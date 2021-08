Mainz 05 Gr. Fürth 46 Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Luca Itter

Bielefeld Frankfurt 46 Die zweiten 45 Minuten laufen, beide Teams machen unverändert weiter.

Mainz 05 Gr. Fürth 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Stuttgart Freiburg 46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Mercedes-Benz-Arena! Die Breisgauer haben die erschreckenden Fehler im Stuttgarter Abwehrverbund gnadenlos bestraft. Ihre eigenen Nachlässigkeiten in der Defensive hingegen hatten lange Zeit keine Konsequenzen. Als alles auf ein fettes Pausenpolster des Sport-Clubs hindeutete, meldete sich der VfB mit einem Doppelschlag zurück. Kann er seine Aufholjagd nach dem Seitenwechsel vollenden?

Bielefeld Frankfurt 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Stuttgart Freiburg 46 Einwechslung bei SC Freiburg: Janik Haberer

Köln Bochum 46 Mit einer Veränderung geht es in den zweiten Durchgang. Bei den Gastgebern ersetzt Neuzugang Kilian den verwarnten Meré.

Stuttgart Freiburg 46 Auswechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

Stuttgart Freiburg 46 Einwechslung bei SC Freiburg: Maximilian Eggestein

Stuttgart Freiburg 46 Auswechslung bei SC Freiburg: Nicolas Höfler

Köln Bochum 46 Einwechslung bei 1. FC Köln: Luca Kilian

Stuttgart Freiburg 46 Einwechslung bei SC Freiburg: Manuel Gulde

Köln Bochum 46 Auswechslung bei 1. FC Köln: Jorge Meré

Augsburg Leverkusen 46 Weiter geht's! Beide Trainer verzichten zunächst auf personelle Veränderungen.

Stuttgart Freiburg 46 Auswechslung bei SC Freiburg: Yannik Keitel

Köln Bochum 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Stuttgart Freiburg 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Leverkusen 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Augsburg Leverkusen 45 Halbzeitfazit:

Eine kuriose erste Hälfte ist beendet und Bayer 04 Leverkusen führt mit 2:1 in Augsburg. Die Werkself hat keine klare Balldominanz. Dafür sind die Rheinländer das deutlich gefährlichere Team. Trotzdem hat der FCA bei beiden Bayer-Buden gehörig geholfen, da beides Eigentore sind. Die eigenen Möglichkeiten ließen die Gäste fast alle ungenutzt und das vermeintliche 3:1 wurde zurecht zurückgenommen. Augsburg hat sich von den Rückschlägen zu Beginn nicht aus dem Konzept bringen lassen und hat endlich das langersehnte erste Ligator erzielt. Die Führung für Leverkusen ist trotzdem verdient, aber an einem Tag wie heute scheint auch der erste FCA-Bundesliga-Sieg gegen Leverkusen nicht ausgeschlossen. Bis gleich!

Bielefeld Frankfurt 45 Halbzeitfazit:

Nach dem Fehlstart in die neue Bundesligasaison führt Eintracht Frankfurt bei Arminia Bielefeld zur Pause verdient mit 1:0 und darf vom ersten Saisonsieg träumen. Die Elf von Trainer Oliver Glasner riss die Spielkontrolle nach dem Anpfiff sofort an sich und machte in der 22. Minute nach einer schönen Kombination das 0:1 durch Hauge. Die generell tiefstehende Arminia konzentrierte sich auch nach dem Gegentreffer weiter nur auf die eigene Abwehrarbeit und wurde erst kurz vor dem Halbzeitpfiff mit ersten zarten Angriffen erstmals torgefährlich. Wollen die Ostwestfalen wieder einen Punkt mitnehmen, muss die Kramer-Elf im zweiten Durchgang deutlich mutiger auftreten.

Mainz 05 Gr. Fürth 45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der 1. FSV Mainz 05 mit 2:0 gegen Greuther Fürth. In einer temporeichen und stellenweise wilden Partie sorgte ein Doppelschlag nach einer knappen Viertelstunde für die verdiente Halbzeitführung der Gastgeber. Nachdem es vor den Treffern recht ausgeglichen lief, spielte nach dem 2:0 fast nur Mainz, das hier dem 3:0 deutlich näher war, als Fürth dem Anschluss. Das ist auch erkennbar daran, dass beide Teams zwar intensiv in die Zweikämpfe gingen, die einzigen Torchancen aber auf Seiten der Hausherren zu notieren sind.

Köln Bochum 45 Halbzeitfazit:

Halbzeit am Rhein, zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum steht es 0:0. Dabei dominieren die Geißböcke das Geschehen von Beginn an, die beste Gelegenheit ließ Modeste nach wenigen Minuten mit seinem Pfostenschuss liegen. Fast über den gesamten ersten Durchgang hinweg war der Effzeh das dominante Team, wenngleich es keine Chancen im Minutentakt gab. Erst während der letzten Zeigerumdrehungen traute sich auch der Aufsteiger mal nach vorne - insgesamt darf er sich aber glücklich schätzen, nicht zurückzuliegen. Mit diesem Ergebnis ist für den zweiten Abschnitt aber noch alles drin. Bis gleich!

Stuttgart Freiburg 45 Halbzeitfazit:

Der SC Freiburg führt zur Pause des Baden-Württemberg-Duells beim VfB Stuttgart mit 3:2. Die Breisgauer erwischten mit Jeongs Treffer in der 3. Minute einen Traumstart. Der Südkoreaner legte gegen in der Anfangsphase wild verteidigende Schwaben schon wenig später das zweite Gästetor nach (9.). Der Sport-Club hielt den Schwerpunkt des Geschehens zunächst weiterhin tief in der gegnerischen Hälfte, verpasste aber weitere zwingende Abschlüsse. Die Brustringträger bauten ihre Anteile in der Folge aus und schrammten durch Klimowicz (20., 25.) gleich zweimal knapp am Anschlusstreffer vorbei. Das dritte Tor der Partie fiel dann aber wenig später auf der Gegenseite; erneut nach einer Flanke netzte Höler (28.) ein. In der jüngsten Viertelstunde verzeichnete die Matarazzo-Auswahl klare Chancenvorteile und konnte sich für diese ganz spät mit einem Doppelschlag belohnen. Für diesen sorgten Mavropanos (45.) und Al Ghaddioui (45.+2). Bis gleich!

Mainz 05 Gr. Fürth 45 Ende 1. Halbzeit

Mainz 05 Gr. Fürth 45 Kohr hat kurz vor dem Wechsel nochmal die Chance auf das 3:0. Nach einem Freistoß von der linken Seite wird der Ball irgendwie auf Kohr quergelegt, der im Fallen abschließt, das Tor aber doch recht deutlich verfehlt.

Stuttgart Freiburg 45 Ende 1. Halbzeit

Köln Bochum 45 Ende 1. Halbzeit

Köln Bochum 45 Erst bleibt Losilla mit einem Dropkick zentral vor dem Sechzehner hängen, die Kugel rutscht nach rechts in die Box zu Zoller. Der Angreifer ist kurz vor dem herauseilenden Horn dran, jagt die Pille aber drüber. Dann ist Pause.

Bielefeld Frankfurt 45 Ende 1. Halbzeit

Bielefeld Frankfurt 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Augsburg Leverkusen 45 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart Freiburg 45 Tooor für VfB Stuttgart, 2:3 durch Hamadi Al Ghaddioui

Stuttgart schnell in der Nachspielzeit den Anschluss her! Endos scharfe Flanke von der tiefen rechten Seite nickt der unbewachte Al Ghaddioui von der mittigen Fünferkante mit voller Wucht in die lange Ecke.

Mainz 05 Gr. Fürth 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Stuttgart Freiburg 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in Bad Cannstatt soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Köln Bochum 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bielefeld Frankfurt 45 Gelbe Karte für Christopher Lenz (Eintracht Frankfurt)

Kurz vor dem Pausenpfiff zieht Lenz ein taktisches Foul am eigenen Sechzehner, da Arminia mehr Druck erzeugt und die SGE-Abwehr zu ersten Fehlern zwingt. Den darauffolgenden Freistoß krallt sich Krüger, der den Ball rechts am Tor vorbeischlenzt.

Bielefeld Frankfurt 45 Generell dürften DSC-Coach Frank Kramer diese ersten kleinen Torchancen seiner Elf aber gefallen. Im zweiten Durchgang muss Arminia dann genau so weitermachen, sonst droht die erste Saisonniederlage.

Augsburg Leverkusen 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Mainz 05 Gr. Fürth 45 Gelbe Karte für Paul Seguin (SpVgg Greuther Fürth)

Wieder ist Lucoqui beteiligt, dieses mal allerdings "nur" als Gefoulter. Der Torschütze zum 1:0 wird von Seguin abgeräumt, der dafür natürlich den Gelben Karton bekommt.

Stuttgart Freiburg 45 Tooor für VfB Stuttgart, 1:3 durch Konstantinos Mavropanos

Mavropanos kann noch vor der Pause verkürzen! Der Verteidiger schafft es durch das Zentrum per Doppelpass mit Al Ghaddioui in den Sechzehner. Am herauslaufenden Keeper Flekken kann er den Ball aus gut acht Metern mit dem rechten Fuß vorbei spitzeln.

Augsburg Leverkusen 45 Das Tor zählt nicht! Bei der Entstehung des Treffers ist Charles Aránguiz eindeutig mit dem rechten Arm zum Ball gegangen und hat sich dadurch einen Vorteil verschafft. Dementsprechend wird das 3:1 aberkannt.

Bielefeld Frankfurt 43 Arminia wird kurz vor der Pause mutiger! Krüger geht unmittelbar vor dem Strafraum ins Eins-gegen-Eins mit N'Dicka und schüttelt den Frankfurter mit einem Haken ab. Der nachfolgende Flachschuss ist allerdings zu schwach und verendet erneut in den roten Handschuhen von Trapp.

Augsburg Leverkusen 44 Der Treffer wird überprüft! Benjamin Brand wird vom VAR in die Review-Area geschickt. Es geht um ein mögliches Handspiel von Charles Aránguiz.

Köln Bochum 43 Da wäre mehr drin gewesen für die Westfalen! Zoller enteilt über die halbrechte Angriffsspur, spielt dann aber einen unsauberen Querpass nach links zu Holtmann. Der 26-Jährige wird geblockt, auch seine anschließende Hereingabe ins Zentrum zu Polter findet nicht seinen Weg.

Augsburg Leverkusen 43 Tor für Leverkusen! Schick wird steil geschickt und umkurvt Gikiewicz. Aus spitzem Winkel scheitert der Stürmer allerdings. Den Abpraller von einem FCA-Abwehrbein kriegt er sofort zurück und legt clever quer auf Diaby. Der Franzose hat zwar mehrere Gegner vor sich, aber bleibt eiskalt und haut den Ball aus knapp neun Metern zwischen gleich vier Verteidigern hindurch ins Netz.

Augsburg Leverkusen 40 Hrádecký verhindert den Ausgleich! Über links geht es beim FCA nach vorne und plötzlich schalten die Bayer-Verteidiger ab, da sie den Ball im Aus gesehen haben. Die Partie läuft aber weiter und Iago legt den Ball von der Grundlinie zurück auf Vargas. Der Schweizer zieht mit dem zweiten Kontakt ab. Hrádecký ist schnell unten, macht sich ganz lang und kann nur gerade eben abwehren.

Bielefeld Frankfurt 42 Jetzt folgt Arminias erster Torschuss! Fabian Klos treibt den Ball in einem verschleppten Konter nach vorne und schießt den Ball von halbrechts in die Arme von Kevin Trapp.

Köln Bochum 41 Zentral vor dem Strafraum setzt sich Skhiri gegen einen Bochumer durch, feuert den Ball mit dem linken Fuß aus 22 Metern aber ein gutes Stück drüber.

Mainz 05 Gr. Fürth 41 Kohr treibt die Kugel nach vorne und spielt den Ball auf den mitgeeilten Barreiro. Dessen flache Hereingabe verlängert Szalai mit der Hacke auf Lucoqui, der allerdings abermals seinen Meister in Sascha Burchert findet.

Stuttgart Freiburg 42 Klement will einen Freistoß aus zentralen 22 Metern direkt im Netz hinter Flekken unterbringen. Er schnibbelt den Ball zwar über die rot-weiße Mauer hinweg, doch in der halbrechten Ecke kann Freiburgs Schlussman souverän zupacken.

Bielefeld Frankfurt 40 Nicht schlecht! Ajdin Hrustić findet ein freies Fenster vor dem Arminia-Strafraum und versucht von rechts aus 20 Metern mit einem angedrehten Fernschuss. Stefan Ortega muss sich ordentlich strecken und pflückt den Ball vom Himmel.

Köln Bochum 40 Kainz tritt von der rechten Außenbahn einen Freistoß in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum. Modeste darf relativ unbedrängt köpfen, bugsiert das Spielgerät aber direkt in Riemanns Arme.

Augsburg Leverkusen 37 Demirbay bringt eine Ecke von links ganz weit herein. Kossounou kommt zum Kopfball und visiert das obere linke Eck an. Gikiewicz hält die Bogenlampe jedoch sicher fest.

Bielefeld Frankfurt 38 Eintracht ist auf Kurs! Während sich die ersten Arminia-Fans in ihren Regenponchos schon mal zu den Würstchenbuden ins Trockene retten, spielt auf der Alm weiterhin nur ein Team: Eintracht Frankfurt!

Mainz 05 Gr. Fürth 38 Nach einem Ballgewinn gehen die Mainzer auf die Innenverteidigung der Gäste zu. Szalai hat die Kugel, verpasst aber den richtigen Moment für das Abspiel. Sein Abschluss wird schlussendlich geklärt.

Stuttgart Freiburg 39 Massimo aus der zweiten Reihe! Der Ex-Bielefelder befördert einen aufspringenden Ball aus 24 Metern als Bogenlampe in Richtung linker Torecke. Er verfehlt die linke Stange nur hauchdünn; Torhüter Flekken wäre wohl machtlos gewesen.

Mainz 05 Gr. Fürth 35 Die Partie wird immer wilder und hitziger. Im Sekundentakt gibt es nun intensive und stellenweise auch harte Zweikämpfe. Schiri Reichel hat hier alle Hände voll zu tun.

Köln Bochum 38 Gelbe Karte für Ondrej Duda (1. FC Köln)

Duda foult taktisch und wird dementsprechend verwarnt.

Bielefeld Frankfurt 35 Fast das 0:2! Eintracht kombiniert erneut flüssig und sorgt mit einem frechen Lupfer von Hrustić für ordentlich Unruhe im DSC-Strafraum. Borré nimmt den Steilpass in Empfang und verpasst am linken Pfosten den entscheidenden Kontakt zum zweiten Tor.

Augsburg Leverkusen 35 Der Anschlusstreffer sorgt beim FCA für mehr Selbstvertrauen. Die Heimelf spielt weiter nach vorne und lauert auf den Ausgleich. Die Gegenangriffe der Leverkusener bleiben allerdings brandgefährlich.

Köln Bochum 35 Auf der Gegenseite fabriziert Czichos fast ein Eigentor. Holtmann bringt die Kugel von links flach an den Fünfer, wo der Kölner etwas ungeschickt neben den kurzen Pfosten ablenkt. Zuvor aber war der Ball bereits im Seitenaus. Ein Treffer hätte nicht gezählt.

Stuttgart Freiburg 36 Endo dribbelt im Zentrum vor die letzte gegnerische Linie und schlenzt den Ball aus 20 Metern auf die halbhohe rechte Ecke. SCF-Keeper Flekken hat beste Sicht und entschärft den Schuss problemlos.

Bielefeld Frankfurt 33 Borré fährt im Luftkampf mit Nilsson den Arm aus und trifft den Schweden dabei im Gesicht. Nach einem Aufschrei der Bielefelder pfeift Dankert richtigerweise Stürmerfoul.

Augsburg Leverkusen 32 Aus Sicht der Fuggerstädter ist der Bann endlich gebrochen! Das 2:1 ist für Augsburger die erste Bude in der Liga.

Köln Bochum 33 Zwei Abschlüsse des Effzeh! Erst bleibt Kainz mit seiner Direktabnahme aus mittigen 16 Metern nach Hector-Flanke von links hängen. Wenig später schleudert Duda das Rund aus 14 Metern aus der Drehung links vorbei.

Stuttgart Freiburg 34 In der Live-Tabelle rückt die Streich-Truppe übrigens auf Rang zwei vor. Die Spitzenreiterposition in der Länderspielpause bleibt möglich, doch aktuell wird diese von den 2:1 in Augsburg führenden Leverkusenern bekleidet.

Bielefeld Frankfurt 31 Eintracht Frankfurt kontrolliert das Geschehen in Bielefeld und verwaltet das 1:0 kraftsparend. Bielefeld verzichtet erstmal auf Pressing und fokussiert sich trotz des Rückstandes zunächst weiter auf die Abwehrarbeit.

Köln Bochum 31 Eine halbe Stunde ist durch. Reis kann mit dem Auftritt seiner Truppe nicht zufrieden sein. 25 Prozent Ballbesitz und kaum Offensivaktionen sprechen eine klare Sprache.

Mainz 05 Gr. Fürth 31 Etwas mehr als eine halbe Stunde ist nun gespielt und eine temporeiche Partie hat nach den beiden Treffern nichts in Sachen Geschwindigkeit und Intensität eingebüßt. Was allerdings fehlt, sind weitere Torschancen.

Stuttgart Freiburg 31 Schon in der Vorsaison hat der Sport-Club beim VfB zwischenzeitlich mit 3:0 geführt. Vor elf Monaten kamen die Schwaben spät noch einmal auf 2:3 heran.

Augsburg Leverkusen 30 Tooor für FC Augsburg, 1:2 durch Florian Niederlechner

Es ist ein Spiel der merkwürdigen Tore! Eine FCA-Flanke vom linken Flügel scheint völlig ungefährlich. Der Ball landet beim freistehenden Bakker, der einfach nur klären müsste. Dem Linksverteidiger verspringt die Kugel bei der Annahme und Niederlechner geht sofort drauf. Hrádecký kommt raus und will helfen. Allerdings rutscht dem Keeper das Leder durch die Beine und anschließend stochert Niederlechner das Ding aus kürzester Distanz irgendwie im Liegen über die Linie.

Mainz 05 Gr. Fürth 28 Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Der Mittelfeldmann steigt Hrgota unabsichtlich in die Wade. Natürlich gibt auch das neben einer Portion Schmerzen für den Fürther die Gelbe Karte für Dominik Kohr.

Augsburg Leverkusen 27 Paulinho wird von Diaby perfekt hinter die letzte Reihe geschickt. Der Brasilianer kommt von halbrechts im Sechzehner zum Schuss. Gikiewicz macht sich aber ganz groß und pariert stark.

Bielefeld Frankfurt 28 Was kommt offensiv von Arminia? Die Hausherren tun sich schwer im Spiel nach vorne und finden noch keine Mittel, um auch mal ins letzte Drittel der Hessen vorzustoßen.

Köln Bochum 28 ...schwacher Versuch. Bockhorn nimmt sich der Sache an, haut die Kugel aber kilometerweit drüber.

Augsburg Leverkusen 27 Der Eckstoß kommt von links vorne an den Fünfer Dort ist jede Menge Betrieb und am Ende hat wohl ein Augsburger ins Aus geköpft. Es gibt zumindest Abstoß.

Stuttgart Freiburg 28 Tooor für SC Freiburg, 0:3 durch Lucas Höler

Freiburgs Flanken ringen den VfB nieder! Der mit einem langen Schlag auf die rechte Außenbahn geschickte Sallai zirkelt den Ball mit viel Effet in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Dort setzt sich Höler im Luftduell gegen die beiden Innenverteidiger durch und nickt unhaltbar in die obere rechte Ecke ein.

Köln Bochum 27 Gelbe Karte für Jorge Meré (1. FC Köln)

Polter ist schneller als Meré und läuft auf den Strafraum zu. Der Kölner muss sich per Foul behelfen, ist aber wohl eher nicht letzter Mann. So gibt es nur Gelb und Freistoß aus 22 Metern...

Bielefeld Frankfurt 26 Da war mehr drin! Nach einer ersten Klärungsaktion der Bielefelder steht Borré am rechten Pfosten völlig blank und hat genügend Zeit für einen überlegten Abschluss. Der Kolumbianer ist jedoch zu aufgeregt und donnert den Ball meterhoch ins Toraus.

Augsburg Leverkusen 26 Frimpong geht bei einer weiten Flanke von der rechten Seite auf Nummer sicher und klärt zur Ecke. Vielleicht sorgt der FCA nach einem Standard für Gefahr.

Köln Bochum 25 Modeste! Der Franzose nimmt eine flache Flanke von rechts aus sieben Metern direkt ab. Dabei schießt er den am Fünfer stehenden Bella-Kotchap ab und fordert sofort Strafstoß, da er ein Handspiel gesehen haben möchte. Zu Recht lässt Schiri Cortus weiterlaufen - es waren die Oberschenkel des Abwehrmannes.

Stuttgart Freiburg 26 Fast im direkten Gegenzug packt Grifo aus vollem Lauf und gut 22 Metern einen satten Schuss mit dem rechten Spann aus. Der flatternde Versuch erwischt VfB-Keeper Müller beinahe auf dem falschen Fuß; mit Mühe kann er den Ball stoppen.

Mainz 05 Gr. Fürth 25 Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)

Der Abwehrmann wird auf der halbrechten Seite überspielt und weiß sich nur noch mit einem Taktischen Foul zu helfen. Klarer Fall, das gibt Gelb.

Mainz 05 Gr. Fürth 25 Die Gastgeber denken gar nicht daran, mit der Führung im Rücken einen Gang herunterzuschalten. Mainz drückt weiterhin aufs Tempo und versucht die Verunsicherung des Gegners zu nutzen.

Bielefeld Frankfurt 24 Die Führung für die Hessen ist absolut verdient. Besonders gefallen dürfte SGE-Trainer Oliver Glasner die Passstafette, mit der seine Elf die Arminia-Abwehr wirklich sehenswert aushebelt.

Köln Bochum 24 Es bleibt beim selben Bild. Die Gäste sehen offensiv überhaupt keine Schnitte, werden defensiv zurzeit aber auch nicht gefordert. Viel passiert da nicht.

Augsburg Leverkusen 23 Paulinho zieht von links nach innen und setzt zum Schlenzer auf das lange Eck an. Aus knapp 18 Metern verfehlt der Olympiasieger das Ziel allerdings ganz knapp.

Stuttgart Freiburg 25 Klimowicz gegen Flekken! Infolge eines hohen Ballgewinns läuft der junge Argentinier mit viel Tempo auf die letzte Abwehrlinie zu und befördert den Ball aus 18 Metern auf die flache linke Ecke. Flekken streckt sich und stoppt den Ball erneut mit einer Hand.

Stuttgart Freiburg 23 Die Schwaben können eine erste längere Ballbesitzphase auf den Rasen bringen, tasten die Freiburger Defensive nach Lücken ab. Noch ist genug Zeit, um den doppelten Rückschlag zu Beginn wieder wettzumachen.

Augsburg Leverkusen 20 Gerardo Seoane und sein Team sind die Frühstarter der Liga! Bereits fünf Treffer konnte die Werkself in der Anfangsviertelstunde erzielen.

Bielefeld Frankfurt 22 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Jens Hauge

Die SGE kombiniert sich zur Führung! Hrustić leitet zunächst auf der linken Seite ein und findet im Mittelfeld Kamada, der ebenfalls mit Übersicht raus zu Durm legt. Nach dessen Rückpass in den Fünfer steht Arminia unsortiert und Hauge drischt den Ball humorlos ins rechte Eck!

Mainz 05 Gr. Fürth 22 Gelbe Karte für Justin Hoogma (SpVgg Greuther Fürth)

Der Verteidiger langt an der Mittellinie gegen Szalai sehr ordentlich hin und erwischt ihn am Sprunggelenk. Nach kurzer Überlegung gibt der Schiedsrichter auch die verdiente Gelbe Karte.

Köln Bochum 21 Noch immer spielt sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte des Aufsteigers ab. Zoller Polter und Co. sind vorne komplett abgemeldet.

Bielefeld Frankfurt 21 Nach einem Freistoß von außen fällt Kunze der Ball im Rückraum direkt auf den Schlappen. Der Bielefelder setzt zum Fernschuss und an und jagt den Ball unkontrolliert auf die Tribüne.

Augsburg Leverkusen 18 Leverkusen überlässt den Gastgebern aktuell den Ball, konzentriert sich auf die Verteidigung und lauert auf Konter. Augsburg ist bemüht zu verkürzen, aber findet aktuell kein Mittel.

Bielefeld Frankfurt 19 Arminia drängt erstmals zaghaft in die Zone der Frankfurter vor und erntet nach einer Tempoverschärfung auf links von Krüger direkt Szenenapplaus der Fans. Ein Torschuss kommt danach allerdings nicht zu Stande.

Stuttgart Freiburg 20 Klimowicz beinahe mit dem 1:2! Al Ghaddioui lässt ein flaches Anspiel vom rechten Flügel im Sechzehner für den Argentinier abtropfen. Der nimmt aus mittigen zehn Metern direkt in Richtung unterer rechter Ecke ab. Dort rettet Flekken mit der linken Hand.

Mainz 05 Gr. Fürth 18 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:0 durch Ádám Szalai

Doppelschlag für die 05er! Burkardt schickt Widmer auf der rechten Seite auf die Reise, der dort viel zu viel Platz hat und den Ball in die Mitte flankt. Szalai steht dort ganz frei und versenkt die Kugel im Fallen ganz stark in der langen Ecke.

Köln Bochum 18 Dieser Treffer zeigt aber auch: So schnell kann es gehen. Die Rheinländer sind deutlich agiler und hätten sich die Führung bereits verdient. Bochum muss langsam aufwachen.

Stuttgart Freiburg 19 Grifo kommt über links an Massimo vorbei und sucht Höler mit einer Flanke in Richtung Elfmeterpunkt. Er erwischt den Angreifer aber leicht im Rücken. Mavropanos kann klären.

Augsburg Leverkusen 15 Die Reaktion der Augsburger stimmt. Nur Sekunden nach dem Gegentor kommt Hahn aus knapp 18 Metern zum Schuss und prüft Hrádecký. Der Finne kann den flachen Abschluss problemlos parieren. Trotzdem ist es der erste Schuss der Süddeutschen, der auf das gegnerische Tor geht.

Bielefeld Frankfurt 17 Mit 70 Prozent Ballbesitz für die SGE entwickelt sich der Fußballnachmittag in Bielefeld für die Gäste immer mehr zum Geduldsspiel. Kann die Glasner-Elf heute mehr Durchschlagskraft entwickeln?

Köln Bochum 15 Nach einer Viertelstunde jubeln die Domstädter - aber nur kurz! Über Czichos, Kainz und Duda gelangt die Kugel nach halbrechts vor den Strafraum zu Andersson, der regelwidrig von den Beinen geholt wird. Schiedsrichter Cortus lässt weiterspielen und ebnet damit den Weg zum vermeintlichen 1:0. Der Ball rutscht durch zu Ljubicic, der sich etwas glücklich gegen Bella-Kotchap durchsetzt und frei vor Riemann einnetzt. Bei dieser Szene springt ihm das Rund aber unabsichtlich gegen den Arm. Cortus muss den Treffer also zurücknehmen.

Stuttgart Freiburg 16 Vor allem auf ihrer rechten Abwehrseite haben die Schwaben enorme Probleme, werden von den Gästen immer wieder überspielt. Nach der Klatsche in Leizig deutet heute vieles auf eine weitere klare Niederlage hin.

Bielefeld Frankfurt 15 Bielefelds durchaus wackelige Defensive kann daher Selbstvertrauen tanken und baut sich hinten mit zwei Viererketten vor dem eigenen Sechzehner auf.

Mainz 05 Gr. Fürth 15 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Anderson Lucoqui

Aus dem Nichts die Führung für die Hausherren! Mainz kommt über die rechte Seite, von wo die Kugel quer durch den Sechzehner gespielt wird und bei Lucoqui ankommt. Dieser scheitert zunächst an Burchert, bekommt den Ball nach einem verunglückten Nachschuss von Boëtius ein zweites Mal und bleibt dieses Mal cool.

Mainz 05 Gr. Fürth 13 Bell verliert die Kugel am eigenen Sechzehner gegen Abiama, der in den Strafraum geht, allerdings rechtzeitig von Niakhate gestört wird. Ganz wichtiger Zweikampf des Mainzer Kapitäns.

Bielefeld Frankfurt 14 Nach dem flotten Start der Gäste beruhigt sich das Match ein wenig. Frankfurt ist weiterhin auf der Kommandobrücke, doch lässt derzeit im Offensivspiel das nötige Tempo vermissen.

Augsburg Leverkusen 14 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Florian Niederlechner (Eigentor)

Der FCA mit dem Eigentor-Doppelpack! Demirbay führt eine Ecke von der rechten Fahne flach aus. Aránguiz wartet am Strafraumeck und bedient dann erneut den Standardschützen. Demirbay schlägt den Ball direkt mit viel Schwung auf das kurze Eck. Niederlechner will mit dem Kopf klären, aber fälscht dadurch entscheidend ab und netzt unten rechts ein.

Augsburg Leverkusen 12 Leverkusen kommt jetzt auch zu den ersten eigenen Torabschlüssen. Schick köpft allerdings drüber und der Schussversuch von Demirbay wird noch zur Ecke abgewehrt.

Bielefeld Frankfurt 12 Wieder ein Bock in der Arminia-Abwehr! Nun strauchelt Ortega und spielt einen flachen Abschlag direkt in die Füße von Lindstrøm. Bielefelds Nummer eins hat großes Glück, dass Lindstrøm aufgrund des spitzen Winkels am linken Pfosten nicht aufs Tor schießen kann.

Stuttgart Freiburg 13 Gelbe Karte für Philipp Förster (VfB Stuttgart)

Förster räumt Höfler unwit der Mittellinie unsanft ab und handelt sich die erste Gelbe Karte des Nachmittags ein.

Köln Bochum 12 Gute Chance für Duda! Der Pole ist Adressat einer perfekten Schmitz-Flanke von rechts. Sein Kopfball ist aber zu mittig angesetzt und landet genau bei Riemann.

Köln Bochum 11 Bella-Kotchap bringt im Mittelfeld Modeste zu Fall. Bei strenger Regelauslegung hätte das auch Gelb zur Folge haben können.

Stuttgart Freiburg 12 Massimo mit der ersten Stuttgarter Chance! Der 20-Jährige zieht vom rechten Flügel in den Halbraum ein und zirkelt den Ball auf die obere linke Ecke. Flekken hebt ab lenkt die Kugel sicherheitshalber zur Seite ab.

Augsburg Leverkusen 9 Tah lässt den Ball knapp in der eigenen Hälfte einfach durch. Genau darauf lauert Hahn und lässt sich von dem Innenverteidiger auch nicht mehr aufhalten. Bakker kommt allerdings noch angesprintet grätscht am Fünfer dazwischen. Der Niederländer trifft zwar nicht den Ball, aber es gibt auch keinen regelwidrigen Kontakt. Deshalb gibt es zurecht keinen Elfmeter.

Mainz 05 Gr. Fürth 10 Auch Fürth tut ihr seinen Teil zu einer temporeichen Partie dazu. Die meisten Angriffe werden allerdings gestoppt, bevor es in die Gefahrenzone geht.

Bielefeld Frankfurt 10 Frankfurt führt weiterhin die Kugel, muss aber auch auf mögliche Konter der Bielefelder aufpassen. Der DSC lauert nach Ballverlusten der Hessen auf ein, zwei schnelle Pässe in die Spitze.

Mainz 05 Gr. Fürth 7 Vieles spielt sich in dieser Anfangsphase noch im Mittelfeld ab. Die beiden Mannschaften deuten allerdings schon an, dass das hier kein Dauerzustand sein soll.

Köln Bochum 8 Munterer Auftakt in Müngersdorf. Insbesondere die Hausherren legen hier mit Vollgas los. So darf es auf beiden Seiten weitergehen.

Augsburg Leverkusen 5 Der frühe Gegentreffer wirft die Fuggerstädter natürlich direkt zurück. Die Hausherren sind jetzt in der offensive gefordert und sind gezwungen zum ersten Schuss auf das Tor in dieser Saison zu kommen, wenn sie nicht als Verlierer vom Platz gehen wollen.

Stuttgart Freiburg 9 Tooor für SC Freiburg, 0:2 durch Woo-yeong Jeong

... Jeong schnürt den schnellen Doppelpack! Nach Günters scharfer Eckstoßflanke von der rechten Fahne schätzt Torhüter Müller die Flugkurve am langen Pfosten falsch ein und kann den Ball nur mit den Fingerspitzen erreichen. Er legt unfreiwillig für Jeong ab, der den Ball aus halblinken acht Metern kompromisslos in den nahen Winkel donnert.

Stuttgart Freiburg 8 Keitels Volleyschuss aus mittigen 18 Metern fälscht Kempf zur Ecke ins rechte Toraus ab...

Bielefeld Frankfurt 8 Gelbe Karte für Evan N'Dicka (Eintracht Frankfurt)

Frühe Gelbe für N'Dicka! Der Frankfurter geht viel zu spät in einen Zweikampf mit Hack und haut den Bielefelder übel auf der Seitenlinie um. Schiri Dankert verwarnt den Frankfurter zu Recht.

Stuttgart Freiburg 6 Stuttgart rennt also schon einem Rückstand hinterher, ohne überhaupt nur ansatzweise in dieser Partie angekommen zu sein. Der VfB erlaubt sich viele einfache Fehler im Passspiel.

Bielefeld Frankfurt 5 Die Gäste aus der Mainmetropole finden sofort in die Partie und übernehmen auf der verregneten Alm schnell die Spielkontrolle. Bielefeld wird erstmal in die eigene Zone gedrückt.

Köln Bochum 5 Auch der VfL meldet sich an. Losilla jagt die Kugel aus 24 Metern von halblinks aber meilenweit drüber.

Mainz 05 Gr. Fürth 4 Szalai geht mit vollem Risiko ins Tackling und hat tatsächlich Glück, dass er da relativ viel Ball erwischt. Ansonsten hätte es hier für den Ungarn eine schnelle Gelbe Karte gegeben.

Köln Bochum 4 Riesenchance für Modeste! Von rechts flankt Schmitz flach an den ersten Pfosten, wo die Kugel vor den Fünfmeterraum durchrutscht. Modeste schaltet schneller als die Bochumer Abwehr und befördert das Ding aus kürzester Distanz an den linken Pfosten. Den darf er auch gut und gerne mal machen.

Bielefeld Frankfurt 2 Ortega muss sofort ran! Pieper misslingt eine Rückgabe im eigenen Sechzehner und legt Lindstrøm mit der Brust fast perfekt in den Lauf auf. Arminia-Keeper Ortega spielt gut mit und rettet den Ball kurz vor dem rechten Pfosten!

Augsburg Leverkusen 3 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Iago (Eigentor)

Horror-Start für den FCA! Die Gäste zeigen sich zum ersten Mal im Angriff und direkt klingelt es. Schick kann ein tiefes Anspiel nicht richtig kontrollieren, aber setzt Uduokhai sofort wieder unter Druck. Iago ist von der linken Seite eingerückt und will vor dem Bayer-Stürmer klären. Allerdings trifft der Brasilianer den Ball höchst unglücklich und chippt ihn fast vom Elfmeterpunkt traumhaft über Gikiewicz in den eigenen Kasten.

Stuttgart Freiburg 3 Tooor für SC Freiburg, 0:1 durch Woo-yeong Jeong

Freiburg jubelt nach nicht einmal 180 Sekunden! Der auf die linke Außenbahn geschickte SCF-Kapitän Günter flankt mit viel Effet in das Strafraumzentrum. Der unbewachte Jeong köpft aus dem Stand und gut zehn Metern in die untere linke Ecke.

Bielefeld Frankfurt 1 Das Spiel läuft! Schiri Dankert pfeift an und Frankfurt stößt an. Arminia läuft heute in weißen Trikots aus, die SGE trägt eine rote Spielkleidung.

Augsburg Leverkusen 1 Los geht's! Der FCA stößt an und sucht direkt den Weg nach vorne. Niederlechner kann einen langen Schlag links vor dem Sechzehner gut behaupten und der Ball kommt flach herein. Bakker ist jedoch im letzten Moment noch dazwischen.

Mainz 05 Gr. Fürth 1 Auf geht's! Fürth stößt an und das in grün-schwarzen Jerseys. Mainz agiert im gewohnten Rot und Weiß.

Bielefeld Frankfurt 1 Spielbeginn

Köln Bochum 1 Auf geht's.

Mainz 05 Gr. Fürth 1 Spielbeginn

Köln Bochum 1 Spielbeginn

Stuttgart Freiburg 1 Stuttgart gegen Freiburg – das Baden-Württemberg-Duell ist eröffnet!

Augsburg Leverkusen 1 Spielbeginn

Stuttgart Freiburg 1 Spielbeginn

Bielefeld Frankfurt Feiert die Eintracht heute ihren ersten Saisonsieg oder bleiben die Ostwestfalen ungeschlagen? Gleich geht's auf der Alm los, dann erfahren wir mehr!

Stuttgart Freiburg Soeben haben die Mannschaften vor 25000 Zuschauern den Rasen betreten.

Augsburg Leverkusen Es ist bereits der 21. direkte Vergleich in der Bundesliga. Bayer Leverkusen ist dabei noch immer ungeschlagen gegen den FCA. Die Rheinländer konnten dreizehnmal gewinnen und siebenmal kam es zur Punkteteilung. Im letzten Duell standen die Augsburger sogar ganz kurz vor dem ersten Erfolg, doch Tapsoba erzielte mit der letzten Aktion doch noch das späte 1:1.

Augsburg Leverkusen Gerardo Seoane sieht nach dem Sieg gegen Mönchengladbach keinen Grund für Veränderungen und setzt auf dieselbe Elf. Aus der ist in den ersten Wochen vor allem Moussa Diaby herausgestochen. Der junge Franzose bereitet den gegnerischen Abwehrreihen mit seinen Tempodribblings ordentlich Probleme und konnte bereits drei Scorerpunkte sammeln.

Köln Bochum Ein ähnliches Vorhaben streben auf der anderen Seite auch die Westfalen an. Den unglücklichen Start mit früher Roter Karte und fast achtzigminütiger Unterzahl beim VfL Wolfsburg (0:1) folgte am vergangenen Wochenende der erste Bundesligasieg seit beinahe elf Jahren. Gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:0) zeigten sie eine reife Performance, hatten die Nullfünfer über 90 Minuten im Griff und ließen besonders defensiv äußerst wenig anbrennen. Holtmanns Traumtor und der Kopfballtreffer Polters haben die Blau-Weißen Blut lecken lassen.

Mainz 05 Gr. Fürth Das Gegenteil sehen wir auf Seiten der Fürther. Dort hat Stefan Leitl wohl vorerst seine Startelf gefunden. Der Trainer der Franken setzt auf die gleichen Akteure, die im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld den ersten Punkt der Saison einfahren konnten.

Augsburg Leverkusen Markus Weinzierl nimmt zwei Wechsel im Vergleich zum Remis gegen Eintracht Frankfurt vor. Carlos Gruezo und Daniel Caligiuri beginnen anstelle von Raphael Framberger und dem verletzten Jan Morávek. Mit Alfreð Finnbogason steht dem FCA außerdem ein zuletzt angeschlagener Stürmer wieder zur Verfügung. Der Isländer sitzt jedoch zunächst auf der Bank.

Bielefeld Frankfurt Während die Arminia mit ihren zwei Fleißpunkten schon im Soll ist, steckt Eintracht Frankfurt unter Neutrainer Oliver Glasner schon früh in der Saison in einer Krise. Die Hessen sind weiterhin sieglos und holten nach der 2:5-Klatsche gegen den BVB zuletzt beim FC Augsburg nur ein mageres 0:0. Trainer Glasner bleibt nach der leichten Leistungssteigerung gegen die Fuggerstädter optimistisch und hofft an seinem heutigen 47. Geburtstag zudem auf ein passendes Geschenk seiner Mannschaft: „Ich hoffe, wir können auf dem Rückflug auf drei Punkte anstoßen können“, sagte Glasner zu seinem Ehrentag.

Stuttgart Freiburg Bei den Breisgauern, die in der Vorsaison beide Vergleiche mit dem VfB für sich entschieden (3:2 und 2:1) und die die Länderspielpause mit einem Dreier in Verbindung mit Schützenhilfe auf der Spitzenreiterposition verbringen könnten, stellt Coach Christian Streich nach dem 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund einmal um. Der sich in Quarantäne befindliche Schmid wird durch Kübler ersetzt.

Mainz 05 Gr. Fürth Mit dem Auftritt aus der Vorwoche war Bo Svensson offenbar nicht zufrieden. Gegenüber dem 0:2 in Bochum nimmt der Übungsleiter gleich fünf Wechsel in der Startelf vor. Unter anderem kommt Anderson Lucoqui zu seinem ersten Bundesliga-Auftritt im Dress der 05er. In der Doppelspitze kehrt unterdessen Adam Szalai zurück neben Jonathan Burkardt.

Stuttgart Freiburg Auf Seiten der Schwaben, die in der vergangenen Spielzeit erstmals seit neun Jahren wieder das beste Team aus dem Ländle waren und die nur 21 ihrer 45 Zähler im eigenen Stadion einfuhren, verzichtet Trainer Pellegrino Matarazzo im Vergleich zur 0:4-Auswärtsniederlage beim RB Leipzig auf personelle Umstellungen. Im 3-4-2-1 ist Al Ghaddioui weiterhin die einzige Spitze.

Augsburg Leverkusen Bei Bayer 04 Leverkusen ist bereits früh in dieser Saison eine erste kleine Euphorie entfacht. Die Werkself hat unter der Leitung von Gerardo Seoane keines der drei Pflichtspiele verloren und am letzten Wochenende ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Borussia Mönchengladbach konnten die Rheinländer einen überzeugenden 4:0-Sieg einfahren. Zudem konnte Bayer sogar noch zwei vielversprechende Neuverpflichtungen verkünden. Amine Adli und Piero Hincapie verstärken den Klub nicht nur in der Breite, sondern sind auch potenzielle Startelfkandidaten. Heute stehen beide erstmals im Kader und dürfen auf ihr Debüt als Joker hoffen.

Mainz 05 Gr. Fürth Die Fürther wurden derweil am ersten Spieltag von Stuttgart unsanft in der ersten Liga empfangen. Mit 1:5 kam man bei den Schwaben unter die Räder. Vor allem für die Moral war umso wichtig, danach gegen Bielefeld mit einem 1:1 etwas zählbares mitzunehmen und langsam wieder im Oberhaus anzukommen. Die Franken würden nun natürlich auch gerne ihre ersten Auswärtspunkte holen und werden gegen die Mainzer alles hineinwerfen.

Köln Bochum Da war mehr drin für den Effzeh. Nach dem Auftakterfolg über Hertha BSC (3:1) stand am zweiten Spieltag direkt mal die schwierigste Partie der ganzen Saison an – auswärts beim FC Bayern München. Nachdem es nach einer knappen Stunde bereits 0:2 stand, kam die Domstädter auf beeindruckende Art und Weise zurück. Innerhalb weniger Minuten glichen sie auf 2:2 aus. Erst Gnabrys Gewaltschuss brachte nach knapp 70 Minuten die Entscheidung und sorgte für den Endstand (3:2). Auf dieser Leistung soll naturgemäß aufgebaut werden.

Augsburg Leverkusen Für Augsburg ist der Saisonstart nicht nach Plan verlaufen. Nach zwei Spieltagen haben die Fuggerstädter einen Punkt auf dem Konto und noch kein Tor erzielt. Allerdings hat sich der FCA in der letzten Woche defensiv deutlich verbessert gezeigt. In Frankfurt erkämpfte sich die Mannschaft von Markus Weinzierl ein 0:0 und konnte damit die 4:0-Auftaktklatsche gegen Hoffenheim zumindest ein wenig vergessen machen. Heute soll endlich auch in der Offensive der Knoten platzen.

Mainz 05 Gr. Fürth Seit Bo Svensson das Ruder Anfang des Jahres übernommen hatte, gehört Mainz 05 bekanntermaßen zu den erfolgreichsten Teams der Liga. Als man zu Beginn der Saison dann mit 1:0 gegen Leipzig gewann, sah die Welt schon wieder sehr rosig aus bei den 05ern. Dann aber folgte in der Vorwoche ein 0:2 gegen Aufsteiger Bochum, das so sicher nicht eingeplant. Dementsprechend wichtig wäre es, heute gegen den zweiten Aufsteiger zu punkten und das am besten dreifach.

Stuttgart Freiburg Der SC Freiburg ist mit einer großen Portion Selbstvertrauen in die Landeshauptstadt gereist, ließ er dem torlosen Auftaktunentschieden beim DSC Arminia Bielefeld doch einen 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund folgen. Gegen die ambitionierten Schwarz-Gelben präsentierte sich der Sport-Club als äußerst effizient und ermöglichte dem BVB auf der anderen Seite des Feldes nur wenige klare Abschlüsse.

Bielefeld Frankfurt Mit zwei Unentschieden gegen Greuther Fürth und Freiburg erinnert der Saisonstart der Bielefelder bislang ein fleißiges Eichhörnchen. Die Ostwestfalen scheuen größtenteils das Risiko, nehmen aber gerne jeden Zähler für den Klassenerhalt mit in ihr ostwestfälisches Nest. „Jeder Punkt ist hart erkämpft“, sagte DSC-Trainer Frank Kramer. „Mit dem Saisonstart bin ich größtenteils zufrieden, auch wenn wir sicherlich noch besser Fußball spielen können.“

Mainz 05 Gr. Fürth Guten Tag und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Bundesliga. Am heutigen Samstag stehen wie gewohnt fünf Nachmittagsspiele auf dem Programm. Unter anderem trifft der 1. FSV Mainz 05 in der heimischen MEWA Arena auf Aufsteiger Greuther Fürth. Beginn der Partie ist natürlich um 15:30 Uhr!

Köln Bochum Bei den Gästen gibt es derweil nur eine Veränderung. Anstelle von Gamboa beginnt Bockhorn.

Stuttgart Freiburg Der VfB Stuttgart hat in den ersten 180 Bundesligaminuten der Saison 21/22 zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt. Nachdem er Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth bei der Heimpremiere eine 5:1-Packung verpasst hatte, geriet er vor acht Tagen bei Vizemeister RB Leipzig mit 0:4 unter die Räder. Die Brustringträger wissen noch nicht wirklich, wo sie genau stehen – heute erfolgt eine weitere Standortbestimmung.

Köln Bochum Schauen wir direkt auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Die Hausherren wechseln im Vergleich zur Vorwoche drei Mal. Für Ehizibue, Thielmann und Uth beginnen Schmitz, Duda und Andersson.

Köln Bochum Hallo und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Bundesliga! Der 1. FC Köln möchte gegen den VfL Bochum den zweiten Heimsieg der Saison einfahren. Hält der Aufsteiger stand? Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Stuttgart Freiburg Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Im Baden-Württemberg-Duell empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. Schwaben und Breisgauer stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der Mercedes-Benz-Arena gegenüber.

Bielefeld Frankfurt Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga! Nach dem Fehlstart unter Neutrainer Oliver Glasner will Eintracht Frankfurt heute bei Arminia Bielefeld endlich den ersten Saisonsieg einfahren – schießt sich die SGE aus der Krise oder bleiben die Punkte beim DSC?