St. Pauli Karlsruhe 17 Das Tor hat seine Wirkung nicht verfehlt. Die Badener, die zwischenzeitlich wieder gut in der Partie ankamen, werden erneut ins eigene Drittel gedrückt. Die Hamburger setzen nach. Hartel schießt aus 18 Metern knapp links am Tor vorbei. Zuvor war allerdings wohl Burgstaller im Abseits, weshalb ein Treffer zumindest hätte überprüft werden müssen.

Schalke Rostock 18 Auch die S04-Anhänger erreichen schlechte Nachrichten aus einer Parallelpartie: Soeben ist der FC St. Pauli mit 1:0 gegen den Karlsruher SC in Führung gegangen. In der Live-Tabelle ist Rang zwei nun fünf Punkte entfernt.

Sandhausen Hannover 19 Tooor für SV Sandhausen, 2:0 durch Marcel Franke (Eigentor)

Es kommt immer dicker für 96, jetzt macht Franke ein Eigentor! Sandhausens Okoroji ist wieder nicht zu halten und überrennt die 96-Abwehr bei einem Konter. Von links folgt ein harter - und für Zieler unangenehmer Querpass - den Franke im Fünfer mit der Sohle ins eigene Tor schiebt.

Sandhausen Hannover 16 Zieler unter Druck! Der Torhüter der 96er sucht bei einem Abschlag händeringend nach einer Anspielstation und wird dabei sofort energisch angerannt. Es folgt ein Fehlpass zum Gegner, den Testroet beinahe ins leere Tor kickt.

Schalke Rostock 15 Nach zwei frühen gefährlichen Spielzügen gehen der Grammozis-Truppe in dieser Phase die Schnelligkeit und die Direktheit ab, um die gegnerische Abwehr vor größere Probleme zu stellen.

St. Pauli Karlsruhe 14 Tooor für FC St. Pauli, 1:0 durch Daniel Kyereh

Jetzt klingelt es doch und der FCSP geht mit 1:0 in Führung. Kyereh dringt per Doppelpass mit Hartel in den Strafraum ein, lässt O'Shaughnessy stehen und zieht dann zunächst mit rechts ab. Sein strammer Schuss wird von Kobald geblockt, fällt aber Kyereh erneut vor die Füße. Der Angreifer fackelt nicht lange und knallt den Abpraller links per Volley unhaltbar für Gersbeck oben rechts in die Maschen.

St. Pauli Karlsruhe 13 Der KSC scheint den ersten Ansturm der Kiezkicker fürs erste überstanden zu haben. Die Partie verlagert sich zunehmend ins Zentrum.

Sandhausen Hannover 16 Erstmals überhaupt schaffen es die Gäste nun mal tiefer in die Hälfte der Sandhäuser. Die Herren Dehm und Diemers scheitern dabei aber an ihrem Passspiel und finden jeweils nur den aufmerksamen Okoroji. Genau, der vom Zaubertor eben.

Sandhausen Hannover 14 Hannover hat weiter arge Probleme und muss sich sogar mit hohen Befreiungsschlagen behelfen. Dehm setzt auf der linken Außenbahn daher mal "ein Zeichen" und foult seinen Gegenspieler auf der Linie mit einer Grätsche.

Schalke Rostock 12 Mit einem überraschenden Erfolg würde die Hansakogge übrigens im Optimalfall auf Rang 13 vorrücken. Mit dem SV Sandhausen, der Hannover 96 empfängt, liegt ein Kellerkonkurrent zu diesem frühen Zeitpunkt schon mit 1:0 vorne.

St. Pauli Karlsruhe 10 Auf der anderen Seite zieht Wanitzek einen Freistoß aus gut 30 Metern hoch in Richtung zweiter Pfosten. Hofmann kommt allerdings nicht mehr rechtzeitig heran, sodass Vasilj sicher zupacken kann.

Sandhausen Hannover 13 In der Blitztabelle robbt sich der SV Sandhausen mit dem aktuellen Spielstand von hinten an 96 an. Hannover ist derzeit Zwölfter mit 31 Punkten, danach folgt der SVS mit 29.

St. Pauli Karlsruhe 8 Marcel Hartel setzt sich im Zentrum per Doppelpass durch und schiebt dann mit viel Tempo an. Im Drei-gegen-Drei kommt sein Steckpass für Guido Burgstaller dann allerdings zu früh. Der FCSP-Angreifer wird auf dem falschen Fuß erwischt.

Sandhausen Hannover 11 Das Duell im Hardtwald findet weiterhin nur in der Hälfte der Hannoveraner statt. Sandhausen schiebt mächtig an und nervt die 96er auch in den Zweikämpfen mit enormer Einsatzbereitschaft.

Sandhausen Hannover 9 Und wie reagiert 96 jetzt auf die kalte Dusche? Die Mannschaft von Christoph Dabrowski ist übehaupt noch nicht im Spiel angekommen und schwimmt weiter in der eigenen Abwehr.

Schalke Rostock 9 Der Aufsteiger ist in der Lage, die Anfangsminuten hinsichtlich der Spielanteile ausgeglichen zu gestalten. Er bringt sogar einige Flanken zustande. Mit denen kann er die königsblaue Defensive allerdings noch nicht wirklich in Bedrängnis bringen.

St. Pauli Karlsruhe 6 Paqarada lässt für Burgstaller abklatschen, dessen Abschluss erneut zur Ecke geblockt wird, die dieses Mal nichts weiter einbringt. Der KSC steht von Anfang an unter Druck, hält den Laden defensiv aber noch am Laufen.

Sandhausen Hannover 7 Tooor für SV Sandhausen, 1:0 durch Chima Okoroji

Unglaublich: Okoroji trifft mit einem direkt verwandelten Eckball! Der Sandhäuser tritt bei einem Eckstoß von rechs an und zirkelt den Ball tatsächlich mit ganz viel Gefühl über Zieler hinweg ins lange Eck. Ich schließe mich dem Stadionsprecher an: "Sowas haben wir noch nicht gesehen!"

Sandhausen Hannover 7 Hannover wackelt! Die Niedersachsen können sich aktuell nicht befreien und sind mit dem Sturmlauf der Sandhäuser übefordert.

St. Pauli Karlsruhe 4 Burgstaller startet im richtigen Moment in die Schnittstelle und legt sich die Kugel stark an O'Shaughnessy vorbei. Breithaupt ist dann alelrdings zur Stelle und klärt in letzter Sekunde zur Ecke. Beim ruhenden Ball kommt dann Buchtmann aus der zweiten Reihe zum Abschluss, trifft den Ball beim Linksschuss aber nicht richtig. Die Kugel verzieht deutlich ins Toraus.

Sandhausen Hannover 6 Sandhausen arbeitet dran! Beim ersten Eckball der Hausherren landet das Leder mitten im Fünfer auf dem Kopf von Testroet. Der SVS-Stürmer kommt frei zum Kopfball und trifft in die 96-Deckung.

Schalke Rostock 6 Bülter verpasst aus guter Lage! Churlinov nimmt im halbrechten Offensivkorridor an Fahrt auf und bedient den Ex-Unioner mit einem Steilapss in den Sechzehner. Aus spitzem Winkel hat Bülter nur noch Keeper Kolke vor sich, produziert aus sieben Metern aber nur einen unplatzierten und tempoarmen Flachschuss. Kolke packt sicher zu.

Sandhausen Hannover 4 Hannover 96 wird nun früh angelaufen und zeigt sich vom aggressiven Pressing der Gastgeber etwas überrascht. Folgt gleich die erste Großchance des SVS?

Schalke Rostock 4 Der auf den rechten Flügel geschickte Matriciani gibt halbhoch auf den Elfmeterpunkt. Bülter will mit dem rechten Spann direkt abnehmen, produziert aber nur eine harmlose Bogenlampe. Roßbach klärt im ersten Anlauf.

Sandhausen Hannover 2 Sandhausen erwischt den besseren Start! Die Gastgeber klauen 96 nach den ersten Sekunden das Leder und laufen daraufhin erstmals über Ajdini gefährlich in die Spitze. Nach einem abgeblockten Querpass geht allerdings auch die Abseitsfahne hoch.

St. Pauli Karlsruhe 1 Der Ball rollt am Millerntor. Die Hausherren laufen ganz in Braun auf. Die Gäste aus Baden sind komplett in Weiß gekleidet. Los geht's.

St. Pauli Karlsruhe 1 Spielbeginn

Schalke Rostock 1 Schalke gegen Rostock – Durchgang eins in der Veltins-Arena ist eröffnet!

Schalke Rostock 1 Spielbeginn

Sandhausen Hannover 1 Die Partie beginnt! Hannover eröffnet das Spiel mit dem Anstoß und ist heute komplett in Schwarz unterwegs. Die Hausherren vom Hardtwald tragen weiße Trikots.

Sandhausen Hannover 1 Spielbeginn

Sandhausen Hannover Bevor es sportlich wird, gibt es zunächst eine Schweigeminute für den schlimmen Krieg in der Ukraine. Fußballdeutschland setzt ein Zeichen für den Frieden.

Schalke Rostock Es gibt eine Gedenkminute für die Opfer des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Schalke Rostock Soeben haben die Mannschaften vor gut 30000 Zuschauern den Rasen betreten.

Sandhausen Hannover Personell gibt es bei 96 nach dem Pokalaus unter der Woche drei Änderungen: Dehm, Stolze sowie der bisher noch torlose Stürmer Hinterseer bekommen eine neue Chance. Bei den Hausherren ist lediglich Kinsombi neu in der ersten Elf.

Schalke Rostock Bei den Mecklenburgern, die heute erstmals seit knapp 14 Jahren wieder bei den Königsblauen zu Gast sind und die vier ihrer bisherigen sechs Saisonsiege in der Fremde einfuhren, stellt Coach Jens Härtel nach der 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg zweimal um. Duljević und Ingelsson verdrängen Bahn und Sikan auf die Bank.

Sandhausen Hannover Auch Hannover 96 gehört in der Rückrundentabelle zu den deutlich besseren Teams und kann mit einem Sieg in Sandhausen heute wohl schon einen vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machen. Etwas gedrückt wurde die Stimmung beim Team von Trainer Christoph Dabrowski zuletzt allerdings durch eine deutliche 0:4-Pleite im Pokal-Viertelfinale gegen den überlegenden Bundesligisten RB Leipzig. Laut Dabrowksi sei die Enttäuschung darüber aber schon wieder verarbeitet: „Wir gehen mit voller Frische und Begeisterung zurück in die Liga“, versprach der neue Trainer der 96er.

St. Pauli Karlsruhe Bislang standen sich beide Teams 35 Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. Mit zwölf Siegen führt der FCSP den direkten Vergleich an (13 Remis, zehn Niederlagen). Auch im Hinspiel siegten die Norddeutschen mit 3:1 beim Karlsruher SC. Trotzdem ist das Millerntor-Stadion ein gutes Pflaster für die Badener. Bei vier der letzten sechs Gastspiele konnte der KSC die vollen drei Punkte hier entführen (ein Remis, eine Niederlage).

Schalke Rostock Auf Seiten der Gelsenkirchener, die das Hinspiel Ende September im Osteestadion dank eines Doppelpacks Teroddes (42., 49.) mit 2:0 für sich entschieden und die seit Anfang November im eigenen Stadion ungeschlagen sind, hat Trainer Dimitrios Grammozis nach dem 1:1-Auswärtsremis beim Karlsruher SC drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Ouwejan (muskuläre Probleme), Idrizi und Mikhailov (beide auf der Bank) beginnen Matriciani, Zalazar und Kerim Çalhanoğlu.

St. Pauli Karlsruhe Ausgerechnet bei den heimstarken Kiezkickern, die im Millerntor-Stadion 26 von 33 möglichen Punkten holten, muss KSC-Trainer Christian Eichner auf seinen gesperrten Kapitän Jérôme Gondorf verzichten, der heute von Marc Lorenz vertreten wird. Außerdem spielen Lucas Cueto und Ricardo van Rhijn für Marco Thiede (Bank) und Kyoung-rok Choi (Muskelfaserriss). Insgesamt sind es somit drei Wechsel im Vergleich zum Pokal-Aus beim Hamburger SV.

St. Pauli Karlsruhe Der Karlsruher SC gewann zwar lediglich zwei der letzten sieben Ligaspiele (drei Remis, zwei Niederlagen), blieb aber zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen gegen Nürnberg (4:1), Kiel (2:0) und Schalke (1:1) ungeschlagen. Damit haben die auf Rang neun liegenden Badener zwar mit dem Abstiegskampf herzlich wenig zu tun. Auf den heutigen Gastgeber aus Hamburg, der aktuell den Relegationsplatz bekleidet, fehlen allerdings schon elf Zähler.

Schalke Rostock Der FC Hansa Rostock steht ebenfalls unter Zugzwang, nachdem er am vergangenen Wochenende durch eine 0:2-Heimpleite gegen den 1. FC Nürnberg auf den Relegationsplatz ist. Der Aufsteiger hatte sich lange Zeit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle aufgehalten, doch nach nur einem Sieg in den jüngsten elf Matches befindet er sich mittlerweile tief im Kampf um den Ligaerhalt. Die größte Baustelle der Hansakogge bleibt die Offensive: Nur zweimal gelangen ihr in der Rückrunde mehr als ein Treffer.

St. Pauli Karlsruhe Im Vergleich zur 1:2-Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Union Berlin verändert Timo Schultz seine Mannschaft heute auf drei Positionen: Im Tor übernimmt Nikola Vasilj wieder für Dennis Smarsch (Bank). Außerdem rücken Christopher Buchtmann und Simon Makienok für Afeez Aremu (Bank) und Max Dittgen (muskuläre Probleme) in die erste Elf.

Sandhausen Hannover Im Abstiegskampf der 2. Liga ist der SV Sandhausen momentan das Team der Stunde. Der Mannschaft von Trainer von Alois Schwartz holt nach der Winterpause zur großen Aufholjagd aus und ist mittlerweile seit fünf Partien ungeschlagen. Zuletzt erkämpften sich die Kurpfälzer jeweils ein 1:1-Unentschieden gegen Heidenheim und den HSV. „Wir rufen unser Pensum derzeit ab. Wenn das so bleibt, werden wir weiterhin punkten“, sagte SVS-Trainer Schwartz.

Schalke Rostock Der FC Schalke 04 konnte heute Vormittag einen neuen Hauptsponsor präsentieren und damit die außersportlichen Belange klären, so dass der Fokus zehn Spieltage vor dem Saisonende wieder vollständig auf dem Geschehen auf dem Rasen liegt. Infolge des 1:1-Auswärtsunentschiedens beim Karlsruher SC benötigen die Königsblauen einen dreifachen Punktgewinn, um den Anschluss an die oberen drei Ränge zu wahren.

St. Pauli Karlsruhe Im Ligabetrieb ist der FC St. Pauli weiterhin ins Aufstiegsrennen involviert. Weil allerdings nur zwei der letzten acht Ligaspiele gewonnen wurden (drei Remis, drei Niederlagen), gehen die Kiezkicker nur noch als Tabellendritter in den 25. Spieltag. Insbesondere die Defensive der Hamburger muss sich wieder seigern. Inklusive der Pokalspiele blieb die Mannschaft von Timo Schultz in 16 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen nicht mehr ohne Gegentor.

St. Pauli Karlsruhe Beide Zweitligisten kämpften unter der Woche im DFB-Pokal um den Einzug ins Semifinale. Obwohl sowohl der FCSP als auch der KSC in ihren Partien in Führung gingen, schieden sie am Ende beide aus. Die Badener vergaben dabei sogar eine Zwei-Tore-Führung und zogen dann nach 50 Minuten in Unterzahl im Elfmeterschießen den Kürzeren.

Schalke Rostock Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der FC Schalke 04 empfängt am 25. Spieltag den FC Hansa Rostock. Gelsenkirchener und Mecklenburger stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen der Veltins-Arena gegenüber.

Sandhausen Hannover Herzlich willkommen zum Spiel SV Sandhausen - Hannover 96! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 25. Spieltag der 2. Bundesliga.