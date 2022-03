Gäbe sich die Werkself mit einem Unentschieden zufrieden oder ist sie bereit, im Kampf um einen Dreier mehr zu riskieren als in den letzten Minuten? In der Live-Tabelle beträgt der Vorsprung auf die Nicht-Champions-League-Ränge fünf Punkte.

Filip Kostić darf ausführen, rutscht dabei aber weg und scheitert so an der Mauer.

Reicht den Niedersachsen das knappe 1:0? Union bleibt dran und sucht nach Lücken in der VfL-Defensive. Nach einem Sololauf vor den linken Sechzehner-Rand löffelt Oczipka den Ball nicht ungefährlich am langen Eck vorbei.

Gelbe Karte für Benjamin Henrichs (RB Leipzig) Eggestein spielt in der eigenen Hälfte einen Pass mit dem Kopf. Henrichs kommt zu spät in den Zweikampf und rennt den Freiburger voll um. Dafür gibt es Gelb.

Die Bayern steigern die Geschwindigkeit in ihren Angriffen und sorgen damit für immer größere Probleme in der Leverkusener Defensivabteilung. Immer häufiger dringen sie in den gegnerischen Sechzehner vor.

In dieser Phase wirkt es das erste Mal so, als wäre die Freiburger Defensive nicht perfekt sortiert. Bisher weiß Leipzig das noch nicht zu nutzen.

Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:4 durch Rafael Borré Nur 75 Sekunden nach dem Anschluss dämpft Borré alle Berliner Hoffnungen! Kamada kann unbehelligt durch das Mittelfeld dribbeln und setzt Borré links am Strafraumrand in Szene. Der Angreifer zieht am wegrutschenden Boyata vorbei und schweißt die Kugel aus 14 Metern flach in die linke Ecke!

Casteels verhindert den Ausgleich! Prömel darf ungehindert von der linken Seite flanken und verfrachtet das Leder weich in den Strafraum. Awoniyi köpft hoch aufs Tor und scheitert am starken Reflex von VfL-Schlussmann Casteels!

Tooor für Hertha BSC, 1:3 durch Davie Selke Aus dem Nichts der Anschlusstreffer! Nach einer Flanke von der linken Seite klärt Sow die Kugel per Kopf genau in die Füße von Selke, der aus 17 Metern volles Risiko geht und den Ball volley nimmt. Der Abschluss des Stürmers fliegt ins rechte Eck. Ein toller Treffer!

Mukiele, Haïdara und Kampl spielen ein paar schnelle Pässe und erarbeiten sich so etwas Platz. Das letzte Zuspiel von Kampl landet zwar in den Armen von Flekken, aber derartige Kombinationen könnten für Unruhe in der Gäste-Defensive sorgen.

Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:3 durch Jesper Lindstrøm Die Hertha fällt in der Defensive völlig auseinander. Ein langer Ball von Hinteregger reicht, um die BSC-Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Boyata und Lotka kommunizieren nicht richtig, am Ende geht der Keeper zum Ball, klärt diesen aber genau in die Füße von Lindstrøm. Der Frankfurter hebt die Kugel aus 30 Metern halbrechter Position über alle hinweg ins leere Tor.

Adli auf Wirtz! Der junge Franzose setzt sich auf der linken Außenbahn gegen Süle durch, tankt sich in den Sechzehner und passt flach vor den kurzen Pfosten. Wirtz kommt zwar vor dem grätschenden Upamecano an den Ball, drückt ihn aus spitzem Winkel aber an das Außennetz.

Gvardiol spielt mal einen guten langen Ball über die Freiburger Abwehrkette. Forsberg hatte sich davongeschlichen. Am Sechzehner will er die Kugel runterholen, ihm misslingt aber die Ballannahme. Flekken ist zur Stelle.

Eggestein verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball. Aber Gulde rückt sofort aus der Dreierkette raus, setzt Forsberg unter Druck und verhindert so den schnellen Gegenangriff. Die elf Freiburger sind heute alle hellwach.

Gelbe Karte für Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) Ohne Chance auf den Ball rennt Demirbay Kimmich am gegnerischen Sechzehner von hinten in die Beine. Der Ex-Hoffenheimer kassiert seine achte Gelbe Karte in der laufenden Saison.

Der Wiederbeginn in der Allianz-Arena ist von einem hohen Tempo geprägt; hüben wie drüben wird der schnelle und direkte Weg in die Spitze gesucht. Die Roten verzeichnen in dieser Phase Ballbesitzvorteile.

Holtmann gibt von links kurz in den halblinken Rückraum zu Polter. Der 30-Jährige probiert es mit einer Art Chip in die Mitte zum völlig freistehenden Antwi-Adjei. Dieser gerät aber zu kurz.

Die Leipziger schaffen es jetzt ab und zu, sich in den Freiburger Strafraum zu spielen. Bisher passiert das immer weit außen und so entsteht trotzdem keine Torgefahr, aber die Roten Bullen sind schon wesentlich näher am Freiburger Tor als noch in Durchgang eins.

Wieder Eisern Union! Nun läuft Awoniyi rechts die Linie herunter und leitet den Ball gefährlich in den Fünfer weiter. Becker schleicht sich von hinten an Brooks vorbei und trifft das Außennetz.

RB hat seine erste Ecke in dieser Partie. Angeliño bringt den Ball von rechts in der Mitte. Aber Flecken klärt mit beiden Fäusten.

In Wolfsburg laufen ab sofort die zweiten 45 Minuten. Geht es sofort wieder Hin und Her?

Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Allianz-Arena! Mehr als eine halbe Stunde lang hatte der Rekordmeister die formstarke Werkself im Griff und lang verdient vorne, ohne einem zweiten Treffer wirklich nahegekommen zu sein. Mit dem Gegentor verlor er die Kontrolle aber komplett und musste sich glücklich schätzen, dass Leverkusen nicht die Führung an sich reißen konnte. Zeigt sich der Spitzenreiter nach der Pause wieder gefestigt oder hat Bayer eine realistische Chance auf einen Sieg?

Halbzeitfazit Der SC Freiburg beweist in beeindruckender Art und Weise, wieso er in dieser Saison um die Champions-League-Plätze mitspielt. In der ersten Halbzeit gegen RB Leipzig zeigte die Mannschaft von Christian Streich eine herausragende Leistung. In einer Spiegelung des Leipziger Systems verteidigten die Breisgauer extrem diszipliniert. In Strafraumnähe wurden die Leipziger häufig sogar in Manndeckung genommen. Das gefiel den Hausherren überhaupt nicht. Leipzig erspielte sich nur eine einzige ernsthafte Torchance. Die RB-Spieler wirkten zusehends genervt von der eigenen Ideenlosigkeit. Freiburg ließ sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Die Gäste lauerten auf ihre eine Chance. Und als diese kam, schlugen sie zu.

Halbzeitfazit: Halbzeit in Bochum, der VfL führt mit 1:0 gegen Greuther Fürth. Der Anfang der Partie gestaltete sich über weite Strecken ausgeglichen. Beide Teams agierten kämpferisch, kamen aber nicht zu klaren Möglichkeiten. Die erste glasklare Aktion mündete direkt in der Führung: Leitsch schob nach Lindes Parade gegen Löwens Freistoß aus kurzer Distanz ein. In der Folge kontrollierten die Hausherren das Geschehen und hatten durch Rexhbeçaj noch einen vernünftigen Abschluss. Das Kleeblatt muss in Abschnitt zwei mehr investieren, wenn es nicht mit null Punkten nach Hause fahren möchte. Bis gleich!

Halbzeitfazit: Nach einer unterhaltsamen 1. Halbzeit geht der VfL Wolfsburg im Heimspiel gegen Union Berlin mit einer 1:0-Führung in die Pause! Die Partie benötigte im ersten Durchgang keinerlei Anlaufzeit und bot sofort Torchancen en masse. Erst legte der VfL mit einer schnellen Drangphase los und traf schon in der 3. Minute durch Schlager den Pfosten. Danach antwortete Union mit gefährlichen Angriffen über die Flügel und einer guten Gelegenheit von Heintz (14.). Wolfsburg widerrum nahm wenig später ebenfalls wieder Tempo auf und bejubelte in der 25. Minute das 1:0 durch ein Eigentor von Unions Awoniyi. Zuvor erspielten sich die Wolfsburger gleich drei Großchancen nacheinander. Der Pausenstand ist daher durchaus verdient.

Halbzeitfazit: 1:1 steht es zur Pause der Bundesligapartie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Trotz eines dominanten Auftakts der Süddeutschen gehörte die erste Chance den Rheinländern: Adli verfehlte den Heimkasten in der 9. Minute nur knapp. Nach einer guten Viertelstunde legte der Rekordmeister an Durchschlagskraft zu und belohnte sich schnell: Süle bestrafte eine Fehlerkette in der gegnerischen Abwehr mit dem Führungstor (18.). Daraufhin wurde die Werkself noch passiver und war fast durchgängig am eigenen Sechzehner gefordert. Weitere klare Abschlüsse verpasste die Nagelsmann-Auswahl allerdings. Nachdem der Seoane-Truppe in Minute 34 nach langer Zeit ein gefährlicher Konter gelungen war, kam sie wenig später aus heiterem Himmel zum Ausgleich: Müller verlängerte eine Freistoßflanke Demirbays in den eigenen Kasten (36.). Damit kippte die Partie komplett zugunsten der Rheinländer. Eine plötzlich vogelwilde FCB-Abwehr ließ Großchancen durch Adli (38.) und Aránguiz (42.), ehe Gnabry auf der Gegenseite am Ende eines Gegenstoßes nur knapp das zweite Heimtor

Halbzeitfazit: Ohne Nachspielzeit geht es in die Pause! Und die Heimfans begleiten die Hertha mit Pfiffen in die Kabine. Eintracht Frankfurt führt nach 45 Minuten bei Hertha BSC völlig verdient mit 1:0. Von Beginn an hatten die Adlerträger hier alles im Griff und erspielten sich auch schnell aussichtsreiche Torchancen, die aber ungenutzt blieben. So war es Knauff, der seine Mannschaft nach 17 Minuten mit dem da schon überfälligen Führungstreffer belohnte. Die Hausherren hingegen zeigten sich über weite Strecken der ersten Halbzeit sehr verunsichert, schenkten viele Bälle einfach her und entwickelten kaum Torgefahr. Da muss sich BSC-Coach Korkut in der Halbzeit etwas einfallen lassen. Wir sind gespannt wie es nach dem Seitenwechsel weitergeht. Bis gleich!

Freiburg muss seit dem Tor immer wieder zu kleinen Fouls greifen, um die Leipziger auf Außen zu stoppen. Das führt dazu, dass der Ball durch Standards häufiger in den Strafraum fliegt. Bisher können Schlotterbeck und Co. aber immer klären.

Aránguiz mit der nächsten hundertprozentigen Möglichkeit! Adli gelangt über rechts erneut in den Rücken der Verteidigungslinie. Er passt flach und hart in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Aránguiz nimmt von dort direkt ab, doch Ulreich verhindert den Einschlag mit einem starken Reflex per linker Hand.

Wieder Adli! Der Ex-Toulouse-Akteur gelangt nach Demirbays Pass in die Tiefe auf rechts hinter die gegnerische Abwehrkette und hat freie Bahn in Richtung Ulreich. Er schiebt den Ball aus gut 13 Metern an der langen Ecke vorbei. Zudem hat der Franzose im Abseits gestanden.

Erneut spielen die Hauptstädter im Aufbau einen schlampigen Fehlpass und laden die Gäste zum Konter ein. Lindstrøm bleibt in der Folge aber an Kempf hängen.

Adli mit der Riesenchance zum 1:2! Der junge Franzose fängt einen kurzen Rückpass Upamecanos vor dem herauslaufenden Keeper Ulreich ab, zieht rechts an diesem vorbei und will aus spitzem Winkel in das leere Tor einschieben. Der Ball prallt aber gegen den nahen Außenpfosten .

Der VfL findet nun Gefallen am Kontern und stellt sich hinten gegen die Sturmreihe der Eisernen auf. Union hofft derweil auf gefährliche Pässe in Halbräumen und schlägt gerne hohe Bälle auf die Flügel.

Kimmich findet Lewandowski! Der Pole lässt eine Freistoßflanke des Nationalspielers vom linken Flügel am Elfmeterpunkt über seine Stirn in Richtung Tormitte gleiten. Der Ball fliegt nur knapp drüber. Zudem hat der Pole im Abseits gestanden.

Ein Schritt fehlt! Roussillon schickt den Ball mit besten Grüßen hoch in die gegnerische Hälfte und hofft auf einen freien Mitspieler. Wind will einlaufen und verpasst den langen Schlag nur knapp.

Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Thomas Müller (Eigentor) Ein auf einem Missverständnis beruhendes Eigentor Müllers beschert Leverkusen den Ausgleich! Demirbays Freistoßflanke von der rechten Außenbahn erreicht der Nationalspieler am Elfmeterpunkt unbedrängt vor dem herauslaufenden Torhüter Ulreich. Er spitzelt es an diesem vorbei in den verlassenen Kasten.

Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Maxim Leitsch Irre Szene! Den fälligen Freistoß zirkelt Löwen fast vom linken Strafraumeck direkt aufs Tor. Linde fischt den Versuch überragend aus dem Winkel und lenkt ihn an den Innenpfosten. Niemand schaltet so schnell wie Leitsch, der die Murmel schließlich über die Linie drückt.

Aus dem Nichts die Ausgleichschance für Leverkusen! Am Ende eines über Adli vorgetragenen Konters passt Diaby von der rechten Strafraumseite auf Höhe des Elfmeterpunkts nach innen. Pavard klärt zwar vor Wirtz, befördert den Ball aber beinahe in den rechten Winkel des eigenen Kastens.

So richtig kommt die VfL-Offensive noch nicht zum Zuge. Insbesondere Polter hängt im Sturmzentrum noch in der Luft.

Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Taiwo Awoniyi (Eigentor) Jetzt steht es 1:0! Arnold bringt den nächsten gefährlichen Eckball von rechts, den sich Union selbst in Tor legt. Awoniyi stört Keeper Luthe beim Herauslaufen und macht am ersten Pfosten daher ein Eigentor.

Die Werkself vermittelt nach dem Gegentor einen verunsicherten Eindruck, bringt kaum noch längere Ballbesitzphasen auf den Rasen. Sie findet in dieser Phase überhaupt keine Wege in die Hälfte der Hausherren.

Es wird etwas ruhiger an der Aller. Der VfL will sich von Union bei den schnellen Gegenstößen nicht mehr überraschen lassen und geht das Spiel nun deutlich kontrollierter an.

In der Live-Tabelle baut das Nagelsmann-Team seinen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund auf elf Punkte aus. Die Schwarz-Gelben sind an diesem Wochenende wegen der Flut an positiven Coronatests bei Gegner Mainz 05 spielfrei.

Nicht die feine Art! Schlager will Haraguchi an der Seitenlinie stoppen und schubst den Japaner dabei in den Kamermann. Kohfeldts Ärger darüber ist verständlich, die Aktion von Schlager ist total unnötig.

Tooor für Bayern München, 1:0 durch Niklas Süle Süle bringt den Rekordmeister in Führung! Nachdem Hrádecký eine weitere Ecke Kimmichs von links unterlaufen hat, verpassen die Leverkusener Verteidiger in zwei Anläufen den klärenden Ball. Hincapié legt daraufhin unfreiwillig per Kopf für Süle ab. Der donnert den Ball aus halbrechten sieben Metern in die kurze Ecke.

In der nähe des eigenen Strafraums verteidigt der SC Freiburger teilweise sehr mannorientiert. Leipzigs Ausnahmekönner sind alle zugestellt. Nur die Innenverteidiger bekommen Zeit und Platz. Denen fällt aber nichts ein. So entwickelt sich ein behäbiges Spiel ohne Strafraumaktionen.

Jetzt taucht auch RB mal vorne auf. Angeliño bringt eine Flanke aus dem linken Halbfeld in die Mitte. Am Fünfmeterraum geht Poulsen zum Kopfball. Er trifft die Kugel aber nicht richtig. So ist es leichte Beute für Flekken im Tor.

Freiburg hat mal etwas Platz zum Kontern. Demirović bekommt den Ball in den Lauf, aber die Leipziger Dreierkette ist im Laufduell kaum zu bezwingen. In diesem Fall stellt Gvadiol den Angreifer und vereitelt so die Chance.

Gute Chance für Union! Awoniyi vernascht auf der linken Außenbahn Bornauw und spielt den Ball gefährlich in den Fünfer. Direkt vor dem Tor will Prömel die Kugel ins Tor stochern, kann sich gegen Bewacher Mbabu aber nicht durchsetzen.

Grifo bringt aus dem rechten Halbfeld einen Freistoß in den Strafraum. Klostermann klärt per Kopf. Bisher neutralisieren sich beide Teams.

Kempf spielt im Aufbau einen katastrophalen Fehlpass genau in die Füße von Kamada. Der Japaner schaltet sofort um und schickt Lindstrøm über rechts in die Box, dieser braucht jedoch etwas zu lange mit dem Abschluss. So kann sich Kempf in den Schuss werfen und abblocken.

Die Roten starten mit hohen Ballbesitzwerten in den Nachmittag, kombinieren über die gesamte Rasenfläche bereits sehr flüssig. Bayer sucht noch nach einem aktiven Einstieg in die Partie.

Aber der zweite Angriff hat es in sich! Der VfL bleibt dran und befördert kurz darauf eine erneute Hereingabe von Arnold ganz gefährlich in den Fünfer. Am rechten Pfosten fehlen Białek Zentimeter zum 1:0!

Kimmich will aus mittigen 21 Metern einen ersten Warnschuss abgegeben. Der wuchtige Versuch des Nationalspielers prallt an Tah ab, der noch rechtzeitig aus der Abwehrkette vorgerückt ist.

Jetzt läuft das Spiel. Vor rund 15.000 Zuschauern stößt Union Berlin an und trägt dabei rote Trikots. Der VfL läuft in Grün auf.

Der Ball rollt! Hertha hat in blau-weißen Trikots angestoßen, Frankfurt ist ganz in Schwarz gekleidet.

Bevor der Ball rollt, gehen auch in Wolfsburg natürlich alle Blick in Richtung der Ukraine. Der VfL und die DFL haben gleichzeitig viele Aktionen vorbereitet, um den Menschen in der Ukraine zu gedenken. Der VfL Wolfsburg trägt heute daher auch kein VW-Logo auf der Brust, sondern ein Peace-Zeichen.

Für die Freiburger war das Weiterkommen also mit deutlich mehr Anstrengung verbunden. Das könnte sich heute bemerkbar machen, auch weil RB den deutlich breiteren Kader hat. Domenico Tedesco kann fast seine gesamte Mannschaft austauschen, ohne einen erkennbaren Leistungsabfall in Kauf zu nehmen. Auch Christian Streich wird heute rotieren, ob dabei an die starken Leistungen der vergangenen Wochen angeknüpft werden kann, bleibt abzuwarten.

Beide Mannschaften waren unter der Woche im Pokal erfolgreich. Leipzig gab sich bei Hannover 96 keine Blöße und besiegte den Zweitligisten auch in der Höhe verdient mit 4:0. Beim SC Freiburg gestaltete sich der Halbfinaleinzug deutlich spannender. Die Breisgauer waren beim VfL Bochum zu Gast und mussten mit einem 1:1 nach 90 Minuten in die Verlängerung. Dort erzielte der eingewechselte Roland Sallai erst in der 120. Minute den 2:1-Siegtreffer.

Bayer Leverkusen hat zehn Spieltage vor dem Saisonende beste Chancen, ab dem späten Sommer erstmals seit drei Jahren wieder in der europäischen Königsklasse vertreten zu sein. Infolge der 2:3-Auswärtsniederlage beim 1. FSV Mainz 05, die nach zwei Führungen und zwei Gegentoren in der absoluten Schlussphase zustande kam, besiegten die Rheinländer am letzten Samstag den DSC Arminia Bielefeld mit 3:0 und hielten den Vorsprung auf Platz fünf bei vier Zählern.

Doch auch die Gäste aus Frankfurt kommen im Jahr 2022 einfach nicht richtig in Tritt. Seit drei Bundesliga-Partien warten die Adlerträger auf etwas Zählbares und blieben in allen Spielen auch torlos. Allerdings ist die SGE auswärts in dieser Saison stärker als daheim und holte 18 der 31 Punkte als Gastmannschaft. "Wir haben Respekt vor der Hertha, die mehr Qualität hat, als es die Saison gezeigt hat. Sie haben erfahrene Spieler, die wissen, wo das Tor steht, und generell viele personelle Möglichkeiten. Wir sind gewarnt. Ich erwarte sie aggressiv und spielstark", sagte Trainer Oliver Glasner im Vorfeld über den Gegner.

Nachdem der FC Bayern München durch die starke zweite Halbzeit gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth in die Erfolgsspur zurückgekehrt war, indem er mit 4:1 gewonnen hatte, meisterten die Roten die unangenehme Auswärtsaufgabe bei der SG Eintracht Frankfurt glanzlos: Sanés Treffer in der 71. Minute bescherte ihnen einen 1:0-Erfolg. Für den dritten Sieg in Serie gegen einen formstarken Gast benötigen sie heute aber eine weitere klare spielerische Steigerung.

Es war eine bittere Woche für die Blau-Weißen. Nach der knappen Heimniederlage in der Bundesliga gegen RB Leipzig (0:1) stand am Mittwoch das Pokalviertelfinale gegen den SC Freiburg an. Als alles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, patzte Abwehrmann Leitsch böse. Die Breisgauer bedankten sich und sicherten sich mit dem Sieg (1:2) den Einzug ins Halbfinale. Heute gilt es für den VfL, diesen Schock zu verdauen. Gegen das Tabellenschlusslicht sind drei Punkte fest eingeplant, um den Abstand auf die Abstiegsränge weiter stabil zu halten.

Hertha BSC Frankfurt

Nach dem 0:3 in Freiburg ist Hertha BSC auf den Relegationsrang zurückgefallen. Den letzten Sieg in der Bundesliga gab es für die Hauptstädter noch vor der Winterpause, als man Borussia Dortmund mit 3:2 bezwang. Nun stehen die Berliner als Letzter der Rückrundentabelle vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt enorm unter Druck wie auch Trainer Tayfun Korkut weiß: "Basics sind wichtig, gerade in einer nicht so guten Phase. Die einfachen Schritte, die Laufbereitschaft – das muss sitzen. Dort müssen wir noch einmal zulegen. Wir müssen hartnäckig bleiben und unser Engagement noch erhöhen. So wollen wir das Pendel, mit dem Support der Fans, wieder in unsere Richtung kippen lassen."