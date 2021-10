20 Drittelfazit:

Ein munteres Auftaktdrittel in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zwischen Düsseldorf und Bremerhaven geht zu Ende. Nach 20 Minuten steht es 1:1. Beide Mannschaften kamen mit viel Elan aus der Kabine. Nach etwas fünf Minuten zeigten sich die Fischtown Pinguins dann spielbestimmend, der Führungstreffer durch Jeglič deutete sich an (8.). Lange Zeit waren die Gäste dann dem zweiten Treffer näher als die DEG dem Ausgleich, doch dieser folgte nach einem blitzsauberen Konter, den MacAulay zum 1:1 vollendete (18.). Bis gleich!

20 Ende 1. Drittel

20 Die DEG spielt sich in der Folge gut im gegnerischen Drittel fest und kommt in Person von O'Donnell in buchstäblich letzter Sekunde zu einem freien Schuss von der Blauen. Dieser ist jedoch zu zentral.

19 Die erste gute Aktion in diesem Powerplay gehört aber Bremerhaven. Moore schießt vom dem hohen Slot aus aufs Tor und Hane kann den Puck nicht festmachen. Mauermann kommt dann etwas zu spät zum Abpraller.

19 Miha Verlič Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Miha Verlič (Fischtown Pinguins)

Verlič geht im Forechecking etwas forsch zu Werke und checkt seinen Gegner von hinten in die Bande. Dafür kassiert er die nächste Strafzeit für sein Team.

18 Stephen MacAulay Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:1 durch Stephen MacAulay

Der Ausgleich! Nach einer guten Andersen-Chance macht die DEG das, was die Pinguins bislang auszeichnet, selbst. Ein blitzschneller Angriff mündet in einem Tor. Ein Pass nach vorne ins gegnerische Drittel zu Fischbuch überspielt drei Gäste-Akteure. Er legt links zu MacAulay, der Maß nimmt und die Scheibe rechts im oberen Eck platziert.

16 Im Fünf-gegen-Fünf bleiben die Gäste aber weiterhin etwas überlegen. Gegen das schnelle Kombinationsspiel hat Harold Kreis' Mannschaft noch kein wirkliches Mittel gefunden.

15 Barta probiert es links vom Bullykreis aus, doch der Schuss wird geblockt. Nun ist Bremerhaven wieder vollzählig.

14 Die erste Minute des Powerplays verstreicht ohne nennenswerte Möglichkeit der DEG. Nun haben sie aber ihre Formation im offensiven Drittel gefunden.

13 Žiga Jeglič Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Žiga Jeglič (Fischtown Pinguins)

Erste Strafe der Partie! Brendan O'Donnell möchte Fahrt in der neutralen Zone aufnehmen, doch Jeglič unterbindet dies mit einem Stockschlag.

12 Es geht hin und her! Erst scheitert Olsen links vor dem Tor im kurzen Eck an Maxwell, im Gegenzug spielt Uher Vikingstad frei, der aus kürzester Distanz an Hane nicht vorbeikommt.

11 Die DEG muss sich nach dem Gegentreffer erstmal sammeln, auch der PSD Bank Dome ist recht ruhig geworden. Den Gästen merkt man das Spiel vor zwei Tagen körperlich hingegen noch nicht an.

9 Den Gästen gehören derzeit die besseren Offensivaktionen. Andersen hält die Scheibe rechts im gegnerischen Drittel und sucht Mauermann im Zentrum. In letzter Sekunde wird der Pass aber noch unterbunden, sodass letzterer doch nicht frei im Slot zum Schuss kommt.

8 Žiga Jeglič Bremerhaven Tor für Fischtown Pinguins, 0:1 durch Žiga Jeglič

Die Fischtown Pinguins kontern eiskalt zur Führung! Dietz schnappt sich das Hartgummi im eigenen Drittel und trägt es nach vorne. Er legt rechts rüber zu Jeglič, der wiederum Urbas auf der anderen Seite in Szene setzt. Dieser spielt dann einen scharfen Querpass in den Slot, wo Jeglič schließlich problemlos ins rechte Eck vollstreckt.

7 Beste Chance für Bremerhaven! Von hinter dem gegnerischen Tor gelangt das Spielgerät plötzlich zu Christian Weise im hohen Slot, der aber mit seinem Schuss an Hane scheitert.

6 Die Partie ist in diesen ersten Minuten unglaublich intensiv und umkämpft. Beide Teams spielen flott nach vorne und versuchen, schnörkellos zum Abschluss zu kommen.

5 Doch plötzlich kontern die Gäste! Wieder geht es über rechts, wieder Mauermann. Mit mächtig Tempo flitzt er über das Eis und zieht alleine vor Hane nach innen. Der Torhüter geht die Bewegung aber gut mit und so kann Mauermann ihn nicht bezwingen.

4 In der Folge spielt Düsseldorf sich im gegnerischen Drittel fest und kommt zur ersten richtig guten Möglichkeit. Fischer hat rechts auf der Grundlinie das Auge für Svensson im Slot, der die Scheibe auf die Kelle kriegt, sie aber nicht an Maxwells Schonern vorbei ins Tor bugsieren kann.

3 Auf der anderen Seite versucht es Fischbuch einfach mal von der rechten Bande aus mit einem Abschluss. Maxwell kann problemlos mit dem Schoner parieren.

2 Wahl steckt auf der rechten Seite auf Mauermann durch, der plötzlich viel freies Eis vor sich hat. Er zieht vor dem Tor etwas nach innen und schließt ab. Der Puck rauscht links am Tor vorbei.

1 Los geht's in Düsseldorf! Die Gastgeber in Schwarz ergattern das erste Anspiel, die Gäste laufen in weißen Jerseys auf.

1 Spielbeginn

Das straffe Programm im Oktober hat für Bremerhaven auch personellen Aderlass zur Folge. Anders Krogsgaard, Reid McNeill, Vladimir Eminger sowie Alex Friesen und Christian Wejse fielen bereits gegen Prag vor zwei Tagen aus. Zumindest letzterer kann heute vielleicht wieder auflaufen.

Einen herben Dämpfer musste auch die Truppe von Headcoach Thomas Popiesch in den letzten Tagen hinnehmen. In der CHL hätte man sich in der Premierensaison mit einem Sieg über Sparta Prag für das Achtelfinale qualifizieren können, doch erfahrene Tschechen gewannen mit 3:1. Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Pinguins aber nicht: Gerade mal einen freien Tag hatte das Team gestern. „Respektlos“ nannte Popiesch die Terminansetzung auf Nachfrage vor der heutigen Begegnung.

Zur Verfügung steht Trainer Harold Kreis beim heutigen Heimspiel nahezu das komplette Line-Up. Jakob Mayenschein und Jerry D’Amigo fallen allerdings aus. Darüber hinaus gab die DEG in den vergangenen Tagen Neuigkeiten in Bezug auf die Clubführung bekannt. Geschäftsführer Harald Wirtz und Sportchef Niki Mondt verlängerten jeweils ihre Verträge. Wirtz bleibt demnach mindestens bis zum Ende der Saison 2022/2023, Mondt bis Frühjahr 2024.

Die Landeshauptstädter erholten sich in den letzten Tagen von einem Null-Punkte-Wochenende und wollen vor heimischem Publikum unbedingt wieder punkten. Die beiden 2:5-Niederlagen gegen Mannheim und Bietigheim wurden aufgearbeitet, gerade bei letzterer Partie wäre aufgrund von fahrlässig vergebenen Chancen mehr drin gewesen.