RB Leipzig Mainz 05 18 Gegen aufgerückte Hausherren schickt Burkardt Onisiwo mit einem Flachpass in das offensive Zentrum. Im Laufduell mit Simakan ist der Österreicher aber unterlegen, so dass er eine freie Bahn in Richtung Gulácsi nicht nutzen kann.

Hoffenheim Augsburg 19 Der FCA hat sich mittlerweile auf die schnellen TSG-Angriffe besser eingestellt und steht in der eigenen Abwehr nun kompakter. Die Partie wird insgesamt ruhiger.

Gr. Fürth Stuttgart 19 Führich steckt aus dem linken Halbfeld für Kalajdžić durch. Der Österreicher bleibt mit seinem Schussversuch aus zwölf Metern aber an einem gegnerischen Abwehrbein hängen.

Leverkusen Union Berlin 17 Der auffällige Diaby darf schon wieder ohne Gegenwehr flanken und schaufelt das Leder diesmal perfekt in den Lauf von Wirtz, der das Ding zehn Meter vor der Kiste aber nicht kontrollieren kann. Glück für Union!

Hoffenheim Augsburg 17 Bei der zweiten Ecke der Augsburger heißt die Endstadion Baumann. Meier hofft nach seiner Vorlage zum 0:1 auf seinen nächsten Sccorerpunkt, verfrachten den Ball diesmal aber nur in die Arme des TSG-Keepers.

Gr. Fürth Stuttgart 17 ...Stenzel macht's, bugsiert das Rund aber per Aufsetzer links neben den Kasten.

Freiburg Bielefeld 17 Grifo zirkelt einen Freistoß aus 25 Metern zentraler Position auf die linke Ecke. Ortega muss aber nicht eingreifen, der Ball geht knapp am Pfosten vorbei.

RB Leipzig Mainz 05 16 Gelbe Karte für Jae-sung Lee (1. FSV Mainz 05)

Lee kommt mit seiner Grätsche auf der linken Offensivseite gegen Klostermann einen Schritt zu spät. Er verpasst den Ball und streift den Leipziger. Referee Aytekin ahndet das erstere härtere Vergehen der Partie mit einer Gelben Karte.

Freiburg Bielefeld 15 Und auf der Gegenseite schenkt Bielefeld den Gastgebern beinahe den zweiten Treffer! Vasiliadis verspringt der Ball am eigenen Sechzehner und wird von Demirović aufgenommen, der rechts in der Box sofort Jeong mitnimmt. Aus 10 Metern landet der Schlenzer des Südkoreaners aber an der Latte! Glück für die Arminia!

Gr. Fürth Stuttgart 16 Nun könnte es brenzlig werden. Sosa geht 24 Meter halblinks vor dem Kasten gegen Dudziak zu Boden und bekommt den Freistoß...

Gr. Fürth Stuttgart 16 Das ist etwas wenig. Itter rast mit Siebenmeilenstiefeln bei einem Tempogegenstoß in die Stuttgarter Hälfte. Aus 23 Metern von halblinks schubst er den Ball aber deutlich links vorbei.

Hoffenheim Augsburg 14 Kleiner Fail von Bebou: Der Hoffenheimer will Gegenspieler Uduokhai auf der Torauslinie absichtlich anschießen, um so einen Eckball herauszuholen. Dummerweise fliegt der Abpraller danach zu Bebou zurück und führt daher nur zu einem Abstoß.

Leverkusen Union Berlin 14 Leverkusen hat nun klar das Kommando übernommen und drückt Union tief in die eigene Hälfte. Die Berliner können sich aktuell kaum befreien und geben den Ball ein ums andere Mal viel zu schnell wieder her.

RB Leipzig Mainz 05 13 Die erste Möglichkeit gehört Leipzig! Am Ende einer längeren Ballbesitzphase flankt Poulsen vom rechten Strafraumeck in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Silva kann von dort freistehend köpfen, trifft den Ball aber nicht richtig und setzt ihn weit links am Gästekasten vorbei.

Freiburg Bielefeld 13 Was für ein Aussetzer von Schlotterbeck! Der Freiburger geht im eigenen Strafraum ins Dribbling und spielt dann einen katastrophalen Fehlpass in die Füße von Schöpf. Der Österreicher trifft bei seinem Schuss aus 16 Metern die Kugel aber nicht voll, so kann Uphoff den Ball sicher parieren. Richtig gute Chance für den DSC.

Hoffenheim Augsburg 12 Die Gastgeber drücken das Gaspedal weiter voll durch und schwärmen nun über die rechte Seite aus. Nach einem Kurzpass von Kramarić übernimmt Baumgartner und prallt auf der Torauslinie schmerzhaft an der FCA-Abwehr ab.

Leverkusen Union Berlin 12 Die Gastgeber bleiben am Drücker und kommen zu zwei weiteren Chancen! Erst muss Luthe einen 18-Meter-Schuss von Witz entschärfen, dann kommt nach der folgenden Ecke Tah aus acht Metern völlig frei zum Kopfball, nickt aber einen Meter links vorbei. Den kann man machen!

Gr. Fürth Stuttgart 13 ...im Fünfer rauscht Viergever mit dem Ellenbogen unabsichtlich in Müller hinein. Offensivfoul.

Gr. Fürth Stuttgart 12 Gar nicht ungefährlich: Seguin flankt von rechts flach vor den Fünfmeterraum. Stenzel muss hin und klärt zur Ecke...

Leverkusen Union Berlin 10 Der erste gefährliche Abschluss kommt von der Werkself! Moussa Diaby darf am rechten Strafraumeck unbedrängt flanken und findet am zweiten Pfosten Schick, der es mit einem Kopfball-Aufsetzer versucht. Andreas Luthe steht aber goldrichtig und pariert mit der Brust.

Freiburg Bielefeld 11 Nächster Abschluss für den SCF. Grifos Ecke von der linken Seite köpft Höfler am kurzen Pfosten aber knapp drüber.

Leverkusen Union Berlin 8 Diaby und Frimpong machen auf der rechten Leverkusener Seite erstmals richtig Tempo und spielen sich bis an die Grundlinie durch. Die gute flache Hereingabe des Niederländers findet aber nicht zu Schick, sondern wird von Kevin Behrens geklärt.

RB Leipzig Mainz 05 10 Die Sachsen haben weiterhin große Mühe, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie schaffen es bisher nicht sauber über die Mittellinie, sind von einem ersten halbwegs gelungenen Angriff weit entfernt.

Hoffenheim Augsburg 10 Hoffenheim macht nach der kalten Dusche unbeirrt weiter und hält das Tempo im Spiel nach vorn fortlaufend hoch. Bislang spielt nur die TSG, doch auf der Anzeigetafel steht es 0:1.

Freiburg Bielefeld 10 Jeong prallt nach einem Luftduell mit Brunner unglücklich auf die Hüfte. Für den Freiburger geht es aber schnell wieder weiter.

Hoffenheim Augsburg 7 Zentimeter fehlen! Ihlas Bebou will den Ball vom rechten Strafraumrand in den Winkel schlenzen und bugsiert das Leder nur knapp am linken Alu vorbei. In Sinsheim geht es Hin und Her!

Gr. Fürth Stuttgart 9 Es bleibt dabei, dass wir einen unruhigen Anfang auf beiden Seiten sehen. Insbesondere der VfB muss gegen das aggressive Pressing der Fürther noch Mittel finden.

Freiburg Bielefeld 7 Der Treffer wurde aufgrund einer möglichen Abseitsstellung von Schlotterbeck noch gecheckt, allerdings stand der Innenverteidiger nicht im Sichtfeld von Ortega.

Leverkusen Union Berlin 7 Auf der anderen Seite wird eine Gießelmann-Flanke so überraschend abgefälscht, dass die Leverkusener Abwehr Kruse völlig aus den Augen verliert. Dem Berliner fehlt aber ein Schritt, um am Elfer auch an die Kugel zu kommen.

RB Leipzig Mainz 05 7 Lee nimmt auf der rechten Außenbahn an Fahrt auf und setzt Onisiwo im Halbraum in Szene. Der Österreicher leitet direkt in Richtung Burkardt auf die nahe Sechzehnerseite weiter. Der U21-Angreifer wird problemlos durch Orban abgelaufen.

Leverkusen Union Berlin 5 Nach einem hohen Ballgewinn kommt Bayer in die erste gefährliche Situation. Wirtz schickt Schick links in die Box, doch der sonst so zielstrebige Tscheche lässt sich mit seinem Abschluss zu viel Zeit und wird am Fünfereck von Marvin Friedrich noch entscheidend gestört.

Freiburg Bielefeld 6 Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Janik Haberer

Die Breisgauer belohnen sich für einen druckvollen Start! Günter bringt von der linken Seite bereits die dritte Ecke nach innen, wo Pieper zunächst per Kopf klärt. Allerdings fällt das Leder vor die Füße von Haberer, der aus 18 Metern zentraler Position volley abschließt und den Ball unten links versenkt! Ortega ist ohne Chance.

Gr. Fürth Stuttgart 6 Der erste Schuss aufs Tor gehört den Gastgebern. Tillman findet aus der Zentrale Hrgota auf rechts. Dessen flacher Schlenzer mit dem linken Fuß aufs lange Eck stellt Müller nicht vor Probleme.

RB Leipzig Mainz 05 4 Der Gast startet selbstbewusst und mutig, attackiert den gegnerischen Aufbau weit jenseits der Mittellinie. Leipzig ist mit vielen Ungenauigkeiten im Zusammenspiel noch nicht wirklich in der Partie angekommen.

Hoffenheim Augsburg 5 Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Michael Gregoritsch

Und jetzt jubeln mit einem Mal die Augsburger! Die Fuggerstädter schaffen es erstmals in den gegnerischen Strafraum und nutzen ihren ersten Eckball für das überraschende 0:1. Maier findet von links Gregoritsch, der vor Baumann freistehend einköpft. Schlechte Zuteilung bei Hoffenheim!

Leverkusen Union Berlin 4 Die ersten Rückrundenminuten von Bayer Leverkusen und Union Berlin sind ziemlich zerfahren und von Ungenauigkeiten auf beiden Seiten geprägt.

Gr. Fürth Stuttgart 4 Umkämpfter Beginn am Ronhof. Beide Mannschaften gehen bissig in die Mann-gegen-Mann-Duelle. So spielt sich noch vieles im Mittelfeld ab.

Freiburg Bielefeld 3 Freiburg hat die erste dicke Chance! Höler verlängert einen langen Schlag auf die linke Seite per Kopf in den Lauf von Jeong, der mit Tempo an Pieper vorbei in die Box zieht. Sein Abschluss aus spitzem Winkel wird aber von Ortega pariert, der noch schnell die Beine zubekommt.

Leverkusen Union Berlin 2 Zuschauer sind auch in Leverkusen aktuell natürlich nicht erlaubt. Ob sich ansonsten viele Fans in der BayArena eingefunden hätten, ist aber auch fraglich, denn es regnet in Strömen in Leverkusen.

Hoffenheim Augsburg 3 Hoffenheim mit dem nächsten Sturmlauf! Die Hausherren legen sofort mit einer Druckphase los und schicken das Leder in der Anfangsphase immer wieder schnell und direkt nach vorne.

Hoffenheim Augsburg 1 VAR-Entscheidung: Das Tor durch M. Dabbur (1899 Hoffenheim) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Hoffenheim jubelt sofort, doch der VAR funkt dazwischen! Nach einer Balleroberung von Raum macht die TSG schnell Tempo und leitet den Ball über Kramarić in den Fünfer weiter. Dabbur übernimmt und drückt das Leder im Duell mit FCA-Keeper Gikiewicz aus kurzer Distanz hinter die Linie. Bei der Wiederholung wird allerdings klar, dass der Israeli bei der Ballannahme seine Hand zur Hilfe nimmt. Der Treffer zählt nicht!

RB Leipzig Mainz 05 1 Leipzig gegen Mainz – Durchgang eins in der Red-Bull-Arena ist eröffnet!

RB Leipzig Mainz 05 1 Spielbeginn

Leverkusen Union Berlin 1 Der Ball rollt! Die Hausherren spielen wie gewohnt in Rot-Schwarz, Union heute ganz in Weiß.

Leverkusen Union Berlin 1 Spielbeginn

Hoffenheim Augsburg 1 Schiri Benjamin Cortus pfeift die Partie an! Die TSG läuft beim Heimspiel in blauen Jerseys auf und trifft auf in weiß gekleidete Gäste. Für zumindest ein bisschen Fußballstimmung in Corona-Zeiten sorgen heute immerhin 500 zugelassene Fans.

Freiburg Bielefeld 1 Referee Harm Osmers hat angepfiffen! Bielefeld hat in schwarzen Trikots angestoßen, Freiburg ist in roten Jerseys unterwegs.

Gr. Fürth Stuttgart 1 Vor leeren Rängen geht es los.

Gr. Fürth Stuttgart 1 Spielbeginn

Freiburg Bielefeld 1 Spielbeginn

Hoffenheim Augsburg 1 Spielbeginn

RB Leipzig Mainz 05 Soeben haben die Mannschaften vor leeren Rängen den Rasen betreten.

Leverkusen Union Berlin Vor der Partie gibt es in der BayArena noch eine Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen einstigen Leverkusener Erfolgstrainers Willibert Kremer.

Hoffenheim Augsburg Greift die TSG Hoffenheim mit einem Sieg Platz drei an oder holt der FCA wichtige Zähler für den Abstiegskampf? Lassen wir uns überraschen, gleich geht's in Sinsheim los.

Freiburg Bielefeld Mut können die Ostwestfalen aus ihrer bisherigen Bilanz gegen den SCF schöpfen. Einen besseren Punkteschnitt als 1,9 (5/2/2) weisen die Bielefelder gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten auf.

Leverkusen Union Berlin Geleitet wird die Partie von Dr. Matthias Jöllenbeck und seinen Assistenten Christof Günsch und Jonas Weickenmeier. Vierter Offizieller ist Dr. Martin Thomsen und die Videobilder werden von Pascal Müller ausgewertet.

Gr. Fürth Stuttgart Der wiederum beendete die Hinserie mit zwei Pleiten am Stück. Nachdem zuvor ein kleiner Aufwärtstrend erkennbar war mit einem Sieg gegen 1. FSV Mainz 05 (2:1), einem Remis bei Hertha BSC (2:2) und einem Dreier beim VfL Wolfsburg (2:0), verloren sie zuhause gegen den FC Bayern München (0:5) und mussten sich auch auswärts dem 1. FC Köln geschlagen geben (0:1). Zwar beträgt der Abstand auf den FC Augsburg und Rang 15 nur einen Zähler – glücklich dürfte im Ländle angesichts der aktuellen Situation im Klassement aber niemand sein.

RB Leipzig Mainz 05 Bei den Rheinhessen, die das Hinspiel Mitte August trotz etlicher coronabedingter Ausfälle dank eines frühen Treffer Niakhatés (13.) mit 1:0 für sich entschieden und die fünf ihrer letzten sechs Auswärtsmatches im Ligabetrieb verloren, stellt Coach Bo Svensson nach der 0:1-Niederlage bei der SG Eintracht Frankfurt zweimal um. Brosinski und Boëtius nehmen die Plätze von Niakhaté (Corona) und Barreiro (Bank) ein.

Freiburg Bielefeld Bei den Bielefeldern nimmt Kramer nach dem 2:0 in Leipzig lediglich einen Wechsel vor. Ortega rückt nach überstandener Corona-Infektion wieder für Kapino ins Tor. Winter-Neuzugang Castro nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Hoffenheim Augsburg Auch Hoffenheim-Trainer Hoeneß verändert seine erste Elf auf drei Positionen und setzt wieder auf das Trio Richards, Baumgartner und Bebou. Stürmer Rutter (vier Tore, zwei Vorlagen) rotiert indes auf die Bank.

Leverkusen Union Berlin Auch die Gäste können personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Dabei drückt der Schuh vor allem in der Offensive, da Taiwo Awoniyi mit Nigeria beim Afrika-Cup spielt und Sturmpartner Sheraldo Becker nach einem positiven Coronatest in Quarantäne weilt. Nicht nur deshalb rechnet Urs Fischer mit einem harten Gang für sein Team. "Das ist ein schwieriges Spiel zum Rückrundenstart. Bayer hat eine sehr gute Mannschaft mit individueller Qualität. Man kann die Handschrift des neuen Trainers klar erkennen – sie agieren aggressiv in Zone 2 und sind sehr gefährlich im Umschaltspiel", so der Trainer der Eisernen im Vorfeld der Partie.

Hoffenheim Augsburg Nach den ganzen Schlagzeilen um den FCA-Rekordtransfer nimmt FCA-Trainer Markus Weinzierl seinen neuen Schützling erstmal aus dem Fokus und setzt Pepi einen Tag vor seinem 19. Geburtstag zunächst als Joker auf die Bank. Ansonsten tauscht Weinzierl im Vergleich zum letzten Hinrundenspiel in Fürth (0:0) dreimal: Uduokhai, Vargas und Stürmer Gregoritsch kommen neu in die Startelf.

Freiburg Bielefeld Freiburgs Trainer Streich nimmt im Vergleich zum 2:1 gegen Leverkusen zwei Änderungen in der Startelf vor. Uphoff rückt für Flekken ins Tor, während Keven Schlotterbeck seinen Bruder Nico in der Innenverteidigung ersetzt. Beide Spieler müssen ebenso wie Sildillia aufgrund einer Corona-Infektion passen.

Gr. Fürth Stuttgart Den Negativrekord haben die Kleeblätter im letzte Spiel der Hinrunde gerade noch abgewehrt: Durch das torlose Remis daheim gegen den FC Augsburg holten sie in den ersten 17 Partien der Saison fünf Punkte, wodurch sie nicht die bisher schwächste Bundesliga-Ausbeute (aufgestellt von Tasmania Berlin 1965/1966 mit vier Zählern) verzeichnen. Trotzdem aber sieht die Lage nicht gerade rosig aus. Als Tabellenschlusslicht stehen die Franken zwölf Punkte hinter dem Relegationsplatz. Den belegt ausgerechnet der heutige Gegner.

RB Leipzig Mainz 05 Auf Seiten der Sachsen, die in ihren fünf bisherigen Bundesligaheimspielen gegen die Nullfünfer durchschnittlich vier Tore erzielten und die den Rückstand auf die Champions-League-Ränge an diesem Wochenende im Optimalfall auf vier Punkte verkürzen können, hat Trainer Domenico Tedesco im Vergleich zur 0:2-Heimniederlage gegen den DSC Arminia Bielefeld vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Mukiele, Henrichs (beide Corona) Forsberg (Oberschenkelverletzung) und Nkunku (Bank) beginnen Simakan, Klostermann, Adams und Poulsen.

Hoffenheim Augsburg Während die TSG mit ihren starken Auftritten zuletzt immer wieder für sportliche Highlights sorgten, gelang dem FC Augsburg indes ein großer Coup auf dem Transfermarkt: Die abstiegsbedrohten Fuggerstädter angelten sich als Tabellen-15. das umworbene USA-Talent Ricardo Pepi für die Rekordsumme von 14 Millionen Euro und ließen in den Verhandlungen gleich mehrere europäische Topklubs abblitzen. Mitten in der Corona-Krise setzte der FCA mit diesem Deal ein wirtschaftliches Ausrufezeichen und verspricht sich vom MLS-Wunderkind aus Dallas deutlich mehr Torgefahr für die Rückrunde. Bei seiner ersten Trainingseinheit fremdelte der 18-jährige Texaner zwar noch ein wenig mit den kalten Temperaturen in Augsburg, konnte seinen neuen Job beim FCA aber auch schnell auf Deutsch erklären: „Tor ist das wichtigste Wort für mich“, sagte der US-Boy schmunzelnd.

Leverkusen Union Berlin Bayer-Coach Gerardo Seoane plagen vor dem Duell einige Personalprobleme. Nadiem Amiri fällt mit einer erneuten Corona-Infektion ebenso aus wie die verletzten Charles Aranguiz und Julian Baumgartliner. Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba sind derweil mit ihren Nationalmannschaften beim Afrika-Cup. Kurzfristig muss auch noch Exequiel Palacios angeschlagen passen. "Viel passieren darf nicht mehr", sagte Seoane, der ein schweres Spiel für seine Elf erwartet: "Wir treffen mit Union auf einen Gegner, der Robustheit und eine gute Organisation mitbringt. Sie wissen genau, was sie spielen und haben eine klare Idee."

RB Leipzig Mainz 05 Der 1. FSV Mainz 05 konnte über weite Strecken das starke, klassenerhaltssichernde erste Halbjahr unter Bo Svensson bestätigen, indem er mit 24 Punkten seine beste Hinserie seit sechs Jahren hinlegte. Basis des fortgesetzten Erfolgs der Nullfünfer ist zweifellos ihre Heimstärke, denn 75 % ihrer Ausbeute wurde in Rheinhessen geholt. Spielen sie bis zum Saisonende um einen internationalen Startplatz?

Freiburg Bielefeld Die Arminia hat mit den beiden Siegen in den letzten Spielen des Jahres 2021 wieder den Anschluss an die Nichtabstiegsränge hergestellt und feierte damit auch gleich doppelt so viele Dreier wie in den 15 vorherigen Saisonspielen. Damit gewannen die Ostwestfalen auch zum ersten Mal seit dem Bundesliga-Aufstieg 2020 zwei Ligaspiele in Folge. DSC-Trainer Frank Kramer weiß aber, dass heute eine knifflige Aufgabe auf seine Truppe wartet: "Der SC Freiburg hat eine gewachsene Mannschaft. Sie lassen wenig zu, verteidigen sehr gut und sind im Ballbesitzspiel sehr variabel. Die Saison der Freiburger ist beeindruckend gut, ebenso wie deren Stabilität."

Gr. Fürth Stuttgart Die Gäste nehmen unterdessen vier Veränderungen vor. Anders als zum Hinrundenabschluss (0:1 beim 1. FC Köln) starten Stenzel, Sosa, Massimo und Kalajdžić anstelle Mavropanos, Coulibaly, Klimowicz und Marmoush.

Hoffenheim Augsburg Mit Tabellenplatz fünf und starken 28 Punkten gehörte die TSG Hoffenheim in der Hinrunde den positiven Überraschungen in der Bundesliga. Heute geht die seit sechs Spielen ungeschlagene Hoeneß-Elf in die Rückrunde und könnte mit einem Auftaktsieg gegen Augsburg sogar Dortmund-Jäger Nummer eins werden. Trainer Sebastian Hoeneß ist voller Vorfreude und verspricht weiterhin eine mutige TSG: „Wir wollen auch in der Rückrunde für das ein oder andere Spektakel sorgen“, sagte Hoeneß.

Leverkusen Union Berlin Zu den Aufstellungen: Bei Bayer 04 gibt es im Vergleich zum 1:2 in Freiburg vor drei Wochen insgesamt vier Änderungen. Paulinho, Moussa Diaby, Mitchel Bakker und Piero Hincapié rücken für Amine Adli und Daley Sinkgraven (beide Bank) sowie Charles Aránguiz und Odilon Kossounou (nicht im Kader) ins Team. Bei den Gästen gibt es drei Veränderungen. Kevin Behrens, Genki Haraguchi und Niko Gießelmann ersetzen die abwesenden Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker sowie Bastian Oczipka (Bank).

RB Leipzig Mainz 05 Der RB Leipzig gehört zu den großen Enttäuschungen der Bundesligahinrunde, überwinterte er doch lediglich auf dem zehnten Tabellenplatz. Zudem haben sich die Roten Bullen aus der Champions League verabschiedet. Die Adventszeit in der nationalen Eliteklasse war sowohl unter Jese Marsch als auch unter dessen Nachfolger Domenico Tedesco äußerst mager: Leipzig ergatterte in den letzten sechs Begegnungen nur vier Zähler.

Freiburg Bielefeld Nach der zweitbesten Hinrunde der Vereinsgeschichte (nur 1994/95 waren es umgerechnet noch mehr als die aktuellen 29 Punkte) startet der SC Freiburg als Tabellendritter in das neue Jahr. Dank des knappen 2:1 vor der Winterpause gegen Bayer Leverkusen verlebte SC-Trainer Christian Streich "schöne Weihnachten, weil ich keine fußballerischen und tabellarischen Sorgen hatte". Dennoch warnt Streich, der vor Silvester zudem sein zehnjähriges Dienstjubiläum bei den Breisgauern feierte, vor den Gästen: "Bielefeld ist eine Mannschaft, die zwei Spieltage vor der Winterpause zehn Punkte hatte. Und dann in einem extrem wichtigen Spiel Bochum und dann auch Leipzig geschlagen hat. Das gibt ihnen eine enorme Energie. Sie werden herkommen und alles ablaufen."

Leverkusen Union Berlin Die Gäste aus Berlin haben zwar beim ersten internationalen Auftritt nach 20 Jahren in der Europa Conference League das Weiterkommen knapp verpasst, sind dafür aber schon wieder auf dem Weg nach Europa. Längst haben die Eisernen sich von einem Abstiegskandidaten zu einer echten Topadresse im deutschen Fußball entwickelt. Im Dezember konnte die Mannschaft von Urs Fischer aus den letzten vier Ligapartien sieben Punkte holen und dabei RB Leipzig mit 2:1 bezwingen, bevor man sich mit einem 1:0-Sieg in Bochum in die Winterpause verabschiedete.

Leverkusen Union Berlin Nur ein Punkt trennt den Vierten Leverkusen nach der Hinserie vom Siebten Berlin. Es ist also ein direktes Duell um die internationalen Plätze, das heute am Rhein steigt. Während man in der Hauptstadt mit der Hinserie hochzufrieden ist, zeigte Bayer 04 mal wieder zwei Gesichter. In der Europa League marschierte der Klub souverän ins Achtelfinale und in der Liga konnte man zum Auftakt 16 Punkte aus sechs Spielen einsammeln. Doch dann kam nicht mehr viel von der Werkself, die aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause nur einen einzigen Zähler holte.

Gr. Fürth Stuttgart Schauen wir auf die Aufstellungen beider Teams. Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor dem Jahreswechsel (0:0 gegen den FC Augsburg) tauschen die Hausherren drei Mal. Für Bauer, Willems und Nielsen beginnen Viergever, Itter und Dudziak.

