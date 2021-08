Paderborn St. Pauli 75 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Julian Justvan

Paderborn St. Pauli 72 Für die Gastgeber ist die Situation jetzt natürlich perfekt. St. Pauli muss mehr machen und mehr Räume freigeben. Das spielt den konterstarken Ostwestfalen natürlich perfekt in die Karten.

Karlsruhe Werder 72 Kurz nach einem Doppelwechsel kommt der KSC zum Entlastungsangriff. Heise setzt sich über links durch und bedient den eingewechselten Thiede, der aus sechs Metern allerdings nicht optimal an den Ball kommt. Sein abgefälschter Abschluss landet im Toraus und mündet in eine Ecke, die nichts weiter einbringt.

Regensburg Schalke 73 Tooor für Jahn Regensburg, 3:0 durch David Otto

Otto besorgt das dritte Regensburger Tor!

Karlsruhe Werder 71 Einwechslung bei Karlsruher SC: Malik Batmaz

Karlsruhe Werder 71 Auswechslung bei Karlsruher SC: Lucas Cueto

Karlsruhe Werder 71 Einwechslung bei Karlsruher SC: Marco Thiede

Karlsruhe Werder 71 Auswechslung bei Karlsruher SC: Kyoung-rok Choi

Karlsruhe Werder 70 Der KSC versteht es auch in Unterzahl weiterhin sehr gut, das Zentrum zu verdichten und die Anspielstationen zuzustellen. Zwar stößt der SVW immer mal wieder durch, kommt aber einfach zu selten zu vielversprechenden Angriffen.

Regensburg Schalke 72 Beste gegen Fährmann! Eine Flanke des Regensburgers mit der vier auf dem Rücken vom rechten Flügel wird immer länger und zwingt Schalkes Schlussmann letztlich dazu, den Ball mit den Fingerspitzen der rechten Hand über seinen Kasten zu lenken.

Paderborn St. Pauli 69 Gelbe Karte für Sven Michel (SC Paderborn 07)

Michel sieht für ein zu hartes Einsteigen vor den Trainerbänken seine zweite Gelbe Karte der Saison.

Paderborn St. Pauli 67 Der FC St. Pauli spielt direkt nach vorne und erhöht das Risiko. Entschieden ist hier also noch nichts.

Karlsruhe Werder 67 Felix Agu setzt sich über rechts durch und bringt die Kugel scharf in den Sechzehner, wo Niklas Schmidt aus sechs Metern zum Kopfball abtaucht. Den halbhohen Ball trifft er allerdings nicht optimal. Das Leder geht knapp links am Kasten der Badener vorbei, die inzwischen heilfroh sein müssen, dass es noch 0:0 steht.

Regensburg Schalke 69 Auch im zweiten Durchgang beraumt Schiedsrichter Fritz eine Trinkpause an.

Regensburg Schalke 68 Ouwejan findet über seine linke Seite einen Weg an die Grundlinie. Er legt flach zurück für Zalazar, der aus mittigen 15 Metern mit dem linken Spann direkt abnimmt. Verteidiger Kennedy steht im Weg und blockt, so dass Torhüter Meyer nicht eingreifen muss.

Karlsruhe Werder 65 Dicke Chance für Bremen! Eren Dinkçi setzt sich über links durch und steckt dann für Niclas Füllkrug durch. Marius Gersbeck kommt zwar raus, lässt aber das kurze Eck offen, das der Werderaner Angreifer mit links aus acht Metern anvisiert. Denkbar knapp geht der Ball aber vorbei, der wuchtig ans Außennetz klatscht.

Regensburg Schalke 66 Zweifellos hat Schalke die Klasse, um noch einmal in das Rennen um die Punkte zurückzukehren. Churlinov macht mit zwei schnellen Läufen über die Außenbahn auf Anhieb Hoffnung, die königsblaue Wende einleiten zu können.

Paderborn St. Pauli 65 Tooor für SC Paderborn 07, 2:1 durch Kai Pröger

Der Joker sticht sofort und der SCP dreht das Spiel! Hünemeier schlägt den Ball aus der eigenen Hälfte perfekt vorne rein auf Michel. Der Stürmer nimmt die Kugel gekonnt mit der Brust an und legt zurück für den gerade erst eingewechselten Pröger. Der nimmt das Ding von rechts vor dem Sechzehner direkt und hämmert den Ball links oben rein. Vasilj ist noch dran und kann den Einschlag nicht verhindern. Ganz unschuldig sieht der Keeper bei dem Gegentreffer nicht aus.

Karlsruhe Werder 63 Gelbe Karte für Nicolai Rapp (Werder Bremen)

Die Härte, die kurz vor der Pause Einzug in die Partie hielt, hält weiterhin an. Jetzt lässt Rapp Cueto heftig über die Klinge springen. Die nächste glasklare Gelbe Karte.

Karlsruhe Werder 62 Christian Eichner reagiert auf den Platzverweis von Wanitzek und bringt Breithaupt für den blassen Schleusener ins Spiel.

Paderborn St. Pauli 64 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

Paderborn St. Pauli 64 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Robin Yalcin

Karlsruhe Werder 62 Einwechslung bei Karlsruher SC: Tim Breithaupt

Karlsruhe Werder 62 Auswechslung bei Karlsruher SC: Fabian Schleusener

Regensburg Schalke 63 Mit Churlinov wechselt Gästetrainer Dimitrios Grammozis den zweiten Akteur ein, der unter der Woche auf Leihbasis geholt wurde. Der Stuttgarter kommt für Ranftl.

Paderborn St. Pauli 62 Einwechslung bei FC St. Pauli: Rico Benatelli

Paderborn St. Pauli 62 Auswechslung bei FC St. Pauli: Finn Becker

Paderborn St. Pauli 62 Einwechslung bei FC St. Pauli: Christian Viet

Paderborn St. Pauli 62 Auswechslung bei FC St. Pauli: Adam Dźwigała

Regensburg Schalke 62 Einwechslung bei FC Schalke 04: Darko Churlinov

Regensburg Schalke 62 Auswechslung bei FC Schalke 04: Reinhold Ranftl

Paderborn St. Pauli 62 Huth verhindert den Rückstand! Nur Sekunden nach dem ungültigen SCP-Treffer taucht Becker plötzlich am gegnerischen Strafraum auf und schließt aus der Drehung ab. Huth ist eigentlich auf dem Weg ins rechte Eck, aber macht sich ganz lang und ist noch irgendwie mit den Fingerspitzen dazwischen.

Paderborn St. Pauli 60 Yalcin erzielt das zweite SCP-Tor, aber steht dabei hauchzart im Abseits. Deshalb zählt der Treffer nicht und der VAR bestätigt die Entscheidung.

Karlsruhe Werder 59 Einen vielversprechenden Freistoß gibt es für die Grün-Weißen jetzt auch noch, aber Niklas Schmidt jagt die Kugel aus 18 Metern zu fahrig in die Mauer.

Paderborn St. Pauli 59 Justvan zeigt sich sehr spielfreudig und kommt im Moment immer wieder über den linken Flügel. Dort lässt er zunächst Dźwigała problemlos hinter sich und löffelt den Ball dann von der Grundlinie ganz hinten in den Fünfer. Mehlem kommt von da zum Kopfball und nickt das Ding nur knapp über die Latte.

Regensburg Schalke 59 Gelbe Karte für Ko Itakura (FC Schalke 04)

Der japanische Neuzugang steigt Besuschkow im Mittelfeld von hinten in die Beine. Als erster S04-Akteur kassiert er eine Verwarnung.

Regensburg Schalke 58 Vier Spiele Zwölf Punkte und 10:0 Tore. Der Jahn steuert auf einen echten Traumstart hin. Wieder hat mit Breitkreuz ein Spieler getroffen, der eigentlich ein Defensivmann ist.

Karlsruhe Werder 57 Gelb-Rote Karte für Marvin Wanitzek (Karlsruher SC)

Innerhalb von sieben Minuten holt sich Wanitzek die zweite Gelbe Karte ab und muss jetzt unter die Dusche. Tatsächlich ist der Platzverweis aber alternativlos. Schmidt ist nach einfachem Doppelpass im Zentrum durch und Wanitzek stoppt den Bremer mit einem taktischen Foul. Da gibt es wenig Spielraum für den Unparteiischen. Bitter ist dennoch, dass die erste Gelbe Karte gegen den Karlsruher überzogen war.

Paderborn St. Pauli 56 Eine Flanke von rechts legt Michel mit dem Rücken zum Tor clever ab für den besser positionierten Srbeny. Der 27-Jährige zieht volley ab und jagt den Ball fast vom Elfmeterpunkt knapp links vorbei.

Karlsruhe Werder 56 Die Bremer lassen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und ziehen im Drittel der zurückgezogenen Karlsruher Powerplay auf. Allerdings bieten sich auf den letzten Metern keinerlei Räume und Anspielstationen mehr. Die Blau-Weißen verteidigen das sehr sauber und lauern jetzt auf Konter.

Paderborn St. Pauli 54 Paderborn schafft es aktuell wieder besser die Gäste in der eigenen Hälfte zu halten und den Druck zu erhöhen.

Karlsruhe Werder 53 Die Grün-Weißen bleiben am Drücker und schnüren die Hausherren zunehmend in der eigenen Hälfte ein. Insbesondere im Spiel gegen den Ball kommt der KSC deutlich zu passiv aus der Kabine. Defensiv bieten die Badener allerdings wenig an.

Regensburg Schalke 55 Tooor für Jahn Regensburg, 2:0 durch Steve Breitkreuz

Aus heiterem Himmel legt Regensburg nach! Albers legt den Ball nach einer Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld auf der rechten Sechzehnerseite für Breitkreuz ab. Auf engstem Raum bringt Breitkreuz aus gut 14 Metern einen Schuss mit dem linken Innenrist zustande, der genau in der unteren linken Ecke einschlägt.

Paderborn St. Pauli 52 Justvan tritt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld halbhoch in die Mitte. Schallenberg läuft ein und verlängert aus zentraler Position mit der Hacke auf das rechte Eck. Vasilj ist hellwach und kann den artistischen Versuch sogar festhalten.

Regensburg Schalke 53 Zalazar will einen Freistoß, den Beste mit einem Foul an Ranftl verursacht hat, aus halblinken 23 Metern direkt im Heimkasten unterbringen. Er bleibt mit seinem Rechtsschuss in der weiß-roten Mauer hängen. Im zweiten Anlauf kann der SSV daraufhin klären.

Paderborn St. Pauli 51 Timo Schultz und seine Jungs scheinen sich mit dem Remis nicht zufrieden zu geben. Die Norddeutschen agieren ein wenig offensiver und bieten dem SCP fast schon einen offenen Schlagabtausch.

Karlsruhe Werder 50 Gelbe Karte für Marvin Wanitzek (Karlsruher SC)

Wanitzek verliert gegen Schmid den Ball und will das nicht auf sich sitzen lassen. Beim Nachsetzen erwischt er auch den Fuß seines Gegenspielers und sieht dafür eine etwas zu überzogene Gelbe Karte.

Karlsruhe Werder 49 Nach verunglückter Gondorf-Flanke rollt der Werderaner Konter nach vorne. Schmidt setzt Dinkçi mit einem starken Steckpass in Szene, aber Heise kann ihn im Zweikampf stellen und zur Ecke klären, die nichts weiter einbringt.

Paderborn St. Pauli 49 Auf der anderen Seite wird Mehlem links im Sechzehner freigespielt. Der Startelfdebütant hält aus spitzem Winkel drauf, aber trifft nur das Außennetz.

Regensburg Schalke 50 Schalke kommt einigen schnellen Angriffen zurück auf den Rasen. Nach einer flachen Ablage Zalazwars visiert Drexler vom rechten Strafraumeck die nahe Ecke an. Meyer begräbt den Ball souverän unter sich.

Paderborn St. Pauli 47 Kyereh hat das 2:1 auf dem Fuß! Van der Werff rutscht im Mittelkreis aus. Dadurch landet der Ball bei Kyereh, der komplett alleine auf das Tor zulaufen kann. Huth kommt ganz weit raus und wartet an der Strafraumgrenze auf den 25-Jährigen. Kyereh versucht es mit dem rechten Innenrist flach am Keeper vorbei. Huth macht sich aber ganz groß und kann mit einer überragenden Fußabwehr parieren.

Regensburg Schalke 48 Während Mersad Selimbegović in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, lässt Dimitrios Grammozis Flick, der einen großen Anteil am Gegentreffer hatte, in der Kabine und ersetzt ihn durch Itakura, den die Königsblauen unter der Woche für ein Jahr vom Manchester City FC verpflichtet haben.

Paderborn St. Pauli 46 Weiter geht's! Beide Klubs kehren unverändert zurück. St. Pauli könnte mit dem Unentschieden in Unterzahl sicherlich leben. Paderborn will mit einem Mann mehr allerdings die volle Punktausbeute.

Karlsruhe Werder 46 Die Mannschaften kehren unverändert auf den Rasen zurück. Weiter geht's im Karlsruher Wildparkstadion.

Karlsruhe Werder 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn St. Pauli 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Regensburg Schalke 46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Jahnstadion! Das beste Team der ersten drei Spieltage präsentiert sich gegen das Schwergewicht aus Gelsenkirchen als selbstbewusst und kommt gegenüber dem zeitweise träge wirkenden Widersacher als äußerst bissig daher. Schalke hat erst spät sein spielerisches Potential andeuten können und benötigt vor allem mehr Tempo am und im gegnerischen Sechzehner, um die zweite Saisonpleite noch abzuwenden.

Regensburg Schalke 46 Einwechslung bei FC Schalke 04: Ko Itakura

Regensburg Schalke 46 Auswechslung bei FC Schalke 04: Florian Flick

Regensburg Schalke 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn St. Pauli 45 Halbzeitfazit:

Nach einer furiosen ersten Hälfte geht es mit einem 1:1 in die Kabinen. Der SC Paderborn war vom Start weg hellwach und hat jede Menge Druck gemacht. Dadurch war Ziereis früh zur Notbremse gezwungen und wurde dafür vom Platz gestellt. Den fälligen Elfmeter ließ Srbeny allerdings liegen. St. Pauli verteidigte anschließend höchst konzentriert, ließ kaum etwas zu und zeigte sich auf der anderen Seite einmal eiskalt vor dem Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam der SCP mit ein bisschen Glück und der ungewollten Unterstützung von Dźwigała dann aber doch noch zum verdienten Ausgleich. In Überzahl werden die Ostwestfalen im zweiten Abschnitt weiter nach vorne und auf Sieg spielen. Bis gleich!

Karlsruhe Werder 45 Halbzeitfazit:

Ein unterhaltsames und kurzweiliges Spiel zwischen Karlsruhe und Werder Bremen geht mit dem torlosen Remis in die Pause. Eigentlich fehlen dem erwarteten Spitzenspiel lediglich die Tore, obschon es auf beiden Seiten mehrere Chancen gab. Die beste Gelegenheit hatten wohl die Bremer in der 29. Spielminute, als Gersbeck einen Füllkrug-Schuss direkt in die Füße von Rapp abwehrte, der allerdings von hinten von Heise elfmeterwürdig gestoppt wurde, ehe er abschließen konnte. Dem Schiedsrichter war die leichte Berührung zu wenig. Alles ist damit noch offen im Wildparkstadion, wo es nach temporeichen 40 Minuten zuletzt ein paar Nickligkeiten zu viel gab, die den Spielfluss störten. Dementsprechend kommt die kurze Pause nun zum richtigen Moment.

Regensburg Schalke 45 Halbzeitfazit:

Der SSV Jahn Regensburg führt zur Pause des Heimspiels gegen den FC Schalke 04 mit 1:0. Trotz aktiverer erster Momente der Gelsenkirchener waren es die Oberpfälzer, die bereits in Minute acht durch Beste in Führung gingen. Sie gestalteten die Kräfteverhältnisse in der Folge zunächst ausgeglichen und verhinderten mit einfachen defensiven Mitteln, dass sich der kreativarme Absteiger gefährliche Strafraumszenen erarbeiten konnte. Kurz vor der Halbstundenmarke schrammte Regensburg dann durch Otto hauchdünn am zweiten Treffer vorbei (27.). In der jüngsten Viertelstunde baute die Grammozis-Auswahl ihre Spielanteile allmählich aus, ohne wirklich zwingend vor dem Heimkasten aufzutauchen. Ärgerlich für Schalke: Nach Singhs Ellenbogentreffer gegen Ranftl wäre ein Strafstoßpfiff möglich gewesen (38.). Bis gleich!

Karlsruhe Werder 45 Ende 1. Halbzeit

Paderborn St. Pauli 45 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Werder 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Regensburg Schalke 45 Ende 1. Halbzeit

Paderborn St. Pauli 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Karlsruhe Werder 45 Gelbe Karte für Miloš Veljković (Werder Bremen)

Veljković langt gleich zweimal zu und ringt erst Hofmann und dann auch noch Schleusener nieder. Auch für dieses Einsteigen gibt es die verdiente Gelbe Karte.

Regensburg Schalke 45 Besuschkow wuselt sich über halblinks vor die letzte gegnerische Linie und zieht aus gut 19 Metern mit dem linken Spann ab. Der Ball fliegt weit über den Gästekasten hinweg.

Karlsruhe Werder 44 Kurz vor der Pause wird die Begegnung jetzt etwas ruppiger. Viele kleine Fouls und Nickligkeiten rauben dem Spiel das Tempo und stören den Spielfluss.

Paderborn St. Pauli 44 Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Adam Dźwigała (Eigentor)

Ist das bitter für den FC St. Pauli! Yalcin flankt aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten. Michel wird gleich von zwei Kiezkickern gedeckt und kommt nicht an den Ball. Dafür landet der direkt auf dem Kopf von Dźwigała, der die Kugel extrem unglücklich trifft und im unteren rechten Eck versenkt. Besser hätte Michel das auch nicht machen können.

Regensburg Schalke 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins im Jahn-Stadion soll um 180 Sekunden verlängert werden.

Paderborn St. Pauli 42 Gelbe Karte für Eric Smith (FC St. Pauli)

St. Pauli sorgt mal wieder für Entlastung. Dabei verlieren die Gäste allerdings den Ball und sind ausnahmsweise mal weit aufgerückt. Smith zieht deswegen rechts im Mittelfeld das taktische Foul gegen Justvan und wird dafür mit Gelb bestraft.

Paderborn St. Pauli 40 Wieder bringt Mehlem den Ball nach innen. Dieses Mal vom rechten Flügel auf den Kopf von Srbeny. Der Stürmer lässt das Leder nur über die Stirn rutschen und trifft Medić. Von dem Defensivmann springt der Ball hoch in die Luft und Vasilj kann sicher zu packen.

Karlsruhe Werder 41 Gelbe Karte für Sebastian Jung (Karlsruher SC)

Jung langt übel gegen Groß zu, wird dafür vom Schiedsrichter aber zunächst nur entschieden ermahnt. Weil der Karlsruher das aber nicht akzeptiert und das Meckern nicht einstellt, zeigt ihm der Unparteiische dann doch noch die Gelbe Karte.

Regensburg Schalke 42 Gelbe Karte für Erik Wekesser (Jahn Regensburg)

Wekesser reißt Ranft auf seiner linken Abwehrseite bei erhöhtem Tempo zu Boden, um eine defensive Unterzahlsituation zu unterbinden. Dieses taktische Vergehen zieht die erste Gelbe Karte der Partie nach sich.

Paderborn St. Pauli 39 Mehlem flankt vom linken Strafraumeck hoch an den langen Pfosten. Dort steigt Schuster höher als sein Gegner und nickt den Ball knapp drüber.

Regensburg Schalke 41 Singhs sanfte Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld landet bei Albers, der aus halbrechten 13 Metern vor den linken Pfosten köpft. Aus spitzem Winkel verpasst dort Otto einen Abschluss.

Karlsruhe Werder 39 Gelbe Karte für Eren Dinkçi (Werder Bremen)

Die Karlsruher schwärmen nach Balleroberung aus und Dinkçi muss mannschaftsdienlich das taktische Foul ziehen und die Gelbe Karte auf sich nehmen, um den vielversprechenden Vorstoß im Keim zu ersticken.

Karlsruhe Werder 39 Schmidt hat links im Strafraum Platz, holt gegen Gondorf allerdings zunächst nur die Ecke raus, die er dann selbst tritt. Am zweiten Pfosten springt Dinkçi allerdings nicht hoch genug und verpasst den Abschluss.

Paderborn St. Pauli 36 Guido Burgstaller wird von Jasper van der Werff am Fuß erwischt. Der Österreicher bleibt am Boden liegen und braucht eine kurze Pause. Für den Routinier wird es aber wohl weitergehen.

Regensburg Schalke 39 Bülter taucht am linken Strafraumeck auf und visiert mit dem rechten Fuß die halbhohe rechte Ecke an. SSV-Schlussmann Meyer taucht schnell ab und wehrt den Ball zur Seite ab.

Karlsruhe Werder 36 Der KSC kombiniert sich nach vorne und kommt zur bislang besten Torchance. Heise tankt sich per Doppelpass mit Schleusener in den Sechzehner und zieht dann aus acht Metern flach aufs kurze Eck ab. Zetterer steht aber gut, taucht blitzschnell nach unten ab und kann den Einschlag mit einem starken Reflex verhindern.

Regensburg Schalke 38 In einem Luftduell im heimischen Strafraum wird Ranftl durch Singhs linken Ellenbogen im Gesicht getroffen. Referee Fritz hat dieses Vergehen übersehen. Nach Kontakt zum VAR gibt es keinen Strafstoßpfiff - eine strittige Entscheidung!

Karlsruhe Werder 35 Agu hinterläuft rechts und kann zur Flanke in Richtung zweiter Pfosten ansetzen, aus der eine regelrechte Bogenlampe wird. Letztlich landet der immer länger werdende Ball aber nur auf dem Tornetz.

Paderborn St. Pauli 33 Paderborn zeigt sich nicht geschockt vom Rückstand. Die Hausherren machen einfach weiter Druck. Allerdings fehlt dem SCP im letzten Drittel noch die Präzision.

Regensburg Schalke 36 Drexlers geplante Flanke von der rechten Außenbahn rutscht dem ehemaligen Kölner leicht über den Fuß und entwickelt sich so zu einem direkten Abschluss. Regensburgs Keeper Meyer fängt den Ball in der langen Ecke zwar ab, kann ihn dann aber nicht vor dem Toraus bewahren. Aus der folgende Ecke macht S04 nichts.

Paderborn St. Pauli 30 Der FC St. Pauli hat in den letzten Minuten häufiger den Weg nach vorne gefunden. Trotzdem kam das 1:0 aus dem berühmten Nichts. Für Burgstaller ist es bereits das zweite Saisontor.

Karlsruhe Werder 32 Wanitzek bringt eine Ecke von rechts auf den zweiten Pfosten, wo Gordon sich im Luftduell unsauber gegen Jung durchsetzt. Der Bremer muss kurz behandelt werden, kann dann aber weitermachen.

Regensburg Schalke 33 Schalke rennt in dieser Phase fast durchgängig hinterher, kann den Ball nicht lange in den eigenen Reihen halten. Terodde ist an diesem Nachmittag noch gar kein Faktor.

Karlsruhe Werder 29 Wahnsinn! Das muss das 1:0 für die Bremer sein! Schmidt bedient Füllkrug mustergültig, der aus 14 Metern abschließt. Gersbeck lässt das Leder direkt in die Füße von Rapp abprallen, der aus fünf Metern eigentlich nur einschieben muss, dabei aber von hinten von Heise umgeschubst wird. Riesendusel für die Karlsruher, dass es hier weder zum Gegentor noch zum Elfmeter kommt.

Karlsruhe Werder 28 Dinkçi kommt über rechts nicht an Gordon vorbei, holt aber immerhin noch eine Ecke heraus. Den ruhenden Ball von rechts klärt Wanitzek allerdings am ersten Pfosten entschlossen per Kopf.

Regensburg Schalke 30 Faber bekommt im halbrechten Offensivkorridor keinen Gegnerdruck und probiert sich mit einem rechten Spannschuss. Wegen starker Rücklage rauscht der Versuch aus gut 24 Metern weit über Fährmanns Gehäuse hinweg.

Paderborn St. Pauli 28 Tooor für FC St. Pauli, 0:1 durch Guido Burgstaller

Die Gäste gehen wunderschön in Führung! Tief aus der eigenen Hälfte kombinieren sich die Kiezkicker traumhaft nach vorne. Becker wählt im Mittelkreis nicht den einfachen Pass auf Burgstaller, sondern bedient Kyereh auf rechts. Der 25-Jährige lässt direkt in die Mitte auf Burgstaller klatschen und der Österreicher kommt frei zum Abschluss. Aus knapp 20 Metern zentraler Position schlenzt der Neuner den Ball sehenswert unten rechts ins Eck. Huth hat da nicht den Hauch einer Abwehrchance.

Karlsruhe Werder 26 Die Werderaner sind jetzt richtig gut im Spiel. Groß schickt Schmid über links, der Füllkrug flach am ersten Pfosten bedient. Die KSC-Defensive kann gerade noch zur Ecke klären, bei der Gersbeck dann nicht entschlossen genug rauskommt. Füllkrug kann allerdings keinen Profit daraus schlagen. Sein Kopfball aus fünf Metern geht gut zwei Meter über den Kasten.

Paderborn St. Pauli 25 Die FCSP-Konter lassen noch zu wünschen übrig. Erst geht eine Flanke von Burgstaller aus dem rechten Halbfeld beinahe links ins Seitenaus. Dann wird Kyereh gekonnt von Yalcin abgegrätscht. Zumindest sorgen solche Szenen mal für Entlastung für die Gäste.

Regensburg Schalke 27 Otto mit der Riesenchance zum 2:0! Im Rahmen eines Gegenstoßes nimmt Wekesser auf der linken Außenbahn an Fahrt auf und gibt von dort halbhoch in den Sechzehner. Otto scheitert mit seiner Direktabnahme aus 14 Metern zunächst an Fährmann, der in der linken Ecke mit der rechten Hand zur Stelle ist. Schalkes Keeper stoppt dann auch den Nachschussversuch aus kurzer Distanz.

Paderborn St. Pauli 23 Die Kiezkicker sind noch gar nicht vor dem Kasten von Jannik Huth aufgetaucht. Sie konzentrieren sich auf die Defensive und machen ihre Sache dort gut. Nur beim Elfmeter ging mal ein SCP-Schuss auf das Gehäuse.

Karlsruhe Werder 23 Nochmal Bremen: Füllkrug legt am Sechzehner für Schmidt quer, der es aus 16 Metern erneut direkt probiert. Er erwischt den Rechtsschuss allerdings nicht optimal, der mit zu wenig Tempo kommt, sich aber gefährlich aufs lange Eck dreht. Letztlich sieht Gersbeck aber früh, dass ein Einschreiten nicht nötig ist. Knapp geht der Abschluss ins Aus. Abstoß Karlsruhe.

Karlsruhe Werder 22 Dicke Chance für Bremen! Ein Steckpass landet direkt in der Schnittstelle bei Romano Schmid, der aus sieben Metern sofort den Abschluss sucht. Marius Gersbeck sprintet allerdings im richtigen Moment dazwischen, verknappt den Winkel und kann zur Ecke klären, die nichts weiter einbringt. Starke Rettungsaktion des aufmerksamen Karlsruhe Rückhalts.

Paderborn St. Pauli 20 Kwasniok hat die Taktik ein wenig angepasst. Yalcin sortiert sich hinten mit ein und bildet zusammen mit Hünemeier und van der Werff eine Dreierkette. Dadurch können sich Schuster und Collins auf die Offensive konzentrieren.

Regensburg Schalke 25 Wegen der hohen Temperaturen schickt Schiedsrichter Fritz die 22 Spieler für eine Trinkpause an die Seitenlinie.

Regensburg Schalke 23 Die Königsblauen können ihr Kombinationsspiel zwar wieder stabilisieren, indem sie die Präzision ihrer Pässe erhöhen. Mangels Geschwindigkeit finden sie allerdings nur selten Wege in das letzte Felddrittel.

Karlsruhe Werder 21 Der KSC bekommt einen vielversprechenden Freistoß an der linken Strafraumgrenze, aber Wanitzek zirkelt das Leder viel zu fahrig an den zweiten Pfosten, wo niemand steht. Der Ball landet im Toraus. Abstoß Bremen.

Paderborn St. Pauli 18 Paderborn macht ganz klar das Spiel. Die Heimelf hat beinahe 70 Prozent Ballbesitz und kombiniert sich regelmäßig in das letzte Drittel. Spätestens beim Abschluss steht jedoch ein Akteur in Weiß im Weg.

Karlsruhe Werder 19 Wieder ist Romano Schmid über links durch und sucht Nicolai Rapp am zweiten Pfosten. Auch bei dieser hohen Flanke ist Marius Gersbeck aber auf der Höhe und kann den Ball sicher aus der Luft fischen.

Karlsruhe Werder 17 Romano Schmid tankt sich über den linken Flügel nach vorne. Über Niclas Füllkrug landet die Kugel bei Niklas Schmidt, der es mal aus der Distanz versucht. Sein Abschluss aus 18 Metern wird allerdings von der KSC-Defensive geblockt.

Regensburg Schalke 20 Die Selimbegović-Auswahl kann die Kräfteverhältnisse in dieser Phase ausgeglichen gestalten. Sie leistet sich in der Abwehr zwar den ein oder anderen Stellungsfehler, wird für diese bisher aber nicht in Form klarer Chancen der Gäste bestraft.

Paderborn St. Pauli 15 Die Gäste agieren nun im 4-3-2. Lawrence hat die Position von Ziereis eingenommen und vorne drin sollen Burgstaller und Kyereh für Entlastung sorgen.

Paderborn St. Pauli 12 Der Beginn hat es wirklich in sich! Der SC Paderborn rennt stürmisch an und hat das Geschehen komplett unter Kontrolle. St. Pauli kommt kaum aus der eigenen Hälfte und muss beinahe die gesamte Partie in Unterzahl überstehen.

Karlsruhe Werder 14 Wieder kommt Hofmann mit dem Kopf zum Abschluss, setzt die Gondorf-Flanke aus dem rechten Halbfeld bedrängt von Veljković aber aus sieben Metern knapp am linken Pfosten vorbei.

Regensburg Schalke 17 Ouwejan kommt einen Schritt zu spät! Der auf dem rechten Flügel in Szene gesetzte Ranftl flankt scharf vor den langen Pfosten. Ouwejan rennt mit viel Tempo in Richtung Ball, verpasst diesen aus gut acht Metern aber knapp.

Karlsruhe Werder 12 Füllkrug ist über links durch und hat eigentlich Platz für einen Abschluss. Den muss er auch versuchen, denn Dinkçi ist auf der anderen Seite einerseits zu langsam und andererseits von gleich zwei Karlsruhern gedeckt. Anstatt zu schießen, legt Füllkrug dennoch unsauber quer. Das Leder verzieht ins Toraus. Abstoß Karlsruhe.

Paderborn St. Pauli 11 Timo Schultz reagiert auf den Platzverweis und bringt Jamie Lawrence. Der Innenverteidiger schließt das Loch, das Philipp Ziereis hinterlassen hat. Dafür opfert der 43-Jährige Simon Makienok, der im Derby noch der große Held war.

Regensburg Schalke 14 Infolge eines ordentlichen Beginns zeigt sich Schalke beeindruckt vom Gegentor, leistet sich in dieser Phase einige Unsicherheiten im Aufbauspiel.

Karlsruhe Werder 10 Heise bringt die nächste Ecke scharf in den Sechzehner und findet erneut Hofmann, der aus elf Metern allerdings nicht den besten Winkel für seinen Kopfball hat. Der nicht allzu wuchtige Ball geht knapp links am Tor vorbei.

Paderborn St. Pauli 11 Einwechslung bei FC St. Pauli: Jamie Lawrence

Paderborn St. Pauli 11 Auswechslung bei FC St. Pauli: Simon Makienok

Regensburg Schalke 11 Im Falle eines Sieges würde das Regensburger Punktekonto auf zwölf anwachsen. In der Vorsaison dauerte es bis zum 9. Spieltag, ehe der SSV so viele Zähler eingesammelt hatte.

Karlsruhe Werder 9 Dinkçi schlägt eine scharfe Flanke in Richtung zweiter Pfosten, aber Gersbeck sieht den Ball rechtzeitig kommen, macht die entscheidenden Schritte und fängt die Kugel sicher ab.

Paderborn St. Pauli 8 Elfmeter verschossen von Dennis Srbeny, SC Paderborn 07

Srbeny übernimmt die Verantwortung und scheitert! Der Stürmer wählt das rechte Eck. Der Schuss ist allerdings halbhoch und nicht sonderlich gut platziert. Deshalb kann Vasilj parieren und den Rückstand sensationell verhindern.

Paderborn St. Pauli 6 Elfmeter für den SC Paderborn! Zusätzlich zur Roten Karte gibt es auch noch zurecht den Strafstoß. Paderborn hat jetzt die große Möglichkeit, in Führung zu gehen.

Paderborn St. Pauli 6 Rote Karte für Philipp Ziereis (FC St. Pauli)

Huth haut den Ball weit vorne rein, überspielt damit die komplette FCSP-Hintermannschaft und schickt Michel perfekt auf die Reise. Der 31-Jährige läuft frei auf das Tor zu und wird im letzten Moment noch von Ziereis an der Schulter zu Boden gerissen. Es ist zwar kein grobes Foul, aber als letzter Mann verhindert der Innenverteidiger eine klare Großchance und fliegt dafür ganz früh vom Feld.

Karlsruhe Werder 6 Eren Dinkçi wirbelt über den rechten Flügel und lässt Marvin Wanitzek und Philip Heise im Dribbling stehen. Dann aber pfeift der Unparteiische ihn zurück. Da war scheinbar ein kleiner Schubser gegen Heise im Spiel. Offensivfoul.

Regensburg Schalke 8 Tooor für Jahn Regensburg, 1:0 durch Jan-Niklas Beste

Der Spitzenreiter führt gegen den Absteiger! Otto nimmt Flick den Ball am Schalker Sechzehner ab und legt quer für Beste, der aus halbrechten 20 Metern einen Schuss mit dem linken Innenrist auspackt. Der segelt in die obere rechte Torecke.

Regensburg Schalke 7 Albers prüft Fährmann! Der Däne ist gegen aufgerückte Gäste Adressat eines Flugballs durch Beste in den halbrechten Angriffskorridor. Bei enger Verfolger durch Kamiński feuert er den Ball aus vollem Lauf und 14 Metern auf die kurze Ecke. Fährmann pariert zur Seite.

Paderborn St. Pauli 5 Die ersten Augenblicke gehen ganz klar an den SCP. Die Ostwestfalen werden von ihren Fans nach vorne gepeitscht und machen von Beginn an Druck.

Karlsruhe Werder 4 Nach einem Heise-Freistoß aus dem linken Halbfeld kann Groß am zweiten Pfosten zur Ecke klären, bei der Hofmann gut einen Meter über das Tor köpft. Der KSC sucht von Anfang an den direkten Weg zum gegnerischen Strafraum, aber die Gäste sind sehr aufmerksam und eng am Mann.

Regensburg Schalke 6 Der Jahn setzt nach Ballgewinnen auf den direkten Weg in die Spitze. Die beiden Offensivleute Otto und Albers können bisher aber nicht in Szene gesetzt werden.

Paderborn St. Pauli 2 Die Heimelf spielt heute in blauen Trikots mit schwarzen Hosen. Der FC St. Pauli hält komplett in Weiß dagegen.

Regensburg Schalke 4 Die Königsblauen geben die ersten beiden Schüsse ab. Drexlers Direktabnahme einer flachen Rücklage Ouwejans aus halblinken 15 Metern blockt Abwehrmann Breitkreuz. Augenblicke später zieht Pálsson aus halbrechten 20 Metern ab. Der Ball rauscht recht weit an der langen Ecke vorbei.

Paderborn St. Pauli 1 Los geht's! Paderborn stößt an und bereits nach wenigen Sekunden kommt es zum ersten Durcheinander im Strafraum der Gäste. Die Kiezkicker kriegen die erste gefährliche Szene jedoch im Kollektiv geklärt.

Karlsruhe Werder 1 Der Ball rollt im Wildparkstadion. Die Hausherren laufen ganz in Blau auf. Die Gäste von der Weser sind in Dunkelgrün gekleidet. Los geht's.

Karlsruhe Werder 1 Spielbeginn

Paderborn St. Pauli 1 Spielbeginn

Paderborn St. Pauli Im Vorfeld gibt es noch eine Schweigeminute zu Ehren von Gerd Müller. Der "Bomber der Nation" ist einer der besten Stürmer der Geschichte und seine 365 Tore in der Bundesliga sind bis heute unerreicht.

Regensburg Schalke 1 Regensburg gegen Schalke – Durchgang eins im Jahnstadion ist eröffnet!

Regensburg Schalke 1 Spielbeginn

Regensburg Schalke Es gibt eine Gedenkminute für Gerd Müller.

Regensburg Schalke Soeben haben die Mannschaften vor über 5000 Zuschauern die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Paderborn St. Pauli St. Pauli konnte nur zwei der letzten elf direkten Vergleich für sich entscheiden. In der Vorsaison konnte der SC Paderborn sogar beide Aufeinandertreffen mit 2:0 für sich entscheiden. In der 2. Bundesliga haben die Ostwestfalen bereits 27 Buden gegen die Norddeutschen erzielt. Mehr Treffer sind dem SCP gegen keinen anderen Klub gelungen.

Regensburg Schalke Bei den Gelsenkirchenern, die mit den Leihspielern Churlinov (VfB Stuttgart) und Itakura (Manchester City FC) zwei weitere Neuzugänge verpflichteten und die heute mit einem Dreier bis in das obere Tabellendrittel vorrücken können, stellt Coach Dimitrios Grammozis nach dem 1:1-Heimremis gegen den FC Erzgebirge Aue zweimal um. Flick und Ranftl verdrängen Aydin und Mikhailov auf die Bank.

Regensburg Schalke Auf Seiten der Oberpfälzer, die in der Vorsaison 24 ihrer 38 Punkte im heimischen Jahn-Stadion einsammelten und die in der vergangenen Spielzeit acht Matches benötigten, um auf neun Punkte zu kommen, verzichtet Trainer Mersad Selimbegović im Vergleich zum 3:0-Auswärtssieg bei der KSV Holstein auf personelle Umstellungen. Im 4-4-2 ist der bisherige Goalgetter Gimber (drei Tore) weiterhin Bestandteil der Doppelsechs.

Paderborn St. Pauli Timo Schultz hat nach dem Sieg gegen den Hamburger SV keinen Grund für Wechsel. Allerdings fehlt Luca Zander mit einer Verletzung am Sprunggelenk. Für den Rechtsverteidiger springt Adam Dźwigała ein.

Karlsruhe Werder Beide Teams stehen sich heute übrigens zum ersten Mal seit der Saison 2008/09 wieder gegenüber, als der der KSC aus der Bundesliga abstieg. Zumindest an den Duellen mit dem SVW lag es damals allerdings nicht, denn die Karlsruher gewannen sowohl das Hinspiel zuhause mit 1:0 als auch das Rückspiel in Bremen mit 3:1. Insgesamt steht damit bei den Badenern nur eine Niederlage aus den letzten sechs Aufeinandertreffen zu Buche. Letztmals im heimischen Wildparkstadion gab es am 19. Oktober 1996 eine Niederlage gegen die Werderaner, die damals mit unter anderem Oliver Reck, Dieter Eilts, Jens Todt und Bruno Labbadia in der Startelf aufliefen.

Paderborn St. Pauli Gegenüber dem 4:1 in Bremen gibt es zwei Veränderungen in der SCP-Anfangsformation. Felix Platte fehlt angeschlagen. Der Doppeltorschütze aus der Vorwoche wird von Marcel Mehlem ersetzt. Zudem beginnt Robin Yalcin für Maximilian Thalhammer, der zunächst auf der Bank Platz nimmt. Für beide Neuen ist es das Debüt in der Startelf.

Regensburg Schalke Der FC Schalke 04 hat nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit mit vier Punkten einen wechselhaften Start hingelegt. Hatte nach der 1:3-Auftaktpleite gegen den Hamburger SV durch den souveränen 3:0-Auswärtserfolg bei der KSV Holstein alles auf einen Aufwärtstrend hingedeutet, kamen die Königsblauen im jüngsten Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1-Remis hinweg. Nach Drexlers Führungstor (32.) kassierten sie den Ausgleich in der Schlusshphase (86.).

Karlsruhe Werder Sportlich muss Markus Anfang auf den desolaten Auftritt seines Teams bei der 1:4-Heimpleite natürlich reagieren. Vier Wechsel nimmt er vor. Neu in die Startelf rücken Anthony Jung, Romano Schmid, Miloš Veljković und Christian Groß. Draußen bleiben dafür Lars-Lukas Mai, Jean-Manuel Mbom (beide Bank), Ömer Toprak (verletzt) sowie Maximilian Eggestein, der sich am Mittwoch dem SC Freiburg anschloss.

Paderborn St. Pauli Die Gäste aus St. Pauli sind jedoch in noch besserer Verfassung. Die Kiezkicker haben ebenfalls noch keine Niederlage hinnehmen müssen und sind sogar im DFB-Pokal eine Runde weitergekommen. Zudem haben sie bereits sieben Punkte eingefahren und durch den Derbysieg zusätzliches Selbstvertrauen getankt. Am letzten Freitag setzten sich die Norddeutschen im Stadtduell mit 3:2 gegen den HSV durch. Überragender Mann war dabei Simon Makienok. Der dänische Stürmer erzielte zwei Tore und sorgte mit seinem Doppelschlag für die Vorentscheidung.

Karlsruhe Werder Der SV Werder Bremen startete mit vier von sechs möglichen Punkten aus den Spielen gegen die ambitionierten Vereine Hannover und Düsseldorf zunächst grundsolide in die neue Saison. Dann allerdings scheiterten die Grün-Weißen im DFB-Pokal an Drittligist Osnabrück, woraufhin deutlicher Sand ins Getriebe geriet. Am letzten Sonntag gab es eine 1:4-Heimpleite gegen den SC Paderborn, durch die alles wieder infrage gestellt wurde. Wegen des Ausverkaufs im Sommer, der ausgebliebenen Verstärkungen und des Streits im Aufsichtsrat herrscht einmal mehr Krisenstimmung an der Weser vor.

Regensburg Schalke Der SSV Jahn Regensburg ist das einzige Team im nationalen Fußball-Unterhaus, das nach drei Runden noch ohne Punktverlust dasteht. Den Erfolgen beim SV Darmstadt 98 (2:0) und gegen den SV Sandhausen (3:0) ließen die Weiß-Roten einen 3:0-Auswärtssieg beim Vorjahresdritten KSV Holstein folgen; Besuschkow (20.) und Gimber (40., 58.) trafen im hohen Norden. Regensburg kommt bisher nicht nur kaltschnäuzig im Abschluss daher, sondern hat auch noch kein Gegentor zugelassen.

Karlsruhe Werder Am vergangenen Samstag blieben bei Karlsruhe erstmals zwei Punkte liegen. Auswärts im Hardtwald-Duell beim SV Sandhausen hieß es trotz leichtem Chancenplus der Badener am Ende nur 0:0-Remis. Dennoch sieht Christian Eichner wenig Grund für Veränderungen. Er nimmt lediglich zwei Wechsel vor: Lucas Cueto und Daniel Gordon beginnen heute für Fabio Kaufmann (Bank) und Robin Bormuth (Jochbeinbruch; nicht im Kader).

Paderborn St. Pauli Der SCP hat am vergangen Wochenende den ersten Sieg der Saison eingefahren. In Bremen ist den Paderbornern ein überzeugender 4:1-Erfolg geglückt. Dadurch sind die Ostwestfalen in der Liga weiterhin ungeschlagen und haben mittlerweile fünf Zähler auf dem Konto. Heute soll direkt der erste Dreier im eigenen Stadion folgen. Damit könnten sich Łukasz Kwasniok und seine Truppe oben festsetzen und vorübergehend sogar auf den zweiten Platz springen.

Regensburg Schalke Erstmals gehören der SSV Jahn Regensburg und der FC Schalke 04 derselben Spielklasse an. Ihre bisher einzigen Duelle trugen sie in der Saison 1954/1955 aus. In der damaligen 1. Runde des DFB-Pokals setzten sich die Königsblauen nach dem 1:1 im Jahn-Stadion mit einem 6:4-Erfolg im Wiederholungsspiel in der Glückauf-Kampfbahn und scheiterten acht Monate später erst im Endspiel.

Karlsruhe Werder Der KSC legte einen guten Start hin. Der Sechste der Vorsaison holte sieben von neun möglichen Punkten und bekleidet aktuell den zweiten Tabellenplatz. Die Blau-Weißen glänzten dabei insbesondere defensiv. Nur ein einziges Gegentor ließ die Elf von Christian Eichner an den ersten drei Spieltagen insgesamt zu.

Karlsruhe Werder Beide Teams waren schon Deutscher Meister und verbrachten zusammengerechnet 81 Jahre in der Bundesliga. 46 Mal bekamen sie es dabei in der Beletage des deutschen Fußballs miteinander zu tun. Nun begegnen sich die Badener und die Werderaner erstmals in der 2. Bundesliga.

Regensburg Schalke Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg empfängt Absteiger FC Schalke 04. Oberpfälzer und Gelsenkirchener stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen des Jahnstadions gegenüber.

Karlsruhe Werder Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Wildparkstadion. Hier stehen sich im Rahmen des vierten Spieltags der 2. Bundesliga heute um 13:30 Uhr der Karlsruher SC und der SV Werder Bremen gegenüber.