Hoffenheim M'gladbach 28 Die Hoeneß-Elf übernimmt nun auch die Spielkontrolle und macht weiter Druck auf die Fohlen-Abwehr. Der auffällige Rutter hat hinter dem Sechzehner viel Freiraum und schießt den Ball mit einem Flachschuss in die Arme von Sommer.

Gr. Fürth Augsburg 26 Bei der Leitl-Elf hakt es weiterhin am letzten Pass. Willems will von der linken Seite ausgehend Hrgota an der Strafraumkante in Szene setzen, doch das Zuspiel ist zu ungenau und Gumny ist dazwischen.

Bochum Union Berlin 25 Mit dem Führungstreffer hat Max Kruse die torlose Zeit der Eisernen beendet. Zuvor blieben die Berliner zweimal nacheinander ohne Erfolgserlebnis.

RB Leipzig Bielefeld 26 Gelbe Karte für Andrés Andrade (Arminia Bielefeld)

Pieper kommt gegen Nkunku zu spät, weshalb Andrade aushelfen und umso resoluter einsteigen muss. Das bringt ihm die erste Gelbe Karte in dieser bislang sehr fairen Partie ein.

Hoffenheim M'gladbach 26 Die gezeigten Angriffe der TSG sind wirklich stark herausgespielt. Die Offensive um Andrej Kramarić und Co. harmoniert und zeigt immer wieder feine Kombinationen.

Frankfurt Mainz 05 23 Ganz krummes Ding! Filip Kostić zieht aus 35 Metern einfach mal ab und bringt Robin Zentner mit seinem Flatterball ganz schön in Verlegenheit. Der Mainzer Keeper lässt nach vorne prallen und hat Glück, dass zwei Frankfurter zum Nachschuss etwas zu spät kommen.

Bochum Union Berlin 23 Erhan Mašović spielt im Aufbau einen riskanten Rückpass zu Riemann. Der Ball setzt kurz vor dem Keeper noch einmal auf und nimmt auf dem nassen Rasen Tempo auf. Der 33-Jährige löst das dennoch souverän, nimmt den Ball mit der Brust an und leitet dann weiter auf die linke Seite.

Hoffenheim M'gladbach 24 Jetzt schnuppern die Kraichgauer am 1:0! Kadeřábek wird erneut gesucht und gefunden und legt sich den Ball am rechten Pfosten nach einem Doppelpass mit Kramarić zurecht. Es folgt ein kraftvoller, aber mittiger Torschuss und Sommer pariert!

Gr. Fürth Augsburg 23 Gute Chance für die Gastgeber! Nach einem Ballgewinn von Seguin wird Leweling über rechts in die Box geschickt und spielt scharf auf den zweiten Pfosten. Dort legt Hrgota nochmal zurück an den Elfmeterpunkt wo Dorsch im letzten Moment vor dem einschussbereiten Tillman klären kann.

Hoffenheim M'gladbach 22 Auf der gegenüberliegenden Seite erhascht Stindl einen weiten Steilpass von Embolo und sprintet so schnell er kann Richtung Tor. Auf den letzten Metern geht dem Glachbach-Kapitän etwas die Puste aus, sodass nur noch kraftloser Schuss folgt. Baumann wirft sich in der Mitte auf den Ball und pariert.

Frankfurt Mainz 05 21 Leandro Barreiro verbucht dann immerhin den ersten Abschluss für die Gäste. Seine wilde Direktabnahme aus 18 Metern fliegt aber weit über den Kasten.

RB Leipzig Bielefeld 23 Vasiliadis ist gegen Mukiele zur Stelle und klärt per Tackling zur Ecke. Beim ruhenden Ball ist dann Serra vor Mukiele zur Stelle. Die Bielefelder verteidigen das weiterhin sehr souverän.

Gr. Fürth Augsburg 22 Nach etwas mehr als 20 Minuten haben sich auch die Gäste besser in die Partie gearbeitet. Große Torchancen sind aber auf beiden Seiten noch Mangelware.

Frankfurt Mainz 05 19 Lindstrøm kommt nach Doppelpass mit Borré rechts im Strafraum aus 13 Metern zum Abschluss, schießt aber einen Mainzer an. Torgefährlich ist die SGE weiterhin nicht, der Druck nimmt aber immer weiter zu.

Hoffenheim M'gladbach 20 Guter Passstafette! Vogt baut zunächst im Rückraum auf und verfrachtet den Ball vor das rechte Alu. Dort leitet Kadeřábek volley in den Fünfer weiter. Rutter hat in der Gefahrenzone der Fohlen Platz für einen Abschluss, ist aber zu überrascht.

Bochum Union Berlin 20 Gelbe Karte für Erhan Mašović (VfL Bochum)

Mašović kommt knapp in der gegnerischen Hälfte zu spät gegen Kruse und bringt den Torschützen mit einem Tritt zwischen die Beine zu Fall. Dafür sieht der Serbe seine fünfte Gelbe und fehlt zum Rückrundenauftakt gegen Wolfsburg.

RB Leipzig Bielefeld 20 André Silva kann den Ball behaupten und will Christopher Nkunku in die Schnittstelle schicken. Der rechnet damit allerdings überhaupt nicht und bleibt stehen. Missverständnis bei den roten Bullen.

Bochum Union Berlin 18 Für Max Kruse scheint es die perfekte Woche zu werden. Am Mittwoch wurde er noch geschont. Am Tag drauf hat der 33-Jährige geheiratet und heute trifft er zum ersten Mal seit dem 13. Spieltag.

Hoffenheim M'gladbach 19 Hoffenheims Defensive ist ebenfalls aufmerksam und blockt nun Thuram bei einem Schussversuch von links außen ab. Danach sprintet Rutter in einen Konter und wird von Bensebaini hart, aber fair vom Ball getrennt.

Frankfurt Mainz 05 17 Mainz 05 ist offensiv noch überhaupt nicht im Spiel. Die Eintracht setzt nach Ballverlusten immer wieder konsequent nach und erobert das Leder zügig zurück. Lindstrøm schaltet rechts den Turbo ein, legt sich den Ball aber etwas zu weit vor. Abstoß!

Gr. Fürth Augsburg 19 Oxford hat sich nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Leweling am Fuß weh getan, doch Augsburgs Innenverteidiger steht schnell wieder und kann weitermachen.

Hoffenheim M'gladbach 17 Der Ball verweilt bei der Borussia, die in Hoffenheim bisher ordentlich mithält und offensiv zu Werke geht. Die Elf von Adi Hütter zeigt sich mutig und aktiv. Verunsicherung ist bisher nicht zu sehen.

RB Leipzig Bielefeld 18 José Angeliño dringt nach einem Doppelpass in den Sechzehner der Arminia ein, aber Cédric Brunner ist zur Stelle und kann den Ball zur Ecke klären, die nichts weiter einbringt. Chancen bleiben weiterhin Mangelware in dieser Partie.

Gr. Fürth Augsburg 17 Jetzt mal die Fuggerstädter! Maier bringt eine Ecke von rechts ins Zentrum, wo sich Oxford im Kopfballduell wuchtig durchsetzt, aber knapp über den Querbalken köpft.

Frankfurt Mainz 05 15 Minutenlang setzt die Eintracht sich am gegnerischen Strafraum fest. Mittlerweile steht das Eckenkonto bereits bei fünf. Ein wirklich gefährlicher Abschluss ist dabei allerdings noch nicht herausgekommen.

Bochum Union Berlin 16 Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Max Kruse

Der erste Schuss auf das Tor sitzt! Becker bedient auf links den weit aufgerückten Oczipka. Der 32-Jährige flankt von der Grundlinie hoch an den zweiten Pfosten. Prömel steht mit dem Rücken zum Kasten und legt clever mit dem Kopf ab für Kruse. Der Spielmacher zieht aus 15 Metern aus zentraler Position direkt ab und haut den Ball ansatzlos links oben in die Maschen.

Gr. Fürth Augsburg 15 Nach einem Ballverlust von Maier auf Höhe der Mittellinie wirft Nielsen den Turbo an und schickt Leweling über den linken Flügel auf die Reise. Der Fürther flankt dann mit dem Außenrist in die Mitte und wird von Gouweleeuw geblockt. Die Gastgeber reklamieren auf Handspiel, doch Stegemann winkt sofort ab.

Hoffenheim M'gladbach 15 Die Kraichgauer gehen bei Ginter sogar so energisch nach, dass der Nationalspieler nur auf Kosten einer Ecke klären kann. Bei Geigers Ecke danach ist wieder Rutter dabei und köpft einige Meter übers Tor.

Frankfurt Mainz 05 13 Die Eintracht wird langsam stärker und erarbeitet sich die nächsten beiden Ecken. Chandler versucht es aus spitzem Winkel, kommt aber nicht am aufmerksamen Zentner vorbei.

RB Leipzig Bielefeld 15 Die Sachsen bekommen ihr Tempo noch nicht auf den Platz. Die Gäste verdichten das Zentrum sehr souverän und bieten kaum Lücken an, sodass die Offensivbemühungen der roten Bullen versanden.

Hoffenheim M'gladbach 14 Die Gladbacher übernehmen für den Moment den Ballbesitz und wollen etwas ruhiger aufbauen. Hoffenheim lässt den Gästen ebenfalls nicht viel Zeit und rennt auch früh an.

Bochum Union Berlin 13 Auch die Standards sorgen für noch keine Gefahr. Stafylidis bringt einen Freistoß von knapp in der gegnerischen Hälfte hoch vorne rein. Die Berliner passen gut auf und können problemlos klären.

Gr. Fürth Augsburg 13 Der FCA hat sich offensiv noch gar nicht angemeldet. Fürth macht das Spiel, allerdings fehlt noch die Präzision im und um den Sechzehner.

Frankfurt Mainz 05 11 Karim Onisiwo setzt sich an der rechten Eckfahne mit viel Einsatz stark gegen Kostić durch und schlägt eine erste scharfe Hereingabe in den Strafraum der SGE. Dort findet sich allerdings kein Abnehmer.

Bochum Union Berlin 10 In der Anfangsphase kann sich kein Klub einen Vorteil erarbeiten. Es scheint das hochintensive Duell zu werden, das im Vorfeld erwartet wurde.

Hoffenheim M'gladbach 13 Sommer verhindert das 1:0! Posch brilliert im Rückraum mit einem Heber und chippt den Ball ganz stark in den Lauf von Rutter. Der Franzose kann kaum glauben, dass er nicht im Abseits steht und scheitert dann aus elf Metern an Sommer. Der Schlussmann der Gladbacher kommt etwas heraus und pariert mit den Händen.

RB Leipzig Bielefeld 12 Bielefeld agiert sehr vorsichtig. Die Gäste binden überdies immer wieder auch ihren Ersatzkeeper Stefanos Kapino ein, der bislang noch nicht eingreifen muss. Dominik Szoboszlai probiert es mal aus der Distanz, erwischt allerdings nur das Außennetz.

Frankfurt Mainz 05 9 Die Ecke wird zunächst geklärt, der Ball bleibt aber bei der Eintracht. Rode flankt nochmal nach innen und findet N'Dicka, der seinen Kopfball aber nicht voll erwischt und das Tor klar verfehlt.

Frankfurt Mainz 05 8 Ein schwacher Abwurf von Trapp bringt die Gäste erstmals in Angriffsposition, doch Mainz ist noch gar nicht gewillt, konsequent nach vorne zu spielen. Der Ball ist schnell wieder weg und im Gegenzug holt Filip Kostić über links den ersten Eckball der Partie heraus.

Gr. Fürth Augsburg 10 Schwacher Standard von Hrgota, dessen Ecke von rechts viel zu flach angesetzt ist und am kurzen Pfosten von Zeqiri mit dem Kopf geklärt wird.

Hoffenheim M'gladbach 10 Die TSG hat sich dem mutigen Auftritt der Gladbachern angepasst und wird von den schnellen Steilpässen der Elf von Niederrhein jetzt nicht mehr so schnell überrascht.

Frankfurt Mainz 05 5 Beide Teams sind gleich voll im Spiel und reiben sich in intensiven Zweikämpfen auf. Vor allem im Mittelfeld geht es robust zur Sache. Kein Team will den anderen auch nur einen Zentimeter Raum lassen.

RB Leipzig Bielefeld 9 Wimmer marschiert durchs Zentrum und wird nicht angegriffen. Im Sechzehner geht dann allerdings Gvardiol kurz vor einem möglichen Abschluss energisch dazwischen und klärt zur ersten Ecke der Partie, die nichts weiter einbringt.

Hoffenheim M'gladbach 9 Kuriose Stimmung: Bei nur 750 Fans in der großen PreZero Arena kann heute jeder Zuschauer zum Vorsänger im Fanblock werden. Immer stimmen einzelne Fans neue Fangesänge an.

Bochum Union Berlin 7 Antwi-Adjei wird hoch hinter die FCU-Abwehr geschickt. Jaeckel passt auf und kann klären. Luthe ist jedoch aus seinem Sechzehner gelaufen und grätscht seinen Mitspieler und Antwi-Adjei um. Da hat der Keeper Glück, dass es nur mit einem VfL-Einwurf weitergeht.

Gr. Fürth Augsburg 8 Guter Auftakt der SpVgg, die vom Anpfiff weg versucht das Spiel an sich zu reißen.

Hoffenheim M'gladbach 7 Nach dem flotten Auftakt der Gladbacher finden nun auch die TSG schnell ins Spiel. Die Offensive der Kraichgauer setzt erste Konter und macht dankt ihrer Schnelligkeit ebenfalls Alarm.

RB Leipzig Bielefeld 7 Bei Forsberg ist scheinbar der Muskel zu. Der Schwede muss runter. Adams übernimmt. Bitter für die Hausherren!

RB Leipzig Bielefeld 7 Einwechslung bei RB Leipzig: Tyler Adams

RB Leipzig Bielefeld 7 Auswechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

Bochum Union Berlin 6 Der Auftakt ist durchaus schwungvoll. Allerdings fehlt auf beiden Seiten noch die Präzision bei den letzten Pässen.

RB Leipzig Bielefeld 6 Die ersten fünf Minuten sind von steten Unterbrechungen geprägt. Schon wieder bleibt Forsberg am Boden liegen. Der Mittelfeldmotor der roten Bullen läuft nicht mehr rund. Gut möglich, dass Tedesco gleich zum ersten Mal wechseln muss.

Frankfurt Mainz 05 3 Es geht gleich zur Sache. Makoto Hasebe rauscht heftig mit Karim Onisiwo zusammen, kriegt was an der Nase ab und bleibt erstmal liegen. Es scheint aber weiterzugehen für den Japaner.

Bochum Union Berlin 3 Es ist auch ein Duell der Rückkehrer. Andreas Luthe ist ein Eigengewächs der Bochumer und gibt offen zu, dass der VfL sein Verein ist. Auf der Gegenseite steht mit Sebastian Polter der Union-Rekordtorschütze der 2. Liga auf dem Feld.

Hoffenheim M'gladbach 5 Für Hoffenheim! Die Hausherren zeigen auf der linken Seite einen Angriff nach Lehrbuch, bei dem Kramarić den Ball quer hinter den Sechzehner legt. Der freie Kadeřábek läuft ein und haut den Ball mit etwas zu viel Rücklage übers Tor.

Gr. Fürth Augsburg 5 Leweling behauptet sich auf der rechten Außenbahn stark gegen zwei Gegenspieler und schickt Seguin bis zur Grundlinie durch. Die scharfe Hereingabe des Mittelfeldakteurs wird aber am langen Pfosten von Gumny aus der Gefahrenzone befördert.

Hoffenheim M'gladbach 4 Ein wacher und guter Auftakt der Hütter-Elf! Die Gladbacher gehen früh drauf und wollen sich selbst mit einem mutigen Spiel aus der Krise schißen. Folgt gleich die erste Torchance?

RB Leipzig Bielefeld 3 Kuriose Szene: Henrichs passt unsauber in den Rücken von Forsberg, der wegrutscht und dabei leicht umknickt. Derweil vertritt sich auch Henrichs selbst bei diesem Zuspiel. Beide Spieler müssen behandelt werden, können aber wohl weitermachen.

Gr. Fürth Augsburg 3 Das Kleeblatt erarbeitet sich einen ersten Freistoß auf der rechten Seite. Hrgotas Hereingabe wird im Zentrum aber von Caligiuri per Kopf geklärt.

Hoffenheim M'gladbach 3 Baumann mit dem ersten Ballkontakt! Herrmann schlägt den Freistoß der Gladbacher links in den Strafraum, woraufhin sofort eine weitere Flanke folgt. Baumann muss raus und räumt seinen Lufraum mit einer Faust auf.

Frankfurt Mainz 05 1 Der Ball rollt! 15.000 Zuschauer sehen im Deutsche Bank Park, wie die Eintracht ganz in Schwarz anstößt. Mainz trägt Rot und Weiß.

Hoffenheim M'gladbach 2 Direkt ein guter Angriff der Gäste! Embolo sticht vor der letzten Kette der Hoffenheimer in die Lücke und wird von Grillitsch gelegt. Freistoß aus 25 Metern, halbrechts.

Frankfurt Mainz 05 1 Spielbeginn

Bochum Union Berlin 1 Los geht's! Union stößt an und spielt komplett in Rot. Bochum hält in den gewohnten blauen Trikots dagegen.

Hoffenheim M'gladbach 1 Der Ball rollt in Sinsheim. Vor 750 zugelassenen Fans. Mischen die Hoffenheimer weiter die Top-4 auf oder schießt sich Gladbach aus der Krise?

Gr. Fürth Augsburg 1 Referee Sascha Stegemann hat das Spiel angepfiffen! Augsburg hat in rot-grünen Trikots angestoßen, Fürth ist in weiß-grünem Outfit unterwegs.

Bochum Union Berlin 1 Spielbeginn

RB Leipzig Bielefeld 1 Anpfiff in der Red Bull Arena. Die Hausherren treten in ihren weißen Trikots über roten Hosen an. Die Gäste aus Ostwestfalen sind ganz in Schwarz gekleidet. Der Ball rollt.

RB Leipzig Bielefeld 1 Spielbeginn

Hoffenheim M'gladbach 1 Spielbeginn

Gr. Fürth Augsburg 1 Spielbeginn

Frankfurt Mainz 05 Schiedsrichter der Partie ist Dr. Felix Brych. Seine Assistenten sind heute Mark Borsch und Stefan Lupp und für die Analyse der Videobilder ist Robert Hartmann verantwortlich.

Frankfurt Mainz 05 38-mal gab es dieses Rhein-Main-Derby bereits. Dabei ging die SGE in 13 Partien als Sieger vom Platz, der FSV jubelte zehnmal. In der Vorsaison siegte die Eintracht auswärts mit 2:0 in Mainz, das Rückspiel endete 1:1.

Gr. Fürth Augsburg Für das Kleeblatt geht es heute noch darum eine Negativmarke abzuwenden. Sollte Fürth heute verlieren würde man die Bilanz von einem Sieg, einem Remis und 15 Niederlagen von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 egalisieren.

Bochum Union Berlin Die Vereine standen sich bereits 21-mal gegenüber. In der Bundesliga ist es jedoch das erste Aufeinandertreffen und somit die 940. Paarung in der Liga-Historie. Im direkten Vergleich hat Union die Nase vorne. Elfmal konnten die Eisernen gewinnen. Dazu gab es drei Unentschieden und sieben VfL-Siege. Im eigenen Stadion blieben die Bochumer in den vergangenen Duellen aber fünfmal in Folge ungeschlagen. Einen klaren Favoriten gibt es dementsprechend nicht.

Bochum Union Berlin Auch bei den Gästen gibt es drei Wechsel. Marvin Friedrich und Max Kruse kehren in die Anfangsformation zurück und verdrängen Timo Baumgartl und Genki Haraguchi. Niko Gießelmann kriegt auf der linken Außenbahn derweil eine Pause und wird positionsgetreu von Bastian Oczipka ersetzt.

Gr. Fürth Augsburg Gleich fünf Wechsel nimmt Weinzierl in der Augsburger Anfangsformation vor. Nach dem Leipzig-Spiel rotieren Gouweleeuw, Maier, Caligiuri, Pedersen sowie Zeqiri für Framberger, Morávek, Vargas, Gregoritsch (alle Bank) und Jensen (nicht im Kader) in die Startelf.

Frankfurt Mainz 05 Die Gäste aus Mainz haben einen ähnlich guten Lauf. Nur zwei der letzten acht Ligaspiele haben die 05er verloren. Dabei haben sie sich beim knappen 1:2 gegen die Bayern auch noch gut verkauft und dem Rekordmeister alles abverlangt. Nebenher gab es zuletzt furiose Siege gegen Wolfsburg (3:0) und die Hertha (4:0). Nun wollen die Mainzer beim hessischen Nachbarn auch noch die bisher magere Auswärts-Ausbeute (6 Punkte) aufbessern und nochmal alles raushauen. "Mit unseren Kräften hauszuhalten würde nicht zu Mainz 05 passen. Der Ansatz muss immer sein, das Maximale rauszuholen, weil das letztendlich am meisten Spaß macht", verriet Coach Bo Svensson, der für sein Team "eine harte, aber geile Aufgabe" erwartet.

RB Leipzig Bielefeld Zum erst fünften Mal stehen sich beide Mannschaften heute übrigens in einem Pflichtspiel gegenüber. Dabei ist RB Leipzig noch gänzlich ungeschlagen gegen die Arminia und konnte letzte Saison sowohl das Hinspiel in der Red Bull Arena gewinnen (2:1), als auch im Rückspiel in Bielefeld die drei Punkte von der Alm entführen (1:0). Bislang fielen alle drei Siege der roten Bullen bei nur einem Tor Differenz allerdings sehr eng aus.

Bochum Union Berlin Thomas Reis tauscht im Vergleich zur Pleite gegen Bielefeld dreifach. In der Verteidigung beginnen Maxim Leitsch und Kostas Stafylidis für Vassilios Lampropoulos und Cristian Gamboa. Zudem feiert Patrick Osterhage sein Startelfdebüt und ersetzt den angeschlagenen Gerrit Holtmann.

Hoffenheim M'gladbach Der angezählte Adi Hütter freut sich schon jetzt auf „ein paar Tage Abstand“ an Weihnachten und will in Hoffenheim für einen positiven Jahresabschluss nochmal „mit allen zusammen anpacken.“ Ob der Borussia allerdings ausgerechnet gegen die TSG Hoffenheim ein Happy End wie in einem kitschigen Weihnachtsfilm gelingt, darf bezweifelt werden. Die Hoffenheimer sind hinter Bayern das zweitbeste Team der vergangenen fünf Spiele und holten zuletzt vier Siege in Serie. Am vergangenen Spieltag erkämpfte sich die Elf von Sebastian Hoeneß bei Bayer Leverkusen nach einem 0:2-Rückstand zudem ein 2:2-Unentschieden. Trainer Hoeneß ist zufrieden: „Wir sind Tabellenvierter, viel weiter nach oben geht gar nicht“, sagte der Coach zum Lauf seiner TSG.

RB Leipzig Bielefeld Die Gäste aus Bielefeld feierten unter der Woche am Dienstagabend einen wichtigen 2:0-Heimsieg über den VfL Bochum, mit dem die Ostwestfalen den Rückstand auf den Relegationsplatz auf vier Zähler verkürzten. Frank Kramer ist dennoch zu zwei Wechseln gezwungen. Für Stammkeeper Stefan Ortega und Kapitän Manuel Prietl (beide wegen eines positiven Tests auf das Coronavirus nicht im Kader) starten heute Ersatzkeeper Stefanos Kapino und Sebastian Vasiliadis.

Gr. Fürth Augsburg Beim Kleeblatt nimmt Leitl gegenüber der Niederlage in Dortmund zwei Startelf-Änderungen vor. Hrgota und Nielsen kehren in die erste Elf zurück und verdrängen Dudziak sowie Itten auf die Bank.

RB Leipzig Bielefeld Mit einem Sieg könnte RBL heute mit etwas Schützenhilfe ins obere Tabellendrittel zurückkehren. Domenico Tedesco verzichtet dementsprechend auf Rotation und baut seine Mannschaft zum Jahresabschluss nach dem 1:1 in Augsburg auf lediglich zwei Positionen um: Nordi Mukiele und Dominik Szoboszlai erhalten heute den Vorzug vor Mohamed Simakan (Bank) und Konrad Laimer (Sprunggelenksverletzung).

Frankfurt Mainz 05 Nach einem holprigen Saisonstart hat Coach Oliver Glasner die Eintracht mittlerweile in die Spur gekriegt. In der Europa League hat sich Frankfurt als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert, in der Liga ist man nach fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen aus dem Keller in die internationalen Ränge geklettert. Zum krönenden Abschluss einer starken Hinrunde soll nun noch ein Derbysieg her. Glasner rechnet allerdings mit einer knifflige Aufgabe. "Ich erwarte ein sehr heißes Spiel. Mainz macht es sehr gut", befand der SGE-Coach und stellte fest: "Sie machen die Räume eng, spielen aggressives Pressing und schnell nach vorne. Es wird nochmal ein Gradmesser."

Bochum Union Berlin Union Berlin durchlebt derzeit eine kleine Tor- und Ergebnisflaute. Die Eisernen konnten nur einen Dreier aus den letzten fünf Pflichtspielen bejubeln. Zuletzt blieben sie sogar dreimal hintereinander ohne Sieg und erzielten in den letzten beiden Begegnungen keinen eigenen Treffer. Ein drittes Mal nacheinander ohne Torerfolg wäre ein neuer Negativrekord für die Köpenicker. Genau den wollen die Berliner natürlich verhindern und endlich den zweiten Auswärtserfolg in der Bundesliga einfahren.

Gr. Fürth Augsburg Die Gäste aus Augsburg haben in den vergangenen Wochen im Abstiegskampf etwas Selbstvertrauen tanken können. Aus den letzten beiden Partien gegen Köln (2:0) und RB Leipzig (1:1) gab es zudem auch sehr respektable vier Zähler. Dennoch stehen die Fuggerstädter weiterhin auf dem Relegationsplatz, der mit einem Sieg in Fürth heute aber verlassen werden soll. "Es geht nicht darum, wer in diesem Spiel der Favorit ist. Am Ende zählt lediglich der Dreier, damit hätten wir am Ende 17 plus drei Punkte und können uns in die kurze Winterpause verabschieden! Wir werden das Kleeblatt in keinem Fall unterschätzen. Wir müssen an unser Limit gehen", meinte FCA-Coach Markus Weinzierl.

RB Leipzig Bielefeld In den letzten neun Ligaspielen in Serie fing sich RB Leipzig immer stets mindestens ein Gegentor. Nun gastiert mit Arminia Bielefeld aber die schlechteste Offensive der Bundesliga bei den roten Bullen (nur zwölf Tore). Die Ostwestfalen standen dafür aber insbesondere auswärts bislang defensiv sehr kompakt. In sieben Gastspielen ließ Bielefeld lediglich neun Gegentreffer zu. Lediglich der SC Freiburg stand auf fremden Plätzen stabiler (sieben Gegentore). Sogar der FC Bayern kassierte auswärts schon zehn Gegentreffer.

Frankfurt Mainz 05 Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zum letzten Match drei Änderungen. Tuta fehlt mit Gelb-Rot-Sperre, Kristijan Jakic verletzt und Danny da Costa rotiert auf die Bank. In der Abwehrkette übernimmt Makoto Hasebe, im Mittelfeld rutschen Sebastian Rode und Timothy Chandler rein. Gästecoach Bo Svensson lässt derweil die gleiche Elf ran wie gegen Berlin. Das heißt auch, dass Karim Onisiwo rechtzeitig fit geworden ist und erneut an der Seite von Jonathan Burkardt stürmt. Erstmals in ihrer Bundesligahistorie beginnen die Gäste damit vier Bundesligapartien in Serie mit der gleichen Aufstellung.

Hoffenheim M'gladbach Mit bereits vier Niederlagen in Serie und teils katastrophalen Abwehrleistungen versackt Borussia Mönchengladbacher kurz vor dem Jahreswechsel immer tiefer im Tabellenkeller. Nach der 2:3-Niederlage im letzten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ließen die Fans ihrem Frust freien Lauf verabschiedeten sich von ihrer lahmenden Fohlen-Elf mit laustarken „Hütter-Raus-Rufen“ und einen Pfeifkonzert. Trainer Adi Hütter und Manager Max Eberl stehen unter Druck: Sollten die Gladbacher heute auch in Hoffenheim verlieren, droht der Borussia sogar der Absturz auf Regelationsplatz 16 – und das über Weihnachten.

Gr. Fürth Augsburg Für beide Mannschaften ist dieses Kellerduell vor der Winterpause nochmal von enormer Bedeutung. Das abgeschlagene Schlusslicht aus Fürth will mit einem guten Gefühl die Hinrunde beenden und nach dem Premieren-Heimsieg in der Bundesliga gegen Union Berlin nun direkt gegen Augsburg nachlegen. Unter der Woche hielt die SpVgg beim Gastspiel in Dortmund gut dagegen, musste sich letztlich aber mit 0:3 geschlagen geben. "Der FC Augsburg ist physisch enorm stark. Wichtig wird sein, dass wir in keine Umschaltsituationen laufen. Da gilt es für uns, aus einer kompakten Grundordnung heraus zu versuchen, diese Umschaltmomente im Keim zu ersticken", analysierte Fürths Coach Stefan Leitl im Vorfeld.

Bochum Union Berlin Der VfL musste unter der Woche einen kleinen Rückschlag hinnehmen. In Bielefeld kassierte Bochum eine 2:0-Pleite gegen den Vorletzten. Trotzdem steht der Revierklub mit 20 Punkten und Platz elf weiterhin sehr gut da. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt immerhin sieben Zähler. Nun wollen sie mit den eigenen Fans im Rücken die hervorragende Heimserie von fünf ungeschlagenen Partien in Folge ausbauen.

RB Leipzig Bielefeld Im sechsten Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit machen die roten Bullen weiterhin eine schwere Phase durch. In den ersten fünf Spielzeiten in der Beletage des deutschen Fußballs standen die Sachsen nach 16 Spieltagen nie bei weniger als 28 Punkten. Aktuell sind es jedoch nur 22 Zähler. Nach dem vielversprechenden Debüt unter Domenico Tedesco, als Borussia Mönchengladbach mit 4:1 besiegt wurde, kam RBL am Mittwochabend beim FC Augsburg nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Frankfurt Mainz 05 Nicht nur geografisch liegen Frankfurt und Mainz aktuell nah beieinander. Die Eintracht und der FSV rangieren nach starken Leistungen in den letzten Wochen mit je 24 Punkten auf den Rängen sechs und sieben der Bundesligatabelle und haben den Europa-League-Platz im Visier. Die Gastgeber gehen nach dem fulminanten 5:2-Sieg über Leverkusen und dem folgenden 3:2-Auswärtserfolg in Mönchengladbach leicht favorisiert ins Spiel. Die Gäste aus Mainz fegten zuletzt Hertha BSC Berlin mit 4:0 vom Platz.

Frankfurt Mainz 05 Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligasamstag! Zum Abschluss der Hinrunde steht in Frankfurt das Rhein-Main-Derby zwischen der Eintracht und dem FSV Mainz 05 auf dem Programm. Um 15:30 Uhr rollt der Ball im Deutsche Bank Park!

RB Leipzig Bielefeld Guten Tag und herzlich willkommen aus der Red Bull Arena. Hier empfängt RB Leipzig heute um 15:30 Uhr Arminia Bielefeld im Rahmen des 17. Spieltags der Bundesliga.

Gr. Fürth Augsburg Herzlich willkommen zum Spiel SpVgg Greuther Fürth - FC Augsburg! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 17. Spieltag der Bundesliga.

Bochum Union Berlin Hallo und herzlich willkommen zum Hinrundenabschluss in der Bundesliga. Der VfL Bochum 1848 empfängt den 1. FC Union Berlin. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.