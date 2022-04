20 Drittelfazit:

Im wichtigen Do-or-Die-Spiel gegen die Kölner Haie gelingt dem ERC Ingolstadt im 1. Drittel mit einer 2:0-Führung der Traumstart. Die Schanzer duellierten sich mit den Haie zunächst auf Augenhöhe, schockten die Kölner daraufhin aber mit zwei schön herausgespielten Toren durch Höfflin (8.) und DeFazio (11.), der im Powerplay traf. Danach ging dem ERC - bedingt durch eine längere Pause um einen Defekts an der Ausrüstung von Pogge - der Schwung verloren, wobei die Haie ihrerseits ebenfalls nicht für Torgefahr sorgen konnten. Stand jetzt findet morgen also Spiel 3 zwischen dem ERC und KEC statt!

20 Ende 1. Drittel

20 Diesmal finden die Haie schnell in ihre Powerplay-Aufstellung. McIntyre wird allerdings bei seinem Onetimer-Versuch von rechts abgeblockt. Danach sind nur noch drei Sekunden auf der Uhr, es bleibt also beim 2:0.

20 Brandon DeFazio Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Brandon DeFazio (ERC Ingolstadt)

Erneute Powerplay-Chance für die Haie! Abseirs der Scheibe haut DeFazio mit seiner Kelle auf die Hände von Oblinger. 34 Sekunden sind im 1. Drittel noch auf der Uhr.

19 Das kölsche Powerplay schwächelt! Die Haie finden nicht richtig in die Formation und bleiben in ihrer einminütigen Überzahl zu harmlos. Der ERC ist wieder komplett!

18 Bei acht Mann auf dem Eis gibt Wagner nochmal einen Knaller vom linken Bullykreis ab. Der Puck zischt in die Rundung und knallt gegen die Bande.

17 Louis-Marc Aubry Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Louis-Marc Aubry (ERC Ingolstadt)

Die erste Strafe gegen Ingolstadt! Am Torraum der Haie begeht Aubry einen Stockschlag und muss daher als erster Schanzer auf die Strafbank. Nach 44 Sekunden 4-gegen-4 dürfen die Haie mit einem Mann mehr ran.

17 Die Schanzer wollen das 3:0! Höfflin vergibt aus kurzer Distanz am rechten Pfosten, kurz darauf scheitert auch Aubry mit einem Fernschuss.

16 Landon Ferraro Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Landon Ferraro (Kölner Haie)

Stress nach einem Kracher der Haie! Nach einem brettharten Schuss von McIntyre geht Ferraro in den parierenden ERC-Goalie Taylor nach und fängt sich damit seine zweite Strafe ein.

15 Das 1. Drittel läuft zunehmend an den Haien vorbei. Die Panther verwalten das 2:0 unaufgeregt und nehmen in diesen ereignislosen Minuten derzeit etwas Zeit von der Uhr.

13 Gibt es eine Reaktion der Haie? Die Panther lassen den KEC derzeit nicht ins Spiel zurück und halten die Schlagzahl in der Offensive hoch. Köln ist zu selten in Scheibenbesitz.

12 Kurz nach dem Tor folgt eine Unterbrechung, da KEC-Goalie Pogge Probleme mit seinem Schuhwerk hat. Der Kölner Schlussmann muss ein gerissenes Band wechseln an den Schlittschuhen wechseln. Die ungeplante Pause kommt den Haien momentan nicht ganz ungelegen...

11 Brandon DeFazio Ingolstadt Tor für ERC Ingolstadt, 2:0 durch Brandon DeFazio

Die Panther kombinieren sich wunderschön zum 2:0! Bourque leitet zunächst herrlich mit dem Rücken zum Tor ein, woraufhin Pietta den Puck links am Pfosten direkt quer auflegt. DeFazio steht frei vor dem rechten Pfosten und krönt dieses Tic-Tac-Toe mit dem zweiten Treffer!

10 Landon Ferraro Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Landon Ferraro (Kölner Haie)

Und jetzt müssen die Haie auch noch in Unterzahl ran! Ferraro leistet sich einen gefährlichen Stockschlag und muss vom Eis.

9 Das 2:0 liegt in der Luft! Die Panther machen offensiv weiter und halten den Puck in der Gefahrenzone vor KEC-Goalie Pogge. Im Durcheinander vor dem Tor können die Haie nur mit Glück den ingolstädter Doppelschlag verhindern.

9 Mit dem frühen 1:0 haben die Panther ihr erstes Ziel schon mal erreicht. Können die Gastgeber jetzt vielleicht sogar gleich nachlegen oder folgt die Antwort der Haie?

8 Mirko Höfflin Ingolstadt Tor für ERC Ingolstadt, 1:0 durch Mirko Höfflin

Höfflin bringt die Schanzer in Führung! Hüttl setzt auf der rechten Seite mit starkem Forechecking nach und bringt auch noch den tödlichen Querpass vors Tor. Links am Alu skatet Höfflin in die Lücke und staubt ab!

8 2-auf-1 für die Haie! Marcel Müller überspielt die Neutrale Zone zügig und legt im Konter daraufhin nach links ab. Oblinger ist frei durch, braucht aber zu lange für seinen Abschluss.

7 Kleine Unsicherheit bei Pogge: Der Goalie der Kölner will den Puck vor seinem Tor an die Bande spielen und trifft das Hartgummi nicht richtig. Die Haie kommen beinahe zum Schuss aufs leere Tor.

6 Großchance für die Panther! Nach einem Querpass auf engstem Raum hat Aubry freie Bahn am rechten Pfosten und drückt den Puck auch sofort aufs Tor. Pogge fährt schnell nach links und blockt den Schuss mit seiner Ausrüstung ab!

5 Konter ERC! Nun rutscht der Puck auf den rechten Flügel und Flaake geht steil bis vors Tor. Der Ingolstädter visiert die lange Ecke an und Pogge pariert mit seinen Schoner!

5 Die Haie übernehmen für den Moment den Scheibenbesitz und beruhigen die Partie dadurch zugleich.

4 Die ganz große Anfangsoffensive kriegen die Panther bisher noch nicht aufs Eis. Auch Köln setzt offensive Nadelstiche und gestaltet das 1. Drittel erstmal ausgeglichen.

3 Auf Seiten der Haie löffelt Edwards das Hartgummi vom rechten Bullykreis aufs ERC-Tor. Goalie Taylor pusht etwas nach vorne und nimmt die Scheibe an sich.

2 Gibt es zu Beginn gleich eine Druckphase der Hausherren? Höfflin gibt zumindest schon mal einen Warnschuss ab und haut die Scheibe in den Handschuh von Pogge im KEC-Tor.

1 Spiel 2 zwischen den Panthern und Haien ist live! Die Gäste gewinnen das Auftakt-Bully und tragen in der Donaustadt heute weiße Trikots. Der ERC ist in blauen Trikots am Start.

1 Spielbeginn

Gleich geht's los! Das große Plus an diesem Abend für die Schanzer sind natürlich eigenen Fans in der fast ausverkaufen Saturn-Arena. Es knistert auf den Rängen und die Spannung ist zum Greifen nahe: Playoffs baby!

Während Ingolstadt bereits das Saisonende droht, winkt den Kölner Haien heute indes das Viertelfinale. Und dass, obwohl die Haie erst noch vor wenigen Wochen gegen den Abstieg spielten. Seit ihrer Playoff-Quali in letzter Minute sind die Kölner auf dem Eis mit einem Mal im Flow und könnten dank ihrer Siegesserie vielleicht sogar zum Überraschungsteam in den Playoffs werden. „Wir spielen sehr konstant und machen einfach unser Spiel“, sagte Maxi Kammerer zum Lauf der Haie.

„Siegen oder fliegen“, so lautet die Überschrift für das 2. Spiel des ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie. Nach dem knappen 3:4-Niederlage in Köln steht der ERC schon heute Abend vor dem Saisonaus und kann den vorzeitigen Playoff-K.o. nur mit einem Sieg verhindern: „Unser voller Fokus liegt darauf, unbedingt das 3. Spiel zu erzwingen“, sagt ERC-Verteidiger Fabio Wagner. Vorteil für Ingolstadt: Sollte die schnelle Revanche gelingen, dürften die Schanzer morgen im Entscheidungsspiel erneut zuhause spielen.