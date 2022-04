Leverkusen Hertha BSC 61 Niklas Stark blockt einen strammen Distanzschuss von Robert Andrich. Dabei knickt der 26-Jährige unglücklich um und zeigt sofort an, dass er behandelt werden muss.

Frankfurt Fürth 62 Stimmung kommt unter den anwesenden Fans vor allem dann auf, wenn über die Anzeigetafel Zwischenergebnisse aus den anderen Stadien bekanntgegeben werden. Das Geschehen hier vor Ort reißt die Zuschauer noch nicht von den Sitzen.

Leverkusen Hertha BSC 59 Dem Berliner Sport-Club gelingt es seit dem Wiederanpfiff sehr gut die Offensivbemühungen von Bayer zu unterbinden. Allerdings gelingt es ihnen auch nicht sich eigene gute Chancen herauszuspielen.

Bielefeld Stuttgart 64 Endo schießt vom rechten Strafraumeck mit der linken Innenseite aufs lange Eck. Der Ball fliegt ein paar Meter am Tor vorbei.

Hoffenheim Bochum 63 Gelbe Karte für Kostas Stafylidis (VfL Bochum)

Stafylidis geht etwas zu rustikal in einen Zweikampf mit Richards und sieht für eine schlecht getimte Grätsche die Gelbe Karte.

Frankfurt Fürth 60 Die Eintracht konnte den Schwung der letzten fünf Minuten aus der ersten Halbzeit nicht wirklich in den zweiten Durchgang hinüberretten. Nach gutem Auftakt rennen sich die Mannen von Oliver Glasner immer wieder in der Defensive der Fürther fest.

Bielefeld Stuttgart 62 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Jacob Laursen

Bielefeld Stuttgart 62 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Andrés Andrade

Freiburg Bayern 63 Tooor für SC Freiburg, 1:1 durch Nils Petersen

Joker Petersen sticht nach 17 Sekunden!

Freiburg Bayern 62 Einwechslung bei Bayern München: Jamal Musiala

Bielefeld Stuttgart 62 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Fabian Klos

Freiburg Bayern 62 Auswechslung bei Bayern München: Robert Lewandowski

Bielefeld Stuttgart 62 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Janni-Luca Serra

Hoffenheim Bochum 61 Einwechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

Freiburg Bayern 62 Einwechslung bei Bayern München: Corentin Tolisso

Hoffenheim Bochum 61 Auswechslung bei VfL Bochum: Miloš Pantović

Bielefeld Stuttgart 61 Stuttgart muss sich an die eigene Nase fassen. Es hätte längst 2:0 für die Gäste stehen können. Die Chancenverwertung der Schwaben war fahrlässig. Dafür wurden sie bestraft.

Freiburg Bayern 62 Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

Freiburg Bayern 62 Einwechslung bei SC Freiburg: Nils Petersen

Freiburg Bayern 62 Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

Frankfurt Fürth 59 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Gonçalo Paciência

Freiburg Bayern 62 Coman mit der Großchance zum 0:2! Durch einen Doppelpass mit Müller gelangt der Franzose auf der linken Strafraumseite hinter die gegnerische Abwehrkette. Er hat nur noch Flekken vor sich, schießt diesen aus spitzem Winkel und gut sechs Metern aber nur an.

Hoffenheim Bochum 60 Bitter für Hoffenheim: Die Hausherren fordern kurz zuvor nach einem Solo von Richards noch den Elfmeterpfiff und kassieren im Gegenzug das 1:2. Richards tanzt gegen drei Bochumer durch, geht dann aber ohne großen Gegnerkontkat sehr plump zu Boden. Siebert lässt die Aktion daher richtigerweise laufen.

Leverkusen Hertha BSC 56 Lotka schlägt einen Abschlag ganz weit nach vorne. Der Ball rutscht durch bis an den gegnerischen Sechzehner. Dort will Bakker klären, aber schießt Tapsoba an. Von dem Rücken des 23-Jährigen fliegt der Ball genau zu Darida. Der Tscheche sucht von halbrechts in der Box sofort den Abschluss, aber scheitert mit seinem Heber an Hrádecký.

Frankfurt Fürth 59 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Rafael Borré

Frankfurt Fürth 57 Was für ein Einstand vom gerade eingewechselten Leweling. Auf der linken Angriffsseite vernascht der deutsche U-21-Nationalspieler zuerst Hasebe und dann an der Grundlinie Tuta. Dann ist der Winkel aber doch zu spitz, um Kevin Trapp am kurzen Pfosten zu überlisten.

Freiburg Bayern 61 In der Live-Tabelle baut der FCB seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf neun Punkte aus. Verfolger Borussia Dortmund empfängt erst am Abend den RB Leipzig.

Bielefeld Stuttgart 59 Tooor für Arminia Bielefeld, 1:1 durch Florian Krüger

Schöpf bringt von der rechten Eckfahne eine Flanke auf den Fünfmeterraum. Dort verlängert Serra den Ball mit dem Kopf an den zweiten Pfosten. Krüger hat keinen Gegenspieler und drückt die Kugel aus wenigen Metern mit dem linken Fuß über die Linie.

Hoffenheim Bochum 59 Tooor für VfL Bochum, 1:2 durch Takuma Asano

Asano schockt die TSG erneut und macht mitten in der Drangphas der Hoffenheimer das 2:1! Asano nimmt wieder einen langen Abschlag von Riemann im Mittelfeld mit und setzt sich dort locker gegen Grillitsch durch. Danach ist der Japaner frei durch und schlägt Baumann erneut. Der TSG-Keeper ist noch dran, lenk den Ball im Eins-gegen-Eins aber nur ins Tor ab.

Bielefeld Stuttgart 58 Tiago Tomás geht mit viel Tempo auf der rechten Seite in den Konter. Die Bielefelder können den Portugiesen nicht halten. Auf Höhe des Strafraums bringt er den Ball auf den zweiten Pfosten. Seine Hereingabe ist aber zu ungenau, sodass sie weder Kalajdžić noch Führich erreicht.

Frankfurt Fürth 56 Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Jamie Leweling

Frankfurt Fürth 56 Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Håvard Nielsen

Hoffenheim Bochum 56 In der 2. Halbzeit sind Hoffenheimmer wie verwandelt. Mit einem Mal ist die Offensive auf Betriebstempartur und zündet. Für Bochum laufen schwierige Minuten, es droht der schnelle zweite Gegentreffer zum 2:1.

Frankfurt Fürth 54 Knauff kommt nach einer hohen Flanke im rechten Strafraum zum Abschluss, den Christiansen allerdings zur Ecke abblocken kann. Die bringt allerdings nichts ein.

Leverkusen Hertha BSC 53 Lukáš Hrádecký kommt aus seinem Strafraum und klärt einen langen Ball vor Maximilian Mittelstädt. Der 25-Jährige kann allerdings nicht stoppen und prallt ganz unglücklich mit dem Keeper zusammen. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es zum Glück für beide Akteure weiter.

Bielefeld Stuttgart 57 Stuttgart lässt Bielefeld etwas gewähren. Die Hausherren wissen mit dem Ball aber kaum etwas anzufangen. Der VfB lauert auf Konter.

Freiburg Bayern 58 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Leon Goretzka

Rückkehrer Goretzka bringt die Bayern in Führung! Nach Kimmichs Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld löst sich der Ex-Schalker auf dem Weg an die halbrechte Fünferkante von Bewacher Höfler. Er kommt vor dem herauslaufenden Schlussmann Flekken an den Ball und befördert ihn mit der Stirn in den verwaisten Kasten.

Freiburg Bayern 57 Höfler bewirbt sich nachdrücklich für die erste Gelbe Karte, indem er Müller nach einem Ballverlust in der Defensive zu Boden reißt, um eine Unterzahlsituation zu verhindern. Referee Dingert belässt es aber bei einer Ermahnung.

Leverkusen Hertha BSC 51 Tousart verlängert einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld gekonnt in den Lauf von Boyata. Der belgische Innenverteidiger wird rechts im Fünfer aber noch entscheidend von Tah gestört und der Ball geht ins Toraus.

Bielefeld Stuttgart 54 Marmoush setzt sicht auf der rechten Seite stark gegen Brunner durch. Von der Grundlinie spielt er den Ball flach in den Rückraum. Am Elfmeterpunkt kommt Tiago Tomás frei zum Schuss. Er schießt den Ball aber mit der Innenseite über das Tor. Das war eine große Chance zum 2:0.

Frankfurt Fürth 51 Jesper Lindstrøm legt im Vorwärtsgang kurz vor der Strafraumgrenze den Ball nach rechts quer auf Knauff, der sofort aus 18 Metern abzieht. Sein Versuch fliegt aber gute zwei Meter am linken Lattenkreuz vorbei.

Hoffenheim Bochum 54 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch David Raum

Raum schlenzt das Leder in den Winkel! Eine tolle Kombination beschert der TSG den 1:1-Ausgleich: Kramarić spielt den Ball von rechts in den Rückraum, wo Baumgartner clever durchlässt. Raum nimmt den Ball kurz an und streichelt ihn aus 17 Metern an die Unterkante der Latte und ins Netz!

Freiburg Bayern 54 Müller verpasst aus bester Lage! Coman lässt den Kollegen mit der 25 auf dem Rücken durch einen präzisen Flugball hinter der gegnerischen Innenverteidigung auftauchen. Nach der Annahme am Elfmeterpunkt hat Müller nur noch den herausstürmenden Keeper Flekken vor sich, verpasst durch leichtes Stolpern aber einen Schuss. Flekken wirft sich auf den Ball.

Frankfurt Fürth 50 Seit 160 Minuten ist das Team von Stefan Leitl jetzt in der Bundesliga ohne Gegentreffer - eine erstaunliche Entwicklung der eigentlichen Schießbude der Liga. 70 Gegentore waren es bis zum aktuellen Spieltag, was ein Tor alle 34 Minuten bedeutet.

Leverkusen Hertha BSC 48 Hertha BSC agiert weiterhin im 4-1-4-1. Dabei übernimmt der 18-jährige Linus Gechter den Posten als Linksverteidiger und Maximilian Mittelstädt rückt eine Position vor. Das könnte eine Maßnahme sein, um die rechte Seite der Werkself unter Kontrolle zu bekommen. Immerhin sind beide Treffer über den Flügel vorbereitet worden.

Bielefeld Stuttgart 53 Beide Mannschaften meiden aktuell den gegnerischen Strafraum. Der Unterhaltungswert dieser ersten Minuten des zweiten Durchgangs ist gering.

Frankfurt Fürth 47 Jesper Lindstrøm findet im Fürther Strafraum seinen Meister in Nick Viergever, der mit einem sauberen Tackling den Dänen vom Spielgerät trennt. Der 32-Jährige Niederländer scheint heute unüberwindbar in der Greuther Defensive.

Freiburg Bayern 52 Der Wiederbeginn verläuft bisher eher unspektakulär, liegt der Schwerpunkt des Geschehens doch auf den Mittelfeldräumen. Freiburg setzt seine konzentrierte Defensivarbeit nahtlos fort.

Hoffenheim Bochum 51 Gelbe Karte für David Raum (1899 Hoffenheim)

Kurz danach liefert sich David Raum eine heftige Diskussio mit dem Schiri und wird daher zu Rech verwarnt.

Hoffenheim Bochum 51 Die Hoffenheimer arbeiten am 1:1-Ausgleich! Rutter hat als Joker seine erste Szene und trägt die Kugel vom rechten Flügel diagonal vors Tor. Am linken Pfosten übernimmt Kramarić und schafft es nicht mehr ganz um Riemann herum.

Leverkusen Hertha BSC 46 Weiter geht's! Leverkusen kehrt personell unverändert auf das Feld zurück. Bei Hertha kommt Linus Gechter für den deutlich offensiveren Suat Serdar. Dementsprechend stellt Felix Magath eventuell auch taktisch um. Das wird sich in den kommenden Minuten zeigen.

Bielefeld Stuttgart 50 Die zweite Halbzeit beginn ähnlich, wie die ersten geendet hat. Bielefeld fällt in der Offensive nicht viel ein. Stuttgart wirkt strukturierter.

Hoffenheim Bochum 49 Chance für Kramarić! Stiller schaut am linken Sechzehner-Eck kurz hoch und sieht Kramarić völlig freistehend im Sechzehner. Der Kroate köpft in aller Ruhe aufs Tor und drückt den Ball links vorbei! Schlafen die Bochumer noch?

Leverkusen Hertha BSC 46 Einwechslung bei Hertha BSC: Linus Gechter

Leverkusen Hertha BSC 46 Auswechslung bei Hertha BSC: Suat Serdar

Leverkusen Hertha BSC 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Frankfurt Fürth 46 Weiter geht's im Deutsche Bank Park. Beide Trainer verzichteten auf Halbzeitwechsel.

Hoffenheim Bochum 46 Der zweite Durchgang läuft und TSG-Coach Hoeneß probiert es mit zwei Neuen: Richards ersetzt den anfälligen Akpoguma, dazu soll Rutter für mehr Torgefahr sorgen. Kadeřábek hat daher schon Feierabend.

Freiburg Bayern 49 Weder Christian Streich noch Julian Nagelsmann haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Frankfurt Fürth 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Bielefeld Stuttgart 47 Gelbe Karte für Tiago Tomás (VfB Stuttgart)

Tiago Tomás spitzelt Ortega einen Ball weg, den er gerade per Freistoß nach vorne spielen wollte. Dafür gibt es Gelb.

Bielefeld Stuttgart 47 Ito bringt vom linken Strafraum ecke eine Flanke auf Kalajdžić. Der Österreicher setzt im Kopfballduell seinen Arm zu stark ein. Es gibt Freistoß für Bielefeld.

Hoffenheim Bochum 46 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Georginio Rutter

Hoffenheim Bochum 46 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

Hoffenheim Bochum 46 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Chris Richards

Hoffenheim Bochum 46 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Akpoguma

Hoffenheim Bochum 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Bielefeld Stuttgart 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Freiburg Bayern 46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Europa-Park-Stadion! Nach dem Befreiungsschlag unmittelbar vor der Länderspielpause läuft beim Tabellenführer heute in offensiver Hinsicht bislang nur wenig zusammen; er taucht viel zu selten in abschlussreifen Positionen auf. Sollte Freiburg seine defensiven Räume auch nach dem Seitenwechsel so gut im Griff haben, ist der Punktgewinn gegen den FCB möglich. Für mehr braucht es viel mehr Mut im Vorwärtsgang.

Freiburg Bayern 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Frankfurt Fürth 45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Unentschieden geht es zwischen dem Tabellenachten und -achtzehnten in die Pause. Lange war dies der einzig logische Zwischenstand in einer von der Eintracht enttäuschend geführten Partie, in der die Gäste bis fünf Minuten vor der Halbzeitpause durch Hrgota die einzig echte Torchance für sich verbuchen konnte, die Trapp allerdings glänzend entschärfte. Ab Minute 40 taute die Eintracht-Offensive dann auf und erspielte sich noch drei gute Gelegenheiten, von denen Lindstrøm zwei im Duell mit dem Greuther Keeper Andreas Linde vergab.

Leverkusen Hertha BSC 45 Halbzeitfazit:

In einer sehenswerten Partie geht Leverkusen mit einer 2:1-Führung in die Pause. Hertha hat einen guten Start erwischt und direkt zu Beginn Druck gemacht. Bayer konnte die Phase aber überstehen und anschließend komplett die Kontrolle übernehmen. Allerdings verteidigten die Gäste lange sehr konzentriert und deswegen dauerte es bis zur 35. Minute bis die Werkself in Führung ging. Nur fünf Minuten später konnten sie sogar noch einen zweiten Treffer nachlegen. Der Hauptstadtklub gab sich aber keinesfalls geschlagen, sondern wurde sofort offensiver und kam noch vor dem Gang in die Kabine zum Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang kann es also durchaus spannend werden. Bis gleich!

Hoffenheim Bochum 45 Halbzeitfazit:

Der VfL Bochum zeigt sich unbeeindruckt von der Unruhe um den Spielabbruch gegen Gladbach und führt zur Halbzeit mit 1:0 in Hoffenheim! Die Reis-Elf legte in Sinsheim zu Beginn direkt druckvoll los und überraschte die TSG mit einer mutigen Anfangsoffensive. Hoffenheim hielt das 0:0 anfangs nur mit Glück und erspielte sich dann durch lange Bälle auf Bebou und Kramarić ebenfalls Abschlüsse, ohne dabei aber für die ganz große Gefahr zu sorgen. Die Bochumer blieben sich und ihrer energischen Spielweise treu und schockten die Hoffenheimer in der 28. Minute durch ein schönes Solo von Asano. Kurz vor dem Pausenpfiff vergab Pantović sogar noch eine Großchance zum 0:2.

Bielefeld Stuttgart 45 Halbzeitfazit

Der VfB Stuttgart geht mit einer 1:0-Führung im Kellerduell gegen die Arminia in die Pause. Zu Beginn der Partie war vor allem Bielefeld sehr präsent. Man merkte den Hausherren überhaupt nicht an, dass sie die vergangen vier Spiele in Folge verloren haben. Torchancen erarbeitete sich die Mannschaft von Frank Kramer aber nicht. Sie hatte nur immer wieder Ecken und Freistöße, die niemals für Gefahr sorgten. Der VfB ging das Spiel etwas zurückhaltender an, zeigte sich dafür aber gefährlicher in der Offensive. Bezeichnenderweise führte die erste Ecke der Gäste zum Elfmeter, den Kalajdžić zur Führung verwandelte. Danach war Bielefeld etwas verunsichert. Stuttgart war in den ersten 45 Minuten einfach die reifere und cleverere Mannschaft.

Leverkusen Hertha BSC 45 Ende 1. Halbzeit

Bielefeld Stuttgart 45 Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Hertha BSC 45 Aufgrund der Verletzungsunterbrechung von Alexander Schwolow und den drei Treffern gehen die vier Minuten Nachspielzeit auch im ersten Durchgang bereits komplett in Ordnung.

Frankfurt Fürth 45 Ende 1. Halbzeit

Frankfurt Fürth 44 Wieder Lindstrøm gegen Linde! Wieder ist Andreas Linde der Sieger im privaten Duell der Beiden in den letzten Minuten. Hasebe schickt Lindstrøm wieder steil, diesmal über die linke Seite. Der 22-Jährige treibt den Ball verfolgt von zwei Verteidigern bis an den 5-Meter-Raum, wo Linde den Winkel geschickt verkleinert und so den Abschluss des Dänen parieren kann.

Hoffenheim Bochum 45 Ende 1. Halbzeit

Freiburg Bayern 45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Bundesligapartie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München. Die Partie des Fünften gegen den Spitzenreiter war von Anfang an intensiv und von hoher Geschwindigkeit geprägt; klare Abschlüsse brachte die erste Viertelstunde nicht hervor. Der Gast erarbeitete sich daraufhin schnell eine erste Druckphase, wandelte diese allerdings nicht in zwingende Strafraumszenen um. Die Streich-Auswahl konnte sich in der Folge zwischenzeitlich wieder befreien, tauchte aber nur ganz selten im letzten Felddrittel auf. Auch einen weiteren Abschnitt mit Münchener Belagerung des heimischen Sechzehners überstand der Sport-Club, ohne dass Torhüter Flekken ernsthaft gefordert wurde. Erst durch eine verunglückte Freistoßflanke (39.) und einen direkten Eckenschuss Kimmichs (42.) kam der FCB einem Treffer wirklich nahe. Bis gleich!

Hoffenheim Bochum 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bielefeld Stuttgart 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Leverkusen Hertha BSC 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Hoffenheim Bochum 45 Pantović vergibt das 0:2. Kurz vor der Halbzeit scheitert der Serbe an einer 100-prozentigen Chance: Pantović bricht nach einem Ballverlust der Hoffenheimer frei durch und hat sogar noch Asano neben sich. Der Bochumer probiert es selbst und schießt den Ball eher kläglich rechts am Tor vorbei! Großes Glück für die TSG...

Bielefeld Stuttgart 45 Wimmer bringt die nächste Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum und wieder klärt der erste Stuttgarter Verteidiger. Der Umgang mit den Standardsituationen ist bei Bielefeld wirklich fahrlässig. Stuttgart kann ohne Bedenken foulen oder zur Ecke klären. Gefährlich wird es sowieso nicht.

Freiburg Bayern 45 Ende 1. Halbzeit

Frankfurt Fürth 42 Vor der Halbzeit zieht die Eintracht noch einmal kräftig an. Jesper Lindstrøm wird halbrechts steil geschickt und zieht aus gut 15 Metern mit dem Vollspann ab. Aber Linde ist rechtzeitig unten und wehrt den Schuss aufs lange Eck ab.

Freiburg Bayern 45 Coman gegen Flekken! Der Franzose nimmt einen Flugball aus dem Mittelfeld an der mittigen Sechzehnerkante perfekt mit und schießt mit dem rechten Spann auf die halblinke Ecke. Flekken begräbt den wuchtigen Versuch sicher unter seinem Körper.

Freiburg Bayern 44 Grifos Freistoßflanke von der linken Außenbahn findet den Weg zu Schlotterbeck. Der köpft aus mittigen 13 Metern weit über den Gästekasten hinweg.

Hoffenheim Bochum 44 Auf der anderen Seite macht die TSG Hoffenheim hingegen kaum Fortschritte. Die Kraichgauer sind im Kombinationsspiel zu fehleranfällig und müssen im eigenen Stadion daher weiter auf hohe Bälle und Konter hoffen.

Leverkusen Hertha BSC 44 Alario beinahe mit dem Doppelpack! Nach einem guten Bayer-Konter legt Paulinho im Strafraum von rechts quer zu Alario. Der Stürmer rutscht allerdings zunächst aus. Der 29-Jährige bleibt aber am Ball und spielt im Liegen zurück zu Paulinho. Der Schuss des Brasilianers wird noch geblockt, aber der Abpraller landet bei Alario, der dieses Mal zum Abschluss kommt. Aus etwa sieben Metern scheitert er aber am stark reagierenden Lotka, der sich von der Linie gelöst hat und sich entscheidend in den Schuss wirft.

Frankfurt Fürth 41 Einen Freistoß von der rechten Seite kann die Fürther Verteidigung problemlos aus der Gefahrenzone köpfen. Aber im zweiten Anlauf landet die Kugel gut 25 Meter vor dem Kasten bei Knauff, der es aus der Distanz einfach mal versucht. Andreas Linde muss sich kräftig strecken, um den Ball über den Querbalken zu bugsieren.

Leverkusen Hertha BSC 42 Tooor für Hertha BSC, 2:1 durch Vladimír Darida

Berlin hat die perfekte Antwort parat! Darida bringt den Ball zunächst von rechts herein. Der Ball segelt durch bis zu Mittelstädt. Die erste Flanke des Linksverteidigers landet bei Tah, aber der 25-Jährige kriegt noch eine Chance und macht es beim zweiten Mal deutlich besser. Er hebt den Ball perfekt zu Darida, der vom rechten Fünfereck per Volley abzieht. Der Direktschuss setzt noch einmal auf und springt dann hoch ins lange Eck.

Freiburg Bayern 42 Kimmich versucht's direkt von der Eckfahne! Von links zirkelt er den Ball mit dem rechten Innenrist mit viel Effet auf den unbewachten kurzen Pfosten. Flekken, bereits auf dem Weg nach vorne, kann noch abbremsen und den Ball knapp vor der Linie stoppen.

Hoffenheim Bochum 42 Bochum mit Tunnelblick! Die Gäste stressen die TSG fortlaufend mit ihrer hohen Einsatzbereitschaft und gehen mit Polter und Co. schon am gegnerischen Sechzehner energisch dazwischen. Chapeau, wenn das die Reis-Elf so über 90 Minuten durchziehen kann.

Leverkusen Hertha BSC 41 Gelbe Karte für Kevin-Prince Boateng (Hertha BSC)

Die Berliner wollen im Vorfeld des Treffers ein Foul von Charles Aránguiz gesehen haben. Der Chilene hat aber eindeutig den Ball gespielt. Deshalb greift der VAR auch nicht ein. Boateng, der auf der Bank sitzt, aber sich lautstark beschwert, sieht dafür Gelb.

Bielefeld Stuttgart 42 Endlich findet mal eine Bielefelder Hereingabe von der linken Seite den Kopf von Serra. Sein Abschluss ist aber zu lasch und unplatziert und landet in den Armen von Müller.

Leverkusen Hertha BSC 40 Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Karim Bellarabi

Leverkusen legt noch vor der Pause den zweite Treffer nach! Aránguiz erobert den Ball im Mittelfeld und sofort schaltet die Heimelf um. Paulinho spielt rechts raus zu Diaby und der bedient Bellarabi am Elfmeterpunkt. Der 31-Jährige nimmt den Ball sogar noch an und schiebt ihn dann gekonnt rechts unten rein.

Bielefeld Stuttgart 40 Marmoush hat die große Chance zum 2:0. Er geht alleine auf Ortega zu, hebt den Kopf und schießt den Ball aus zwölf Metern mit rechts am linken Pfosten vorbei. Da hatte er wohl zu viel Zeit.

Leverkusen Hertha BSC 39 In den ersten Minuten nach dem Rückstand geht Berlin das Ganze nun etwas offensiver an. Große Probleme bereiten sie Bayer damit jedoch nicht.

Bielefeld Stuttgart 40 Das Offensivspiel der Arminia kommt bisher nicht über Ansätze hinaus. Alle Hereingaben werden problemlos von den Stuttgartern geklärt.

Frankfurt Fürth 37 Mit einer Fünferkette und zwei davor platzierten Abräumern im defensiven Mittelfeld machen die Fürther es den Frankfurtern richtig schwer, einen kontrollierten Spielaufbau zu zeigen.

Hoffenheim Bochum 40 Folgt von den Kraichgauern jetzt auch mal eine kreativere Lösung über mehrer Stationen? Die Hoffenheimer führen den Ball am VfL-Sechzehner und suchen nach Lücken.

Freiburg Bayern 39 ... Kimmichs Ausführung mit dem rechten Innenrist setzt an der mittigen Fünferkante einmal auf und segelt dann nicht weit an der rechten Stange vorbei. Glück für den stehengebliebenen SCF-Keeper Flekken!

Bielefeld Stuttgart 38 Führich hat die nächste Chance für Stuttgart. Er zieht links aus dem Strafraum ab. Sein verdeckter Flachschuss geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

Leverkusen Hertha BSC 36 Für Lucas Alario ist es der vierte Treffer in der laufenden Saison und für Diaby bereits der 20. Scorerpunkt.

Hoffenheim Bochum 38 Bochum schnuppert sogar am 0:2! Pantović bringt einen Ecke von rechts und findet im Fünfer den unbedrängten Polter. Gegenspieler Vogt ist im Luftduell zu langsam und hat Glück, dass Polter rechts vorbeiköpft!

Freiburg Bayern 38 Müller wird im halblinken Offensivkorridor von Grifo umgerissen, so dass es einen Freistoß in guter Flankenlage gibt...

Bielefeld Stuttgart 37 Bielefelds hohes Anlaufen macht den Stuttgartern bisher wenig Probleme, weil sie den Ball unter Druck einfach hoch an die Mittellinie spielen, wo Saša Kalajdžić ihn unnachahmlich abschirmt und festmacht. Das ist einfach stark vom Österreicher.

Frankfurt Fürth 34 Wieder wird es über Kamada gefährlich, aber dem Japaner fehlt noch das nötige Durchsetzungsvermögen. Bislang gewinnen die Fürther Abwehrspieler jeden entscheidenden Zweikampf.

Hoffenheim Bochum 36 Hoffenheim setzt im Angriffspiel weiter nur auf hohe Bälle und will so Bebou und Kramarić einbinden. Die beiden Hoffenheimer sind ohne Unterstützung von nachrückenden Mitspielern jedoch machtlos.

Freiburg Bayern 35 Hin und wieder attackieren die Breisgauer den Aufbau des Favoriten weit in der gegnerischen Hälfte und sorgen damit durchaus für Probleme in dessen Aufbauspiel. Der FCB wartet immer noch auf seine erste klare Gelegenheit.

Frankfurt Fürth 33 Unter Bedrängnis lupft Kostić in der Nähe der Eckfahne das Spielgerät wunderschön zu Daichi Kamada durch. Der Japaner kann problemlos von links in den Strafraum eindringen, scheitert mit seinem Schuss aus der Drehung aus sechs Metern aber deutlich. Der Ball springt gute zwei Meter am Kasten vorbei.

Leverkusen Hertha BSC 34 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Lucas Alario

Das Hertha-Abwehrbollwerk ist durchbrochen! Diaby setzt sich auf dem rechten Flügel stark durch und bringt den Ball gut herein. Alario nimmt den Ball fast am rechten Fünfereck stark an und schließt aus der Drehung unwiderstehlich ab. Aus spitzem Winkel haut der Argentinier den Ball wunderschön links oben in den Knick. Lotka ist komplett machtlos.

Leverkusen Hertha BSC 34 Darida führt einen Eckstoß von der rechten Fahne kurz auf den anlaufenden Tousart aus. Der Franzose lässt viel zu ungenau klatschen und der Ball kullert ins Seitenaus.

Hoffenheim Bochum 33 Und die Jungs von der Castroper Straße bleiben giftig! Bochum holt andauernd zweite Bälle im Spielaufbau der Hoffenheimer und erzwingt dadurch auch Fehler in der TSG-Abwehr. Besonders viel geht beim VfL übrigens über die starke linke Seite von Asano.

Leverkusen Hertha BSC 32 Der Tabellendritte ist weiterhin komplett überlegen. Der Hauptstadtklub verteidigt aber sehr gut und lässt nichts zu. Deshalb ist vor den Toren wenig los.

Bielefeld Stuttgart 34 Gelbe Karte für Waldemar Anton (VfB Stuttgart)

Anton hat in einem Luftduell mit Serra den Arm im Gesicht des Gegenspielers und bekommt dafür Gelb.

Bielefeld Stuttgart 32 Wimmer bringt den Ball nach gutem Dribbling von der rechten Seite halbhoch in die Mitte. Die Hereingabe kommt gut an die Kante des Fünfmeterraums, aber Serra und Krüger verpassen.

Hoffenheim Bochum 30 Dank der Vorlage von Keeper Riemann und dem starken Abschluss von Asano ist der VfL Bochum in Sinheim nun mit 1:0 vorn. Unverdient ist die Führung der Gäste nach der starken Anfangsphase nicht. Hoffenheim hatte zeitweise auch gute Minuten, kann sich aber spielerisch nur selten vor dem VfL-Gehäuse festsetzen.

Frankfurt Fürth 30 Eine halbe Stunde ist gespielt und die Fürther verdienen sich den torlosen Zwischenstand redlich. Wenn überhaupt, hätten die Gäste hier den Führungstreffer verdient - die größte Torchance der Partie hatten die Fürther durch Hrgota.

Freiburg Bayern 32 ... Grifo zirkelt den Ball von der linken Fahne mit viel Effet direkt vor den Kasten. Neuer faustet den Ball mit beiden Händen auf die Außenbahn. Wenig später gibt Sallai aus halblinken 13 Metern einen verdeckten Schuss ab, den Neuer in der Tormitte festhält.

Leverkusen Hertha BSC 29 Leverkusen lässt den Ball immer wieder gut laufen. Im letzten Drittel ist dann aber entweder einer in Blau-Weiß dazwischen oder den Rheinländern fehlt die Präzision. Dieses Mal kombiniert sich Bayer wunderschön bis an den Sechzehner. Dort wird es dann extrem eng. Deshalb chippt Aránguiz den Ball klug rechts in die Box zu Diaby. Der Franzose flankt sofort hoch herein, aber findet keinen Abnehmer.

Bielefeld Stuttgart 31 Die Arminia ist nicht unbeeindruckt von dem Gegentreffer. Die Heimmannschaft wirkt jetzt etwas fahrig. Stuttgart hat das Spiel im Griff.

Frankfurt Fürth 29 Vielleicht mal mit einer Einzelaktion. Djibril Sow dribbelt sich durch das Mittelfeld, wird aber weit nach außen abgedrängt. Er findet an der linken Außenbahn dann Filip Kostić, dessen Flanke aber Opfer der Fürther Verteidigung wird.

Freiburg Bayern 31 Ein abgefälschter Distanzschuss Höflers bringt den Hausherren ihre erste Ecke ein...

Freiburg Bayern 29 Lewandowski ist von der engen Bewachung Guldes so genervt, dass er dem Abwehrmann abseits des Balles einen Schubser versetzt. Den hat der aufmerksame Referee Dingert beobachtet und entscheidet deshalb auf Offensivfoul. Böld für Freiburg: Im selben Moment war gerade eine Konterchance aufgekommen.

Frankfurt Fürth 26 Die Eintracht stellt sich den Gegner jetzt zwar gut zurecht, aber aus ihrem Ballbesitz folgt zu selten Raumgewinn. Seit fast einer Viertelstunde waren die Gastgeber nicht mehr gefährlich im gegnerischen Strafraum.

Bielefeld Stuttgart 29 Gelbe Karte für Saša Kalajdžić (VfB Stuttgart)

Kalajdžić verhindert das schnelle Ausführen eines Freistoßes von Ortega, indem er sich in den Weg stellt und sieht dafür Gelb.

Leverkusen Hertha BSC 27 Die Gäste tauchen zum ersten Mal seit der Anfangsphase wieder am gegnerischen Strafraum auf. Die Flanke von der rechten Seite ist viel zu ungenau und Andrich kann problemlos klären.

Hoffenheim Bochum 28 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Takuma Asano

Takuma Asano nimmt den Ball nach einem Abschlag von Manuel Riemann (!) auf dem linken Flügel auf und macht sich danach unaufhaltsam auf den Weg zum 0:1. Der Japaner zieht nach innen, schaut kurz vor dem Strafraum hoch und donnert den Ball ins linke Eck! Der Assist geht tatsächlich an Keeper Riemann.

Bielefeld Stuttgart 28 Gelbe Karte für Cédric Brunner (Arminia Bielefeld)

Brunner hält Tiago Tomás auf der linken Außenbahn fest, damit dieser ihm nicht wegläuft. Dafür gibt es Gelb.

Bielefeld Stuttgart 27 Der Rückstand ist bitter für die Arminia. Eigentlich waren die Hausherren gut im Spiel. Stuttgart kam das erste Mal seit den Anfangsminuten wieder in die Offensive und direkt hat es geklingelt. Das Handspiel von Wimmer war einfach ungeschickt.

Hoffenheim Bochum 26 Schöne Idee! Samassékou spitzelt den Ball im Fallen zu Kramarić auf den rechen Flügel. Der Kroate wartet, bis Raum auf der gegenüberliegenden Seite nachkommt und flankt den Ball dann rüber. Raum läuft ein und pfeffert die Kugel zu unkontrolliert übers Tor.

Leverkusen Hertha BSC 24 Hertha BSC ist sehr giftig in den Zweikämpfen und foult die Hausherren immer wieder. Dadurch kommt es immer wieder zu kleineren Unterbrechungen.

Frankfurt Fürth 23 Der Ball liegt nach einem wunderschönen Lindstrøm-Heber aus 18 Metern über Linde hinweg im Fürther Tornetz, aber Dankert winkt gleich ab. Denn bei der Ballannahme hat der Däne für alle sichtbar den Arm zur Hilfe genommen. Lindstrøm hat Glück, dass er für diese Aktion nicht verwarnt wird, denn das Handspiel sah doch deutlich nach Absicht aus.

Freiburg Bayern 26 Erstmals taucht Müller auf der rechten Außenbahn hinter der letzten gegnerischen Linie auf. Seine halbhohe Hereingabe bringt den Gast nicht wirklich in Bedrängnis: Schlotterbeck kann problemlos per Kopf klären.

Hoffenheim Bochum 25 Kein Gegenspieler? Na dann schießt Kramarić halt drauf! Der Kroate macht einen Schlenker im Rückraum und wird vom VfL nicht gestört. Kramarić zieht daher aus Distanz ab und haut den Ball zu mittig vor die Brust von Riemann.

Bielefeld Stuttgart 25 Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Saša Kalajdžić

Saša Kalajdžić bleibt ganz cool vom Punkt. Er schießt den Ball so dicht neben den linken Pfosten, dass Stefan Ortega, der in die richtige Ecke springt, keine Chance hat, den halbhohen Schuss zu erreichen.

Bielefeld Stuttgart 24 Elfmeter für den VfB! Stuttgart bringt die Ecke von rechts in die Mitte und Wimmer befördert den Ball unter Bedrängnis mit dem linken Oberarm an den rechten Pfosten. Das war keine Absicht, aber es ist ein klares Handspiel.

Frankfurt Fürth 21 Die Eintracht tut sich im Moment äußerst schwer, die dichtgestaffelte Defensive der Fürther zu überwinden, die ihren Gegner engagiert anlaufen und kaum zur Entfaltung kommen lassen.

Bielefeld Stuttgart 23 Endo spielt von der rechten Seite einen schönen Seitenwechsel auf Tiago Tomás. Der feine Techniker nimmt den Ball mit der Brust an und zieht an der Strafraumgrenze in die Mitte. Sein Abschluss mit links wird zur Ecke abgefälscht.

Leverkusen Hertha BSC 21 Bellarabi spielt halbrechts an der Sechzehnerlinie einen etwas glücklichen Doppelpass mit Aránguiz und hält dann aus gut 15 Metern wuchtig drauf. Lotka macht bei seiner ersten Bewährungsprobe eine gute Figur und wehrt den Schuss, der aus seiner Sicht halbhoch auf das rechte Eck fliegt, sicher zur Seite ab.

Hoffenheim Bochum 23 Hoffenheims Offensive funktioniert nun besser und bringt den Ball häufiger mit schnellen Pässen hinter die Viererkette der Bochumer. Hinten müssen die Kraichgauer aber weiter auf die aggressiven Bochumer aufpassen.

Freiburg Bayern 23 Eine erste Drangphase des Rekordmeisters hat der Sport-Club schadlos überstanden. Er ist nun in der Lage, den Ball wieder länger in seinen Reihen zu halten. Seine Vorstöße in das letzte Felddrittel bleiben aber rar.

Bielefeld Stuttgart 21 Stuttgart spielt bisher zu ungefährliche Pässe, wenn es ins letzte Drittel geht. Die Räume wären eigentlich da, um sich Torchancen zu erspielen.

Frankfurt Fürth 19 Schon vor der Fürther Großchance hatte es sich leise angedeutet, dass die Gäste hier nicht angereist sind, um sich kampflos die nächste Niederlage abzuholen.

Leverkusen Hertha BSC 19 Mittelstädt tritt einen Standard von knapp in der gegnerischen Hälfte hoch und weit rechts in den Strafraum. Dort lauert Boyata. Tapsoba passt aber gut auf und verlängert entscheidend zu Bakker, der die Situation endgültig entschärft.

Hoffenheim Bochum 20 Riemann muss ran! Jetzt macht es Bebou besser und spielt Kramarić mit dem Rücken zum Tor an. Der Kroate ist halbrechts frei durch und pfeffert den Ball mit satten Direktschuss in die Arme von Riemann.

Frankfurt Fürth 17 Hrgota hat die Riesenchance zum 1:0, aber Trapp rettet glänzend! Plötzlich ist der Schwede nach einem genialen Pass von Jetro Willems im halblinken Strafraum frei durch und kann aus 13 Metern abschließen, aber Kevin Trapp macht sich richtig groß und pariert den Schuss Hrgotas.

Bielefeld Stuttgart 20 Das Spiel beruhigt sich das erste Mal ein wenig. Das Tempo der ersten 15 Minuten können die beiden Mannschaften auch nicht über die volle Distanz gehen.

Hoffenheim Bochum 18 Langes Ding vom Keeper! Baumann pflückt eine Bochumer Ecker aus der Luft ab und will vorne schnell den gestarteten Bebou bedienen. Der Torhüter setzt daher zum ganz langen Abschlag an und spielt Bebou tatsächlich genau an. Der Togolese hat jedoch Probleme bei der Ballannahme und kann das Leder nicht festmachen.

Freiburg Bayern 20 Höler mit der ersten Annäherung der Breisgauer! Eggstein steckt im halbrechten Offensivkorridor steil auf den Kollegen mit der Rückennummer neun durch. Der erreicht den Ball grätschend aus gut zwölf Metern nur leicht mit der rechten Fußspitze und sorgt nur für eine leichte Richtungsänderung. Neuer ist in der halblinken Ecke souverän zur Stelle.

Leverkusen Hertha BSC 16 Für Alexander Schwolow ist der Arbeitstag tatsächlich ganz früh beendet. Für ihn kommt der 20-jährige Marcel Lotka. Für den talentierten Polen ist es der vierte Einsatz in der laufenden Saison.

Bielefeld Stuttgart 17 Wimmer bringt aus dem linken Halbfeld eine Freistoßflanke in die Mitte, die genau in den Armen von Müller landet. Die Standards der Arminia sind bisher an Ungefährlichkeit kaum zu überbieten.

Bielefeld Stuttgart 17 Bielefeld wirkt hier nicht wie eine Mannschaft, die die letzten vier Spiele ohne eigenes Tor verloren hat. Die Hausherren sind selbstbewusst und etwas überlegen.

Frankfurt Fürth 14 Max Christiansen rettet auf Kosten der ersten Ecke des Spiels, nachdem es erstmals über Kostics linke Seite gefährlich wurde. Der nachfolgende Eckball landet an der Strafraumkante in zentraler Position bei Lindstrøm, der aber den Ball nicht richtig trifft. So fliegt die Kugel deutlich am Tor vorbei.

Hoffenheim Bochum 15 Die Partie ist in der Anfangsphase extrem temporeich und nun werden auch die Hoffenheimer so langsam gefährlicher! Bebou tanzt sich auf der linken Seite bis vors VfL-Tor und probiert es aus spitzem Winkel selbst: Riemann passt auf und fängt den Ball sicher ab.

Freiburg Bayern 17 Sané taucht im offensiven Zentrum vor der Freiburger Abwehrkette auf. Aus vollem Lauf und gut 21 Metern setzt er einen Schuss mit dem linken Spann ab. Der ist allerdings unplatziert, so dass Flakken in der Tormitte sicher zupacken kann.

Leverkusen Hertha BSC 16 Einwechslung bei Hertha BSC: Marcel Lotka

Leverkusen Hertha BSC 16 Auswechslung bei Hertha BSC: Alexander Schwolow

Leverkusen Hertha BSC 13 Schwolow scheint sich am linken Oberschenkel verletzt zu haben und für den Keeper geht es vermutlich wirklich nicht weiter. Lotka macht sich zumindest schon einmal bereit.

Bielefeld Stuttgart 14 Schöpf setzt sich im Mittelfeld gut durch, geht auf den Strafraum zu und spielt den Ball dann nach rechts auf Krüger. Der offensive Mittelfeldspieler bringt eine halbhohe Hereingabe in die Mitte, die zur Ecke geklärt wird. Die folgende Ecke ist mal wieder ungefährlich.

Freiburg Bayern 15 Nianzou Kouassi schraubt sich nach Kimmichs Eckstoßflanke von der rechten Fahne am Elfmeterpunkt am höchsten. Der aufgerückte Abwehrmann köpft den Ball etwa einen halben Meter über das rechte Kreuzeck hinweg.

Frankfurt Fürth 11 Rafael Borré wird per Steilpass in den Strafraum geschickt, stolpert aber in Höhe der Strafraumbegrenzung. Dankert hat keine ahndenswerte Aktion von Nick Viergever gesehen, auch der VAR sieht nach kurzer Prüfung keinen Grund für ein Eingreifen.

Leverkusen Hertha BSC 12 Alexander Schwolow sitzt an der eigenen Strafraumgrenze auf dem Rasen und muss anscheinend behandelt werden.

Hoffenheim Bochum 13 Huch? Baumgartner hat mit einem Mal die Riesenchance! Kramarić zieht von links in den Sechzehner und schießt von dort etwas zu kraftlos aus der Drehung. Der Ball kullert in den Fünfer zum überraschten Baumgartner, der den Ball mit der Fußspitze links vorbeischiebt!

Freiburg Bayern 13 Bei einsetzendem Schneeregen erarbeitet sich die Nagelsmann-Truppe in den letzten Minuten klare Feldvorteile, drückt die Hausherren durch lange Ballbesitzphase weit an deren Sechzehner. Sie nähert sich der ersten echten Chance an.

Bielefeld Stuttgart 12 Wimmer spielt die zweite Ecke der Arminia kurz auf Hack, der halblinks aus 25 Metern mit rechts abzieht. Sein strammer Schuss wird erneut zur Ecke abgefälscht. Der folgende Standard wird von Stuttgart geklärt.

Leverkusen Hertha BSC 9 Mittlerweile setzt sich die Werkself komplett in der Hertha-Hälfte fest. Die Hauptstädter können sich derzeit gar nicht befreien und laufen hauptsächlich hinterher.

Frankfurt Fürth 10 Die Greuther Abwehr kann Lindstrøms Abschluss aus 10 Metern abblocken und dann geht es ganz schnell in die andere Richtung. Håvard Nielsen zieht aus 14 Metern aus halblinker Position ab, aber Trapp hat die Kugel sicher.

Hoffenheim Bochum 11 Der nächste Gewaltschuss vom VfL! Nach einem krassen Kopfball-Fehlpass von Voigt herrscht schnell wieder Unruhe in der Hintermannschaft der Kraichgauer. Danilo Soares nimmt sich einen freien Ball im Rückraum und wuchtet das Leder aus der Distanz nur Zentimeter neben den linken Pfosten!

Freiburg Bayern 12 Der durch eine hohe Verlagerung am linken Strafraumeck bediente Coman flankt mit viel Effet in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Müller wurd dort durch ein gutes Stellungsspiel Schlotterbecks von einem Kopfball abgehalten.

Bielefeld Stuttgart 10 Es ist eine unterhaltsame Anfangsphase zwischen Bielefeld und Stuttgart. Beide Mannschaften gehen den Abstiegskampf offensiv an. So macht Bundesligafußball Spaß.

Hoffenheim Bochum 10 David Raum tritt danach zum Eckball und befördert den Ball nach einer Klärung der Bochumer sogar zweimal Richtung Sechzehner. Die VfL-Abwehr ist hellwach und köpft die Hereingaben aus der Gefahrenzone.

Frankfurt Fürth 8 Auf der anderen Seite vertändelt Tuta an der eigenen Grundlinie den Ball gegen Håvard Nielsen. Dessen Hereingabe ist aber zu ungenau, um eine erste gefährliche Aktion vor dem Eintrachttor heraufzubeschwören.

Bielefeld Stuttgart 9 Die Ecke wird von Müller mit den Fäusten geklärt. Aus dem Rückraum schießt Prietl den Ball ungefährlich am Tor vorbei.

Hoffenheim Bochum 9 Mit dem ersten Lauf in die gegnerische Zone holt Christoph Baumgartner auf der linken Seite die erste TSG-Ecke heraus.

Freiburg Bayern 9 Nachdem Lewandowski infolge eines Anspiels Müllers auf der linken Sechzehnerseite wegen einer unsauberen Annahme einen Schuss aus zehn Metern verpasst hat, bringt Goretzka aus halblinken 19 Metern eine Bogenlampe zustande. Die ist leichte Beute für SCF-Keeper Flekken.

Bielefeld Stuttgart 8 Bielefeld kommt über links mit Andrade. Der Außenverteidiger bringt eine flache Hereingabe in die Mitte, die von einem Verteidiger zur Ecke geklärt wird.

Frankfurt Fürth 6 Jesper Lindstrøm kommt mit viel Tempo in den Strafraum und passt scharf an den Elfmeterpunkt. Nick Viergever hat aber gut aufgepasst und fängt den Pass mit einer Grätsche ab.

Leverkusen Hertha BSC 6 Berlin hat forsch begonnen und die ersten Aktionen die Kontrolle gehabt. Jetzt kommen die Hausherren aber immer besser zurecht und ziehen ihr starkes Kombinationsspiel auf.

Bielefeld Stuttgart 7 Wimmer kommt eigentlich über die rechte Seite, agiert aber bisher meistens als Zehner. Er ist in dieser Anfangsphase der auffälligste Spieler der Hausherren.

Hoffenheim Bochum 7 Nach der frechen Anfangsphase der Gäste kann Hoffenheim die Partie nun mit mehr Ballbesitz beruhigen. 1899 sichert die Kugel in der eigenen Hälfte und findet langsam besser ins Match.

Frankfurt Fürth 5 In welche Richtung diese Partie laufen dürfte, wird schon in den ersten Minuten deutlich. Die Glasner-Elf läuft den Gegner früh an und versucht von Beginn an die Kräfteverhältnisse klar zu stellen.

Leverkusen Hertha BSC 3 Auch bei den Leverkusenern geht die erste Möglichkeit auf das Konto d Linksverteidigers. Mitchel Bakker drischt den Ball aus spitzem Winkel von links in der Box allerdings ebenfalls an das Außennetz.

Bielefeld Stuttgart 5 Marmoush spielt von der rechten Seite einen guten flachen Pass an die Strafraumgrenze. Kalajdžić könnte den Ball annehmen, denkt aber, hinter ihm wäre ein Mitspieler besser postiert. Er lässt die Kugel durch und die Arminia kommt so in Ballbesitz.

Freiburg Bayern 6 Coman gelingt über die linke Außenbahn ein erster Vorstoß an die Grundlinie. Eine Flanke ist allerdings etwas zu hoch angesetzt und kann letztlich durch Lienhart per Kopf aus der Gefahrenzone befördert werden.

Hoffenheim Bochum 4 Mega-Druckphase der Bochumer! Nur Sekunden später hämmert Stafylidis aus knapp 20 Metern aufs Tor. Baumann ist zur Stelle, faustet den Ball aber auch direkt zum Gegner. Asano will den Rebound danach aus dem linken Fünfer-Eck ins Tor schieben und wird im letzten Moment abgeblockt!

Frankfurt Fürth 2 Den ersten Torschuss der Partie gibt Ansgar Knauff für die Eintracht ab. Allerdings sorgt der Youngster noch nicht wirklich für Gefahr für den Kasten der Greuther.

Bielefeld Stuttgart 3 Stuttgart hat die erste richtig gute Gelegenheit. Kalajdžić setzt sich im Mittelfeld stark durch und leitet weiter auf Tiago Tomás. Der Portugiese geht auf den Strafraum zu und plötzlich machen ihm die Innenverteidiger den Weg durch die Mitte frei. Er entscheidet sich aber gegen den Alleingang und legt nach rechts zu Führich. Der aus zwölf Metern mit der rechten Innenseite relativ weit drüber schießt. Da war mehr drin.

Leverkusen Hertha BSC 2 Hertha beginnt offensiv und kann sich direkt am gegnerischen Strafraum festsetzen. Am Ende kommt Maximilian Mittelstädt aus halblinker Position von der Strafraumgrenze zum Abschluss und visiert das obere linke Eck an. Der Außenverteidiger trifft jedoch nur das Außennetz.

Frankfurt Fürth 1 Der Ball rollt im Deutsche Bank Park. Die Gastgeber haben angestoßen.

Hoffenheim Bochum 2 Die Gäste machen sofort Druck! Polter eröffnet auf der linken Außenbahn einen schnellen Konter und spielt den Ball steil zu Asano in den Lauf. Der Japaner ist danach jedoch etwas zu verspielt und übersieht den völlog freiehstehenden Pantović neben sich.

Freiburg Bayern 4 Die Breisgauer finden hinsichtlich der Arbeit gegen den Ball einen sehr guten Einstieg in die Partie, haben auf Anhieb einen hohen Zugriff auf die Mittelfeldräume.

Bielefeld Stuttgart 2 Die Gäste lassen Bielefeld ein wenig mehr Luft zum Atmen. Aber auch der VfB Läuft 30 Meter vor dem gegnerischen Tor energisch an. Die ersten Minuten machen Lust auf ein intensives Spiel.

Leverkusen Hertha BSC 1 Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen in den gewohnten blau-weißen Trikots. Bayer hält in Rot-Schwarz dagegen.

Bielefeld Stuttgart 1 Die Arminia startet mit einem hohen Pressing. Stuttgart wird schon am eigenen Strafraum stark unter Druck gesetzt.

Hoffenheim Bochum 1 Schiri Daniel Siebert betritt den Anstoßkreis und pfeift die Partie an! Bei der TSG steht der Spieltag im Zeichen Afrikas. Die Kraichgaier tragen daher ein dunkles Sondetrikot mit einem afrikanischen Muster. Bochum kommt indes ganz in Weiß daher.

Frankfurt Fürth 1 Spielbeginn

Leverkusen Hertha BSC 1 Spielbeginn

Frankfurt Fürth Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. Unterstützt wird der 41-Jährige an den Seitenlinien von René Rohde und Marcel Unger.

Freiburg Bayern 1 Freiburg gegen die Bayern – Durchgang eins im Europa-Park-Stadion ist eröffnet!

Freiburg Bayern 1 Spielbeginn

Bielefeld Stuttgart 1 Spielbeginn

Hoffenheim Bochum 1 Spielbeginn

Freiburg Bayern Soeben haben die Mannschaften vor ausverkauften Rängen den Rasen betreten.

Hoffenheim Bochum Holt die TSG den vom Trainer Hoeneß geforderten Pflichtsieg oder nimmt der VfL Zählbares mit? Lassen wir uns überraschen, gleich erfahren wir mehr!

Frankfurt Fürth Die Fürther haben im Vergleich zum torlosen 0:0 gegen Freiburg dreifach gewechselt: Simon Asta, Sebastian Griesbeck und Jamie Leweling sind raus, dafür kommen Jetro Willems, Håvard Nielsen und Luca Itter neu rein. Sebastian Griesbeck ist heute aufgrund einer Erkältung nicht einmal im Kader.

Frankfurt Fürth Personell ändert Oliver Glasner seine Elf im Vergleich zum 0:0 gegen Leipzig auf zwei Positionen. Der gelbgesperrte Martin Hinterseer ist heute nicht dabei, Sebastian Rode nimmt zuerst auf der Bank Platz. Dafür rücken Makoto Hasebe und Djibril Sow in die Startelf.

Leverkusen Hertha BSC Zuletzt war Bayer einer der absoluten Lieblingsgegner der Hertha. Die Berliner verloren keins der vergangenen fünf Aufeinandertreffen und konnten dabei sogar drei Siege bejubeln. Zudem scheint die Werkself gegen die Blau-Weißen nicht allzu treffsicher zu sein. Das späte 1:1 von Robert Andrich aus dem Hinspiel ist das einzige Tor, das den Leverkusenern in den fünf Duellen gelungen ist.

Leverkusen Hertha BSC Bei der Hertha steht Felix Magath vor seinem großen Bundesliga-Comeback an der Seitenlinie. Der 68-Jährige vertraut dabei hauptsächlich der Mannschaft, die gegen Hoffenheim mit 3:0 gewinnen konnte. Auf Marvin Plattenhardt müssen die Berliner allerdings verzichten. Der Linksverteidiger wird positionsgetreu von Maximilian Mittelstädt ersetzt. Außerdem kommt Vladimír Darida für Marco Richter neu rein.

Hoffenheim Bochum Bei den Gastgebern entscheidet sich Coach Hoeneß nach der Länderspielpause für vier Wechsel: Grillitsch, Samassékou, Kadeřábek und Toptorjäger Bebou kehren in die Startelf zurück.

Leverkusen Hertha BSC Gerardo Seoane wechselt im Vergleich zum 2:0-Erfolg gegen Wolfsburg gleich dreifach. Amine Adli hat sich während der Länderspiele verletzt und fällt für den Rest der Saison aus. Zudem fehlt Kerem Demirbay mit einer Gelbsperre und Sardar Azmoun sitzt zunächst nur auf der Bank. Dafür beginnen Charles Aránguiz, Lucas Alario und Paulinho, der sich mit seinem Doppelpack gegen den VfL für einen Einsatz empfohlen hat. Zudem ist Patrik Schick endlich zurück im Kader.

Hoffenheim Bochum Den Hinspiel-Erfolg wiederholen will Vfl-Trainer Reis heute mit frischem Personal: Leitsch, Gamboa, Danilo Soares, Asano und auch Zauberfuß Pantović erhalten eine neue Chance von Anfang an. Bella Kotchap fehlt dem VfL gelbgesperrt.

Freiburg Bayern Beim Rekordmeister, der das Hinspiel Anfang November in der Allianz-Arena dank der Tore Goretzkas (30.) und Lewandowskis (75.) mit 2:1 für sich entschieden und der in Freiburg letztmals im Mai 2015 verlor, stellt Coach Julian Nagelsmann nach dem 4:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin zweimal um. Pavard und Goretzka, der sein erstes Spiel seit Anfang Dezember bestreitet, verdrängen Stanišić und Musiala auf die Bank.

Hoffenheim Bochum Sollten die Bochumer nach dem Becherwurf-Eklat zusätzliche Motivation benötigen, lohnt ein Blick zurück aufs Hinspiel: Damals gewann die Reis-Elf mit 2:0 und Miloš Pantović erzielte sein unfassbares Weitschusstor aus 66 Metern.

Hoffenheim Bochum Für den VfL Bochum steigt in Sinsheim heute derweil das erste Spiel nach dem Becherwurf-Skandal im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. „Wir sind froh, dass wir den Fokus wieder auf den Rasen richten könnten“ sagte VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Sportlich stehen die Bochumer trotz des Spielabbruchs als Tabellen-Zwölfter weiterhin blendend da und haben den baldigen Klassenerhalt mit 32 Punkten selbst in der Hand: „Wir sind hellwach und wollen das Polster auf die Abstiegsplätze ausbauen“, sagte Trainer Thomas Reis.

Freiburg Bayern Auf Seiten der Breisgauer, deren Defensivabteilung mit 29 Gegentoren hinter dem heutigen Widersacher die zweitbeste der deutschen Eliteklasse ist und die heute im Optimalfall punktemäßig zum Tabellendritten Bayer Leverkusen aufschließen könnten, hat Trainer Christian Streich im Vergleich zum torlosen Auswärtsunentschieden bei der SpVgg Greuther Fürth zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Haberer (Bank) und Demirović (nicht im Kader) beginnen Lienhart und Höfler.

Leverkusen Hertha BSC Auch Hertha BSC konnte zuletzt wichtige Zähler einfahren. Gegen Hoffenheim gelang den Hauptstädtern ein überraschender 3:0-Erfolg. Damit setzten sie nicht nur ein klares Signal im Abstiegskampf, sondern konnten auch auf den Relegationsplatz vorrücken. Dort stehen die Berliner allerdings nur aufgrund des miserablen Torverhältnisses. Im Vergleich zu den punktgleich vor ihn liegenden Augsburgern und Stuttgartern ist die Differenz nämlich um 16 Treffer schlechter. Der Rückstand ist in den verbleibenden Partien wohl nicht mehr aufzuholen. Deshalb muss die Alte Dame unbedingt weitere Punkte einsammeln, um die Klasse halten zu können. Der Druck ist dementsprechend auch gegen die favorisierten Leverkusener groß.

Freiburg Bayern Der FC Bayern München hat nach zwei Ligaunentschieden hintereinander, durch die sich der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund auf vier Punkte verringert hatte, vor dem vereinsfußballfreien Wochenende in die Erfolgsspur zurückgefunden, indem er den 1. FC Union Berlin mit einer 4:0-Packung auf die Heimreise schickte. Vor dem Champions-League-Viertelfinalhinspiel am Mittwoch beim Villarreal CF wollen die Roten den BVB durch einen weiteren Dreier mindestens auf Abstand halten.

Leverkusen Hertha BSC Leverkusen war vor der Unterbrechung der große Gewinner im Rennen um die internationalen Plätze. Aus der oberen Tabellenhälfte konnten nur die Werkself und der FC Bayern einen Dreier einfahren. Dadurch haben die Rheinländer nun zumindest einen kleinen Vorsprung von drei Punkten auf die Verfolger aus Leipzig und Freiburg. Die gute Ausgangslage wollen sie nun natürlich behalten. Dann dürfen sie sich gegen die Berliner allerdings keinen Ausrutscher erlauben.

Bielefeld Stuttgart Bei den formstarken Stuttgartern muss Pellegrino Matarazzo heute auf den an den Adduktoren verletzten Borna Sosa verzichten. Stattdessen startet Hiroki Ito hinten links. Ansonsten schickt der Trainer die gleiche Startelf wie beim 3:2 gegen Augsburg auf den Platz.

Hoffenheim Bochum Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage bei der abstiegsbedrohten Hertha will die TSG Hoffenheim heute mit einem Heimsieg gegen den VfL Bochum in die Erfolgsspur zurück. TSG-Coach Sebastian Hoeneß fordert den Pflichtsieg: „Wir müssen auch Bochum schlagen, um tabellarisch in den Regionen zu bleiben, in denen wir uns sehen“, erklärte Hoeneß. Momentan sind die Kraichgauer mit 44 Punkten auf Tabellenplatz sechs und liefern sich mit Freiburg (45) und Leipzig (45) einen engen Kampf um die Europokalplätze.

Bielefeld Stuttgart Frank Kramer tauscht bei der Arminia im Gegensatz zur 0:4-Niederlage vor der Länderspielpause gegen Mainz auf fünf Positionen. Rechts hinten beginnt Brunner anstelle von De Medina. In der Innenverteidigung startet Nilsson. Dafür geht Andrade auf die Linksverteidigerposition. Bello rotiert dafür aus der Mannschaft. Auf der Sechs startet Prietl für Vasiliadis. Außerdem ersetzt Krüger im offensiven Mittelfeld Okugawa und Serra startet im Sturm für Lasme.

Freiburg Bayern Der SC Freiburg, in seiner langen Vereinsgeschichte bislang viermal in der Europa League und dessen Vorgängerwettbewerb UEFA-Pokal vertreten, hat sieben Spieltage vor dem Saisonende realistische Chancen, in der kommenden Spielzeit in der Champions League an den Start zu gehen: Aktuell trennt ihn nur das schlechtere Torverhältnis von Rang vier. Die mittlerweile seit sechs Partien ungeschlagenen Breisgauer ließen unmittelbar vor der Länderspielpause durch ein 0:0 bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth allerdings zwei eingeplante Punkte liegen.

Bielefeld Stuttgart Auf einem dieser Plätze steht der VfB Stuttgart. Die Schwaben machten nämlich in den vergangenen Wochen genau die gegenteilige Entwicklung zum heutigen Gegner durch. Ende Februar verspielte die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo noch zwei Siege in den Schlussminuten. Der Aufwärtstrend war aber schon damals erkennbar. Im März folgten dann drei Spiele, aus denen sieben Punkte geholt wurden. Besonders beeindruckend sind Stuttgarts Moral und Offensivpower. Gegen Gladbach und Augsburg drehte der VfB einen Rückstand in den Schlussminuten und gewann am Ende jeweils mit 3:2.

Bielefeld Stuttgart Vor etwas mehr als einem Monat stand die Arminia noch mit sechs Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf Rang 14. Diese scheinbar komfortable Position hat die Mannschaft von Frank Kramer aber in den vergangenen vier Partien verspielt. Gegen Leverkusen, Augsburg, Dortmund und Mainz hat man viermal in Folge verloren. Mittlerweile steht Bielefeld dadurch auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der einzige Lichtblick ist, dass nur ein Punkt zu den Nichtabstiegsplätzen fehlt.

Frankfurt Fürth Schlechter sieht es dagegen bei den Gästen aus Fürth aus. Der Kampf gegen den direkten Wiederabstieg war eigentlich schon zur Winterpause verloren. Nach einem kurzen Zwischenhoch im Januar/Februar wartet das Team von Stefan Leitl jetzt bereits wieder seit fünf Spielen auf einen Sieg. Gerade einmal 15 Punkte hat Fürth in den ersten 27 Spielen gesammelt - der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits 11 Zähler.

Frankfurt Fürth Die Chancen auf einen Sieg stehen gut für die Gastgeber, die sich nach einem schwachen Februar in den vergangenen Wochen wieder gefangen haben. Zwei Siege bei der Hertha und zuhause gegen den VfL Bochum sowie ein achtbares torloses Unentschieden bei RB Leipzig haben die Eintracht wieder in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen gebracht.

Frankfurt Fürth Was für Gegensätze innerhalb weniger Tage für die Eintracht aus Frankfurt! Bevor am kommenden Donnerstag der Weltklub aus Barcelona zu Gast im Deutsche Bank Park ist, wartet am Samstag Nachmittag mit dem Tabellenletzten aus Fürth der graue Fußball-Alltag. Damit auch in der kommenden Saison Fußball-Festtage auf internationalem Parkett winken, müssen die Greuther vor eigenem Publikum geschlagen werden. Ein Dreier heute und Frankfurt springt vorerst auf Rang 7, der unter Umständen für die Conference-League-Qualifikation reichen könnte.

Frankfurt Fürth Herzlich willkommen zum Spiel Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 28. Spieltag der Bundesliga.

Hoffenheim Bochum Herzlich willkommen zum Spiel 1899 Hoffenheim - VfL Bochum! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 28. Spieltag der Bundesliga.

Leverkusen Hertha BSC Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Länderspielpause. Bayer 04 Leverkusen empfängt Hertha BSC. Anstoß der Partie des 28. Spieltags ist um 15:30 Uhr in der BayArena.

Bielefeld Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zum 28. Spieltag der Bundesliga. Heute um 15:30 Uhr empfängt Arminia Bielefeld den VfB Stuttgart zum Abstiegsduell.