Karlsruhe Paderborn 40 Gersbeck kann sich mal auszeichnen! Platte setzt sich nach Pass von Ofori mit einer simplen Körpertauschung gegen Kobald durch. Mit seinem Flachschuss aus zehn Metern scheitert er aber an Gersbecks starker Fußabwehr.

Ingolstadt Regensburg 40 Inzwischen lässt sich sehr wohl davon sprechen, dass Regensburg die Sache im Griff hat. Die Oberpfälzer kontrollieren den Ball und damit auch den Gegner. Jetzt ist das ein souveräner Auftritt, was einem Tabellenzweiten so auch gerecht wird.

Rostock Düsseldorf 42 ... Omladič flankt aus gut 25 Metern sanft über die rot-weiße Ein-Mann-Mauer hinweg in Richtung Elfmeterpunkt. Dieses Anspiel ist für die Kollegen zu steil; Gästeschlussmann Kastenmeier ist zur Stelle.

Karlsruhe Paderborn 39 Die Ostwestfalen schalten einen Gang herunter. So schaffen es die Süddeutschen, den ganz großen Druck momentan vom Tor fernzuhalten.

Ingolstadt Regensburg 37 Seit geraumer Zeit stellt Ingolstadt zu wenig auf die Beine. Die Spielanteile gehen derzeit vornehmlich an die Gäste. Und was dann noch bleibt bei den Hausherren, bekommen die nicht zu Ende gespielt. Einen Torschuss der Schanzer hat es nun beriets seit 20 Minuten nicht mehr gegeben. Mittlerweile schaut das nicht mehr so vielversprechend aus für den Tabellenletzten.

Rostock Düsseldorf 41 Omladič wird auf der halbrechten Angriffsseite durch eine seitliche Grätsche Sobottkas zu Fall gebracht...

Rostock Düsseldorf 38 Narey zieht ab! Nach einer abgefälschten Flanke Klarers aus dem rechten Halbfeld probiert sich der Ex-Hamburger aus halbrechten 15 Metern mit einer Direktabnahme per rechtem Spann. Roßbach steht im Weg und erspart Keeper Kolke die Arbeit.

Karlsruhe Paderborn 36 Na immerhin: Cueto legt links in der Box für den heranrauschenden Heise heran. Der Linksverteidiger zimmert die Murmel aus 14 Metern ans Außennetz.

Ingolstadt Regensburg 35 Es schließt sich ein Eckstoß von der gegenüberliegenden Seite an. Die Hereingabe wird zunächst abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Benedikt Saller schießen. Und der tut das mit dem rechten Fuß - und links an der Kiste vorbei.

Karlsruhe Paderborn 35 Inzwischen gibt es ein lautes Pfeifkonzert im Rund des Stadions. Die Fans sind mit diesem sang- und klanglosen Rückstand natürlich bedient. Aktuell gibt es vom KSC keine echte Gegenwehr.

Ingolstadt Regensburg 34 Auf Seiten der Gäste tut sich bei Standardsituation bekanntlich mehr. Und das bestätigt sich jetzt. Eine Ecke von der rechten Seite verlängert Carlo Boukhalfa geschickt mit der Hacke und durch die Beine. So kommt auf Höhe des zweiten Pfostens Max Besuschkow zum Kopfball. Den lenkt Fabijan Buntić über die Querlatte.

Rostock Düsseldorf 35 Rostock geht mit aller Macht auf den zweiten Treffer, will unbedingt noch vor dem Kabinengang nachlegen. In der Arbeit gegen den Ball bleibt Hansa fast fehlerlos, erstickt beinahe jeden Konterversuch der Rheinländer im Keim.

Karlsruhe Paderborn 32 Tooor für SC Paderborn 07, 0:4 durch Sven Michel

In neun Minuten schnürt Michel den lupenreinen Hattrick! Justvan schickt Platte auf der rechten Außenbahn nach vorne. Plötzlich ist der Ex-Schalker frei durch, verzögert geschickt und findet den völlig blank stehenden Michel am Fünfer. Der muss nur noch einschieben.

Ingolstadt Regensburg 32 Über Standards tut sich bislang wenig. Jetzt tritt Marc Stendera zu einem Freistoß im linken Halbfeld an. Doch auch bei dieser Flanke beweist Alexander Meyer gute Strafraumbeherrschung. Obwohl der Keeper da in die Sonne schauen muss, faustet er auch diesen Ball sauber aus der Gefahrenzone.

Rostock Düsseldorf 32 Omladič findet Verhoek! Der Slowene zirkelt eine Ecke von rechts mit viel Effet an die Fünferkante. Verhoek schraubt sich höher als drei Rot-Weiße und verlängert mit dem Hinterkopf in Richtung lange Ecke. Der Ball rauscht knapp über die Latte.

Karlsruhe Paderborn 29 Tooor für SC Paderborn 07, 0:3 durch Sven Michel

Was ist denn hier los? Justvan findet mit einem hohen Steilpass von der rechten Mittellinie den durchstartenden Michel. Frei vor Gersbeck überlupft er den Keeper aus zwölf Metern ins Glück.

Ingolstadt Regensburg 29 An vollzogenen Torabschlüssen jedoch fehlt es derzeit. Seit weit mehr als zehn Minuten tut sich in dieser Hinsicht nichts mehr. Die Partie gestaltet sich weiterhin offen und ausgeglichen. Ein Unentschieden würde viel besser zu dieser Begegnung passen.

Rostock Düsseldorf 30 Düsseldorfs Premierenecke, ausgeführt durch Zimmermann von der rechten Fahne, segelt zunächst über Freund und Feind hinweg. Peterson nimmt daraufhin vom linken Strafraumeck mit dem linken Innenrist direkt ab. Hansa-Schlussmann Kolke packt in der kurzen Ecke sicher zu.

Karlsruhe Paderborn 26 Platte möchte zum Ball laufen und rutscht dabei unglücklich mit dem Bein weg. Er hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Oberschenkel, kann aber wohl weitermachen.

Rostock Düsseldorf 28 Nach einer knappen halben Stunde streut Düsseldorf erstmals eine längere Phase des Ballbesitzes ein und schiebt allmählich mit dem ganzen Team nach vorne. Bisher zeigt das Preußer-Team eine erschreckend schwache Leistung.

Ingolstadt Regensburg 27 Nach längerer Zeit zeigen die Regensburger mal wieder etwas Konstruktives. Sarpreet Singh taucht halbrechts im Sechzehner auf. Gefahr droht, doch im letzten Moment geht Nico Antonitsch dazwischen und spitzelt den Ball weg.

Ingolstadt Regensburg 25 Letztlich hat es Thomas Keller nicht so heftig erwischt. Nach eingehender Untersuchung steht der Abwehrspieler wieder bereit. Und auch erst jetzt wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen.

Ingolstadt Regensburg 23 Bei einer hohen Hereingabe in den Regensburger Strafraum geht Thomas Keller zum Kopfball. Alexander Meyer jedoch klärt resolut per Faustabwehr und räumt den Gegenspieler zugleich ab. Dieser bleibt anschließend liegen. Schiedsrichter Arne Aarnink unterbricht kurz darauf die Partie.

Karlsruhe Paderborn 23 Tooor für SC Paderborn 07, 0:2 durch Sven Michel

...und aus der fällt das 0:2! Hofmanns Kopfballbogenlampe nimmt Platte aus der Luft. Im Dribbling auf engstem Raum springt die Kugel Michel vor die Füße, dessen Schuss von rechts aus elf Metern mit Volldampf im kurzen Eck einschlägt. Gersbeck ist dran, kann den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern.

Karlsruhe Paderborn 23 Paderborn bleibt dran. Einen langen Ball in die Spitze klärt Gersbeck außerhalb seines Strafraums mit dem Kopf zum Einwurf. Daraus resultiert auf rechts eine Ecke...

Rostock Düsseldorf 25 Verhoek fast mit dem 2:0! Dem erfahrenen Niederländer fällt der Ball nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld unweit des linken Fünferecks vor die Füße. Er will es mit der rechten Pieke in der langen Ecke unterbringen, doch Kastenmeier verhindert dies mit einem Reflex.

Ingolstadt Regensburg 21 Bei der Jahnelf schaut das bereits jetzt nach Verwaltungsmodus aus. Die Gäste halten sich sehr vornehm zurück, haben dabei allerdings auch nicht vollends die Kontrolle. Ein richtig souveräner Auftritt ist das keinesfalls.

Rostock Düsseldorf 23 Zweifellos haben sich die Mecklenburger den ersten Treffer des Nachmittags verdient. In der Live-Tabelle rücken sie auf den zwölften Tabellenplatz vor, liegen aktuell nur noch einen Punkt hinter den Rheinländern.

Ingolstadt Regensburg 19 In dieser Phase gestaltet sich die Partie recht ausgeglichen. Die Gastgeber zeigen sich bemüht, halten sich sehr regelmäßig in der gegnerischen Hälfte auf. Für die Oberbayern ist hier sehr wohl noch einiges drin.

Karlsruhe Paderborn 20 Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Julian Justvan

Und aus dem Nichts folgt dann das 0:1! Justvan läuft von der rechten Außenbahn parallel zur Sechzehnerkante nach innen, schlägt einen Haken und sucht den Abschluss aus 17 Metern mit dem rechten Fuß. Zunächst wird sein Versuch geblockt, im zweiten Anlauf aber schweißt er die Pille aus 15 Metern halbrechter Position volley rechts ins Eck.

Karlsruhe Paderborn 19 Tempo ist hier nach wie vor nicht drin. Spätestens im letzten Drittel wird die Offensive vor nicht zu lösende Probleme gestellt.

Rostock Düsseldorf 20 Tooor für Hansa Rostock, 1:0 durch Hanno Behrens

Mit einem echten Traumtor bringt Behrens Hansa in Führung! Nachdem Verhoek auf der linken Angriffsseite von Klarer angeschossen worden ist, landet der Abpraller beim Ex-Nürnberger. Der zieht parallel zur Sechzehnerkante nach innen und feuert den Ball aus 21 Metern unhaltbar in den rechten Winkel.

Rostock Düsseldorf 19 Der bisher unauffällige Hennings wird im Sechzehnerzentrum durch eine halbhohe Hereingabe Petersons gesucht. Im Kampf um eine bessere Position begeht er allerdings ein Offensivfoul an Abwehrspieler Meißner.

Ingolstadt Regensburg 17 Merlin Röhl spielt aus dem Zentrum links im Strafraum Marcel Gaus aus, der mit dem linken Fuß das kurze Eck anvisiert. Den kraftvollen Schuss pariert Alexander Meyer.

Karlsruhe Paderborn 16 Collins pflückt eine schöne Seitenverlagerung vom rechten auf den linken Flügel herunter. Mit seinem Flankenversuch bleibt er aber hängen.

Ingolstadt Regensburg 15 Mit breiter Brust können die Gäste ihr Spiel jetzt aufziehen. sie tun das weiterhin geduldig. Was lässt sich für die Ingolstädter dagegen jetzt noch ausrichten? Genügend Zeit wäre noch.

Ingolstadt Regensburg 13 Wirkung also zeigt der FCI nicht. Als Kellerkind ist man es gewohnt, dass es derartige Rückschläge setzt. Dabei hatten die Schanzer eigentlich gut in die Partie gefunden. Doch wenn man dort unten drin steckt, dann geht es immer wieder nach hinten los. Genau gegenteilig schaut das bei einer Spitzenmannschaft auf, die einen guten Lauf hat. Da ist dann auch schnell mal gleich der erste richtige Torschuss drin.

Karlsruhe Paderborn 13 Die Unterstützung von den Rängen ist jedenfalls da. Lautstark feuern die Anhänger ihren KSC an. Fehlt nur noch, dass dieser das auch umsetzt.

Rostock Düsseldorf 16 Behrens scheitert an Kastenmeier! Durch einen Doppelpass mit Flügelspieler Neidhart taucht der Ex-Nürnberger auf der tiefen rechten Strafraumseite frei vor dem Gästekeeper auf. Aus spitzem Winkel und gut sechs Metern will er in die kurze Ecke vollenden. Kastenmeier wehrt mit dem linken Fuß ab.

Rostock Düsseldorf 15 Mamba ist auf der linken Sechzehnerseite Adressat eines flachen Anspiels von Rizzuto vom nahen Flügel. Seine Flanke vor den Kasten ist für Verhoek bestimmt, doch Verteidiger Klarer steht genau richtig und klärt.

Ingolstadt Regensburg 11 Ingolstadt bemüht sich um eine Antwort. Nach einem Zuspiel von Fatih Kaya sucht Michael Heinloth im Sechzehner den Abschluss, schießt mit dem rechten Fuß knapp links am Gehäuse von Alexander Meyer vorbei.

Karlsruhe Paderborn 10 Zehn Minuten sind durch. Der SCP ist nicht nur aufgrund der Michel-Szene das bemühtere Team. Zumeist sehen hier aber nur Taktikfans einen Leckerbissen bislang.

Rostock Düsseldorf 12 Die Rot-Weißen bemühen sich noch um ihren echten Einstieg in diese Partie, haben in der Anfangsphase Mühe, sauber über die Mittellinie zu gelangen. Rostock überzeugt in der Arbeit gegen den Ball.

Karlsruhe Paderborn 7 Nach feinem Steckpass aus der Zentrale rennt Michel frei aufs Tor zu und erzielt das 0:1! Anschließend geht jedoch die Fahne hoch - Michel stand einen Schritt zu weit vorne.

Ingolstadt Regensburg 9 Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch David Otto

Nicht zu glauben! Gleich die erste richtige Torchance der Partie nutzen die Gäste. Auf der rechten Seite marschiert Benedikt Saller. Weder Fatih Kaya noch Marcel Gaus stören da konsequent. Von der Grundlinie zieht der Rechtsverteidiger den Ball in die Mitte. Dort erweist sich David Otto als handlungsschnell, hält auf Höhe des ersten Pfostens den linken Fuß hin und vollstreckt aus kurzer Distanz. Für Otto ist das der zweite Saisontreffer.

Ingolstadt Regensburg 7 Auf der Gegenseite lässt es die Jahnelf ruhig angehen. Im Spiel nach vorn tut sich noch gar nichts. Die Regensburger bringen das nötige Selbstvertrauen mit, um die Sache geduldig anzugehen.

Rostock Düsseldorf 9 Omladič gegen Kastenmeier! Infolge eines Flugballs an die mittige Sechzehnerkante setzt der Slowene aus 17 Metern einen flachen Schuss mit dem rechten Spann ab, der für die untere rechte Ecke bestimmt ist. Kastenmeier taucht ab und sichert den wuchtigen Versuch im Nachfassen.

Rostock Düsseldorf 7 Omladičs Freistoßflanke von der rechten Außenbahn rutscht zu Roßbach durch. Der aufgerückte Verteidiger bleibt mit seinem Linksschuss aus gut sieben Metern am herausstürmenden Keeper Kastenmeier hängen. Wegen einer Abseitsstellung des Ex-Karlsruhers geht aber ohnehin direkt danach die Fahne des Assistenten hoch.

Karlsruhe Paderborn 4 Ruhiger Beginn am Rhein. Die Hausherren setzen auf hohes Pressing und überlassen den Gästen erstmal den Ball.

Ingolstadt Regensburg 5 Fatih Kaya und Benedikt Saller gehen auf links in Laufduell. Letzterer schiebt zunächst gut den Körper rein, klärt das aber in der Folge nicht sauber. So wittert halblinks in der Box Ingolstadts Denis Linsmayer seine Chance, wird aber von Steve Breitkreuz abgeblockt.

Ingolstadt Regensburg 3 Für die erste Abschlusshandlung sorgen die Hausherren. Nach einem recht guten Spielzug schießt Merlin Röhl zentral von der Strafraumgrenze. Problematisch wird die Sache für Alexander Meyer nicht, der den flachen Schuss sicher hält.

Rostock Düsseldorf 4 Nach eigenem Ballgewinn treibt Sobottka den Ball über den halbrechten Offensivkorridor temporeich nach vorne und bedient Narey auf dem rechten Flügel. Dessen Hereingabe in Richtung Elfmeterpunkt wird durch Abwehrmann Meißner geklärt.

Karlsruhe Paderborn 1 Auf geht's.

Karlsruhe Paderborn 1 Spielbeginn

Rostock Düsseldorf 1 Rostock gegen Düsseldorf – Durchgang eins im Ostseestadion ist eröffnet!

Rostock Düsseldorf 1 Spielbeginn

Ingolstadt Regensburg 1 Überaus freundliches Herbstwetter herrscht in Oberbayern. Die Sonne scheint bei 16 Grad. Mit Regen wird nicht gerechnet. Besser könnten die Bedingungen zum Fußball spielen kaum sein.

Ingolstadt Regensburg 1 Spielbeginn

Rostock Düsseldorf Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Karlsruhe Paderborn Eben diese peilen indes auch die Ostwestfalen an. Die jüngsten Ergebnisse spielten ihnen dabei aber nicht unbedingt in die Karten. Aus den letzten vier Begegnungen holten sie lediglich einen Sieg (3:2 bei Fortuna Düsseldorf), zudem stehen ein Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Durch diese eher magere Punktausbeute rutschten sie auch aus der Spitzengruppe der Liga heraus. Da sowohl Team wie der 1. FC Nürnberg als auch der FC Schalke 04 an diesem Wochenende patzten, wäre ein Erfolg heute umso wichtiger.

Ingolstadt Regensburg Regensburg steht als Tabellenzweiter erheblich besser da. Die Jahnelf hat in dieser Spielzeit erste eine Ligapartie verloren – beim jetzigen Spitzenreiter FC St. Pauli (0:2). Davor waren die Oberpfälzer mit vier Siegen am Stück in die Saison gestartet. Nach der angesprochenen Niederlage sind die Ostbayern zwar auch schon wieder sechs Ligaspiele ungeschlagen, leisteten sich dabei allerdings vier Unentschieden – so auch beim letzten Auswärtsauftritt in Paderborn (1:1). Das Gastspiel zuvor in Aue brachte volle drei Punkte ein (3:2). Sollten sich die Regensburger tatsächlich dauerhaft dort vorn etablieren, würde unter Umständen der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga winken.

Rostock Düsseldorf Bei den Rheinländern, die in ihren Auswärtspartien zehn ihrer 15 Punkte holten und die den letzten Pflichtspielvergleich im August 2016 im Rahmen der 1. Runde des DFB-Pokals mit 3:0 für sich entschieden, stellt Coach Christian Preußer nach der 0:3-Cup-Niederlage bei Hannover 96 ebenfalls viermal um. Anstelle von Oberdorf, Tanaka, Klaus und Boženík (allesamt auf der Bank) beginnen Hoffmann, Piotrowski, Petersen und Hennings.

Ingolstadt Regensburg In der 2. Liga ist der FCI mittlerweile sechs Partien ohne Sieg – fünf davon wurden verloren. Der Trainerwechsel von Roberto Pätzold zu André Schubert hat hinsichtlich des zählbaren Erfolgs überhaupt nichts gebracht. Bei den drei Ligapartien unter dem neuen Coach gab es einzig im letzten Heimspiel gegen Kiel zumindest einen Punkt (1:1). Ein Heimsieg ist dem Tabellenletzten in dieser Zweitligasaison noch nicht gelungen. Zwei kümmerliche Punkte wurden im Audi Sportpark eingefahren. Mit insgesamt nur fünf Zählern auf dem Konto wird die Luft für den Aufsteiger bereits dünn. Der Kontakt zum rettenden Ufer scheint zunehmend verlorenzugehen, da fehlen bereits sechs Punkte.

Rostock Düsseldorf Auf Seiten der Mecklenburger, die in drei ihrer jüngsten fünf Ligamatches ohne eigenen Treffer blieben und die im Falle einer Niederlage nur noch punktgleich mit dem Abstiegsrelegationsplatz wären, hat Trainer Jens Härtel nach dem langen DFB-Pokal-Abend beim SSV Jahn Regensburg vier personelle Änderungen vorgenommen. Neidhart, Meißner, Behrens und Omladič verdränge Riedel, Bahn, Malone und Schumacher auf die Bank

Karlsruhe Paderborn Unter der Woche setzte der KSC ein echtes Ausrufezeichen: Nachdem er zuvor im Ligabetrieb eine kleine Achterbahnfahrt erlebte, gewann er am Mittwoch im DFB-Pokal beim favorisierten Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen (2:1). Zwar war der Erfolg am Ende durchaus glücklich – dennoch sollte er Auftrieb für die kommenden Aufgaben. Gleich die heutige birgt große Chancen: Mit einem Dreier könnten die Süddeutschen bis auf drei Punkte an die Aufstiegsränge heranrücken.

Ingolstadt Regensburg Entsprechend also gestalteten sich die Belastungen der englischen Woche für die Gäste aus der Oberpfalz höher. Der Jahn musste nicht nur in die Verlängerung, es setzte am Ende daheim gegen Rostock auch noch das Aus nach Elfmeterschießen. Neben einem Tag weniger Pause müssen die Regensburger also auch den psychologischen Dämpfer wegstecken. Ausgeschieden ist natürlich auch Ingolstadt, doch die 0:2-Niederlage in Dortmund war erwartbar und ging tags zuvor in 90 Minuten über die Bühne.

Ingolstadt Regensburg Im Vergleich zum Pokalspiel am Dienstag in Dortmund belässt Ingolstadts Trainer André Schubert seine Startelf völlig unverändert. Nicht zur Verfügung steht der erkrankte Kapitän Stefan Kutschke. Dagegen sieht Mersad Selimbegović nach den 120 Minuten vom Mittwoch Handlungsbedarf. Der Gästecoach tauscht drei Spieler aus, setzt Jan-Niklas Beste, Sebastian Nachreiner und Charalambos Makridis auf die Bank. Dafür rücken Jan Elvedi, Konrad Faber und Carlo Boukhalfa in die Regensburger Anfangsformation.

Rostock Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist mit 15 Punkten nach elf Spieltagen lediglich Mittelmaß, kommt bei vier Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen kurioserweise auf ein Torverhältnis von 17:17. Die jüngste Tendenz ist allerdings positiv: Nachdem im Gastspiel beim Hamburger SV nach frühem Rückstand (19.) und Roter Karte (25.) noch ein 1:1-Remis gelungen war, bezwangen Rot-Weißen vor acht Tagen den Karlsruher SC mit 3:1.

Rostock Düsseldorf In der 2. Bundesliga ist der FC Hansa Rostock nach der Länderspielpause Anfang des Monats nicht wirklich vorangekommen. So folgte dem mageren 1:1-Heimunentschieden gegen Kellerkonkurrent SV Sandhausen am letzten Sonntag eine 0:4-Klatsche bei Spitzenreiter FC St. Pauli. Der Aufsteiger hat im ersten Saisondrittel noch keine Konstanz in seine Leistungen bekommen und die anfängliche Euphorie nicht in ein Punktepolster auf die unteren drei Ränge umwandeln können.

Rostock Düsseldorf Weder der FC Hansa Rostock noch Fortuna Düsseldorf treten im nationalen Fußball-Unterhaus bislang besonders erfolgreich auf. Die Chance, für einen Höhepunkt außerhalb des Ligaalltags zu sorgen, haben unter der Woche nur die Norddeutschen genutzt: Während die Flingeraner das DFB-Pokal-Zweitrundenduell bei Hannover 96 mit 0:3 verloren, gelang der Kogge beim SSV Jahn Regensburg nach jeweils späten Ausgleichstoren und einem erfolgreichen Elfmeterschießen der erste Achtelfinaleinzug seit 13 Jahren.

Ingolstadt Regensburg Herzlich willkommen zu Zweitligafußball am Sonntag! Ab 13:30 Uhr schließen wir heute den 12. Spieltag ab. Dabei kommt es unter anderem zur Begegnung zwischen dem FC Ingolstadt und dem SSV Jahn Regensburg.

Karlsruhe Paderborn Hallo und herzlich willkommen zum zwölften Spieltag der 2. Bundesliga! In einem Spannung versprechenden Spiel stehen sich heute der Karlsruher SC und der SC Paderborn 07 gegenüber. Anstoß im Wildpark ist um 13:30 Uhr.