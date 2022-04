Wolfsburg Bielefeld 45 Halbzeitfazit

Wolfsburg geht mit einem hochverdienten 2:0 gegen Bielefeld in die Kabine. Ab der 10. Minute war der VfL haushoch überlegen. Die Arminia lief nur hinterher. Das einzig Gute für die Gäste war, dass Wolfsburg in dieser Phase nur ein Tor erzielte. Nach einer halben Stunde verletzte sich Brunner bei einem Zusammenprall mit Wind schwer am Kopf. Er wurde lange behandelt und dann vom Platz getragen. Das mussten die Spieler erstmal verarbeiten. Dann war Wolfsburg wieder die bessere Mannschaft und erzielte das überfällige 2:0. Gegen Ende wachten die Gäste endlich ein wenig auf und nahmen auch am Spiel teil. Echte Torchancen hatten sie aber nicht. Mit dem 2:0 ist Bielefeld gut bedient. An dieser Stelle noch einmal gute Besserung an Cédric Brunner!

Köln Mainz 45 Halbzeitfazit:

Der FSV Mainz 05 führt nach 45 Minuten beim 1. FC Köln mit 1:0! In einer Partie mit wenigen Torchancen und vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten macht bisher ein Treffer von Jonathan Burkardt den Unterschied. Der Schuss des Stürmers war von Luca Kilian unhaltbar abgefälscht worden. Mainz hatte auch danach mehr vom Spiel und kam durch den auffälligen Burkardt immer wieder mal in gute Situationen, richtig gefährlich wurde es aber nicht mehr. Die Hausherren waren noch harmloser und konnten in den ersten 40 Minuten nur einen einzigen Torschuss verbuchen. Erst kurz vor der Pause kam der Effzeh auf und hatte bei einem Modeste-Kopfball seine beste Chance. Gleich geht's weiter mit der zweiten Hälfte im Rhein-Energie-Stadion.

Wolfsburg Bielefeld 45 Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg Bielefeld 45 Bielefeld kommt gegen Ende dieser ersten Halbzeit etwas besser im Spiel. Die Gäste haben mehr Ballbesitz und sind auch ab und zu in der gegnerischen Hälfte anzutreffen. Das wurde aber auch Zeit.

Bayern Augsburg 45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Remis geht es in die Kabinen. Der FC Augsburg bietet dem Rekordmeister ordentlich Paroli. In der Defensive haben sie alles unter Kontrolle und in der Offensive kommen sie immer wieder zu aussichtsreichen Aktionen. Allerdings fehlen spätestens im letzten Drittel Konsequenz und Genauigkeit. Von der großen bayrischen Reaktion nach der Niederlage in der Champions League ist nach dem ersten Durchgang auf jeden Fall noch nichts zu sehen. Julian Nagelsmann muss sich in der Pause also etwas einfallen lassen. Ansonsten droht dem FCB der nächste Rückschlag. Bis gleich!

Köln Mainz 45 Ende 1. Halbzeit

Köln Mainz 45 Stach kommt im Kölner Strafraum nochmal aussichtsreich an die Kugel, kriegt aber nur einen mauen Abschluss zustande, den Schwäbe locker einsammelt.

Wolfsburg Bielefeld 45 Schöpf hat im Zentrum ein wenig Platz. Auf links ist Krüger total frei, Schöpf braucht aber zu lange und spielt letztendlich nach rechts auf Serra, der den Ball verliert.

Fürth M'gladbach 45 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause der Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth mit 2:0. Die Fohlen erwischten den deutlich besseren Beginn und ließen durch Neuhaus (2.) und Thuram (7.) frühe Hochkaräter ungenutzt. Nachdem das Kleeblatt daraufhin etwas aktiver geworden war, nutzten die Rheinländer durch Thuram ihre dritte Gelegenheit, um die Führung an sich zu reißen (18.). Wenig später bekamen sie nach einem Foul Tillmans auf Hinweis des VAR durch Schiedsrichter Stieler einen Strafstoß zugesprochen, den Pléa verwandelte (24.). Koné hätte in Minute 30 nachlegen können. In der jüngsten Viertelstunde kam das Schlusslicht durch Griesbeck nicht nur zu einem ersten zwingenden Abschluss (31.), sondern stabilisierte sich in der Defensive und gestaltete die Kräfteverhältnisse ausgeglichener. Bis gleich!

Fürth M'gladbach 45 Ende 1. Halbzeit

Köln Mainz 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Bayern Augsburg 45 Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg Bielefeld 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Wolfsburg Bielefeld 45 Es passiert aktuell wenig. Wolfsburg ist im letzten Drittel zu ungenau, Bielefeld nach wie vor offensiv nicht existent.

Köln Mainz 43 Der FC ist jetzt besser im Spiel und hat mehr Zug im Offensivspiel, leistet sich aber auch nach wie vor erstaunliche Abspielfehler, die immer wieder zu Mainzer Konterchancen führen. Die Gäste spielen es vorne aktuell allerdings auch nicht gut aus.

Bayern Augsburg 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bayern Augsburg 45 Auch Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte fehlen die Schüsse auf das Tor. Beide Torhüter sind noch komplett ungeprüft.

Fürth M'gladbach 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Ronhof soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Bayern Augsburg 42 Kurz vor der Pause erhöht der FC Bayern nochmal ein wenig das Tempo. Augsburg verteidigt jedoch weiterhin stark und lässt nichts zu.

Fürth M'gladbach 43 Green hat in der offensiven Mitte viel freien Rasen vor sich und packt aus gut 23 Metern erneut einen Schuss mit dem rechten Spann aus. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit über den Mönchengladbacher Kasten hinweg.

Köln Mainz 40 Modeste! Kainz und Horn tanken sich auf der linken Seite mal durch und der Kölner Linksverteidiger kann nach einem feinen Haken mit rechts flanken. Am vorderen Fünfereck bekommt Goalgetter Modeste den Kopf dran, verlängert die Kugel aber knapp am langen Eck vorbei und tritt daraufhin wütend gegen den Pfosten.

Wolfsburg Bielefeld 42 Hack hat endlich mal einen Abschluss für Bielefeld. Der Ball geht aber weit am Tor vorbei.

Fürth M'gladbach 42 Thuram probiert's direkt! Nach Lainers Kurzpass spielt Neuhaus vom rechten Strafraumeck einen flachen Diagonalpass in die Mitte. Thuram will aus acht Metern unten rechts einschieben, verfehlt den Kasten aber deutlich.

Wolfsburg Bielefeld 41 Das 2:0 für die Wölfe ist hochverdient. Bielefeld zeigt bisher keinen bundesligareifen Aufritt. Die schwere Verletzung von Brunner kann keine Entschuldigung sein. Die Arminia war auch schon vorher ganz, ganz schwach.

Bayern Augsburg 39 Kimmich spielt mit dem linken Fuß einen Traumpass in die Schnittstelle zu Lewandowski. Gikiewicz kommt aber aus dem Tor und ist knapp vor dem Neuner am Ball.

Köln Mainz 38 Duda nutzt einen Fauxpas von Niakhaté, um sich im Mainzer Strafraum den Ball zu holen, braucht dann aber ewig, um für den heranrauschenden Ehizibue abzulegen, der die Kiste mit seinem Distanzschuss dann auch klar verfehlt.

Bayern Augsburg 38 Lewandowski übernimmt den Standard aus etwa 18 Metern. Der Ball liegt leicht linksversetzt und der Pole wählt nicht den direkten Versuch. Ohne Anlauf spielt er kurz zu Müller, der den Ball nur kurz stoppt. Lewandowski zieht anschließend mit dem rechten Innenrist ab. Dorsch ist in der Zwischenzeit längst aus der Mauer geeilt und wehrt ab.

Wolfsburg Bielefeld 38 Tooor für VfL Wolfsburg, 2:0 durch Lukas Nmecha

Arnold bringt von links eine Ecke auf den ersten Pfosten. De Medina verlängert den Ball auf den zweiten Pfosten. Dort legt Gerhardt mit dem Kopf in die Mitte. Nmecha hat freistehend aus einem Meter Entfernung kein Problem, den Ball ins Tor zu köpfen.

Fürth M'gladbach 39 Fürth wird stärker! Leweling hat nach Greens Steilpass auf die linke Sechzehnerseite ganz viel Platz und will aus spitzem Winkel und gut zwölf Metern auf die kurze Ecke schießen. Elvedi blockt zur Ecke. Die bringt dem Gastgeber nichts ein.

Köln Mainz 36 Gelbe Karte für Aarón Martín (1. FSV Mainz 05)

Auch die Gäste haben ihre erste Karte. Aarón Martín geht an der Seitenlinie gegen Ehizibue zu hart zu Werke, wird verwarnt und hat damit nächste Woche frei.

Köln Mainz 35 Den fälligen Freistoß chippt Stach an den Fünfer und sucht Bell, es kommt aber kein Abschluss zustande.

Wolfsburg Bielefeld 36 Wolfsburg ist nach wie vor die bessere Mannschaft. Bielefeld ist aber nicht mehr so komplett passiv wie noch vor 20 Minuten.

Bayern Augsburg 36 Gelbe Karte für Reece Oxford (FC Augsburg)

Oxford trifft Lewandowski im Zweikampf mit der Hand klar im Gesicht. Dafür sieht der Engländer Gelb und Bayern bekommt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position.

Fürth M'gladbach 36 Christiansen bewirbt sich für eine Gelbe Karte, indem er mit seiner seitlichen Grätsche auf der halbrechten Abwehrseite nur den rechten Fuß Pléas trifft. Schiedsrichter Stieler belässt es allerdings bei einer Ermahnung.

Köln Mainz 34 Gelbe Karte für Julian Chabot (1. FC Köln)

Klare Sache! Köln ist im Mittelfeld mal wieder unsortiert und Stach legt sich den Ball an Chabot vorbei. Der Mainzer hat viel Rasen vor sich, deshalb lässt Chabot ihn lieber über die Klinge springen.

Köln Mainz 33 Schon wieder brennt es lichterloh am Kölner Strafraum, weil Jonathan Burkardt sich einfach nicht aufhalten lässt. Der Mainzer Stürmer schüttelt zwei Verfolger ab und geht auf den Sechzehner zu, zögert dann allerdings beim Abschluss, sodass Jannes Horn ihn noch abgrätschen kann.

Bayern Augsburg 33 Leroy Sané hat knapp über 20 Meter vor dem Tor mal etwas Platz und probiert es aus zentraler Position mit seinem starken Linken. Reece Oxford steht im Weg und blockt das Geschoss noch ab.

Wolfsburg Bielefeld 33 Die Behandlung von Brunner hat den Sport in den Hintergrund treten lassen. Das Spiel läuft mittlerweile wieder. Beide Mannschaften müssen das erstmal verarbeiten.

Köln Mainz 31 Nach einer halben Stunde geht die Führung der Mainzer durchaus in Ordnung. Die Gäste sind in einem insgesamt durchwachsenen Bundesligaspiel offensiv mit deutlich mehr Tempo und Durchschlagskraft unterwegs als der Effzeh, der bisher nur einmal aufs Tor geschossen hat.

Bayern Augsburg 31 Eine halbe Stunde ist bereits vorbei und Augsburg ist das gefährlichere Team. Einen Schuss auf das Tor haben jedoch beide Vereine noch nicht zustande gebracht.

Fürth M'gladbach 34 Linde passt auf! Nach einem weiteren Steilpass Pléas droht Thuram erneut frei vor dem Heimkasten aufzutauchen. Fürths Schlussmann hat die Situation aber vorausgeahnt und kann weit vor seinem Sechzehner grätschend vor dem Franzosen klären.

Wolfsburg Bielefeld 32 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Nathan De Medina

Wolfsburg Bielefeld 32 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Cédric Brunner

Wolfsburg Bielefeld 31 Jetzt trägt das medizinische Personal Brunner unter dem Applaus der Zuschauer vom Platz. Er trägt eine Manschette zur Stabilisation des Halses. Gute Besserung, Cédric Brunner!

Köln Mainz 29 Alexander Hack hat in einem Zweikampf was abbekommen und muss zunächst behandelt und dann sogar vom Platz begleitet werden. Als alle schon denken, dass Mainz sofort wechseln muss, humpelt der Innenverteidiger dann aber doch zurück aufs Feld. Gut sieht das trotzdem nicht aus.

Fürth M'gladbach 31 Griesbeck beinahe mit dem Anschluss! Fürths Premierenecke zirkelt Itter von der rechten Fahne an die mittige Fünferkante. Dort springt Griesbeck höher als Bewacher Elvedi und nickt nicht weit an der langen Ecke vorbei.

Bayern Augsburg 29 Bayern hat wirklich große Probleme das bekannte Ballbesitzspiel aufzuziehen. Der FCA geht immer wieder weit vorne drauf und provoziert leichte Ballverluste des Rekordmeisters. Im Angriff ist vom FCB deswegen schon länger nichts mehr zu sehen.

Wolfsburg Bielefeld 29 Auch Wind hat es beim Zusammenprall erwischt. Der Wolfsburger steht aber mittlerweile wieder. Brunner wird nach wie vor im Strafraum behandelt. Es ist nicht zu erkennen, ob er bei Bewusstsein ist.

Fürth M'gladbach 30 Koné fehlen Zentimeter zum 0:3! Der junge Franzose taucht nach einer Kombination durch die Mitte vor der letzten gegnerischen Linie auf und zirkelt den Ball mit dem rechten Innenrist aus 20 Metern auf die linke Ecke. Der noch leicht abgefälschte Versuch verfehlt das Aluminium hauchdünn.

Köln Mainz 27 Nächste Chance für die Gäste! Onisiwo verlängert einen Ball per Kopf in den Lauf von Boëtius, der Hector ohne Mühe abhängt. Aus spitzem Winkel schießt der Niederländer volley aufs lange Eck und da wär die Kugel auch eingeschlagen, wenn Schwäbe sie nicht mit einer tollen Tat knapp um den Pfosten gelenkt hätte.

Bayern Augsburg 26 Schon wieder sind es die Fuggerstädter, die für Gefahr sorgen. Ein Steilpass links in den Sechzehner zu Vargas gerät jedoch minimal zu lang und Pavard klärt im letzten Moment mit einer guten Grätsche.

Wolfsburg Bielefeld 27 Brunner stößt bei einer Ecke mit einem Wolfsburger mit den Köpfen aneinander. Der Bielefelder ist bewusstlos und muss behandelt werden.

Fürth M'gladbach 27 In der Live-Tabelle rücken die Fohlen auf den elften Platz vor und bauen den Vorsprung auf die Abstiegszone auf elf Zähler aus. Mit einem Sieg heute würden sie sich wohl endgültig der Abstiegssorgen entledigen.

Bayern Augsburg 24 Der FC Augsburg ist derzeit tatsächlich die bessere Mannschaft! Ein langer Ball wird im Strafraum von Niederlechner mit dem Kopf abgelegt und Vargas setzt Caligiuri rechts im Strafraum in Szene. Der Routinier verweigert den direkten Abschluss und trifft damit die falsche Entscheidung. Er probiert es noch einmal mit einem Haken gegen Richards und bleibt dann mit seinem Schuss an dem Verteidiger hängen.

Köln Mainz 25 Der unheimlich agile Burkardt versucht es für 05 mal aus der Distanz, kann Schwäbe mit seinem Linksschuss aus 25 Metern aber nicht in Verlegenheit bringen.

Wolfsburg Bielefeld 26 Brooks spielt einen starken Ball nach rechts auf Baku. Der Außenverteidiger zieht in die Mitte und schießt dann mit rechts aus 20 Metern aufs Tor. Der Ball geht weit drüber.

Köln Mainz 24 Die Rheinländer mussten nach dem Gegentreffer einmal durchpusten, sind jetzt aber wieder voll da und schieben das Spiel wieder weiter in di Mainzer Hälfte.

Wolfsburg Bielefeld 25 Frank Kramer hat genug gesehen. Andrade, der komplett neben sich stand, wird bereits nach 25 Minuten ausgewechselt.

Wolfsburg Bielefeld 25 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Jacob Laursen

Wolfsburg Bielefeld 25 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Andrés Andrade

Fürth M'gladbach 24 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:2 durch Alassane Pléa

Die Fohlen legen das zweite Tor nach! Pléa schiebt den Ball mit dem rechten Innenrist platziert in die flache rechte Ecke ein. Das ist auch nötig, denn Torhüter Linde hat sich für die richtige Seite entschieden und verpasst den Ball knapp.

Bayern Augsburg 21 Omar Richards, der heute erst das fünfte Mal in der Bundesliga in der von Beginn an spielt, wurde vom FCA eindeutig als Schwachstelle identifiziert. Die Gäste lassen den Engländer regelmäßig frei und attackieren ihn erst sobald er an den Ball kommt. Durch die Taktik sind ihnen schon viele Ballgewinne gelungen.

Fürth M'gladbach 24 Gelbe Karte für Timothy Tillman (SpVgg Greuther Fürth)

Für den Schiedsrichter war letztlich der Tritt Tillmans maßgeblich. Der Sünder handelt sich zudem eine Verwarnung ein.

Fürth M'gladbach 23 ... Stieler hat sich die Szene mehrmals angesehen und korrigiert seine ursprüngliche Entscheidung: Es gibt Strafstoß für Mönchengladbach!

Köln Mainz 21 Der erste gute Abschluss der Kölner entsteht aus einer Einzelaktion. Ondrej Duda zieht 30 Meter vor dem Tor an, lässt Dominik Kohr und Alexander Hack stehen und zieht aus 17 Metern mit links ab. Robin Zentner taucht blitzschnell ab und macht di Kugel fest.

Fürth M'gladbach 22 ... wird dann aber vom VAR in die Review-Arena gerufen...

Fürth M'gladbach 21 Lainer tankt sich nach einem Hackenpass Neuhaus über halbrechts in den Sechzehner und geht dann nach einer Grätsche Viergevers sowie einem leichten Tritt Tillmans zu Fall. Schiedsrichter Stieler entscheidet zunächst auf Weiterspielen...

Köln Mainz 19 Mainz will gleich nachlegen und kommt gegen nicht ganz sattelfest wirkende Kölner zur nächsten Möglichkeit. Wieder ist es Burkardt, der in die Box geschickt und erst in höchster Not von Kilian gestoppt wird. Allerdings lag da wohl auch eine Abseitsposition vor.

Wolfsburg Bielefeld 21 Wolfsburg täte gut daran, jetzt die Führung auszubauen. Die Schwächephase der Bielefelder wird nicht unendlich weitergehen.

Köln Mainz 17 Die Führung der Mainzer kam aus dem Nichts. Kölns Mittelfeld war da mal eine Sekunde unaufmerksam und schon hatten drei Mainzer den entscheidenden Meter Vorsprung.

Bayern Augsburg 18 Zumindest mal wieder zwei Abschlüsse des Spitzenreiters. Beide Male kommt der Schuss von halbrechts vor dem Strafraum. Der Versuch von Pavard wird von Dorsch geblockt und der von Kimmich geht ein gutes Stück unten rechts am Tor vorbei.

Wolfsburg Bielefeld 20 Wolfsburg ist ganz klar die bessere Mannschaft. Die Arminia gewinnt keinen wichtigen Zweikampf mehr. So ist das 2:0 nur eine Frage der Zeit.

Wolfsburg Bielefeld 18 Wolfsburg macht schon wieder ein Abseitstor. Kruse bringt von links einen starken Ball in die Mitte auf Gerhardt, der aus elf Metern frei vor dem Tor vergibt. Schlager erläuft den zweiten Ball und haut ihn ins leere Tor. Kruse war aber zuvor im Abseits.

Fürth M'gladbach 18 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Marcus Thuram

Thuram bringt Mönchengladbach nach vorne! Pléa ist im offensiven Zentrum Adressat einer flachen Verlagerung Konés. Genau im richtigen Moment schickt er Thuram mit einem Steilpass in die Schnittstelle der gegnerischen Innenverteidiger. Der Franzose zieht im Sechzehner nach rechts und schiebt gegen Keeper Linde eiskalt unten links ein.

Bayern Augsburg 15 Von dem schnellen Offensivspiel der Münchner aus den ersten Minuten ist rein gar nichts mehr zu sehen. Stattdessen unterlaufen ihnen viele leichte Fehler, die dafür sorgen, dass der FCA überhaupt keine Probleme in der Verteidigung hat.

Fürth M'gladbach 17 Infolge einer Kopfballablage Pléas probiert sich Neuhaus aus halbrechten 18 Metern mit einer Volleyabnahme per rechtem Fuß. Er trifft den Ball nicht richtig und befördert ihn weit rechts am Ziel vorbei.

Wolfsburg Bielefeld 17 Nach der Ecke erobert Wind den Ball gegen Andrade rechts am Bielefelder Strafraum. Der Däne zieht mit rechts ab. Sein strammer Schuss wird von Ortega an die Latte gelenkt.

Wolfsburg Bielefeld 16 Nmecha steckt auf rechts auf Wind durch. Nilsson klärt zur Ecke.

Fürth M'gladbach 16 Am Ende eines Gegenstoßes gelang Asta auf dem rechten Flügel erstmals hinter die Mönchengladbacher Abwehrkette. Seine scharfe, flache Hereingabe klärt Elvedi am kurzen Pfosten mit Mühe vor dem lauernden Hrgota.

Bayern Augsburg 12 André Hahn profitiert von einer Unachtsamkeit in der FCB-Defensive und scheint bereits frei durch. Dayot Upamecano sprintet aber noch gut zurück und spitzelt dem 31-Jährigen an der Sechzehnerlinie noch irgendwie den Ball vom Fuß.

Köln Mainz 14 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Jonathan Burkardt

So schnell kann das gehen! Die Gäste gewinnen den Ball im Mittelfeld, schalten schnell um und Jonathan Burkardt hat auf der rechten Seite viel Platz. Von der Strafraumkante zieht der 21-Jährige mit rechts wuchtig ab und hätte wohl den Weg zu Marvin Schwäbe gefunden, doch Luca Kilian fälscht unhaltbar für den Keeper ab und das Ding schlägt im kurzen Eck ein.

Köln Mainz 13 Es ist bisher ein wilde Partie, in der beide Mannschaften den Ball meist schon nach Sekunden wieder hergeben und kaum strukturierte Angriffe gefahren werden.

Wolfsburg Bielefeld 14 Wolfsburg hat nach der 10. Minute einen Schalter umgelegt und plötzlich viel zielstrebiger nach vorne gespielt. Das wurde mit dem 1:0 belohnt.

Bayern Augsburg 10 Bayern ist spielbestimmend. Trotzdem macht Augsburg einen wirklich gefährlichen Eindruck. Allerdings brauchen sie in den entscheidenden Momenten etwas zu lange für die richtige Entscheidung.

Köln Mainz 11 Die Kölner Fans machen ganz schön Stimmung und peitschen ihr Team nach vorne. Auf dem Rasen ist aber noch ein bisschen der Wurm drin und sämtliche Angriffsversuche der Hausherren enden schon vor dem letzten Drittel.

Fürth M'gladbach 13 Die Leitl-Auswahl hat auch nach einer knappen Viertelstunde Mühe, Wege in die gegnerische Hälfte zu finden. Für sie scheint es erst einmal nur darum zu gehen, ohne Gegentor zu bleiben. Das ist ihr zuletzt zweimal hintereinander gelungen.

Wolfsburg Bielefeld 11 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Lukas Nmecha

Gerhardt steckt auf links gut in den Strafraum auf Nmecha durch. Der Stürmer zieht aus etwas ungünstigem Winkel mit links ab. Sein Schuss geht aufs kurze Eck. Ortegas rechte Hand lenkt den Ball an den langen Pfosten, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Da sah der Torwart nicht wirklich gut aus.

Wolfsburg Bielefeld 10 Wind dreht in der Mitte gut auf und spielt dann nach rechts auf Baku. Der Außenverteidiger bringt eine flache Hereingabe in die Mitte, die zwei Wolfsburger nur knapp verpassen. Danach geht die Fahne hoch.

Köln Mainz 8 Es geht von Beginn an ordentlich zur Sache auf dem Rasen. Beide Teams hauen sich voll rein und scheuen keinen Zweikampf. Silvan Widmer übertreibt es etwas und gewährt dem FC einen Freistoß im Mittelfeld.

Fürth M'gladbach 10 Fast alles geht bei den Fohlen über die rechte Außenbahn. Eine weitere hohe Hereingabe Lainers will Thuram per Kopf für Neuhaus ablegen. Der wird von einem Schuss aus fünf Metern im letzten Augenblick durch Bauer abgehalten.

Bayern Augsburg 7 Die Fuggerstädter stehen keinesfalls nur hinten drin und lauern auf Konter. Im Moment sammeln sie Ballbesitz und lassen den Gegner ein wenig laufen.

Wolfsburg Bielefeld 7 Beide Mannschaften sind bemüht, kommen aber bisher noch nicht in die gefährlich Zone.

Köln Mainz 6 Auf der anderen Seite holt Jonathan Burkardt im Duell mit Julian Chabot ebenfalls einen frühen Eckstoß heraus. Aarón Martín kann die Kugel aber von der rechten Seite mit links auch nicht an den Mann bringen.

Fürth M'gladbach 7 Thuram mit der zweiten Topchance für Mönchengladbach! Der durch seinen Landsmann Pléa in die mittige Tiefe geschickte Franzose hat im Sechzehner nach zwei Haken nur noch den Fürther Schlussmann Linde vor sich. Aus gut zehn Metern feuert er den Ball aber nur gegen dessen Brust.

Bayern Augsburg 5 Den Münchnern ist in den ersten Minuten eindeutig anzumerken, dass sie darum bemüht sind schnell nach vorne zu spielen und früh den ersten Treffer zu erzielen.

Köln Mainz 4 Der Eckball von Florian Kainz hat schon mehr Gefahrenpotenzial, rauscht aber letztlich quer durch die Box, ohne dass jemand herankommt.

Fürth M'gladbach 6 Nach sehr aktiven Anfangsmomenten der Rheinländer bringen die Franken eine erste längere Ballbesitzphase auf den Rasen. Wege in die Spitze finden sie allerdings noch nicht.

Köln Mainz 3 Nach einem langsamen Abtasten schiebt Köln über die linke Seite mit Jannes Horn erstmals an und ergattert einen Freistoß. Mark Uths Hereingabe findet zwar keinen Abnehmer, mündet aber in einer ersten Ecke.

Wolfsburg Bielefeld 4 Nmecha läuft plötzlich allein auf Ortega zu. Der Stürmer verwandelt den Ball souverän. Er war bei dem Abpraller von Baku aber deutlich im Abseits.

Fürth M'gladbach 3 In den Nachwehen der fälligen Ecke produziert Thuram infolge einer weiteren Flanke Lainers von rechts aus zentralen zehn Metern einen Flugkopfball. Der ist unplatziert und daher leichte Beute für Fürths Keeper Linde.

Bayern Augsburg 2 Gnabry kommt zu Beginn über die linke Seite. Der Nationalspieler legt sich den Ball auf den rechten Fuß und flankt vor das Tor. In der Mitte verpasst Lewandowski mit dem Kopf nur um Haaresbreite.

Wolfsburg Bielefeld 1 Spielbeginn

Wolfsburg Bielefeld 2 Bielefeld hat direkt die erste Chance. Serra spielt den Ball gut nach links auf Hack, der direkt abzieht. Casteels pariert stark.

Bayern Augsburg 2 Die Bedingungen für eine gute Partie sind bestens. In der Arena sind zum ersten Mal seit November wieder 75.000 Fans zugelassen, die Sonne scheint und der Rasen ist einem sehr guten Zustand.

Fürth M'gladbach 2 Neuhaus hat nach 80 Sekunden eine große Chance zum frühen Tor! Nach Lainers Flanke von der rechten Seite nickt Christiansen unfreiwillig vor die Füße des Mittelfeldakteurs. Der nimmt aus mittigen 13 Metern mit dem rechten Innenrist direkt ab. Griesbeck steht im Weg und fälscht zur Ecke ab.

Köln Mainz 1 Der Ball rollt! Die Hausherren spielen heute ganz in Weiß, Mainz in Schwarz.

Bayern Augsburg 1 Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen komplett in Weiß. Bayern hält in den gewohnten roten Trikots dagegen.

Köln Mainz 1 Spielbeginn

Bayern Augsburg 1 Spielbeginn

Fürth M'gladbach 1 Fürth gegen Mönchengladbach – Durchgang eins im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer ist eröffnet!

Fürth M'gladbach 1 Spielbeginn

Fürth M'gladbach Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Köln Mainz Geleitet wird die Partie von Martin Petersen, der an den Seitenlinien von Alexander Sather und Robert Wessel unterstützt wird. Tobias Reichel ist für den Videobeweis verantwortlich.

Köln Mainz Interessant wird heute sicher auch, wie es an der Seitenlinie zugeht. Im Hinspiel gab es auf den Trainerbänken einen heftigen Zoff, vor allem zwischen Bo Svensson und Kölns Co-Trainer Kevin McKenna, der nie so richtig ausgeräumt wurde.

Köln Mainz Gästecoach Bo Svensson sieht sein Team ebenfalls vor einer großen Hürde und glaubt, dass es sogar noch schwerer wird als in den letzten Wochen. "Mit dem Stadion im Rücken ist Köln ein großes Paket. Es ist noch krasser, in Köln zu spielen, als in Gladbach oder Augsburg. Sie spielen auch besser als die beiden Mannschaften", so der Däne, der sein Team im Vorfeld erinnerte, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. "Wir müssen den Fokus auf uns legen", forderte Svensson.

Bayern Augsburg Der direkte Vergleich spricht ganz klar für den FC Bayern. Allerdings machen den Augsburgern gleich zwei Dinge Mut. Erstens holte der FCA alle drei Bundesligasiege gegen die Münchner mit Markus Weinzierl als Trainer und zweitens konnten sie bereits das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden. Dementsprechend sind sie auch heute keinesfalls chancenlos. Das letzte Mal, dass der Rekordmeister beide Ligaspiele gegen einen Verein verloren hat, war jedoch in der Saison 2011/12.

Bayern Augsburg Beim FC Augsburg gibt es gegenüber dem Erfolg unter der Woche nur einen notgedrungenen Tausch. Mads Pedersen wurde positiv auf das Coronavirus getestet und wird von Ruben Vargas ersetzt.

Fürth M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die das Hinspiel Ende November im Borussia-Park dank der Tore Hofmanns (9., 57.), Neuhaus‘ (28.) und Pléas (43.) mit 4:0 für sich entschieden und die nur zwölf ihrer 34 Punkte in der Fremde holten, stellt Coach Adi Hütter nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 zweimal um. Scally und Thuram nehmen die Plätze von Bensebaini (Oberschenkelprobleme) und Stindl (Bank) ein.

Köln Mainz FC-Trainer Steffen Baumgart lobte den Gegner vor dem Match in den höchsten Tönen. "Mainz zeichnet aus, dass sie immer bis zum Schluss Vollgas geben. Sie haben in jedem Spiel Möglichkeiten, Tore zu erzielen, und die Abwehr steht sehr stabil. Sie machen insgesamt eine sehr gute Arbeit", so der Effzeh-Coach. Baumgart hofft, dass sein Team diesmal mehr Durchschlagskraft entwickelt als zuletzt gegen Union. "Für uns geht es darum, Lösungen gegen eine stabile Fünferkette zu finden", so der 50-Jährige, der mit seinem Team unbedingt dreifach punkten will: "Wir wollen unser Heimspiel gegen eine sehr kompakte Mannschaft gewinnen."

Bayern Augsburg Julian Nagelsmann nimmt im Vergleich zur Niederlage in der Königsklasse vier Wechsel vor. Tanguy Nianzou Kouassi, Omar Richards, Leon Goretzka und Leroy Sané beginnen für Lucas Hernández, Alphonso Davies, Jamal Musiala und Kingsley Coman. Zudem fällt Niklas Süle, der eigentlich eine Startelfgarantie hatte, kurzfristig mit leichtem Fieber aus.

Wolfsburg Bielefeld Mittlerweile steht die Arminia auf dem Relegationsplatz. Man ist punktgleich mit der Hertha, die auf Rang 17 steht. Zum rettenden Ufer fehlt aktuell ein Punkt. Es ist also noch alles drin. Aber Bielefeld braucht dringend mal wieder einen Sieg.

Fürth M'gladbach Auf Seiten der Franken, die pro Partie durchschnittlich 2,5 Gegentore zulassen und die all ihre drei Saisonsiege vor eigenem Publikum feierten, hat Trainer Stefan Leitl im Vergleich zum 0:0-Auswärtsunentschieden bei der SG Eintracht Frankfurt vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Meyerhöfer (Knöchelbruch), Willems Nielsen und Raschl (allesamt auf der Bank) beginnen Asta, Griesbeck, Green und Leweling.

Wolfsburg Bielefeld Bielefeld ist in einer noch größeren Formkrise als die Wölfe. Die Mannschaft von Frank Kramer ist seit fünf Spielen sieglos. Das Unentschieden gegen Stuttgart am vergangenen Samstag war der erste Punkt seit dem 19. Februar.

Fürth M'gladbach Borussia Mönchengladbach ist auf einem guten Weg, den Klassenerhalt doch noch frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Nach einer schwachen Phase mit nur einem Sieg in sieben Partien zogen die Rheinländer aus den letzten drei Matches sieben Zähler. So folgten dem Dreier gegen Hertha BSC (2:0) sowie dem beim Stand von 2:0 abgebrochenen und später für Mönchengladbach gewerteten Gastspiel beim VfL Bochum ein 1:1-Heimremis gegen den 1. FSV Mainz 05. Gegen die Rheinhessen bauten die Fohlen nach einer überzeugenden ersten Halbzeit in Durchgang zwei stark ab und verbuchten den Punkt letztlich mit einer ordentlichen Portion Glück – Torhüter Sommer rettete mehrfach in höchster Not.

Köln Mainz Ein Blick aufs Personal: Bei den Hausherren gibt es insgesamt vier Änderungen. Für Timo Hübers und Sebastian Andersson (nicht im Kader) sowie Salih Özcan und Dejan Ljubicic (Bank) starten Jannes Horn, Julian Chabot, Ondrej Duda und Anthony Modeste. Bei den Gästen belässt es Bo Svensson bei einem einzigen Tausch. Anton Stach ersetzt im Mittelfeld Jae-sung Lee (Bank).

Bayern Augsburg Augsburg ist keinesfalls zu unterschätzen. Immerhin sind die Fuggerstädter im Moment in Bestform. Von denn letzten fünf Matches ging nur eins verloren und die letzten beiden Spiele konnte der FCA sogar gewinnen. Außerdem haben sie beim Remis gegen den BVB bewiesen, dass sie auch gegen Top-Teams bestehen können. Durch den kleinen Lauf haben sie sich eine hervorragende Ausgangsposition im Abstiegskampf erkämpft. Im Moment beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz sechs Punkte. Sollten sie heute noch etwas Zählbares in München einfahren, dann wäre das ein zusätzlicher Bonus.

Bayern Augsburg Für die Bayern ist die heutige Partie so etwas wie das Pflichtprogramm zwischen den zwei Champions-League-Begegnungen gegen den Villarreal CF. Nach der 1:0-Niederlage im Hinspiel müssen die Münchner am kommenden Dienstag eine klare Leistungssteigerung zeigen, um den Einzug in das Halbfinale doch noch perfekt zu machen. In der Liga läuft für den Rekordmeister hingegen derzeit alles nach Plan. Zuletzt konnten sie zwei Siege nacheinander einfahren und dabei jeweils vier Tore erzielen. Zudem wurde der Einspruch des SC Freiburgs nach dem Wechselchaos der Vorwoche abgewiesen und der FCB thront mit einem Vorsprung von sechs Punkten an der Tabellenspitze. Nun wollen sie im bayrischen Derby den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen und Selbstvertrauen für die Königsklasse sammeln.

Wolfsburg Bielefeld Zuletzt verlor die Mannschaft von Florian Kohfeldt deutlich mit 0:3 beim direkten Konkurrenten aus Augsburg. Dadurch steckt man wieder mitten im Abstiegskampf. Heute wartet das nächste Schicksalsspiel. Mit einem Sieg gegen Bielefeld könnte man sich einen Puffer verschaffen. Bei einer Niederlage hingegen wäre die Arminia plötzlich wieder auf zwei Punkte dran.

Fürth M'gladbach Die SpVgg Greuther Fürth hat bei zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz zwar nur noch theoretische Chancen, den direkten Wiederabstieg aus der Bundesliga im Saisonendspurt abzuwenden. Die Franken sind allerdings weit davon entfernt, sich ihrem mutmaßlichen Schicksal zu ergeben: Infolge der 1:6-Heimklatsche gegen den RB Leipzig trotzten sie sowohl dem Champions-League-Anwärter SC Freiburg (H) als auch dem Europa-League-Viertelfinalisten SG Eintracht Frankfurt (A) torlose Punkteteilungen ab.

Köln Mainz Die Gäste haben zwar keine Personalsorgen, dafür aber andere Probleme, denn auswärts geht bei den Rheinhessen so gut wie gar nichts. Nur Schlusslicht Fürth hat in der Fremde weniger Punkte geholt als die 05er, die seit fast einem halben Jahr keinen Dreier mehr von ihren Reisen mit nach ^^Hause gebracht haben. Im heutigen Spiel ist zudem die Frage, wie die Svensson-Truppe die ungewohnte Belastung der englischen Woche weggesteckt hat, die hinter ihr liegt. Nach dem 1:2 im Nachholspiel in Augsburg am Mittwoch treten die Mainzer zum dritten Mal innerhalb von sechs Tagen an.

Köln Mainz Die Europa-Hoffnungen der Kölner haben in den vergangenen Wochen ein bisschen gelitten. Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen und dem jüngsten 0:1 gegen den direkten Konkurrenten Union Berlin sind die Rheinländer auf den achten Platz zurückgefallen. Und nun ist der FC auch noch von Personalsorgen geplagt. Mit Timo Hübers und Jan Thielmann sind zwei Akteure gelbgesperrt, Benno Schmitz wurde positiv auf Corona getestet und Kingsley Schindler fehlt weiter aus persönlichen Gründen. Und nun haben sich auch noch Salih Özcan und Sebastian Andersson krankgemeldet. Immerhin ist Anthony Modeste wieder fit und steht auch glich in der Startelf.

Wolfsburg Bielefeld Der VfL schien sich im Februar schon aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Zwischen dem 6. Februar und dem 5. März verloren die Niedersachsen nur eines von fünf Spielen. Im folgenden Monat ging die Formkurve dann aber wieder steil nach unten. Es stehen drei Niederlagen in Serie zu Buche.

Wolfsburg Bielefeld Hallo und herzlich willkommen zum 29. Spieltag der Bundesliga. Heute um 15:30 Uhr ist Arminia Bielefeld beim VfL Wolfsburg zu Gast.

Bayern Augsburg Hallo und herzlich willkommen zum 29. Spieltag der Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt den FC Augsburg. Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena.

Köln Mainz Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligasamstag! Der 1. FC Köln hat um 15:30 Uhr den FSV Mainz 05 zu Gast.