Neben der Rückkehr aus Eis gibt es eine weitere lang ersehnte Rückkehr: Endlich wird wieder vor Zuschauern gespielt. 4000 Fans sind heute in Düsseldorf dabei. Damit kann die Fete jetzt steigen!

Bei den Gastgebern gibt es trotz der langen Pause einige Lücken im Lineup. Daniel Fischbuch besonders in den letzten Begegnungen einer der auffälligsten Düsseldorfer und in der Scorerliste hinter Brendan O´Donnell an zweiter Stelle, wird das Duell mit dem EHC aufgrund einer Trainingsverletzung verpassen. Auch der Top-Verteidiger Marco Nowak, der nach seiner Rückkehr aus Peking noch nicht wieder fit ist, muss heute aussetzen.