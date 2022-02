M'gladbach Wolfsburg Für die Opfer des russischen Angriffs auf die Ukraine gibt es eine Gedenkminute. Die ist auch dem unter der Woche verstorbenen Mönchengladbacher U23-Spieler Jordi Bongard gewidmet.

M'gladbach Wolfsburg Soeben haben die Mannschaften vor 10000 Zuschauern den Rasen betreten.

Fürth Köln Das Hinspiel, das die Kölner mit 3:1 für sich entscheiden konnten, war das erste Aufeinandertreffen in der Bundesliga. Doch auch ansonsten spricht die Bilanz für den FC. Von 19 Duellen konnten sie zehn für sich entscheiden. Dazu gab es zwei Siege der SpVgg und sieben Unentschieden. Den letzten direkten Vergleich in Fürth werden zudem alle Domstädter in bester Erinnerung haben. Im Mai 2019 siegten die Geißböcke mit 4:0 und machten dadurch den Aufstieg perfekt.

Fürth Köln Im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Frankfurt nimmt Steffen Baumgart drei Wechsel vor. Anthony Modeste und Marvin Schwäbe kehren in die Startelf zurück. Dafür müssen Sebastian Andersson und Timo Horn auf der Bank Platz nehmen. Zudem beginnt Jan Thielmann für Dejan Ljubicic.

Union Berlin Mainz Referee der Partie ist Bastian Dankert. Ihm assistieren Rene Rohde und Marcel Unger. VAR ist Guido Winkmann.

Leverkusen Bielefeld Bayer 04 ist der klare Favorit, vor allem in der aktuellen Spielzeit muss das aber erstmal nichts heißen. Nach der 0:4-Heimklatsche im Hinspiel hat die Arminia heute etwas gutzumachen. Man darf gespannt sein, wie sich die Partie entwickeln wird!

Fürth Köln Stefan Leitl vertraut zum dritten Mal nacheinander derselben Startelf. Nach dem guten Auftritt gegen den FCB und dem Sieg gegen Hertha BSC gibt es da auch keinen Grund zu.

Freiburg Hertha BSC Besonders problematisch gestaltet sich bei Korkut derzeit vor allem die Personallage. Neben den vielen Ausfällen bei den Feldspielern fehlt heute auch Stammkeeper Schwolow wegen eines positiven Corona-Falls. Nachwuchskeeper Marcel Lotka muss daher aushelfen und feiert mit 20 Jahren sein Bundesliga-Debüt.

Leverkusen Bielefeld Die Worte seines Gegenüber Gerardo Seoane zeigen, dass die Coaches den Spielverlauf ähnlich einschätzen. "Ich gehe davon aus, dass es uns über Phasen gelingen wird, Bielefeld in die eigene Platzhälfte zu drücken. Gleichzeitig wollen wir eine gute Restverteidigung und ein verbessertes Gegenpressing, damit wir das Konterspiel des Gegners besser kontrollieren", erklärte er.

Leverkusen Bielefeld Im verletzungsbedingten Fehlen von Patrik Schick, der mit 20 Treffern hinter Lewandowski der beste Knipser der Liga ist, sieht Bielefeld-Trainer Kramer einen Vorteil für sein Team. Er weiß jedoch auch, dass Leverkusen nicht nur an einem Spieler zu messen sei und es auch andere Möglichkeiten habe. Weiterhin sei Leverkusen immer nach vorne gerichtet, die sich dadurch ergebenden Räume wolle er entschlossen beim Schopf packen.

Union Berlin Mainz Mut schöpfen können die Eisernen aus den bisherigen Bundesliga-Duellen mit Mainz. Drei der fünf Aufeinandertreffen konnten die Berliner für sich entscheiden und erzielten dabei zehn Treffer. Auch im Hinspiel war Union beim 2:1 in Mainz siegreich.

Freiburg Hertha BSC Auch wenn das Amt eines Bundesligatrainers gewiss ein Traumjob ist, so möchte man mit Hertha-Trainer Tayfun Korkut derzeit wohl kaum tauschen. Der 47-jährige Interimscoach taumelt mit der Hertha weiter in Richtung Zweitklassigkeit und kassierte zuletzt sogar eine üble 1:6-Pleite gegen RB Leipzig. Mit nur einem Punkten aus den vergangenen sechs Bundesligaspielen steht mittlerweile sogar Entlassung Korkuts zur Debatte, die aktuell aber noch von Fredi Bobic unterdrückt wird. Laut des Hertha-Managers kämpfe Korkut vor allem mit alten Problemen und „Altlasten.“

M'gladbach Wolfsburg Bei den Niedersachsen, die in ihren 24,5 Jahren Erstklassigkeit gegen Mönchengladbach die meisten Siege einfuhren (22) und die zu diesem Saisonzeitpunkt noch nie so häufig verloren hatten wie aktuell (zwölf), verzichtet Coach Florian Kohfeldt nach der 1:2-Heimniederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf Änderungen in seiner Startelf. Einzige Spitze ist erneut Winterneuzugang Wind.

Leverkusen Bielefeld Der 49-jährige Cheftrainer sah keine Anhaltspunkte für eine große Anpassung seiner Startformation und nimmt lediglich einen Wechsel vor. Cédric Brunner (Krankheit) wird auf der rechten Außenverteidigerposition von Nathan De Medina ersetzt.

Union Berlin Mainz Schauen wir auf die Aufstellungen. Unions Coach Fischer rotiert nach dem 0:1 in Bielefeld ordentlich durch und bringt fünf neue Akteure. Knoche, Trimmel, Gießelmann, Haraguchi und Voglsammer rücken für Heintz, Ryerson, Oczipka, Awoniyi sowie Michel (alle Bank) in die Startelf. Bei den Gästen setzt Svensson auf exakt die Startelf, die vor einer Woche Leverkusen bezwang.

Leverkusen Bielefeld Der DSC belegt vor der Partie den 14. Platz und ist mit 25 Punkten nur drei Zähler vom Relegationsplatz entfernt. Allerdings ist auch er aktuell in bestechender Form und verlor nur eines der letzten acht Spiele (4S, 3U). Am vergangenen Wochenende schlug die Mannschaft um Coach Frank Kramer die Eisernen aus Berlin zuhause mit 1:0 und kann voller Selbstvertrauen in das anstehende Auswärtsspiel gehen.

M'gladbach Wolfsburg Auf Seiten der Elf vom Niederrhein, die das Hinspiel Anfang Oktober in der Volkswagen-Arena dank der Treffer Embolos (5.), Hofmanns (7.) und Scallys (90.+5) mit 3:1 für sich entschied und die mit nun 46 Gegentoren mittlerweile die drittschwächste Defensivabteilung der Bundesliga stellen, hat Trainer Adi Hütter im Vergleich zur 0:6-Auswärtsklatsche bei Borussia Dortmund drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Friedrich (grippaler Infekt), Koné und Embolo (beide auf der Bank) beginnen Beyer, Kramer und Thuram.

Fürth Köln Der 1. FC Köln spielt eine Saison für die Geschichtsbücher. In der letzten Spielzeit retteten sie sich erst in der Relegation gegen Holstein Kiel und jetzt haben sie bereits nach 23 Begegnungen zwei Zähler mehr auf dem Konto als in der kompletten Vorsaison. Mit 33 Punkten belegen sie den siebten Rang und träumen völlig zurecht vom internationalen Geschäft. Sollten sie heute auch in Fürth erfolgreich sein, dann ist sogar der Sprung bis auf den fünften Platz möglich.

Leverkusen Bielefeld Im Vergleich zum Mainz-Spiel nimmt Bayer-Trainer Gerardo Seoane insgesamt fünf Veränderungen vor. Der Schweizer muss heute unter anderem auf seinen Top-Scorer Schick, der sich gegen die Nullfünfer einen Muskelfaserriss in der Wade zuzog, sowie Bellarabi verzichten. Letzterer verletzte sich bereits vor der letzten Partie. Für Hincapié, Demirbay, Andrich, Adli (alle Bank) und besagten Tschechen stehen Bakker, Aránguiz, Palacios, Paulinho sowie Alario von Beginn an auf dem Platz.

M'gladbach Wolfsburg Der VfL Wolfsburg geht ebenfalls mit einem Misserfolg in dieses „Duell der Enttäuschten“: Infolge der Befreiungsschläge gegen die SpVgg Greuther Fürth (4:1) und bei der SG Eintracht Frankfurt (2:0) musste sich der Vorjahresvierte der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:2 geschlagen geben. Nach dem Debüttreffer des Winterneuzugangs Wind (36.), steuerte er lange Zeit auf den dritten Sieg in Serie zu, doch ein Doppelschlag der Kraichgauer zu Beginn der Schlussphase (73., 78.) ließ ihn letztlich ohne Punkte dastehen.

Freiburg Hertha BSC Der SC Freiburg geht gegen Hertha BSC heute als klarer Favorit ins Rennen. Die Rollenverteilung ist klar: Der Sport-Club spielt um Europa mit, Hertha bangt um den Klassenerhalt. Freiburg-Trainer Christian Streich warnt trotzdem vor den angeschlagenen Berlinern und sieht für die Hertha darin sogar einen Vorteil: „Die können sich sagen, die Überschriften werden schon gemacht sein und jetzt werden wir zeigen, was wir können“, erklärte Streich mit Blick auf das große Lazarett der Berliner. „Wir werden mit klarem Kopf ins Spiel gehen müssen“, meinte der SC-Trainer.

Union Berlin Mainz Der FSV Mainz 05 reist hingegen mit breiter Brust in die Hauptstadt. In den letzten drei Spielen sammelten die Gäste starke sieben Punkte und war damit das erfolgreichste Team in der Liga. Vor Wochenfrist drehte man gegen Königsklassen-Aspirant Leverkusen noch das Spiel und gewann spät mit 3:2. „Union spielt seit längerem sehr konstant zuhause. Die Mannschaft ist sehr stabil, hat eine klare Linie und hat viele erfahrene Spieler. Das wird keine leichte Aufgabe“, sagte FSV-Coach Bo Svensson im Vorfeld der Partie auf der Pressekonferenz.

M'gladbach Wolfsburg Nicht zum ersten Mal in den letzten zehn Monaten muss Borussia Mönchengladbach Wiedergutmachung für eine heftige Abreibung betreiben, nachdem die Fohlenelf am vergangenen Sonntag mit 0:6 bei Borussia Dortmund unterging. Hatte sie sich durch den 3:2-Heimerfolg gegen den FC Augsburg, dem ersten Dreier im eigenen Stadion seit dem 20. November, ein etwas positiveres Gefühl verschafft, wartet nun eine weitere unangenehme Aufgabe auf die abstiegsbedrohten Schwarz-Weiß-Grünen.

Union Berlin Mainz Seit dem Weggang von Max Kruse kommt Union Berlin nicht mehr in Tritt. Erstmals seit zwei Jahren verlor Union Berlin wieder drei Bundesliga-Spiele in Folge und blieb in den drei Partien zudem torlos. In Aktionismus verfallen wollen die Eisernen aber nicht. Gegen Mainz soll nun heute endlich wieder ein Erfolgserlebnis her. "Mainz gibt bis zum Schluss nicht auf, sie sind eine robuste und zweikampfstarke Mannschaft, gut organisiert und kompakt auf dem Platz. Sie haben ein gutes Umschaltspiel und Spieler mit Geschwindigkeit, sind aggressiv im Gegenpressing. Das wird wie erwartet eine schwere Aufgabe", warnte Berlins Trainer Urs Fischer vor dem heutigen Kontrahenten.

Leverkusen Bielefeld Nachdem die Werkself enorm stark ins neue Jahr startete, fünf Spiele lang ungeschlagen blieb und die letzten vier davon alle gewann, musste sie am vergangenen Spieltag in einer sehr engen Partie etwas überraschend eine 3:2-Niederlage beim FSV Mainz 05 einstecken. Mit 41 Zählern nach 23 Spielen rangiert Leverkusen aktuell auf dem dritten Platz und ist dabei acht Punkte von Bayern-Verfolger Dortmund entfernt. Im Kampf um die internationalen Plätze, von hinten macht die TSG Hoffenheim nach ihrem gestrigen Sieg gegen Stuttgart Druck, ist ein Erfolg gegen die Arminia eigentlich Pflicht.

Fürth Köln Am letzten Wochenende kassierte Fürth eine bittere 4:1-Pleite in München. Beim FCB zeigte die Spielvereinigung eine gute Leistung und ging sogar mit einer überraschenden Pausenführung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel setzte sich dann aber doch die individuelle Klasse des Rekordmeisters durch. Trotzdem hat auch der Auftritt gezeigt, dass sich der Aufsteiger im Laufe der Saison deutlich gesteigert hat. Mittlerweile sind sie seit fünf Partien im eigenen Stadion ungeschlagen. Zuletzt feierten sie sogar zum ersten Mal in der 1. Liga zwei Heimsiege nacheinander. Nun peilen sie den dritten Dreier an.

Leverkusen Bielefeld Hallo und herzlich willkommen zur Samstagskonferenz der Bundesliga! Am 24. Spieltag hat Bayer Leverkusen die Arminia aus Bielefeld zu Gast. Anstoß in der BayArena ist um 15:30 Uhr.

Fürth Köln Hallo und herzlich willkommen zum 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die SpVgg Greuther Fürth empfängt den 1. FC Köln. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer.

Freiburg Hertha BSC Herzlich willkommen zum Spiel SC Freiburg - Hertha BSC! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 24. Spieltag der Bundesliga.

Union Berlin Mainz Herzlich willkommen zum Spiel 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 24. Spieltag der Bundesliga.