Frankfurt Bochum 65 Gelbe Karte für Herbert Bockhorn (VfL Bochum)

Bockhorn reißt Kostić links vor der Grundlinie zu Boden, weil er sich ohne Foul nicht mehr zu helfen weiß und verursacht nicht nur den Freistoß, sondern sieht auch noch Gelb.

Dortmund Bielefeld 67 Beim Blick auf die Gästebank wird klar, dass sich die personellen Alternativen von Kramer-Vertreter Ilia Gruev in engen Grenzen halten. Mit Prietl und Klos verfügt er lediglich über zwei Feldspieler auf der Bank, die einen Profivertrag haben.

Frankfurt Bochum 64 Polters Schuss aus der zweiten Reihe wird zur Ecke abgeblockt. Selbiger kommt beim Standard aus acht Metern auch zum Kopfball, kann Trapp damit aber vor keine Herausforderung stellen.

Frankfurt Bochum 63 Antwi-Adjei kommt sofort mit Tempo über links, Tuta kann ihn aber von einer Flanke abhalten. Allerdings nur auf Kosten einer Ecke. Der Standard von Stafylidis bringt aber nichts ein.

Dortmund Bielefeld 64 Hazard und Malen verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend. Reyna und Haaland, der erstmals seit Ende Januar zum Einsatz kommt, betreten den Rasen.

Frankfurt Bochum 61 Dreifachwechsel beim VfL: Holtmann, Asano und Osterhage gehen vom Feld. Locadia, Antwi-Adjei und Pantović ersetzen das Trio.

Dortmund Bielefeld 63 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Erling Haaland

Frankfurt Bochum 61 Einwechslung bei VfL Bochum: Jürgen Locadia

Dortmund Bielefeld 63 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

Frankfurt Bochum 61 Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

Dortmund Bielefeld 63 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Gio Reyna

Frankfurt Bochum 60 Einwechslung bei VfL Bochum: Christopher Antwi-Adjei

Dortmund Bielefeld 63 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

Frankfurt Bochum 60 Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

Dortmund Bielefeld 61 Über Wolf fährt der BVB einen Konter. Von der rechten Strafraumseite legt der Ex-Frankfurter quer für Hazard, der aus mittigen zehn Metern direkt abnimmt. Der grätschende Pieper verhindert, dass der Ball auf das Tor kommt.

Frankfurt Bochum 60 Einwechslung bei VfL Bochum: Miloš Pantović

Frankfurt Bochum 60 Auswechslung bei VfL Bochum: Patrick Osterhage

Frankfurt Bochum 58 Lindstrøm knickt beim Aufkommen nach dem Kopfballduell unglücklich auf und muss auf dem Rasen behandelt werden, scheint aber vorerst weitermachen zu können.

Dortmund Bielefeld 60 Malen scheitert an der Latte! Der Niederländer dringt über halbrechts in den Sechzehner ein und visiert aus gut 13 Metern mit dem rechten Spann die lange Ecke an. Nachdem Ortega verpasst hat, klatscht der Ball an die Unterkante des Querbalkens und fliegt von dort auf die linke Seite.

Frankfurt Bochum 57 Den fälligen Eckball von Kostić kann Bochum locker klären, der bringt keine Gefahr.

Frankfurt Bochum 56 Stafylidis klärt direkt vor der Grundlinie rigoros zur Ecke und trifft eine Ordnerin voll im Gesicht - er entschuldigt sich sofort und erkundigt sich bei ihr, es scheint aber alles in Ordnung zu sein.

Dortmund Bielefeld 58 Hack feuert aus halbrechten 21 Metern einen wuchtigen, aber unplatzierten Schuss mit dem rechten Spann ab. Kobel steht genau richtig und packt zu.

Frankfurt Bochum 54 So schnell kann es gehen. Frankfurt scheint in der Kabine eine Ansage zu hören bekommen zu haben und dreht innerhalb von fünf Minuten und elf Sekunden diese Partie. Bochum wirkt noch immer unter Schock, weiß gar nicht, wie ihm geschieht.

Dortmund Bielefeld 56 Gegen aufgerückte Ostwestfalen dribbelt Bellingham über den halblinken Korridor an den Sechzehner und probiert sich aus vollem Lauf und 17 Metern mit einem Linksschuss. Der verfehlt den anvisierten linken Winkel deutlich.

Dortmund Bielefeld 55 ... Hazards Hereingabe ist für die tiefe rechte Strafraumseite bestimmt. Can kommt kurz vor der Grundlinie zwar noch an den Ball, produziert aber eine Bogenlampe, die sich hinter Ortegas Kasten senkt.

Frankfurt Bochum 52 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:1 durch Daichi Kamada

Spiel gedreht! Kostić wird auf der linken Außenbahn perfekt hinter die Abwehrreihe steil geschickt und bringt das Leder scharf durchs Zentrum. In der Mitte lauert niemand, aber Knauff macht den Ball am zweiten Pfosten nochmal heiß. Er legt quer für Lindstrøm, der verlängert für Kamada und der Japaner hält drei Meter vor dem Tor den Fuß rein und drückt die Kugel über die Linie.

Dortmund Bielefeld 54 Hazard wird im halblinken Offensivraum durch Wimmer zu Fall gebracht...

Frankfurt Bochum 50 Holtmann geht im Strafraum gegen Tuta zu Boden, tritt aber eher selbst in den Rasen und fordert auch gar nicht erst den Strafstoß. Weiter geht es mit Abstoß für Frankfurt.

Frankfurt Bochum 48 Der perfekte Start für Frankfurt. So hatten sich die Hausherren den zweiten Durchgang natürlich nicht ausgemalt, jetzt steht alles wieder auf Anfang.

Dortmund Bielefeld 51 Ein ziemlich wilder Wiederbeginn kommt intensiv daher, ist von vielen harten Zweikämpfen geprägt. Die Ostwestfalen kombinieren sich über halbrechts in den Sechzehner. Lasmes Schuss aus gut 14 Metern wird durch Dahoud geblockt.

Dortmund Bielefeld 50 Weder Marco Rose noch Ilia Gruev haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Dortmund Bielefeld 47 Wimmer will den fälligen Freistoß aus halblinken 19 Metern mit dem rechten Innenrist in den linken Winkel schlenzen. Seine Ausführung ist aber zu niedrig angesetzt und bleibt in der schwarz-gelben Mauer hängen.

Frankfurt Bochum 46 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Erhan Mašović (Eigentor)

Ist das bitter. Der VfL bringt die SGE höchstpersönlich zurück ins Spiel. Knauff hat rechts zu viel Platz und spielt im Strafraum den ebenso freien Lindstrøm an. Der zieht halbrechter Position ab, visiert das lange Eck an und Mašović hält den Fuß rein, fälscht unhaltbar für Riemann ins eigene Tor ab.

Frankfurt Bochum 46 Der zweite Durchgang läuft und Frankfurt hat sich anscheinend einiges vorgenommen - nach 20 Sekunden ist die SGE bereits im gegnerischen Strafraum.

Frankfurt Bochum 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Dortmund Bielefeld 46 Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Nach einem Steilpass auf die halblinke Angriffsseite kreuzt Can kurz vor dem Sechzehner die Laufbahn Lasmes. Zum Freistoß in gefährlicher Lage gesellt sich eine Gelbe Karte gegen den Dortmunder.

Dortmund Bielefeld 46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Signal-Iduna-Park! In ungewohnter personeller Zusammenstellung ist Dortmund 14 Tage nach dem letzten Einsatz weit davon entfernt, die abstiegsbedrohten Ostwestfalen in spielerischer Hinsicht zu dominieren. Die ebenfalls ersatzgeschwächte Arminia ist bisher ein unangenehmer Widersacher für den Favoriten und bleibt ein Kandidat für eine Überraschung.

Dortmund Bielefeld 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Frankfurt Bochum 45 Halbzeitfazit

1:0 führt der VfL Bochum zur Pause bei Eintracht Frankfurt. Die Hausherren kamen besser ins Spiel und hatten früh die erste Chance, aber Polter schockte die SGE nach einem Standard und seitdem übernahm der VfL die Oberhand im Partie und bestätigte die Führung, die auch nach 45 Minuten nicht unverdient ist. Bochum hatte sogar die Megachance, um auf 2:0 zu erhöhen, dafür hatte Frankfurt kurz vor dem Pausenpfiff nochmal eine Drangphase, die auch zum Ausgleich hätte führen können. Insgesamt ist die Partie ziemlich ausgeglichen, aber mit kleinen Vorteilen für die Gäste.

Frankfurt Bochum 45 Ende 1. Halbzeit

Frankfurt Bochum 45 Kostić tritt den Freistoß scharf ins Zentrum, Hinteregger kommt völlig frei zum Kopfball und zwingt Riemann mit dem Abschluss aus neun Metern zur starken Parade.

Frankfurt Bochum 45 Gelbe Karte für Patrick Osterhage (VfL Bochum)

Osterhage verliert das Laufduell gegen Jakić, kann ihn aber nicht ziehen lassen und stoppt den Ball im Fallen mit der Hand. Das gibt einen Freistoß im linken Halbfeld und Gelb für den Bochumer.

Frankfurt Bochum 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Frankfurt Bochum 44 Bochum hat die kleine Drangphase der Frankfurter erst einmal übersteht, kann es sich noch in die Pause retten?

Dortmund Bielefeld 45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen den DSC Arminia Bielefeld mit 1:0. In einer Anfangsphase, in der das Kellerkind einige Male gefährlich im gegnerischen Sechzehner auftauchte, verzeichneten die Schwarz-Gelben durch einen Pfostenschuss Malens eine erste sehr gute Chance (9.). Der BVB hatte zwar auch in der Folge Aufbauprobleme, erzwang durch Wolf aber trotzdem die Führung (21.). Nach gut 25 Minuten baute er seine Präsenz in der gegnerischen Hälfte dann doch deutlich aus und hätte durch Wolf beinahe nachgelegt; Ortega parierte glänzend (31.). Daraufhin bremste die Gruev-Truppe den negativen Trend wieder und verhinderte weitere klare Gelegenheiten des Tabellenzweiten. Bis gleich!

Dortmund Bielefeld 45 Ende 1. Halbzeit

Frankfurt Bochum 43 Knauff setzt sich wunderbar rechts durch, zieht an die Grundlinie und spielt das Leder scharf in den Fünfer. Borré versucht es mit der Hacke, wird aber von Mašović noch entscheidend gestört und trifft den Ball nicht richtig.

Dortmund Bielefeld 45 Bello kommt gerade noch rechtzeitig! Der Startelfdebütant hat nach Bellinghams Flugball auf die rechte Strafraumseite zunächst das Nachsehen gegne Hazard, der aus spitzem Winkel abzieht. Bello blockt den Schuss mit einer sauberen Grätsche.

Frankfurt Bochum 42 Frankfurt beschwert sich, aber die Entscheidung des Unparteiischen auf dem Rasen wird auch vom VAR bestätigt. Bockhorn zieht von hinten an Kostić und lässt nicht locker, bis der Serbe im Strafraum zu Boden geht. Aber der Kontakt reicht nicht für einen Strafstoß.

Dortmund Bielefeld 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Signal-Iduna-Park soll 120 Sekunden betragen.

Frankfurt Bochum 40 Zentimeter fehlen zum Ausgleich. Bella-Kotchap klärt eine Flanke aus dem linken Halbfeld mit dem langen Bein, erwischt seinen eigenen Keeper aber völlig auf dem falschen Bein und der betet den Ball hauchdünn am Pfosten vorbei.

Dortmund Bielefeld 43 Auch Wolf probiert sich mit einem Schuss aus mittlerer Distanz, allerdings aus halbrechter lage. Auch sein wuchtiger Abschluss ist etwas zu hoch angesetzt.

Frankfurt Bochum 38 Kleiner Aufreger im Frankfurt-Strafraum: Polter geht zu Boden und hält sich das Gesicht, aber da bekommt er unabsichtlich einen Arm leicht an den Kopf.

Frankfurt Bochum 37 Frankfurt weiß nicht, wie es momentan gegen diesen VfL zu Chancen kommen soll. Bochum kontrolliert den Ball und lässt ihn sicher durch die eigenen Reihen zirkulieren.

Dortmund Bielefeld 41 Malen setzt sich im offensiven Zentrum gegen drei Bielefelder durch, taucht direkt vor der Abwehrkette auf und schießt aus 20 Metern mit dem rechten Innenrist. Der Versuch rauscht nur knapp über das Gästegehäuse hinweg.

Dortmund Bielefeld 39 Okugawa probiert sich nach Brunners Flanke vom rechten Flügel aus mittigen 13 Metern mit einer Volleyabnahme. Er trifft den Ball nicht richtig und befördert ihn in Richtung Eckfahne.

Frankfurt Bochum 34 Hinten aber bleibt vor allem Hinteregger stabil, der Asano mal wieder ganz lässig abkocht und ihm vor dem Strafraum den Ball abnimmt.

Frankfurt Bochum 33 Die Gäste sind das optisch bessere Team. Sie spielen zielstrebiger nach vorne, während Eintracht zu viele Fehlpässe ins eigene Spiel einbaut und nach vorne die Genauigkeit fehlt.

Dortmund Bielefeld 36 Pieper stoppt Malen im Mittelfeld mit einem beidhändigen Griff um dessen Hüfte, um einen schnellen Gegenstoß der Schwarz-Gelben zu unterbinden. Unverständlicherweise zieht dieses taktische Vergehen keine Verwarnung nach sich.

Frankfurt Bochum 31 Kostić nimmt sich dem Freistoß zentral vorm Tor an, zimmert ihn aber in die Mauer. Den Nachschuss setzt er dann aus gleicher Position deutlich drüber.

Dortmund Bielefeld 33 ... nimmt die Entscheidung nach Kontakt zum VAR und eigener Betrachtung in der Review-Arena aber zurück, da sich Hack unabsichtlich selbst angeschossen hat.

Frankfurt Bochum 30 Gelbe Karte für Anthony Losilla (VfL Bochum)

Losilla lässt nicht von Lindstrøm los, trifft ihn dann 18 Meter vor dem Tor mit dem Fuß unten am Knöchel und bringt ihn auf Kosten eines Freistoßes zu Fall - Gelb gibt es obendrauf.

Dortmund Bielefeld 32 Es gibt Strafstoß für Dortmund! Bei der Annahme eines Flugballs im eigenen Sechzehner springt Hack der Ball vom Oberschenkel an den ausgefahrenen rechten Arm. Referee Dankert zeigt sofort auf den Punkt...

Dortmund Bielefeld 31 Wolf beinahe mit dem Doppelpack! Der Ex-Frankfurter visiert nach Bellinghams Rücklage von der tiefen linken Strafraumseite aus mittigen 13 Metern per linkem Innenrist die flache rechte Ecke an. Bielefelds Keeper Ortega taucht schnell ab und verhindert den Einschlag mit der linken Hand.

Dortmund Bielefeld 30 In Sachen Vorwärtsgang geht bei den Hausherren fast alles über die rechte Außenbahn; Passlack setzt dort deutlich mehr Akzente als sein Gegenüber Schulz.

Frankfurt Bochum 27 Bochum spielt mit der Führung im Rücken fast wie beflügelt, tritt deutlich selbstbewusster auf, muss sich aber auch in den Allerwertesten beißen, nicht schon höher zu führen.

Frankfurt Bochum 25 Gelbe Karte für Djibril Sow (Eintracht Frankfurt)

Sow räumt im Mittelfeld Polter von hinten ab und sieht im Nachtrag dafür völlig zu Recht den gelben Karton - es ist sein fünfter in dieser Saison.

Frankfurt Bochum 24 Das muss das 2:0 sein! Der VfL trägt den Angriff nahezu perfekt vor, aber einen Frankfurter lässt Bochum nicht hinter sich. Polter legt links per Hacke für Holtmann auf, der mit Tempo in den Strafraum zieht. Im perfekten Moment legt er quer rüber für Asano, der freistehend aus acht Metern zum Abschluss kommt - aber Trapp hält den Schuss mit einer Monsterparade.

Dortmund Bielefeld 28 Bellingham zieht aus dem halblinken Offensivkorridor nach innen und probiert sich aus gut 21 Metern mit einem rechten Spannschuss. Der rauscht weit rechts am Gästekasten vorbei.

Dortmund Bielefeld 27 Die Gruev-Auswahl zeigt sich unbeeindruckt vom Gegentor. Auch nach einer knappen halben Stunde bringt sie immer wieder gute Spielzüge auf den Rasen, durch sie sie jedenfalls bis an den gegnerischen Sechzehner kommt.

Frankfurt Bochum 23 Eine unmittelbare Reaktion der Frankfurter bleibt aus. Stattdessen holt sich Bochum immer mehr Selbstbewusstsein und steht etwas höher als noch zuvor.

Dortmund Bielefeld 24 Im Falle einer Niederlage würde Bielefelds Vorsprung auf den Relegationsplatz an diesem Wochenende von drei auf zwei Zähler schrumpfen. Derweil verkürzen die Schwarz-Gelben den Rückstand auf Rang eins auf sieben Punkte.

Frankfurt Bochum 21 Angekündigt hat sich die Bochumer Führung nicht gerade - Frankfurt wirkte bisher spritziger und mutiger nach vorne, während sich der VfL hauptsächlich auf Konter verließ.

Frankfurt Bochum 20 Storks zieht noch die Linie, aber es gibt schnell die Bestätigung, dass das Tor mit rechten Dingen zuging. Kein Abseits von Polter.

Frankfurt Bochum 19 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Sebastian Polter

Und dieser Freistoß wird teuer! Stafylidis flankt butterweich mit Zug zum Tor an den Fünfer und Polter stellt den Körper vor Hinteregger, der keine Chance hat, den Bochumer noch zu stoppen. Dessen Kopfball aus sieben Metern schlägt unhaltbar unten rechts im Kasten ein.

Frankfurt Bochum 18 Bochum kontert über rechts - Sow kann Rexhbeçaj nicht stoppen, aber Hinteregger fährt gegen Asano die Sense aus und foult ihn gut 30 Meter vor dem Tor im rechten Halbfeld.

Dortmund Bielefeld 21 Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Marius Wolf

Dortmund nutzt seine zweite Chance! In den Nachwehen einer Freistoßflanke bewahrt Bellingham im Durcheinander an der mittigen Sechzehnerkante den Überrblick und verlagert halbhoch auf die rechte Strafraumseite zu Hazard. Der spielt flach an die Fünferkante. Wolf schiebt mit dem linken Innenrist in die halblinke Ecke ein.

Frankfurt Bochum 17 In einer temporeiche und attraktiven Anfangsphase tun beide Mannschaften einiges fürs Spiel, auch wenn die ganz großen Möglichkeiten noch ausbleiben. Aber es spielen beide mit offenem Visier.

Dortmund Bielefeld 19 Gelbe Karte für Cédric Brunner (Arminia Bielefeld)

Brunner bremst Malen im rechten Mittelfeld aus, indem er ihn an der rechten Schulter festhält. Die erste Verwarnung der Partie ist fällig.

Dortmund Bielefeld 18 In ungewohnter personeller Zusammenstellung offenbart die Defensivabteilung des BVB einige Abstimmungsprobleme, durch die der Außenseiter durchaus zu aussichtsreichen Angriffsszenen kommt. Der Tabellenzweite scheint für Bielefeld heute nicht unschlagbar zu sein.

Frankfurt Bochum 15 Losilla feuert aus der zweiten Reihe. Sein Schuss aus dem linken Halbfeld verfehlt sein angepeiltes Ziel aber deutlich.

Dortmund Bielefeld 17 Lasme mit dem Kopf! Der Franzose ist am Elfmeterpunkt Adressat einer scharfen Hereingabe Schöpfs von der rechten Außenbahn. Er lässt sie über die Stirn mittig auf den Kasten gleiten. Dort packt Kobel sicher zu.

Frankfurt Bochum 13 Frankfurt belagert den VfL-Strafraum! Kostić' Eckball von rechts landet genau auf dem Fuß von Kamada, der einen Tick zu lange zögert und dann beim Schussversuch aus 14 Metern zentral im Sechzehner geblockt wird.

Dortmund Bielefeld 16 Okugawa gegen Kobel! Lasme erobert den Ball im halbrechten Offensivkorridor und spielt flach in den Sechzehner zu seinem japanischen Kollegen, der aus 14 Metern auf die flache rechte Ecke schießt. Kobel wehrt zur Seite ab.

Frankfurt Bochum 11 Der Standard kommt sofort zurück! Holtmann gewinnt die Kugel vor dem eigenen Sechzehner und sprintet über das gesamte Feld, wird am anderen Strafraum aber in letzter Sekunde von Knauff und Sow abgekocht.

Dortmund Bielefeld 15 Wimmer führt den Premiereneckstoß von der rechten Fahne aus. In der Luft hat der Ball die Linie bereits überquert, so dass es Abstoß für den BVB gibt.

Frankfurt Bochum 10 Kostić ärgert sich, denn da war deutlich mehr drin. Links im Strafraum lässt er erst Rexhbeçaj ins Leere rutschen, findet dann aber keinen Abnehmer in der Mitte und Mašović klärt auf Kosten einer Ecke.

Dortmund Bielefeld 12 Das Rose-Team bekommt noch nicht die nötige Geschwindigkeit in ihre Kombinationen, um das Mittelfeld der Ostwestfalen spielerisch zu überwinden. Der letztjährige Aufsteiger kann mit seinem Start in die Partie zweifellos zufrieden sein.

Frankfurt Bochum 9 Trapp spielt den Ball ganz schwach aus seinem Strafraum direkt in die Füße von Holtmann. Dessen Flanke auf Asano in den Strafraum wird von N'Dicka geklärt.

Frankfurt Bochum 8 Frankfurt übernimmt etwas mehr Spielanteile, Bochum lauert allerdings stark und wartet auf Ballverluste der Hausherren - provoziert sie aber auch.

Dortmund Bielefeld 9 Malen scheitert am Pfosten! Wolf ist auf der tiefen rechten Strafraumseite Adressat eines langen Schlages durch Passlack. Er legt direkt flach zurück in den zentralen Bereich des Sechzehners. Aus vollem Lauf nimmt Malen aus zwölf Metern direkt ab und setzt den Ball an die rechte Stange.

Frankfurt Bochum 5 Bochum steht hoch und Frankfurt nutzt das beinahe aus. Knauff und Borré schalten sich beide vorne mit ein und sind sich nicht ganz einig, wer zum Ball soll - Bella-Kotchap nimmt ihnen die Entscheidung ab und klärt per langem Bein zur Ecke. Tuta kommt beim Standard aus acht Metern sogar zum Kopfball, schickt ihn aber klar über das Gehäuse.

Frankfurt Bochum 4 Bochum versucht es mit schnellem Spiel nach vorne, Hinteregger kocht Asano im eigenen Sechzehner aber ganz cool ab und bereinigt die Situation.

Dortmund Bielefeld 7 Die Arminia kontert gefährlich! Wimmer erobert den Ball im halbrechten Abwehrraum gegen Schulz und treibt ihn dann über 50 Meter bis an den gegnerischen Sechzehner. Als er seinen Steilpass auf Lasme abgibt, steht dieser klar im Abseits.

Frankfurt Bochum 2 Und auf der Gegenseite hat die SGE die erste richtig dicke Möglichkeit! Knauff leitet auf der rechten Außenbahn ein, schickt Borré halbrechts an die Grundlinie und der flankt an den Elfmeterpunkt zurück. Kamada steht völig frei, trifft den Volley aber nicht richtig und verfehlt aus neun Metern knapp rechts vorbei.

Frankfurt Bochum 1 Bochum sagt ein erstes Mal hallo im Frankfurter Strafraum, Trapp pflückt sich eine abgefälschte Polter-Flanke von rechts aber locker aus der Luft.

Dortmund Bielefeld 4 Die Schwarz-Gelben verzeichnen in den ersten Momenten Feld- und Ballbesitzvorteile. Sie finden allerdings noch keine Wege in das letzte Rasendrittel.

Frankfurt Bochum 1 Auf geht's! Bochum stößt an.

Frankfurt Bochum 1 Spielbeginn

Frankfurt Bochum Und eine kurzfristige Änderung in der Startelf gibt es noch zu vermelden. Bei Bochum beginnt nun doch Holtmann für Blum. Es ist nicht bekannt, ob Blum sich beim Aufwärmen verletzt hat.

Dortmund Bielefeld 1 Dortmund gegen Bielefeld – Durchgang eins im Signal-Iduna-Park ist eröffnet!

Dortmund Bielefeld 1 Spielbeginn

Frankfurt Bochum Schiedsrichter der Partie ist Marco Fritz, als VAR fungiert heute Sören Storks. In wenigen Minuten kann es losgehen. Vor dem Anpfiff wird noch eine Gedenkfeier für Jürgen Grabowski abgehalten. Der Weltmeister von 1974 spielte zwischen 1965 und 1980 für die Eintracht. Am Donnerstag starb er im Alter von 77 Jahren.

Dortmund Bielefeld Es gibt eine Gedenkminute für die Opfer des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Dortmund Bielefeld Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Frankfurt Bochum Tatsächlich ist die SGE sogar Bochums Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen Verein gewann der VfL öfter in der Bundesliga: 24 Mal. Auch das Hinspiel in dieser Saison ging mit 2:0 an Bochum. Die Bilanz der letzten fünf Partien geht allerdings an Frankfurt, im Kalender muss man dafür aber schon weit blättern. 2013 siegte Frankfurt im Pokal, in der Saison zuvor gewann die Eintracht beide Begegnungen in der 2. Liga.

Dortmund Bielefeld Bei den Ostwestfalen, deren letzter Bundesligasieg in Dortmund vom 19. März 2000 datiert und die mit nur 22 Treffern über die schwächste Offensivabteilung der nationalen Eliteklasse verfügen, stellt Kramer-Vertreter Ilia Gruev nach der 0:1-Heimpleite gegen den FC Augsburg fünfmal um. Pieper, Bello, Schöpf, Lasme und Hack nehmen die Plätze von Guilherme Ramos, Nilsson, Castro, (allesamt positive Coronatests), Kunze (nicht im Kader) und Klos (Bank) ein.

Dortmund Bielefeld Auf Seiten der Schwarz-Gelben, die das Hinspiel Ende Oktober dank der Treffer Cans (31.), Hummels' (45.) und Bellinghams (72.) mit 3:1 für sich entschieden und die in ihrem Bundesligaheimspielen durchschnittlich 2,5 Punkte holen, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim FC Augsburg drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Guerreiro, Hummels (beide positive Coronatests) und Brandt (Bank) beginnen Schulz, Passlack und Wolf. Haaland sitzt erstmals nach längerer Verletzungspause wieder auf der Bank.

Frankfurt Bochum Bochum hingegen glänzt mit acht Zählern in der Fremde nicht gerade als Auswärtsschreck. Dennoch holte der VfL in dieser Saison bereits einige wichtige, teils spektakuläre Ergebnisse, wie das 4:2 gegen die Bayern vor wenigen Wochen. Kleinvieh macht auch Mist passt vielleicht am besten zu den Bochumern, die überall immer wieder Punkte einsammeln und eine mehr als ordentliche Aufsteigersaison hinlegen. Das Pokalaus in der Verlängerung gegen Freiburg war zwar ein kleiner Dämpfer im Ruhrpott, aber die Mannschaft von Trainer Reis schlug letzte Woche in der Liga beim wichtigen 2:1 über Schlusslicht Fürth zurück und bewies Moral. Heute gibt es den Anreiz, Frankfurt die fünfte Heimniederlage in Serie beizubringen, was ein Negativrekord für die Hessen wäre.

Dortmund Bielefeld Der DSC Arminia Bielefeld befindet sich als Tabellen-15. zwar knapp über dem Strich, doch durch drei Niederlagen in den jüngsten vier Begegnung ist die Tendenz eine negative. Der klaren 0:3-Auswärtspleite bei Bayer Leverkusen folgte am vergangenen Freitag eine 0:1-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten FC Augsburg. Im Falle weiterer Misserfolge könnten die Ostwestfalen noch vor der Länderspielpause auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Frankfurt Bochum Nach einer kleinen Krise von drei Ligaspielen ohne Sieg und ohne eigenen Treffer fanden die Frankfurter letzte Woche zurück in die Erfolgsspur. Mit dem 4:1 bei der Hertha schoss man sich ein wenig aus der Krise, das 2:1 in der Europa League bei Betis Sevilla stieß zudem das Tor zum Viertelfinale weit auf. Beide Partien fanden allerdings in der Fremde statt - 2022 ein gutes Zeichen in Mainhattan. Denn im eigenen Stadion gelang der Eintracht als einziges Team der Bundesliga noch kein Heimsieg in diesem Jahr. Kein Wunder also, dass man sich in der Heimtabelle auch in ganz schlechter Gesellschaft mit den abstiegsbedrohten Fürthern und Bielefeldern wiederfindet, die auch nur 13 Punkte Punkte zu Hause holten.

Frankfurt Bochum Bochums Trainer Reis muss heute auf drei Mann verzichten. Gamboa fehlt mit Gelbsperre, Danilo Soares und Leitsch erkrankten an Corona. Für das Trio starten Mašović, Bockhorn und Stafylidis. Zudem rotieren Löwen, Holtmann und Antwi-Adjei auf die Bank und Osterhage, Blum sowie Asano in die Startelf.

Frankfurt Bochum Blicken wir direkt auf das Personal, beginnend bei den Hausherren, die Mittwoch noch in Sevilla spielten. Oliver Glasner schickt trotz der Doppelbelastung die exakt gleiche Startelf aufs Feld, die mit 2:1 in Spanien den Erfolg brachte.

Dortmund Bielefeld Borussia Dortmund, am vergangenen Wochenende wegen der Welle an Coronainfektionen beim geplanten Gegner 1. FSV Mainz 05 spielfrei, kann heute im Rennen um die Meisterschaft Boden gutmachen, nachdem der FC Bayern durch das gestrige 1:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim erneut zwei Punkte liegenlassen hat. Infolge des 1:1-Unentschiedens vor 14 Tagen beim FC Augsburg müssen die Schwarz-Gelben einen weiteren unangenehmen Widersacher aus dem Tabellenkeller überflügeln, um den Rückstand auf Rang eins auf sieben Punkte zu verkürzen.

Frankfurt Bochum Beide Teams müssen noch mit einem Auge nach unten schauen, dürfen aber auch umgekehrt auch noch ganz dezent auf die europäischen Plätze schielen. Bochum liegt zwar neun Punkte über dem Strich, Frankfurt sogar elf, aber bei noch acht ausstehenden Spieltagen ist die Messe noch nicht endgültig gelesen. Umgekehrt wird vor allem Frankfurt mit sieben Zählern Rückstand auf Leipzig und Rang sechs auf ein erneutes Engagement in Europa hoffen, aber die Konkurrenz ist groß. Für Aufsteiger Bochum ist Europa intern sowieso kein Thema, elf Zähler Rückstand dürften wohl aber auch zu viel sein. Im Ruhrpott wird man auch mit einem gesicherten Platz im Mittelfeld mehr als zufrieden sein - und den hat man sich in dieser Saison verdient.

Dortmund Bielefeld Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am frühen Sonntagabend! Borussia Dortmund empfängt am 26. Spieltag den DSC Arminia Bielefeld. Schwarz-Gelbe und Schwarz-Weiß-Blaue stehen sich ab 17:30 Uhr auf dem Rasen des Signal-Iduna-Parks gegenüber.