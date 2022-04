Heidenheim Aue 13 Die Veilchen greifen weiter an, doch mehrere Flanken landen beim Gegner und führen nicht zu Abschlüssen.

Rostock Regensburg 11 Zumindest ist Albers links mal im Strafraum. Er wird von Malone an den Beinen berührt und auch leicht geschubst, doch das ist der perfekte Beweis, dass nicht jeder Kontakt gleich ein Elfmeter ist.

Werder Nürnberg 11 Bremen ist im letzten Drittel noch sehr ungenau. Nürnberg bietet den Hausherren eigentlich etwas Platz, aber die Pässe und Dribblings sind technisch unsauber ausgeführt und führen so zu Ballverlusten.

Darmstadt Schalke 11 Tooor für SV Darmstadt 98, 1:0 durch Phillip Tietz

Tietz bringt die Lilien in Führung! Infolge einer hohen Verlagerung auf den linken Flügel flankt Skarke mit viel Effet in das Strafraumzentrum. Tietz trifft mit dem Kopf aus acht Metern zunächst nur den rechten Pfosten. Von der Fünferkante staubt er dann erfolgreich ab.

Ingolstadt Paderborn 10 Sehr gute Chance nun erneut für die Gastgeber! Nach einem langen Ball von Pich steht Schmidt plötzlich frei vor der Kiste, schließt aber aus ungünstigem Winkel und zu ungenau ab. Vermutlich hätte ein eventueller Treffer aber ohnehin nicht gezählt, denn der Angreifer stand wohl im Abseits.

Werder Nürnberg 9 Nürnberg spielt viele lange Bälle aus der Abwehr. Bremen wirkt in diesen Situationen anfällig. Bisher war es aber immer Abseits.

Rostock Regensburg 8 Verhoek kommt links vor dem Strafraum im Zweikampf viel zu spät und hat Glück nicht verwarnt zu werden. Der Einsatz zeigt aber, wie druckvoll die Gastgeber in der Anfangsphase anlaufen und die Regensburger kaum rauskommen lassen.

Heidenheim Aue 10 Erstmals zieht sich Heidenheim etwas zurück. Das möchte Aue sofort ausnutzen, doch Jonjic kann ein Anspiel nicht kontrollieren, sondern lässt es auf Kevin Müller durchrollen.

Darmstadt Schalke 9 Der Spitzenreiter sucht noch nach seinem aktiven Einstieg in die Partie. Im dichten Mittelfeld mangelt es ihm noch an der nötigen Passpräzision, um den ersten Angriff einzuleiten.

Werder Nürnberg 8 Werder hat den FCN durch einige leichte Ballverluste ins Spiel geholt. Jetzt wirken auch die Gäste etwas aktiver.

Ingolstadt Paderborn 8 Zum ersten Mal kommen die Hausherren nun mal aus der eigenen Hälfte heraus und das gar nicht mal ungefährlich. Eine Flanke von der linken Seite wird per Kopf quergelegt auf Schmidt, der es am Fünfmeterraum mit einem Fallrückzieher versucht. Der Abschluss ist allerdings nicht platziert genug. Dennoch eine schöne Aktion der Schanzer.

Werder Nürnberg 6 Groß spielt im Aufbau einen haarsträubenden Fehlpass in den Fuß eines Nürnbergers. Die Gäste gehen in den Konter, aber Friedl gewinnt links im Strafraum den Zweikampf und Bremen kommt wieder an den Ball.

Rostock Regensburg 6 Malone köpft nach einem Freistoß vom linken Flügel aus sieben Metern ins rechte Eck. Meyer hält, aber dann ertönt ohnehin ein Pfiff. Nur mit einem klaren Schubser konnte sich der Schütze im Luftduell durchsetzen.

Werder Nürnberg 6 Nürnberg wirkt in den ersten Minuten ungewöhnlich passiv. Die Bremer dürfen im Mittelfeld relativ entspannt spielen.

Rostock Regensburg 4 Meyer direkt wieder im Blickpunkt. Von rechts kommt von kurz vor der Mittellinie ein hoher Ball auf den Elfmeterpunkt. Der Keeper geht hin, faustet den Ball aber direkt zu Behrens vor ihm. Der Angreifer schießt aus zentralen 13 Metern, doch zum Glück für die Gäste stehen die Verteidiger im Weg und können blocken.

Darmstadt Schalke 6 Sobiech mit dem Kopf! Kempes Eckstoßflanke von der linken Fahne erreicht der aufgerückte Abwehrmann am nahen Fünfereck. Er befördert es mit der Stirn knapp über den Querbalken hinweg.

Heidenheim Aue 8 Gelbe Karte für Ben Zolinski (Erzgebirge Aue)

An der rechten Seitenlinie übertreibt Zolinski beim Anlaufen und tritt Mohr schmerzhaft auf den linken Knöchel.

Werder Nürnberg 4 Jung setzt zu einem beherzten Dribbling auf der linken Seite an. Dann spielt er an der Strafraumgrenze einen Doppelpass mit Füllkrug, aber der Pass des Stürmers geht ins Toraus.

Ingolstadt Paderborn 4 Nach einem Ballverlust der Gastgeber kommt Pröger an die Kugel. Der Angreifer verpasst sowohl den Abschluss als auch die Chance auf das Abspiel. Schlussendlich versucht er es dann doch, sein Schuss wird aber geblockt.

Darmstadt Schalke 4 Die erste Chance gehört den Lilien! Manu bricht auf links durch und flankt auf Höhe der Fünferkante vor den langen Pfosten. Bader produziert unbedrängt aus gut zwölf Metern nur einem unplatzierten Aufsetzer, den Fraisl in der linken Ecke stoppt.

Heidenheim Aue 5 Einen zu weiten Pass in die Spitze fängt Philipp Klewin ein, der damit zum ersten Mal die Hände an den Ball bekommt.

Rostock Regensburg 2 Das Spiel ist erneut kurz unterbrochen, da von den Tribünen Klopapier aufs Feld geschmissen wurde. Sportlich gibt es beinahe das erste Highlight, weil Sallers Rückpass etwas kurz gerät. Meyer kann kurz vor seinem Strafraum aber doch als Erster am Ball sein und klären.

Darmstadt Schalke 3 Nach einem Kurzpass Skarkes taucht Tietz im mittigen Offensivbereich unmittelbar vor der gegnerischen Abwehrkette auf. Er probiert sich aus gut 20 Metern mit einem Rechtsschuss. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball über das Tor.

Werder Nürnberg 2 Die Ecke wird von Nürnberg in den Rückraum geklärt. Agu zieht aus 22 Metern direkt ab. Der Ball fliegt aber deutlich drüber.

Werder Nürnberg 2 Bremen spielt den ersten langen Ball, den Füllkrug mit dem Kopf für Ducksch ablegt. Die Ablage kommt aber nicht beim Mitspieler an. Ein Verteidiger klärt überhastet zur Ecke.

Heidenheim Aue 3 Nach der ersten Chance lassen die Süddeutschen den Ball in aller Ruhe laufen. Aue hat sich zum Großteil in die eigene Hälfte zurückgezogen und läuft nur mit ein, zwei Mann an.

Rostock Regensburg 1 Mit etwa zwei Minuten Verspätung läuft das Spiel. Rostock trägt wie gewohnt sein blau-weißes Heim-Dress. Regensburg ist vollständig in Rot gekleidet.

Werder Nürnberg 1 Das Spiel läuft. Es ist perfektes Fußballwetter an diesem Ostersonntag.

Ingolstadt Paderborn 1 Keine Minute ist gespielt, da haben die Gäste direkt die erste Großchance! Antonitsch hat plötzlich auf der linken Seite viel zu viel Platz und zieht in den Strafraum. Sein Abschluss geht jedoch knapp am langen Eck vorbei und die Chance auf den Blitzstart ist dahin.

Werder Nürnberg 1 Spielbeginn

Heidenheim Aue 1 Direkt die erste gute Möglichkeit für Heidenheim! Die Hausherren spielen einen Freistoß aus dem linken Halbfeld quer durch den Sechzehner der Sachsen. Kurz vor der Grundlinie erreich Schimmer den Ball und spielt zurück in den Rückraum, von wo Christian Kühlwetter einläuft und volley übers Tor schießt!

Rostock Regensburg 1 Spielbeginn

Darmstadt Schalke 1 Darmstadt gegen Schalke – das Spitzenspiel der 2. Bundesliga ist eröffnet!

Darmstadt Schalke 1 Spielbeginn

Ingolstadt Paderborn 1 Auf geht's! Unter sonnigem Himmel stößt der FC Ingolstadt in Schwarz und Rot an, die Gäste aus Paderborn agieren in grauem Dress.

Ingolstadt Paderborn 1 Spielbeginn

Rostock Regensburg Vor dem Spiel gibt es eine Schweigeminute für Joachim Streich. Er ist der beste Torjäger der DDR-Oberliga und der DDR-Nationalmannschaft. Während die Spieler sich am Mittelkreis aufstellen, wird jedoch die Hymne gespielt und auch als die Musik ausgeht, singen die Fans einfach weiter. Der Schiedsrichter weiß, dass er das nicht unterbrechen kann und wartet geduldig ab. Was für eine Gänsehaut-Atmosphäre.

Heidenheim Aue 1 Der Ball ist freigegeben. Heidenheim stößt an. Los geht die wilde Fahrt!

Heidenheim Aue 1 Spielbeginn

Darmstadt Schalke Soeben haben die Mannschaften vor ausverkauften Rängen den Rasen betreten.

Heidenheim Aue Die Mannschaften betreten das Feld der Voith-Arena. Es dauert nicht mehr lange.

Rostock Regensburg Auch Gäste-Trainer Mersad Selimbegović hat natürlich die 40-Punkte-Marke als Ziel im Blick. Vor dem Spiel sagte er dazu: "Das wäre eine schöne Sache, aber nicht nur für mich, sondern für die gesamte Jahn-Familie."

Heidenheim Aue Als Schiedsrichter wurde der 32-jährige Dr. Max Burda zugeteilt. Dem Berliner assistieren die Linienrichter Stefan Lupp und Nikolai Kimmeyer.

Rostock Regensburg Als Auszeichnung für den nahenden Klassenerhalt wurde unter der Woche der Vertrag von Cheftrainer Jens Härtel und Co-Trainer Ronny Thielemann um ein Jahr verlängert. Vor dem heutigen Spiel erhofft sich Härtel eine "Stimmung wie gegen St. Pauli", um das Saisonziel 40 Punkte einzufahren.

Heidenheim Aue Anfang November trafen Heidenheim und Aue im Hinspiel aufeinander und tatsächlich siegten die Veilchen durch einen Doppelpack von Antonio Jonjic. Damals gelang es Heidenheim nicht, eine stabile Defensive der Sachsen zu überwinden und verlor letztlich verdient.

Rostock Regensburg Auch Hansas Startelf wird durch (abgelaufene) Sperren beeinflusst. Rückkehrer Malone sorgt dafür, dass Meißner auf der Bank Platz nehmen muss. Fröde beginnt nach dem deutlichen 0:3 in Düsseldorf gelbgesperrt Zuschauen, wodurch Rother reinrutscht. Zudem startet Duljević für Rizzuto.

Ingolstadt Paderborn Auf der Gegenseite muss der SC Paderborn auf Uwe Hünemeier verzichten, der nach seiner Roten Karte zwei Spiele gesperrt ist. Zudem sind auch Ron Schallenberg und Jamilu Collins nicht mit dabei. Thalhammer, Justvan und Yalcin rücken dafür in die Startelf.

Rostock Regensburg Beide Trainer tauschen ihre Aufstellungen auf vielen Positionen aus. Bei den Gästen fehlen Beste und Breitkreuz gelbgesperrt, außerdem darf auf den rotgesperrten Boukhalfa weiter nicht zurückgegriffen werden. Die erstgenannten werden durch Wekesser und Kennedy ersetzt, außerdem beginnen nach dem 1:1 gegen Ingolstadt Otto und Shipnoski für Zwarts und Makridis.

Heidenheim Aue Bei Erzgebirge Aue muss Trainer Pavel Dotchev nach dem 1:3 gegen Hannover auf den verletzten Schlussmann Martin Männel sowie den gelbgesperrten Clemens Fandrich verzichten. Dazu schauen Anthony Barylla, Sören Gonther und John-Patrick Strauß nur zu. Kompensiert werden die Wechsel durch Philipp Klewin, Dirk Carlson, Erik Majetschak, Dimirij Nazarov und Nikola Trujić.

Ingolstadt Paderborn In der Vorwoche holte der FC Ingolstadt ein achtbares 1:1 in Regensburg. Dementsprechend sieht Trainer Rüdiger Rehm keinerlei Grund, an seiner Aufstellung viel zu ändern. Der Übungsleiter schickt die gleiche Mannschaft ins Rennen, wie in der Vorwoche.

Darmstadt Schalke Bei den Gelsenkirchenern, die in der Fremde erst 13 Gegentore zugelassen haben und die den Vorsprung auf Platz vier mit einem eigenen Erfolg bis auf sechs Punkte ausbauen könnten, verzichtet Coach Mike Büskens nach dem 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 auf Änderungen seiner Startelf. Im 4-2-3-1 nimmt Bülter erneut die Rolle des Spielmachers ein.

Heidenheim Aue Auf vier Positionen wechselt Frank Schmidt im Vergleich zur jüngsten 3:0-Pleite auf Schalke. Andreas Geipl, Kevin Sessa und Maurice Malone sitzen heute nur auf der Bank. Außerdem fehlt Tim Kleindienst heute im Aufgebot. Das Quartett wird ersetzt von Jonas Föhrenbach, Dženis Burnić, Stefan Schimmer und Christian Kühlwetter.

Darmstadt Schalke Auf Seiten der Hessen, die das Hinspiel Anfang November in der Veltins-Arena dank der Treffer Tietz‘ (11., 63.), Honsaks (22.) und Gollers (89.) mit 4:2 für sich entschieden und die heute mit einem Dreier im Optimalfall auf Rang eins zurückkehren, hat Trainer Torsten Lieberknecht im Vergleich zur 1:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Nürnberg drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Schuhen (Oberschenkelprobleme), Mehlem (Bank) und Seydel (Wadenzerrung) beginnen Behrens, Gjasula und Tietz.

Ingolstadt Paderborn In einer deutlich entspannteren Lage befindet sich der SC Paderborn. Für die Ostwestfalen geht es in dieser Spielzeit nur noch um die berühmte Goldene Ananas. Nach oben und auch nach unten wird sich für den SCP nicht mehr viel tun. Das heißt aber nicht, dass die Gäste ihre Saison abschenken. So holte man in der Vorwoche in Unterzahl spät einen Punkt gegen den KSC und schlug zuvor auch den HSV.

Rostock Regensburg Aber auch mit den acht Zählern Vorsprung auf Dresden und dem 16. Rang dürfte kaum noch etwas anbrennen. Das gilt genauso für Regensburg, die bisher einen Zähler mehr sammeln konnten. Nach einer guten Hinserie, in der man 28 der 38 Zähler sammeln konnte, war der Abstieg aber auch nie ein Thema für den Jahn, der eher in der oberen Tabellenhälfte mitspielen wollte.

Werder Nürnberg Robert Klauß verändert seine Startelf auf drei Positionen im Vergleich zum Sieg gegen Darmstadt. Asger Sørensen fehlt gelbgesperrt. Er wird in der Innenverteidigung durch Florian Hübner vertreten. Außerdem kommt Taylan Duman für Johannes Geiß ins zentrale Mittelfeld und Lukas Schleimer startet anstelle von Pascal Köpke im Sturm.

Rostock Regensburg Vor heimischem Publikum möchte Hansa Rostock den vorletzten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Mit einem Sieg betrüge der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch theoretisch einholbare elf Punkte.

Ingolstadt Paderborn Die allergrößten Hoffnungen auf den Klassenerhalt dürften sich die Anhänger des FCI nicht mehr machen. Die Schanzer stehen aktuell mit 19 Punkten auf dem vorletzten Platz, zehn Zähler trennen sie vom vorerst rettenden Relegationsplatz. Durch einen heutigen Sieg könnte man diesen Rückstand dementsprechend auf sieben Zähler verkürzen. Bei noch vier Spielen wäre dann noch etwas möglich. Es zählt also nur der Sieg für den FCI!

Heidenheim Aue Für Erzgebirge Aue ist die Lage noch deutlich aussichtsloser. Nach vier Niederlagen in Folge beträgt der Rückstand ans rettende Ufer zehn Punkte. Dabei stellen die Veilchen die schwächste Defensive und müssen neben Heidenheim unter anderem noch gegen Darmstadt und Werder Bremen antreten. Im Grunde genommen müsste jedes Spiel gewonnen werden, um ein sächsisches Wunder zu schaffen.

Werder Nürnberg Ole Werner nimmt bei Bremen nur eine Änderung im Gegensatz zum Unentschieden gegen St. Pauli vor. Anthony Jung ist von einer Gelbsperre zurück. Er ersetzt Mitchell Weiser. Felix Agu wird die Seite tauschen und auf Weisers rechtem Flügel beginnen. Jung kommt über links.

Darmstadt Schalke Der FC Schalke 04 reitet nach der Anstellung Mike Büskens‘ auf einer Erfolgswelle, gewann er unter Interimstrainer doch alle bisherigen vier Spiele. Waren die Königsblauen Anfang März auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht, übernahmen sie am vergangenen Wochenende durch einen 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 die Tabellenspitze. Das Momentum ist zweifellos Schalkes Seite – S04 ist der Favorit auf den direkten Aufstieg.

Werder Nürnberg Nürnberg hat sich vergangenen Samstag durch einen 3:1-Sieg gegen Darmstadt (4.) im Aufstiegsrennen angemeldet. Bei einem weiteren Sieg heute wäre der Club ganz oben mit dabei. Das Restprogramm der Bayern hat es in sich, es bietet aber auch das Potenzial, der Überraschungsaufsteiger zu werden. Man spielt nach Bremen auch noch gegen St. Pauli und Schalke.

Ingolstadt Paderborn Hallo und herzlich willkommen zum 30. Spieltag der 2. Bundesliga. Die Saison biegt auf die Zielgerade ein und am heutigen Ostersonntag stehen einige Partien auf dem Programm. Unter anderem empfängt der FC Ingolstadt den SC Paderborn. Beginn ist wie gewohnt um 13:30 Uhr!

Heidenheim Aue Der 1. FC Heidenheim hat zuletzt gegen die Top-Klubs der Liga gespielt und dabei Siege und Niederlagen regelmäßig abgewechselt. Folgen die Süddeutschen weiter diesem Trend, müsste heute ein Sieg gegen Aue folgen. Damit würde Heidenheim auf fünf Punkte an die Aufstiegsränge heranrobben, wäre also noch nicht komplett abgeschlagen. Dazu stehen im Spielplan keine direkten Duelle mit der Konkurrenz mehr aus.

Werder Nürnberg Für Bremen sind es momentan die Wochen der Wahrheit. Vergangenes Wochenende spielten die Werderaner gegen St. Pauli (2.), heute geht es gegen Nürnberg (5.) und am kommenden Samstag heißt der Gegner Schalke (1.). Gegen St. Pauli reichte es nur zu einem 1:1. Mit einem Sieg heute gegen Nürnberg hätte man am Ende des Spieltags mindestens zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Bei einer Niederlage hingegen wäre der FCN plötzlich auf einen Punkt an den Bremern dran.

Darmstadt Schalke Der SV Darmstadt 98 befindet sich als Tabellenvierter im Aufstiegsrennen in einer Verfolgerrolle. Durch schwankende Leistungen in den letzten Wochen gehen die Lilien mit einem kleinen Nachteil in die letzten fünf Spieltage; lediglich eines ihrer jüngsten vier Matches gestalteten sie siegreich. Der 3:1-Heimerfolg gegen die KSV Holstein war eingebettet zwischen Auswärtspleiten beim SV Werder Bremen (0:1) und beim 1. FC Nürnberg (1:3).

Rostock Regensburg Hallo und Herzlich Willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Hansa Rostock und Jahn Regensburg. Die Partie am 30 Spieltag der 2. Bundesliga wird um 13:30 Uhr angestoßen.

Darmstadt Schalke Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Der SV Darmstadt 98 fordert im Spitzenspiel den Tabellenführer FC Schalke 04 heraus. Hessen und Gelsenkirchener stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen des Merck-Stadions am Böllenfalltor gegenüber.

Werder Nürnberg Hallo und herzlich willkommen zum 30. Spieltag der 2. Bundesliga. Heute um 13:30 Uhr empfängt Werder Bremen den 1. FC Nürnberg.