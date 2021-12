Leverkusen Gr. Fürth 45 Halbzeitfazit:

Bayer 04 Leverkusen liegt zur Pause gegen Schlusslicht Greuther Fürth komfortabel mit 3:1 vorne! Nach einem aktiven Spielbeginn der Franken sorgt Amine Adli nach einer Flanke von Moussa Diaby für den ersten Schock. Nur sechs Minuten später legte Edmond Tapsoba, der von einem schwachen Abwehrverhalten der Gäste profitierte, den zweiten Treffer nach. Zwar nutzte auch Jeremy Dudziak eine Unaufmerksamkeit der Werkself für den kurzzeitigen Anschluss, doch Piero Hincapié stellte den alten Abstand kurz vor dem Halbzeitpfiff wieder her. In der Mannschaft von Stefan Leitl bleibt die Verteidigung somit die eindeutige Schwachstelle.

Augsburg Bochum 45 Halbzeitfazit:

Eiskalte Bochumer führen in Augsburg mit 3:0! Der FCA hatte lange Zeit mehr Spielanteile, aber kam nur selten zu gefährlichen Möglichkeiten. Die Gäste haben auf der Gegenseite dann gezeigt wie es geht. Ein blitzsauberer Konter sorgte für die Führung und noch vor dem Halbzeitpfiff konnte der VfL mit zwei Toren nach Ecken von Eduard Löwen nachlegen. Dabei haben die Blau-Weißen das Bestmögliche aus ihren Gelegenheiten rausgeholt und liegen eigentlich sogar etwas zu hoch vorne. Die Fuggerstädter müssen sich im zweiten Durchgang ordentlich strecken, wenn sie hier noch etwas Zählbares holen wollen. Bis gleich!

Bielefeld Köln 45 Halbzeitfazit: Halbzeit in Bielefeld, zwischen der Arminia und Köln steht es 0:1. Nach guten Beginn der Ostwestfalen waren es die Domstädter, die nach feinem Czichos-Pass durch Özcan in Front gingen. Im Anschluss erkämpften sich die Hausherren nach und nach ein Übergewicht. Allerdings vergaben sowohl Klos als auch Wimmer gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff rettet Schmitz soeben auf der Linie. Insgesamt ist die Führung für die Geißböcke etwas schmeichelhaft, allerdings haben sie eine ihrer Chancen eben genutzt. So bleibt es jedenfalls spannend. Bis gleich!

Mainz 05 Wolfsburg 45 Halbzeitfazit:

Der FSV Mainz ist im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg schon zur Halbzeit auf Kurs und geht nach einem Blitzstart mit einer 2:0-Führung in die Pause. Nach dem Anpfiff ging alles ganz schnell: Die Rheinhessen legten sofort los wie die Feuerwehr und erzielten gegen die noch schlafenden Wölfe bereits nach rund 62 Sekunden das schnelle 1:0 durch Burkardt. Wolfsburg wurde daraufhin von den stürmischen Mainzern komplett überrumpelt und kassierte in der 4. Minute auch noch das 0:2 durch Stach. Danach mühten sich die Wolfsburger allmählich in die Partie und erholten sich so langsam von ihrem Horror-Start, ohne dabei torgefährlich zu werden. Die einzige Chance der Gäste resultierte aus einem Freistoß: Vranckx überraschte in der 21. Minute bei einem Freistoß aus 30 Metern und beförderte den Ball gegen den Außenpfosten.

Leverkusen Gr. Fürth 45 Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Gr. Fürth 45 Die Rheinländer präsentieren sich bis zu diesem Zeitpunkt eiskalt vor dem Tor. Jeden ernsthaften Abschluss der Leverkusener musste Torhüter Marius Funk aus dem Netz holen.

Leverkusen Gr. Fürth 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Mainz 05 Wolfsburg 45 Ende 1. Halbzeit

Mainz 05 Wolfsburg 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bielefeld Köln 45 Ende 1. Halbzeit

Bielefeld Köln 45 Riesengelegenheit für Bielefeld! Wimmer zieht einen Eckball auf den langen Pfosten zu Klo, dessen Kopfball Schmitz auf der Linie gerade noch klärt. Haarscharf - und dann ist Pause.

Leverkusen Gr. Fürth 45 Tooor für Bayer Leverkusen, 3:1 durch Piero Hincapié

Die Franken verteilen unmittelbar vor der Halbzeit das nächste Geschenk an die Hausherren! An der Sechzehnergrenze darf Patrik Schick den Ball in aller Ruhe annehmen, verarbeiten und auf der linken Seite Piero Hincapié in Szene setzen. Auch der Verteidiger aus Ecuador genießt viel Freiraum und schießt aus spitzem Winkel. Marius Funk rutscht der Flachschuss etwas unglücklich durch, sodass Hincapié seinen ersten Bundesliga-Treffer bejubelt.

Augsburg Bochum 45 Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Frankfurt 45 Halbzeitfazit:

Die TSG 1899 Hoffenheim führt zur Pause der Bundesligapartie gegen die SG Eintracht Frankfurt mit 2:1. In einer tempoarmen Anfangsphase ließ Borré unbedrängt eine sehr gute Möglichkeit zu einer frühen Gästeführung ungenutzt (7.). Bei seiner zweiten Möglichkeit in Minute 15 schlug der Kolumbianer nach Flanke Lindstrøms per Kopf eiskalt zu (15.). Im Sinsheimer Dauerregen arbeiteten die Adlerträger auch in den Folgeminuten konzentriert gegen den Ball, fingen sich durch einen perfekten Mitteldistanzschuss Geigers das Ausgleichstor ein (24.). Mit diesem kippte das Geschehen zugunsten der Kraichgauer, die durch Ritter die Führung an sich rissen (30.) und wenig später sogar beinahe ausgebaut hätten (34.). Die Glasner-Truppe kam nicht einmal in die Nähe einer Antwort. Bis gleich!

Hoffenheim Frankfurt 45 Ende 1. Halbzeit

Augsburg Bochum 45 Tooor für VfL Bochum, 0:3 durch Sebastian Polter

Polter macht den Doppelpack! Löwen bringt eine Ecke von der rechten Seite hoch an den ersten Pfosten. Dort setzt sich Polter wuchtig gegen gleich drei Gegner durch und köpft aus kurzer Distanz unten rechts ins Eck. Gikiewicz hat da nicht den Hauch einer Abwehrchance.

Augsburg Bochum 45 120 Sekunden gibt es im ersten Abschnitt oben drauf. Aufgrund der zwei Tore und der zwei verletzungsbedingten Wechseln geht das absolut in Ordnung.

Mainz 05 Wolfsburg 43 Starker Auftritt von Burkardt! Der Youngster der Mainzer dreht bisher total auf und ist mit seinen schnellen Antritten ein ständige Unruheherd für Brooks und Co. in der VfL-Abwehr.

Leverkusen Gr. Fürth 42 Exequiel Palacios schickt Piero Hincapié auf dem linken Flügel in die Tiefe. Im Laufduell gegen Abdourahmane Barry, der am heutigen Nachmittag sein Startelfdebüt feiert, zieht der Spieler der Werkself aber den Kürzeren.

Bielefeld Köln 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Hoffenheim Frankfurt 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in der PreZero-Arena soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Augsburg Bochum 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Augsburg Bochum 43 Für Bochum könnte das Spiel kaum besser laufen. Defensiv stehen sie sehr gut und offensiv haben sie aus drei Schüssen auf den Kasten zwei Tore gemacht.

Mainz 05 Wolfsburg 41 Feiner Move! Burkardt führt den Ball rechts vor dem VfL-Strafraum und dreht sich geschwind um Gegenspieler Brooks herum. Es folgt ein Schuss aus der Drehung, den Pervan zur Ecke faustet.

Leverkusen Gr. Fürth 40 Sehr hohes Risiko bei Sebastian Griesbeck! Einen Rückpass des 31-Jährigen zu Marius Funk erahnt Patrik Schick. Der Torhüter schießt den Tschechen unter Bedrängnis an und hat Glück, dass die Kugel nur ins Toraus rollt.

Mainz 05 Wolfsburg 41 Fünf Minuten vor dem Ende erheben sich die rund 10.000 Fans in der MEWA Arena und applaudieren für ihren FSV.

Hoffenheim Frankfurt 43 Geiger geht trotz seiner früh erhaltenen Verwarnung mit völler Körperkraft in die Zweikämpfe. Er hat nach der Gelben Karte zwar noch kein weiteres Foul begangen, muss bei seinen Defensivaktionen aber höllisch aufpassen, dass das Timing passt.

Bielefeld Köln 42 Wimmer! Der Offensivmann bricht über rechts durch und läuft in Richtung Schwäbe. Statt aus spitzem Winkel direkt abzuziehen, schlägt er noch einen kleinen Haken, mit dem er den herangrätschenden Schindler aussteigen lässt. Im letzten Moment klärt dann aber noch Czichos mit dem langen Bein zur Ecke. Die bringt nichts ein.

Augsburg Bochum 41 Für Andi Zeqiri geht es tatsächlich nicht weiter. Der Angreifer wird positionsgetreu von Michael Gregoritsch ersetzt.

Mainz 05 Wolfsburg 39 Es riecht nach einem 2:0 zur Pause. Wolfsburg müht sich nur nach vorne und wird spätestens im Rückraum vor dem FSV-Strafraum gestoppt. Die wichtigen Zweikämpfe gehen alle samt an die Mainzer.

Augsburg Bochum 41 Einwechslung bei FC Augsburg: Michael Gregoritsch

Augsburg Bochum 41 Auswechslung bei FC Augsburg: Andi Zeqiri

Leverkusen Gr. Fürth 38 Gelbe Karte für Jamie Leweling (SpVgg Greuther Fürth)

Jamie Leweling zieht Jeremie Frimpong zunächst am Trikot und schießt den Leverkusener anschließend mit dem Ball ab. Tobias Reichel zückt daher sofort die Verwarnung.

Hoffenheim Frankfurt 40 Durch den Rückstand geht der Blick der Frankfurter Anhängerschaft vorerst wieder nach unten. Durch Augsburgs Rückstand gegen Bochum liegt die Eintracht aktuell aber weiterhin fünf Punkte vor Rang 16.

Bielefeld Köln 40 Noch fünf Minuten sind bis zur Pause zu gehen. Die Baumgart-Elf schaltet mal wieder den Vorwärtsgang ein: Czichos bedient auf links Özcan, der mit seinem Flachpass ins Zentrum Modeste sucht. Weil Kainz aber abfälscht, kommt der Franzose nicht zum Schuss.

Augsburg Bochum 40 Tooor für VfL Bochum, 0:2 durch Gerrit Holtmann

Der VfL erhöht noch vor der Pause! Löwen bringt eine Ecke von der linken Fahne mit Schnitt zum Tor nach innen. Am ersten Pfosten verpassen gleich mehrere Akteure. In der Mitte ist Gumny dann zwar mit dem Kopf dazwischen, aber legt perfekt für Holtmann auf. Der Rechtsaußen zieht aus halbrechten 13 Metern direkt mit dem linken Innenrist ab und vollstreckt in das obere linke Eck.

Leverkusen Gr. Fürth 37 Florian Wirtz nimmt Anlauf, wird jedoch kurz vor dem Strafraum resolut von Sebastian Griesbeck gestoppt. Das war ein starker und wichtiger Einsatz des Mittelfeldakteurs der Spielvereinigung.

Augsburg Bochum 38 Andi Zeqiri muss behandelt werden! Der Schweizer hat versucht eine Flanke aus dem Halbfeld zu erwischen. Allerdings ist ihm das nicht gelungen. Stattdessen ist er nach seinem Sprung ganz unglücklich mit dem Knie im Rasen hängen geblieben. Dem FCA droht der zweite verletzungsbedingte Wechsel.

Mainz 05 Wolfsburg 36 Stach tritt an und haut den Freistoß mit einem wuchtigen Schuss genau in die Mauer der Wölfe. Danach folgt eine Ecke von Aarón Martín, bei der Bell beim Kopfballversuch ein Stürmerfoul begeht.

Bielefeld Köln 37 So eine richtige Struktur ist auf beiden Seiten nicht erkennbar. Beide Teams gehen mit viel Geschwindigkeit, allerdings auch wenig defensiver Stabilität zu Werke. So gibt es hier einige aussichtsreiche Möglichkeiten.

Mainz 05 Wolfsburg 35 Freistoßchance für Mainz! Guilavogui will gegen Burkardt noch zurückziehen, erwischt den Stürmer der 05er aber trotzdem am Oberschenkel. Es folgt ein FSV-Freistoß aus linken 18 Metern.

Leverkusen Gr. Fürth 35 Sind die Gäste am nächsten Torfestival beteiligt? Wenn beide Mannschaft weiterhin so sorglos in der Verteidigung agieren, ist dieses Szenario jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Hoffenheim Frankfurt 37 Die Glasner-Auswahl muss in dieser Phase aufpassen, dass die Hausherren nicht weiter davonziehen. Sie hat nach dem ersten Gegentreffer vor allem in den zentralen Räumen überhaupt keinen Zugriff mehr auf die Hoffenheimer Offensive.

Mainz 05 Wolfsburg 34 Die Gastgeber fahren etwas herunter und verteilen den Ball jetzt auch mal länger in der eigenen Defensive.

Augsburg Bochum 36 Gelbe Karte für Danilo Soares (VfL Bochum)

Danilo Soares geht auf der linken Offensivseite zu ungestüm in den Zweikampf mit Caligiuri. Der Brasilianer trifft seinen Gegenspieler mit der offenen Sohle und checkt ihn anschließend auch noch um. Dafür gibt es zurecht die erste Verwarnung der Partie.

Augsburg Bochum 36 Sebastian Polter hat bereits sein vierten Treffer erzielt. Die bisherigen drei Partien mit einem Tor von dem 30-Jährigen konnte der VfL gewinnen. Beim Aufsteiger hätte sicherlich niemand etwas dagegen, wenn sich die Serie fortsetzt.

Bielefeld Köln 34 Und das wird richtig brenzlig! Kainz schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit viel Effet vor das Tor. Erst verpasst Modeste knapp in der Mitte, dann ist auch Czichos am langen Pfosten etwas zu spät dran. Dabei rauscht er aber mit der Hüfte in die Längsstange. Er muss behandelt werden.

Mainz 05 Wolfsburg 32 Das Geschehen beruhigt sich und läuft für Mainz damit weiter nach Plan. Das Team von Bo Svensson kann Großchancen der Wolfsburger dank ihrer Zweikampfstärke verhindern und transportiert den 2:0-Vorsprung sicher durch die 1. Halbzeit.

Leverkusen Gr. Fürth 33 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 2:1 durch Jeremy Dudziak

Da ist der Anschlusstreffer für die Gäste! Jamie Leweling wird auf der linken Außenbahn von Jeremie Frimpong nicht attackiert und zieht in den Sechzehner. Die flache Hereinhabe von der Grundlinie klärt Jonathan Tah direkt vor die Füße von Jeremy Dudziak, der das Leder von der linken Fünferkante mithilfe des Innenpfosten in der rechten Ecke unterbringt. Auch für Dudziak ist es der erste Torerfolg in der laufenden Spielzeit.

Leverkusen Gr. Fürth 31 Nach einem Abspielfehler von Lukáš Hrádecký will Dickson Abiama die Kugel in den kurzzeitig leeren Kasten schlenzen. Allerdings misslingt das Vorhaben des 23-Jährige komplett, denn der Ball fliegt weit über das Tor.

Augsburg Bochum 34 Bochum spielt die Führung natürlich perfekt in die Karten. Der Revierklub konzentriert sich auf die Defensive und lauert auf Konter.

Leverkusen Gr. Fürth 30 Die Führung der Rheinländer ist zweifelsohne verdient, doch viele Chancen konnte sich die Mannschaft von Gerardo Seoane noch nicht erspielen. Zwei Fehler der Fürther bestraften die Gäste gnadenlos.

Hoffenheim Frankfurt 34 Rutter mit der Großchance zum Blitz-Doppelpack! Der junge Franzose ist auf der linken Strafraumseite Adressat von Samassékous halbhoher Verlagerung von rechts. Mit dem zweiten Kontakt donnert er den Ball aus zehn Metern per rechtem Spann auf die halbhohe rechte Ecke. Kurz vor der Linie klärt Tuta per Kopf.

Mainz 05 Wolfsburg 29 Etwas kläglich! Arnold will direkt nach einem Eckball wieder nach links zu Vranckx rausgeben. Der Belgier steht nach seine Eckstoß allerdings noch an der Eckfahne und damit auch meilenweit im Abseits.

Hoffenheim Frankfurt 33 Nun sind es die Kraichgauer, die gerne auf die Live-Tabelle blicken. Durch die addierten drei Zähler rücken sie auf den vierten Tabellenplatz vor.

Augsburg Bochum 31 Für Raphael Framberger ist jetzt doch Schluss. Der Rechtsverteidiger muss angeschlagen runter und wird von Fredrik Jensen ersetzt. Daniel Caligiuri rückt dafür eine Position nach hinten.

Mainz 05 Wolfsburg 28 Nun gibt es mal wieder eine Ecke für Mainz und Aarón Martín übernimmt erneut. Bell verfolgt die Hereingabe mit den Augen und köpft den Ball mit einem Aufsetzer in die Arme von Pervan.

Bielefeld Köln 31 Gelbe Karte für Kingsley Schindler (1. FC Köln)

Schindler kommt gegen Klos zu spät. Gelb.

Leverkusen Gr. Fürth 28 Wenn sich die Franken in der Offensive um Akzente bemühen, dann laufen die Angriffe in der Regel über Linksverteidiger Jetro Willems. Der Niederländer macht bislang einen auffälligen Eindruck.

Augsburg Bochum 31 Einwechslung bei FC Augsburg: Fredrik Jensen

Augsburg Bochum 31 Auswechslung bei FC Augsburg: Raphael Framberger

Augsburg Bochum 30 Die Fuggerstädter sind keineswegs geschockt vom Rückstand. Sie spielen weiter nach vorne und wollen möglichst schnelle den Ausgleich erzielen. Dabei geht es fast immer über die Flügel.

Hoffenheim Frankfurt 30 Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:1 durch Georginio Rutter

Hoffenheim dreht den Spielstand innerhalb von sieben Minuten! Bebous unbewachten Schuss von der rechten Strafraumseite lässt Trapp nur nach vorne abklatschen. Der Ball landet beim freien Rutter, der aus acht Metern mit einem wuchtigen Rechtsschuss vollendet.

Mainz 05 Wolfsburg 27 Die Hausherren unterbinden die Angriffsversuche der Gäste momentan gerne mit Fouls und scheuen sich nicht, im Rückraum ordentlich zuzupacken. Der VfL erhält dadurch einige gute Freistoßchancen.

Leverkusen Gr. Fürth 25 Abräumer Robert Andrich langt auf der rechten Seite gegen Max Christiansen zu. Die folgende Freistoßflanke von Jeremy Dudziak klärt Jeremie Frimpong am Fünfer souverän.

Augsburg Bochum 28 Hahn taucht nach einer Flanke von der linken Seite plötzlich völlig frei in der Box auf. Der FCA-Kapitän erwischt den Ball jedoch nicht optimal. Dadurch wird sein Kopfball zum Aufsetzer und geht über den Kasten.

Hoffenheim Frankfurt 29 Gelbe Karte für Djibril Sow (Eintracht Frankfurt)

Sow bringt Bebou im Mittelkreis per Schubser zu Fall, um einen Hoffenheimer Konter zu stoppen. Dieses taktische Vergehen ahndet Referee Schlager mit einer Gelben Karte.

Mainz 05 Wolfsburg 24 Die Wölfe erhalten einen weiteren Freistoß und übergeben den ruhenden Ball nun an Nmecha. Der Zehner probiert es von der linken Seitenlinie ebenfalls direkt und verfrachtet den Ball mit massig Rücklage in den Mainzer Himmel.

Augsburg Bochum 27 Das Gegentor kam aus Sicht der Augsburger zur Unzeit. In den Minuten vor dem 1:0 wurden sie immer besser und hatten Geschehen im Griff.

Hoffenheim Frankfurt 27 Der Treffer verbreitert die Brust der Kraichgauer auf Anhieb; plötzlich sind sie am Drücker. Schon in der vergangenen Woche in Fürth gewannen sie nach frühem Rückstand.

Bielefeld Köln 28 Der Vorjahresaufsteiger macht jetzt richtig Dampf. Immer wieder wird das Mittelfeld blitzschnell überbrückt. Schwäbe und Co. bekommen mächtig was zu tun.

Augsburg Bochum 25 Raphael Framberger blockt auf der rechten Defensivseite eine Flanke. Im Anschluss knickt der Rechtsverteidiger um und bleibt liegen. Nach einer kurzen Unterbrechung scheint er aber glücklicherweise weitermachen zu können. Viele Alternativen hätte Markus Weinzierl auch nicht mehr.

Leverkusen Gr. Fürth 24 Das nächste dicke Ding für die Werkself! Aus dem Fußgelenk heraus chippt Florian Wirtz das Leder maßgenau zu Moussa Diaby an den Fünfmeterraum. Der Franzose bringt den Ball nicht im Kasten unter, doch der 22-Jährige befand sich dabei sowieso im Abseits.

Bielefeld Köln 25 Klos mit der Megachance! Nach fantastischem hohen Steilpass von halbrechts startet der Angreifer durch. Frei vor Schwäbe bleibt der Keeper im Eins-gegen-Eins aber Sieger.

Mainz 05 Wolfsburg 21 Freches Ding! Vranckx tritt bei einem Freistoß aus mehr als 30 Metern an und zieht den Standard überraschend direkt aufs Tor. Mainz-Keeper Zentner nimmt den Schuss erst gar nicht ernst und hebt bereits abwinkend die Arme. Dann wird es aber doch nochmal brenzlig und der Ball streift den linken Außenpfosten!

Leverkusen Gr. Fürth 22 Durch die Pleite gegen Hoffenheim stellte Fürth ohnehin schon eine Negativmarke vom Lokalrivalen aus Nürnberg ein. Der Club verlor zwischen 1984 und 1985 saisonübergreifend elfmal, den Gästen gelang dieses Kunststück nun sogar in einer einzigen Spielzeit. Am heutigen Nachmittag droht der Spielvereinigung die Übernahme des alleinigen Rekordes.

Hoffenheim Frankfurt 24 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Dennis Geiger

Aus heiterem Himmel gleicht die TSG aus! Nach Samassékous Anspiel nimmt Dabbur den Kopf auf der rechten Sechzehnerseite hoch und legt flach zurück für Geiger. Der zirkelt den Ball aus mittigen 21 Metern mit dem rechten Innenrist sehenswert in den linken Winkel.

Mainz 05 Wolfsburg 20 Die Wolfsburger verdauen weiterhin ihren Horror-Start und machen leichte Fortschritte. Das Spiel bewegt sich immerhin auch mal in der Zone der Mainzer.

Augsburg Bochum 23 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Sebastian Polter

Augsburg wird besser, aber Bochum trifft! Rexhbeçaj erobert den Ball im Mittelfeld und sucht direkt den Weg nach vorne. Der 24-Jährige findet Holtmann, der genau im richtigen Moment Polter schickt. Der Stürmer bleibt halbrechts an der Strafraumgrenze ganz ruhig und schiebt Gikiewicz den Ball mit dem rechten Innenrist aus knapp 17 Metern durch die Beine. Besser hätten die Gäste den Konter gar nicht ausspielen können!

Bielefeld Köln 23 Wie reagiert die Arminia auf diesen Rückschlag? Insbesondere in den ersten zehn Minuten war sie die bessere Truppe. Entsprechend unnötig ist dieses 0:1.

Augsburg Bochum 20 Auf der Tribüne sitzen zwei FCA-Betreuer, die bei Angriffen der eigenen Mannschaft ordentlich Krach mit Mülleimern machen. Ansonsten ist es aber eher eine ruhige Veranstaltung.

Leverkusen Gr. Fürth 19 Bei der Fürthern zeichnet sich das gleiche Bild wie in der Vorwoche gegen Hoffenheim ab: In der Offensive mischen die Franken munter mit, doch in der Verteidigung fehlt den Gästen im Gegensatz dazu jegliche Stabilität.

Mainz 05 Wolfsburg 18 Wieder viel Wirbel vor dem VfL-Gehäuse! Nach einer Ecke von Aarón Martín stehen die Wolfsburger unsortiert vor dem eigenen Tor und haben Glück, dass Lee aus wenigen Metern keinen Torschuss zu Stande bringt. Der Südkoreaner prallt an Vranckx ab.

Hoffenheim Frankfurt 22 Tuta drückt den Ball nach Kostićs halbhoher Hereingabe vom linke Flügel am rechten Fünfereck nur knapp an der nahen Ecke vorbei. Der aufgerückte Frankfurter Verteidiger hat aber ohnehin knapp im Abseits gestanden.

Mainz 05 Wolfsburg 17 Mainz verpasst eine Großchance auf das 3:0! Lee dringt mit Tempo in den gegnerischen Sechzehner ein und chippt die Kugel links zu Barreiro. Wolfsburgs Lacroix eilt herbei und krallt sich den Ball in letzter Sekunde mit einer Monster-Grätsche!

Bielefeld Köln 20 Gelbe Karte für Fabian Kunze (Arminia Bielefeld)

Kunze langt gegen Schindler ordentlich hin. Gelb ist korrekt.

Leverkusen Gr. Fürth 17 Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Edmond Tapsoba

Das funktioniert alles viel zu einfach! Florian Wirtz hebt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Der aufgerückte Edmond Tapsoba wird am zweiten Pfosten völlig alleine gelassen und versenkt den Ball aus fünf Meter per Kopf im linken Eck. Erneut war das Defensivverhalten der Franken mangelhaft und servierte dem Verteidiger seinen ersten Saisontreffer.

Hoffenheim Frankfurt 19 Gelbe Karte für Diadié Samassékou (1899 Hoffenheim)

Samassékou räumt Kostić auf der rechten Abwehrseite bei erhöhtem Tempo ab. Wie sein Kollege Geiger auf der Doppelsechs sieht er die Gelbe Karte.

Augsburg Bochum 17 Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Bochum ist minimal überlegen. Ein klares Übergewicht können sie sich aber nicht erspielen, da der FCA sehr konzentriert verteidigt.

Leverkusen Gr. Fürth 13 Beinahe die ganz schnelle Antwort der Gäste! Die Kugel liegt im Netz der Werkself, doch Schiedsrichter Tobias Reichel entscheidet auf Abseits. Maximilian Bauer schob das Leder zuvor infolge eines Freistoß aus kurzer Distanz über die Linie.

Hoffenheim Frankfurt 18 In der Live-Tabelle ziehen die Hessen nicht nur an ihrem heutigen Widersacher vorbei. Sie rücken auf den siebten Tabellenplatz vor, liegen nach aktuellem Stand nur noch zwei Zähler hinter den Champions-League-Rängen.

Mainz 05 Wolfsburg 14 Elfmeterwürdig? Brooks muss im eigenen Sechzehner gegen Burkardt ran und fährt gegen den Mainzer Stürmer ordentlich den Arm aus. Schiri Badstübner winkt das Einsteigen durch, hätte aber auch durchaus auf den Punkt zeigen können...

Mainz 05 Wolfsburg 13 Das Positive aus Sicht der Wolfsburger: Es verbleiben noch über 75 Minuten für ein Comeback.

Bielefeld Köln 17 Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Salih Özcan

Der Effzeh führt! Nach einer abgewehrten Flanke von links macht Kilian die Murmel per Kopf von der Mittellinie nochmal scharf. Czichos dreht sich im Halbfeld um sich selbst und steckt mustergültig nach halblinks in die Box durch. Özcan startet im richtigen Moment, sein Schuss aus zwölf Metern schlägt durch Ortegas Beine hindurch ein.

Augsburg Bochum 15 Starker Konter der Bochumer! Losilla fängt einen ungenauen Pass von Framberger ab und schaltet ganz schnell um. Der VfL-Kapitän bedient Rexhbeçaj und der steckt perfekt durch für Polter. Der Stürmer sucht eine Anspielstation, aber ist alleine am gegnerischen Sechzehner. Deswegen zieht er nach einem kurzen Dribbling ab und verfehlt das linke Eck aus rund 20 Metern nur knapp.

Bielefeld Köln 15 Auch die Müngersdorfer werden jetzt eine Spur aggressiver. Mit mutigem Pressing verzeichnen sie aktuell einige Ballgewinne, machen daraus aber noch zu wenig.

Mainz 05 Wolfsburg 11 Der Blitzstart der Mainzer ist ein neuer Saisonrekord: Die Rheinhessen sorgen für das bislang schnellste 1:0 und machen direkt danach auch noch die frühste 2:0-Führung.

Hoffenheim Frankfurt 15 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Rafael Borré

Borré nutzt seine zweite Chance und bringt die SGE in Führung! Nach kurzer Ausführung einer Ecke flankt Lindstrøm vom linken Strafraumeck scharf an die mittige Fünferkante. Borré hält trotz enger Bewachung die Stirn in die Flugbahn des Balles und verlängert hoch zentral auf den Kasten. Dort ist Keeper Baumann machtlos.

Hoffenheim Frankfurt 14 Der Regen über Sisnheim wird immer stärker, prallt durch die fehlende Lautstärke des Publikums gut wahrnehmbar auf das Dach der PreZero-Arena. Der Rasen befindet sich aber in einem sehr guten Zustand, so dass noch keine Pfützen entsehen.

Leverkusen Gr. Fürth 11 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Amine Adli

Mit dem ersten Torschuss der Begegnung geht das Team von Gerardo Seoane in Führung! Robert Andrich spielt einen schwach geklärten Ball von Timothy Tillman zu Jeremie Frimpong nach Rechtsaußen, der Moussa Diaby anschließend an die Grundlinie schickt. Die Hereingabe des Franzose bugsiert sein Landsmann Amine Adli am Fünfmeterraum artistisch über die Linie und bejubelt seine zweiten Saisontreffer.

Mainz 05 Wolfsburg 9 Mainz brennt weiter ein Feuerwerk ab! Die Mainzer holen mit einem Konter die nächste Ecke heraus und schlagen den Standard via Aarón Martín hoch in den Fünfer. Pervan kommt raus und darf den Ball jetzt erstmals anfassen, ohne ihn dabei aus dem eigenen Tor holen zu müssen...

Augsburg Bochum 13 Framberger zirkelt den Ball vom rechten Flügel fast an den Elfmeterpunkt. Dort lauert Hahn und schließt direkt mit dem rechten Innenrist ab. Der Volley ist aber zu zentral. Deshalb hat Esser keinerlei Probleme.

Bielefeld Köln 12 Wir sehen einen schwungvollen Beginn in Bielefeld. Beide Mannschaften agieren mutig nach vorne. So kann es weitergehen.

Augsburg Bochum 11 Bei den Gästen gibt es in den ersten Minuten eine kleine Veränderung in der Positionierung. Takuma Asano kommt heute über die linke Seite und Gerrit Holtmann sorgt über rechts für Tempo.

Leverkusen Gr. Fürth 10 Erst zweimal standen sich die beiden Vereine gegenüber. In der einzigen Bundesliga-Saison der Fürther feierte die Werkself im Hinspiel einen 2:0-Sieg, wohingegen sich die Teams im Rückspiel mit einem 0:0-Unentschieden trennten. Somit wartet das Kleeblatt noch auf der ersten Torerfolg gegen Bayer.

Hoffenheim Frankfurt 13 Samassékou taucht im offensiven Zentrum vor der letzten gegnerischen Linie auf. Er will zu Bebou durchstecken, doch der wird eng durch Tuta bewacht. Der herauslaufende Keeper Trapp wirft sich am Elfmeterpunkt auf den Ball.

Mainz 05 Wolfsburg 8 VfL-Coach Kohfeldt kann nicht glauben, was er da mit ansehen muss und wirft seine Jacke frustriert auf die Bank. Immerhin fangen sich seine Wölfe so langsam wieder und kommen auch in der Mainzer-Hälfte mal zu ersten offensiven Aktionen.

Augsburg Bochum 9 Arne Maier hat auf der rechten Bahn viel Raum. Der 22-Jährige versucht es mit der frühen Flanke aus dem Halbfeld. Der Ball rutscht ihm jedoch ein wenig über den Fuß und die Kugel landet in den Armen von Michael Esser.

Mainz 05 Wolfsburg 6 Wäre das ein FIFA-Spiel auf der Konsole, würde der VfL jetzt wohl auf "Neustarten" drücken. Die Wölfe sind komplett von der Rolle und werden von den stürmischen Mainzern einfach überrumpelt.

Leverkusen Gr. Fürth 7 Timothy Tillman liegt nach einem Zusammenprall mit Exequiel Palacios blutend auf dem Rasen und muss am Auge behandelt werden. Der 22-Jährige zeigt aber schnell an, dass es vorerst weitergehen kann.

Bielefeld Köln 9 Und wieder der DSC! Eine Ecke von rechts wird kurz ausgeführt und landet über Umwege halblinks an der Strafraumkante. Dort nimmt Wimmer direkt ab, schleudert die Murmel aber drüber.

Hoffenheim Frankfurt 10 Beide Mannschaften tun sich in der Anfangsphase noch schwer, eine erhöhte Geschwindigkeit in ihre Angriffe zu bekommen. Nach passiven ersten Momenten bewegt sich die SGE hinsichtlich der Spielanteile mittlerweile auf Augenhöhe.

Leverkusen Gr. Fürth 5 Auch die zweite Offensivaktion geht auf das Konto der Fürther! Nach einem schlimmen Fehlpass von Exequiel Palacios stürmt Dickson Abiama nach vorne und schließt aus der Distanz ab. Der Schuss des Stürmer fliegt jedoch ein gutes Stück über den Querbalken.

Bielefeld Köln 7 Auch die Ostwestfalen kommen zu ihrem ersten Abschluss. Nach Vorarbeit von Okugawa von halblinks prüft Wimmer aus 20 Metern Schwäbe. Der Timo-Horn-Ersatz pariert sicher.

Augsburg Bochum 6 Danilo Soares wirft auf dem linken Flügel ein. Löwen will ungestört klatschen lassen. Dem zentralen Mittelfeldspieler unterläuft aber ein Stockfehler und der Ball geht ins Seitenaus.

Hoffenheim Frankfurt 7 Borré mit der Großchance zum 0:1! Nach Kostićs Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld kommt der Kolumbianer am Elfmeterpunkt völlig freistehend zum Kopfball. Er nickt recht weit an der rechten Stange vorbei.

Leverkusen Gr. Fürth 4 Branimir Hrgota sucht aus dem linken Halbfeld Dickson Abiama, der im Strafraum lauerte. Allerdings landet die unpräzise Flanke des Schweden in den Händen von Lukáš Hrádecký.

Mainz 05 Wolfsburg 4 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:0 durch Anton Stach

Und jetzt steht es auch schon 2:0! Stach legt sich den Ball mittig hinter dem Sechzehner auf den rechten Fuß und trifft auch noch. Pervan sieht den mittigen Schuss zwar spät, muss diesen unplatzierten Ball aber eigentlich haben.

Mainz 05 Wolfsburg 2 Wolfsburg schläft noch und kassiert fast sogar das 0:2! Nun segelt eine Hereingabe von links außen scharf vor den zweiten Pfosten. Guilavogui lässt Stach außer Acht, der aus kurzer Distanz beinahe einköpft.

Hoffenheim Frankfurt 6 Gelbe Karte für Dennis Geiger (1899 Hoffenheim)

Geiger steigt Jakić auf der halblinken Abwehrseite mit voller Wucht auf dessen linken Fuß. Er handelt sich für dieses harte Einsteigen eine frühe Gelbe Karte ein.

Leverkusen Gr. Fürth 3 Die Gäste lassen sich zu Spielbeginn nicht an den eigenen Sechzehner drängen, sondern wollen die Leverkusener mit einem aggressiven Pressing im Mittelfeld von der gefährlichen Zone fernhalten.

Augsburg Bochum 3 Holtmann mit der Großchance! Ein langer Ball Schlag landet am Hinterkopf von Iago und geht von dort perfekt in den Lauf von Holtmann. Der 26-Jährige enteilt dem Brasilianer und kommt halbrechts im Strafraum zum Abschluss. Gikiewicz ist allerdings weit draußen und pariert stark.

Mainz 05 Wolfsburg 2 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Jonathan Burkardt

Burkardt macht nach 62 Sekunden das 1:0! Die Mainzer ziehen direkt mal ein schnelles Kurzpassspiel auf, bei dem Barreiro den Ball zentral in den Sechzehner weiterleitet. Burkardt startet durch und netzt den Ball links unten ein! Traumstart für den FSV.

Bielefeld Köln 4 Die erste Möglichkeit gehört den Kölnern. Nach Flanke von links schraubt sich Modeste am Fünfmeterraum hoch. Mit dem Hinterkopf verlängert er in Ortegas Arme.

Mainz 05 Wolfsburg 1 Jetzt pfeift Florian Badstübner die Partie an. Die Hausherren tragen ihr bekanntes Outfit in Rot und Weiß, Wolfsburg gastiert in dunkelgrünen Jerseys.

Hoffenheim Frankfurt 4 Die Kraichgauer bestimmen die ersten Momente mit langen Ballbesitzphasen jenseits der Mittellinie. Sie schaffen es allerdings noch nicht in den Sechzehner der Gäste.

Augsburg Bochum 2 Der FCA startet offensiv und hat direkt die erste Ecke. Von der rechten Seite bringt Maier den Ball nach innen. Bochum passt aber auf und kann bereits am ersten Pfosten klären. Der Ball landet erneut bei Maier, der dieses Mal weit herein flankt. Jedoch wird seine Hereingabe erneut weggeköpft.

Mainz 05 Wolfsburg 1 Spielbeginn

Mainz 05 Wolfsburg Bevor in Mainz der Ball rollt, folgt nun eine Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Horst Eckel. Ruhe in Frieden Held von Bern!

Leverkusen Gr. Fürth 1 Los geht’s bei leichten Regen in der BayArena! Die Begegnung zwischen der Werkself und den Franken wird Schiedsrichter Tobias Reichel gemeinsam mit seinen beiden Assistenten Christian Bandurski sowie Dominik Schaal beaufsichtigen.

Leverkusen Gr. Fürth 1 Spielbeginn

Bielefeld Köln 1 Auf geht's.

Bielefeld Köln 1 Spielbeginn

Augsburg Bochum 1 Los geht's! Augsburg spielt komplett in Weiß und stößt an. Bochum hält in dunkelblauen Trikots dagegen.

Hoffenheim Frankfurt 1 Hoffenheim gegen Frankfurt – Durchgang eins in der PreZero-Arena ist eröffnet!

Hoffenheim Frankfurt 1 Spielbeginn

Augsburg Bochum 1 Spielbeginn

Hoffenheim Frankfurt Soeben haben die Mannschaften vor leeren Rängen den Rasen betreten.

Augsburg Bochum Es ist erst der vierte direkte Vergleich zwischen dem FCA und dem VfL und sogar der allererste in der Bundesliga. In der Spielzeit 2010/11 konnten in der zweiten Liga beide Teams ein Duell für sich entscheiden. Zudem gab es das bereits erwähnte Aufeinandertreffen im DFB-Pokal, das Bochum im Elfmeterschießen mit 5:4 für sich entscheiden konnte. Nach 120 Minuten stand es 2:2. Die Treffer erzielten Oxford und Vargas auf Seiten der Augsburger und Pantović markierte sogar einen Doppelpack.

Augsburg Bochum Manuel Riemann fällt mit muskulären Problemen im Oberschenkel aus. Der VfL-Keeper wird von Michael Esser ersetzt, der damit sein Bundesliga-Debüt im Trikot der Bochumer feiert. In der aktuellen Saison stand der 34-Jährige bereits einmal zwischen den Pfosten. In der zweiten Runde des DFB-Pokals hütete er ausgerechnet beim 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den FC Augsburg das Tor.

Bielefeld Köln Anders sieht die Gemütslage beim Effzeh aus. Nach zuvor einer Niederlage bei Borussia Dortmund (0:2) und zwei Unentschieden gegen den 1. FC Union Berlin (2:2) sowie beim 1. FSV Mainz 05 (1:1) stand am vergangenen Wochenende das Derby gegen Borussia Mönchengladbach an. Gegen den Erzrivalen vom Niederrhein feierten die Domstädter daheim einen berauschenden Erfolg (4:1). Damit kletterten sie im Klassement vorbei an Gladbach auf Rang zehn. Zwei Punkte trennen sie aktuell von den sechstplatzierten Hoffenheimern.

Augsburg Bochum Im Vergleich zum 1:1 bei Hertha BSC tauscht Markus Weinzierl einmal. Raphael Framberger startet für Mads Pedersen, der zunächst auf der Bank sitzt. Michael Gregoritsch, der den ganz späten Ausgleich in Berlin erzielt hat, wird also nicht mit einem Einsatz in der Anfangsformation belohnt, sondern ist erneut nur Joker.

Leverkusen Gr. Fürth Stefan Leitl gibt in Leverkusen speziell der physischen Komponente einen hohen Stellenwert. "Wir müssen die ersten Zweikämpfe intensiv führen, müssen sie für uns entscheiden, damit wir ihnen wenig Feld geben", forderte der Cheftrainer der Fürther. Leitl verändert seine Startelf im Gegensatz zur Vorwoche auf drei Positionen lässt Barry, Griesbeck und Willems für Asta, Sarpei und Meyerhöfer beginnen.

Hoffenheim Frankfurt Bei den Hessen, die die jüngsten sechs Bundesligavergleiche mit der TSG allesamt für sich entschieden und die elf ihrer 18 Punkte in der Fremde einsammelten, verzichtet Coach Oliver Glasner nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin auf Umstellungen in seiner Startelf. Im 3-4-1-2 ist Borré also erneut die einzige Spitze.

Augsburg Bochum Auch der VfL Bochum hat eine eindeutig ansteigende Form. Der Aufsteiger konnte zwei der letzten drei Matches für sich entscheiden und sogar die letzten drei Heimspiele allesamt gewinnen. Auswärts ist den Blau-Weißen jedoch nur ein Sieg gelungen. In Fürth konnten sie einen 1:0-Erfolg bejubeln. Zuletzt gab es in der Fremde zwei knappe Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) und Bayer 04 Leverkusen (1:0). Heute will der Revierklub mal wieder Zählbares von einer Auswärtsfahrt mitbringen und den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern.

Mainz 05 Wolfsburg Ob das Weihnachtsfest in diesem Jahr auch in Wolfsburg besinnlich wird, entscheidet sich beim VfL wohl schon bald: Die Wölfe gehen in die wichtige Phase vor dem Jahreswechsel und haben nach dem heutigen Gastspiel in Mainz direkt das Gruppenfinale in der Champions League gegen Lille vor der Brust. Trainer Florian Kohfeldt wartet mit seinem VfL ebenfalls seit drei Spielen auf einen Sieg und hofft auf eine Trendwende zur richtigen Zeit: „Wir können jetzt die Weichen für eine erfolgreiche Saison stellen“, sagte Kohfeldt vor dem Abfahrt nach Mainz.

Bielefeld Köln Die Situation für die Arminen bleibt weiterhin angespannt. Obwohl mit dem Sieg beim VfB Stuttgart (1:0) und dem Remis gegen VfL Wolfsburg (2:2) akzeptable Ergebnisse geholt wurden, stehen sie mit nur neun Zählern und deren drei Rückstand auf den FC Augsburg nur auf dem 17. Platz. Jüngst zeigten sie beim FC Bayern München zwar eine ordentliche Leistung, gingen am Ende aber verdient als Verlierer vom Feld (0:1). Damit bleibt es bei der mageren Ausbeute von nur einem Sieg aus 13 Partien.

Leverkusen Gr. Fürth Trotz der klaren Ausgangssituation will Gerardo Seoane die Begegnung nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Jedes Spiel beginnt bei Null. Wir sind gefordert von Anfang an und müssen sehr konzentriert ans Werk gehen, ehrgeizig und ambitioniert sein. Wir bleiben auf unserem Weg und wollen uns stetig verbessern", sagte der Schweizer, der seine Startelf im Vergleich zur Partie in Leipzig nicht verändert.

Hoffenheim Frankfurt Auf Seiten der Kraichgauer, die seit April 2017 auf einen Sieg gegen die Adlerträger warten und die an diesem Wochenende auf Champions-League-Rang vier vorrückten könnten, hat Trainer Sebastian Hoeneß im Vergleich zum 6:3-Auswärtssieg bei der SpVgg Greuther Fürth zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Pentke (Bank) und Grillitsch (Erkältung) beginnen Baumann und Richards.

Mainz 05 Wolfsburg Nach zuletzt drei Partien ohne Sieg und eher schwachen Vorstellungen gegen Köln (1:1) und Stuttgart (1:2) will Mainz-Trainer Bo Svensson mit einem Heimsieg gegen Wolfsburg wieder zurück in die Erfolgsspur. „Es geht darum, unsere Prinzipien auf den Platz zu bringen“, erklärte der Däne auf der Pressekonferenz. Bis zum Jahresende will Svensson mit seinen Mainzern nochmal „so viele Punkte wie möglich“ holen und damit auch für gute Stimmung an Weihnachten sorgen. „Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir zufrieden unter dem Weihnachtsbaum sitzen“, sagte Svensson.

Augsburg Bochum Bei den Augsburgern ist ein klarer Trend nach oben zu erkennen. Die Fuggerstädter haben am vergangenen Wochenende mit der letzten Aktion ein 1:1 gegen Hertha BSC eingefahren. Dadurch sind die Süddeutschen zwei Partien in Folge ungeschlagen. Die Bilanz im eigenen Stadion ist zuletzt sogar noch besser. Aus den letzten vier Heimspielen holte der FCA zehn der möglichen zwölf Punkte und feierte dabei unter anderem Siege gegen den Rekordmeister und Borussia Mönchengladbach. Diese Serie wollen Markus Weinzierl und seine Jungs heute natürlich fortsetzen und den Relegationsplatz verlassen.

Leverkusen Gr. Fürth Aufopferungsvoll gekämpft, mutig agiert, drei Tore erzielt und doch verloren - letztlich verhinderte die abermals löchrige Hintermannschaft der Fürther einen Punktgewinn in der letzten Partie gegen die TSG Hoffenheim (3:6). Selbst Cheftrainer Stefan Leitl betitelte seine Abwehrreihe nach dem Schlusspfiff als nicht Bundesliga-tauglich. Nach 13 Spieltagen liegen die Franken mit lediglich einem Zähler auf dem Konto weiterhin abgeschlagen am Ende der Tabelle. Noch kein anderes Team hatte in der Geschichte der Fußball-Bundesliga nach derselben Anzahl an Begegnungen eine so geringe Punkteausbeute vorzuweisen.

Bielefeld Köln Die Gäste nehmen indes eine Veränderung vor. Schindler ersetzt Hector.

Hoffenheim Frankfurt Die SG Eintracht Frankfurt hat sich in den letzten Wochen durch drei Siege in Serie aus dem Tabellenkeller herausgekämpft. War sie nach dem 1:1-Heimremis gegen den RB Leipzig noch punktgleich mit dem Relegationsrang, wurde der Vorsprung auf die Abstiegszone durch die Erfolge bei der SpVgg Greuther Fürth (2:1), beim SC Freiburg (2:0) und gegen den 1. FC Union Berlin (2:1) auf fünf Zähler ausgebaut. Sie ist in dieser Phase ein Spezialist für späte Punktgewinne: N‘Dickas Siegtreffer gegen die Köpenicker in der Nachspielzeit war der fünfte in den letzten sechs Pflichtspielen.

Bielefeld Köln Schauen wir gleich mal auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Die Hausherren wechseln im Vergleich zur Vorwoche zwei Mal. Anstelle von Laursen und Vasiliadis beginnen Andrade und Kunze.

Leverkusen Gr. Fürth Die Werkself scheint die Schwächephase des Oktobers samt fünf sieglosen Spielen in Serie spätestens seit dem vergangenen Wochenende endgültig überwunden zu haben. Einen glücklichen Heimspiel gegen den VfL Bochum (1:0) sowie den Einzug ins Achtelfinale der Europa-League nach einem Erfolg über Celtic Glasgow (3:2) haben die Rheinländer beim ersten Geisterspiel der Saison in Leipzig veredelt. Aus einer disziplinierten Defensive heraus stellte das Team von Gerardo Seoane die Sachsen über zielstrebige Konter vor große Schwierigkeiten und siegte mit 3:1. Leverkusen ist dadurch auf Platz drei vorgerückt.

Hoffenheim Frankfurt Die TSG 1899 Hoffenheim hat es in der zweiten Novemberhälfte erstmals in der laufenden Saison geschafft, zwei Begegnungen am Stück für sich zu entscheiden. Nachdem sie den RB Leipzig mit 2:0 besiegt hatte, triumphierte sie nach turbulenten 90 Minuten bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth mit 6:3. Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit siegten die Blau-Weißen nach vorherigem Rückstand.

Leverkusen Gr. Fürth Hallo und herzlich willkommen zum 14. Spieltags der 1. Bundesliga am Samstagnachmittag! Bayer 04 Leverkusen hat den Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth zu Gast. Ab 15:30 Uhr rollt der Ball in der BayArena.

Hoffenheim Frankfurt Hallo und herzlich zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Die TSG 1899 Hoffenheim fordert am 14. Spieltag die SG Eintracht Frankfurt heraus. Kraichgauer und Hessen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der PreZero-Arena gegenüber.

Bielefeld Köln Herzlich willkommen zum Spiel Arminia Bielefeld - 1. FC Köln! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 14. Spieltag der Bundesliga.

Augsburg Bochum Hallo und herzlich willkommen zum 14. Spieltag der Bundesliga. Der FC Augsburg empfängt den VfL Bochum. Anpfiff ist um 15:30 Uhr in der WWK ARENA.