Bayern Bochum 10 Alphonso Davies agiert auch heute beinahe als linke Flügelspieler. Seine erste Hereingabe kommt flach in die Mitte und kann problemlos geklärt werden, da nur Robert Lewandowski am langen Pfosten lauert.

Mainz 05 Freiburg 11 Weiterhin nichts Neues. Das Geschehen spielt sich ausschließlich im Mittelfeld ab. Tempo ist kaum bis gar keines zu sehen.

Augsburg M'gladbach 12 Nach dem ansprechenden Beginn der Hausherren zeigt sich jetzt auch mal Borussia Mönchengladbach. Zakaria erzwingt mit einem abgeblockten Fernschuss eine Ecke. Hermanns Hereingabe danach landet nur bei Hahn.

Augsburg M'gladbach 10 Besonders auffällig ist beim FCA bisher Ruben Vargas. Der Schweizer reißt den Ball immer wieder an sich und initiiert in der Anfangsphase viele Offensivaktionen.

Bayern Bochum 7 Erstmals halten die Münchner den Ball über eine ganz lange Phase in den eigenen Reihen. Am Ende legt Müller von der Sechzehnerlinie ab für Sané. Der Linksaußen kommt einen Schritt zu spät und Stafylidis ist mit dem langen Bein dazwischen.

Bielefeld Hoffenheim 7 Klos lässt sich auf die linke Seite fallen, um von dort eine Flanke in die Mitte zu bringen. Diese allerdings ist leichte Beute für die Hoffenheimer Hintermannschaft.

Mainz 05 Freiburg 8 Ansonsten bleibt es beim verhaltenen Beginn. Der FSV hat den Ball viel in den eigenen Reihen, ist aber noch wenig aktiv nach vorne unterwegs.

Augsburg M'gladbach 9 Der FCA erhöht den Druck! Hahn räumt Scally auf der rechten Torauslinie hart, aber fair aus dem Weg und scheitert danach am tödlichen Querpass in die Mitte.

Bielefeld Hoffenheim 4 Nun aber hat Wimmer die große Chance auf das 1:0! Nach einem starken Ball von Klos steht der Bielefelder in der Mitte ganz frei, trifft die Kugel aber nicht. Das hätte die Führung sein müssen!

Bayern Bochum 5 Die Gäste verstecken sich nicht und stellen den amtierenden Meister bei einem Einwurf tief in der FCB-Hälfte zu. Dadurch bleibt Davies nur der Befreiungsschlag und Bochum kommt in Ballbesitz.

Augsburg M'gladbach 7 Beim nächsten Vorstoß der Hausherren geht Vargas am linken Sechzehner-Eck ins Duell mit Beyer und packt dabei einige Übersteiger aus. Vorbei kommt der Schweizer jedoch nicht.

Bielefeld Hoffenheim 4 In den ersten Minuten sieht das alles noch nach dem obligatorischen und viel zitierten Abtasten aus. Beide Mannschaften schauen erstmal, wie sich der Gegner sortiert und wo eventuelle Lücken sein könnten.

Mainz 05 Freiburg 5 Günter flankt von links nach innen, wo Sallai einläuft, allerdings aus vollem Lauf deutlich drüber köpft.

Augsburg M'gladbach 5 Auf der anderen Seite laufen die Augsburger von den Fans angetrieben nach vorne und haben im Zentrum viel Platz für eine Kombination. Caligiuri sieht dabei den freistehenden Framberger auf der rechten Seite, patzt aber beim Passspiel.

Bayern Bochum 2 Bayern startet schwungvoll! Erst profitiert Lewandowski von einem VfL-Fehler und wird erst beim Schussversuch im Strafraum geblockt. Dann landet ein Abpraller bei Gnabry, der aus knapp 16 Metern klar das Ziel verfehlt.

Mainz 05 Freiburg 4 Ruhiger Beginn in Mainz. Beide Teams haben ihre Visiere noch hochgeklappt und tasten sich langsam ab.

Augsburg M'gladbach 3 Da war mehr drin! Stindl überlistet die Augsburger Abwehr mit einem Steckpass und bedient Pléa steil in den Lauf. Der Franzose nimmt den Ball allerdings nicht sauber genug an und rennt sich dann in FCA-Keeper Gikiewicz fest.

Bayern Bochum 1 Los geht's! Bochum stößt an und spielt komplett in Weiß. Bayern läuft heute einmalig im dunkelgrünen Wiesn-Trikot auf.

Bielefeld Hoffenheim 1 Auf geht's! Bielefeld agiert hier und heute im weiß-blauen Dress, die Hoffenheimer weichen deshalb auf ein lachsfarbenes Jersey aus.

Augsburg M'gladbach 2 Andi Zeqiri stürmt heute erstmals von Beginn an für den FCA und beginnt mit einem gewonnenen Zweikampf an der linken Eckfahne gegen Jordan Beyer. Der FCA ist erstmal an der Kugel.

Mainz 05 Freiburg 1 Auf geht's.

Augsburg M'gladbach 1 Der Ball rollt! Schiri Florian Badstübner pfeift an die Borussia stößt an. Die Fohlen gastieren in der Fuggerstadt in weißen Jerseys, und Augsburg trägt rot-grüne Trikots.

Augsburg M'gladbach Die äußeren Bedingungen machen heute richtig Lust auf Fußball und dürften auch bei den FCA-Fans nochmal für zusätzliche Hoffnung sorgen: Die Sonne scheint in Augsburg, dazu sind im Stadion alle möglichen Sitzplätze belegt.

Bayern Bochum Die Vorfreude der Bochumer auf das Aufeinandertreffen mit dem FCB ist riesig. "Wir haben elf Jahre lang für solche Spiele gearbeitet", stellte Thomas Reis im Vorfeld klar. Dass sie keinesfalls chancenlos sind, bewies der Revierklub bereits im Oktober 2019. Im DFB-Pokal führte der VfL lange Zeit mit 1:0 und musste sich erst durch einen späten Doppelschlag geschlagen geben.

Bielefeld Hoffenheim Auf der Gegenseite war Sebastian Hoeneß mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden und wechselt gleich fünf Mal. Neu mit von der Partie sind unter anderem Kaderabek, Grillitsch und Baumgartner, die alle in der Vorwoche eingewechselt wurden. Unterdessen soll Bebou in der Offensive für neuen Schwung sorgen.

Mainz 05 Freiburg Wenn es nach den Breisgauern geht, lautet die Antwort ganz klar „Nein“. Sie liegen ihrerseits nur einen Rang hinter dem heutigen Gegner – nicht zuletzt deshalb, weil sie sowohl zu Saisonbeginn bei Arminia Bielefeld (0:0) als auch jüngst gegen den 1. FC Köln (1:1) Punkte liegen ließen. Dafür schlugen sie unter anderem Borussia Dortmund (2:1) und stehen noch ohne Niederlage in dieser Saison da.

Bielefeld Hoffenheim Bei Bielefeld tut sich trotz der Niederlage in der Vorwoche nicht viel. Einzig Amos Pieper kehrt in die Defensive zurück und soll der Abwehr wieder mehr Stabilität geben. Ansonsten vertraut Kramer der Elf aus dem Spiel gegen Gladbach.

Bayern Bochum Simon Zoller hat sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und wird dem VfL lange Zeit fehlen. Der Routinier wird von Miloš Pantović ersetzt, der bei den Bayern zum Profi gereift ist. Zudem beginnt Robert Tesche für Eduard Löwen.

Augsburg M'gladbach Mittlerweile von der Abschlussschwäche befreit hat sich indes Borussia Mönchengladbach mit dem kürzlichen 3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Die Fohlen feierten dank eines Doppelpacks von Kapitän Stindl ihren ersten Saisonsieg und hoffen nun auf eine Initialzündung unter ihrem neuen Trainer Adi Hütter. Für weitere Torgefahr bei der Borussia könnte heute auch wieder Stürmer Breel Embolo als Joker sorgen. Der Schweizer feierte am letzten Spieltag sein Comeback nach langer Oberschenkelverletzung und setzte bereits gute offensive Akzente.

Bayern Bochum Julian Nagelsmann verzichtet auf die große Rotation und wechselt im Vergleich zum erfolgreichen Champions-League-Auftakt gegen Barcelona dreimal. Josip Stanišić, Lucas Hernández und Serge Gnabry rücken für Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Jamal Musiala in die Startelf. Dementsprechend trifft Leon Goretzka, der seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat, auf seinen alten Klub. In Bochum hat die Karriere des 26-Jährigen begonnen.

Mainz 05 Freiburg Das sieht mal wieder richtig gut aus bei den Nullfünfern. Nachdem sie bereits die vergangene Bundesliga-Rückrunde als fünftbeste Truppe beschlossen, durften sie auch in dieser Spielzeit schon drei Siege aus vier Partien bejubeln. Dem Auftakterfolg über RB Leipzig (1:0) folgte zwar eine Schlappe beim VfL Bochum (0:2). Zuletzt aber schickten sie sowohl die SpVgg Greuther Fürth (3:0) als auch die TSG 1899 Hoffenheim (2:0) klar als Verlierer vom Feld, sodass aktuell der vierte Platz im Klassement zu Buche steht. Können sie heute nachlegen?

Bielefeld Hoffenheim Den ersten Sieg hatte der heutige Gast zwar schon zu bejubeln, allerdings ist dies auch schon wieder einige Wochen her. Am ersten Spieltag gab es für Hoffenheim ein 4:0 gegen Augsburg zu bejubeln. Es folgte ein Remis gegen Union und ein engagierter Auftritt beim 2:3 in Dortmund. In der Vorwoche beim 0:2 gegen Mainz zeigten 1899 dann die bisher schlechteste Saisonleistung und wird heute auf Wiedergutmachung aus sein. Und natürlich auf drei Punkte!

Bielefeld Hoffenheim Arminia Bielefeld wartet an Spieltag Fünf immer noch auf den ersten Saisonerfolg. Weil die Ostwestfalen hinten jedoch gut stehen konnte man immerhin drei der vier Spiele als Remis gestalten. In der Vorwoche setzte es gegen die Gladbacher dann jedoch die erste Niederlage, der heute auf keinen Fall eine zweite folgen soll. Im Idealfall soll sogar der erste Dreier der Spielzeit her.

Bayern Bochum Der VfL Bochum hat drei der ersten vier Partien verloren. Allerdings war der Aufsteiger in keinem Match klar unterlegen. Sogar in Unterzahl gegen den VfL Wolfsburg, der bislang alle Spiele gewinnen konnte, hielt der Aufsteiger stark dagegen und verlor nur knapp mit 1:0. Allerdings sind die Blau-Weißen nicht kaltschnäuzig genug vor dem gegnerischen Kasten. Das zeigte sich auch in der Vorwoche. Gegen Hertha BSC waren sie überlegen und mussten sich, trotzt deutlich mehr Torchancen, am Ende mit 3:1 geschlagen geben. Gegen den FCB muss der VfL seine Möglichkeiten nutzen, wenn die Bochumer für die große Überraschung sorgen wollen.

Augsburg M'gladbach Eine Woche vor der Bundestagswahl sind Zahlen und Prognosen derzeit in aller Munde. Wäre die Chancenverwertung das Wahlergebnis für den FCA, müssten die Fuggerstädter um den Einzug in den Bundestag ordentlich zittern: Gerade mal 6,3 Prozent aller Torchancen wandeln die Augsburger in Tore um. Für einen Torerfolg benötigt der FCA derzeit über ganze 37 Torschüsse. Das Problem: Die „Spitzenkandidaten“ um den seit mittlerweile 750 Minuten torlosen Alfred Finnbogason sind viel zu harmlos. „Wir brauchen mehr Konsequenz“, fordert FCA-Trainer Markus Weinzierl daher zu Recht.

Augsburg M'gladbach Hallo zur Bundesliga! Um 15:30 Uhr empfängt der FC Augsburg die Fohlen aus Mönchengladbach. Gibt es für den FCA den ersten Saisonsieg oder siegen Stindl und Co. ?

Bielefeld Hoffenheim Guten Tag und herzlich willkommen zur Bundesliga! An diesem Wochenende steht im deutschen Oberhaus der fünfte Spieltag auf dem Programm. Unter anderem empfängt hierbei Arminia Bielefeld die TSG Hoffenheim im heimische Ostwestfalen. Beginn der Partie ist wie gewohnt um 15:30 Uhr

Mainz 05 Freiburg Die Gäste nehmen indes drei Veränderungen vor. Für Eggestein, Grifo und Jeong starten Gulde, Haberer und Schade.

Bayern Bochum Der FC Bayern ist in beachtlicher Frühform. Der Rekordmeister hat nur zum Ligaauftakt Punkte liegen gelassen. Seit dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach haben die Münchner wettbewerbsübergreifend sechs Pflichtspiele hintereinander gewonnen und dabei immer mindestens drei Tore erzielt. Dabei konnten die Süddeutschen zuletzt sogar die beiden Kracher in Leipzig (4:1) und Barcelona (3:0) klar für sich entscheiden. Mit einem weiteren Sieg in der heutigen Begegnung wollen Julian Nagelsmann und sein Truppe die englische Woche perfekt abschließen.

Mainz 05 Freiburg Blicken wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren wechseln im Vergleich zur Vorwoche zwei Mal. Für Niakhaté und Onisiwo beginnen Hack und Szalai.

Mainz 05 Freiburg Hallo und herzlich willkommen zum fünften Spieltag in der Bundesliga! Im Duell zweier Überraschungsteams stehen sich der 1. FSV Mainz 05 und der SC Freiburg gegenüber. Anstoß ist um 15:30 Uhr.