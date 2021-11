Dortmund Stuttgart 18 Brandt erwischt eine gute Anfangsphase und kommt nach einem etwas zu kurz geratenen Halbfeld-Freistoß zum zweiten Versuch. Seine scharfe Flanke rauscht jedoch an Freund und Feind vorbei und führt zu keiner weiteren BVB-Chance.

Bielefeld Wolfsburg 22 Gelbe Karte für Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg)



Bielefeld Wolfsburg 20 Der VfL kommt weiterhin nicht so richtig in diesem komplizierten Auswärtsspiel an. Die Bielefelder Taktik, die Wölfe bis zur Mittellinie kommen zu lassen und dann mit aggressivem Pressing zu beackern, geht vollumfänglich auf. Die Niedersachsen kommen praktisch gar nicht ins Drittel der Arminia und laufen nach Ballverlusten immer wieder in Umschaltsituationen.

Hoffenheim RB Leipzig 16 Das 1:0 hat gleich für zwei Premieren gesorgt. Für Diadié Samassékou ist es das erste Tor in der Bundesliga. Zudem ist es der erste Treffer der Sinsheimer nach einer Ecke.

Dortmund Stuttgart 15 Jetzt melden sich auch die Schwaben mal in der Offensive: Auf der linken Seite stößt Borna Sosa vor und passt quer zu Förster. Der rutscht 14 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse in den Ball, der allerdings am rechten Pfosten vorbei hoppelt.

Leverkusen Bochum 18 Aus der Distanz zieht Löwen an und sorgt damit für laute Anfeuerungen der VfL-Anhänger. Jedoch fliegt der Ball sehr weit übers Tor hinweg.

M'gladbach Gr. Fürth 19 Christiansen stoppt Stindl in höchster Not! Die Hausherren kontern nach einem Ballgewinn auf der linken Abwehrseite durch die Mitte. Der durch Pléa steil geschickte BMG-Kapitän will seine freie Schussbahn nutzen, doch Christiansen verhindert dies mit einer sauberen Grätsche.

Hoffenheim RB Leipzig 14 Die Hausherren machen jetzt richtig Druck! Erst kommt Akpoguma rechts im Strafraum zum Schuss. Der wird aber ins Toraus abgewehrt. Der folgende Standard kommt dieses Mal von der rechten Seite und wieder wird es gefährlich. Nach einem kleinen Durcheinander im Strafraum haut Rutter den Ball aber drüber.

Dortmund Stuttgart 14 Kurze Unsicherheit bei Kobel, der einen langen Ball der Stuttgarter abfängt und erst im Nachgreifen sicher hat.

Bielefeld Wolfsburg 17 Arminia Bielefeld legt nach. Der engagierte Schöpf wird am Sechzehner angespielt und kann sich alleine gegen zwei Wolfsburger behaupten. Bornauw stellt zwar das Tor gut zu, aber der Bielefelder kommt trotzdem zum Abschluss und jagt den Distanzschuss denkbar knapp links am Pfosten vorbei ins Aus. Abstoß Wolfsburg.

Dortmund Stuttgart 13 Der BVB bleibt dran! Nach der einigermaßen harmlosen Ecke setzen sich die Westfalen in Strafraumnähe fest, Brandt kommt am rechten Strafraumeck zur Flanke. Er findet den Schädel von Malen, der die Murmel aus etwa acht Metern Entfernung und vollem Lauf am rechten Pfosten vorbeiköpft.

Leverkusen Bochum 16 Wirtz frei vorm Tor! Eine klasse Flanke von Andrich aus dem Mittelfeld findet den einlaufenden Wirtz, der den Ball mit dem Kopf nur noch irgendwie auf den Kasten bringen muss. Mit dem Rücken zum Tor verlängert er das Leder aber links vorbei!

M'gladbach Gr. Fürth 16 Herrmann mit der Großchance zum 2:0! Das Eigengewächs hat nach Bensebainis halbhohem Anspiel aus der eigenen Hälfte in das offensiven Zentrum freie Bahn in Richtung Gästekasten. Bei dichter Verfolgung durch Griesbeck zieht er aus vollem Lauf und 17 Metern ab. Der vorgerückte Keeper Funk pariert in der halbrechten Ecke.

Leverkusen Bochum 15 Der zweite Eckball landet bei Antwi-Adjei, dessen Kopfball unter starker Bedrängnis weit übers Tor hinwegfliegt.

Leverkusen Bochum 14 Gegen Tapsoba holt Asano den ersten Bochumer Eckball heraus. Für den Standard tritt Löwen an und hebt ihn hoch hinein auf Losilla, der aus kurzer Distanz allerdings nur Demirbay trifft!

Dortmund Stuttgart 12 Bellingham beschäftigt die Stuttgarter Defensive erneut an der Strafraumkante und legt dann quer herüber zu Hazard, der sich den halbhohen Pass hochlegt und mit einem Volleyschuss aus halblinken 18 Metern auf den Kasten donnert. Mavropanos hält seinen Kopf hin und lenkt das Spielgerät so über das eigene Tor hinweg.

Leverkusen Bochum 13 Andrich geht zu ungestüm in die Zweikämpfe, unterbindet damit aber zumindest die Konterbemühungen des VfL.

M'gladbach Gr. Fürth 15 Die Hütter-Auswahl kann ihre erste Situation innerhalb des gegnerischen Strafraums nutzen, um sich einen frühen Vorteil zu verschaffen. In der Live-Tabelle rückt sie durch diesen auf den siebten Tabellenplatz vor.

Bielefeld Wolfsburg 14 Der VfL ringt um eine Antwort, ist allerdings von dem aggressiven Pressing der Bielefelder ein Stück weit überfordert. Die Ostwestfalen spielen definitiv nicht wie ein Team, das auf einem Abstiegsplatz steht, sondern bieten bislang eine richtig starke Vorstellung an.

Dortmund Stuttgart 10 Coulibaly bleibt kurz liegen, schließlich wurde er von Akanji schon ordentlich abgeräumt. Da der Schweizer aber vor dem Gegner deutlich den Ball getroffen hat, gibt es keinen Gesprächsbedarf. Bei Tanguy Coulibaly geht es nach einigen Sekunden auch weiter.

Hoffenheim RB Leipzig 12 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Diadié Samassékou

Der folgende Standard sorgt für die TSG-Führung! Geiger bringt den ruhenden Ball von der linken Fahne hoch und weit an den langen Pfosten. Gulácsi kommt raus, verschätzt sich völlig und fliegt unter der Hereingabe durch. Samassékou lauert genau darauf und nickt das Ding aus kurzer Distanz über die Linie.

Dortmund Stuttgart 9 Starke Rettungstat von Akanji! Nach einem Querschläger eines Teamkollegen sieht er sich gegen Coulibaly in höchster Not, setzt zu einem starken Tackling an und verhindert so, dass der VfB-Stürmer alleine auf Kobel zulaufen kann.

M'gladbach Gr. Fürth 12 Nielsen tankt sich über rechts mit Tempo in den Sechzehner, lässt Bensebaini aussteigen. Er will Hrgota vor dem Kasten per flachem Querpass in Szene setzen, doch Zakaria kann auf Kosten einer Ecke klären. Die bringt dem Kleeblatt nichts ein.

Hoffenheim RB Leipzig 11 Raum erobert den Ball auf dem linken Flügel mit einer starken Grätsche gegen Nkunku. Anschließend steht der Nationalspieler direkt wieder auf, läuft durch und wird von Rutter geschickt. Von der Grundlinie bringt Raum das Leder flach nach innen. Geiger kommt aus sieben Metern zum Schuss, aber sein Versuch wird noch zur Ecke abgefälscht.

Leverkusen Bochum 10 Von der linken Seite schlägt Demirbay den nächsten Eckball vors Tor. Diesmal bringt er etwas mehr Höhe unter das Spielgerät, doch erreicht nur den Kopf eines gegnerischen Abwehrspielers.

Dortmund Stuttgart 7 Der Kapitän nimmt sich der Sache an - und wie: Aus leicht links versetzter Position lässt er einen klasse Schuss ab, der um die Mauer und dann Richtung langes Eck flattert. Florian Müller fliegt vergebens der Kugel hinterher, blickt sie aber wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

Bielefeld Wolfsburg 11 Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Masaya Okugawa

Bielefeld erobert im Zentrum den Ball und schaltet dann eiskalt um. Patrick Wimmer läuft mit hoher Geschwindigkeit auf den Sechzehner zu, gerät dann im Zweikampf aber leicht ins Straucheln. Mit letzter Kraft chippt er das Leder geradezu genial in den Lauf vom startenden Masaya Okugawa, der artistisch mit einer Direktabnahme aus acht Metern im linken unteren Eck einschiebt. Koen Casteels hat keine Chance, den Einschlag zu verhindern, während Kevin Mbabu das Abseits aufhebt. Starker Spielzug der Hausherren!

Hoffenheim RB Leipzig 8 Leipzig hat in der Anfangsphase etwas mehr Ballbesitz. Allerdings geht Hoffenheim auch nur situativ vorne drauf. Meistens lauern sie knapp in der gegnerischen Hälfte und schaltet nach Ballgewinnen schnell um.

Leverkusen Bochum 9 Nun hinterläuft Sinkgraven auf der linken Außenbahn und flankt ebenfalls in Richtung von Sturmersatz Amine Adli. Der Franzose möchte erneut aus dem Stand köpfen, doch vor ihn wirft sich ein Bochumer in die Hereingabe und klärt.

Dortmund Stuttgart 6 Dortmund könnte mit einem ruhenden Ball das erste Mal gefährlich werden. Bellingham dribbelt etwa 25 Meter vor dem Tor stark durch die VfB-Reihen und wird schließlich von Atakan Karazor gelegt - eine gute Freistoßposition.

M'gladbach Gr. Fürth 9 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Jonas Hofmann

Hofmann bringt die Fohlenelf in Führung! Nach einem schnellen Angriff über rechts schickt Stindl den Ex-Dortmunder im Halbfeld steil in den Sechzehner. Hofmann zieht dort nach innen und schließt aus gut neun Metern mit dem linken Fuß ab. Keeper Funk ist noch dran, kann den Einschlag in der kurzen Ecke aber nicht verhindern.

Leverkusen Bochum 8 Gut 30 Meter vor dem Tor blockt Andrich den anlaufenden Danilo Soares. Eduard Löwen zieht beim fälligen Freistoß direkt ab, doch flankt den Ball rechts per Aufsetzer in die Arme von Hrádecký. Damit hat der Finne keine Probleme.

Bielefeld Wolfsburg 9 Mbabu kann gerade noch vor Schöpf per Kopf zur Ecke klären. Brunner führt kurz aus, bekommt die Kugel zurück, findet mit der Flanke aber am zweiten Pfosten keinen Abnehmer. Die VfL-Defensive steht gut.

M'gladbach Gr. Fürth 8 Nach einem Zusammenprall mit Pléa bleibt Sarpei kurz auf dem Rasen sitzen. Der Innenverteidiger setzt seinen Arbeitstag wenig später ohne Behandlung fort.

Dortmund Stuttgart 5 Da die Gäste in den ersten Minuten gut dagegenhalten, gibt es nach fünf Minuten noch nichts zu berichten.

Leverkusen Bochum 6 Rechtsaußen möchte sich Asano gegen Sinkgraven durchsetzen, aber der Niederländer, der zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an starten darf, macht den Weg in den Strafraum zu.

Hoffenheim RB Leipzig 5 In den ersten Minuten agieren die Gäste mit einer Viererkette in der Defensive. Nkunku verteidigt auf rechts, Orban und Klostermann in der Mitte und Gvardiol auf links. José Angeliño schiebt ganz weit vor und ist fast ein Linksaußen.

Bielefeld Wolfsburg 6 Wolfsburg macht weiterhin viel Druck in den ersten Minuten, aber die Arminen halten mit aggressivem Pressing voll dagegen und igeln sich keineswegs hinten ein. Das Tempo ist bemerkenswert hoch.

M'gladbach Gr. Fürth 6 Die Fohlen bringen bereits den ein oder anderen Angriff mit wenigen Kontakten auf den Rasen. Wenn sie die Geschwindigkeit im Zusammenspiel hochfahren, ergeben sich in der Abwehr der Mittelfranken die ersten Lücken.

Dortmund Stuttgart 2 Der Favorit aus NRW beginnt mit viel Tempo und Zug im Spiel nach vorne. Hazard und Reus kombinieren sich in den Strafraum, wo der Deutsche allerdings den Ball verstolpert.

Hoffenheim RB Leipzig 3 Flotter Auftakt! Nach einem RB-Fehlpass im Mittelfeld schaltet Hoffenheim schnell um. Rutter probiert es aus halblinken 20 Metern und trifft das linke Außennetz. Gulácsi wäre ansonsten aber auch zur Stelle gewesen.

Leverkusen Bochum 4 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Amine Adli

Plötzlich führt Bayer! Rechts hinterläuft Frimpong Diaby und flankt von der Grundlinie in den Rückraum. Dort steht Adli völlig frei und köpft links aufs Tor, wo Riemann zwar zur Stelle ist, aber den Ball erst Zentimeter hinter der Linie blocken kann! Daniel Schlager schaut kurz auf die Uhr und zeigt dann das Tor an!

Dortmund Stuttgart 1 Der VfB stößt an und agiert genau wie die Gastgeber in Heimtrikots. Bedeutet: Reus und co. tragen Gelb, die Gäste die weißen Hemden mit rotem Brustring.

Leverkusen Bochum 2 Elvis Rexhbeçaj trifft den Pfosten! Aus der zweiten Reihe zieht Rexhbeçaj einfach mal aufs linke Eck ab. Lukáš Hrádecký springt sofort hinterher, doch benötigt die Unterstützung vom Aluminium!

Hoffenheim RB Leipzig 1 Die Sachsen kommen früh zum ersten Mal mit Tempo nach vorne. Szoboszlai legt vom linken Sechzehnereck quer für Nkunku, der noch von Vogt gestört wird. Baumann kommt raus und hält den Ball sicher fest.

Bielefeld Wolfsburg 3 Arnold chippt den Freistoß rechts in die Tiefe, wo Gerhardt es aus schwierigem Winkel mit einem Volley versuchen muss. Er setzt das Leder gut zwei Meter rechts am Pfosten vorbei. Abstoß Bielefeld.

Dortmund Stuttgart 1 Spielbeginn

Leverkusen Bochum 2 Nach frühem Pressing holt Adli auf der rechten Seite einen Eckball heraus. Demirbay schlägt die Kugel mit links in die Mitte, doch findet mit der flachen Variante auf den ersten Pfosten nur zwei Bochumer Verteidiger.

M'gladbach Gr. Fürth 3 Stindl schickt Koné nach Herrmanns Anspiel vom rechten Flügel per direktem Pass hinter die Abwehrkette der Gäste. Torhüter Funk ist rechtzeitig vorgerückt und wirft sich vor dem jungen Franzosen auf den Ball.

Bielefeld Wolfsburg 2 Gelbe Karte für Amos Pieper (Arminia Bielefeld)

Nmecha zieht das Tempo an und Pieper ist mehr als nur einen Schritt zu spät. Beim Versuch, den Ball wegzuschlagen, tritt er seinen Gegenspieler um. Klare Gelbe Karte.

Leverkusen Bochum 1 Die Kugel rollt in Leverkusen. Bochum stößt an. Los geht die wilde Fahrt!

Hoffenheim RB Leipzig 1 Los geht's! Die Heimelf stößt an und spielt komplett in Blau. Leipzig hält in roten Trikots dagegen.

Dortmund Stuttgart Schiedsrichter der Partie wird Harm Osmers sein, der die beiden gegnerischen Teams aktuell auf den Rasen führt. In wenigen Momenten kann es losgehen im stimmungsvollen Signal Iduna Park.

Bielefeld Wolfsburg 1 Der Ball rollt in Bielefeld. Die Hausherren treten ganz in Schwarz auf. Die Gäste aus Niedersachsen tragen Neongrün. Los geht's.

M'gladbach Gr. Fürth 1 Mönchengladbach gegen Fürth – Durchgang eins im Borussia-Park ist eröffnet!

Hoffenheim RB Leipzig 1 Spielbeginn

M'gladbach Gr. Fürth 1 Spielbeginn

Bielefeld Wolfsburg 1 Spielbeginn

Leverkusen Bochum 1 Spielbeginn

Leverkusen Bochum Die Mannschaften betreten den Rasen der BayArena. Es dauert nicht mehr lange!

M'gladbach Gr. Fürth Soeben haben die Mannschaften vor knapp 40000 Zuschauern den Rasen betreten.

Dortmund Stuttgart Grund zur Freude gab es beim BVB am gestrigen Abend: Überraschend verloren die Bayern beim FC Augsburg mit 1:2, zeigten sich angreifbar und machen die Tür für die Rose-Elf somit offen. Für einen doch noch spannenderen Titelkampf als erwartet könnten die Dortmunder also sorgen.

Hoffenheim RB Leipzig Der direkte Vergleich spricht deutlich für Leipzig. Hoffenheim blieb in den letzten sieben Aufeinandertreffen sieglos und holte nur zwei Punkte. Die TSG konnte ohnehin erst zwei der elf Duelle gewinnen. Allerdings haben sie die Roten Bullen bei den zwei Erfolgen ordentlich abgeschossen. Im Hinspiel der Saison 2017/18 gab es ein 4:0 und im Rückspiel ein 5:2.

Leverkusen Bochum Daniel Schlager aus Rastatt wurde heute als Schiedsrichter an den Rhein beordert. Dem 31-jährigen assistieren die Linienrichter Sven Waschitzki und Christian Gittelmann.

Leverkusen Bochum Vor etwa elf Jahren trafen Leverkusen und der VfL zuletzt in der Bundesliga aufeinander. Im damaligen rewirpowerSTADION erarbeiteten sich die späteren Absteiger aus Bochum ein 1:1 gegen Bayer. Eren Derdiyok und Zlatko Dedič erzielten die Tore.

Hoffenheim RB Leipzig Auch Marsch muss einige Veränderungen in der Anfangsformation vornehmen. Poulsen hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Dafür kriegt André Silva die Chance sich zu beweisen. Außerdem fehlt Haïdara angeschlagen und Simakan kurzfristig mit einer Erkältung. Dafür beginnen Kampl und Orban. Klostermann kehrt des Weiteren nach seiner Verletzung zurück und verdrängt Henrichs.

M'gladbach Gr. Fürth Bei den Mittelfranken, die all ihre Auswärtsmatches der laufenden Saison mit durchschnittlich 3,3 Gegentoren verloren und die nur zwei ihrer acht Treffer vor dem Kabinengang erzielten, hat Trainer Stefan Leitl im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen die SG Eintracht Frankfurt eine personelle Änderung vorgenommen. Nielsen verdrängt Itten auf die Bank.

Leverkusen Bochum Beim 2:0-Erfolg über 1899 Hoffenheim hat sich Mittelfeldantreiber Danny Blum verletzt und auch sein Ersatz, Gerrit Holtmann, musste sich unter der Woche verletzungsbedingt abmelden. So ist die einzige Neuerung in der Startelf von Trainer Thomas Reis der pfeilschnelle Christopher Antwi-Adjei. Zehner Takuma Asano konnte sich nach Schmerzen unter der Woche kurzfristig fitmelden.

Bielefeld Wolfsburg Insgesamt 26 Mal standen sich beide Teams bislang gegenüber und mit 14 Siegen führt der VfL Wolfsburg den direkten Vergleich deutlich an (sechs Remis, sechs Niederlagen). Zuletzt feierten die Wölfe dabei sechs Siege in Serie gegen die Ostwestfalen. Insbesondere auswärts lief es für die Niedersachsen auf der Alm ausgesprochen gut. Seit August 2002 hat der VfL keines der sechs Gastspiele mehr in Bielefeld verloren (fünf Siege, ein Remis). Letzte Saison gab es im bislang letzten Auswärtsspiel in der SchücoArena am 19. Februar 2021 einen 3:0-Auswärtssieg für die Grün-Weißen.

Hoffenheim RB Leipzig Sebastian Hoeneß tauscht im Vergleich zur 2:0-Pleite gegen Bochum gleich fünfmal. David Raum, Diadié Samassékou, Dennis Geiger, Munas Dabbur und Georginio Rutter stehen neu in der Startelf. Sie ersetzen die verletzten Robert Skov, Sebastian Rudy, Christoph Baumgartner und Andrej Kramarić, der damit zum ersten Mal in dieser Saison fehlt. Zudem sitzt Angelo Stiller zunächst auf der Bank.

Dortmund Stuttgart Auf der anderen Seite zeigt der Trend klar nach unten. Die Schwaben sind seit fünf Pflichtspielen sieglos, die letzten drei gingen jeweils verloren. Selbst gegen vermeintlich schwächere Mannschaften wie den FC Augsburg (1:4) und Arminia Bielefeld (0:1) mussten sie den Platz als Verlierer verlassen. Grund dafür waren unter anderem die zahlreichen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfälle, die ein Einspielen einer Achse nicht zuließen. Auch deshalb rangieren sie momentan auf dem 16. Platz.

M'gladbach Gr. Fürth Auf Seiten der Elf vom Niederrhein, die den letzten Pflichspielvergleich mit dem Kleeblatt im Rahmen des Achtelfinals des DFB-Pokals im Februar 2017 mit 2:0 für sich entschieden und die in der laufenden Saison elf von 15 möglichen Heimpunkten eingesammelt haben, stellt Coach Adi Hütter nach dem 1:1-Auswärtsunentschieden beim 1. FSV Mainz 05 dreimal um. Anstelle von Netz (Bank), Elvedi und Embolo (beide verletzt) beginnen Neuhaus, Herrmann und Stindl.

Leverkusen Bochum Die enggetakteten Länderspielpausen stellen insbesondere die Südamerikaner vor Reisestrapazen. Entsprechend rotiert Werkself-Trainer Gerardo Seoane nach dem 1:1 in Berlin Piero Hincapié, Exequiel Palacios und Paulinho auf die Bank. Dafür beginnen Daley Sinkgraven, Nadiem Amiri und Florian Wirtz, der nach Problemen am Hüftbeuger wieder einsatzfähig ist. Im Sturm fehlen sowohl Patrik Schick als auch Lucas Alario verletzungsbedingt.

Bielefeld Wolfsburg Frank Kramer nimmt nach dem Sieg über den VfB Stuttgart ebenfalls nur einen Wechsel vor. Alessandro Schöpf kehrt erwartungsgemäß für Florian Krüger, der krankheitsbedingt heute gar nicht erst zum Kader gehört, in die Startaufstellung zurück.

Dortmund Stuttgart Zuletzt lief es bei den Dortmundern in der Liga eigentlich gut. Vier Siege in Folge ließen die Ambitionen in Richtung Platz eins trotz der erdrückenden Dominanz der Münchner aufleben. Lediglich in der Champions League setzte es jeweils gegen Ajax Amsterdam empfindliche Niederlagen (0:4, 1:3). Vor der Länderspielpause gab es dann aber auch in der Bundesliga einen Dämpfer. Bei RB Leipzig unterlagen sie knapp, aber verdient (1:2). Dennoch: Schlagen sie heute den VfB, trennt sie nur ein Punkt vom FCB an der Tabellenspitze.

Leverkusen Bochum In besserer Form präsentiert sich der VfL Bochum. Drei der letzten vier Spiele gewann der Ruhrklub und sprang damit trotz schwachen Saisonstarts auf den zwölften Rang. Als Aufsteiger steht die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis damit voll im Soll und möchte nach der Länderspielpause nachlegen. Gegen schwächelnde Leverkusener könnten heute drei Punkte drin sein.

Bielefeld Wolfsburg Auch Arminia Bielefeld meldete sich vor der Länderspielpause wieder zurück. Auswärts beim VfB Stuttgart sicherten die Ostwestfalen sich im elften Ligaspiel endlich den ersten Dreier der neuen Saison. Damit schraubten sie ihr Punktekonto nach fünf Remis und fünf Niederlagen aus den ersten zehn Partien auf acht Zähler und verkürzten den Rückstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte. Erstmals seit 2007 könnten die Arminen nun zwei Siege in Serie in der Bundesliga feiern.

Hoffenheim RB Leipzig Das RB-Ziel bis zur Länderspielpause war unter die ersten vier Plätze zu kommen. Das haben sie zwar nicht erreicht, aber nur denkbar knapp. Denn die Form der Leipziger war zuletzt klar ansteigend. Durch den hochverdienten 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund kletterten die Sachsen auf den fünften Rang und ihr Rückstand auf den VfL Wolfsburg beträgt nur noch einen Zähler. Ein großes Problem gibt es bei den Roten Bullen allerdings immer noch. Von den fünf Auswärtsspielen konnten sie noch keins gewinnen. Heute wollen sie diese Negativserie beenden und endlich wieder auf einen Champions-League-Platz springen.

Bielefeld Wolfsburg Florian Kohfeldt vertraut dabei im Kern der Elf, die vor zwei Wochen den 1:0-Heimsieg über den FC Augsburg erspielte. Nur einen Wechsel nimmt der 39-jährige Übungsleiter der Niedersachsen vor: Kevin Mbabu rückt für Josuha Guilavogui in die Startelf, der kurzfristig ausfällt.

M'gladbach Gr. Fürth Die SpVgg Greuther kassierte unmittelbar vor der Länderspielpause auf bittere Art und Weise ihre zehnte Niederlage im elften Ligamatch. Gegen die SG Eintracht Frankfurt hatte der Aufsteiger zu Beginn der Nachspielzeit durch Itten zunächst ausgeglichen und war auf Unentschiedenkurs, als die Hessen in Minute vier der Extrazeit noch einmal zuschlugen. Der Relegationsplatz ist mittlerweile neun Punkte entfernt.

Hoffenheim RB Leipzig Die Hoffenheimer kriegen in der laufenden Saison einfach keine Konstanz in ihre Leistungen. Nur einmal blieben die Sinsheimer zwei Ligaspiele in Folge ungeschlagen. Ende September holte die TSG erst ein 0:0-Remis in Bielefeld und dann einen 3:1-Erfolg gegen Wolfsburg. Darauf folgten drei Auswärtspleiten und zwei weitere Heimsiege. In den letzten sechs Begegnungen wechselten die Ergebnisse der Kraichgauer dementsprechend immer zwischen Sieg und Niederlage. Sollte sich der Trend weiter fortsetzen, dann würden die Gastgeber heute wieder einen Dreier einfahren.

Dortmund Stuttgart Die Gäste wechseln indes auf vier Positionen. Bredlow, Mola, Nartey und Didavi werden durch Müller, Mavropanos, Coulibaly und Förster ersetzt.

Leverkusen Bochum Vier Ligaspiele wartet Bayer Leverkusen auf einem Sieg. Wie in der vergangenen Saison setzte es gegen Bayern München die erste dicke Schlappe und davon muss sich die Werkself weiterhin erholen. Für einen positiven Ausschlag sorgte Bayer in der Europa League beim 4:0 über Real Betis, allerdings ließ B04 dem nur ein 1:1 gegen Hertha BSC folgen. Damit fiel die Mannschaft bis auf Rang sechs zurück.

Bielefeld Wolfsburg Die Wölfe kommen formstark auf die Alm. Unter Florian Kohfeldt gewann der VfL Wolfsburg die ersten drei Pflichtspiele in Folge. Vier Siege nach Amtsantritt gab es seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 1992 für keinen Trainer der Wolfsburger mehr. Derweil könnte Kohfeldt heute Nachmittag sogar noch einen zweiten Rekord brechen. Noch nie blieb ein VfL-Trainer in den ersten drei Spielen in der Bundesliga ohne Gegentor. Heute könnte es nach den jüngsten Siegen über Leverkusen (2:0) und Augsburg (1:0) so weit sein.

M'gladbach Gr. Fürth Borussia Mönchengladbach bewegt sich nach elf Spieltagen mit dem neunten Tabellenplatz eher unter den Erwartungen, hat sich den internationalen Rängen nach der 5:0-Gala gegen den FC Bayern München in der 2. Runde des DFB-Pokals durch einen Heimsieg gegen den VfL Bochum (2:1) und ein Auswärtsremis beim 1. FSV Mainz 05 (1:1) zuletzt aber angenähert. Heute können die Fohlen den Rückstand auf Platz vier im Optimalfall auf einen Punkt verringern.

Dortmund Stuttgart Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren nehmen im Vergleich zum letzten Ligaspiel eine Veränderung vor. Für Pongračić beginnt Guerreiro.

M'gladbach Gr. Fürth Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Mönchengladbach empfängt am 12. Spieltag die SpVgg Greuther Fürth. Die Fohlenelf und das Kleeblatt stehen sich ab 15:30 Uhr in der Hennes-Weisweiler-Allee gegenüber.

Bielefeld Wolfsburg Guten Tag und herzlich willkommen aus der SchücoArena. Hier empfängt Arminia Bielefeld heute um 15:30 Uhr den VfL Wolfsburg im Rahmen des zwölften Spieltags der Fußball-Bundesliga.

Hoffenheim RB Leipzig Hallo und herzlich willkommen zurück zur Bundesliga. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt RB Leipzig. Anpfiff ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena.

Dortmund Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zum zwölften Spieltag der Bundesliga! Borussia Dortmund möchte heute mit einem Sieg an den gestern gestrauchelten FC Bayern München heranrücken. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 15:30 Uhr.