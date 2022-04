Dresden Schalke 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Ingolstadt Aue 45 Halbzeitfazit:

Bereits zur Pause scheint der Weg für den FC Ingolstadt geebnet. Die Schanzer führen gegen den FC Erzgebirge Aue mit 2:0.

Dresden Schalke 45 Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Simon Terodde

Der Gefoulte tritt selbst an und bringt S04 in Führung!

Dresden Schalke 44 Elfmeter für Schalke 04! Knipping patzt im Aufbau und lässt sich die Kugel von Terodde abjagen. Der Goalgetter zieht von rechts in die Box, schlägt am Fünfereck einen Haken und wird dabei von Will klar gelegt. Schiri Osmers zeigt sofort auf den Punkt und spricht den Knappen den allerersten Strafstoß in dieser Saison zu.

Ingolstadt Aue 45 Ende 1. Halbzeit

Ingolstadt Aue 44 Viel tut sich nicht mehr. Ein paar Zweikämpfe werden geführt. Von Spielkultur ist im strömenden Regen von Ingolstadt kaum eine Spur. Die Oberbayern müssen angesichts der Führung nicht mehr. Aue kann nicht.

Dresden Schalke 42 Dynamo setzt sich nochmal vorne fest und schlägt den Ball wiederholt in den Schalker Strafraum. Lode klärt dabei einmal nicht konsequent genug und Löwe kann aus knapp 30 Metern abziehen, trifft mit seinem Hammer aber nur Thiaw und nicht das Tor.

Dresden Schalke 41 Auf der anderen Seite sieht es kaum besser aus. Chris Löwes Eckball wird gleich am ersten Pfosten von Marius Lode aus der Gefahrenzone geköpft. S04 könnte dann mal kontern, Bülter wartet vorne aber vergeblich auf die Kugel.

Ingolstadt Aue 42 An der rechten Eckfahne tritt Florian Pick zur Standardsituation an. Dessen hohe Hereingabe findet den Schädel von Patrick Schmidt, doch der bekommt keinen gezielten Kopfball hin.

Dresden Schalke 39 Geht vielleicht mal was nach einer Standardsituation bei den Gästen? Immerhin ist ja "Flankengott" Ouwejan zurück und nimmt sich nun eines Freistoßes aus dem Mittelkreis an. Diesen zieht der Holländer aber genau in die Arme von Kevin Broll.

Ingolstadt Aue 38 Gelbe Karte für Ben Zolinski (Erzgebirge Aue)

Längst ist der Ball weg, da stellt Ben Zolinski noch das Bein gegen Filip Bilbija raus. Für dieses Foul kassiert der Stürmer seine fünfte Gelbe Karte der Saison und wird im Nachholspiel am Dienstag gesperrt fehlen.

Dresden Schalke 36 Gelbe Karte für Dominick Drexler (FC Schalke 04)

Unnötiger geht es wohl kaum. Drexler geht vorne ins Pressing und rennt dabei Akoto einfach über den Haufen.

Ingolstadt Aue 37 Nun gelangen die Hausherren über einen Freistoß von Florian Pick in den Sechzehner. Die hohe Hereingabe von der linken Seite wird allerdings ebenfalls eine Beute der Gästeabwehr.

Dresden Schalke 35 Dynamo gewinnt bisher fast 60% der Zweikämpfe. Die Hausherren sind einfach bissiger und griffiger als die Knappen.

Ingolstadt Aue 35 Jetzt legt sich Marcel Gaus den Ball wieder zu einer Ecke bereit. Doch diese Hereingabe besitzt nicht die Qualität und wird von den Gästen abgefangen.

Ingolstadt Aue 33 Ingolstadt kann es sich mit dieser Führung im Rücken bequem machen. Hinten lässt man seit geraumer Zeit gar nichts mehr anbrennen und versucht ab und an mal etwas nach vorn.

Dresden Schalke 34 Gelbe Karte für Ko Itakura (FC Schalke 04)

Itakuras Zupfer gegen Batista-Meier im Mittelfeld wertet Schiri Osmers als taktisches Foul und verwarnt den Japaner.

Dresden Schalke 33 Schalke hat die Offensivbemühungen in den letzten Minuten von wenig auf gar nichts gedrosselt. das ist schon verwunderlich, wie der Aufstiegskandidat hier beim Kellerkind auftritt.

Ingolstadt Aue 30 So schön die Führung für den FCI ist, eigentlich besaßen die Auer vor dieser Partie noch die besseren Chancen auf eine wundersame Rettung. Die gerät nun in weite Ferne. Pavel Dotchev selbst hatte im Vorfeld angedeutet, dass es bei einer Niederlage heute vorbei ist. Und wie sollen die Sachsen mit einem Mann weniger jetzt noch etwas ausrichten.

Dresden Schalke 31 Schröter und Akoto schieben auf dem rechten Flügel immer wieder an für die SGD. Auch die nächste Flanke ist aber harmlos und landet bei Fraisl.

Dresden Schalke 29 Auch wenn die erste Großchance aus dem Nichts kam, ist es nicht verwunderlich, dass es diese für die SGD gab. Dresden ist engagierter und macht mehr für das Spiel, während S04 weiter erstaunlich passiv agiert.

Dresden Schalke 27 Zentimeter fehlen zur Dresdner Führung! Zunächst sieht die Situation gar nicht gefährlich aus und Schröters Linksschuss aus 20 Metern wird geblockt. Will zieht dann aus etwas größerer Distanz aber auch nochmal ab und hätte damit wohl auch kaum für Gefahr gesorgt, doch Kamiński fälscht unglücklich ab und das Leder klatscht an den linken Pfosten! Da wäre Fraisl nicht mehr heran gekommen.

Ingolstadt Aue 28 Tooor für den FC Ingolstadt 04, 2:0 durch Marcel Gaus

Von der linken Seite tritt Marcel Gaus einen Eckstoß für die Schanzer. In der Mitte schraubt sich Visar Musliu vollkommen unbedrängt zum Kopfball hoch und setzt diesen aus etwa sieben Metern zielsicher ins lange Eck. Für den Innenverteidiger ist das der erste Treffer überhaupt in der 2. Liga.

Ingolstadt Aue 25 Tooor für den FC Ingolstadt 04, 1:0 durch Patrick Schmidt

Über halblinks läuft der Ball recht gut. So gelangen die Gastgeber in den Sechzehner. Mit Übersicht legt Filip Bilbija zur Mitte ab. Der nachrückende Patrick Schmidt kommt aus etwa 13 Metern frei zum Linksschuss und setzt diesen unhaltbar ins rechte Eck. Für den Angreifer ist das der zweite Saisontreffer.

Dresden Schalke 24 In den Strafräumen passiert weiterhin herzlich wenig. Beide Mannschaften haben den Fokus ganz klar auf die Defensive gelegt und spielen nur nach Balleroberungen ab und zu mal schnell nach vorne.

Ingolstadt Aue 23 In Folge der Ecke auf der rechten Seite flankt Nicolas Kühn. Dimitrij Nazarov setzt seinen Kopfball rechts am Gehäuse von Robert Jendrusch vorbei.

Ingolstadt Aue 22 Ein Freistoß von der linken Seite, getreten von Clemens Fandrich, segelt mehr oder weniger an Freund und Feind vorbei durch den Strafraum. Ein Ingolstädter Kopf ist dann doch noch leicht dran, weshalb es die allererste Ecke der Partie gibt.

Dresden Schalke 22 Auf der anderen Seite findet ein Chippball Terodde am linken Fünfereck. Der Toptorjäger der Liga kann die Kugel da aber nicht in Ruhe annehmen und kommt gar nicht erst zum Abschluss.

Dresden Schalke 20 Morris Schröter will es rechts im Schalker Strafraum mit zwei Gegenspielern aufnehmen und kommt auch zur Flanke, die allerdings von Malick Thiaw geklärt wird.

Ingolstadt Aue 20 Trotz Unterzahl stellen die Gäste ihr Mitwirken nicht ein. Aue bemüht sich um Ballbesitz und versucht, auch mal etwas nach vorn zu entwickeln. Es hilft ja auch nichts. Selbst mit einem Mann weniger zählt im Abstiegskampf nur ein Sieg.

Dresden Schalke 18 Marius Bülter bleibt zunächst mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und muss behandelt werden. Es scheint aber zunächst weiterzugehen für den Schalker.

Ingolstadt Aue 17 In Überzahl erlangen die Hausherren langsam mehr Spielanteile. In Richtung der Tore tut sich weiterhin sehr wenig. Auf den Rängen geben die Gästefans eindeutig den Ton an. An Unterstützung also fehlt es den Veilchen nicht.

Dresden Schalke 17 Gelbe Karte für Paul Will (Dynamo Dresden)

Will verfolgt Bülter an der Außenlinie und senst ihn auf Höhe der Mittellinie von hinten übel um.

Dresden Schalke 16 Nach einem langen Ball von Fraisl hat Schalke plötzlich ein bisschen Platz und Latza schickt Terodde rechts in den Sechzehner. Aus spitzem Winkel feuert der S04-Goalgetter aber genau auf Torhüter Broll.

Ingolstadt Aue 15 Von der rechten Seite fliegt eine Flanke von Florian Pick hoch in den Auer Strafraum. Halblinks am Torraum springt Patrick Schmidt in die Hereingabe und versucht, den Ball mit dem rechten Fuß in die Maschen zu befördern. Der Stürmer erwischt das Ding nicht voll. Zudem wird auf Abseits entschieden. Das aber wäre im Falle eines Treffers vermutlich per VAR-Entscheid revidiert worden.

Dresden Schalke 14 Die Zweikämpfe werden nun intensiver. Vor allem die Hausherren hauen alles rein und scheuen kein Duell. Schiri Osmers muss die ersten mahnenden Worte aussprechen, lässt die Karten aber noch stecken.

Dresden Schalke 12 Beide Teams leisten sich in dieser Anfangsphase doch etliche Fehlpässe und kommen spielerisch kaum vorwärts. Spannend wird es dann plötzlich als Schalkes Rechtsverteidiger Lode am eigenen Strafraum ausrutscht und Batista-Meier links in der Box plötzlich Raum hat. Seine Flanke landet aber nicht bei Schröter, sondern genau in den Armen von Fraisl.

Ingolstadt Aue 12 Tatsächlich geht der erste Torabschluss des Abends von den unterzähligen Gästen aus. Nach einer Kopfballverlängerung von Sören Gonther versucht es halblinks in der Box Ben Zolinski unter Bedrängnis mit einem Rechtsschuss. Dieser sorgt allerdings nicht für Gefahr.

Ingolstadt Aue 10 Sicherlich lässt sich nicht behaupten, dass wir schon Spielfluss in der Partie hatten. Die zarten Ansätze gehen jetzt allerdings den Bach runter. Die Begegnung wirkt völlig zerfahren.

Ingolstadt Aue 8 Offenbar hatten die Video-Schiedsrichter Michael Bacher und Stefan Lupp keine Einwände. Der Feldreferee hat sich die Szene auch nicht noch einmal am Monitor angeschaut. In jedem Fall scheint das eine sehr harte Entscheidung zu sein.

Dresden Schalke 9 Jetzt verbuchen auch die Gäste ihren ersten Abschluss. Bülter macht einen langen Ball fest und legt für Latza ab, der aus 25 Metern flach aufs linke Eck schießt. Keeper Broll taucht blitzschnell ab und pariert sicher.

Dresden Schalke 7 Schalke agiert bisher sehr zurückhaltend und ist vor allem auf Sicherheit bedacht. Offensiv geht bei den Knappen noch gar nichts. Dynamo hingegen schiebt immer wieder über die rechte Seite an, die ersten Flanken bleiben aber erfolglos.

Ingolstadt Aue 7 Rote Karte für Prince Owusu (Erzgebirge Aue)

Bei einem Auer Einwurf rangeln Marcel Gaus und Prince Owusu ein wenig. Letzterer stößt den Gegenspieler gegen den rechten Arm. Gaus geht theatralisch zu Boden. Das ist allenfalls ein angedeuteter Schlag. Florian Heft reicht das, um glatt Rot zu ziehen.

Ingolstadt Aue 6 In dieser Phase bemühen sich die Gäste um etwas Konstruktivität, nisten sich in der gegnerischen Hälfte ein. Zug zum Tor entwickelt sich noch nicht.

Dresden Schalke 4 Beide Teams agieren aus einer ähnlichen Grundordnung mit einer Viererkette und einem klassischen Sechser davor. Dresden startet mutig und sucht den Weg nach vorne, ein erster Fernschuss von Michael Akoto rauscht klar über den Kasten von Martin Fraisl.

Ingolstadt Aue 4 Dann hechtet Nico Antonitsch einen halben Meter über dem Boden mit dem Kopf zum Ball. Es ist erstaunlich, dass der Ingolstädter dafür einen Freistoß bekommt, denn der Fuß von Ben Zolinski ist da beim besten Willen nicht zu hoch.

Ingolstadt Aue 3 Behutsam gehen es beide Mannschaften an. Viel Tempo gibt erst einmal nicht auf. Man versucht, Passsicherheit zu erlangen und sich auf die nassen Bedingungen einzustellen.

Dresden Schalke 2 Die heimischen Fans machen gleich mal richtig Alarm und feiern ihre Rückkehr mit einem kleinen Feuerwerk. Auch 3.000 Schalker Anhänger sind mitgereist um ihr Team zu unterstützen.

Dresden Schalke 1 Der Ball rollt! Dynamo spielt wie üblich in Gelb-Schwarz, S04 ebenso traditionell in Blau-Weiß.

Dresden Schalke 1 Spielbeginn

Ingolstadt Aue 1 Ungemütlich präsentiert sich das Wetter in Ingolstadt. Es regnet bei spärlichen drei Grad. Diesen Bedingungen trotzen allenfalls etwa 4.000 Zuschauer. Es gibt keinerlei Kapazitätsbegrenzungen für den Audi-Sportpark mehr.

Ingolstadt Aue 1 Spielbeginn

Dresden Schalke Die Tabelle spricht vor dem Spiel nicht für die Hausherren, die Historie dafür aber schon. Und zwar deutlich. Fünfmal ist Schalke zu einem Pflichtspiel in Dresden angetreten, fünfmal ging die SGD als Sieger vom Platz. Zuletzt 2014, als man die damals in der Champions League kickenden Knappen als Drittligist aus dem DFB-Pokal warf. Das Hinspiel in der laufenden Saison ging allerdings klar mit 3:0 an S04.

Ingolstadt Aue Beide Klubs standen sich in dieser Saison bereits zweimal gegenüber. Es begann in der ersten Pokalrunde mit einem 2:1-Heimsieg des FCI. Dafür revanchierte sich Aue am 11. Spieltag der 2. Liga zu Hause mit einem 1:0. In der letzten gemeinsamen Saison davor (2018/2019) gewann Ingolstadt daheim ebenfalls (3:2). Für den letzten Veilchen-Sieg im Audi Sportpark müssen wir eine weitere Spielzeit zurückgehen. Im September 2017 gewannen die Sachsen mit 2:1.

Dresden Schalke Erstmals seit zwei Jahren ist das Rudolf-Harbig-Stadion heute mit fast 30.000 Fans wieder richtig voll. Es ist also alles angerichtet für einen großen Fußballabend in Elbflorenz.

Dresden Schalke Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers. An den Seitenlinien assistieren Robert Kempter und Konrad Oldhafer und über den Videobeweis wacht Felix Zwayer.

Ingolstadt Aue Nun aber gilt Aue mit acht Punkten in der Fremde als gleichermaßen auswärtsschwach wie Ingolstadt. Auf Reisen gelang den Sachsen lediglich ein Sieg. Den errangen die Veilchen im November in Rostock (2:1). In den fünf folgenden Gastspielen gelangen zwei Teilerfolge auf St. Pauli (2:2) und in Paderborn (3:3). Darüber hinaus hat man im März immerhin mal ein Spiel gewonnen – zu Hause gegen Jahn Regensburg (1:0). Im letzten Punktspiel setzte es dann wieder eine 0:3-Heimpleite gegen den KSC. Wie bereits erwähnt, es müssen Siege her. Und angesichts der Situation beider Vereine, sollten die in Serie errungen werden, wenn es noch Rettung geben soll.

Dresden Schalke Bei den Gästen hat Interimscoach Mike Büskens einen Traumeinstand gefeiert und aus den Partien in Ingolstadt und gegen Hannover die Maximalausbeute von sechs Punkten geholt. Jüngst haben die Knappen im Trainerstab nochmal aufgerüstet, um den angepeilten Aufstieg tatsächlich zu realisieren und Peter Hermann als Co-Trainer von Büskens verpflichtet. Druck empfindet dieser angeblich nicht. Ich möchte nicht von Druck sprechen. Vielmehr haben wir eine Chance, gemeinsam etwas Großes zu erreichen“, so der Trainer der Königsblauen im Vorfeld der Partie. Büskens erwartet im ausverkauften Stadion eine hitzige Atmosphäre. "Die Fans werden ihre Mannschaft 90 Minuten lang antreiben. Wir müssen Ruhe am Ball entwickeln und dürfen uns nicht von der Hektik anstecken lassen" so der 54-Jährige.

Ingolstadt Aue Was für die Schanzer besonders schwer wiegt, ist die Heimschwäche. Im Audi-Sportpark gelang ein kümmerlicher Sieg. Neun Tore und sieben Punkte sind die ganze Ausbeute in dieser Saison. Dieser eine Dreier gelang vor Weihnachten gegen Dynamo Dresden (3:0). Seither sind die Oberbayern in vier Heimspielen ohne Sieg, ergatterten lediglich einen Zähler. Insgesamt steht der FCI derzeit bei vier Niederlagen in Folge – die letzten drei ohne eigenen Treffer. Viel Zuversicht lässt sich aus diesen Fakten nicht ziehen.

Ingolstadt Aue Mehr Kellerduell geht nicht. Es stehen sich hier das Schlusslicht und der Tabellenvorletzte gegenüber. Beide Mannschaften sind ziemlich abgeschlagen und müssen eigentlich auf ein Wunder hoffen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Dem FCI fehlen zum Relegationsplatz 13 Punkte, bei den Erzgebirglern sind es neun. Da helfen nur noch Siege. Gerade im direkten Duell gegeneinander ist verlieren verboten. Und da relativiert es sich auch, dass die sich hier die beiden angriffs- und abwehrschwächsten Teams begegnen. In beiden Rubriken sind die Ingolstädter mit einem Torverhältnis von 22:52 das negative Maß der Dinge in der 2. Liga.

Dresden Schalke Die Hausherren sind das einzige Team in der Liga, das auch Anfang April noch auf den ersten Dreier des Jahres wartet. Allerdings hatte es das Programm der Sachsen auch in sich. Schalke ist der siebte Gegner aus den Top acht in Serie, der Dynamo gegenübersteht. Dabei hat Dresden immerhin vier Unentschieden eingesammelt. Die wirklich wichtigen Spiele im Abstiegskampf stehen also noch aus für die SGD, trotzdem will man sich auch heute nicht verstecken und dem Aufstiegskandidaten aus Gelsenkirchen die Stirn bieten. "Wir wollen gegen Schalke zwei gute Halbzeiten spielen. Wir wollen aktiv sein und Torchancen erarbeiten, aber auch gut verteidigen", so Coach Guerino Capretti.

Ingolstadt Aue Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor knapp zwei Wochen gibt es aufseiten der Hausherren vier Veränderungen. Anstelle von Dominik Franke, Merlin Röhl (beide Gelbsperre), Dennis Eckert-Ayensa (nicht im Kader) und Stefan Kutschke (Bank) rutschen Marcel Gaus, Thomas Keller, Patrick Schmidt und Valmir Sulejmani in die Ingolstädter Startelf. Bei den Gästen kehrt Martin Männel nach überwundener Coronavirus-Infektion ins Tor zurück. Dafür räumt Philipp Klewin den Platz zwischen den Pfosten. Darüber hinaus bleibt in Aues Anfangsformation alle beim Alten.

Dresden Schalke Auch für S04 gab es kurzfristig noch eine Hiobsbotschaft. Der zuletzt gut aufgelegte Rodrigo Zalazar fehlt aufgrund einer Fußprellung. Dafür ist Thomas Ouwejan nach überstandener Verletzung zurück und übernimmt auch gleich die linke Seite von Kerim Çalhanoğlu (Bank). Für Zalazar rutscht Danny Latza ins Team, außerdem beginnt noch Marcin Kamiński anstelle von Victor Pálsson, der ebenfalls auf der Bank sitzt.

Ingolstadt Aue Herzlich willkommen zur 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend! Den 28. Spieltag eröffnen wir unter anderem mit der Partie des FC Ingolstadt gegen den FC Erzgebirge Aue. Um 18:30 Uhr soll der Anstoß erfolgen.

Dresden Schalke Zum Personal: Die Gastgeber müssen auf Torjäger Christoph Daferner verzichten. Der Dresdener Goalgetter wurde positiv auf Covid-19 getestet. Im Vergleich zum letzten Spiel rotieren zudem Guram Giorbelidze, Yannick Stark und Agyemang Diawusie auf die Bank. Dafür beginnen Chris Löwe, Paul Will, Heinz Mörschel und Václav Drchal.

Dresden Schalke Nach zweiwöchiger Länderspielpause geht es im Unterhaus in die heiße Phase und für beide Teams steht heute einiges auf dem Spiel. Dresden liegt im Tabellenkeller aktuell auf dem Relegationsplatz und könnte mit einem Dreier erstmals seit dem 24. Spieltag wieder die Abstiegszone verlassen. Schalke hat nach zwei Siegen unter Mike Büskens den Anschluss an die Aufstiegsränge hergestellt und könnte an diesem Abend auf den oberen Relegationsplatz klettern.