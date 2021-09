Tatsächlich haben die Offensivaktionen der DEG Hand und Fuß. Allerdings fehlt die Präzision: Erst setzt Victor Svensson zu hoch an, dann scheitert Tobias Eder mit der Direktabnahme an Dustin Strahlmeier.

Erste große Chance für die Gäste! Daniel Fischbuch steckt zu Jerry D'Amigo durch, dem am linken Eck der Winkel aber zu spitz wird. Er schiebt den Puck an Dustin Strahlmeier und dem rechten Pfosten vorbei.

Hendrik Hane muss erstmals eingreifen! Gerrit Fauser hat da am Slot den Schläger in den Schuss von Spencer Machacek reingehalten.

Dann wieder ein Icing, diesmal gegen Phil Hungerecker. Immerhin, Wolfsburg kann die in der Anfangsphase sehr mutigen Düsseldorfer nun mehr in Schach halten.

Der erste Puck geht an die Grizzlys, doch die Gäste aus Düsseldorf erwischen den etwas mutigeren Start in die Partie.

Dabei musste Mike Stewart offensiv aufgrund einiger Ausfälle improvisieren, bot den eigentlichen Flügelstürmer Gerrit Fauser als Center auf. So ist es auch heute, doch immerhin ist mit Garrett Festerling in der dritten Reihe ein gelernter Mittelangreifer wieder zurück. Bei Tyler Gaudet hat es noch nicht gereicht, möglicherweise kommt der Kanadier am Sonntag in Bietigheim zu seinem Debüt.