Paderborn Holstein Kiel 78 Tooor für Holstein Kiel, 1:2 durch Joshua Mees



Ingolstadt Düsseldorf 75 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Justin Butler

Ingolstadt Düsseldorf 75 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Dennis Eckert-Ayensa

Ingolstadt Düsseldorf 75 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Fatih Kaya

Ingolstadt Düsseldorf 75 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Patrick Schmidt

Karlsruhe St. Pauli 72 Gelbe Karte für Marcel Hartel (FC St. Pauli)

Unnötige Gelbe Karte für Hartel. Der 25-Jährige verhindert das Ausführen eines Freistoßes und wird verwarnt.

Karlsruhe St. Pauli 71 Gelbe Karte für Jackson Irvine (FC St. Pauli)

Irvine kommt im Mittelfeld gegen Breithaupt zu spät und sieht die Gelbe Karte. Richtige Entscheidung.

Paderborn Holstein Kiel 75 Skrzybski trifft den Pfosten! Der Ex-Schalker kann den Ball nach Bengers Kopfballvorarbeit am Elfmeterpunkt gegen zwei Verteidiger abschirmen und dann aus der Drehung abziehen. In der unteren linken Ecke lenkt Keeper Huth den Ball an die Stange.

Paderborn Holstein Kiel 73 Einwechslung bei Holstein Kiel: Simon Lorenz

Ingolstadt Düsseldorf 74 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:2 durch Matthias Zimmermann

Der erste zielstrebige Angriff nach längerer Zeit führt zur zweiten Torchance der Gäste in dieser Partie. Und wieder ist das Ding drin. Aus dem Zentrum spielt Khaled Narey den Ball rechts im Sechzehner zu Matthias Zimmermann, der nicht lange fackelt und mit dem rechten Fuß knackig ins lange Eck schießt. Für den gerade eingewechselten Profi ist das der erste Saisontreffer.

Paderborn Holstein Kiel 73 Auswechslung bei Holstein Kiel: Stefan Thesker

Paderborn Holstein Kiel 73 Mehlem findet im Rahmmen eines Gegenstoßes über links einen Weg an die Grundlinie. Er gibt halbhoch vor den Kasten; an der Fünferkante kommt Stiepermann nur einen Schritt zu spät.

Karlsruhe St. Pauli 69 Schuss geblockt! Die Paulianer kombinieren sich vom linken Flügel ins Zentrum. Dann kommt Hartel zentral zwanzig Meter vor dem Tor zum Schuss. Er trifft den Ball aber nicht richtig und sein Schuss wird geblockt.

Ingolstadt Düsseldorf 71 Somit gestaltet sich die Partie derzeit vollkommen zerfahren. Wer bekommt hier als Erster wieder Struktur rein? Die Antwort auf diese Frage könnte wegweisend für diese Begegnung sein.

Karlsruhe St. Pauli 67 Kother wird links im gegnerischen Strafraum von Burgstaller bedrängt. Der KSC-Akteur will einfädeln und geht zu Boden. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen und niemand beschwert sich. Richtige Entscheidung des Unparteiischen.

Ingolstadt Düsseldorf 69 In dieser Phase verstrickt sich der FCI in diesen Scharmützeln. Damit geht wertvolle Zeit verloren, die von den Oberbayern anders genutzt werden sollte. Allerdings geht dadurch auch den Düsseldorfern der Faden verloren.

Paderborn Holstein Kiel 71 Für Paderborns Michel geht es nicht weiter. Der angeschlagene Torschütze macht Platz für Pröger.

Paderborn Holstein Kiel 70 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

Paderborn Holstein Kiel 70 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

Paderborn Holstein Kiel 69 Kurz vor Anbruch der Schlussphase bringt auch Gästetrainer Dirk Bremser die ersten beiden Joker. Skrzybski und Mees ersetzen Torschütze Porath und Arp. Bei den Hausherren kommt Stiepermann, am letzten Wochenende doppelt erfolgreich, für Platte.

Ingolstadt Düsseldorf 67 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Peter Kurzweg

Ingolstadt Düsseldorf 67 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Dominik Franke

Karlsruhe St. Pauli 64 Christian Eichner bringt mit drei Wechseln frischen Wind. Für Heise, Choi und Lorenz kommen Jakob, Kother und Batmaz auf das Feld.

Ingolstadt Düsseldorf 67 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Nassim Boujellab

Ingolstadt Düsseldorf 67 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Merlin Röhl

Paderborn Holstein Kiel 68 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marco Stiepermann

Paderborn Holstein Kiel 68 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Felix Platte

Paderborn Holstein Kiel 67 Einwechslung bei Holstein Kiel: Joshua Mees

Karlsruhe St. Pauli 63 Einwechslung bei Karlsruher SC: Malik Batmaz

Paderborn Holstein Kiel 67 Auswechslung bei Holstein Kiel: Finn Porath

Karlsruhe St. Pauli 63 Auswechslung bei Karlsruher SC: Marc Lorenz

Ingolstadt Düsseldorf 66 Gelbe Karte für Denis Linsmayer (FC Ingolstadt 04)

In diesem Rudel schubst Denis Linsmayer, was diesem ebenfalls eine Verwarnung einbringt. Für diesen ist das die zweite Gelbe Karte der Saison.

Karlsruhe St. Pauli 63 Einwechslung bei Karlsruher SC: Dominik Kother

Paderborn Holstein Kiel 67 Einwechslung bei Holstein Kiel: Steven Skrzybski

Karlsruhe St. Pauli 63 Auswechslung bei Karlsruher SC: Kyoung-rok Choi

Paderborn Holstein Kiel 67 Auswechslung bei Holstein Kiel: Jann-Fiete Arp

Karlsruhe St. Pauli 63 Einwechslung bei Karlsruher SC: Kilian Jakob

Karlsruhe St. Pauli 63 Auswechslung bei Karlsruher SC: Philip Heise

Ingolstadt Düsseldorf 66 Gelbe Karte für Felix Klaus (Fortuna Düsseldorf)

Einen vielversprechenden Umschaltmiment der Schanzer unterbindet Felix Klaus mit einem heftigen Foul an Filip Bilbija. Das beschwört Tumulte herauf. Als Thorben Schiewer die Gemüter beruhigt hat, gibt es Gelb für Klaus.

Karlsruhe St. Pauli 62 Nach der Druckphase der Karlsruher und den grandiosen Paraden von Vasilj zappelt der Ball auf der Gegenseite im Netz. Wichtig für Pauli, diese Druckphase überstanden zu haben und mit einem Tor die Weichen auf Sieg zu stellen. Bitter für Karlsruhe, das sicherlich einen Treffer verdient gehabt hätte.

Ingolstadt Düsseldorf 64 Aus der eigenen Initiative gehen zwei Ecken für die Fortuna hervor, mit denen die Gäste allerdings nichts anzufangen wissen.

Paderborn Holstein Kiel 64 Kiel überzeugt mit vielen Flachpasskombinationen, schafft es fast mit jedem Angriff in den gegnerischen Strafraum. Mit einem Unentschieden blieben die Störche in der Tabelle übrigens vorerst nur 15. und könnten morgen noch von Sandhausen überholt werden.

Ingolstadt Düsseldorf 62 Allerdings geben die Düsseldorfer auch weiterhin den Ton an. Khaled Narey bemüht sich um eine weitere Abschlusshandlung, bleibt mit seinem Rechtsschuss aber hängen. Von Ingolstadt gibt es bislang keine Reaktion.

Ingolstadt Düsseldorf 60 Gleich mit ihrer ersten gefährlichen Torszene kommen die Gäste also zum Erfolg. Neben den größeren Spielanteilen spricht somit auch die Effizienz für die Rheinländer. Die Gastgeber haben nämlich aus ihren anderthalb Chancen nichts gemacht und sind fortan gefordert.

Karlsruhe St. Pauli 58 Tooor für FC St. Pauli, 0:3 durch Daniel Kyereh

Blitzsauberer Angriff der Gäste! Irvine spielt einen tollen Pass rechts in den Strafraum auf den durchstartenden Burgstaller. Der hat freie Bahn und legt quer für den Torschützen. Kyereh bugsiert den Ball ins Tor!

Paderborn Holstein Kiel 61 Bartels mit der Direktabnahme! Nach zwei schnellen Flachpässen passt Neumann von der rechten Grundlinie flach in das Strafraumzentrum. Bartels probiert sich aus zwölf Metern mit einem Rechtsschuss, der die rechte Stange nur knapp verpasst.

Karlsruhe St. Pauli 57 Wieder Vasilj mit einer Weltklasse-Parade! Hofmann wird von links bedient und setzt sich im Kopfballduell mit Paqarada durch. Er nickt den Ball Richtung rechte Ecke, aber wieder zeigt der 25-Jährige Keeper eine tolle Parade und kratzt den Ball von der Linie!

Paderborn Holstein Kiel 60 Die Störche befinden sich zwar fast durchgängig im Vorwärtsgang, doch auch Paderborn bleibt ein ernsthafter Kandidat um den dritten Treffer der Partie. Durch ihr schnelles Umschaltspiel strahlen die Hausherren große Torgefahr aus.

Ingolstadt Düsseldorf 58 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Matthias Zimmermann

Ingolstadt Düsseldorf 58 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Kristoffer Peterson

Ingolstadt Düsseldorf 58 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jakub Piotrowski

Karlsruhe St. Pauli 55 Gelbe Karte für Robin Bormuth (Karlsruher SC)



Ingolstadt Düsseldorf 58 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Shinta Appelkamp

Karlsruhe St. Pauli 55 Gelbe Karte für Kyoung-rok Choi (Karlsruher SC)



Ingolstadt Düsseldorf 58 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Róbert Boženík

Ingolstadt Düsseldorf 58 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

Karlsruhe St. Pauli 53 Gelbe Karte für Philipp Hofmann (Karlsruher SC)

Der Goalgetter steigt Ziereis auf den Fuß und wird folgerichtig verwarnt.

Karlsruhe St. Pauli 51 Glanzparade von Nikola Vasilj! Hofmann setzt sich nach einer Ecke von links im Kopfballduell durch und visiert die linke Torecke an. Paulis Schlussmann macht sich aber ganz lang und pariert!

Ingolstadt Düsseldorf 56 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch André Hoffmann

Von der rechten Seite tritt Khaled Narey eine Freistoß in den Sechzehner. Nahe des Elfmeterpunktes schraubt sich André Hoffmann vollkommen unbedrängt in die Höhe und wuchtet seinen Kopfball unhaltbar ins rechte Eck und markiert seinen ersten Saisontreffer. Da in dieser Szene Patrick Schmidt zu Boden gegangenen ist, wird noch überprüft. Doch dieser ist aus eigenem Verschulden bei einem Gegenspieler aufgelaufen. Alles sauber! Das Tor zählt.

Paderborn Holstein Kiel 57 Platte mit der Großchance zum 2:1! Der Ex-Darmstädter lässt van den Bergh an der halbrechten Sechzehnerkante mit einem doppelten Übersteiger stehen, um dann aus 15 Metern die untere linke Ecke anzuvisieren. Dähne tauscht schnell ab und verhindert den Einschlag mit der rechten Hand.

Ingolstadt Düsseldorf 55 Aus halbrechter Position zieht Patrick Schmidt mit dem rechten Fuß ab. Das können wir als zweite Torszene der Partie werten, denn der Ball streicht nur knapp über den rechten Torwinkel.

Paderborn Holstein Kiel 54 Paderborn kontert gefährlich! Gegen aufgerückte Ostseestädter dirigiert Michel den Angriff im Zentrum, verlagert vor dem Sechzehner auf die halbrechte Seite zu Heuer. Der befördert den Ball aus spitzem Winkel und gut zehn Metern auf die kurze Ecke. Dähne rettet mit der linken Hand.

Ingolstadt Düsseldorf 54 Düsseldorfs Betreuer eilen herbei und nehmen Marcel Sobottka in Augenschein, der dann immerhin schon wieder steht und offenbar erst einmal weitermachen wird.

Ingolstadt Düsseldorf 53 Nahe des eigenen Sechzehners prügelt André Hoffmann den Ball mit ordentlich Bums nach vorn. In der Flugbahn steht ausgerechnet Marcel Sobottka, sieht das Unheil überhaupt nicht kommen, wird voll am Hinterkopf getroffen und geht zu Boden.

Karlsruhe St. Pauli 49 Dicke Chance zum 3:0! Irvine wird von der linken Seite mit einer butterweichen Flanke bedient, köpft den Ball aber freistehend aus sieben Metern knapp über die Querlatte!

Ingolstadt Düsseldorf 51 Um den fälligen Freistoß kümmert sich Rouwen Hennings, möchte offenbar unbedingt seinen ersten Torabschluss haben. Auf den hätten wir sicherlich verzichten können.

Karlsruhe St. Pauli 48 Der KSC muss in Hälfte zwei mutig nach vorne spielen, ohne natürlich zu viel zu riskieren. Die Nordbadener werden sich darum bemühen, Räume in der gegnerischen Hälfte zu schaffen, um zum Abschluss zu kommen.

Paderborn Holstein Kiel 51 Tooor für Holstein Kiel, 1:1 durch Finn Porath

Kiel belohnt sich für einen druckvollen Wiederbeginn! Nach Kurzpass durch Bartels' behauptet Arp den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend am Elfmeterpunkt. Er legt flach zurück für Porath, der sich aus gut 15 Metern mit dem rechten Innenrist probiert. Joker Heuer fälscht so unglücklich ab, dass der Ball unhaltbar in die rechte Torecke kullert.

Karlsruhe St. Pauli 46 Einwechslung bei Karlsruher SC: Fabian Schleusener

Karlsruhe St. Pauli 46 Auswechslung bei Karlsruher SC: Fabio Kaufmann

Karlsruhe St. Pauli 46 Weiter geht's!

Karlsruhe St. Pauli 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Ingolstadt Düsseldorf 50 Gelbe Karte für Dominik Franke (FC Ingolstadt 04)

Nach einem heftigen Einsteigen gegen Khaled Narey holt sich Dominik Franke seine zweite Gelbe Karte in dieser Zweitligasaison ab.

Paderborn Holstein Kiel 49 Während Gästetrainer Dirk Bremser in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, bringt Łukasz Kwasniok mit Mehlem und Heuer zwei frische Akteure. Justvan und Thalhammer sind in der Kabine geblieben.

Ingolstadt Düsseldorf 48 Auf der Gegenseite erarbeiten sich die Schanzer ihren zweiten Eckstoß in dieser Partie. Nach der Hereingabe von Dominik Franke kommt Patrick Schmidt zum Kopfball, der allerdings ebenfalls völlig ungefährlich gerät.

Paderborn Holstein Kiel 46 Gelbe Karte für Felix Platte (SC Paderborn 07)

... dieses wird von Referee Bokop mit Gelben Karten beendet.

Paderborn Holstein Kiel 46 Gelbe Karte für Stefan Thesker (Holstein Kiel)

Infolge eines Kopfballduells kommt es zwischen Thesker und Platte zu einem hitzigen Wortgefecht...

Ingolstadt Düsseldorf 47 Statistiker werden aktiv, glauben sicherlich, diese Aktion von Marcel Sobottka mittig nahe des Sechzehners als Torschuss werten zu müssen. Der Ball steigt hoch auf, fliegt grob in Richtung Eckfahne und ins Toraus.

Paderborn Holstein Kiel 46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Benteler-Arena! Die als Spitzenreiter in das Wochenende gegangenen Ostwestfalen haben die meisten ihrer offensiven Momente in der ersten Viertelstunde gehabt; nicht erst in Unterzahl ging in Sachen Angriff lange Zeit nur noch wenig zusammen. Dennoch wurde die Tür zum fünften Saisonerfolg durch die einmal mehr unglücklich auftretenden Störche aufgestoßen. Bringt der SCP den knappen Vorsprung mit neun Feldspielern über die Ziellinie?

Paderborn Holstein Kiel 46 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Jannis Heuer

Paderborn Holstein Kiel 46 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Maximilian Thalhammer

Paderborn Holstein Kiel 46 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marcel Mehlem

Ingolstadt Düsseldorf 46 Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

Paderborn Holstein Kiel 46 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Julian Justvan

Paderborn Holstein Kiel 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Ingolstadt Düsseldorf 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Karlsruhe St. Pauli 45 Halbzeitfazit:

Der FC St. Pauli führt nach einer starken Vorstellung zur Pause mit 2:0 in Karlsruhe. Die Hausherren begannen forsch und spielten direkt zielstrebig nach vorne. Die Kiezkicker kamen zunehmend besser in die Partie und gingen durch einen Patzer von KSC-Schlussmann Gersbeck in Führung. Die Paulianer standen defensiv sehr stabil und ließen kaum etwas zu. Kurz vor der Pause erhöhte Burgstaller per Strafstoß auf 2:0. Wenn die Gastgeber noch mindestens einen Punktgewinn verbuchen wollen, müssen sie vor allem offensiv kreativer und temporeicher agieren. Gleich geht's weiter!

Karlsruhe St. Pauli 45 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe St. Pauli 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Paderborn Holstein Kiel 45 Halbzeitfazit:

Der SC Paderborn 07 führt zur Pause des Heimspiels gegen die KSV Holstein mit 1:0. In einer Anfangsphase mit vielen defensiven Unstimmigkeiten ließen Justvan auf Heim- (4.) und Arp auf Gästeseite (6.) sehr gute Chancen zum Führungstreffer ungenutzt. Auch in der Folge kam es in einem intensiven und ausgeglichenen Duell zu vielen Strafraumszenen, doch die Abschlüsse reichten zunächst nicht ansatzweise an die Qualität der ersten Minuten heran. Nachdem SCP-Akteur Collins wegen einer Schwalbe die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (27.), mussten sich die Blau-Schwarzen in der Arbeit gegen den Ball neu sortieren und setzten kaum noch offensive Nadelstiche. Ihnen gelang es allerdings, ihre Abwehrräume einigermaßen im Griff zu haben und Gelegenheiten der Ostseestädter zu verhindern. Doch damit nicht genug: Michel bestrafte einen katastrophalen Aussetzer des Kieler Bartels in der 42. Minute und besorgte den Pausenvorteil des Kwasniok-Teams. Bis gleich!

Ingolstadt Düsseldorf 45 Halbzeitfazit:

Noch sind keine Tore gefallen im Audi Sportpark zwischen dem FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf. Die Gastgeber hatten recht aktiv begonnen, während der Gegner anfangs sehr zurückhaltend wirkte. Doch die Gäste übernahmen im Verlauf des ersten Durchgangs immer mehr die Initiative, warfen ihre spieltechnischen Vorteile in die Waagschale und bestimmten das Geschehen über weite Strecken. Über drei ungefährliche Distanzschüsse kamen die Rheinländer allerdings nicht hinaus, blieben also komplett harmlos. Das galt beinahe auch für die Hausherren. Doch die Schanzer tauten kurz vor der Pause plötzlich auf, verzeichneten mit ihrem dritten Torschuss die einzige Chance dieser Partie. Damit stellte der Aufsteiger unter Beweis, dass heute durchaus Aussicht auf Punkte besteht.

Paderborn Holstein Kiel 45 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe St. Pauli 45 Tooor für FC St. Pauli, 0:2 durch Guido Burgstaller

Der Routinier verwandelt den Strafstoß eiskalt! Burgstaller tritt an und haut den Ball halbhoch rechts in die Maschen. Gersbeck entscheidet sich für die andere Ecke und fliegt ins Leere.

Karlsruhe St. Pauli 44 Gelbe Karte für Christian Eichner (Karlsruher SC)



Karlsruhe St. Pauli 43 Elfmeter für St. Pauli! Kyereh marschiert links im Strafraum an Breithaupt vorbei und der bringt ihn klar zu Fall. Der Schiedsrichter zeigt richtigerweise auf den Punkt.

Ingolstadt Düsseldorf 45 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Holstein Kiel 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Benteler-Arena wird um 120 Sekunden verlängert.

Ingolstadt Düsseldorf 44 Diese Torszene macht den Schanzern Mut. In den Minuten vor der Pause nehmen die Hausherren wieder viel intensiver am Spiel teil. Der Aufsteiger also ist in der Tat in der Lage, der Fortuna Paroli zu bieten.

Karlsruhe St. Pauli 42 Die Mannschaft von Christian Eichner bläst zur Schlussoffensive in der ersten Halbzeit. Das Team in den blauen Trikots übt nochmal richtig Druck aus und will noch vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich kommen.

Karlsruhe St. Pauli 40 Klasse aufgepasst von Vasilj! Der Schlussmann von Pauli faustet erst eine Heise-Flanke hinten raus, dann pariert er wenige Sekunden später einen Schuss des Linksverteidigers von der Strafraumkante.

Ingolstadt Düsseldorf 42 Dann sorgen die Gastgeber in der Tat für die beste Torszene. Einen langen Ball legt Dennis Eckert-Ayensa links in der Box mit Übersicht und dem Kopf zu Patrick Schmidt ab. Dessen sofortiger Linksschuss aus halblinker Position zischt flach aufs kurze Eck. Florian Kastenmeier ist blitzschnell unten und pariert gut.

Paderborn Holstein Kiel 42 Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Sven Michel

Goalgetter Michel nimmt die Einladung der Störche dankend an! Nach Bartels' Fehlpass im Mittelfeld treibt der Paderborner Angreifer den Ball durch die Mitte in Richtung Gästekasten. Bei zugestellter Schussbahn feuert er den Ball aus vollem Lauf und 20 Metern in die halbhohe rechte Ecke.

Ingolstadt Düsseldorf 39 Derzeit also setzt sich der FCI etwas besser in Szene, das aber ändert nichts daran, dass Düsseldorf tonangebend bleibt. Zu Ende gespielt bekommen es die Männer von Christian Preußer allerdings einfach nicht.

Karlsruhe St. Pauli 38 Die Kiezkicker führen weiterhin durchaus verdient und lassen aus dem Spiel heraus nicht viel zu. Wenn beim KSC mal was geht, dann bei Ecken oder langen Einwürfen.

Paderborn Holstein Kiel 39 In den Nachwehen einer Ecke probiert sich der aufgerückte Abwehrmann van der Werff aus der Distanz mit einem rechten Spannschuss. Er produziert nur eine Bogenlampe, die den Kieler Kasten nicht ansatzweise in Gefahr bringt.

Ingolstadt Düsseldorf 37 Jetzt lassen die Hausherren mal etwas von sich sehen. Filip Bilbija ist auf dem linken Flügel unterwegs, setzt sich dort gut durch und bedient Denis Linsmayer. Dessen Linksschuss aus ungünstigem Winkel blockt Florian Kastenmeier. Nach dem Abpraller versucht sich halbrechts in der Box Dennis Eckert-Ayensa, haut aber am Ball vorbei.

Paderborn Holstein Kiel 38 Mühling mit dem Kopf! Reeses effetreiche Hereingabe von der linken Außenbahn verlängert der Ex-Sandhäuser vom Elfmeterpunkt per Stirn wuchtig auf die halbrechte Torecke. Huth ist zur Stelle und hält den Ball fest.

Karlsruhe St. Pauli 34 Kobald per Kopf! Der Innenverteidiger trifft den Ball am kurzen Pfosten nach einer Ecke von der rechten Seite per Kopf nicht richtig. Er touchiert den Ball und lässt eine große Chance zum Ausgleich liegen.

Paderborn Holstein Kiel 35 Michel behauptet den Ball im rechten Halbfeld und schafft es vor die letzte gegnerische Linie. Trotz Bedrängnis setzt er aus gut 22 Metern einen Linksschuss ab, der viel zu hoch angesetzt ist.

Ingolstadt Düsseldorf 33 Gelbe Karte für Merlin Röhl (FC Ingolstadt 04)

Jetzt ist auch mal ein Ingolstädter fällig. Thorben Siewer zeigt Merlin Röhl die Gelbe Karte, was dessen dritte der laufenden Spielzeit ist.

Ingolstadt Düsseldorf 32 Ingolstadt wirkt vollkommen einfallslos. Da werden die Bälle lang noch vorn geschlagen - wenn die Schanzer denn überhaupt mal zum Zug kommen. So geht das Spielgerät stets umgehend wieder verloren.

Karlsruhe St. Pauli 31 Kaufmann geht nach einem Kopfballduell im gegnerischen Strafraum zu Boden. Er scheint sich am Rücken verletzt zu haben und wird behandelt. Ein Foul war dort aber nicht zu erkennen.

Paderborn Holstein Kiel 32 Von den Zuschauern wird nun jede Entscheidung des Unparteiischen Bokop, die gegen den SCP fällt, sehr kritisch begutachtet. So lagnsam müssen sich die Ostwestfalen auf den Rängen und auf den Rasen wieder auf das Wesentliche konzentrieren.

Ingolstadt Düsseldorf 30 Das Spiel verlagert sich immer mehr in die Ingolstädter Hälfte. Dort nisten sich die Fortunen inzwischen nahezu dauerhaft ein. Doch eine Lücke tut sich dabei noch nicht auf. Abgesehen von den Distanzschüssen vorhin gibt es keine Abschlüsse und demnach auch keine nennenswerten Chancen.

Karlsruhe St. Pauli 29 Der Karlsruher SC weiß nichts mit dem Ball anzufangen. Die Gäste sind gut organisiert und machen die Räume in der eigenen Hälfte sehr eng. Die Eichner-Elf muss den Ball immer wieder hinten rum spielen.

Ingolstadt Düsseldorf 28 Von seiner anfänglich sehr konsequenten Linie rückt Schiedsrichter Thorben Siewer jetzt ab. Das Foul von Christoph Klarer an Dennis Eckert-Ayensa hätte der Unparteiische noch vor 20 Minuten sicherlich mit Gelb bestraft. Diesmal sieht er von einer derartigen Bestrafung ab.

Paderborn Holstein Kiel 29 Gelbe Karte für Sven Michel (SC Paderborn 07)

Michel steigt Neumann im Mittelfeld auf das linke Sprunggelenk und handelt sich bei aufgehitzter Atmosphäre eine Verwarnung ein.

Karlsruhe St. Pauli 26 ...Kyereh tritt an und zirkelt den Ball in die Mauer. Das kann er besser.

Karlsruhe St. Pauli 25 Vielversprechende Freistoßposition für den FC St. Pauli etwa 22 Meter halblinks vor dem Tor...

Ingolstadt Düsseldorf 27 Immer besser läuft der Ball durch die Reihen der Düsseldorfer. Mittlerweile haben die Gäste das Geschehen recht gut im Griff. Von Ingolstadt ist kaum noch etwas zu sehen.

Paderborn Holstein Kiel 27 Gelb-Rote Karte für Jamilu Collins (SC Paderborn 07)

Nach einer Schwalbe muss Collins mit der Ampelkarte das Feld verlassen! Im Kampf um einen freien Ball kann Benger Collins ganz eindeutig mit fairen Mitteln stoppen. Der Paderborner schmeißt sich jedoch auf den Boden, um einen Strafstoß zu schinden. Referee Bokop hat freie Sicht und zückt direkt die Gelb-Rote Karte.

Ingolstadt Düsseldorf 24 Zumindest gehen die Rheinländer jetzt zielgerichteter zu Werke und erarbeiten sich mehr Spielanteile. Die balltechnischen Vorteile kommen jetzt so langsam zum tragen. Und die Fortuna kommt zum Abschluss, doch auch Khaled Narey wird dabei nicht gefährlich.

Karlsruhe St. Pauli 23 Doppelchance für Pauli! Erst taucht der erfahrene Torjäger Burgstaller völlig alleine vor Gersbeck auf, scheitert aber am KSC-Keeper. Dann kommen die Paulianer nochmal über die rechte Seite gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Diesmal ist der 32-Jährige Vorlagengeber und bringt den Ball flach vor den kurzen Pfosten. Wieder pariert Gersbeck!

Paderborn Holstein Kiel 25 Den Störchen ist bisher nicht anzumerken, dass sie eine schwierige Woche hinter sich haben. Sie können bisher mit einem guten Aufbauspiel überzeugen, schaffen es häufig in das letzte Felddrittel.

Ingolstadt Düsseldorf 23 Entmutigen lässt sich Tanaka davon nicht. Der 23-Jährige probiert es nun aus der zweiten Reihe. Nennenswert präziser geht der Mittelfeldspieler dabei nicht zu Werke.

Karlsruhe St. Pauli 21 Bei Pauli geht sehr viel über die linke Seite. Paqarada und Dittgen machen dort mächtig Alarm. Thiede und Bormuth haben seit Spielbeginn sehr viel zu tun.

Ingolstadt Düsseldorf 21 Im Anschluss an die zweite Düsseldorfer Ecke bringt Ao Tanaka den ersten Torschuss der Gäste an. Links im Sechzehner haut der Japaner mit dem rechten Fuß drauf, ohne dabei sonderlich viel Zielgenauigkeit an den Tag zu legen.

Paderborn Holstein Kiel 22 Reese wird auf seiner linken Außenbahn durch einen Flugball van den Berghs in Szene gesetzt. Er kommt zwar vor Yalcin an das Spielgerät heran, wird dann an der seitlichen Sechzehnerlinie aber souverän von Hünemeier abgelaufen.

Karlsruhe St. Pauli 18 Die Mannschaft in den weißen Trikots, der FC St. Pauli, greift jetzt noch früher an und will das 2:0 nachlegen. Die Nordbadener werden beim Spielaufbau immer wieder unter Druck gesetzt.

Ingolstadt Düsseldorf 19 Abgesehen von dem völligen Freistoß in der Anfangsphase gibt es hier noch überhaupt keine Torschüsse zu sehen - auf Düsseldorfer Seite also tut sich nach gar nichts.

Karlsruhe St. Pauli 16 Wieder Pauli im Vorwärtsgang! Wieder wird Dittgen auf der linken Seite mit einem Steilpass in Szene gesetzt. Diesmal steht er aber im Abseits.

Ingolstadt Düsseldorf 17 Ganz weit draußen vom rechten Flügel tritt Christian Gebauer den Ball hoch in die Mitte. Florian Kastenmeier hat im kurzen Eck offenbar alles im Blick und ist sich gewiss, das Ding guten Gewissens passieren lassen zu können. Der Ball landet dann am Außennetz.

Paderborn Holstein Kiel 19 Gelbe Karte für Jamilu Collins (SC Paderborn 07)

Collins reißt Porath im Mittelfeld mit einem Griff um die Hüfte zu Boden. Schiedsrichter Bokop zückt die erste Gelbe Karte der Partie.

Paderborn Holstein Kiel 18 Michel aus der Drehung! Der Paderborner mit der elf auf dem Rücken nimmt ein hohes Anspiel an der mittigen Sechzehnerkante mit der Brust an und bewegt sich dann schnell nach rechts, um mit dem linken Spann abzuziehen. Dähne packt in der halblinken Ecke sicher zu.

Paderborn Holstein Kiel 17 Porath zieht vom halbrechten Offensivkorridor in die Mitte und visiert mit dem linken Innenrist aus gut 21 Metern die obere linke Ecke an. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit an Huths Gehäuse vorbei.

Ingolstadt Düsseldorf 14 In dieser Phase greifen sie Gäste verstärkt nach dem Zepter, führen den Ball nun länger in den eigenen Reihen. Sonderlich viel Vortrieb entwickelt die Fortuna dabei nicht. In jedem Fall lässt sich in der Summe erkennen, dass beide Mannschaften im Ansatz unternehmungslustig sind.

Karlsruhe St. Pauli 13 Tooor für FC St. Pauli, 0:1 durch Marius Gersbeck (Eigentor)

Was für ein Bock von Gersbeck! Burgstaller schickt Dittgen auf dem linken Flügel auf die Reise. Der 26-Jährige hat jede Menge Platz und flankt den Ball nach innen. Dort kommt der KSC-Schlussmann aus seinem Kasten und fälscht den Ball mit der rechten Hand ins eigene Tor ab!

Karlsruhe St. Pauli 13 Die Kiezkicker kommen jetzt besser ins Spiel. Nachdem den Gästen die Anfangsphase gehörte und Pauli immer wieder hinten eingeschnürt wurde, läuft es bei den Jungs aus dem Norden immer besser.

Paderborn Holstein Kiel 15 Neumann verpasst knapp! Der aufgerückte Rechtsverteidiger ist am Elfmeterpunkt Adressat einer scharfen Flanke Poraths von der linken Außenbahn. Er lässt sie über die Stirn in Richtung langer Ecke gleiten und verfehlt den Pfosten nur knapp.

Karlsruhe St. Pauli 11 Stark geklärt von Kobald! Nach einer Paqarada-Flanke von der linken Seite ist der Innenverteidiger des KSC vor Burgstaller am Ball und klärt souverän.

Ingolstadt Düsseldorf 12 Gelbe Karte für Kristoffer Peterson (Fortuna Düsseldorf)

Auch für das zweite herzhafte Einsteigen in dieser Partie hält Thorben Siewer die Gelbe Karte bereit. Diese kassiert Kristoffer Peterson nach dem Foul an Christian Gebauer. Für den Schweden ist das die zweite Verwarnung in der laufenden Spielzeit.

Ingolstadt Düsseldorf 11 Nach einem Ballgewinn wollen die Düsseldorfer mal etwas Tempo reinbringen. Doch zu Ende gespielt bekommen es die Rheinländer nicht. Letztlich flankt Khaled Narey von der rechten Seite - direkt in die fangbereiten Arme von Fabijan Buntić.

Paderborn Holstein Kiel 12 In dieser ereignisreichen Anfangsphase wird deutlich, dass beide Teams den schnellen Weg in die Spitze suchen und durchaus dazu bereit sind, defensive Risiken einzugehen. Die Voraussetzungen für eine torreiche Partie sind gegeben.

Karlsruhe St. Pauli 9 Was für ein Fehlpass von Aremu! Der defensive Mittelfeldspieler spielt einen schlampigen Querpass, den Lorenz abfängt und dann in Richtung Karlsruher Tor sprintet. Aremu läuft aber mit und drängt den Gegenspieler links raus. Lorenz zieht aus etwa 25 Metern und halblinker Position ab - deutlich rechts vorbei.

Ingolstadt Düsseldorf 9 Im weiteren Verlauf geht es wieder recht behäbig zu. Die Schanzer wirken weiterhin aktiver. Allerdings sorgen regelmäßige Ballverluste auf beiden Seiten für ein recht stotterndes Spiel. Fahrt mag die Begegnung noch nicht aufnehmen.

Karlsruhe St. Pauli 7 Wir sehen eine äußerst temporeiche und unterhaltsame Anfangsphase. Keine der beiden Mannschaften will sich verstecken und viele Querpässe spielen. Vor allem Karlsruhe sucht immer wieder den Weg nach vorne und gibt dem Gegner kaum Luft zum Atmen.

Paderborn Holstein Kiel 9 Michel auf Platte! Paderborns Toptorschütze flankt von der linken Strafraumlinie wuchtig vor den Kasten. Platte will vor dem langen Pfosten einnicken, erwischt den Ball aber nicht richtig. Er befördert ihn weit über den Querbalken hinweg.

Ingolstadt Düsseldorf 7 Diese Ecke ist eine Angelegenheit für Ao Tanaka, der dort auf der rechten Seite zur Tat schreitet. Doch auch diese hohe Hereingabe findet keinen Abnehmer im Düsseldorfer Trikot. Ingolstadt kann ohne Mühe klären.

Ingolstadt Düsseldorf 6 Über eine Standardsituation gelangen die Gäste erstmals in den Sechzehner. Der Freistoß von Khaled Narey allerdings findet keinen Mitspieler. Die Fortunen aber bleiben dran und erarbeiten sich den ersten Eckstoß in dieser Begegnung.

Karlsruhe St. Pauli 4 Erster Angriff von Pauli! Paqarada setzt sich auf dem linken Flügel durch und bringt das Ding scharf nach innen. Dort ist aber Keeper Gersbeck zur Stelle und hält.

Paderborn Holstein Kiel 6 Dann wieder die Gäste! Nach zwei direkten Pässen taucht Arp plötzlich frei vor SCP-Torhüter Huth auf und zieht links an diesem vorbei. Bevor er aus etwa neun Metern einschieben kann, wird er noch durch eine saubere Grätsche Hünemeiers gestoppt.

Karlsruhe St. Pauli 3 Die Hausherren versuchen gleich das Heft in die Hand zu nehmen und Druck auszuüben. Die Eichner-Elf beginnt entschlossen und presst nach Ballverlusten aggressiv und hoch.

Ingolstadt Düsseldorf 4 Ingolstadt also zeigt sich in der Anfangsphase sehr bemüht, einen aktiven Beitrag zum Spiel zu leisten und ihrer Verantwortung als Heimteam gerecht zu werden. Die Fortuna wirkt noch recht zurückhaltend.

Paderborn Holstein Kiel 4 Justvan mit der Großchance zum 1:0! Nachdem Michel einen Kieler Freistoß mit einem Flugkopfball weit in das Mittelfeld geklärt hat, rennt Paderborns Zehner plötzlich alleine in Richtung Kieler Kasten zu. Er befördert den Ball aus gut 14 Metern knapp über den linken Winkel hinweg.

Karlsruhe St. Pauli 1 Der KSC versucht es direkt nach wenigen Sekunden mit einer Heise-Flanke von der linken Seite. Die wird aber per Kopf geklärt.

Ingolstadt Düsseldorf 2 Den fälligen Freistoß aus halblinker Position führt der gefoulte Spieler selbst aus. Der Rechtsschuss von Eckert-Ayensa jedoch ist deutlich zu hoch angesetzt und zwingt Florian Kastenmeier nicht zum Eingreifen.

Karlsruhe St. Pauli 1 Los geht's! Der Ball rollt.

Karlsruhe St. Pauli 1 Spielbeginn

Paderborn Holstein Kiel 3 Die erste Möglichkeit gehört den Störchen! Gegen aufgerückte Hausherren wirft Bartels im halblinken Offensivkoridor den Turbo an und treibt den Ball bis kurz vor den Sechzehner, bevor er mit rechts abzieht. Der Ball rauscht deutlich über den Heimkasten hinweg.

Ingolstadt Düsseldorf 1 Gelbe Karte für Florian Hartherz (Fortuna Düsseldorf)

Schiedsrichter Thorben Siewer greift sofort knallhart durch, ahndet gleich das erste Foul mit der Gelben Karte. Für sein robustes Einsteigen gegen Dennis Eckert-Ayensa kassiert der Verteidiger seine erste Verwarnung der Saison.

Paderborn Holstein Kiel 1 Paderborn gegen Kiel – auf geht's in der Benteler-Arena!

Ingolstadt Düsseldorf 1 Bei 21 Grad und strahlendem Sonnenschein herrscht goldenes Herbstwetter in Oberbayern. Mit Niederschlägen wird heute nicht gerechnet, womit die gute Verfassung des Rasens keinen Schaden nehmen sollte.

Paderborn Holstein Kiel 1 Spielbeginn

Ingolstadt Düsseldorf 1 Spielbeginn

Karlsruhe St. Pauli Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Paderborn Holstein Kiel Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Karlsruhe St. Pauli In der vergangenen Saison gewannen die Karlsruher das Hinspiel klar und deutlich mit 3:0. Thiede, Gondorf und Torjäger Hofmann erzielten die Tore. Das Rückspiel im Wildpark endete mit einem torlosen Unentschieden.

Ingolstadt Düsseldorf Trotz unterschiedlicher Ligenzugehörigkeit gab es das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs in der vergangenen Saison. In der 1. Runde des DFB-Pokals setzte sich die damals höherklassige Fortuna in Ingolstadt knapp mit 1:0 durch. Darüber hinaus bestritten die Vereine fünf gemeinsame Spielzeiten in der 2. Liga. Dabei ging es recht abwechslungsreich zu. Die drei Ingolstädter Siege entstammen ausnahmslos Heimspielen. Düsseldorfer einziger Sieg bei den Schanzern geht auf Oktober 2012 zurück (2:1). Danach mussten die Rheinländer die Heimreise noch zweimal mit leeren Händen antreten.

Karlsruhe St. Pauli Auch Timo Schultz hat keinen Grund, seine erste Startformation zu verändern. Die Paulianer treten wohl in einem 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld an. Kyereh agiert hinter den beiden Stürmern Dittgen und Burgstaller.

Ingolstadt Düsseldorf Auswärts wie auch insgesamt weist Düsseldorf eine recht durchwachsene Bilanz auf. Aktuell ist die Fortuna zwei Partien ungeschlagen – 1:0 in Aue und 1:1 gegen Regensburg. In der Fremde haben die Rheinländer zudem in Sandhausen gewonnen (2:0), aber eben auch in Nürnberg (0:2) und auf Schalke (1:3) den Kürzeren gezogen. Von Konstanz ist das Auftreten der Jungs von Christian Preußer nicht geprägt, weshalb die Fans immer mit allem rechnen müssen. Von einer echten Favoritenrolle ist man heute gegen den Aufsteiger weit entfernt.

Paderborn Holstein Kiel Bei den Ostseestädtern, die beim letzten Aufeinandertreffen Ende Januar in der Benteler-Arena ein 1:1-Unentschieden ergatterten und die seit April nicht mehr in der Fremde gewinnen konnten, stellt Interimscoach Dirk Bremser im Vergleich zur letzten Startelf Ole Werners viermal um. Dähne, Thesker, Porath und Arp beginnen anstelle von Gelios (Rotsperre), Lorenz, Pichler und Mees (allesamt auf der Bank).

Karlsruhe St. Pauli KSC-Coach Christian Eichner vertraut auf die gleiche Startelf, die drei Punkte aus Schalke entführte. Die Karlsruher treten in einem 4-5-1-System an. Heise, Kobald, Bormuth und Thiede bilden die defensive Viererkette, vorne ist Hofmann die einzige echte Spitze.

Ingolstadt Düsseldorf Mit dieser Begegnung begeben wir uns ins untere Tabellendrittel. Der Vorletzte hat den Dreizehnten zu Gast. Die Düsseldorfer haben exakt doppelt so viel Punkte errungen (acht). Dagegen weisen die Ingolstädter die schlechteste Tordifferenz der gesamten Liga auf (-13) und haben die meisten Gegentreffer kassiert (18). Zugleich hat keine andere Mannschaft weniger Tore erzielt als die Schanzer (fünf). Der FCI konnte in der Liga einzig beim SV Sandhausen gewinnen (2:0). Zu Hause holten die Oberbayern lediglich beim 0:0 gegen Nürnberg einen Punkt. Die restlichen Partien wurden verloren – so eben auch daheim gegen Heidenheim (1:2), und Bremen (0:3). Der letzte Sieg im Sportpark gelang Ingolstadt Angang August im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue (2:1).

Karlsruhe St. Pauli Die Gäste aus Hamburg taten sich in den vergangenen Wochen auswärts schwer. Das heimstärkste Team der Liga verlor in der Fremde zuletzt in Paderborn und in Hannover. Am vergangenen Spieltag kletterten die Kiezkicker durch ein souveränes 4:1 gegen den FC Ingolstadt auf Rang drei der Tabelle. Zander, Dittgen, Burgstaller und Buchtmann erzielten die Treffer der starken Paulianer.

Ingolstadt Düsseldorf Im Vergleich zum letzten Punktspiel nimmt Roberto Pätzold zwei Veränderungen vor. Anstelle von Andreas Poulsen (nicht im Kader) und Michael Heinloth (Bruch der Augenhöhle) rücken Dominik Franke und Maximilian Neuberger in die Ingolstädter Startelf. Auf Seiten der Gäste gibt es genau eine Umstellung. Róbert Boženík muss heute zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Dafür rutscht Shinta Appelkamp in die Düsseldorfer Anfangsformation.

Paderborn Holstein Kiel Auf Seiten der Ostwestfalen, die nach dem gestrigen Erfolg Regensburgs nur im Falle eines Sieges an die Tabellenspitze zurückkehren würden und die mit 16 Treffern über die beste Offensive der ersten sieben Spieltage verfügen, hat Trainer Łukasz Kwasniok nach dem 4:1-Auswärtssieg beim FC Erzgebirge Aue eine personelle Änderung vorgenommen. Thalhammer bekommen den Vorzug vor Stiepermann (Bank).

Karlsruhe St. Pauli De KSC hat aktuell zwölf Punkte auf dem Konto und ist bislang im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende gewann die Mannschaft von Christian Eichner mit 2:1 beim Bundesliga-Absteiger aus Schalke. Choi besorgte nach nicht einmal einer Minute Spielzeit den Blitzstart, ehe S04 ausglich. Kurz vor dem Ende erzielte Wanitzek mit einem sehenswerten Schuss den umjubelten Siegtreffer zum etwas glücklichen Sieg.

Paderborn Holstein Kiel Die KSV Holstein hat eine aufwühlende Woche hinter sich, schließlich erklärte Trainer Ole Werner am Montag überraschend seinen Rücktritt. Grund für das vorzeitige Ende der gut zweijährigen Amtszeit ist der Fehlstart des Tabellendritten der Vorsaison: Nur fünf Zähler haben die Störche bislang vorzuweisen. Am letzten Samstag kassierten sie nach einer frühen Roten Karte gegen Torhüter Gelios eine 0:3-Heimniederlage gegen Hannover 96.

Karlsruhe St. Pauli Wir bekommen es heute mit einem echten Kracher zu tun. Der Tabellenfünfte aus Karlsruhe empfängt den Tabellendritten aus Pauli. Beide Klubs trennt nur ein Punkt in der Tabelle.

Paderborn Holstein Kiel Der SC Paderborn 07 ist auf einem guten Weg, sich den Status eines Aufstiegskandidaten zu erarbeiten, ging er doch als Tabellenführer aus dem letzten Wochenende hervor. Er ließ der knappen 0:1-Heimpleite gegen den FC Schalke 04 am Sonntag einen 4:1-Auswärtserfolg beim noch sieglosen FC Erzgebirge Aue folgen. Stiepermann (4.), Michel (26.) und Platte (38.) sorgten schon zum Pausenpfiff für einen komfortablen Vorsprung; nochmals Stiepermann (48.) legte kurz nach dem Seitenwechsel nach.

Ingolstadt Düsseldorf Herzlich willkommen in der 2. Fußball-Bundesliga! Im Rahmen des 8. Spieltages steigt um 13:30 Uhr unter anderem die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf.

Paderborn Holstein Kiel Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der SC Paderborn empfängt am 8. Spieltag die KSV Holstein. Ostwestfalen und Ostseestädter stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen der Benteler-Arena gegenüber.