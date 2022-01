Sandhausen Regensburg 41 Pfosten für Regensburg! Beinahe klingelt es nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld erneut, weil wirklich niemand bei Kennedy ist, der aus zehn Metern im Strafraum per Kopf völlig frei abschließen kann. Beim Kopfball macht er grundsätzlich auch alles richtig, hat allerdings das Pech, dass der Ball an den Innenpfosten und von dort aus ins Feld zurück springt. Riesendusel für schläfrige Sandhäuser.

Schalke Holstein Kiel 38 S04 hat in den letzten Minuten wieder zugelegt. Zalazar tankt sich rechts im Strafraum zur Grundlinie durch und holt eine Ecke raus. Im Anschluss an diese versucht es Idrizi aus der Distanz, schlenzt aber klar vorbei.

Heidenheim Ingolstadt 40 Ingolstadt lässt sich jetzt immer weiter nach hinten drängen. Dadurch haben die Heidenheimer Zeit und Platz. Die Schanzer setzen ihr Gegner überhaupt nicht mehr unter Druck. Dadurch ist es momentan eine entspannte Angelegenheit für die Hausherren.

Sandhausen Regensburg 39 Die Rothosen kühlen die Partie erfolgreich ein wenig ab, lassen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen, ziehen dann allerdings immer wieder das Tempo drastisch an, wenn sich Lücken ergeben. Bisweilen unkonzentrierte Kurpfälzer müssen tendenziell eher befürchten, vor dem Pausenpfiff noch ein weiteres Gegentor zu bekommen, als den Anschlusstreffer zu markieren.

Schalke Holstein Kiel 35 Sané probiert's aus der Distanz! Gut 20 Meter vorm dem Kasten zieht der Schalker ab. Dähne macht sich aber lang und pariert den Versuch. Zehn Minuten vor der Pause bleibt's beim torlosen Remis auf Schalke.

Heidenheim Ingolstadt 36 Tim Kleindienst mit der schönsten Aktion des Spiels bisher. Der Stürmer bekommt im Spielfeldzentrum von Theuerkauf den Ball. Man sieht sofort, dass er eine Idee hat. Er lässt mehrere Ingolstadt-Spieler aussteigen und läuft mit dem Ball auf den Strafraum zu. Dann geht er mit ein paar Übersteigern in die gefährliche Zone, wird aber entscheidend von einem Verteidiger gestört, sodass der Ball vom Stürmer ins Aus springt. Das war trotzdem ein beeindruckendes Dribbling.

Schalke Holstein Kiel 31 Bartels leitet einen Angriff der Kieler ein und schickt Pichler in den Sechzeihner. Pálsson passt aber auf und kann die Situation bereinigen.

Sandhausen Regensburg 36 Dem SVS steht jetzt eine regelrechte Mammutaufgabe bevor. Weiterhin bietet die Jahnelf, die mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken jetzt versucht, Ruhe in die Partie zu bekommen, defensiv rein gar nichts an. Die Kurpfälzer kommen aber ohnehin gegen das sichere Passspiel der Regensburger kaum in die Aktivität.

Heidenheim Ingolstadt 34 Dženis Burnić versucht es mal aus der Distanz. Patrick Schmidt schläft komplett und lässt sich den Ball in der eigenen Hälfte abluchsen. Burnić fackelt nicht lange und zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Ball geht aber deutlich drüber.

Sandhausen Regensburg 33 Tooor für Jahn Regensburg, 0:2 durch Leon Guwara

Nach Balleroberung im Zentrum geht es jetzt ganz schnell und im Zuge eines starken Umschaltmoments erhöht der Jahn auf 2:0. Ein starker Diagonalball von Singh landet bei Wekesser, der die Kugel perfekt annimmt und sofort für den nachrückenden Guwara ablegt. Aus dem Lauf heraus kann der mit links aus 13 Metern Maß aufs lange Eck nehmen und versenkt den strammen Flachschuss sicher im rechten unteren Eck. Auch hier kann Drewes rein gar nichts mehr ausrichten.

Sandhausen Regensburg 31 Eine halbe Stunde ist rum und die Gäste aus der Oberpfalz haben insgesamt weiterhin alles im Griff. Mit dem aggressiven Pressing erobert der Jahn immer wieder weit vorne das Leder zurück und kann die Defensive der Kurpfälzer unter Druck setzen, die sich spielerisch zu selten befreien kann. Defensiv stehen die Mannen von Mersad Selimbegović bislang überdies auch tadellos.

Heidenheim Ingolstadt 30 Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 durch Robert Leipertz

Der ehemalige Heidenheimer Robert Leipertz bringt Heidenheim in Führung. Auf der linken Seite wird der aufgerückte Außenverteidiger Jonas Föhrenbach angespielt, der direkt mit links flankt. Seine Hereingabe landet auf dem Kopf von Leipertz, der perfekt auf den lange Pfosten köpft. Vom Aluminium geht der Ball ins Tor. Diese Führung ist nicht unbedingt verdient. Das war die erste ernstzunehmende Torchance des Spiels.

Schalke Holstein Kiel 28 Schalke scheint trotz eines dominanten Vortrages ohne Führung aus der ersten halben Stunde hervorzugehen. In den letzten zehn Minuten schaffen es die Hausherren zu selten zwischen die gegnerischen Linien und in die Tiefe.

Heidenheim Ingolstadt 28 Der fällige Freistoß wird von der Mauer zur Ecke abgefälscht. Die Ecke fliegt gar nicht so schlecht in die Mitte, aber die Strafraumbesetzung der Heidenheimer ist mangelhaft. Ingolstadt kann ohne Probleme klären.

Schalke Holstein Kiel 25 Innenverteidiger Wahl treibt den Ball über den rechten Flügel weit in die gegnerische Hälfte und will Pichler mit einer hohen Hereingabe in Szene setzen. Die ist aber etwas zu steil geraten und leichte Beute für Schlussmann Fraisl.

Sandhausen Regensburg 28 Nach einem Testroet-Abschluss aus 24 Metern, der am Sechzehner erfolgreich geblockt wird, bekommt der Jahn die Kugel nicht aus der Gefahrenzone. Im Gestochere fällt Kutucu der Ball vor die Füße, der aus 17 Metern sofort abzieht. Der Linksschuss misslingt dem Neuzugang aber komplett und rauscht eher gen rechte Eckfahne denn aufs Tor. Abstoß Regensburg.

Heidenheim Ingolstadt 27 Gelbe Karte für Stefan Kutschke (FC Ingolstadt 04)

Vor nicht einmal einer Minute wurde Kutschke selbst noch gefoult. Jetzt bringt er Busch im Konter zu Fall und bekommt dafür ebenfalls die berechtigte Gelbe Karte.

Sandhausen Regensburg 26 Diekmeier wird rechts bis zur Grundlinie geschickt, kann von dort aus unter Bedrängnis aber nur eine halbgare Flanke in den Sechzehner schlagen, die viel zu nah ans Tor kommt. Meyer pflückt die Kugel sicher aus der Luft. Der Jahn hat auch defensiv alles im Griff.

Heidenheim Ingolstadt 26 Gelbe Karte für Robert Leipertz (1. FC Heidenheim 1846)

Kutschke erobert stark den Ball und startet den Konter. Leipertz ist ihm auf den Fersen und bringt ihn kurz hinter der Mittellinie regelwidrig zu faul. Damit unterbindet er den Gegenstoß und bekommt zu Recht Gelb.

Heidenheim Ingolstadt 23 Die erste Torchance des Spiels gehört den Gästen. Ein Konter der Schanzer wird von Heidenheim abgefangen, aber dann schenkt der 1. FCH den Ball direkt wieder her. Dadurch hat Gaus auf der linken Seite etwas Platz. Er zieht mit dem Ball in die Mitte und schlenzt aus 20 Metern aufs lange Eck. Sein Schuss geht aber gut einen Meter daneben.

Schalke Holstein Kiel 22 Kiel kann heute mit einem dreifachen Punktgewinn nicht nur den elften Tabellenplatz einnehmen. Viel wichtiger für die kommenden Wochen: Der Vorsprung auf Rang 16 würde nach aktuellem Stand auf sieben Zähler ausgebaut werden.

Sandhausen Regensburg 23 Die Hausherren sind zwar bemüht, haben aber wenig Antworten auf das hohe Pressing der Gäste, die das Geschehen im Hardtwald klar dominieren und entsprechend verdient auch in Führung liegen.

Schalke Holstein Kiel 19 Die Störche können sich in ihrem Passspiel stabilisieren, halten den Ball etwas länger in ihren Reihen. Sie sind aber noch weit davon entfernt, sich auf Augenhöhe mit den Hausherren zu bewegen.

Heidenheim Ingolstadt 20 Auch Ingolstadt hat jetzt ein Freistoß aus dem Halbfeld. Neuzugang Nunoo Sarpei bringt den Ball hoch und weit in den Strafraum, wo ein Heidenheimer zur Ecke klärt. Die Ecke von Gebauer kommt halbhoch auf den ersten Pfosten und wird direkt geklärt.

Schalke Holstein Kiel 16 Nach Pässen von Zalazar und Terodde taucht Idrizi auf der rechten Strafraumseite auf. Er legt den Ball flach an Keeper Dähne vorbei, will Churlinov bedienen. KSV-Kapitän Wahl steht genau richtig und ist vor dem Schalker Angreifer zur Stelle.

Sandhausen Regensburg 20 Gelbe Karte für Sarpreet Singh (Jahn Regensburg)

Singh übertreibt es beim aggressiven Gegenpressing ein wenig und kommt gegen Okoroji deutlich zu spät. Weil er seinen Gegenspieler per Bodycheck umnietet, sieht er die erste Gelbe Karte der Partie. Eine Verwarnung mit Folgen. Der Techniker fehlt nächste Woche im Heimspiel gegen Kiel.

Sandhausen Regensburg 19 Singh nimmt einen starken Pass in die Tiefe nicht perfekt an, was Diekmeier die Gelegenheit gibt, zur Ecke zu klären. Abermals wird es bei diesem ruhenden Ball dann aber gefährlich, weil Albers schon zum dritten Mal in dieser Partie frei zum Kopfball kommt. Allerdings erwischt er das Leder nicht optimal, das zwar platziert aufs linke obere Eck kommt, aber wenig Druck hat. Drewes kann die Kugel folgerichtig sicher aus der Luft pflücken.

Heidenheim Ingolstadt 18 Heidenheim hat mal einen Freistoß aus dem zentralen Halbfeld. Die Flanke landet sogar auf einem Kopf der Heimmannschaft, aber der Kopfballversuch geht weit daneben. Auf Torgefahr wartet man hier weiterhin vergebens.

Sandhausen Regensburg 17 Der SV Sandhausen hat zunehmend Mühe, über die Mittellinie zu kommen. Der Esprit der ersten paar Minuten ist den Hausherren völlig abhanden gekommen. Im Moment spielen nur die Rothosen, die mit viel Wucht auf das zweite Tor drücken.

Heidenheim Ingolstadt 15 Ingolstadt macht es bisher gut. Im mittleren Spielfelddrittel hat Heidenheim kaum Luft zum Atmen. So kommen die Hausherren nicht nach vorne. Eine Flanke von der linken Seite, die keinen Abnehmer findet, ist da schon das höchste der Gefühle.

Schalke Holstein Kiel 13 Das Grammozis-Team kann im Aufstiegsrennen einer der großen Gewinner des Wochenendes werden, haben doch die meisten Konkurrenten nicht gewinnen können. Mit einem Sieg läge es nur noch drei Punkte hinter Platz zwei.

Sandhausen Regensburg 14 Das Tor gibt den Oberpfälzern sichtlich Auftrieb. Regensburg übernimmt die Kontrolle und bekommt es immer besser hin, das Mittelfeld mit sicherem Passspiel zu überbrücken. Erneut kommt Albers zum Kopfball, setzt die Kugel aus acht Metern halbrechter Position aber nur ans Außennetz.

Heidenheim Ingolstadt 12 Ingolstadt hat auch den zweiten Abschluss des Spiels. Wieder ist es ein Volley aus dem Rückraum und wieder blockt ein Heidenheimer den Ball. Diesmal bekommt Hüsing den Schuss von Sarpei voll dahin, wo es besonders wehtut. Der Innenverteidiger kann aber nach einer kurzen Unterbrechung weitermachen.

Schalke Holstein Kiel 10 Kiel findet in Ballbesitz in der Anfangsphase fast überhaupt nicht statt. Die Gastgeber verfügen über die Hoheit im Mittelfeld und fangen spätestens dort so gut wie jeden Vorstoßversuch der Störche ab.

Sandhausen Regensburg 11 Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Steve Breitkreuz

Beim anschließenden Eckball klingelt es dann aber und die Gäste gehen mit 1:0 in Führung. Mit viel Effet und Schnitt zum Tor zieht Sarpreet Singh die Ecke von rechts in den Sechzehner, wo zunächst alle Regensburger und Sandhäuser Spieler verpassen. Dann aber ist Steve Breitkreuz zur Stelle und kann nach perfektem Lauf die Kugel aus kürzester Distanz per Kopf über die Linie drücken. Nichts zu machen für Patrick Drewes.

Sandhausen Regensburg 10 Aus dem Nichts kommt jetzt die Jahnelf zur bislang dicksten Chance der Partie. Nach Flanke aus dem linken Halbfeld tankt sich Andreas Albers im Sechzehner nach oben und wuchtet das Leder per Kopf aus neun Metern aufs linke obere Eck. Patrick Drewes ist zur Stelle und lenkt den Ball mit einem starken Reflex über die Latte.

Heidenheim Ingolstadt 8 Heidenheim hat jetzt seine erste längere Ballbesitzphase, weil der FCI nicht ganz so hoch anläuft. Der Ball wird in der Viererkette hin und her gespielt. Ein Raumgewinn entsteht dadurch aber nicht.

Sandhausen Regensburg 9 Der Jahn hält mit druckvollem Pressing zunehmend dagegen und versucht, den Spielaufbau der Baden-Württemberger entscheidend zu stören. Die Hardtwälder können sich aktuell aber spielerisch noch befreien.

Schalke Holstein Kiel 7 Terodde scheitert an der Latte! Infolge einer Freistoßflanke auf die rechte Strafraumseite passt Kapitän Pálsson halbhoch an die Fünferkante. Terodde springt der Ball an den rechten Oberschenkel. Von dort bewegt er sich zentral auf den halbleeren Kasten. Für den geschlagenen Schlussmann Dähne rettet der Querbalken.

Sandhausen Regensburg 6 Die Hausherren machen von Anfang an viel Druck. Erst kommt allerdings eine Diekmeier-Flanke nicht an und dann kommt der Nachschuss aus der zweiten Reihe erneut zu zentral aufs Tor. Meyer kann die Kugel sicher fangen.

Heidenheim Ingolstadt 5 Jetzt hat Ingolstadt den ersten Abschluss des Spiels. Der Ball kommt nach einem weiten Einwurf von der rechten Seite in den Rückraum. Dort steht Dominik Franke komplett frei und zieht direkt aus 18 Metern ab. Sein strammer Schuss wird aber von einer Heidenheimer Brust geblockt.

Schalke Holstein Kiel 5 Glück für S04! Am Ende des ersten Vorstoßes der Norddeutschen gibt Komenda vom rechten Flügel flach vor den kurzen Pfosten. Am Fünfereck behindern sich Keeper Fraisl und Innenverteidiger Thiaw gegenseitig. Der Feldspieler verstolpert den Ball in Richtung des leeren Tores und stoppt ihn erst kurz vor der Linie.

Heidenheim Ingolstadt 4 Bisher passiert hier noch nicht viel erwähnenswertes. Heidenheim greift vor allem über die linke Seite an, scheitert aber immer kurz hinter Mittellinie. Ingolstadt läuft hoch an und macht es den Hausherren bisher schwer, das Spiel ruhig aufzubauen.

Schalke Holstein Kiel 4 Nach eigenem Ballgewinn zündet Zalazar im halbrechten Offensivkorridor den Turbo und zieht aus gut 20 Metern und vollem Lauf mit dem rechten Spann ab. Abwehrmann Thesker steht im Weg und befördert den Ball aus der Gefahrenzone.

Sandhausen Regensburg 3 Der erste Abschluss der Partie gehört den Hausherren. Nach einem Einwurf von rechts rutscht die Kugel zu Kutucu durch, dessen Abschluss unter Bedrängnis allerdings zu unplatziert aufs Gästetor kommt. Meyer muss sich nicht sonderlich strecken, um den Einschlag zu verhindern.

Schalke Holstein Kiel 3 Kirkeskovs Foul an Ranft auf der rechten Außenbahn der Hausherren zieht einen Freistoß nach sich. Ouwejans scharfe Flanke auf den Elfmeterpunkt klärt Thesker per Kopf.

Heidenheim Ingolstadt 1 Nach nicht einmal 45 Sekunden liegt Norman Theuerkauf mit schmerzverzehrtem Gesicht am Boden. Der Mittelfeldspieler hat sich offenbar bei der Landung nach einem Luftduell wehgetan. Er steht aber schnell wieder auf und kann weiterspielen.

Schalke Holstein Kiel 1 Schalke gegen Kiel – Durchgang eins in der Veltins-Arena ist eröffnet!

Schalke Holstein Kiel 1 Spielbeginn

Sandhausen Regensburg 1 Der Ball rollt in der Kurpfalz. Die Hausherren laufen ganz in Weiß auf. Die Gäste aus der Oberpfalz sind ganz in Rot gekleidet. Los geht's.

Heidenheim Ingolstadt 1 Spielbeginn

Sandhausen Regensburg 1 Spielbeginn

Schalke Holstein Kiel Soeben haben die Mannschaften vor 750 Zuschauern den Rasen betreten.

Heidenheim Ingolstadt Auf Seiten der Schanzer tauscht Rüdiger Rehm nach dem erfolgreichen Jahresabschluss gegen Dresden auf vier Positionen. Der neue Torwart Dejan Stojanović startet direkt anstelle von Fabijan Buntić. Michael Heinloth fällt wegen eines Eingriffs am Zeh aus und wird hinten rechts durch Maximilian Neuberger vertreten. Denis Linsmayer wird im defensiven Mittelfeld durch Neuzugang Nunoo Sarpei ersetzt. Außerdem startet Patrick Schmidt anstelle des zu Jahresbeginn in die zweite Mannschaft versetzten Maximilian Beister im Sturm.

Heidenheim Ingolstadt Die Heidenheimer gewannen zum Jahresabschluss mit 2:1 beim SC Paderborn. Frank Schmidt sieht nach dieser guten Leistung offenbar keinen Grund für personelle Änderungen und schickt die gleiche Startformation auf den Platz.

Schalke Holstein Kiel Bei den Ostseestädtern, die in der ersten Saisonhälfte lediglich eine Begegnung in der Fremde gewinnen konnten und die ihren Vorsprung auf die Abstiegszone heute im Optimalfall auf sieben Punkte ausbauen können, stellt Marcel Rapp nach dem 3:0-Heimerfolg gegen den FC St. Pauli viermal um. Kirkeskov, Komenda, Wahl und Sander nehmen die Plätze von Lorenz (verletzt), Neumann, Holtby und Reese (positive Coronatests) ein.

Sandhausen Regensburg Die Bilanz zwischen beiden Teams ist übrigens völlig ausgeglichen. 23 Mal standen sich Sandhausen und Regensburg bislang gegenüber und bei sieben Remis stehen jeweils acht Siege für beide Mannschaften zu Protokoll. Im Hinspiel jedoch setzte sich die Jahnelf bemerkenswert deutlich am 31. Juli 2021 mit 3:0 zuhause durch. Im eigenen Stadion hingegen ist der SVS seit vier Pflichtspielen gegen die Oberpfälzer ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis).

Schalke Holstein Kiel Auf Seiten der Gelsenkirchener, die das Heimspiel Anfang August im Holstein-Stadion durch die Tore Teroddes (2., 21.) und Bülters (68.) mit 3:0 für sich entschieden und die in der Hinrunde gleich drei Heimspiele verloren, hat Trainer Dimitrios Grammozis im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim Hamburger SV zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Kamiński (positiver Coronatest) und Pieringer (Gelbsperre) beginnen Sané und Terodde. Mit Vindheim und Lode sitzen die beiden Winterneuzugänge auf der Bank.

Sandhausen Regensburg Im letzten Spiel vor der Winterpause unterlag die Jahnelf dem SV Darmstadt 98 im eigenen Stadion mit 0:2. Im Vergleich zu dieser Partie nimmt Mersad Selimbegović ebenfalls drei Veränderungen an seiner Startformation vor: Erik Wekesser, Scott Kennedy und Benedikt Gimber starten für Jan Elvedi (Bank), Charalambos Makridis und Joël Zwarts (beide nicht im Kader).

Heidenheim Ingolstadt In Ingolstadt ist die Gemütslage ein komplett andere. Zum Jahresabschluss lag die Mannschaft von Rüdiger Rehm mit zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Sieben Punkte trennen die Schanzer von Relegationsplatz 16. Der einzige Hoffnungsschimmer: Die letzte Partie 2021 gewann der FCI nach zwölf sieglosen Spielen in Folge mit 3:0 gegen Dynamo Dresden. Rüdiger Rehm, der erst seit zwei Spielen an der Seitenlinie steht, hat dadurch fast ein Drittel der bisherigen Saisonausbeute eingefahren.

Sandhausen Regensburg Der SSV Jahn Regensburg erwischte zunächst einen Traumstart und mischte über weite Strecken der Saison 2021/22 im Aufstiegsrennen mit. Eine jüngste Negativserie hat die Oberpfälzer dann allerdings wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Zuletzt hat der Jahn fünf der letzten sechs Ligaspiele verloren und musste bei all diesen fünf Niederlagen stets mindestens zwei Gegentore hinnehmen. Damit wurden die Rothosen bereits bis auf Platz acht der Tabelle durchgereicht. Bleibt der Auswärtssieg heute aus, fällt die Elf von Mersad Selimbegović auf Rang neun.

Schalke Holstein Kiel Die KSV Holstein musste im bisherigen Saisonverlauf nach dem in der Relegation verpassten Aufstiegs deutlich kleinere Brötchen backen, war sie doch wegen eines Fehlstarts in den unteren Tabellenregionen positioniert. Unter Werner-Nachfolger Marcel Rapp stabilisierte sie sich spielerischer Schritt für Schritt spielerisch und arbeitete sich in der Adventszeit vom 16. auf den zwölften Rang vor. Können die Störche die begonnene Entwicklung fortsetzen, dürfte der frühzeitige Klassenerhalt machbar sein.

Heidenheim Ingolstadt Heidenheim hatte zum Ende des vergangenen Jahres einen Lauf. Die Mannschaft von Frank Schmidt gewann fünf der letzten sieben Partien. Dadurch überwinterten die Baden-Württemberger auf Rang sechs punktgleich mit dem drittplatzierten HSV. Gewinnt der 1. FCH heute gegen Ingolstadt und Schalke verpasst gleichzeitig den Sieg gegen Kiel, dann steht der Relegationsteilnehmer aus der Saison 19/20 nach diesem Spieltag auf Platz drei. So weit oben stand Heidenheim das letzte Mal am 8. Spieltag.

Sandhausen Regensburg Zuletzt feierte der SVS im Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf einen überlebenswichtigen 1:0-Auswärtssieg, an den es heute anzuknüpfen gilt. Dabei vertraut Trainer Alois Schwartz im Kern seiner letzten Elf, entsendet aber gleich zwei seiner bisherigen drei Winterneuzugänge direkt von Beginn an aufs Feld. Insgesamt sind es drei Wechsel zur letzten Partie: Nils Seufert, Marcel Ritzmaier und Ahmed Kutucu erhalten den Vorzug vor Alexander Esswein, Arne Sicker (beide Bank) und Cebio Soukou (nicht im Kader).

Schalke Holstein Kiel Der FC Schalke 04 hat das nationale Fußball-Unterhaus nach seinem Abstieg bisher nicht dominiert, darf sich aber berechtigte Hoffnungen auf die direkte Rückkehr in die Eliteklasse machen. Nachdem er auf Rang vier überwintert hat, ist an diesem 19. Spieltag nicht nur das Vorrücken auf den Relegationsplatz möglich: Da St. Pauli und Darmstadt gestern jeweils nur einen Punkt holten, können die Königsblauen zudem den Rückstand auf das Topduo verkürzen. Mit Andreas Vindheim (Sparta Prag, Leihe) und Marius Lode (FK Bodø/Glimt) hat Schalke bisher zweimal auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen.

Sandhausen Regensburg Der SV Sandhausen geht durchaus formstark in das erste Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres. Zuletzt holten die Kurpfälzer fünf von neun möglichen Punkten und blieben in drei aufeinanderfolgenden Partien ungeschlagen. Mit einem Dreier zuhause gegen die Jahnelf könnten die Baden-Württemberger nun zu Rostock und Düsseldorf aufschließen und einen großen Schritt gen rettendes Ufer machen.

Schalke Holstein Kiel Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Der FC Schalke 04 empfängt zum Auftakt des Kalenderjahres 2022 die KSV Holstein. Gelsenkirchener und Ostseestädter stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen der Veltins-Arena gegenüber.

Heidenheim Ingolstadt Hallo und herzlich willkommen zum 19. Spieltag der zweiten Bundesliga. Zum Auftakt ins neue Jahr treffen um 13:30 Uhr der 1. FC Heidenheim und der FC Ingolstadt aufeinander.