Jeglič kehrt zurück aufs Eis, während Köln also kein Kapital in Form von einem Tor aus der Überzahl schlagen kann.

So richtig zwingend ist Uwe Krupps Mannschaft aber in diesem geschenkten Powerplay noch nicht. Immer wieder wird der Puck von Bremerhaven hinausbefördert.

Hinein in das Mitteldrittel! Welches Team kann in den kommenden 20 Minuten mehr Akzente setzen?

20

Drittelfazit:

Köln führt zur Pause etwas glücklich mit 1:0 in Bremerhaven bei den Pinguins. Man merkte beiden Teams von Anfang an an, dass sie wollen. Nichtsdestotrotz fehlte oftmals die letzte Konsequenz im letzten Drittel. Kurz nachdem die Hausherren dann durch Andersen alleine vor Pöpperle in Führung hätten gehen können (13'), war es Dumont, der bei einer versprungenen Scheibe von der Bande aus goldrichtig im Slot steht und ins verwaiste Tor einschieben konnte (15'). Daneben gab es kaum weitere nennenswerte Szenen auf beiden Seiten. Bis gleich!