mirko Pantkowski ab.

17 Jerry D'Amigo Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Jerry D'Amigo (Düsseldorfer EG)

In voller Besetzung sind die Hausherren gleich wieder da und setzen eigene Akzente. Rechts an der Bande strebt Tim Fleischer zum Puck und wird von Jerry D'Amigo mit dem Stock von den Beinen geholt. Das setzt die nächste Strafe.

16 Im rechten Bullykreis behauptet Kyle Cumiskey die Scheibe, legt mit Übersicht zur Mitte ab. Tobias Eder rückt nach und zündet den Schlagschuss. In den wirft sich Oliver Mebus und blockt ab. Kurz darauf sind die Ice Tigers wieder komplett.

15 Jetzt fabrizieren die Gäste ein recht ordentliches Powerplay. Alexander Barta zieht rechts von der blauen Linie ab. Aber bei der DEG ist auch nicht jeder Schuss ein Treffer. Dennoch halten sich die Rheinländer beinahe dauerhaft im gegnerischen Drittel auf.

15 Aus der eigenen Zone startet Brendan O'Donnell ein Solo, schafft es mit einer feinen Finte in die Angriffszone und zieht ab. Mit der Maske lenkt Niklas Treutle das Geschoss ins Fangnetz.

14 Dane Fox Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Dane Fox (Nürnberg Ice Tigers)

Erstmals verlieren die Strafbankkönige der Hauptrunde für zwei Minuten einen Spieler. Es trifft Dane Fox wegen eines Stockschlags gegen Tobias Eder.

12 Stephen MacAulay Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 0:2 durch Stephen MacAulay

Beinahe gemeinschaftlich vertändeln die Nürnberger den Puck in der eigenen Zone. Da ist nicht ein Spieler allein Schuld. Das Geschenk nimmt Stephen MacAulay dankend an, fackelt in zentraler Position nicht lange und wuchtet seinen Handgelenkschuss oben ins linke Eck. Die DEG legt hier eine famose Effizienz an den Tag - fünf Torschüsse, zwei Treffer.

10 Und so bekommt das DEG gut verteidigt, hat weit weniger auszustehen, als das vorhin der Fall war. Nun darf Joonas Järvinen wieder aufs Eis zurückkehren.

9 Natürlich helfen die Überzahlsituationen den Mittelfranken, weiter am Drücker zu bleiben. Aber natürlich sind wir hier in den Playoffs. Und da werfen sich die Rehinländer in alles, was sich nur ansatzweise in Richtung des eigenen Tores bewegt.

8 Joonas Järvinen Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Joonas Järvinen (Düsseldorfer EG)

Hinter dem eigenen Tor checkt Joonas Järvinen Gegenspieler Marko Friedrich in die Bande und holt sich dafür zwei Strafminuten ab.

6 Gregor MacLeod bringt die Scheibe von der rechten Seite zum Tor. Marko Friedrich und Oliver Mebus setzen entschlossen nach. Letzterer befördert das Spielgerät ans Außennetz.

5 Letztlich kommen die Düsseldorfer in diesem starken Powerplay der Ice Tigers doch ungeschoren davon. Die Gäste dürfen ihre Reihen wieder auffüllen.

4 In Überzahl schütteln die Nürnberger das Gegentor sofort ab und sorgen mächtig für Alarm. Das gegnerische Tor wird richtiggehend belagert, da brennt es lichterloh. Daniel Schmölz ist zugange - wie auch Tim Fleischer. Mirko Pantkowski wirft sich dagegen, wehrt mit dem Schoner ab. Dann trifft das Hartgummi den rechten Außenpfosten. Nur rein will die Scheibe nicht.

3 Mike Fischer Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Mike Fischer (Düsseldorfer EG)

Kurz darauf öffnet sich erstmals die Tür zu einer der Strafbänke. Dort muss sich Mike Fischer einfinden. Die Behinderung an der Bande aber geht eigentlich von David Trinkberger aus. Sei's drum - die DEG gerät in Unterzahl.

3 Kyle Cumiskey Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 0:1 durch Kyle Cumiskey

Früh findet die Scheibe den Weg ins Netz. Links in der Angriffszone taucht Alexander Ehl auf, schlägt einen Haken zur Mitte und legt zu Kyle Cumiskey ab. Dieser bringt den Puck von links einfach mal zum Tor. Da herrscht viel Verkehr, Niklas Treutle sieht nichts und kann den Einschlag im langen Eck nicht verhindern.

2 Für den ersten Torschuss der Partie sorgen die Gäste. Vom rechten Bullykreis bringt Alexander Ehl einen Handgelenkschuss an, den Niklas Treutle sicher hält.

1 Für Ordnung auf dem Eis sollen die Schiedsrichter Andrew Bruggeman und André Schrader sorgen. Unterstützung liefern die Linesperson Maksim Cepik und Tobias Schwenk.

1 Spielbeginn

Zwischen den Pfosten stehen die beiden Nummer-1-Goalies. Bei den Ice Tigers ist das ganz klar Niklas Treutle. Auf Düsseldorfer Seite hütet Mirko Pantkowski den Kasten. Verzichten müssen die Gäste auf ihren Coach Harold Kreis, der wegen dringender familiärer Angelegenheiten nach Kanada fliegen musste. Co-Trainer Thomas Dolak hat somit heute wie auch in Spiel 2 am Donnerstag das Sagen an der Bande. Bei den Hausherren fehlt Andrew Bodnarchuk, der wegen einer Matchstrafe zwei Spiele Sperre abbrummen muss. Positives gibt es dagegen über Patrick Reimer zu vermelden. Der 39-Jährige hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison für die Ice Tigers stürmen.

Was die Zahlen der Hauptrunde betrifft, die schauen nicht sonderlich überzeugend aus für Nürnberg. Als schlechtestes Bully-Team hat man zudem die meisten Strafminuten gesammelt (712). Und in Überzahl erzielten einzig die Krefeld Pinguine noch zwei Tore weniger als die Franken (29). Sicherlich riss auch Düsseldorf im Powerplay keine Bäume aus. Im Penaltykilling bewegten sich beide Mannschaften auf ähnlich durchschnittlichem Niveau. Als zweitfairstes Team der DEL war die DEG diesbezüglich allerdings auch nicht ganz so häufig gefordert.

Mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse scheinen die Nürnberger besser in Fahrt zu sein. In den letzten vier Spielen wurde regelmäßig gepunktet, zuletzt daheim gegen Augsburg mit 3:2 und am Sonntag in Schwenningen mit 5:4 jeweils nach Penaltyschießen gewonnen. Ihre letzte Heimniederlage kassierten die Ice Tigers Ende März gegen die Eisbären (1:2).

Inwieweit der achtmalige deutsche Meister daraus genug Selbstvertrauen ziehen kann, bleibt abzuwarten. Die DEG verlor nämlich ihre letzten vier Hauptrundenpartien - drei davon auswärts und die letzten zwei ohne eigenen Treffer. Die letzten Siege gelangen im März zu Hause gegen Berlin (3:2 nach Penaltyschießen) und Ingolstadt (3:0). In der Fremde waren die Düsseldorfer letztmals ausgerechnet in Nürnberg siegreich (2:1).

Allerdings haben die Mittelfranken mit der DEG im bisherigen Saisonverlauf gar keine guten Erfahrungen gemacht. Tatsächlich gingen alle vier Partien an die Düsseldorfer - also auch die Begegnungen in Nürnberg. Diese entschieden die Rheinländer Ende November (4:1) und Mitte März (2:1) für sich.

Mit Blick auf die Tabelle der Hauptrunde, die wegen der zahlreichen nicht nachholbaren Partien dank des Punktequotienten ermittelt wurde, stehen sich an dieser Stelle der Achte und der Neunte gegenüber. Beide Mannschaften fuhren während der regulären Saison 26 Siege ein. Dabei kristallisierten sich die Ice Tigers als fünftbestes Heimteam der Liga heraus, was den Heimvorteil heute und in einem vermeintlichen Spiel 3 besonders wertvoll machen könnte.