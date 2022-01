44 Cedric Schiemenz Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 4:4 durch Cedric Schiemenz



44 Der nächste Abschluss! Nach einem Aufbaufehler hat Paul Bittner recht freie Bahn, Mathias Niederberger reißt allerdings die Fanghand hoch.

43 Es ist definitiv eines der besseren Eishockeyspiele in der zuletzt stark von Corona gebeutelten DEL. Momentan hinterlässt Düsseldorf wieder den engagierteren Eindruck.

42 Ähnliche Situation auf der Gegenseite, um ein Haar kann Blaine Byron den Flachschuss von Marcel Noebels noch verlängern!

41 Man darf gespannt sein. Alexander Barta setzt von halblinks das erste Ausrufezeichen, schiebt die Scheibe jedoch weit am langen Eck vorbei.

41 Beginn 3. Drittel

40 Drittelfazit:

Die DEG und die Eisbären machen ihrem Ruf als treffsicherste Mannschaften in zweiten Dritteln alle Ehre! In den ersten fünf Minuten sah es allerdings schon so aus, als ob der amtierende Meister hier ein Schützenfest feiern könnte. So dominant war das Aubin-Team nach den Treffern von Wissmann und Byron. Mit der Zeit nahmen die Berliner aber wieder einen Gang raus und die Düsseldorfer EG stellte durch Fischbuch und Eder den Anschluss her. In Hinblick auf den Schlussabschnitt ist also alles wieder offen!

40 Ende 2. Drittel

40 Jetzt sind es die Eisbären, die das Hartgummi recht unkontrolliert nach vorne schlagen. Unglaublich, wie sich das Geschehen wieder gewendet hat.

38 Plötzlich ist der Spielwitz bei den Rheinländern wieder da! Victor Svensson setzt aus der zweiten Reihe knapp zu hoch an.

37 Tobias Eder Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 3:4 durch Tobias Eder

Die DEG ist wieder da! Alexander Barta legt mit großem Einsatz zurück an die blaue Linie, wo Joonas Järvinen aus recht mittiger Position abzieht und die Scheibe auch mittig einschlägt. Daher sieht Mathias Niederberger wieder nicht gut aus, allerdings ist Tobias Eder wohl noch entscheidend dran.

37 Noch ein paar Sekunden Überzahl für die Düsseldorfer, die mit dem 2:4 wieder Lunte gerochen haben.

36 Auf der Gegenseite die Riesen-Doppelchance für Berlin! Hendrik Hane reagiert zweimal ganz stark, hechtet von einem Eck in das andere. Mark Zengerle hatte aus dem Slot abgezogen und Nicholas Jensen versucht, den Schlussmann beim Rebound zu umkurven.

35 Daniel Fischbuch Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 2:4 durch Daniel Fischbuch

Da sieht Mathias Niederberger nicht gut aus! Daniel Fischbuch visiert aus spitzem Winkel das kurze Eck an und hat Glück, dass der Goalie die Scheibe wohl selbst mit dem Schoner über die Linie bugsiert.

35 Kai Wissmann Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

Ebenfalls Beinstellen.

35 In Überzahl setzen sich die Eisbären noch näher am gegnerischen Kasten fest. Nun muss aber einer der ihren vom Eis.

34 Alexander Barta Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Barta (Düsseldorfer EG)

Erstes Powerplay der Partie, Alexander Barta muss wegen Beinstellens vom Eis.

34 Paul Bittner gegen Nicholas Jensen mit dem Ansatz eines Fights, belässt es angesichts der Körpergröße seines Kontrahenten aber bei einem leichten Schubser.

33 Und noch ein Block von Frank Hördler an der Mittellinie. Bärenstarker Auftritt des 36-jährigen Oberlausitzers!

32 Und wieder Noebels gegen Hane, wenn auch mit einem harmlosen Flachschuss. Es geht nur in eine Richtung.

31 Die nächste klare Gelegenheit für die Hauptstädter! Die Scheibe trudelt hinter Hendrik Hane entlang, überquert aber die Linie nicht und bleibt am Pfosten kleben. Matt White hatte die Szene mit einem tollen Schlenker eingeleitet.

30 Auch nach dem Powerbreak hinterlassen die Eisbären den aktiveren Eindruck, setzen sich sofort wieder in der gegnerischen Hälfte fest.

28 Immerhin verbucht Paul Bittner nach langer Zeit mal wieder einen Abschluss für die DEG. Für einen so erfahrenen Schlussmann wie Mathias Niederberger ist der Diagonalversuch auf das rechte Winkeleck aber keine Gefahr, ganz lässig streckt der 29-Jährige gebürtige Düsseldorfer die Fanghand aus.

28 Wieso hat denn Marco Baßler auf rechts so viel Platz? Allerdings sind seine Mitspieler im Zentrum eng gedeckt.

27 Erneut Hane gegen Noebels! Der Goalie sorgt mit seiner Schonerparade dafür, dass es nicht noch deutlicher wird.

26 Die DEG wirkt völlig von der Rolle, gerade kann Marcel Noebels einfach so durch das Düsseldorfer Drittel marschieren. Diesmal ist Hendrik Hane aber zur Stelle.

25 Blaine Byron Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:4 durch Blaine Byron

Was für ein abgezockter Auftrutt des amtierenden Meisters! Den Pass von Marco Nowak fängt Blaine Byron ab. Ein wenig Tempo auf der rechten Außenbahn und dann ab in das lange Eck! Via Innenpfosten landet die Scheibe im Gehäuse.

24 Kai Wissmann Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:3 durch Kai Wissmann

Auf der Gegenseite zeigen sich die Eisbären wieder eiskalt! Mark Zengerle legt zurück zu Kai Wissmann, der von der blauen Linie noch ein wenig Richtung Kasten marschiert und zwischen Freund und Feind die Lücke findet. Sein erstes Tor nach 17 Spielen!

24 Wieder ein schönes Zusammenspiel der Hausherren, doch erneut wirkt der Angriff ein wenig zu umständlich. Der finale Pass von rechts findet keinen Abnehmer.

23 Im Mittelabschnitt sind beide Teams die torgefährlichsten der gesamten Liga. 42 Mal hat die DEG schon in den zweiten 20 Minuten getroffen, die Eisbären gar 49 Mal.

22 Nun muss sich der Goalie erstmals strecken und den Weitschuss von Marcel Noebels auf das lange Eck mit der Fanghand aufnehmen.

21 Und weiter! Schon nach sechs Sekunden holen die Eisbären ein Bully vor dem Kasten von Hendrik Hane heraus.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Sechzehn zu acht Schüsse für die Düsseldorfer EG, trotzdem führen die Eisbären. An beiden Treffern war Frank Hördler mit Schüssen von der blauen Linie maßgeblich beteiligt, Marco Baßler und Giovanni Fiore konnten im Traffic noch entscheidend abfälschen. Die DEG spielt hingegen zu umständlich, konnte die frühe Führung durch Carter Proft nicht verteidigen.

20 Ende 1. Drittel

20 Kyle Cumiskey legt von halbrechts diagonal in den Slot für Jerry D'Amigo, der die Scheibe nur knapp links vorbeischiebt! Das war die Ausgleichschance.

19 Auf eine Strafe können die Schiedsrichter hingegen weiter verzichten, obwohl sich die Partie sehr kampfbetont gestaltet.

18 Erst zwei Minuten vor der ersten Drittelpause müssen die Unparteiischen erstmals ein Icing pfeifen.

17 Das ist jetzt natürlich ein dickes Brett für die DEG, die eigentlich Vieles richtig macht und weiter über die deutlich höhere Anzahl an Abschlüssen verfügt.

16 Giovanni Fiore Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:2 durch Giovanni Fiore

Wieder Frank Hördler von der blauen Linie, diesmal aus zentralerer Position. Giovanni Fiore bekommt im Traffic vor dem Gehäuse den Schläger rein und dreht die Partie zugunsten der Eisbären!

15 Der durch seinen Torerfolg nun besonders motivierte Baßler sowie Sebastian Streu in seinem 100. Eisbären-Spiel setzen jenseits der blauen Linie nach und lassen die DEG dadurch nicht zur Entfaltung kommen.

14 Und damit ist es wieder wie so oft in den letzten Wochen, die Düsseldorfer EG belohnt sich nicht für ihren hohen Aufwand.

12 Marco Baßler Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:1 durch Marco Baßler

Und jetzt zeichnet Hördler auch noch für den Ausgleich verantwortlich! Seinen strammen Schuss von der linken Außenbahn fälscht Marco Baßler mit der Kufe noch unhaltbar unten in das kurze Eck ab! Das erste Eisbären-Tor für den 22-Jährigen!

12 Die DEG setzt weiter vehement nach. Um ein Haar wird es wieder gefährlich, Frank Hördler kann am Mittelkreis aber stark blocken.

10 Carter Proft Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:0 durch Carter Proft

Die Hausherren gehen verdient in Führung! Stephen MacAulay tanzt sich von rechts vor das Gehäuse und legt quer für Carter Proft, der zwischen drei Eisbären die Übersicht behält und zum 1:0 nachstochert!

9 Kai Wissmann von der blauen Linie, allerdings hat Hendrik Hane freie Sicht. Seit 17 Spieltagen wartet Wissmann mittlerweile auf ein Tor, obwohl es bei den Eisbären offensiv so gut läuft.

8 Im Moment ist es ein sehr kampfbetontes Spiel, in dem beide Teams auf Teufel komm raus den Weg in das gegnerische Drittel suchen.

7 Da Fiore nicht zum Abschluss kam, bleibt es bei 5:1 Schüssen für die DEG.

6 Aus dem Nichts bringt Matt White die Scheibe von hinter dem Kasten in den Slot, Giovanni Fiore wird gerade noch am Abschluss gehindert!

5 Starker Beginn der Hausherren, die auch in der eigenen Zone die meisten Duelle gewinnen und dadurch sofort wieder umschalten können.

3 Die DEG bleibt am Drücker, schnürt die Eisbären im letzten Drittel ein. Solche Szenen hat man auch am Mittwoch in Schwenningen oft gesehen, allein der Torerfolg kam zu selten zu Stande.

2 Fehler in der Abwehrzentrale wollte Serge Aubin unbedingt vermeiden, Düsseldorf spielt aber zu umständlich und kommt durch Brendan O'Donnell nur zu einem wenig zwingenden Abschluss.

1 Doch den ersten Schuss gibt ausgerechnet der ehemalige Düsseldorfer Nicholas Jensen ab. Hendrik Hane holt für den Distanzversuch die Fanghand heraus.

1 Keine Zuschauer im PSD Bank Dome, aber hoffentlich ein spannendes Spiel. Die schwarz gekleidete DEG befindet sich zuerst in Puckbesitz!

1 Spielbeginn

Die Starting Six: Für die DEG beginnen Hendrik Hane, Bernhard Ebner, Joonas Järvinen, Tobias Eder, Alexander Ehl und Alexander Barta. Die Eisbären starten mit Mathias Niederberger, Jonas Müller, Morgan Ellis, Marcel Noebels, Leo Pföderl und Blaine Byron.

"Die DEG tritt immer sehr strukturiert und diszipliniert auf, auch wenn sie gerade eine schwere Zeit durchmachen. Davon dürfen wir uns nicht täuschen lassen, Fehler werden direkt bestraft. Wir wollen unsere Auswärtsserie ausbauen. Dafür müssen wir solide spielen und die Zweikämpfe gewinnen", warnt der Berliner Cheftrainer auch angesichts der 6:7-Overtimeniederlage im letzten direkten Duell.

Heute muss Serge Aubin zudem auf die positiv auf Corona getesteten Bennet Roßmy und Manuel Wiederer sowie auf Korbinian Geibel verzichten, der sich bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada eine Knieverletzung zugezogen hat und wohl einige Wochen ausfallen wird.

Ob es für die Eisbären reicht? Die Hauptstädter sind mit einer 4:5-Overtime-Heimniederlage gegen die formstarken Bietigheimer sowie einem 3:1-Heimsieg gegen die Augsburger Panther nach Rückstand ebenfalls mit etwas Anlaufschwierigkeiten in das neue Jahr gekommen.

Schon am Mittwoch waren Marco Nowak, Daniel Fischbuch (beide zuletzt corona-infiziert) sowie Tobias Eder (Gehirnerschütterung) schon wieder dabei, die Eiszeit kann mittlerweile also besser verteilt werden. "Das gibt uns viel mehr Tiefe und offensiv mehr Durchschlagskraft, auch die Powerplay-Formationen spielen jetzt wieder in alter Besetzung", freut sich Harold Kreis.

Natürlich ist die Niederlagenserie der Rheinländer auch mit der hohen Ausfallquote zu erklären. So musste unter anderem Angreifer Brendan O'Donnell, dessen Vertrag vor kurzem bis 2024 verlängert wurde, zuletzt öfter mehr als 25 Minuten ran. Auch für die wenigen fitten Verteidiger sei die Situation laut Chefcoach Harold Kreis "sehr anspruchsvoll" gewesen.

Sechs Niederlagen in Folge - da tröstet es auch kaum hinweg, dass man beim Vorletzten Schwenningen am Mittwoch ein klares Chancenplus zu verzeichnen hatte. Wieder wollten die Tore nicht fallen, die DEG unterlag bei den Wild Wings mit 1:3. Mittlerweile sind die Pre-Playoffs in Gefahr, auch die Kellerkinder schicken sich an.