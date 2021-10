Brancou Badio mit seinem nächsten Ballverlust. Wieder ist es PJC, der noch irgendwie die Hände dazwischen bekommt. Auf dem Parkett liegend versucht Badio noch zu retten, was zu retten ist. Doch am zehnten Turnover der Skyliners ist nichts mehr zu rütteln.

Justin Gorham holt nun vier Punkte am Stück, ist zweimal unter dem Korb zur Stelle. Diego Ocampo nimmt die zweite Auszeit.

In der Rückwärtsbewegung hat Brancou Badio arge Probleme, leistete sich im zweiten Viertel Frankfurts Ballverluste Sieben und Acht. Doch nun zeigt er aus dem rechten Eck Präzision und gleicht zum 30:30 aus!

Viele Fehler gerade auf beiden Seiten. Doch dann nimmt Parker Jackson-Cartwright das Heft wieder in die Hand und setzt auf links zum Dreier an! Der Mann kann einfach alles.

Stattdessen dribbelt sich Brancou Badio nun auf links in Wurfposition und bringt Frankfurt per Dreier erstmals in Führung! Tuomas Iisalo nimmt die Auszeit.