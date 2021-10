Dresden St. Pauli 14 Schröter ist Dresdens Aktivposten in der Anfangsphase! Der Ex-Zwickauer zieht auf dem rechten Flügel an Paqarada vorbei und legt flach zurück an die mittige Sechzehnerkante. Dort haut der unbewachte Mörschel über den Ball.

SV Waldhof Union Berlin 4 Tooor für Waldhof Mannheim, 1:0 durch Alexander Rossipal



SV Waldhof Union Berlin 3 Mannheim versteckt sich nicht und Costly holt bereits früh die erste Ecke heraus.

Leverkusen Karlsruhe 12 Die nächste Riesenchance für Bayer! Diaby lässt die Kugel klasse aus der Zentrale in den Lauf Adlis prallen. Der 21-Jährige läuft frei auf Gersbeck zu, befördert das Rund aber ebenso knapp wie Diaby kurz zuvor am rechten Pfosten vorbei.

Dresden St. Pauli 12 Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga geht die Aufgabe beim Aufsteiger eher vorsichtig an, agiert mit kontrollierter Offensive. Den Sachsen soll die Gelegenheit vorenthalten werden, nach schnellem Umschalten große Räume in der Offensive vorzufinden.

Bochum Augsburg 12 Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Miloš Pantović

Da ist die frühe Führung für die Hausherren! Und diese Kombination kennen wir aus Minute Vier! Stafylidis spielt eine Ecke kurz, kommt erneut an den Ball und flankt mit ganz viel Zug auf den 2. Pfosten. Dort steht wieder Pantović, der sich im Rücken von Iago frei läuft und mit dem langen Bein vollendet.

Dresden St. Pauli 9 Nach Wills hohem Ballgewinnt gegen Arema taucht Schröter auf halbrechts vor der gegnerischen Abwehrkette auf. Er flankt scharf vor den langen Pfosten. Dort segelt der Ball an Freund und Feind vorbei ins linke Toraus.

Leverkusen Karlsruhe 10 Diaby um ein Haar mit dem Ausgleich! Zusammen mit Amiri und Paulinho kombiniert sich der Franzose überragend per One-Touch-Fußball in die Box. Paulinhos hohen Chip schweißt Diaby aus 14 Metern volley hauchzart links unten vorbei.

SV Waldhof Union Berlin 1 Los geht's! Mit der angekündigten Verspätung rollt auch im Carl-Benz-Stadion der Ball. Die Heimelf spielt im gewohnten Blau-Schwarz und Union hält komplett in Rot dagegen.

Leverkusen Karlsruhe 8 Dann gibt es den ersten Abschluss der Werkself. Palacios schickt die Murmel aus 21 Metern von halbrechts aber deutlich links vorbei.

Bochum Augsburg 8 Nach einem Eckball wird die Kugel auf den zweiten Pfosten verlängert. Dort hat Hahn ganz viel Platz und bringt den Ball auf den Kasten. Esser ist allerdings hellwach und pariert den Schuss.

Leverkusen Karlsruhe 7 Wie sieht die Antwort von B04 aus? Zunächst einmal soll es mit viel Wut im Bauch den schnellen Gegenschlag geben. Die Gäste stehen aber stabil.

Bochum Augsburg 7 Nun hat aber auch der FC Augsburg in die Partie gefunden. Die Fuggerstädter haben in den letzten Minuten sogar mehr vom Spiel.

Dresden St. Pauli 6 Am Ende ihrer ersten längeren Ballbesitzphase taucht das Heiteam im letzten Felddrittel auf. Aus dem rechten Halbfeld will Schröter steil auf Sohm durchstecken. Das Anspiel ist zu steil geraten und landet beim Gästetorhüter Smarsch.

SV Waldhof Union Berlin Von den fünf direkten Vergleichen konnten die Mannheimer keinen für sich entscheiden. Dreimal siegte Berlin und zweimal wurden die Punkte geteilt. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Pokal. Im August 2003 feierten die Köpenicker einen 4:0-Erfolg. Fast genauso lange ist es her, dass der SV Waldhof es in die zweite Runde geschafft hat. Das war nämlich genau im Jahr zuvor. Damals war sogar erst im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen Schluss.

Bochum Augsburg 4 Die Bochumer übernehmen das Kommando schon früh und kommen zur ersten guten Torchance. Nach einer Flanke von Stafylidis kommt Pantović ganz frei zum Kopfball. Die Kugel geht knapp am Tor vorbei, aber ob der Treffer überhaupt gezählt hätte, ist fraglich da der Angreifer im Abseits stand. Einen VAR gibt es in Runde Zwei allerdings noch nicht.

Leverkusen Karlsruhe 4 Tooor für Karlsruher SC, 0:1 durch Lucas Cueto

Die ganz frühe Führung für den Zweitligisten! Wanitzek und Heise spielen auf dem linken Flügel Doppelpass, ehe ersterer in den Bereich zwischen Fünfmeterraum und Elfmeterpunkt flankt. Dort setzt sich Hofmann im Luftduell durch und scheitert per Kopf aus zentraler Position an Hrádecký. Cueto löst sich dann am schnellsten und staubt aus kurzer Distanz ab.

Dresden St. Pauli 3 Die erste gefährliche Szene gehört dem Gast! Burgstallers Eckstoßflanke von der rechten Fahne erreicht Medić am nahen Fünfereck mit dem Kopf. Er nickt den Ball allerdings recht weit an der langen Ecke vorbei.

Leverkusen Karlsruhe 3 In den ersten Minuten fällt insbesondere seitens des KSC das extrem hohe Pressing auf. Offensichtlich soll damit signalisiert werden, dass Bayer keine Zeit für einen geordneten Spielaufbau gegeben werden soll.

Dresden St. Pauli 1 Dresden gegen St. Pauli – Durchgang eins im Rudolf-Harbig-Stadion ist eröffnet!

Bochum Augsburg 1 Der Ball rollt an der Castroper Straße! Bochum eröffnet die Partie in Dunkelblau, der FCA agiert in den weißen Jerseys.

Leverkusen Karlsruhe 1 Los geht's.

Dresden St. Pauli Vor 16000 Zuschauern haben die Mannschaften soeben den Rasen betreten.

SV Waldhof Union Berlin Der Pokalabend in Mannheim startet heute zehn Minuten später. Die Beteiligten haben sich darauf geeinigt, um allen Fans die Chance zu geben beim Anpfiff auf ihren Plätzen zu sein.

SV Waldhof Union Berlin Beim VfB kassierte Union Berlin zuletzt den 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit. Dabei waren die Hauptstädter sogar eine knappe halbe Stunde in Überzahl. Gegenüber dem Auftritt in Stuttgart wechselt Urs Fischer gleich vierfach. Frederik Rønnow steht im Pokal zwischen den Pfosten. Zudem beginnen Bastian Oczipka, Kevin Behrens und Andreas Voglsammer für Niko Gießelmann, Rani Khedira und Taiwo Awoniyi.

SV Waldhof Union Berlin Im Vergleich zum 1:1-Remis gegen den FSV Zwickau lässt Patrick Glöckner die Startelf unverändert. Trotzdem gibt es eine gravierende Veränderung im Verein, denn der Traditionsklub hat vor wenigen Stunden bekanntgegeben, dass sich der SV Waldhof von Jochen Kientz, dem Sportlichen Leiter, trennt.

Bochum Augsburg Augsburg hatte zwei Tage länger Pause und kommt unter anderem deshalb mit zwei Wechseln aus. Strobl kehrt zurück und rückt für Gruezo in die Startelf, Zeqiri ersetzt Cordova in der Offensivabteilung.

Leverkusen Karlsruhe Abwärts ging es bei den Badenern zuletzt zwar nicht – dennoch hätten in den letzten Wochen im Ligabetrieb durchaus mehr Punkte herausspringen dürfen. Nur zwei Siege stehen aus den letzten neun Pflichtpartien zu Buche. Hinzu gesellen sich vier Remis bei drei Niederlagen. Am vergangenen Wochenende erst setzte es bei Fortuna Düsseldorf eine Pleite (1:3). Was wäre da besser, als einen der Pokal-Geheimfavoriten aus dem Turnier zu kegeln?

Bochum Augsburg Beim VfL Bochum wird im Vergleich zum Bundesliga-Spiel fließig rotiert. Gleich sechs Spieler inklusive Torwart Manuel Riemann werden ersetzt. Vor allem in der Offensive wird viel getauscht, einzig Rexbecaj und Polter bleiben im Aufgebot.

SV Waldhof Union Berlin Union ist im Vorfeld der klare Favorit. Die Berliner sind in der Europa Conference League aktiv, haben in der Bundesliga erst eine Begegnung verloren und stehen aktuell auf einem starken fünften Platz. Allerdings sind die Eisernen bereits vor einem Jahr nicht über die aktuelle Runde hinausgekommen. Im letzten Dezember kassierten sie eine 3:2-Heimpleite gegen den SC Paderborn und mussten früh die Segel streichen. In der laufenden Saison wurden sie beim Pokalauftakt von Türkgücü München zwar nicht geschlagen, aber das Ergebnis war mit 1:0 denkbar knapp.

Bochum Augsburg Vier Punkte hinter den Bochumern und damit auf dem Relegationsplatz rangiert momentan der FC Augsburg. Die Gäste können im Gegensatz zum heutigen Gegner nicht auf eine allzu erfolgreiche Phase zurückblicken. Aus den letzten vier Partien holte man lediglich einen Zähler im Heimspiel gegen Bielefeld. Zu wenig im Kampf um den Abstieg. Zudem setzte es am Wochenende ein empfindliches 1:4 bei Mainz 05.

Dresden St. Pauli Bei den Hanseaten, die zum letzten Mal in ihrer legendären DFB-Pokal-Saison 2005/2006 über die 2. Runde hinauskamen und die zum Auftakt der diesjährigen Cup-Spielzeit nach zweimalig verspieltem Vorsprung mit 3:2 beim 1. FC Magdeburg gewannen, stellt Coach Timo Schultz nach dem 4:0-Heimerfolg gegen den FC Hansa Rostock einmal um. Anstelle vom in der Liga gesetzt Vasilj steht Pokalkeeper Smarsch zwischen den Pfosten.

Leverkusen Karlsruhe Die letzten Wochen bei der Werkself verlieren eher unglücklich. Nachdem sie zuvor fünf Pflichtspielsiege in Folge einfahren konnten, setzte es zunächst im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München eine empfindliche Schlappe (1:5). Anschließend kamen sie in der Europa League bei Real Betis (1:1) und im Derby beim 1. FC Köln (2:2 nach 2:0-Pausenführung) nur zu Unentschieden.Vielleicht ist das heutige Pokalmatch die ideale Möglichkeit, den leichten Abwärtstrend zu stoppen.

Bochum Augsburg Beim VfL Bochum zeigt die Formkurve in den letzten Wochen deutlich nach oben. Nach dem peinlichen 0:7 in München haben sich die Ruhrpottler langsam, aber sicher gefangen und brachten in den vergangenen vier Spielen gleich sieben Punkte auf die Habenseite. Damit rutschte man in der Bundesliga-Tabelle über den Strich auf Platz Nummer 14.

Dresden St. Pauli Auf Seiten der Sachsen, die zu DDR-Zeiten siebenmal den FDGB-Pokal holten und deren größter Erfolg im DFB-Pokal der Halbfinaleinzug in der Saison 1993/1994 ist, hat Trainer Alexander Schmidt im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage beim FC Schalke 04 drei personelle Änderungen vorgenommen. Herrmann, Sohm und Königsdörffer verdrängen Sollbauer, Stark und Daferner auf die Bank.

SV Waldhof Union Berlin Waldhof Mannheim hat bereits in der ersten Runde bewiesen, dass sie sich in der Rolle des Außenseiters wohlfühlen. Die Baden-Württemberger besiegten Eintracht Frankfurt mit 2:0 und belohnten sich für eine klasse Leistung. Seitdem ist die Truppe von Patrick Glöckner in herausragender Form. Von den elf folgenden Pflichtspielen ging nur eine Partie verloren. Dazu gab es sechs Siege und vier Unentschieden. Dementsprechend ist das Selbstvertrauen des SVW groß und in Mannheim träumen sie von der nächsten Sensation.

Bochum Augsburg Beide Teams konnten sich in der ersten Pokalrunde alles andere als entspannen. Augsburg kassierte gegen Oberligist Greifswalder FC ein frühes Gegentor und mühte sich schlussendlich zu einem 4:2. Bochum hingegen musste gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV sogar in die Verlängerung, in der Robert Tesche in der 111. Minute das entscheidende 2:1 markierte.

Leverkusen Karlsruhe Die Gäste nehmen derweil drei Veränderungen vor. Gersbeck, Breithaupt und Cueto rücken für Kuster, Lorenz und Kaufmann in die Startelf.

Dresden St. Pauli Der FC St. Pauli ist als Tabellenführer der 2. Bundesliga die Elbe hinauf gereist und hat fünf trefferreiche Siege im Gepäck. Im Schnitt 3,6-mal hat er zuletzt pro Partie getroffen und sich so von Rang fünf an die Spitze gearbeitet. Nachdem die Kiezkicker in der Woche zuvor beim 1. FC Heidenheim 1846 einen 0:1-Pausenrückstand in einen 4:2-Erfolg umgewandelt hatten, war das 4:0 gegen den FC Hansa Rostock am Sonntag ein Start-Ziel-Sieg.

Bochum Augsburg Guten Abend und hallo zur 2. Runde des DFB-Pokals! Nach einem spannenden gestrigen Spieltag stehen auch am heutigen Mittwoch einige interessante Partien auf dem Programm. Unter anderem empfängt der VfL Bochum im Bundesliga-Duell den FC Augsburg. Beginn der Partie ist um 18:30 Uhr!

Leverkusen Karlsruhe Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren tauschen im Vergleich zum Wochenende sechs Mal. Hincapié, Kossounou, Demirbay, Bellarabi, Wirtz und Schick werden durch Bakker, Tapsoba, Palacios, Adli, Amiri und Paulinho ersetzt.

Dresden St. Pauli Die SG Dynamo Dresden, Anfang August durch einen späten Treffer Kades (88.) mit 2:1 gegen den SC Paderborn 07 erfolgreich, belegt im nationalen Fußball-Unterhaus nach elf Spieltagen einen für einen Aufsteiger grundsätzlich ordentlichen zwölften Tabellenplatz, doch mit sechs Niederlagen in den jüngsten sieben Begegnungen ist die Tendenz in den letzten beiden Monaten besorgniserregend. Am Samstag unterlag sie bei Absteiger FC Schalke 04 mit 0:3.

Leverkusen Karlsruhe Hallo und herzlich willkommen zur 2. Runde des DFB-Pokals! Im Duell zwischen erster und zweiter Bundesliga empfängt Bayer 04 Leverkusen heute den Karlsruher SC. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Dresden St. Pauli Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal am frühen Mittwochabend! Die SG Dynamo Dresden empfängt in der 2. Runde den FC St. Pauli. Schwarz-Gelbe und Braun-Weiße stehen sich ab 18:30 Uhr auf dem Rasen des Rudolf-Harbig-Stadions gegenüber.