Wolfsburg Augsburg 45 Halbzeitfazit:

Der VfL Wolfsburg führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen den FC Augsburg mit 1:0. Die Niedersachsen gaben bereits in der Anfangsphase die Richtung vor und rissen die Führung in der 14. Minute durch einen erfolgreichen Kopfball Nmechas an sich. Sie blieben am Drücker und ließen durch Otávio eine Großchance zu ihrem zweiten Treffer ungenutzt (24.). Das Weinzierl-Team wurde in der Folge zwar etwas mutiger, verfügte aber nicht im Ansatz über die Zielstrebigkeit der Wölfe. Die hätten ihren Vorsprung durch Arnold (31.) und Bornauw (33.) erneut ausbauen können. Erst in der Schlussphase steigerten die Fuggerstädter ihre defensive Stabilität und retteten den knappen Rückstand in die Kabine. Bis gleich!

Wolfsburg Augsburg 45 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart Bielefeld 45 Halbzeitfazit:

Halbzeit im Ländle, der VfB Stuttgart liegt mit 0:1 gegen Arminia Bielefeld zurück. Die Schwaben erwischten den besseren Start mit zwei Halbchancen, ehe Okugawa den ersten Abwehrfehler der Hausherren eiskalt bestrafte. Seitdem passiert hier relativ wenig: Der DSC lauert auf Konter, während sich die Matarazzo-Elf schwer tut, Lücken zu finden. Dementsprechend sehen wir wenige Tormöglichkeiten. Die Ostwestfalen führen auch deshalb nicht ganz unverdient. Mal sehen, wie es im zweiten Durchgang weitergeht - bis gleich!

Bochum Hoffenheim 45 Ende 1. Halbzeit

Bochum Hoffenheim 45 Eine Minute gibt es noch on top. Wirklich viel sollte in einer zuletzt etwas eingeschlafenen Begegnung aber wohl nicht mehr passieren.

Bochum Hoffenheim 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Wolfsburg Augsburg 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Volkswagen-Arena soll 120 Sekunden betragen.

Stuttgart Bielefeld 45 Ende 1. Halbzeit

Bayern Freiburg 45 Ende 1. Halbzeit

Bayern Freiburg 45 Eine Minute gibt es extra. Aufgrund von zwei kurzen Behandlungspausen geht das absolut in Ordnung.

Stuttgart Bielefeld 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bayern Freiburg 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bochum Hoffenheim 42 Die Partie plätschert jetzt mit etwas Leerlauf ereignislos vor sich hin. Beide Teams bearbeiten sich im Zentrum, das im Moment kaum überbrückt wird.

Stuttgart Bielefeld 44 Nach einem Luftduell mit Anton fällt Klos unglücklich auf den Rücken. Der Sturmtank bleibt kurz liegen, kann dann aber weitermachen.

Bayern Freiburg 43 Schlotterbeck fängt einen etwas zu laschen Pass von Sané stark ab und startet sofort den Gegenangriff. Der Innenverteidiger schickt Jeong auf die Reise, doch der ehemalige Münchner verliert das Laufduell gegen Hernández und die Chance ist dahin.

Wolfsburg Augsburg 42 Mit Nmecha liegt ein weiterer Akteur auf dem Rasen. Der jüngst für die deutsche A-Nationalmannschaft nominierte Angreifer wurde von Dorschs Grätsche am linken Knöchel getroffen, dürfte aber in Kürze wieder einsatzbereit sein.

Bayern Freiburg 41 Mark Flekken wird im Fünfer von Robert Lewandowski unter Druck gesetzt und geht tatsächlich ins Dribbling. Der niederländische Schlussmann löst die knifflige Aktion aber gerade eben und kann den Stürmer abschütteln.

Stuttgart Bielefeld 41 Geht hier noch vor der Pause etwas für die Stuttgarter? Trotz ihrer Überlegenheit deutet darauf momentan nicht allzu viel hin. Die Kramer-Truppe steht defensiv zu stabil.

Bochum Hoffenheim 39 Blum hat es scheinbar schon beim Posch-Foul, das zu Gelb führte, etwas erwischt. Der VfL-Spieler kann nicht mehr sauber auftreten. Reis muss reagieren und nimmt ihn noch vor der Pause vom Feld. Holtmann übernimmt.

Wolfsburg Augsburg 40 Sommerneuzugang Dorsch ersetzt den Ex-Mönchengladbacher im Mittelfeld.

Wolfsburg Augsburg 39 Einwechslung bei FC Augsburg: Niklas Dorsch

Wolfsburg Augsburg 39 Auswechslung bei FC Augsburg: Tobias Strobl

Wolfsburg Augsburg 39 Strobl hat sich bei seinem Foul selbst am rechten Knie verletzt und deutet sofort an, dass er nicht weiterspielen kann.

Bochum Hoffenheim 39 Einwechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

Bochum Hoffenheim 39 Auswechslung bei VfL Bochum: Danny Blum

Bayern Freiburg 38 Das Tor von Leon Goretzka ist übrigens der frühste Gegentreffer für die Breisgauer in der laufenden Saison.

Bochum Hoffenheim 38 Gelbe Karte für Kevin Vogt (1899 Hoffenheim)

Bochum kann über Asano kontern und Vogt muss seinen Gegenspieler, der ansonsten frei durch gewesen wäre, per Bodycheck bremsen. Glasklare Gelbe Karte.

Stuttgart Bielefeld 38 Und dann um ein Haar das 1:1! Massimo verlängert eine Mola-Hereingabe von links etwas glücklich an den langen Pfosten. Dort steht Didavi richtig, scheitert aber aus kurzer Distanz an einem Bielefelder Abwehrbein. So gibt es nur Ecke, die bringt keine Gefahr. Didavi stand allerdings auch im Abseits, ein Tor hätte keine Anerkennung finden dürfen.

Bochum Hoffenheim 36 Wieder ist es ein hoher Ball in die Tiefe, bei dem Asano das Leder irgendwie auf Polter weiterleitet, der allerdings alleine vor dem Hoffenheimer Tor kurz die Übersicht verliert und den vertikal nach oben abgeblockten Ball nicht rechtzeitig findet. In buchstäblich letzter Sekunde sprintet Baumann dazwischen und faustet die Kugel kompromisslos weg.

Bayern Freiburg 37 Davies ist wieder mit von der Partie. Das ist für die Münchner extrem wichtig, da die meiste Gefahr über seine linke Seite entsteht.

Wolfsburg Augsburg 39 Gelbe Karte für Tobias Strobl (FC Augsburg)

Strobl bremst einen Gegenstoß der Niedersachsen durch einen Schubser gegen Steffen aus und handelt sich eine Verwarnung ein.

Bochum Hoffenheim 35 Bebou dringt mit viel Tempo in Richtung Bochumer Strafraum vor, wird aber sauber abgegrätscht von der stabilen VfL-Hintermannschaft. Der zweite Ball landet bei Kramarić, der Stiller über rechts schickt, aber zu viel Power in das Zuspiel legt, das sein Mitspieler nicht mehr erreichen kann.

Bayern Freiburg 35 Alphonso Davies wird erneut behandelt. Dieses Mal hat ihn Grifo im Zweikampf am Sprunggelenk erwischt. Für den Kanadier scheint es aber zum Glück weiterzugehen.

Stuttgart Bielefeld 37 Ansonsten geschieht hier nicht sehr viel. Noch immer generieren die Schwaben mehr Ballbesitz, noch immer lauern die Ostwestfalen auf Konter. Viel Produktives springt auf beiden Seiten nicht heraus.

Wolfsburg Augsburg 36 Caligiuri will einen Freistoß im halblinken Offensivkorridor direkt im Netz hinter Casteels unterbringen. Er zirkelt den Ball aus gut 23 Metern mit dem rechten Innenrist über die hellgrüne Mauer hinweg, doch zur linken Stange fehlt ein guter halber Meter.

Bayern Freiburg 33 Freiburg wirkt von dem Gegentreffer nicht geschockt. Trotzdem wird die Dominanz der Heimelf größer und die SCF-Nadelstiche seltener.

Bochum Hoffenheim 32 Eine halbe Stunde ist vorbei. Der VfL steht defensiv insgesamt gut, hat aber im Spiel nach vorne nicht wirklich eine zündende Idee. Die Mannen aus dem Ruhrgebiet probieren es fast ausschließlich mit hohen Bällen auf Polter und hoffen darauf, dass der sich mal durchsetzt oder einen Geistesblitz hat. Das ist insgesamt für die Gäste aus dem Kraichgau zu einfach zu verteidigen.

Stuttgart Bielefeld 34 Didavi fasst sich aus 21 Metern zentraler Position einfach mal ein Herz. Seinen Linksschuss entschärft Ortega allerdings mühelos.

Wolfsburg Augsburg 33 Bornauw mit dem Kopf! Der aufgerückte Abwehrmann verlängert Otávios scharfe Flanke vom linken Flügel vom Elfmeterpunkt mit der Stirn auf die rechte Ecke. Sein temporeicher Aufsetzer verfehlt den Gästekasten hauchdünn.

Bayern Freiburg 31 Direkt mit dem nächsten Angriff wird es wieder gefährlich. Davies flitzt auf links los und findet Lewandowski am Elfmeterpunkt. Der Pole hält direkt drauf, aber zielt zu zentral. Flekken steht richtig und packt zu.

Wolfsburg Augsburg 31 ... Arnold verlangt Gikiewicz alles ab! Das Wolfsburger Eigengewächs schlenzt den Freistoß mit dem linken Innenrist aus 21 Metern über die schwarze Mauer hinweg in Richtung halbhoher rechter Ecke. Gikiewicz hebt rechtzeitig ab und rettet mit der linken Hand.

Stuttgart Bielefeld 31 An Unterstützung von den Rängen mangelt es nicht. Die Anhänger der Heimelf machen weiterhin ordentlich Betrieb.

Wolfsburg Augsburg 30 Strobl bringt Nmecha im defensiven Zentrum mit einem seitlichen Tritt zu Fall. Er kommt zwar um eine Verwarnung herum, verursacht aber einen Freistoß in gefährlicher Position...

Bochum Hoffenheim 29 Gelbe Karte für Stefan Posch (1899 Hoffenheim)

Blum setzt zum Doppelpass mit Löwen an und Posch muss das taktische Foul zu ziehen, um diesen Angriff un unterbinden. Das bringt ihm die erste Gelbe Karte der Partie ein.

Bayern Freiburg 30 Tooor für Bayern München, 1:0 durch Leon Goretzka

Die erste bayrische Großchance sitzt! Upamecano spielt Müller fast von der Mittellinie tief an. Der 32-Jährige bleibt mit seinem ersten Pass noch an Lienhart hängen, aber kriegt den Ball sofort wieder. Dann schaltet er blitzschnell und steckt direkt für den startenden Goretzka durch. Links im Strafraum bleibt der zentrale Mittelfeldspieler ganz cool und schiebt die Kugel mit dem rechten Innenrist links an Flekken vorbei ins Tor.

Stuttgart Bielefeld 28 Bald haben wir eine Stunde absolviert. Ein Match voller Höhepunkte ist das Ganze sicherlich nicht. Die Kramer-Elf hat den einen Fehler in der Stuttgarter Defensive allerdings konsequent ausgenutzt. Insofern ist die Führung nicht unverdient.

Bayern Freiburg 28 Kimmich probiert es artistisch! Der Sechser leitet selbst ein und geht direkt tief. Müller sieht das und löffelt den Ball von rechts vor dem Sechzehner in den Strafraum. Kimmich setzt zum Fallrückzieher an, aber trifft erwischt das Ding nicht optimal. Deshalb hat Flekken keine Probleme das Gegentor zu verhindern.

Bochum Hoffenheim 27 Beide Mannschaften sind weiterhin sehr bemüht, kommen aber kaum zu zwingenden Abschlüssen. Die Defensiven neutralisieren den gegnerischen Angriff bemerkenswert effizient.

Wolfsburg Augsburg 29 Die Fuggerstädter bauen ihre Spielanteile leicht aus, finden mittlerweile häufiger Wege in das letzte Felddrittel. Die Hausherren leisten sich die ein oder andere Nachlässigkeit in der zentralen Arbeit gegen den Ball.

Bayern Freiburg 26 Hernández kriegt den Ball tief in der eigenen Hälfte und sieht eine große Lücke vor sich. Der Franzose treibt deswegen schnell an und läuft fast bis zur gegnerischen Sechzehnerlinie. Höler verfolgt ihn dabei und ist am Ende mit einer starken Grätsche dazwischen.

Wolfsburg Augsburg 26 Maier gegen Casteels! Der Leihspieler aus Berlin packt nach Gumnys Querpass aus dem halbrechten Angriffskorridor aus mittigen 20 Metern einen wuchtigen, aber unplatzierten Schuss mit dem rechten Spann aus. Casteels schnappt sich den Ball im Nachfassen.

Bochum Hoffenheim 24 Zwei Mal macht Polter einen hohen Ball fest, zwei Mal spielt er es aber nicht gut aus. Erst leitet er zu unsauber auf Asano weiter, der im vollen Angriff zu sehr abgedrängt wird und den Angriff nicht mehr ausspielen kann, und dann rennt er Grillitsch zu ungestüm um, woraufhin der Unparteiische völlig richtig auf Stürmerfoul entscheidet.

Bayern Freiburg 25 Goretzka steckt halbrechts in die Box für Lewandowski durch. Der Neuner wird jedoch sehr gut abgedrängt. Schlotterbeck kann den Ball zwar nicht ins Aus rollen lassen, aber behauptet sich gegen den Polen und klärt dann zur Seite.

Stuttgart Bielefeld 25 Die Gastgeber müssen dieses 0:1 erstmal etwas verdauen. Aktuell tun sie sich im zweiten und dritten Drittel schwerer als noch zuvor.

Bochum Hoffenheim 22 Vogt räumt Asano ab, der kurz behandelt werden muss, aber weitermachen kann. Der Unparteiische belässt es bei einer Ermahnung.

Wolfsburg Augsburg 24 Otávio fehlen Zentimeter zum 2:0! Nach direkten Pässen von Gerhardt, Weghorst und Nmecha hat der Brasilianer bei dichter Verfolgung durch Gumny auf halblinks freie Bahn in Richtung Gästekasten. Er schiebt den Ball aus 14 Metern an Schlussmann Gikiewicz, aber eben auch am linken Pfosten vorbei.

Bayern Freiburg 22 Sané ist auch heute einer der Aktivposten. Der Nationalspieler geht links in den Strafraum, lässt Kübler mit einem einfachen Haken locker stehen und schließt dann mit rechts ab. Das ist sein schwächerer Fuß. Deshalb fehlt dem Schuss etwas die Wucht und Flekken kann sicher parieren.

Wolfsburg Augsburg 22 Steffen will im Laufduell mit Oxford auf der tiefen rechten Sechzehnerseite einen Strafstoß schinden, geht ohne Kontakt mit dem Engländer zu Boden. Referee Fritz durchschaut das Vorgehen des Schweizers, verzichtet aber auf eine Bestrafung der Schwalbe.

Stuttgart Bielefeld 22 Diesen Rückstand können die Roten natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Bislang waren sie zwar nicht zwingend, dennoch das leicht bessere Team. Bielefeld dagegen schlägt mit seiner ersten Offensivaktion direkt zu.

Bochum Hoffenheim 19 Großchance Hoffenheim! Mit einem geradezu perfekten Umschaltspiel gehen die Gäste um ein Haar mit 1:0 in Führung. Grillitsch bedient Kramarić, der perfekt in den Lauf vom Bebou durchsteckt. Der hat nur noch den herauslaufenden Riemann vor sich und muss es mit einem Lupfer versichen. Der Ball geht über den Bochumer Keeper hinweg und senkt sich gefährlich ab, landet dann aber denkbar knapp nur auf dem Tor. Glück für den VfL.

Bayern Freiburg 21 Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Davies und Günter sind ebenfalls wieder mit dabei.

Wolfsburg Augsburg 20 Die Weinzierl-Auswahl tut sich weiterhin schwer, aktiv am Geschehen teilzunehmen. Sie ist fast auschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert und kann bisher überhaupt keine Nadelstiche in Form von Gegenstößen setzen.

Bayern Freiburg 20 Alphonso Davies und Christian Günter knallen bei einem Zweikampf ineinander. Sascha Stegemann unterbricht die Begegnung sofort und die beiden Akteure werden behandelt.

Bayern Freiburg 17 Aktuell können sich die Gäste in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Bayern kommt kaum hinten raus, da die Freiburger aggressiv in den Zweikämpfen sind.

Stuttgart Bielefeld 19 Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Masaya Okugawa

Okugawa bringt die Arminen in Führung - oder? Nach herrlichem Außenristpass von Wimmer aus dem rechten Halbfeld spurtet der Japaner frei auf Bredlow zu. Im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper behält er kühlen Kopf. Die Frage ist: Stand er dabei im Abseits oder nicht? Nach kurzer Rücksprache mit VAR Winkmann zählt der Treffer - Ito stand einen Schritt zu weit hinten.

Stuttgart Bielefeld 18 Wieder erarbeitet sich der VfB eine Ecke. Wieder ist der ruhende Ball aber kein Problem für die DSC-Abwehr.

Bochum Hoffenheim 16 Die erste richtig gute Chance der Partie gehört den Gästen aus Baden-Württemberg. Andrej Kramarić wird am Sechzehner nicht attackiert und zieht einfach mal trocken mit links ab. Aus 16 Metern verfehlt sein Schuss aufs linke obere Eck das Tor nur um eine Haaresbreite. Abstoß Bochum.

Bayern Freiburg 15 Die Anfangsviertelstunde ist ziemlich ausgeglichen. Bayern hatte eine kurze Druckphase. In der haben sie sich ein Chancenplus erspielt. Allerdings hält der Sport-Club voll dagegen und sammelt viele Standardsituationen.

Wolfsburg Augsburg 17 In der Live-Tabelle rücken die Niedersachsen auf den vierten Tabellenplatz vor. Die Gäste, die schon ihr achtes Gegentor in der ersten Viertelstunde zugelassen haben, blieben im Falle einer Niederlage 16. der Tabelle.

Bochum Hoffenheim 13 Andrej Kramarić schickt Christoph Baumgartner über links, aber die Mannen aus dem Ruhrgebiet verdichten das Zentrum hervorragend und können auch diesen gut gedachten Ball perfekt antizipieren und verteidigen.

Stuttgart Bielefeld 15 Das sah auch gefährlich aus! Sosa rennt quer durchs Mittelfeld und bedient in der Box Didavi. Dessen Ablage für Massimo ist klasse, allerdings bekommen die Gäste den Schuss des 21-Jährigen gerade noch zur Ecke geblockt. Die bringt nichts ein.

Wolfsburg Augsburg 14 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Lukas Nmecha

Die Wölfe belohnen sich für ihren dominanten Start! Otávio flankt von der tiefen linken Außenbahn an das nahe Fünfereck. Nmecha hebt vor seinem Bewacher Gouweleeuw ab und nickt wuchtig auf die halbhohe linke Ecke. Keeper Gikiewicz ist noch mit der rechten Hand am Ball, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

Bayern Freiburg 12 Höler hat die Führung auf dem Fuß! Kimmich legt im Kopfballduell vor dem eigenen Sechzehner zurück. Aus der FCB-Abwehrreihe geht jedoch keiner zum Ball. Stattdessen landet das Leder bei Höler, der aus zentralen 17 Metern direkt abzieht. Der Flachschuss des Stürmers rauscht nur knapp links am Tor vorbei.

Stuttgart Bielefeld 13 Sosa probiert sein Glück mal. Der Linksverteidiger, der heute vornehmlich über rechts kommt, schlenzt die Pille aus 22 Metern aufs Tordach.

Wolfsburg Augsburg 12 Die Niedersachsen attackieren mit immer höherem Tempo, nähern sich dem gegnerischen Kasten meist über ihre linke Außenbahn an. Sie drängen mit aller Macht auf einen frühen Führungstreffer.

Bochum Hoffenheim 10 Es geht munter hin und her. Beide Teams versuchen zwar, dem Gegner mit sehr hohem Pressing den Wind aus den Segeln zu nehmen, beide lösen das aber spielerisch extrem gut und kommen immer wieder mit schnellem Spiel der gegnerischen Box nahe. Die Defensiven halten den Laden aber hüben wie drüben bestens am Laufen.

Bayern Freiburg 11 Grifo schlägt eine Ecke von links auf Höfler, der vorne im Fünfer jedoch nicht dran kommt. Dahinter wartet Kimmich, der zur nächsten Ecke klärt, die er dann entschärft.

Stuttgart Bielefeld 10 Was die Bielefelder dafür gut und mutig machen: Sie laufen ihren Gegner enorm hoch an. Das erschwert den Stuttgartern einen vernünftigen Spielaufbau.

Wolfsburg Augsburg 9 Nmecha verpasst in guter Position! Arnolds Freistoßflanke aus dem linken Halbraum ist für die rechte Sechzehnerseite bestimmt. Bornauw nickt von dort an die mittige Fünferkante. Bei enger Bewachung durch Vargas verpasst Nmecha dort die Abnahme per Kopf.

Bayern Freiburg 8 Die Anfangsphase hat viel zu bieten! Freiburg agiert mutig und hälft vom Start weg dagegen. Dadurch geht es hin und her und auf beiden Seiten gab es bereits aussichtsreiche Gelegenheiten.

Bochum Hoffenheim 7 Danilo Soares ist über links durch und setzt Danny Blum mit einem flachen Steckpass in Szene. Stefan Posch ist dazwischen und klärt resolut per Grätsche, wobei er auch seinen Gegenspieler abräumt. Der Unparteiische steht gut und entscheidet auf Weiterspielen, was einen Konter der Sinsheimer zur Folge hat. Bei einer scharfen Kramarić-Flanke per Außenrist startet Riemann aber im perfekten Moment und fängt den Ball sicher ab.

Stuttgart Bielefeld 7 Den aktiveren Eindruck in den ersten Minuten macht der VfB. Er versucht, die Arminia hinten einzuschnüren. Nun ist es Massimo, der nach hohem Zuspiel rechts im Sechzehnmeterraum seinen Gegner den Ball an den Arm schießt. Zu Recht gibt es nur Ecke und keinen Strafstoß. Die bringt indes nichts ein.

Wolfsburg Augsburg 7 Die Fuggerstädter setzen zunächst auf eine sattelfeste Abwehrabteilung in Verbindung mit schnellen Gegenstößen. In Ballbesitz rücken sie mannschaftlich bisher nur sehr behutsam auf.

Bochum Hoffenheim 6 Vogt behauptet sich auf dem Flügel zunächst gegen Asano, muss gegen hohes Pressing der Hausherren in Ermangelung einer Anspielstation dann aber doch auf Nummer sicher gehen und den Ball ins Aus schlagen. Beim anschließenden Einwurf steht die TSG-Defensive dann wieder felsenfest.

Bayern Freiburg 6 Davies mit zwei Möglichkeiten innerhalb von kurzer Zeit! Erst sprintet er vom linken Flügel nach innen und scheitert aus spitzem Winkel am gut positionierten Flekken. Dann kommt der Kanadier nach einer Flanke von Lewandowski zum Kopfball, aber scheitert aus acht Metern erneut am SC-Keeper.

Bayern Freiburg 4 Kimmich führt eine Ecke von der rechten Fahne kurz aus. Aus dem Halbfeld wird anschließend Süle im Strafraum bedient, der mit seiner Direktabnahme an Flekken scheitert.

Wolfsburg Augsburg 4 Steffen findet Nmecha! Der für die deutsche A-Nationalmannschaft nominierte Wolfsburger Angreifer ist im Strafraumzentrum Adressat eines flachen Anspiels Steffens vom rechten Flügel. Er verstolpert den Ball allerdings mit dem ersten Kontakt.

Bochum Hoffenheim 3 Hoffenheim bekommt einen eigentlich harmlosen Ball in die Tiefe nicht wirklich gut wegverteidigt und auf einmal fällt die Kugel Polter 15 Meter vor dem Gästetor direkt vor die Füße. Beim Versuch der Direktabnahme trifft der Goalgetter der Bochumer das Leder aber nicht richtig, sodass keine Gefahr entsteht. Glück für die TSG.

Stuttgart Bielefeld 4 Ruhiger Auftakt am Neckar. Zwar ist durchaus etwas Tempo im Mittelfeld. Dafür schafft es noch keine Mannschaft ins letzte Drittel.

Bayern Freiburg 3 Sané spielt zentral in der eigenen Hälfte einen katastrophalen Fehlpass. Grifo ist dazwischen und sieht sofort die Lücke in der FCB-Defensive. Kimmich kommt noch mit der Fußspitze dazwischen, lenkt den Ball dadurch zu Neuer und verhindert die erste Großchance der Partie.

Bayern Freiburg 1 Freiburg startet richtig schwungvoll. Grifo taucht links im Strafraum an der Grundlinie auf und spielt scharf nach innen. Hernández ist am ersten Pfosten dazwischen und klärt nur knapp über den eigenen Kasten. Die anschließende Ecke bleibt ungefährlich.

Bochum Hoffenheim 1 Anpfiff im Vonovia Ruhrstadion. Die Hausherren treten in Dunkelblau an. Die Gäste aus dem Kraichgau sind ganz in Weiß gekleidet. Los geht's.

Bochum Hoffenheim 1 Spielbeginn

Wolfsburg Augsburg 1 Wolfsburg gegen Augsburg - Durchgang eins in der Volkswagen-Arena ist eröffnet!

Bayern Freiburg 1 Los geht's! Bayern stößt an. Upamecano wird sofort unter Druck gesetzt und schlägt den Ball weit nach vorne ins Seitenaus.

Wolfsburg Augsburg 1 Spielbeginn

Stuttgart Bielefeld 1 Auf geht's.

Bayern Freiburg 1 Spielbeginn

Stuttgart Bielefeld 1 Spielbeginn

Bayern Freiburg Die Akteure kommen in die Allianz Arena, die zum ersten Mal seit März 2020 wieder ausverkauft ist. Die Bedingungen sind also perfekt.

Wolfsburg Augsburg Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bayern Freiburg Der direkte Vergleich ist eine ganz klare Angelegenheit für die Münchner. Von den 43 Aufeinandertreffen konnte der FCB 30 gewinnen und musste sich nur viermal geschlagen geben. Freiburg wartet in München sogar noch auf den ersten Sieg. Im 22. Anlauf wollen die Breisgauer die Negativserie aber endlich beenden und die Voraussetzungen dafür waren noch nie besser.

Stuttgart Bielefeld Auf denselben schielen auch die bislang sieglosen Ostwestfalen, allerdings von der anderen Seite. Mit mageren fünf Punkten nehmen sie aktuell die 17. Position im Klassement ein, nur die SpVgg Greuther Fürth (ein Zähler) steht noch schlechter da. Aus den letzten acht Pflichtspielen (inkl. DFB-Pokal) verließen sie den Rasen sechs Mal als Verlierer. Heute soll nun endlich der ersehnte Befreiungsschlag her, sonst droht die ungünstige Tabellensituation sich bereits früh in der Spielzeit zu verfestigen.

Bayern Freiburg Bei den Gästen gibt es nur einen Wechsel. Gegen Greuther Fürth ist es Christian Streich offensiv angegangen. Heute entscheidet sich der 56-Jährige jedoch wieder für die Dreierkette. Deswegen wird Kevin Schade durch Manuel Gulde ersetzt.

Wolfsburg Augsburg Bei den Fuggerstädtern, die mit einem 1:8 im Mai 2019 bei den Wölfen die höchste Niederlage ihrer Bundesligageschichte kassierten und die eine Auswärtspartie in der nationalen Eliteklasse letztmals Ende Februar für sich entschieden, verzichtet Coach Markus Weinzierl nach dem 4:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart auf Umstellungen in seiner Startelf. Pedersen und Finnbogason bekommen also erneut den Vorzug vor Iago und Hahn.

Bayern Freiburg Julian Nagelsmann tauscht im Vergleich zur Champions League am Dienstag dreimal das Personal. Niklas Süle und Lucas Hernández, die unter der Woche fehlten, kommen für Tanguy Nianzou Kouassi und Benjamin Pavard neu rein. Zudem hat der FCB-Trainer in der Offensive die Qual der Wahl. Heute muss sich Serge Gnabry zunächst mit dem Platz auf der Bank abfinden, da Thomas Müller wieder in die Startelf rückt.

Bochum Hoffenheim Beide Teams stehen sich heute zum erst fünften Mal in einem Pflichtspiel gegenüber, wobei alle vier Duelle auf ihre gemeinsame Bundesliga-Zeit zwischen 2008 und 2010 zurückgehen. Bei jeweils zwei Siegen ist die Bilanz völlig ausgeglichen. Kurioserweise sind die Mannen aus dem Ruhrgebiet damit im weitesten Sinne eine Art Hoffenheimer Angstgegner in der Beletage des deutschen Fußballs. In der Bundesliga haben die Sinsheimer nur gegen den FC Bayern (67%) und Bayer Leverkusen (58%) eine noch höhere Niederlagen-Quote als gegen den VfL Bochum (50%).

Stuttgart Bielefeld Viel zu bejubeln gab es für die Roten zuletzt nicht. Nur zwei Saisonsiege stehen zu Buche, der letzte liegt über 4 Wochen zurück. Seitdem gab es zwei Unentschieden und anschließend zwei Pflichtspielniederlagen in Serie. Am vergangenen Wochenende gerieten sie beim bis dato ebenfalls schwach in die Saison gekommenen FC Augsburg unter die Räder (1:4). Zu begründen ist das teilweise auch mit der Erkankten- und Verletztenmisere. Auch deswegen reicht es zurzeit nur für den 13. Rang – einen Zähler vor dem Relegationsplatz.

Bayern Freiburg Der Sport-Club ist in herausragender Form! Die Truppe von Christian Streich hat aus den letzten fünf Partien überragende 13 Punkte geholt und ist damit das beste Team in dem Zeitraum. Zudem liegen sie nach zehn Begegnungen mit 22 Zählern auf dem dritten Platz und könnte mit einem weiteren Dreier sogar zum FC Bayern aufschließen. Der Erfolg der Freiburger beruht vor allem auf der stabilen Defensive. Die Breisgauer haben erst sieben Gegentreffer kassiert und besitzen damit die beste Abwehr der Liga. Mit zehn ungeschlagenen Spielen in Folge haben sie zudem die bisherige SCF-Bestmarke eingestellt und könnten mit einem weiteren Match ohne Niederlage sogar einen neuen Vereinsrekord aufstellen.

Wolfsburg Augsburg Auf Seiten der Niedersachsen, die vor eigenem Publikum nur sieben ihrer 16 Punkte holten und die seit 18 Bundesligapartien auf einen Standardtreffer warten, hat Trainer Florian Kohfeldt im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen den FC RB Salzburg zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Lacroix (Rotsperre) und Vranckx (Adduktorenprobleme) beginnen Bornauw und Steffen.

Bochum Hoffenheim Nicht allzu gut liest sich allerdings die Bilanz der TSG gegen zur neuen Saison aufgestiegene Mannschaften. In der Bundesliga konnten die Baden-Württemberger kein einziges ihrer letzten vier Spiele gegen einen Aufsteiger mehr gewinnen (drei Remis, eine Niederlage). Um diese Durststrecke heute zu beenden, vertraut Sebastian Hoeneß im Kern seiner letzten Elf. Lediglich für Dennis Geiger, für den es wegen einer Wunde am Fuß heute nicht reicht, rückt Christoph Baumgartner in die Startaufstellung. Es ist der einzige Wechsel.

Bochum Hoffenheim Die TSG Hoffenheim hat zwar keines ihrer letzten vier Liga-Auswärtsspiele gewonnen und fing sich in drei dieser vier Partien stets mindestens drei Gegentore ein (insgesamt zehn). Die Sinsheimer blicken dennoch auf eine sehr erfolgreiche letzte Woche zurück. Zunächst brannte im Pokal gegen Holstein Kiel gar nichts an (5:1), ehe es im Ligabetrieb einen wichtigen Dreier zuhause gegen Hertha BSC gab (2:0). Damit kletterten die Kicker aus dem Kraichgau auf Rang neun.

Wolfsburg Augsburg Auch der FC Augsburg beendete am vergangenen Wochenende eine Negativserie. Hatten die vier vorherigen Begegnungen in der Bundesliga nur einen Punkt eingebracht, schlugen die Rot-Grün-Weißen den VfB Stuttgart nach frühem Rückstand (7.) dank der Treffer Oxfords (30.), Gouweleeuws (52.), Niederlechners (72.) und Finnbogasons (81.) mit 4:1. Punktemäßig schlossen durch ihren zweiten Saisonsieg zum 15. Tabellenplatz auf.

Stuttgart Bielefeld Die Gäste tauschen indes gleich sechs Mal mit Blick auf den zurückliegenden Samstag. Anstelle von De Medina, Andrade, Fernandes, Schöpf, Hack und Lasme rücken Brunner, Nilsson, Wimmer, Vasiliadis, Okugawa und Krüger in die Anfangself.

Bayern Freiburg Die Bayern haben bewiesen, dass die 5:0-Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach nur ein Ausrutscher war. Auf die Niederlage ließ der Rekordmeister gegen Benfica Lissabon und Union Berlin nämlich jeweils einen 5:2-Erfolg folgen. Die Defensive sah dabei zwar nicht immer sattelfest aus, aber der Angriff hat wieder abgeliefert. Mit 38 Toren nach zehn Spieltagen hat der FCB bereits einen neuen Rekord aufgestellt und besitzt mit Abstand die beste Offensive der Liga. Gegen Freiburg wollen die Münchner nun das nächste Ausrufezeichen setzen, den dritten Sieg in Folge einfahren und die Tabellenspitze verteidigen.

Bochum Hoffenheim Trainer Thomas Reis verändert sein Team im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Gladbach heute auf zwei Positionen: Danny Blum und Kostas Stafylidis erhalten heute den Vorzug vor Cristian Gamboa und Gerrit Holtmann (beide Bank).

Stuttgart Bielefeld Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Im Vergleich zum letzten Ligaspiel wechseln die Hausherren vier Mal. Für Kempf, Führich, Klimowicz und Al Ghaddioui beginnen Karazor, Mola, Nartey und Massimo.

Wolfsburg Augsburg Die keine zwei Wochen junge Amtszeit Florian Kohfeldts als Trainer des VfL Wolfsburg ist bisher ein voller Erfolg, schließlich gelangen Befreiungsschläge in der Bundesliga und in der Champions League. Nachdem in der nationalen Eliteklasse vier Niederlagen in Serie ein 2:0-Sieg bei Bayer Leverkusen gefolgt war, rangen die Wölfe in der Königsklasse den FC RB Salzburg mit 2:1 nieder und wahrten ihre Chance auf den Einzug in das Achtelfinale.

Bochum Hoffenheim Die Bochumer hatten zuletzt einen kleinen Lauf und gewannen gleich drei Pflichtspiele in Serie. In der Bundesliga verließen sie damit die Abstiegsplätze, ehe sie gegen den FC Augsburg den Einzug ins Achtelfinale vom DFB-Pokal schafften. Am Sonntag gab es dann aber bei der 1:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach wieder einen kleinen Rückschlag. Die jüngste Ausbeute von sechs von neun möglichen Zählern kann sich dennoch sehen lassen, zumal auch die Heimbilanz stimmt: In drei der vier Liga-Heimspiele der Saison 2021/22 ließ der VfL kein Gegentor zu.

Stuttgart Bielefeld Hallo und herzlich willkommen zum elften Spieltag der Bundesliga! Im Duell zweier kriselnden Klubs empfängt der VfB Stuttgart heute Arminia Bielefeld. Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena ist um 15:30 Uhr.

Bochum Hoffenheim Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Vonovia Ruhrstadion . Hier empfängt der VfL Bochum heute um 15:30 Uhr die TSG Hoffenheim im Rahmen des elften Spieltags der Fußball-Bundesliga.

Wolfsburg Augsburg Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der VfL Wolfsburg empfängt am 11. Spieltag den FC Augsburg. Der Anstoß des Duells zwischen Niedersachsen und Bayerisch-Schwaben in der Volkswagen-Arena soll um 15:30 Uhr erfolgen.