Tor für Eisbären Berlin, 0:5 durch Nicholas Jensen Die ersten zaghaften Pfiffe hallen durch die Lanxess-Arena! Blaine Byron fliegt auf der rechten Seite ins gegnerische Drittel und überlässt Marcel Noebels die Scheibe, der maßgenau zu Nicholas Jensen querspielt. Der Däne packt aus der Mitte einen Handgelenksschuss aus, nagelt den Puck dabei unhaltbar für Tomáš Pöpperle in die Maschen und feiert seinen ersten Saisontreffer.

Kleine Strafe (2 Minuten) für Kevin Clark (Eisbären Berlin) Für Kevin Clark geht es wegen Behinderung in die Kühlbox, aber auch bei den Haien öffnet sich die Tür an der Strafbank.

Kevin Clark schiebt Maury Edwards unsanft in die Bande, Jon Matsumoto eilt direkt zur Stelle und leitet die nächste Rudelbildung zwischen beiden Teams ein.

Scheinbar haben die Domstädter den doppelten Schock zu Beginn des zweiten Drittels inzwischen weg gesteckt. Dennoch müsste bei den Gästen in der restlichen Zeit viel schief laufen, bis es hier noch einmal zu einer Wendung kommt.

Großchance für die Haie! Aufmerksam fängt Marcel Müller einen Pass im Spielaufbau der Eisbären ab und steht plötzlich frei vor Mathias Niederberger, doch der 33-Jährige haut die Scheibe am Kasten vorbei.

Der Treffer von Jonas Müller stellt für den Abwehrmann einen besonderen Meilenstein dar: Der 26-Jährige verbucht seinen 100. Karrierepunkt in der deutschen Eishockeyliga!

Das Team von Headcoach Serge Aubin liegt auch in der Domstadt voll auf Kurs. Generell präsentieren sich die Berliner mit einem Durchschnitt vier Toren pro Spiel schon über die gesamte Saison hinweg in hervorragender Verfassung.

Tor für Eisbären Berlin, 0:4 durch Jonas Müller Es wird langsam bitter für die Mannschaft von Uwe Krupp! Jonas Müller erhält das Hartgummi im linken Slot und fackelt nicht lange. Platziert schlägt der Schuss über der Schulter von Tomáš Pöpperle ein. Der deutsche Nationalspieler jubelt damit zum dritten Mal in der aktuellen Spielzeit, das ging aus Sicht der Gastgeber allerdings viel zu einfach.

Tor für Eisbären Berlin, 0:3 durch Kevin Clark Jetzt ist es passiert! Marcel Noebels sucht im rechten Bullykreis lange nach der Lösung und bedient erst Blaine Byron, der an Pascal Zerressen hängen bleibt. Die Scheibe springt aber zu Noebels zurück, der im zweiten Anlauf in der Mitte der heranstürmenden Kevin Clark anspielt. Der Kanadier verwandelt den folgenden One-Timer dann zu seinem neunten Saisontreffer.

Yannick Veilleux sorgt vor dem Kasten von Tomáš Pöpperle für mächtig Betrieb und erarbeitet sich gleich mehrere Chancen! Ein Schuss aus zwei Metern prallt gar am linken Außenpfosten ab.

Drittelfazit: Die Eisbären Berlin verdienten sich die 2:0-Führung aufgrund einer engagierten Anfangsphase! Druckvoll stürmten die Hauptstädter aus der Kabine und drängten Köln sofort in das eigene Drittel zurück. Nach sechs Minuten belohnte dann Mark Zengerle den Aufwand der Gäste mit der frühen Führung, der schon wenig später nach einem schönen Konter seinen zweiten Treffer des Abends nachlegte. Erst nach dem 0:2 fanden die Haie allmählich bessere Lösungen in der Offensive, können der Qualität der Gäste von der Spree allerdings noch nicht die Stirn bieten.

Wenige Sekunden vor der Pausensirene taucht Matt White noch einmal in gefährlicher Lage vor Tomáš Pöpperle auf. Am Ende drängen die Gastgeber aber den Puck sowie White erfolgreich vom eigenen Gehäuse weg.

Wieder legen die Domstädter den Vorwärtsgang ein: Diesmal schnappt sich Landon Ferraro das Hartgummi, rennt sich aber an der blauen Linie gegen Verteidiger Simon Després fest.

Tor für Eisbären Berlin, 0:2 durch Mark Zengerle Die Hauptstädter erhöhen eiskalt! Zunächst treibt Blaine Byron den Puck über das Mitteldrittel bis tief in die Zone der Haie hinein. Anschließend behält der Kanadier die Übersicht und legt die Scheibe von links quer zu Mark Zengerle, der am langen Pfosten nur noch einschieben muss. Sowohl Pascal Zerressen als letzter Verteidiger als auch Torhüter Tomáš Pöpperle sind machtlos.

In der Zentrale wühlt sich Zach Sill durch die Defensive der Gäste hindurch und visiert das rechte Eck an. Mathias Niederberger hat aber freie Sicht und ist mit der Fanghand zur Stelle.

Dann läuft Yannick Veilleux einen Konter, findet jedoch keine optimale Schussposition. Auch Manuel Wiederer bekommt den Puck in der Folge nicht an Tomáš Pöpperle vorbei.

Da ist die Möglichkeit für Andreas Thuresson! David McIntyre schickt den Schweden in den freien Raum vor dem Gehäuse der Berliner, allerdings scheitert Thuresson aus kurzer Distanz an Mathias Niederberger.

Kleine Strafe (2 Minuten) für Nicholas Jensen (Eisbären Berlin) Nicholas Jensen verabschiedet sich wegen einem Crosscheck in die Kühlbox und eröffnet den Haien die Chance zum schnellen Ausgleich.

Tor für Eisbären Berlin, 0:1 durch Frank Hördler Die Gäste aus der Hauptstadt belohnen sich für die druckvolle Anfangsphase! Frank Hördler zieht aus zentraler Position von der blauen Linie ab, letztendlich fälscht wohl Jon Matsumoto die Scheibe vor dem Tor durch die Beine von Tomáš Pöpperle ab. Für den 37-jährigen Verteidiger ist es der sechste Treffer in der laufenden Saison.

Marco Baßler probiert es aus dem Slot per Rückhand, doch Haie-Keeper Tomáš Pöpperle kann sich erstmals auszeichnen. Die Domstädter können sich bisher kaum aus dem eigenen Drittel befreien.

Los geht’s in der Lanxess-Arena! Die Begegnung zwischen den Haien und den Eisbären wird von den beiden Hauptschiedsrichtern Benjamin Hoppe sowie Gordon Schukies beaufsichtigt. Als Linesman fungieren Kai Jürgens und Joep Leermakers.

Weitaus entspannter nehmen die Eisbären die kommenden Aufgaben in Angriff. Dabei dürfen die Berliner auf ihre Auswärtsstärke hoffen, denn von den bisherigen 18 Auftritten in der Fremde haben die Hauptstädter das Eis nur viermal als Verlierer verlassen. "Die Pause hat uns gut getan, wir konnten uns ein wenig erholen und die Akkus noch einmal aufladen. Wir sind jetzt seit knapp zwei Wochen zurück im Training und die Arbeitseinstellung der Jungs ist großartig", berichtete Cheftrainer Serge Aubin und fuhr fort: "Natürlich waren wir auch auf dem Eis, wir haben aber vor allem sehr hart im Fitnessraum gearbeitet, um noch einmal an der Ausdauer zu feilen. Die Jungs stecken voller Energie und freuen uns auf die restlichen Spiele".