Wolfsburg Hertha BSC 64 Doppelwechsel beim VFL! Kohfeldt will noch mehr Offensive sehen und bringt nun ausgerechnet Hertha-Leihgabe Lukébakio. Auch Landsmann Vranckx kommt für die letzten rund 30 Minuten.

Mainz 05 Bochum 62 Nach einem abgewehrten langen Einwurf der Rheinhessen, donnert St. Juste per Volleyabnahme mit einem Drehschuss die Kugel einen guten Meter neben den rechten Pfosten.

Stuttgart RB Leipzig 61 Leipzig führt, aber die Torschussstatistik spricht für den VfB. Aktuell stehen sie bei sechs Schüssen auf das Tor. RB hat nur zwei auf dem Konto.

Mainz 05 Bochum 61 Weil aktuell die 05er das dominierende Team sind, nimmt VfL-Coach Thomas Reis zwei Wechsel vor und will damit neuen Schwung in die Partie bringen.

Union Berlin Hoffenheim 63 Viel geschieht derzeit nicht. Union verteidigt kompakt, kommt offensiv aber kaum zur Geltung. Hoffenheim beißt sich dagegen die Zähne aus.

Wolfsburg Hertha BSC 63 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Dodi Lukébakio

Wolfsburg Hertha BSC 63 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Luca Waldschmidt

Mainz 05 Bochum 61 Einwechslung bei VfL Bochum: Elvis Rexhbeçaj

Wolfsburg Hertha BSC 63 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Aster Vranckx

Mainz 05 Bochum 61 Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

Wolfsburg Hertha BSC 63 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

Mainz 05 Bochum 61 Einwechslung bei VfL Bochum: Danny Blum

Köln Bayern 62 Tooor für Bayern München, 0:3 durch Robert Lewandowski

Lewandowski besorgt die Vorentscheidung! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld taucht Sané im halblinken Raum unmittelbar vir der gegnerischen Abwehrkette auf. Er steckt steil zu seinem polnischen Kollegen durch. Lewandowski vollendet vom linken Fünfereck mit einem halbhohen Lupfer in die rechte Ecke.

Mainz 05 Bochum 61 Auswechslung bei VfL Bochum: Miloš Pantović

Wolfsburg Hertha BSC 61 Wir erreichen die Stundenmarke und suchen im Duell der Enttäuschten weiter nach dem Dosenöffner - oder das goldene Tor für den Befreiungsschlag? Hertha ist im zweiten Durchgang etwas besser in der Partie und hatte durch Richter bereits eine Großchance. Bei den bemühten Wolfsburgern fehlt weiterhin das Abschlussglück.

Mainz 05 Bochum 61 Bella-Kotchap klärt in höchster Not an der Strafraumkante stark gegen den vorstoßenden Onisiwo.

Köln Bayern 61 Erster Joker auf Seiten des Rekordmeisters ist Sané, der nach positivem Coronatest sein Comeback feiert. Musiala trottet etwas enttäuscht in Richtung Gästebank.

Stuttgart RB Leipzig 59 Leipzig agiert seit dem Wiederanpfiff wieder deutlich aktiver. Die Stuttgarter bleiben aber weiterhin mutig. Zusammen ergibt sich daraus eine offene und attraktive Partie.

Mainz 05 Bochum 60 Eduard Löwen darf sich mit einer Hereingabe von der rechten Seitenlinie probieren, schickt das Spielgerät aber zu nah an das Mainzer Tor, sodass Zentner sich das Leder pflückt.

Union Berlin Hoffenheim 60 Hoeneß wechselt erstmals. Rutter kommt für Akpoguma - und der neue Mann ist auch gleich mal mittendrin. Ein Steckpass von rechts landet in der Box beim Offensivmann. Luthe eilt aber weit aus seinem Tor und bereinigt die Szene.

Köln Bayern 60 Einwechslung bei Bayern München: Leroy Sané

Köln Bayern 60 Auswechslung bei Bayern München: Jamal Musiala

Wolfsburg Hertha BSC 59 Wolfsburgs Waldschmidt bleibt weiter umtriebig und probiert sich nun an einem Fernschuss aus 20 Metern. Der Ball geht mit hohem Tempo knapp über die Latte.

Union Berlin Hoffenheim 59 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Georginio Rutter

Mainz 05 Bochum 58 Onisiwo schickt Barreiro an die Grundlinie, der Luxemburger bleibt mit seiner Flanke an Leitsch hängen.

Union Berlin Hoffenheim 59 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

Wolfsburg Hertha BSC 58 Wieder fehlt ein Schritt! Waldschmidt verarbeitet einen hohen Pass am rechten Strafraum-Rand und lässt Mittelstädt erstmal ins Leere laufen. Kurz vor dem Tor grätscht der Wolfsburger zum Ball, doch Schwolow und Mittelstädt blocken im Verbund ab.

Köln Bayern 59 Nach einer knappen Stunde schickt FC-Coach Steffen Baumgart mit Ljubicic und Thielmann die ersten frischen Akteure ins Rennen. Duda und Schaub verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

Mainz 05 Bochum 56 Der Ball springt zu Karim Onisiwo, der aus spitzem Winkel technisch etwas zu ungestüm agiert und den springenden Ball neben das Tor bugsiert.

Stuttgart RB Leipzig 56 Kalajdžić verpasst das 1:1! Führich zirkelt den anschließenden Standard gefühlvoll vor das Tor. Kalajdžić läuft ein und kommt aus gut sieben Metern freistehend zum Kopfball. Der Österreicher zielt aber genau auf Gulácsi und lässt den Ausgleich dadurch liegen.

Köln Bayern 58 Einwechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

Köln Bayern 58 Auswechslung bei 1. FC Köln: Louis Schaub

Köln Bayern 58 Einwechslung bei 1. FC Köln: Dejan Ljubicic

Köln Bayern 58 Auswechslung bei 1. FC Köln: Ondrej Duda

Wolfsburg Hertha BSC 57 Gelbe Karte für Lukas Klünter (Hertha BSC)

Die erste Gelbe für Hertha: Klünter tritt Waldschmidt im Mittelkreis aufs Sprunggelenk und muss ab sofort vorsichtiger zu Werke gehen.

Mainz 05 Bochum 55 Gelbe Karte für Anton Stach (1. FSV Mainz 05)

Der Mainzer kommt gegen Antwi-Adjei zu spät und sieht als erster Akteur Gelb.

Wolfsburg Hertha BSC 56 Zu ungenau! Steffen verteilt das Leder zunächst im Rückraum und legt rechts zu Baku raus. Es folgt eine hohe Hereingabe auf den zweiten Pfosten, die Gerhardt aufgrund der Höhe nicht ganz erreichen kann.

Union Berlin Hoffenheim 57 Während Khedira von seinem Trainer einen Zettel mit neuen taktischen Anweisungen erhält, haut Dabbur die Kugel aus mittigen 21 Metern klar links vorbei.

Mainz 05 Bochum 55 Obenauf ist hier aber eher die Truppe von Bo Svensson. Nach dem Führungstreffer haben sie das Geschehen noch mehr an sich gerissen und drängen die Ruhrpottelf weit in die Defensive. Plötzlich stolpert sich Burkardt in die Tiefe durch und schießt den herauseilenden Riemann an. Von dort aus prallt die Kugel zu einem Teamkollegen. Ein Bochumer blockt den zweiten Abschluss und vermeidet den zweiten Rückschlag.

Wolfsburg Hertha BSC 54 Nur der Torschuss fehlt! Luca Waldschmidt nimmt den Ball links vor dem Sechzehner auf und tankt sich danach mit enger Ballführung einmal quer von links nach rechts. Die Hertha-Abwehr tritt mehrmals ins Leere, ehe Mittelstädt den gefährlichen VfL-Angriff schlussendlich doch noch beendet und mit einer Grätsche klärt.

Stuttgart RB Leipzig 55 Gelbe Karte für Yussuf Poulsen (RB Leipzig)

Poulsen holt Tibidi aus RB-Sicht rechts vor dem eigenen Strafraum von den Beinen. Für das unfaire Einsteigen gibt es Gelb und eine aussichtsreiche Freistoßposition.

Köln Bayern 55 Musiala aus spitzem Winkel! Der Youngster ist auf der nahen Sechzehnerseite Adressat eines hohen Anspiels Kimmichs von der rechten Außenbahn. Mit dem zweiten Kontakt feuert er den Ball per rechtem Spann auf die kurze Ecke. Der wuchtige Abschluss prallt gegen die Außenseite des Pfostens.

Mainz 05 Bochum 54 In diesen paar Minuten nach Wiederanpfiff hat das Spiel mehr Unterhaltung geboten, als über die ganzen ersten 45 Minuten hinweg! So kann es gerne weitergehen.

Mainz 05 Bochum 52 Mit Selbstvertrauen von dem eben geschossenen Tor jagt St. Juste einen Distanzschuss weit über die Querlatte.

Union Berlin Hoffenheim 54 Die Eisernen machen momentan defensiv nicht den allersichersten Eindruck. Es bleibt bei dem Bild, dass die TSG etwas besser drin sind.

Stuttgart RB Leipzig 53 Gelbe Karte für Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart)

Die Stuttgarter beschweren sich sofort über die Entscheidung des Schiedsrichters eine Karte gegen Tibidi zu zücken. Matarazzo übertreibt es nach Ansicht von Schlager und wird deshalb ebenfalls verwarnt.

Wolfsburg Hertha BSC 52 Weil Richter aber vergibt, warten wir beim Krisenduell weiterhin auf den ersten Treffer des Tages. Qualitativ ist das Spiel irgendwo zwischen Abstiegskampf und Kampfspiel angesiedelt.

Köln Bayern 53 Lewandowski beinahe mit dem dritten Gästetor! Der Pole rennt nach nach einem halbhohen Queranspiel Müllers zentral alleine auf den Heimkasten zu. Er zieht im Sechzehner gegen Schwäbe nach rechts und schießt aus gut sieben Metern. Kölns Schlussmann pariert mit dem rechten Knie.

Mainz 05 Bochum 51 Polter nutzt einen dicken Fehler von Bell nicht aus. Der Mainzer Innenverteidiger verstolpert den Ball ungestüm, das möchte Polter im gegnerischen Strafraum bestrafen. Doch Zentner passt auf und ist vor dem VfL-Stürmer am Ball, drischt diesen aus der Gefahrenzone.

Stuttgart RB Leipzig 53 Gelbe Karte für Alexis Tibidi (VfB Stuttgart)

Simakan macht sich knapp in der gegnerischen Hälfte mit auf den Weg nach vorne. Auf rechts geht er ins Dribbling und lässt Tibidi hinter sich. Der 18-Jährige versucht noch mit dem ganz langen Bein an den Ball zu kommen, aber trifft nur den Fuß des Leipzigers. Deshalb sieht er seine erste Gelbe.

Stuttgart RB Leipzig 51 Nartey spielt von der linken Außenlinie flach an die Strafraumgrenze zu Mangala. Der Belgier lässt ganz clever durch und 20 Meter vor dem Tor kommt Endo zum Abschluss. Die Direktabnahme des VfB-Kapitäns rauscht aber rechts über den Kasten.

Wolfsburg Hertha BSC 50 Großchance für Hertha! Darida hat die Übersicht im Rückraum und löffelt den Ball mit Gefühl vor das linke Alu. Richter startet durch und hämmert die Kugel im Fallen ans linke Außennetz. Es ist die beste Gelegenheit der Herthaner.

Union Berlin Hoffenheim 51 Was macht denn der Kramarić da? Ein ganz feiner Ball von Geiger aus dem Mittelfeld nach halblinks in die Box findet den Angreifer. Frei vor Luthe zögert er viel zu lange und wird so von Trimmel entscheidend beim Schuss behindert.

Köln Bayern 51 Weder Steffen Baumgart noch Julian Nagelsmann haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Letzterer hat mit Upamecano, Nianzou Kouassi und Sané nur drei Profis als Feldspieler in der Hinterhand.

Stuttgart RB Leipzig 49 Nkunku setzt sich fast an der linken Eckfahne stark gegen gleich mehrere Gegenspieler durch und leitet den Ball sehenswert zu Poulsen weiter. Der Däne läuft hoch bis an die Sechzehnerecke und schließt dann mit dem rechten Innenrist ab. Müller ist aber auf dem Posten und faustet das Ding mit beiden Händen weg.

Wolfsburg Hertha BSC 48 Diesmal sorgt Hertha für die erste Toraktion und zeigt einen gefährlichen Vorstoß über die rechte Flügelbahn. Nach einem Pass in die Mitte ist Lacroix schneller als Ekkelenkamp und klärt mit dem langen Bein zur Ecke. Beim Eckstoß danach verschießt Ascacíbar deutlich aus der zweiten Reihe.

Union Berlin Hoffenheim 49 Ruhiger Wiederbeginn nach der Pause. Auf beiden Seiten ist das Visier noch hochgeklappt.

Mainz 05 Bochum 48 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Jerry St. Juste

Nur eine Minute später klingelt es im Kasten von Riemann! Stach legt den Ball halbhoch zum rechts innen neben der Strafraumkante einlaufenden Burkardt, der das Spielgerät scharf und flach in den Rückraum flankt. Dort steht ausgerechnet Comebacker St. Juste und behält die Ruhe, schießt mit klasse Technik und per Direktabnahme flach unten links ein. Maßgenau findet der Ball in die Ecke und streift noch den Innenpfosten - Riemann ohne jegliche Chance!

Mainz 05 Bochum 47 Riemann ist mit der ersten Rettungstat gefordert! Lee flankt für 05 von der linken Seite auf den etwa am Elfmeterpunkt zu freistehenden Burkardt, der klasse köpft. Die Kugel neigt sich unter die Latte, doch Riemann wischt den Ball über das Quergebälk.

Stuttgart RB Leipzig 48 Alexis Tibidi, der heute sein Startelfdebüt feiert, bleibt nach einem Zweikampf mit Orban auf dem Rasen liegen. Für den jungen Franzosen wird es aber wohl weitergehen.

Wolfsburg Hertha BSC 47 Beginnt der VfL Wolfsburg auch im zweiten Durchgang mit Offensivpower? Ein Unentschieden wäre für die Kohfeldt-Elf nach sechs Niederlagen in Serie zu wenig.

Köln Bayern 48 Hector verlängert Kainz' Freistoßflanke von der rechten Außenbahn auf der nahen Sechzehnerseite per Kopf vor den langen Pfosten. Dort verpassen Freund und Feind.

Mainz 05 Bochum 46 Kein Wechsel von beiden Trainern! Mit dem Seitenwechsel geht es weiter in Hälfte zwei.

Mainz 05 Bochum 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Union Berlin Hoffenheim 46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

Stuttgart RB Leipzig 46 Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

Wolfsburg Hertha BSC 46 An der Aller beginnen nun die zweiten 45 Minuten. Personelle Wechsel gibt es erstmal nicht.

Union Berlin Hoffenheim 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Stuttgart RB Leipzig 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Köln Bayern 46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im RheinEnergieStadion! Vor allem hinsichtlich des Aufbauspiels ist der Rekordmeister bei den formstarken Geißböcken weit entfernt von seiner Optimalform. Der FC bekommt vom Favoriten durchaus viele Situationen angeboten, um auf die Anzeigetafel zu gelangen – kann er die Nachlässigkeiten der Gäste nach der Pause bestrafen und sich einem Punktgewinn noch einmal annähern?

Wolfsburg Hertha BSC 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Köln Bayern 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Mainz 05 Bochum 45 Halbzeitfazit:

Ohne Tore verabschieden sich der 1. FSV Mainz 05 und der VfL Bochum in Richtung Kabine. Und das geht völlig in Ordnung. Denn über 45 Minuten waren beide Mannschaften - trotz großem Engagement und zwischenzeitlich hoher Intensität - einfach in der Offensivarbeit zu harmlos. Die beste Gelegenheit für die Mainzer verzeichnete Barreiro mit einem soliden, aber zu wenig zwingenden Schuss in der 26. Minute. Beim VfL kam die größte Chance aus dem Nichts: Nach Bells Foul im Strafraum verschoss der Gefoulte Polter von elf Metern (32.). Während Mainz insgesamt leicht feldüberlegen war, fehlten auch im Anschluss gute Strafraumszenen beider Mannschaften. Hoffen wir darauf, dass beide Teams in Durchgang zwei mehr Unterhaltung anbieten, bis gleich!

Wolfsburg Hertha BSC 45 Halbzeitfazit:

Und jetzt ist Halbzeit! Der VfL Wolfsburg ist im Krisenduell mit der Hertha die bessere Mannschaft, muss sich nach 45 Minuten aber erstmal mit einem 0:0 begnügen. Die Niedersachsen übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und erspielten sich im ersten Durchgang nach Flügelangriffen zwei Großchancen nacheinander durch Waldschmidt (17.) und Weghorst (18.). Hertha beschränkte sich zunächst nur auf die Abwehrarbeit und wurde erst in den Schlussminuten etwas mutiger. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Starke sogar nach einer Ecke das vermeintliche 0:1, das wegen eines Foulspiels von Ekkelenkamp zuvor jedoch sofort wieder aberkannt wurde.

Stuttgart RB Leipzig 45 Halbzeitfazit:

RB Leipzig führt zur Pause mit 1:0 in Stuttgart! Die Roten Bullen haben einen guten Start erwischt und sind bereits in der elften Minute vom Punkt in Führung gegangen. Ansonsten ist von den Gästen offensiv aber nur wenig zu sehen. Mit zunehmender Spielzeit hat der VfB immer mehr die Kontrolle übernommen, aber kam lange zu keinen Chancen. Am Ende des ersten Abschnitts agierten sie dann auch im Angriff zwingender und kamen dem Ausgleich immer näher. Die Abschlüsse waren aber noch zu ungenau, um Gulácsi zu überwinden. Die letzten Minuten sollten den Schwaben auf jeden Fall Hoffnung für die zweite Hälfte geben, die aufgrund des knappen Zwischenstandes ziemlich spannend werden könnte. Bis gleich!

Union Berlin Hoffenheim 45 Halbzeitfazit:

Halbzeit in der Hauptstadt, zwischen Union Berlin und 1899 Hoffenheim steht es 1:1. Nach ruhigem Beginn wurde es spielerisch richtig ansprechend. Erst belohnten sich die Sinsheimer für eine starke Phase mit dem erzwungenen Eigentor durch Baumgartl. Die Fischer-Elf schlug durch Voglsammers Kopfballtor aber rasch zurück. Seitdem nimmt sich die Partie in dieser Hinsicht zurück - dafür wird es körperlich immer härter, wenngleich nicht unfair. Insgesamt machen die Kraichgauer den minimal besseren Eindruck, offen ist hier dennoch weiterhin alles. Bis gleich!

Köln Bayern 45 Halbzeitfazit:

Der FC Bayern München führt zur Pause der Auswärtspartie beim 1. FC Köln mit 2:0. In einer bis dahin trägen und ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Süddeutschen durch Lewandowski in Führung (9.). Davon unbeeindruckt hielten die Rheinländer an ihrer aktiven Herangehensweise fest, ließen dadurch aber einige schnelle Gegenstöße der Nagelsmann-Auswahl zu, von denen diese zunächst keine für weitere gefährliche Abschlüsse nutzte. Dennoch gelang ihr das zeitige zweite Tor: Tolisso überwand Schwäbe in der 25. Minute sehenswert. Wenig später scheiterte Müller aus kurzer Distanz am Heimtorhüter (28.). In diese starke Phase der Süddeutschen hinein schienen die Geißböcke den Anschluss herstellen zu können, doch Uths Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nach Hinweis des VAR zurückgenommen (31.). Die jüngste Viertelstunde gestaltete die Baumgurt-Truppe ziemlich ausgeglichen und schrammte durch Duda spät am ersten Heimtor vorbei (45.+1). Bis gleich!

Mainz 05 Bochum 45 Ende 1. Halbzeit

Mainz 05 Bochum 45 Eher standardmäßig kommt eine Minute Nachspielzeit hinzu. Na gut, Polters ganz kurze Verletzungspause sowie der Elfmeter rechtfertigen diese in einem insgesamt eher langweiligen Spiel doch.

Köln Bayern 45 Ende 1. Halbzeit

Union Berlin Hoffenheim 45 Ende 1. Halbzeit

Köln Bayern 45 Duda aus der Drehung! Nach einer Klärungsaktion Neuers gegen Hectors Flanke von links landet der Ball auf der rechten Sechzehnerseite bei Kainz, der ihn mit einem Flachpass nach innen prompt wieder scharf macht. Duda will aus gut sieben Metern unten links vollenden, verfehlt das Aluminum aber knapp.

Union Berlin Hoffenheim 45 Gelbe Karte für Munas Dabbur (1899 Hoffenheim)

Dabbur schlägt den Ball weg und wird dafür verwarnt.

Stuttgart RB Leipzig 45 Ende 1. Halbzeit

Mainz 05 Bochum 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Stuttgart RB Leipzig 45 120 gibt es im ersten Durchgang oben drauf. Stuttgart will unbedingt noch vor dem Gang in die Kabine das 1:1.

Mainz 05 Bochum 44 Antwi-Adjei tankt sich mit Tempo bis zur Grundlinie vor und spielt einen scharfen Querpass Richtung Zentrum. Der bis dato sehr wache Zentner riecht das und wehrt am ersten Pfosten vor dem einlaufenden Gegenspieler ab.

Wolfsburg Hertha BSC 45 Ende 1. Halbzeit

Union Berlin Hoffenheim 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Wolfsburg Hertha BSC 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Köln Bayern 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im RheinEnergieStadion soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Stuttgart RB Leipzig 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Mainz 05 Bochum 44 Mainz hat weiterhin die Feldüberlegenheit inne. Da das kaum in Torchancen umgemünzt wird, bringt das den Landeshauptstädtern aber kaum etwas.

Stuttgart RB Leipzig 44 Ein VfB-Freistoß aus dem Halbfeld wird im zweiten Anlauf gefährlich! Führich bringt den Ball aus fast 30 Metern hoch links in die Box. Dort behindern sich Mavropanos und Kalajdžić in der Luft gegenseitig. Der Ball springt aber noch weiter nach links zu Endo, der schnell auf das kurze Eck abschließt. Gulácsi ist aber auf dem Posten und verhindert den Ausgleich.

Köln Bayern 44 Da war mehr drin! Nach Hectors Querpass vom linken Flügel nach innen stehen sich Uth und Kainz unweit des Elfmeterpunkts gegenseitig im Weg. Weder der gebürtige Kölner noch der Österreicher bringen aus bester Lage einen Schuss in Richtung Neuer zustande.

Wolfsburg Hertha BSC 43 Stark macht das 0:1, doch das Tor zählt nicht! Bei einer Ecke von Mittelstädt geht Stark im mittigen Fünfer zum Ball hoch und drückt die Pille mit dem Hinterkopf in die lange Eck. Schon bei der Tor-Erzielung pfeift Hartmann dazwischen und zeigt auf Ekkelenkamp, der minimal gegen Roussillon schiebt. Da hat der VfL schon Glück, so ein leichtes Schieben ist eher handelsüblich und nicht zwingend ein Foul...

Union Berlin Hoffenheim 43 Wenige Minuten sind es noch bis zur Pause. Dürfen wir zuvor noch eine gute Chance geschweige denn einen Treffer bestaunen?

Mainz 05 Bochum 42 Passiert hier noch etwas vor dem Pausenpfiff? Stachs nächster Versuch aus der zweiten Reihe wird sofort von Pantović geblockt, aktuell sieht es nach einem torlosen Halbzeitstand aus.

Mainz 05 Bochum 41 Brisant, was die TV-Bilder zeigen: Beim Strafstoß hat sich eigentlich Miloš Pantović fürs Schießen angemeldet. Letzten Endes hat sich Polter in der Diskussion aber durchgesetzt - Glück für die Rheinhessen! Das wird in der Kabine wohl für Diskussionsstoff sorgen.

Köln Bayern 42 Vor allem über die linke Abwehrseite, wo Sabitzer erneut auf ungewohnter Position agieren muss, ist der Favorit aus dem Süden zweifellos anfällig. Schmitz wird dort spätestens nach der Pause noch mehr Akzente setzen müssen.

Wolfsburg Hertha BSC 43 Wieder Abseits! Weghorst erreicht zunächst einen Steilpass und sieht hinten rechts hinter sich Steffen. Der Schweizer zirkelt einen Schlenzer am linken Alu vorbei und hört danach den Abseitspfiff des Schiedsrichters. Weghorst stand zuvor schon in der verbotenen Zone.

Stuttgart RB Leipzig 43 Der Druck der Stuttgarter nimmt in den letzten Minuten zu. Leipzig kann sich kaum noch befreien und ist nur noch in der Defensive beschäftigt.

Union Berlin Hoffenheim 40 Und dann doch mal wieder etwas Nennenswertes: Kramarić sucht mit einem Zuspiel von halblinks im Strafraum Dabbur. Union klärt nur unzureichend vor die Füße Baumgartners, der aus 16 Metern von halbrechts aber hängen bleibt.

Mainz 05 Bochum 39 Die Gäste kontern und haben plötzlich viel Platz. Asano legt etwas zu unpräzise ins Zentrum zu Pantović, der den Ball nicht exakt in die Füße seines Mitspielers weiterleiten kann. So verpufft der vielversprechende Angriff doch.

Wolfsburg Hertha BSC 42 Fällt noch ein Tor in der 1. Halbzeit oder geht es mit 0:0 in die Pause? Wolfsburg gibt nochmal Gas und läutet einen Konter ein!

Stuttgart RB Leipzig 40 Kurz vor der Pause wird Gulácsi zum ersten mal geprüft! Nach einer längeren Kombination landet der Ball beim aufgerückten Ito. Der Japaner hat halblinks vor dem Sechzehner viel Raum und probiert es aus der Distanz. Der Flachschuss geht auf das rechte Eck. Gulácsi ist schnell unten und hat den Ball im Nachfassen sicher. Ansonsten hätte Mangala für einen Abstauber bereit gestanden.

Köln Bayern 40 Lewandowski aus der Distanz! Der Pole nimmt im offensiven Zentrum Fahrt auf und schießt aus vollem Lauf und gut 21 Metern mit dem rechten Spann auf die untere linke Ecke. Schwäbe taucht schnell ab und verhindert den Einschlag mit der rechten Hand.

Mainz 05 Bochum 38 Zwei weitere Eckbälle strahlen keine Gefahr aus. Stachs technisch gut genommener Nachschuss aus der Distanz fliegt deutlich über die Latte, kurz danach wehren die gut verteidigenden Bochumer den Ball ein weiteres Mal ab.

Wolfsburg Hertha BSC 39 Gelbe Karte für Renato Steffen (VfL Wolfsburg)

5. Gelbe für Steffen! Der Schweizer haut den schnelleren Maolida mit einer Grätsche um und wird verwarnt. Eine Gelbe mit Folgen: Nächste Woche fehlt Steffen dem VfL gesperrt.

Union Berlin Hoffenheim 38 Wir befinden uns in der Schlussphase der ersten Hälfte. Die Gäste wirken etwas aktiver, kommen aber genauso wenig wie die Hausherren momentan zu richtigen Gelegenheiten.

Wolfsburg Hertha BSC 39 War da was? Steffen entwischt auf der rechten Sechzehner-Seite Torounarigha und kommt nach einem kurzen Tritt des Berliners schnell zu Fall. Schiri Hartmann reicht der Einsatz aber nicht aus, um hier auf den Punkt zu zeigen. Kein Elfer.

Stuttgart RB Leipzig 38 Leipzig agiert sehr kontrolliert. Die Gäste ziehen sich ein wenig zurück, gehen erst ab der Mittellinie drauf und lauern auf Konter. Stuttgart kann sich dadurch immer häufiger in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Die Schwaben agieren allerdings sehr harmlos und lassen die Kreativität im letzten Drittel komplett vermissen.

Mainz 05 Bochum 36 Wichtige Aktion von Leitsch, der nach einem weit geworfenen Einwurf Burkardt kurz vor dem Abschluss den Ball abknüpfen kann.

Wolfsburg Hertha BSC 37 Die Wölfe bleiben ihrem Flügelspiel treu und übergeben nun an Baku für eine Flanke von rechts. Mitten im Fünfer rutscht Weghorst zum Ball, steht aber im Abseits.

Köln Bayern 37 Schwäbe passt auf! Nach einem langen Schlag Süles in das offensive Zentrum hat Müller freie Bahn in Richtung Heimkasten. Er kann den Ball aber gar nicht erreichen, da Kölns Schlussmann seinen Sechzehner verlassen hat und gut 30 Metern vor seinem Tor klärt.

Mainz 05 Bochum 35 Aarón Martíns Eckstoß ist etwas zu hoch getreten und kann somit nur harmlos verlängert werden. Da auch die ruhenden Bälle nicht für viel Gefahr sorgen, bleibt der Unterhaltungswert der Partie gering.

Union Berlin Hoffenheim 35 Die Stimmung im Rund beginnt sich aufzuheizen. Immer wieder sind die Anhänger der Hauptstädter mit den Entscheidungen des Unparteiischengespanns nicht zufrieden.

Wolfsburg Hertha BSC 36 Warum nicht! Hertha schafft es wieder bis vor Casteels und spitzelt den Ball via Darida nahe vor das rechte Alu. Richter traut sich die Direktabnahme und donnert die Kugel mit einem Volley ans Außennetz.

Mainz 05 Bochum 34 Wie gehen die beiden Mannschaften mit dieser Situation nach dem vergebenen Strafstoß um? Viel ändert sich noch nicht, außer mit Standardsituationen kommen beide Teams weiterhin nicht vor das gegnerische Tor.

Stuttgart RB Leipzig 36 Ein Diagonalpass landet auf dem linken Flügel bei Nartey. Der 21-Jährige bringt den Ball scharf nach innen. Die flache Hereingabe wird aber noch leicht abgefälscht und in der Mitte klärt Orban vor Kalajdžić.

Wolfsburg Hertha BSC 35 Bei der Chance von Darida pustet der VfL erstmal kurz durch und verteilt den Ball mit einigen sicheren Kurzpässen in der eigenen Viererkette.

Stuttgart RB Leipzig 35 Christopher Nkunku unterlaufen heute ungewöhnlich viele technische Fehler. Dieses Mal verspringt ihm der Ball bei einem eigenen Konter in der eigenen Hälfte im Mittelkreis.

Köln Bayern 34 Der FC hat zwar auf der Anzeigetafel den Anschluss verpasst, sollte aus Uths zurückgenommenem Treffer aber trotzdem Selbstvertrauen ziehen. Spielt er schnell in die Spitze, hat er durchaus das Potential, den Bayern wehzutun.

Wolfsburg Hertha BSC 33 Mega-Konter für Hertha! Nach einer Klärung im eigenen Sechzehner reicht den Berlinern ein langer Schlag, um komplett durchzubrechen. Darida ist schon an der Mittellinie frei durch, nimmt Tempo auf und verzettelt sich am Ende doch noch mit einem Zweikampf in der nachrückenden VfL-Abwehr. Da war viel mehr drin...

Stuttgart RB Leipzig 33 Der VfB läuft ausnahmsweise mit Tempo auf den gegnerischen Strafraum zu. Auf rechts will Coulibaly den mitlaufenden Führich in Szene setzen. Der Pass ist aber zu ungenau. Deshalb kommt Gvardiol mit einer starken Grätsche noch dazwischen.

Mainz 05 Bochum 32 Elfmeter verschossen von Sebastian Polter, VfL Bochum

Es bleibt beim 0:0! Ganz getreu dem Motto „Der Gefoulte sollte niemals selbst schießen” wird das Antreten von Sebastian Polter bestraft. Der Stürmer schießt schwach platziert in die untere, rechte Ecke. Zentner ist auf der richtigen Seite unterwegs und hält das Spielgerät im Nachgreifen sogar fest!

Union Berlin Hoffenheim 32 Und dann Hoffenheim: Kramarić schickt Bebou auf dem rechten Flügel nach vorne. Dessen flache Hereingabe an den Fünfer klärt Trimmel gerade noch vor Dabbur.

Mainz 05 Bochum 31 Elfmeter für den VfL! Nach einem unnötigen Ballverlust von St. Juste spielt Asano tief auf Polter, der den Ball zurücklegt und dann von Bell gefällt wird. Zu Recht zeigt der Unparteiische auf den Punkt, der VAR hat keinen Grund einzugreifen.

Union Berlin Hoffenheim 31 Der ganz große Spielfluss ist momentan etwas dahin. Beide Teams beackern sich im Mittelfeld.

Köln Bayern 31 VAR-Entscheidung: Das Tor durch M. Uth (1. FC Köln) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:2

Die Geißböcke bejubeln zunächst den vermeintlichen Anschluss, nachdem Uth Neuer nach Anspiel durch Kainz aus gut zwölf Metern überwunden hat. Der Schiedsrichter gibt das Tor zunächst, doch wenig später weist ihn der Videoreferee auf eine Abseitsstellung des Kölner Angreifers hin.

Wolfsburg Hertha BSC 31 Ob Abseits oder nicht, der VfL muss trotzdem an seiner Chancenverwertung arbeiten. Die Niedersachsen sind das bessere Team und erspielen sich in den ersten 30 Minuten mehrere gute Gelegenheiten. Was noch fehlt, ist die Abgezocktheit vor der Bude.

Mainz 05 Bochum 29 Sowohl Barreiro als auch Bella-Kotchap halten sich nach einem Zusammenprall den Fuß. Weil der Heimspieler zu spät kam, gibt es zu Recht Freistoß für die Gäste. Beide Akteure stehen schnell wieder auf.

Stuttgart RB Leipzig 31 Nkunku nimmt auf links Tempo auf. Im Sechzehner versucht er es gegen Anton mit einem Übersteiger. Dabei verspringt ihm der Ball komplett und es geht weiter mit Abstoß.

Wolfsburg Hertha BSC 29 Auch Gerhardt trifft nicht! Chance Nummer drei für die Wölfe: Gerhardt ahnt einen Chipball in den Strafraum und lupft den Ball nach einem schnellen Antritt gegen die Arme von Schwolow. Kurz nach der Parade des Hertha-Keepers zeigt die Wiederholung, dass Gerhardt jedoch locker einen Meter im Abseits steht. Der Treffer hätte also nicht gezählt...

Mainz 05 Bochum 28 Der ruhende Ball für die 05er folgt knappe zwei Minuten später, der VfL-Keeper ist aber wach zur Stelle und faustet das Leder in seinem Herrschaftsbereich nach außen weg.

Stuttgart RB Leipzig 28 Stuttgart probiert immer wieder mit hohen Pässen hinter die letzte RB-Reihe für Gefahr zu sorgen. Die Verteidiger der Roten Bullen passen aber sehr gut auf und lassen fast nichts zu.

Köln Bayern 28 Müller mit der Riesenchance zum 0:3! Nach mehreren Kopfbällen im Strafraumzentrum packt der deutsche Nationalspieler aus zentralen vier Metern einen Volleyschuss aus, der für die halbrechte Ecke bestimmt ist. Mit einem tollen Reflex kann FC-Keeper Schwäbe den Einschlag verhindern.

Union Berlin Hoffenheim 28 Gelbe Karte für Kevin Akpoguma (1899 Hoffenheim)

Akpoguma hält Oczipka taktisch fest. Gelb.

Wolfsburg Hertha BSC 27 Leichte Fortschritte bei der Hertha. Die Gäste nähern sich so langsam dem VfL-Gehäuse an und sammeln mehr Zeit in der Zone vor Casteels. Belfodil sticht nach einer guten Ballannahme vor den rechten Pfosten und ballert die Kugel danach aus spitzem Winkel parallel und hoch in den Fünfer. Wolfsburg steht etwas aufgerückt, kann aber klären.

Mainz 05 Bochum 26 Die beste Chance der bisherigen Partie: Leandro Barreiro nimmt einen tiefen Pass technisch anspruchsvoll mit und legt sich den Ball halbhoch auf den linken Schlappen. Aus dem vollen Lauf schießt er das Spielgerät aus etwa 18 Metern halbhoch links auf den gegnerischen Kasten. Riemann wehrt ab und bewahrt im Nachgreifen sein Team vor einem gegnerischen Eckstoß.

Union Berlin Hoffenheim 27 Kurze Aufregung im Strafraum der Berliner. Infolge einer Ecke können die Gastgeber den Abschluss vom Fünfer aber soeben noch im Verbund abblocken.

Mainz 05 Bochum 25 Übrigens: Die letzten beiden Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften entschied jeweils die Ruhrpottelf für sich. Am zweiten Spieltag dieser Saison gewannen die Blau-Weißen mit 2:0, vor etwas mehr als einem Jahr kegelten sie die damals kriselnden Mainzer in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal. Ein gutes Omen?

Wolfsburg Hertha BSC 25 Keine gute Partie von Torunarigha! Herthas Innenverteidiger ist bisher ein Unsicherheitsfaktor in der Hertha-Abwehr und verstolpert nun den nächsten Ball im Duell mit Weghorst. Der Herthaner verliert zum zweiten Mal die Balance und rettet sich gerade noch so mit einem Rückpass zu Schwolow.

Stuttgart RB Leipzig 26 RB sammelt jede Menge Ballbesitz. Trotzdem gelingt es den Sachsen nicht aus dem Spiel heraus zu Chancen zu kommen, da der VfB stark in den Zweikämpfen ist.

Union Berlin Hoffenheim 25 Eine muntere erste Hälfte der ersten Hälfte bekommen wir zu sehen. Nun ist es der FCU, der mehr Druck entfacht.

Köln Bayern 25 Tooor für Bayern München, 0:2 durch Corentin Tolisso

Die Bayern legen noch in der ersten halben Stunde nach! Der auf der rechten Strafraumseite durch Tolisso hoch angespielte Müller gibt direkt zum Franzosen zurück. Der verarbeitet den Ball mit einer sauberen Annahme und befördert ihn dann aus gut 14 Metern mit dem linken Fuß unhaltbar in den linken Winkel.

Wolfsburg Hertha BSC 23 Stark: Santiago Ascacíbar haut bei einem Konter der Herthaner einen Sensations-Pass raus und drischt den Ball aus dem Stand weit in die Hälfte der Niedersachsen und in den Lauf von Jurgen Ekkelenkamp. Der Niederländer kann die gute Vorarbeit danach aber nicht richtig verarbeiten und bleibt schnell hängen.

Mainz 05 Bochum 23 Aua! Polter bekommt das Knie von St. Juste hinten in die Hüfte gerammt, was Frank Willenborg entgeht. Was für den Bochumer Stürmer in jedem Fall schmerzhaft aussah, zieht jedoch keine großen Konsequenzen nach sich. Polter humpelt den Schmerz ein wenig heraus und betritt dann wieder das Spielfeld.

Stuttgart RB Leipzig 23 Konstantinos Mavropanos ist auf das Feld zurückgekehrt und verliert den Ball auf der rechten Seite. Die Gäste starten sofort den Gegenangriff. Gvardiol treibt an und will Nkunku halblinks in den Strafraum schicken. Der Pass ist allerdings etwas zu lang und Müller schnappt sich den Ball.

Köln Bayern 24 Nach Schmitz' Flanke vom rechten Strafraumeck nickt Modeste aus gut neun Metern auf die halbhohe linke Ecke. Neuer ist rechtzeitig abgehoben und kann den Ball festhalten. Zudem hat der Franzose im Abseits gestanden.

Union Berlin Hoffenheim 22 Tooor für 1. FC Union Berlin, 1:1 durch Andreas Voglsammer

Wenig später ist Voglsammer zur Stelle! Kruse legt auf der linken Seite für Oczipka ab. Dessen feine Hereingabe nickt der ehemalige Bielefelder aus halblinken neun Metern an die Unterkante des Lattenkreuzes. Der Abpraller landet auf Baumanns Schulter und von dort hinter der Linie.

Mainz 05 Bochum 20 Ein erster Bochumer Abstoß, wenn auch nicht allzu gefährlich: Nach Pantović misslungener Flanke gibt es einen Eckball für die Nordrhein-Westfalen, den sie mit einer Variante ausführen. Schließlich fliegt die Flanke auf den Kopf von Bella-Kotchap, der aus etwa acht Metern am langen Pfosten nicht richtig Druck aufgebaut bekommt, womit Zentner keine Schwierigkeiten bekommt.

Stuttgart RB Leipzig 21 Mavropanos schaltet sich in die Offensive mit ein. Auf der rechten Seite wird der Grieche allerdings von Gvardiol gestoppt und unglücklich getroffen. Deswegen wird der 24-Jährige aktuell behandelt und der VfB ist in Unterzahl.

Wolfsburg Hertha BSC 21 Die Wölfe arbeiten am Führungstor und bringen bislang vor allem die Flügelspieler wie Roussillon und Baku immer wieder gut ins Spiel. Vor allem Roussillon ist auf der linken Seite bisher sehr auffällig.

Union Berlin Hoffenheim 20 Voglsammer! Ein weiter Schlag von Trimmel in die Spitze landet an der Sechzehnerkante beim Angreifer. Mit seinem Schuss aus halbrechten 15 Metern bleibt er gegen Baumann nur zweiter Sieger. Ohnehin stand er allerdings im Abseits.

Köln Bayern 21 Nach Hübers' unsauberem Anspiel in Richtung Kilian muss dieser den Ball innerhalb des eigenen Sechzehners an Musiala abgeben. Der Münchener Youngster verstolpert ihn dan aber und verpasst damit eine gute Möglichkeit.

Stuttgart RB Leipzig 20 Orban verspringt der Ball im eigenen Strafraum und Kalajdžić taucht dadurch plötzlich frei vor dem Tor auf. Orban macht seinen Fehler aber direkt wieder gut und blockt den Schuss des Neuners.

Mainz 05 Bochum 18 Antwi-Adjei will den Freistoß, bekommt ihn nach einem Foul von Stach gerechtfertigt auch. Die Halbfeld-Hereingabe auf den Kopf von Losilla wird aber abgepfiffen, weil der verlängerte Ball des Kapitäns einen Bochumer im Abseits findet.

Wolfsburg Hertha BSC 19 Nach der Gelegenheit von Weghorst bleibt Darida liegen und muss im eigenen Strafraum behandelt werden. Der Tscheche pausiert kurz und kann danach weiterspielen.

Wolfsburg Hertha BSC 18 Die nächste Großchance für Wolfsburg! Roussillon ist auf der linken Seite erneut flott unterwegs und pfeffert den nächsten Querpass scharf in die Mitte. Diesmal steht Weghorst frei und schießt den halbhohen Ball etwas zu unplatziert in die Handschuhe von Schwolow.

Köln Bayern 18 Die Partie hat nach dem Treffer deutlich an Fahrt aufgenommen, hat durch das riskante Vorgehen der Rheinländer zeitweise den Charakter eines offenen Schlagabtausch. Hüben wie drüben werden viele temporeiche Angriffe gefahren.

Union Berlin Hoffenheim 17 Riesengelegenheit zum Ausgleich! Geiger köpft einen hohen Ball aus 20 Metern in Richtung des eigenen Tores. Kruse spritzt dazwischen, bekommt vor dem herauseilenden Baumann aber nur eine Art Vorlage zustande. Der links heranstürmende Prömel scheitert dann aus kurzer Distanz am Keeper.

Mainz 05 Bochum 17 Während die Rheinhessen in weiten Phasen der bisherigen Partie versuchen, diese zu gestalten, tut sich das Auswärtsteam aus Bochum noch etwas schwerer, im Spielaufbau Kombinationen aufzuziehen. So langsam gleichen sich die Spielanteile aber mehr und mehr an.

Stuttgart RB Leipzig 17 Tyler Adams stoppt einen VfB-Konter mit einer starken Grätsche direkt vor der RB-Trainerbank. Domenico Tedesco bejubelt die Aktion umgehend.

Wolfsburg Hertha BSC 17 Waldschmidt verpasst das 1:0! Die Wölfe dominieren in der Anfangs-Viertelstunde und lassen jetzt die eigentlich sichere Führung liegen. Roussillon marschiert auf der linken Außenbahn und verfrachtet das Leder mit einem tödlichen Querpass in den Fünfer. Rechts am Pfosten muss Waldschmidt nur noch abstauben und haut den Ball freistehend über die Latte!

Union Berlin Hoffenheim 16 Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Timo Baumgartl (Eigentor)

Und jetzt hat 1899 auf das Tor! Bebou entwischt Knoche auf der linken Außenbahn und rennt bis zur Grundlinie durch. Seine Flanke drückt Baumgartl am ersten Pfosten per Kopf ins eigene Netz. Luthe ist machtlos.

Stuttgart RB Leipzig 15 Die Stuttgarter wirken von dem Rückstand keinesfalls geschockt. Die Heimelf bleibt dem eigenen Spielstil treu und rückt regelmäßig ganz weit auf. Dadurch gelingen ihnen zwar immer wieder frühe Ballgewinne, aber sie schaffen es noch nicht sich Möglichkeiten zu erspielen.

Wolfsburg Hertha BSC 15 Wieder Unruhe vor Schwolow! Auch bei der ersten Ecke der Niedersachsen zeigt sich die Hertha-Defensive anfällig. Schwolow klärt mit einer Faust zu kurz nach vorn, da der Berliner Schlussmann von Mitspieler Torunarigha behindert wird.

Mainz 05 Bochum 15 Wann gibt es hier die erste richtige Gelegenheit? Beide Teams treten engagiert und aktiv auf, im letzten Drittel fehlt aber - wie soeben bei St. Justes flacher, scharfer Flanke - ein wenig die Genauigkeit. So bleibt ein intensives Spiel in der ersten Viertelstunde noch ohne wirkliche Torchance.

Union Berlin Hoffenheim 15 Eine Viertelstunde ist durch. Wer hier die bessere Mannschaft ist, ist nicht wirklich auszumachen. Die beste Möglichkeit hatten auf jeden Fall die Blau-Weißen.

Köln Bayern 15 Auch nach dem Gegentor rennt der FC teilweise ziemlich naiv nach vorne und lädt den Rekordmeister zum Kontern ein. Gnabry hat auf dem rechten Flügel viel freien Rasen vor sich. Am Sechzehner angekommen, will er Lewandowski mit einem halbhohen Anspiel in Szene setzen. Der grätschende Hübers klärt auf Kosten einer Ecke. Die bringt dem FCB nichts ein.

Mainz 05 Bochum 13 Pantović' flacher Querpass findet Asano nicht und auch der im Anschluss weit ausgeführte Einwurf sorgt für keine Gefahr vor dem 05-Gehäuse.

Wolfsburg Hertha BSC 13 Unsicherheit in der Hertha-Abwehr! Torunarigha kommt im Rückwärtslaufen aus dem Tritt und legt den Ball ungewollt für Steffen in Richtung eigenes Tor vor. Kurz bevor der Wolfsburger von halbrechts frei abziehen kann, rettet Nebenmann Stark.

Stuttgart RB Leipzig 13 André Silva bestätigt damit schon früh seine aufsteigende Form. Unter Domenico Tedesco steht seine Bilanz nun bei fünf Treffern in fünf Einsätzen.

Mainz 05 Bochum 12 Jae-sung Lee trifft Löwen leicht, aber trotzdem entscheidend und wird dafür früh in der Partie noch nicht bestraft. Der Freistoß, geschlagen vom eben Gefoulten, fliegt etwas zu hoch über den Kopf von Losilla.

Union Berlin Hoffenheim 12 Zumindest vorerst - dann gibt's die Großchance für die TSG! Richards nickt eine Bebou-Hereingabe vom rechten Flügel an den Fünfmeterraum. Posch nimmt knapp über der Grasnarbe ebenfalls per Kopf ab, scheitert aber am gut reagierenden Luthe.

Köln Bayern 12 Die Roten nutzen also ihre erste Gelegenheit, um sich einen Vorteil zu sichern. In der Live-Tabelle stellen sie den alten Sechs-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dortmund wieder her.

Wolfsburg Hertha BSC 11 Nach zehn sehr defensiven Minuten nimmt jetzt auch mal Hertha erstmals Kurs auf den gegnerischen Sechzehner und rennt über Maolida einige Meter durch den Rückraum. Kurz vor dem VfL-Strafraum eilt Bornauw herbei und stoppt den Franzosen mit einem Ausfallschritt.

Mainz 05 Bochum 10 Beiden Mannschaften ist im Ballbesitz anzumerken, dass ihnen Selbstbewusstsein nicht fehlt. Nach einem etwas zu unpräzisen Angriff der Mainzer ist dennoch auch ein VfL-Vorstoß erfolglos, weil Löwens hoher Pass auf Asano etwas zu steil ist.

Union Berlin Hoffenheim 11 Nette Flanke von Akpoguma, die er aus dem rechten Halbfeld ans lange Eck befördert. Baumgartl ist aber vor Kramarić zur Stelle und klärt zur Ecke. Die verpufft.

Wolfsburg Hertha BSC 10 Achtung! Arnold zirkelt einen Freistoß vom linken Flügel mit Zug zum Tor und findet Brooks. Der Innenverteidiger der Wolfsburger ist von seiner unverhofften Schusschance direkt vor dem Tor jedoch zu überrascht und verpasst einen Abschluss aus kurzer Distanz.

Stuttgart RB Leipzig 11 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch André Silva

André Silva verwandelt sicher! Der Stürmer verlädt Müller und vollstreckt souverän mit dem rechten Innenrist ins untere rechte Eck. Der Keeper hat die andere Seite gewählt und ist dementsprechend ohne jegliche Abwehrchance.

Köln Bayern 9 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Robert Lewandowski

Lewandowski bringt die Bayern in Führung! Gegen aufgerückte Hausherren taucht Müller an der halblinken Strafraumkante auf und velagert flach auf die rechte Sechzehnerseite. Lewandowski vollendet unbedrängt aus neun Metern in die halblinke Ecke. Wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung des Polen wird der Treffer zunächst nicht gegeben; die Videobilder zeigen aber, dass diese ganz klar nicht vorgelegen hat.

Mainz 05 Bochum 8 Die ersten Akzente in der Offensive setzt hier der Gastgeber. Wenngleich Barreiros gesteckter Steilpass nicht funktioniert, ist das bislang ein engagierter Auftritt der Mainzer Abteilung Attacke.

Union Berlin Hoffenheim 8 Auch die Köpenicker melden nun mal ein paar Offensivbemühungen an. Noch mangelt es aber an Präzision.

Köln Bayern 9 Gelbe Karte für Luca Kilian (1. FC Köln)

Kilian hat Musiala im Mittelkreis unsanft abgeräumt und sieht bei der nächsten Unterbrechung eine frühe Gelbe Karte.

Stuttgart RB Leipzig 10 Elfmeter für Leipzig! Nkunku taucht nach einem langen Pass auf dem linken Flügel auf. Der 24-Jährige bringt den Ball von links neben dem Sechzehner nach innen. Mavropanos steht einen Meter von dem Flankengeber entfernt und kriegt den Ball an den ausgestreckten linken Arm. Das ist eine ganz unglückliche Szene für den VfB, aber den Regeln entsprechend geht die Strafstoßentscheidung in Ordnung.

Wolfsburg Hertha BSC 9 Herthas Abwehr hat mit den mutigen Wölfen bisher aber keine Probleme und steht im eigenen Drittel sehr eng und kompakt. Mit dem Ball am Fuß ist für die Gäste allerdings schon an der Mittellinie Feierabend.

Mainz 05 Bochum 6 Stach legt auf Burkardt, der an der Strafraumkante weiterleitet zu dem tief vorpreschenden Onisiwo. Der Österreicher wird im Sechzehner fair von Stafylidis vom Ball getrennt.

Stuttgart RB Leipzig 8 Gelbe Karte für Tanguy Coulibaly (VfB Stuttgart)

Coulibaly kommt auf der linken Angriffsseite einen Schritt zu spät gegen Simakan. Dadurch ist der Ball längst weg und der Franzose trifft seinen Landsmann mit den Stollen auf dem Fuß. Dafür gibt es völlig zurecht die erste Verwarnung.

Mainz 05 Bochum 5 Das gastierende Team aus dem Ruhrgebiet zeigt sich in den ersten Minuten wach und aktiv in den Zweikämpfen, überlässt den 05ern aber häufiger den Ball. Aktuell lassen sie die Kugel mal in den eigenen Reihen laufen, sind sie aber recht zügig wieder los.

Köln Bayern 7 Sehr zerfahrene erste Minuten in Müngersdorf spielen sich fast ausschließlich in den Mittelfeldbereichen ab. Beide Mannschaften leisten sich noch viele ungenaue Pässe und können nicht in die tiefen Rasenregionen vorstoßen.

Wolfsburg Hertha BSC 7 Die Hausherren beginnen zunächst auffällig aggressiv und wollen Hertha schon früh unter Druck setzen. Folgt gleich auch eine erste gute Chance für die Grün-Weißen?

Stuttgart RB Leipzig 5 Vom Beginn an ist Tempo im Spiel. Beide Teams gehen früh drauf und suchen immer wieder den schnellen Weg in die Offensive. Einen ernstzunehmenden Abschluss gab es jedoch noch nicht.

Union Berlin Hoffenheim 5 Luthe spielt im Aufbau aus dem eigenen Sechzehnmeterraum heraus einen riskanten Pass nach halbrechts. Raum antizipiert richtig, bekommt hinter seinen Abschluss aus 17 Metern aber keinen Druck.

Mainz 05 Bochum 4 Bochum presst früh, Mainz hat bisher mehr Ballbesitz. Mit viel Tempo und Intensität beginnt die Partie! Aaróns Hereingabe wird vom VfL souverän verteidigt.

Wolfsburg Hertha BSC 5 Kurz danach übernimmt Arnold das Spielgerät und schickt die Kugel ebenfalls hoch in den Sechzehner. Gerhardt rennt in der Mitte hinterher und köpft den Ball mit dem Hinterkopf in die Arme von Hertha-Keeper Schwolow.

Union Berlin Hoffenheim 4 In den ersten Minuten generieren die Süddeutschen viel Ballbesitz. Noch wissen sie damit aber nicht viel anzufangen.

Köln Bayern 4 Süle erlaubt sich im Aufbau auf der linken Abwehrseite einen hohen Ballverlust. Duda treibt den Ball bis an den Sechzehner und will steil auf Modeste durchstecken. Während der Ballabgabe des Slowaken steht der Franzose aber im Abseits.

Mainz 05 Bochum 2 Antwi-Adjei knallt mit dem Knie gegen Widmers Bein und bringt die aktuell auf der Tribüne stehenden 1.000 Zuschauer gleich mal in ein wenig Aufruhr. Bisher zeigt das Publikum, dass auch bei wenigen Anwesenden eine gute Atmosphäre entstehen kann.

Union Berlin Hoffenheim 3 Erster Ballkontakt von Union-Neuzugang Dominique Heintz - erstes Foul. So führt man sich als Verteidiger ein.

Wolfsburg Hertha BSC 4 Der erste Angriff der Wölfe! Baku legt auf dem rechten Flügel für Steffen auf, der sofort hoch in den Fünfer flankt. Im Gefahrenbereich der Herthaner passt Stark auf und köpft das Leder aufmerksam in die Ferne.

Mainz 05 Bochum 1 Es geht gleich mal schnell in die Richtung des Bochumer Kastens. Eduard Löwen geht gegen Burkardt aber stark zu Boden und grätscht den Ball ins eigene Toraus. Die folgende Ecke ist von harmloser Natur.

Stuttgart RB Leipzig 2 Es ist jetzt schon die Partie der kurzfristigen Änderungen. Patrick Ittrich war eigentlich als Unparteiischer für die Begegnung angesetzt, aber wurde wegen muskulärer Probleme von Daniel Schlager ersetzt. Zudem musste Dominik Szoboszlai das Warmmachen abbrechen. Für den Ungarn ist deswegen nun doch Yussuf Poulsen von Anfang an mit dabei.

Mainz 05 Bochum 1 Auf geht's! Der FSV spielt genau wie die Bochumer in den Heimtrikots, was Rot-Weiß bei der Heimelf sowie Dunkelblau bei den Gästen bedeutet.

Union Berlin Hoffenheim 1 Auf geht's, die Gäste aus Sinsheim stoßen an.

Mainz 05 Bochum 1 Spielbeginn

Wolfsburg Hertha BSC 2 Die Atmosphäre in der fast komplett leeren Arena ist für den Anfang ganz ok. Ein paar Trommler sorgen zumindest ansatzweise für Fußballstimmung.

Union Berlin Hoffenheim 1 Spielbeginn

Stuttgart RB Leipzig 1 Los geht's! Stuttgart spielt in den gewohnten weißen Trikots mit rotem Brustring und Leipzig hält komplett in Rot dagegen.

Wolfsburg Hertha BSC 1 Zeit für Fußball! Schiri Robert Hartmann greift erstmals zu seiner Pfeife und gibt die Partie frei. Die Hausherren laufen bei ihrem Heimspiel in Grün auf, Hertha trägt blaue Trikots.

Köln Bayern 1 Köln gegen Bayern – Durchgang eins im RheinEnergieStadion ist eröffnet!

Köln Bayern 1 Spielbeginn

Wolfsburg Hertha BSC 1 Spielbeginn

Mainz 05 Bochum Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt führt der Schiedsrichter der Partie, Frank Willenborg, die beiden Mannschaften auf das Feld. In wenigen Momenten kann es in der mit 1.000 Zuschauern gefüllten MEWA Arena also losgehen!

Stuttgart RB Leipzig 1 Spielbeginn

Wolfsburg Hertha BSC Hereinspaziert! In Wolfsburg flackert es nun grün-weiß im Stadion und beide Mannschaften kommen auf den Platz. Die Kulisse auf den Rängen ist aufgrund der neuen Corona-Verordnung in Niedersachsen eher klein: Lediglich 500 Fans dürfen heute in der Volkswagen Arena live zuschauen.

Köln Bayern Soeben haben die Mannschaften vor 750 Zuschauern die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Stuttgart RB Leipzig Der direkte Vergleich spricht eindeutig für die Leipziger. Der VfB Stuttgart konnte noch keins der sieben Aufeinandertreffen für sich entscheiden und nur einmal ein Unentschieden einfahren. Die übrigen sechs Duelle konnte RB alle gewinnen und zuletzt sogar fünfmal in Folge einen Dreier bejubeln. Das Hinspiel war sogar eine ganz klare Angelegenheit. Im August siegten die Roten Bullen mit 4:0.

Mainz 05 Bochum Beim FSV ist die Aufallliste weiterhin ein wenig größer, zu den verletzten Szalai, Ingvartsen, Kohr und Tauer gesellte sich nach seiner Roten Karte letzte Woche zudem Alexander Hack. An seiner Stelle darf der zuletzt positiv auf Corona getestete Moussa Niakhaté wieder von Beginn an ran, der Kapitän konnte sich rechtzeitig freitesten. Im Vergleich zur 1:4-Niederlage in Leipzig kehrt zudem der lange verletzte Jerry St. Juste in die Startelf zurück und feiert sein Comeback, Brosinski muss für ihn Platz machen. Wahrscheinlich wird Silvan Widmer somit eine Position nach vorne rücken. Auch Leandro Barreiro wird von Svensson hinter dem Stürmerduo Burkardt/Onisiwo in die Startformation gestellt und verweist Jean-Paul Boëtius auf die Bank.

Stuttgart RB Leipzig Bei RB Leipzig gibt es nur eine Veränderung gegenüber dem 4:1 gegen Mainz. Christopher Nkunku startet für Yussuf Poulsen. Der Franzose wurde in der Vorwoche noch ein wenig geschont. Nach seiner Einwechselung konnte der 24-Jährige dennoch sensationelle drei Scorerpunkte sammeln. Damit hat er sich den Startelfeinsatz natürlich vollkommen verdient. Dani Olmo steht außerdem endlich wieder im Kader.

Wolfsburg Hertha BSC Gelingt dem VfL Wolfsburg heute der erhoffte Befreiungsschlag im Tabellenkeller oder gewinnt Hertha das Krisenduell? Gleich geht's in der Autostadt los, lassen wir uns überraschen!

Union Berlin Hoffenheim Die Gäste nehmen indes nur eine Veränderung vor. Akpoguma startet anstelle von Kadeřábek.

Mainz 05 Bochum Die „Qual der Wahl”, wie er selbst in der Pressekonferenz sagte, hat für das heutige Spiel der Bochumer Trainer Thomas Reis. Nur zwei Ausfälle hat er zu verkraften (Grave und Zoller) und kann somit fast auf seine ganze Truppe zurückgreifen. Daher nimmt der Fußballehrer trotz des 1:0-Heimsieges gegen die Wölfe drei Veränderungen vor: Kostas Stafylidis verteidigt hinten links anstelle von Danilo Soares. Eduard Löwen läuft statt Elvis Rexhbeçaj neben dem Siegtorschützen aus dem letzten Spiel, Miloš Pantović, auf. Zudem bildet Christopher Antwi-Adjei und nicht mehr Gerrit Holtmann die Flügelzange mit Takuma Asano. Im Sturmzentrum agiert wie gewohnt Sebastian Polter.

Köln Bayern Bei den Süddeutschen, die 14 der letzten 15 Bundesligavergleiche mit den Geißböcken für sich entschieden und die in der nationalen Eliteklasse 65-mal in Serie mindestens einen Treffer erzielt haben, stellt Coach Julian Nagelsmann nach der 1:2-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach zweimal um. Neuer und Tolisso beginnen anstellen von Ulreich und Tillman (beide auf der Bank). Upamecano und Sané gehören wieder zum Spieltagskader.

Stuttgart RB Leipzig Pellegrino Matarazzo wechselt im Vergleich zum torlosen Remis gegen Greuther Fürth gleich vierfach. Konstantinos Mavropanos kehrt nach seiner Corona-Erkrankung zurück und verdrängt Pascal Stenzel auf die Bank. Zudem fehlt Borna Sosa mit muskulären Problemen und wird von Nikolas Nartey ersetzt. Die weiteren Veränderungen sind Tanguy Coulibaly und Alexis Tibidi für Roberto Massimo und Philipp Förster. Marc Oliver Kempf, der immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, steht heute sogar überhaupt nicht im Kader.

Union Berlin Hoffenheim Schauen wir auf die Aufstellungen beider Teams. Im Hinblick auf die letzte Woche wechseln die Hausherren fünf Mal. Für Friedrich, Jackel, Gießelmann, Haraguchi und Behrens beginnen Baumgartl, Heintz, Oczipka, Öztunali und Voglsammer.

Wolfsburg Hertha BSC Bei den Wolfsburgern gibt es nach dem 0:1 in Bochum nur einen Wechsel: Steffen darf in der Offensive zusammen mit Waldschmidt hinter Sturmspitze Weghorst ran und verdrängt Philipp auf die Bank. Lukébakio und Vranckx stehen dem VfL nach ihrer Quarantäne wieder zur Verfügung und sind zunächst erstmal nur Joker.

Wolfsburg Hertha BSC Hertha-Coach Korkut entscheidet sich heute für drei personelle Wechsel und bringt mit Ekkelenkamp und Belfodil zwei neue Spieler für die Offensive. Ebenfalls wieder von Beginn spielt auch Rechtsverteidiger Klünter. Boateng und Serdar fehlen den Blau-Weiße heute aufgrund von Gelbsperren.

Stuttgart RB Leipzig Leipzig hat einen perfekten Start in das neue Kalenderjahr hingelegt. Die Roten Bullen haben gegen Mainz 05 mit 4:1 gewonnen und damit ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Heute wollen die Sachsen den Aufschwung unter Tedesco fortsetzen und endlich in der Fremde einen Dreier einfahren. Saisonübergreifend ist RB mittlerweile elf Auswärtsspiele in Serie sieglos. Den letzte Erfolg gab es im vergangenen April gegen Werder Bremen. Durch einen Sieg könnten sie zudem bis auf den sechsten Platz springen und den Rückstand auf die Champions-League-Ränge verkürzen.

Köln Bayern Auf Seiten der Rheinländer, deren letzter Sieg gegen den Rekordmeister vom 5. Februar 2011 datiert und die das Wochenende im Optimalfall auf dem vierten Tabellenplatz beschließen, hat Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg bei Hertha BSC auf personelle Umstellungen verzichtet. Im 4-3-1-2 bilden Modeste und Uth erneut die Doppelspitze.

Mainz 05 Bochum Die Formkurve der beiden Teams zeigen, wenn auch mit Auf und Ab, über einen längeren Zeitraum in unterschiedliche Richtungen. Am 10. Spieltag befanden sich beide Mannschaften schließlich noch in ganz anderen Situationen: Der FSV hegte auf Platz fünf leise Europapokalträume, während Bochum im Abstiegskampf steckte. Seitdem haben die 05er nur zwei Spiele gewonnen, bei der Ruhrpottelf waren es ganze vier Partien, sodass sich die Klubs in der Tabelle bis auf einen Punkt angenähert haben.

Union Berlin Hoffenheim Die Kraichgauer sind wohl eines der Überraschungsteams der Saison. 31 Punkte stehen auf der Habenseite, nur der FC Bayern München (43) und Borussia Dortmund (40) haben mehr. Zwar ist das Rennen um die internationalen Ränge eng umkämpft – der Trend ist aber durchaus ein friend bei den Blau-Weißen. Seit der Pleite beim VfL Bochum (0:2) am elften Spieltag sammelten sie fünf Siege – darunter den am letzten Wochenende gegen den FC Augsburg (3:1) – sowie zwei Remis ein. Eine starke Ausbeute.

Wolfsburg Hertha BSC Ebenfalls im Krisenmodus befindet sich auch Hertha BSC. Die Berliner verloren am ersten Spieltag der Rückrunde mit 1:3 gegen den 1. FC Köln und haben mit aktuell 21 Punkten gerade mal einen Zähler mehr als Wolfsburg auf dem Konto. Trainer Tayfun Korkut weiß um die Bedeutung des Krisen-Gipfels und fordert von seiner Mannschaft daher „mehr Konsequenz vor dem gegnerischen Tor.“ Ebenfalls zum Trainingsprogramm der letzten Tage gehörte bei der Hertha auch die Arbeit gegen den Ball: „Wir haben fokussiert trainiert und wollen entschlossener werden“, sagte Korkut auf der Pressekonferenz.

Mainz 05 Bochum Apropos Heimspiel: Dieser Faktor sollte beim heutigen Aufeinandertreffen nicht unterschätzt werden, schließlich sind beide Klubs in der Heimtabelle mit 18 (Mainz) bzw. 17 Punkten (Bochum) sehr stark vertreten. Geht es nach der Auswärtstabelle, mischen Mainzer und Bochumer im Tabellenkeller mit: Nur zwei Partien konnten beide Vereine gewinnen, sieben Niederlagen hagelte es. 05-Coach Bo Svensson dazu: „Die Heimstärke hat natürlich auch damit zu tun, dass wir wieder Fans im Stadion hatten.” Dieser Vorteil ist dem heutigen Heimteam zumindest weitestgehend genommen, immerhin 1.000 Zuschauer sind heute zugelassen. Zeigt sich diese Heimstärke beider Teams dennoch in den beiden Duellen heute in der Liga und Dienstag im DFB-Pokal?

Stuttgart RB Leipzig Für den VfB stehen entscheidende Wochen bevor. Die Stuttgarter haben dreimal in Serie nicht gewinnen können und dabei keinen eigenen Treffer erzielt. Zuletzt gab es zum Rückrundenstart eine magere Nullnummer in Fürth. Dadurch belegen die Schwaben nur den 15. Tabellenplatz und liegen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem FC Augsburg. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang beträgt auch nur noch ein Pünktchen. Dementsprechend müssen die Brustringträger in den kommenden Partien Zählbares einfahren. Allerdings geht es in den nächsten Wochen gleich gegen vier Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Mainz 05 Bochum Eine nicht allzu häufige Besonderheit bietet die heutige Partie der beiden Tabellennachbarn ebenfalls: In nur drei Tagen stehen sich die beiden Teams wieder gegenüber, dann im DFB-Pokal-Achtelfinale. Das Heimrecht wird dann getauscht und der VfL Bochum stellt die Spielstätte.

Köln Bayern Der FC Bayern München muss dieser Tage höllisch aufpassen, den in der Hinrunde ergatterten Neun-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze nicht ganz schnell herzuschenken. Nachdem die Roten die Eröffnungsbegegnung gegen Borussia Mönchengladbach trotz Lewandowskis Führungstor (18.) mit 1:2 verloren hatten, siegte Verfolger Borussia Dortmund nämlich gleich zweimal und liegt damit aktuell nur noch drei Zähler hinter ihnen. Kehrt der FCB heute trotz weiterhin dünner Personaldecke in die Erfolgsspur zurück?

Mainz 05 Bochum Rückrundenauftakt geglückt? Beim VfL ja, bei Mainz nein! Während die 05er am letzten Samstag eine 1:4-Niederlage beim RB Leipzig schlucken musste, starteten die Bochumer einwandfrei ins neue Jahr und schlugen die unter Trainer Florian Kohfeldt so schwachen Wolfsburger zu Hause mit 1:0. Dass dennoch beide Teams mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein dürften, zeigt die Tabelle: Sowohl die Rheinhessen als auch der VfL Bochum hätten vor der Saison wohl blind unterschrieben, nach 18 Spieltagen im Mittelfeld zu stehen und unter anderem Borussia Mönchengladbach und den eben erwähnten VfL Wolfsburg im Tableau hinter sich zu lassen.

Union Berlin Hoffenheim Es war ein ärgerlicher Gegentreffer, den die Eisernen da in der 84. Minute kassierten. Im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen am vergangenen Wochenende drehten sie einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Vorsprung, ehe sie kurz vor Schluss sich mit dem Remis zufrieden geben mussten (2:2). Durch diesen einen Zähler rangieren sie im Klassement weiterhin auf dem siebten Platz, stehen aber nur deren drei hinter Position drei. Und die nimmt ausgerechnet der heutige Gegner ein.

Wolfsburg Hertha BSC Beim VfL Wolfsburg herrscht auch im neuen Jahr weiterhin Tristesse. Die Niedersachsen verloren zum Rückrundenbeginn auch bei Aufsteiger VfL Bochum und kassierten mit dem 0:1 bereits die sechste Bundesliga-Niederlage nacheinander. Sollten die Wölfe heute auch noch das Krisenduell mit der ebenfalls formschwachen Hertha verlieren, droht dem VfL sogar der Absturz auf den Relegationsrang. Trainer Florian Kohfeldt gerät bereits im dritten Monat seiner Amtszeit immer mehr unter Druck und übt sich in Durchhalteparolen: „Wir müssen uns wieder die Lust auf den Moment des Spiels erarbeiten“, wünscht sich der VfL-Trainer von seiner Elf. „Wenn es auf der Kippe steht, müssen wir da sein.“

Köln Bayern Dem 1. FC Köln, der mit Siegen beim VfL Wolfsburg (3:2) und gegen den VfB Stuttgart (1:0) formstark in die Winterpause gegangen war, haben die beiden freien Wochenenden zwischen Hin- und Rückrunde nicht geschadet. Bei Hertha BSC setzten sich die Geißböcke dank der Tore Modestes (30.), Dudas (32.) und Thielmanns (90.+1) mit 3:1 durch und rückten damit in die internationalen Ränge vor – zweifellos dürfen die FC-Anhänger dieser Tage vom Europapokal träumen.

Mainz 05 Bochum Duell der Tabellennachbarn und Positiv-Überraschungen: Der 1. FSV Mainz 05 empfängt den VfL Bochum in der MEWA Arena. Angestoßen wird zur klassischen Bundesliga-Zeit um 15:30 Uhr, ein herzliches Willkommen!

Wolfsburg Hertha BSC Herzlich willkommen zum Spiel VfL Wolfsburg - Hertha BSC! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 19. Spieltag der Bundesliga.

Union Berlin Hoffenheim Herzlich willkommen zum Spiel 1. FC Union Berlin - 1899 Hoffenheim! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 19. Spieltag der Bundesliga.

Stuttgart RB Leipzig Hallo und herzlich willkommen zum 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig. Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.