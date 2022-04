Freiburg Bochum 25 Wieder die Breisgauer! Grifos Ecke von der rechten Seite köpft Petersen aus elf Metern jedoch knapp links vorbei!

Dortmund Wolfsburg 24 Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Tom Rothe



Augsburg Hertha BSC 26 Gelbe Karte für Reece Oxford (FC Augsburg)



Dortmund Wolfsburg 23 Von den Gästen kommt offensiv schon länger überhaupt nichts mehr. Dortmund macht weiter Druck und der junge Rothe holt die nächste Ecke heraus.

Augsburg Hertha BSC 26 Gelbe Karte für Davie Selke (Hertha BSC)



Dortmund Wolfsburg 20 Gute Chance für die Hausherren! Dortmund macht das Spiel mal schnell und Reus legt vor dem Sechzehner rechts raus in den Lauf von Wolf. Trotz einiger Anspieloptionen in der Mitte macht es der 26-Jährig selbst und verfehlt das lange Eck aus spitzem Winkel deutlich.

Freiburg Bochum 23 Für den Freiburger Innenverteidiger scheint es aber weiterzugehen.

Augsburg Hertha BSC 24 Diesmal serviert Marvin Plattenhardt einen Eckball von der rechten Fahne. Am Fünfmeterraum faustet FCA-Torhüter Rafał Gikiewicz den Ball vor Dedryck Boyata aus der Gefahrenzone.

Freiburg Bochum 22 Schlotterbeck ist nach einem Luftzweikampf mit Schlotterbeck unglücklich auf die Hüfte gefallen und muss behandelt werden.

Mainz Stuttgart 22 Kohr zieht einfach mal aus 25 Metern mit rechts ab. Der Ball fliegt aber einige Meter über das Tor.

Freiburg Bochum 21 Die ersten 20 Minuten sind rum und Freiburg führt völlig verdient mit 2:0. Die Streich-Elf zeigt sich von Beginn an konzentriert und engagiert. Bochum ist noch nicht im Spiel.

Mainz Stuttgart 21 Die ersten 20 Minuten dieser Partie haben fußballerische Magerkost geboten. Daumen drücken, dass die Mannschaften langsam ihre technische Fähigkeiten wiederentdecken.

Augsburg Hertha BSC 21 Beinahe die Führung für die Hertha! Marvin Plattenhardt bringt eine Hereingabe punktgenau an der langen Pfosten, wo sich Peter Pekarík gegen Iago durchsetzt und den Ball über die Latte bugsiert.

Dortmund Wolfsburg 17 Der BVB hat nach starken ersten Minuten der Wölfe mittlerweile das Kommando übernommen. Lukas Nmecha hat sich bei einem Zweikampf das Knie verdreht und muss kurz auf dem Rasen behandelt werden, macht aber scheinbar weiter.

Mainz Stuttgart 18 Burkardt und Ito rauschen im Mittelfeld ineinander. Der Mainzer wundert sich, warum er keinen Freistoß bekommt. Badstübner lässt weiterlaufen. Kurz danach unterbricht der Schiedsrichter kurz, weil die beiden liegengeblieben sind. Beide können weitermachen.

Freiburg Bochum 18 Nach Losillas Flanke ist Schlotterbeck vor dem einschussbereiten Polter zur Stelle und kann zur Ecke klären. Der fällige Standard bringt dann aber nichts ein.

Augsburg Hertha BSC 20 Sowohl Niklas Dorsch als auch Santiago Ascacíbar machen nach einigen Minuten mit einem Turban weiter. Dennoch laufen sich die Ersatzspieler beider Mannschaften zur Sicherheit schon mal warm.

Augsburg Hertha BSC 18 Santiago Ascacíbar und Niklas Dorsch sind schmerzhaft mit den Köpfen zusammmengeprallt. Beide Akteure werden derzeit vom medizinischen Personal auf dem Rasen behandelt, daher ist die Partie aktuell unterbrochen.

Mainz Stuttgart 15 Stuttgart hat die erste vielversprechende Offensivaktion. Tiago Tomás geht durch einen guten Doppelpass rechts in den Strafraum. Er könnte selbst abziehen, legt aber nochmal quer auf Kalajdžić. Der Stürmer trifft den Ball im Umfallen nicht gut, sodass sein Abschluss vom Elfmeterpunkt weit drüber geht.

Dortmund Wolfsburg 14 Erling Haaland tritt erstmals in Aktion und setzt sich links im Strafraum mit zwei Wolfsburgern auseinander. Beide Flankenversuche des Norwegers werden abgeblockt.

Mainz Stuttgart 14 Das Spiel steht nach wie vor die meiste Zeit, weil beide Mannschaften sehr viel Fouls begehen.

Augsburg Hertha BSC 16 Von der rechten Seitenlinie hebt Arne Maier einen weiteren Freistoß nach innen. Michael Gregoritsch schraubt sich in die Luft und köpft aus rund zehn Metern ein gutes Stück am linken Pfosten vorbei.

Freiburg Bochum 16 Tooor für SC Freiburg, 2:0 durch Roland Sallai

Freiburg überrollt den VfL Bochum in der Anfangsviertelstunde! Ausgangspunkt des Treffers ist ein tolles Tackling von Höfler, der die Kugel an der Mittellinie gewinnt. Anschließend setzt sich Sallai gegen Leitsch durch und überlässt den Ball für Jeong, der sofort Tempo aufnimmt. Der Südkoreaner schickt Sallai nach rechts in die Box und Freiburgs Offensivspieler vollendet aus spitzem Winkel mit einem präzisen Flachschuss in die linke Eck! Vom Innenpfosten aus prallt die Kugel ins Netz.

Dortmund Wolfsburg 12 Die Borussia wird stärker! Marius Wolf lässt auf der rechten Seite zwei Wolfsburger stehen und zieht nach Doppelpass mit Marco Reus in die Box. Anstatt dann in der Mitte Haaland zu bedienen, lässt Wolf sich dann aber von Sebastiaan Bornauw viel zu leicht ins Aus drängen.

Freiburg Bochum 13 Nach einem Freistoßpfiff gegen Christian Günter regt sich sein Coach Streich an der Seitenlinie furchtbar auf. Referee Sascha Stegemann kommt zur Coachingzone und ermahnt den Freiburger Trainer.

Dortmund Wolfsburg 10 Wenig später hat Rothe dann auch seine erste Torchance. Und das war sogar eine richtig gute! Bellingham legt im Strafraum für den Youngster ab, der mit seinem schwächeren rechten Fuß aus 15 Metern die Wade von Maxence Lacroix anschießt.

Mainz Stuttgart 11 Sosa bringt einfach mal aus dem linken Halbfeld eine Hereingabe vor das Tor. Sein kongenialer Partner, Kalajdžić, erreicht den Ball aber nicht. Zentner fängt die Flanke.

Augsburg Hertha BSC 14 Arne Maier liegt nach einem Luftduell mit Kevin-Prince Boateng auf dem Rasen. Der 35-jährige Berliner steht erstmals seit November wieder in der Startformation und soll laut Felix Magath als Organisator fungieren sowie die Linie vorgeben.

Augsburg Hertha BSC 11 Gute Möglichkeit für die Fuggerstädter! Arne Maier lässt Marvin Plattenhardt auf der rechten Außenbahn stehen und spielt den Ball scharf ins Zentrum. Dort kann Alfreð Finnbogason das Leder aus kurzer Distanz nicht mehr entscheidend platzieren.

Freiburg Bochum 11 Nach einem Steilpass von Löwen ist Asano auf der linken Seite durchgebrochen und flankt aus vollem Lauf an den langen Pfosten. Dort kommt Polter aber etwas zu spät und drückt die Kugel deshalb klar am Tor vorbei.

Mainz Stuttgart 11 Das Schönste an diesem Spiel ist momentan das Wetter. Der Ballbesitz wechselt immer wieder. Es entsteht kein Spielfluss.

Dortmund Wolfsburg 9 Der junge Tom Rothe, der übrigens hinten links den Vorzug vor dem durchaus einsatzfähigen Nico Schulz erhalten hat, macht erstmals mit nach vorne und schlägt eine Flanke in die VfL-Box. Keeper Casteels pflückt das Ding locker herunter.

Augsburg Hertha BSC 10 Welchen hohen Stellenwert die richtige Einstellung hat, untermauerte Felix Magath schon im Vorfeld der Partie. Der Coach hat Ishak Belfodil aus dem Kader gestrichen, weil dieser sich im Training ohne nötigen Biss sowie mit schlechter Körpersprache präsentiert habe.

Mainz Stuttgart 8 Burkardt geht auf rechts mit einem Dribbling in den Strafraum. Er lässt einen Gegenspieler aussteigen, aber dann bringt Sosa den Fuß dazwischen.

Dortmund Wolfsburg 7 Die Anfangsphase gehört ganz klar den Gästen. Dortmund hat die vielen personellen Umstellungen bisher nicht bewältigt und wirkt ungeordnet.

Freiburg Bochum 8 Leitsch wird vom Torschützen Kübler am eigenen Strafraum unter Druck gesetzt und verliert die Kugel. Freiburgs Rechtsverteidiger kann mit dem Ballgewinn aber nichts anfangen, sondern wird von Leitsch und Danilo Soares sofort gestoppt.

Augsburg Hertha BSC 8 Wieder befindet sich der FCA im Vorwärtsgang! Eine Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld bringt Mads Pedersen in die Mitte. Am langen Pfosten streift André Hahn die Kugel leicht mit den Haarspitzen, kann allerdings keine Gefahr mehr entfachen.

Dortmund Wolfsburg 4 Riesenchance für den VfL! Die Gäste kombinieren sich stark nach vorne bis in die Box. Kruse spielt dort rechts raus zu Wind, der am Fünfer quer zu Nmecha spielt. Aus kurzer Distanz scheitert der 23-Jährige am überragend reagierenden Kobel. Der Nachschuss von Gerhardt aus wenigen Metern findet auch nicht ins Ziel und fliegt drüber!

Freiburg Bochum 6 Kurz darauf verbuchen auch die Bochumer ihren ersten Torschuss. Löwens Distanzversuch stellt Flekken aber vor keine großen Probleme.

Mainz Stuttgart 6 Die Anfangsphase ist hektisch. Keine der beiden Mannschaften bringt mehrere Pässe in Folge an den Mann.

Augsburg Hertha BSC 5 Niklas Dorsch bedient André Hahn an der rechten Strafraumkante, der die Flanke ohne Gegnerdruck schlagen darf. Am Elfmeterpunkt kann Mads Pedersen das Leder nicht kontrollieren und knallt den Schuss über das Tor.

Dortmund Wolfsburg 2 Die Wölfe fahren den ersten Angriff und verbuchen auch gleich mal einen Abschluss. Maximilian Arnold schießt aus 30 Metern mit seinem starken Linken deutlich rechts vorbei.

Mainz Stuttgart 3 In den ersten Minuten gibt es viele kleine Unterbrechungen aufgrund von Fouls und daraus folgenden Wehwehchen.

Freiburg Bochum 5 Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Lukas Kübler

Die frühe Führung für den Sport-Club! Höfler hat im Mittelkreis etwas Platz und sieht, dass Kübler auf der rechten Außenbahn den tiefen Lauf in die Box sucht. Der Chip-Ball von Freiburgs Kapitän landet perfekt im Lauf von Kübler, der aus elf Metern rechter Position per Dropkick abzieht und die Kugel im linken Winkel versenkt! Ein toller Treffer!

Freiburg Bochum 3 Erste gute Chance des Spiels! Jeong schickt Petersen über die linke Seite in die Box, der sofort scharf auf den zweiten Pfosten spielt. Eggesteins Abschluss aus spitzem Winkel kann Riemann aber per Fußabwehr parieren.

Augsburg Hertha BSC 3 Auch die Hausherren melden sich in der Partie an! An der Sechzehnergrenze ist Lucas Tousart unaufmerksam und lässt sich die Kugel von Mads Pedersen abluchsen. Der Ball trudelt zu Michael Gregoritsch, der aus der Distanz neben den Kasten von Marcel Lotka schießt.

Dortmund Wolfsburg 1 Der Ball rollt! Borussia Dortmund spielt wie üblich in Schwarz-Gelb, Wolfsburg agiert komplett in Grün.

Dortmund Wolfsburg 1 Spielbeginn

Augsburg Hertha BSC 2 Sehr aggressiv kommen die Gäste aus der Hauptstadt in das Spiel und suchen sofort die Zweikämpfe. Der erste Ansatz eines Vorstoßes der Hertha endet folglich mit einem Offensivfoul.

Freiburg Bochum 1 Der Ball rollt! Bochum hat in hellblauen Trikots angestoßen, Freiburg ist in rot-weißem Outfit unterwegs.

Mainz Stuttgart 1 Spielbeginn

Mainz Stuttgart Es gibt noch ein kleines Problem mit dem Tornetz, aber gleich geht es los.

Freiburg Bochum 1 Spielbeginn

Augsburg Hertha BSC 1 Los geht’s in der WWK-Arena! Das Kellerduell im Süden der Republik wird von Schiedsrichter Marco Fritz geleitet, der in strittigen Situationen von Videoassistent Robert Hartmann unterstützt wird.

Augsburg Hertha BSC 1 Spielbeginn

Dortmund Wolfsburg Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Robert Schröder, der an den Seitenlinien von Dr. Jan Neitzel-Petersen und René Rohde unterstützt wird. Die Videobilder werden von Sven Jablonski ausgewertet.

Freiburg Bochum Referee der Partie ist Sascha Stegemann. Ihm assistieren Mike Pickel und Eduard Beitinger. VAR ist Thorben Siewer.

Dortmund Wolfsburg Ein Blick in die Historie macht den Wolfsburgern allerdings nicht grade Mut. Der letzte Sieg gegen den BVB liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Seither gab es gerade mal ein Remis und satte zwölf Niederlagen mit einem Gesamttorverhältnis von 35:4 zugunsten der Borussia, die im VfL ihren absoluten Lieblingsgegner hat.

Mainz Stuttgart Der VfB Stuttgart hat am vergangenen Wochenende beim 0:2 gegen Dortmund die erste Niederlage seit dem 25. Februar hinnehmen müssen. Trotz dieses kleinen Rückschlags sind die Schwaben die formstärkste Mannschaft der drei Abstiegskandidaten, die momentan um Platz 15 kämpfen. Ein Sieg heute gegen Mainz könnte ein Befreiungsschlag sein. Vor diesem Spieltag hat der VfB (15.) einen Punkt Vorsprung auf Bielefeld (16.) und die Hertha (17.).

Freiburg Bochum Bereits zum dritten Mal treffen die beiden Klubs in dieser Saison aufeinander. Das Hinspiel gewann Bochum mit 2:1, während sich die Breisgauer mit demselben Ergebnis im Pokal-Viertelfinale nach Verlängerung durchsetzen konnten.

Dortmund Wolfsburg Bei den Gästen aus Niedersachsen war die Erleichterung nach dem Erfolg gegen Bielefeld groß. Dennoch will man sich in Wolfsburg trotz acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone noch nicht zu sicher fühlen. "Es war ein wichtiger Schritt, aber es ist noch nichts vorbei", mahnte Florian Kohfeldt, der von seiner Mannschaft vollen Einsatz fordert. "Es wird ein Spiel, in dem wir alles in die Waagschale werfen werden, um zu gewinnen. Die Mannschaft hat gezeigt, wozu sie fähig ist und uns muss klar sein, dass ein Millimeter weniger nicht reichen wird", so der VfL-Coach vor der Reise in den Ruhrpott.

Augsburg Hertha BSC Auch Felix Magath wird sich der Dimension der Aufgabe in der Hauptstadt langsam bewusst. "Es ist die größte Herausforderung. Ich habe hier spät übernommen, die Zeit ist begrenzt. Mit drei Punkten aus den drei schweren Spielen bin ich durchaus zufrieden", sagte der Hertha-Coach. Für Magath sei die Vorwoche kein Thema mehr: "Das Derby ist abgehakt und wir schauen nach vorne. Wir fahren angriffslustig nach Augsburg und wollen zeigen, dass wir es besser können als am vergangenen Wochenende."

Freiburg Bochum VfL-Coach Reis belässt es nach dem 0:0 gegen Leverkusen bei einer Änderung. Löwen verdrängt Rexhbeçaj auf die Bank.

Dortmund Wolfsburg Nachdem alle Chancen auf einen Titel in dieser Saison so gut wie verspielt sind, geht es für die Hausherren vor allem darum, die Spielzeit ordentlich zu Ende zu bringen und mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. "Wir wollen die Saison bestmöglich beenden. Den letzten Eindruck nimmt man mit in den Sommer und in die nächste Saison", stellte Marco Rose klar, der in Wolfsburg einen schweren Gegner sieht. "Sie haben gute Jungs mit ordentlich Tempo, eine Mannschaft mit Qualität und mit dem 4:0 zuletzt Selbstvertrauen getankt", so der BVB-Coach über die Wölfe. Klar ist für Rose trotz der personellen Notlage aber auch: "Wir wollen hier sicher auftreten und den Fans ein schönes Osterfest bescheren."

Augsburg Hertha BSC Trotz der knappen Niederlage in München (0:1) ist die Gefühlslage bei den Fuggerstädtern nach wie vor positiv. "Es hat gutgetan, auch mal gegen eine spielerisch starke Mannschaft kompakt zu stehen und eine gute Leistung abzurufen“, erläuterte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch und fuhr fort: "Ich spüre keinen negativen Druck in der Mannschaft, wir haben am Samstag eine riesige Chance. Im Training haben wir eine gute Mischung aus Spaß und dem nötigen Ernst, da mache ich mir gar keine Sorgen."

Freiburg Bochum Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen. Beim SC nimmt Streich gegenüber dem 2:1 in Frankfurt zwei Wechsel vor. Jeong und Petersen rücken für Höler und Demirović in die Startelf.

Dortmund Wolfsburg Ein Blick aufs Personal: BVB-Coach Marco Rose muss im Vergleich zum letzten Spiel gleich fünfmal wechseln, weil Mats Hummels, Mahmoud Dahoud, Gio Reyna, Raphaël Guerreiro und auch noch Thorgan Hazard verletzt ausfallen. So kommt der 17-jährige Tom Rothe in der Abwehr zu seinem Bundesligadebüt, außerdem starten Dan-Axel Zagadou, Julian Brandt, Axel Witsel und Marius Wolf. Wölfe-Coach Florian Kohfeldt schickt derweil die gliche Elf auf den Platz, die zuletzt gegen Bielefeld gewann.

Freiburg Bochum Auch der VfL Bochum spielt als Aufsteiger eine mehr als überzeugende Saison. Nach zuletzt vier Punkten aus den Spielen gegen Hoffenheim (2:1) und Leverkusen (0:0) kann der VfL im Idealfall bereits an diesem Wochenende das Ticket für eine weitere Saison in Deutschlands Beletage lösen. Dazu müssten die Bochumer in Freiburg gewinnen und Bielefeld und Hertha BSC müssten ihre Spiele jeweils verlieren. "Freiburg hat zuletzt gut Punkte gesammelt. Bei Standards sind sie sehr gefährlich. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die wir gegen sie kreieren können. Schaffen wir das, erwartet uns und die Zuschauer ein interessantes Duell", weiß Bochums Trainer Thomas Reis um die Schwere der Aufgabe.

Augsburg Hertha BSC Für die Hertha beginnen im Saisonendspurt nun endgültig die Wochen der Wahrheit. Auf dem vorletzten Tabellenrang schwebt der Hauptstadtklub in akuter Abstiegsgefahr, spätestens seit der 1:4-Derbyniederlage gegen Union die Nerven liegen spätestens blank. Dort forderten die eigenen Fans die Mannschaft nach dem Spiel dazu auf, ihre Trikots vor der Kurve niederzulegen. Es war der endgültige Tiefpunkt der Berliner Rückrunde, in dem die Blau-Weißen bislang erst magere fünf Punkte geholt haben.

Mainz Stuttgart Mainz musste am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage gegen Köln hinnehmen. Die 05er führten nach 55 Minuten mit 2:0 und verloren das Spiel trotzdem noch mit 2:3. Der letzte Sieg des FSV ist mittlerweile fast einen Monat her. Am 19. März gewann man mit 4:0 gegen Bielefeld. Seitdem wurde lediglich ein weiterer Punkt eingefahren. Mit dem Abstieg wird Bo Svenssons Mannschaft trotzdem nichts zu tun haben. Die europäischen Plätze werden aber ebenso immer unrealistischer.

Freiburg Bochum Nach den bisherigen 29 Spieltagen steuert der SC Freiburg auf seine fünfte Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb zu. Die Breisgauer sind bei drei Punkten Rückstand sogar noch mittendrin im Kampf um die Champions League. Zudem ist die Mannschaft von Christian Streich top in Form und verlor von den letzten acht Spielen nur gegen den FC Bayern (1:4). "Gegen Bochum müssen wir in allen Bereichen eine richtig gute Leistung zeigen, um sie zu besiegen. Ich hoffe sehr, dass es im Stadion für uns laut wird. Dass die Fans uns maximal unterstützen, wir brauchen das jetzt. Die Partie wird ein Kampf auf Biegen und Brechen", warnte SC-Coach Streich aber auch vor dem heutigen Gegner.

Dortmund Wolfsburg Die Gäste aus Wolfsburg zuletzt ähnlich schwankend agiert wie der BVB. Auf den Sieg gegen Union Berlin Anfang März folgten drei Niederlagen, ehe die Wölfe am vergangenen Wochenende mit einem 4:0 gegen Bielefeld zurück in die Erfolgsspur fanden. Durch den Sieg hat Wolfsburg den Vorsprung auf die auf dem Relegationsplatz liegende Arminia auf acht Punkte ausgebaut und zumindest keine akuten Abstiegssorgen mehr. Gelingt heute ein Coup in Dortmund, könnte der VfL wohl endgültig für eine weitere Spielzeit in der Eliteklasse planen.

Augsburg Hertha BSC Seit 2011 ist Augsburg ein fester Bestandteil der Bundesliga. In dieser Saison rangierten die Fuggerstädter zwar eine lange Zeit in der Abstiegszone, doch durch den Formanstieg der vergangenen Wochen scheint das Team von Trainer von Markus Weinzierl ein weiteres Mal den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. Satte zehn Punkte hat der FCA aus den letzten sechs Begegnungen eingefahren und sich damit auf dem 14. Platz ein Polster von sechs Zählern auf den Relegationsrang erarbeitet.

Dortmund Wolfsburg Bei den Hausherren hat sich die Berg- und Talfahrt der gesamten Saison auch in den letzten Wochen nahtlos fortgesetzt. Nach der 1:4-Klatsche gegen Leipzig zeigte sich die Borussia am letzten Wochenende in Stuttgart wieder deutlich stabiler und fuhrt dank Doppelpacker Brandt einen Dreier ein. Dadurch kann der BVB heute mit einem Heimsieg die erneute Champions-League-Teilnahme unter Dach und Fach bringen und den zweiten Platz absichern. Den Rückstand auf die Bayern könnte man vor dem direkten Duell am kommenden Wochenende zumindest für einen Tag nochmal auf sechs Punkte verringern.

Augsburg Hertha BSC Hallo und herzlich willkommen zum 30. Bundesliga-Spieltag am Samstagnachmittag! Der FC Augsburg empfängt den abstiegsbedrohten Hauptstadtklub Hertha BSC. Anstoß in der WWK-Arena ist um 15:30 Uhr.

Freiburg Bochum Herzlich willkommen zum Spiel SC Freiburg - VfL Bochum! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 30. Spieltag der Bundesliga.

Mainz Stuttgart Herzlich willkommen zum Spiel 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 30. Spieltag der Bundesliga.