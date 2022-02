Bochum Bayern 45 Halbzeitfazit:

Der VfL Bochum zeigt eine sensationelle Leistung und führt mit 4:1 gegen den FC Bayern! Die Gäste kommen mit der offensiven und aggressiven Spielweise des Revierklubs überhaupt nicht zurecht. Trotzdem gingen die Münchner mit dem ersten Torschuss direkt in Führung. Das Team von Thomas Reis ließ sich davon aber überhaupt nicht beeindrucken. Stattdessen wurden sie immer besser, drehten die Partie hochverdient und stehen kurz vor einer großen Überraschung. Julian Nagelsmann wird in der Pause sicherlich einige Änderungen vornehmen. Trotzdem ist es für den FCB ein langer Weg, um die Niederlage noch abzuwenden. Bis gleich!

Frankfurt Wolfsburg 45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führt Wolfsburg zur Pause in Frankfurt. Max Kruse verwandelte einen Elfmeter nach Hinteregger-Foul zum bislang einzigen Treffer. Dabei spielte bis zur Führung der Gäste eigentlich nur die SGE, die von Anfang an druckvoll nach vorne spielte, beim letzten Ball allerdings das letzte Quäntchen an Präzision vermissen ließ. Nach dem Rückstand brauchten die Hessen dann eine ganze Weile, um sich zu schütteln, ehe sie kurz vor der Pause noch einen kleinen Sturmlauf starteten, der allerdings ergebnislos blieb. Insgesamt ist die Führung der Niedersachsen sehr schmeichelhaft, die aus dem Spiel heraus über weite Strecken des ersten Durchgangs blass blieben.

Bochum Bayern 45 Ende 1. Halbzeit

Bochum Bayern 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Gr. Fürth Hertha BSC 45 Halbzeitfazit

Greuther Fürth geht mit einer Führung gegen Hertha BSC in die Kabine. Das Kleeblatt hat den perfekten Start erwischt und nach nicht mal 30 Sekunden das 1:0 erzielt. Die Hertha verdaute diesen Schock gut. Danach entwickelte sich das erwartet umkämpfte Spiel. Berlin hatte Probleme, die engmaschige Defensive der Hausherren auszuspielen. Die Fürther setzten immer wieder gute Nadelstiche. Insgesamt War die Spielvereinigung in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Sie hatte die klareren Aktionen nach vorne und ließ hinten kaum etwas zu. Die Halbzeitführung geht in Ordnung.

M'gladbach Augsburg 45 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause des Heimspiels gegen den FC Augsburg mit 1:0. In einer ausgeglichenen Anfangsphase verzeichneten die Fohlen durch Hofmann die erste gute Chance (7.). Hinsichtlich gefährlicher Abschlüsse mussten sich die Fuggerstädter nicht verstecken, kamen sie doch durch Hahn zu zwei Kopfbällen, die ihnen beinahe die Führung einbrachten (12., 20.). In der Zwischenzeit verfehlte Neuhaus den Gästekasten nur knapp (15.). Die Hausherren erarbeiteten sich daraufhin allmählich Feldvorteile und belohnten sich für diese: Nachdem Embolo das Tor noch freistehend verpasste hatte (26.), verwertete Koné eine gefühlvolle Flanke Pléas per Kopf (30.). In der jüngsten Viertelstunde hielt die Weinzierl-Auswahl wieder besser dagegen, ohne sich dem Ausgleich ernsthaft annähern zu können. Bis gleich!

Frankfurt Wolfsburg 45 Ende 1. Halbzeit

M'gladbach Augsburg 45 Ende 1. Halbzeit

Frankfurt Wolfsburg 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

M'gladbach Augsburg 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins im Borussia-Park soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Freiburg Mainz 05 45 Ende 1. Halbzeit

Gr. Fürth Hertha BSC 45 Ende 1. Halbzeit

Freiburg Mainz 05 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Gr. Fürth Hertha BSC 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Gr. Fürth Hertha BSC 45 Die folgenden Ecke wird von der Hertha geklärt.

Gr. Fürth Hertha BSC 45 Fürth hat eine gute Freistoßposition rechts knapp vor dem Strafraum. Linksfuß Hrgota schnappt sich den Ball. Er schlenzt auf den rechten Pfosten. Aber Schwolow taucht ab und wehrt den Ball zur Ecke ab.

Bochum Bayern 44 Tooor für VfL Bochum, 4:1 durch Gerrit Holtmann

Das VfL-Spektakel geht weiter! Holtmann kriegt den Ball auf dem linken Flügel, tunnelt Upamecano auf dem Weg nach innen und zirkelt den Ball von der Sechzehnerlinie mit dem rechten Innenrist unhaltbar oben rechts in das Tor.

Bochum Bayern 42 Mittlerweile ist es eine echte VfL-Party im Vonovia Ruhrstadion! Bayern wirkt geschockt und findet sich überhaupt nicht mehr zurecht.

Frankfurt Wolfsburg 43 Gelbe Karte für John Anthony Brooks (VfL Wolfsburg)

Brooks will Borré vom Ball trennen, kann sich im Zweikampf aber nicht behaupten und geht zu Boden. Weil er im Fallen aber Borré mitnimmt, bzw. seinen Gegenspieler mit den Beinen zu Boden reißt, sieht er die erste Gelbe Karte der Partie.

M'gladbach Augsburg 42 Glück für Gikiewicz! Ein Abstoß des polnischen Gästetorhüters geht völlig fehl und rauscht auf der halblinken Abwehrseite nur knapp an Hofmann vorbei. Hätte der Ex-Dortmunder den Ball abgefangen, hätte er freie Bahn in Richtung Augsburger Kasten gehabt.

Freiburg Mainz 05 43 Jeong zieht aus relativ zentralen 22 Metern wuchtig ab. Klar rechts vorbei.

Gr. Fürth Hertha BSC 43 Tousart bringt mal eine Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum. Belfodil kommt aus elf Metern zum Kopfball. Der Aufsetzer ist aber zu zentral. Linde fängt die Kugel ohne Probleme.

Frankfurt Wolfsburg 41 Jesper Lindstrøm ist über rechts durch und behauptet im Dribbling gegen Sebastiaan Bornauw und John Anthony Brooks die Kugel. Anstatt dann aber den freien Kristijan Jakić zu bedienen, probiert er es aus spitzem Winkel lieber selbst. Koen Casteels ist mit einer bärenstarken Parade zur Stelle und verhindert den Einschlag.

Freiburg Mainz 05 41 Burkhardt! Der Angreifer ist urplötzlich frei durch und umkurvt mit letzter Kraft Flekken, legt sich den Ball dabei aber etwas zu weit nach links. Sein Schuss rutscht ihm letztlich neben das Gehäuse ab.

Frankfurt Wolfsburg 40 Die Adler probieren es noch einmal, aber Wolfsburg ist inzwischen richtig stark in der Partie, lässt defensiv wenig anbrennen und setzt nach Balleroberungen immer wieder Nadelstiche im Spiel nach vorne.

Gr. Fürth Hertha BSC 41 Dudziak hat kurz vor dem Strafraum zu viel Platz im Zentrum. Er legt sich den Ball auf links und schlenzt auf den langen Winkel. Gechter klärt den schönen Schuss per Kopf.

M'gladbach Augsburg 40 Vargas wird per Flugball auf halblinks hinter die gegnerische Abwehrkette geschickt. Im Sechzehner lässt er Lainer aussteigen und schießt aus gut 13 Metern auf die kurze Ecke, in der Landsmann Sommer klasse pariert. Vargas hat aber ohnehin im Abseits gestanden.

Bochum Bayern 40 Tooor für VfL Bochum, 3:1 durch Cristian Gamboa

Gamboa erhöht noch vor der Pause mit einem absoluten Traumtor! Der Rechtsverteidiger tunnelt Coman auf der rechten Angriffsseite ganz frech. Anschließend kriegt er den Ball von Osterhage mit der Hacke perfekt aufgelegt und zieht fast vom rechten Strafraumeck ab. Gamboa trifft den Ball perfekt und haut das Ding unhaltbar mit rechts ins lange Eck. Ulreich macht sich ganz lang, aber kann den Einschlag im Knick nicht mehr verhindern.

Freiburg Mainz 05 40 Fünf Minuten sind es noch bis zur Halbzeit. Die Hausherren nähern sich allmählich an. Bisher war das offensiv praktisch nichts.

Bochum Bayern 39 Die nächste Tor-Premiere beim Revierklub. Auch für Jürgen Locadia ist es der erste Treffer für Bochum.

M'gladbach Augsburg 38 Die Fohlen drängen nicht mit aller Macht auf den zweiten Treffer vor dem Kabinengang, spielen im Zweifel eher den sicheren Pass. Augsburg baut seine Anteile nach dem Gegentor leicht aus.

Gr. Fürth Hertha BSC 39 Hrgota spielt aus dem Zentrum einen herausragenden Steckpass in den Lauf von Tilmann. Der erfahrene Pekarík ist aber in aller höchster Not zur Stelle und grätscht dem Stürmer den Ball vom Fuß.

Frankfurt Wolfsburg 37 Kruse legt sich den Ball im Strafraum der Eintracht auf den linken Fuß und zieht aus 14 Metern wuchtig ab. Hinteregger kann erfolgreich blocken und der Abschluss aus der zweiten Reihe von Roussillon kommt dann zu zentral aufs Tor. Trapp begräbt die Kugel sicher unter sich.

Bochum Bayern 38 Tooor für VfL Bochum, 2:1 durch Jürgen Locadia

Bochum dreht das Spiel! Locadia behält die Nerven. Mit dem rechten Innenrist haut der Niederländer den Ball flach ins linke Eck. Ulreich ahnt die Seite, aber streckt sich vergeblich.

Gr. Fürth Hertha BSC 37 Pekarík hat rechts zu viel Platz zum Flanken. Seine Hereingabe landet auf dem Kopf eines Verteidigers. Die Klärung ist aber zu Kurz. Mittelstädt kommt aus dem Rückraum zum Abschluss. Sein strammer Linksschuss geht rechts am Tor vorbei.

Freiburg Mainz 05 37 Gute Aktion des Sport-Clubs. Kübler schickt Eggestein mit einem hohen Ball auf rechts in die Spitze. Dessen kurzen Heber nimmt Höler direkt, allerdings trifft er das Leder nicht richtig. Zentner ist auf dem Posten.

Bochum Bayern 36 Elfmeter für den VfL Bochum! Rexhbeçaj will den Ball von links neben dem Strafraum nach innen bringen. Upamecano ist mit dem weit ausgestreckten Arm dazwischen. Robert Schröder zögert keine Sekunde und zeigt sofort auf den Punkt.

Frankfurt Wolfsburg 36 Arnold spielt einen bärenstarken Pass in die Tiefe, den Roussillon in den Lauf von Wind abtropfen lässt. Der ist über rechts durch, erwischt mit dem Abschluss aus 14 Metern allerdings nur das Außennetz. Abstoß Frankfurt.

Bochum Bayern 33 Eine halbe Stunde ist bereits vorbei und das Unentschieden ist immer noch der absolut leistungsgerechte Zwischenstand. Bochum macht dem Rekordmeister das Leben enorm schwer.

M'gladbach Augsburg 36 Am Ende eines schnellen Gegenstoßes der Weinzierl-Truppe spielt Framberger von der rechten Strafraumseite scharf vor den Kasten. Vor dem einschussbereiten Gregoritsch wirft sich Mönchengladbachs Torhüter Sommer auf den Ball.

Frankfurt Wolfsburg 34 Kristijan Jakić erobert im gegnerischen Drittel den Ball und schickt Danny da Costa über rechts, dessen flache Hereingabe im Rückraum aber keinen Abnehmer findet.

Bochum Bayern 31 Lewandowski verpasst den Doppelpack! Gnabry tankt sich über rechts in den Strafraum und lässt sich auf dem Weg bis zur Grundlinie nicht aufhalten. Der 26-Jährige bringt den Ball von dort gefühlvoll an den zweiten Pfosten Etwa sieben Meter vor dem Tor lauert Lewandowski und macht löst die Situation artistisch. Der Pole liegt quer in der Luft und scheitert mit seinem Seitfallzieher an Gamboa, der kurz vor der Linie im Weg steht und im letzten Moment den Einschlag verhindert.

Gr. Fürth Hertha BSC 34 Gelbe Karte für Luca Itter (SpVgg Greuther Fürth)

Itter sieht Gelb, weil er einen Berliner foult, um einen Konter zu unterbinden.

Gr. Fürth Hertha BSC 34 Die Ecke sorgt für ordentlich Unruhe im Berliner Fünfmeterraum. Mehrere Fürther Schüsse werden aber von der Hertha-Verteidigung geblockt. Dann klären die Gäste.

Gr. Fürth Hertha BSC 33 Gechter startet ein waghalsiges Dribbling am Mittelkreis der eigenen Hälfte. Er verliert den Ball. Hrgota spielt nach links auf den freistehenden Tilman. Der lässt sich aber zu weit nach außen abdrängen und holt nur eine Ecke raus.

Freiburg Mainz 05 34 Grifo knallt einen Freistoß aus 18 Metern zentraler Position über den Kasten. Aus solchen Geschichten macht er auch gerne schon mal mehr.

M'gladbach Augsburg 33 In der Live-Tabelle rückt die Elf vom Niederrhein nicht nur auf den zwölften Tabellenplatz vor, sondern baut den Vorsprung auf den Relegationsrang auf vier Zähler aus. Die Fuggerstädter blieben im Falle einer Niederlage auf diesem hängen.

Freiburg Mainz 05 34 Zwei Minuten lang mussten Hack und Co. um die Gültigkeit des Treffers zittern. Zunächst sah es danach aus, als ob Kohr mit der Hand am Ball war. Da es sich allerdings nur um die Schulter handelte, zählt das kurz danach fallende Tor zu Recht.

Bochum Bayern 28 Die Bayern tun sich weiterhin extrem schwer. Beim Aufbau haben sie immer wieder große Probleme sich vom situativen VfL-Pressing zu befreien. Zudem unterlaufen den Münchnern auf dem Weg nach vorne viel zu viele leichte Ballverluste. Das gefällt Julian Nagelsmann anscheinend überhaupt nicht. Corentin Tolisso macht sich bereits warm.

Frankfurt Wolfsburg 31 Eine halbe Stunde ist vorbei und das Gegentor zieht der bislang überlegenen SGE sichtlich den Stecker. Die Hausherren sind aus dem Konzept gebracht. Im Moment läuft die Kugel bei den Gästen deutlich runder, die allerdings sehr kontrolliert agieren und nichts überstürzen.

Gr. Fürth Hertha BSC 31 Nach einer halben Stunde lässt sich festhalten, dass Abstiegskampf nicht immer hässlich ist. Das Spiel ist zwar kein Leckerbissen, aber schlecht ist es auch nicht. Beide Mannschaften werfen alles rein und fußballerisch waren auch schon gute Aktionen dabei. Die Führung für die Hausherren geht in Ordnung.

M'gladbach Augsburg 30 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Kouadio Koné

Koné bringt die Fohlen nach einer knappen halben Stunde in Führung! Der durch Bensebaini an die linke Sechzehnerlinie geschickte Pléa gibt butterweich an die mittige Fünferkante. Koné lässt den Ball über die Stirn in die lange Ecke gleiten.

Freiburg Mainz 05 31 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 0:1 durch Alexander Hack

Die Führung für die Nullfünfer! Eine weite Hereingabe vom rechten Flügel auf den langen Pfosten findet Kohr. Der Mittelfeldmann scheitert per Kopf aus kurzer Distanz am gut reagierenden Flekken. Im Nachsetzen schafft es Hack, die Kugel irgendwie im Kasten unterzubringen.

M'gladbach Augsburg 29 Nach einer knappen halben Stunde halten die Fohlen den Schwerpunkt des Geschehens tief in der gegnerischen Hälfte und bauen den Druck auf die Augsburger Defensive aus. Bei der Auswahl der letzten Pässe haben sie noch Luft nach oben.

Freiburg Mainz 05 29 Höler probiert es nach missratener Abwehr einfach mal aus 21 Metern von halblinks. Sein Schuss geht klar links vorbei.

Frankfurt Wolfsburg 28 Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Max Kruse

Der Gefoulte tritt selbst an und schießt sein Team souverän mit 1:0 in Führung. Dabei ist der Strafstoß, an dem Trapp sogar noch dran ist, nicht optimal geschossen. Halblinks und in dankbarer Höhe kann der Keeper der Hessen den Ball aber nicht mehr entscheidend ablenken. Unten links schlägt das Leder folgerichtig ein.

Bochum Bayern 26 Kingsley Coman ist einer der auffälligeren Offensivspieler der Gäste. Dieses Mal dribbelt der Franzose von links nach innen und sucht den Abschluss. Den Distanzschuss jagt er aber deutlich rechts am Kasten vorbei.

Gr. Fürth Hertha BSC 29 Gelbe Karte für Ishak Belfodil (Hertha BSC)

Leweling will einen schnellen Gegenangriff starten. Belfodil hält ihn fest und tritt ihm gleichzeitig in die Hacken. Dafür gibt es Gelb.

Frankfurt Wolfsburg 27 Der VAR schaut sich das Foulspiel an, was sich extrem schwierig gestaltet, da es hier um Zentimeter geht. Dann kommt allerdings die Entscheidung, dass das Foul von Hinteregger an Kruse auf der Linie war. Es gibt Elfmeter für Wolfsburg!

Gr. Fürth Hertha BSC 28 Beide Mannschaften tun sich momentan schwer, in den Strafraum zu kommen. In der Nähe der Gefahrenzone folgt meistens schnell der Ballverlust.

Freiburg Mainz 05 28 Entsprechend unzufrieden wirkt Streich auch am Spielfeldrand. Mit besorgter Mine feuert er seine Jungs zu mehr Galligkeit an.

Frankfurt Wolfsburg 25 Über Wind und Kruse rollt ein Wolfsburger Angriff durchs Zentrum. Hinteregger stoppt Kruse dann an der Strafraumgrenze. Der Unparteiische entscheidet auf Freistoß. Knappe Nummer.

M'gladbach Augsburg 26 Embolo verpasst aus bester Lage! Pléa schickt den Schweizer aus der offensiven Mitte mit einem flachen Pass auf die rechte Sechzehnerseite. Embolo überwindet den herauslaufenden Gikiewicz mit einem Lupfer, setzt diesen aber an der linken Stange vorbei.

Bochum Bayern 23 Gamboa befreit sich aus einer Drucksituation an der eigenen linken Eckfahne mit einem Pass zu Leitsch, der sich clever an der Seitenlinie anbietet. Dadurch ergibt sich viel Platz für den Gegenangriff. Antwi-Adjei steht bei einem hohen Anspiel hinter die letzte FCB-Reihe allerdings klar im Abseits.

Gr. Fürth Hertha BSC 25 Bisher ist Belfodil der einzige, der die Verteidigung des Kleeblatts vor Probleme stellt. Seine unkonventionellen Dribblings haben die Fürther schon zweimal überrascht.

Freiburg Mainz 05 25 Nach 25 Minuten bleibt festzuhalten, dass noch nicht so viel festzuhalten ist. Es gab eine richtige Gelegenheit - die vergab Burkhardt. Ansonsten bleibt vor allem die Streich-Truppe noch unter ihren Möglichkeiten.

M'gladbach Augsburg 23 Koné zieht ab! Nach Kurpässen Lainers und Hofmanns dringt der junge Franzose über halbrechts in den Strafraum ein und visiert aus gut 15 Metern mit dem rechten Fuß die lange Ecke an. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball über das Gästetor hinweg.

Frankfurt Wolfsburg 22 Die Niedersachsen greifen über rechts an und kommen zu ihrem bislang besten Abschluss. Baku kommt zwar nicht an N'Dicka vorbei, legt aber für den freien Lacroix ab, der aus 14 Metern mit links Maß aufs lange Eck nimmt. Der stramme Schuss verfehlt den Knick allerdings knapp.

Bochum Bayern 20 Die zwei anschließenden Eckstöße segeln zwar gefährlich in die Box, aber die Blau-Weißen passen auf und können beide Standards entschärfen.

Gr. Fürth Hertha BSC 23 Gelbe Karte für Niklas Stark (Hertha BSC)

Für das Festhalten von Leweling bekommt Stark die Gelbe Karte.

Gr. Fürth Hertha BSC 22 Leweling präsentiert an der rechten Außenlinie ein Kabinettstückchen. Mit der Hacke tunnelt er Start und befreit sich so aus der Bedrängnis. Der Verteidiger hält ihn daraufhin fest, um den Angriff zu unterbinden.

Bochum Bayern 19 Coman zieht mit Tempo von links in den Sechzehner und geht ins Eins-gegen-Eins mit Gamboa. Der Rechtsverteidiger ist im richtigen Moment mit dem Fuß dazwischen und klärt zur Ecke.

Freiburg Mainz 05 22 Interessanter Ansatz von Hack. Der Abwehrmann zieht aus 33 Metern einfach mal mit dem linken Fuß ab. Klar rechts daneben.

Gr. Fürth Hertha BSC 21 Hertha wirkt nicht so, als hätten sie einen Plan, um die gut gestaffelte Fürther Defensive auszuspielen. Es ist zu wenig Tempo im Spiel der Berliner.

Bochum Bayern 18 Das 1:1 geht mach 17 Minuten absolut in Ordnung. Die Hausherren zeigen eine hervorragende Leistung. Offensiv sorgen sie regelmäßig für Gefahr und in der Defensive lassen sie, abgesehen von dem Lewandowski-Tor, nichts anbrennen.

Frankfurt Wolfsburg 19 So langsam aber sicher kommen die Niedersachsen etwas besser zurecht. Die SGE bleibt jedoch das deutlich aktivere Team, ohne sich die richtig zwingenden Chancen zu erarbeiten. Auch ein Abschluss von da Costa aus der zweiten Reihe wird erfolgreich geblockt.

M'gladbach Augsburg 20 Wieder Hahn mit dem Kopf! Erneut erreicht der Ex-Nationalspieler eine Flanke Frambergers vom rechten Flügel, diesmal aus mittigen zwölf Metern. Er köpft gegen Sommers Laufrichtung auf die rechte Ecke und verfehlt diese knapp.

Gr. Fürth Hertha BSC 18 Ein langer Ball, der im Berliner Strafraum landet, sorgt für Verwirrung in der Defensive. Frei nach dem Motto "Nimm du ihn, ich hab ihn sicher" geht niemand zum Ball. Leweling sagt danke und schnappt sich das Spielgerät. Von der Grundlinie versucht er irgendwie, den Ball aufs Tor zu bringen. Der "Schuss" rollt parallel zur Torlinie, bis ein Hertha-Verteidiger die Situation bereinigt.

Bochum Bayern 16 Für Christopher Antwi-Adjei ist es der erste Treffer im VfL-Trikot. Robert Lewandowski steht nun bei 25 Saisontoren.

Freiburg Mainz 05 19 Günter schlägt eine erste Ecke für den SCF in die Mitte. Dort findet er aber keinen Abnehmer.

M'gladbach Augsburg 18 Embolo ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines langen Schlages Lainers. Der Schweizer ist zwar einen Schritt schneller als Bewacher Oxford, kann den Ball aber nicht erreichen. Keeper Gikiewicz packt sicher zu.

Gr. Fürth Hertha BSC 18 Berlin hat den frühen Rückstand gut weggesteckt. Die Gäste haben sich zwar keine klaren Torchancen erarbeitet, aber Fürth hat hier auch kein Oberwasser.

Frankfurt Wolfsburg 16 Mit dem ersten nennenswerten Vorstoß erarbeitet der VfL sich einen Eckball. Maximilian Philipp findet am ersten Pfosten allerdings keinen Mitspieler. Danny da Costa klärt resolut per Kopf.

Freiburg Mainz 05 16 Netter Versuch von Stach. Der Mittelfeldmann schleudert die Murmel bei einem direkten Freistoß von halblinks aus 24 Metern direkt aufs Tor. Flekken pariert zur Seite weg.

Gr. Fürth Hertha BSC 16 Hrgota bringt von rechts eine Flanke in den Strafraum. Am Elfmeterpunkt nimmt Tilmann den Ball Volley. Er rutscht ihm aber über den Spann und fliegt deutlich rüber.

M'gladbach Augsburg 15 Neuhaus fehlen Zentimeter! Infolge seines eigenen geblocktenen Schusses legt Hofmann von der rechten Strafraumeck flach für den Kollegen mit der 32 auf dem Rücken zurück. Der will aus gut 14 Metern bei zugestellter Schusssbahn unten rechts einschieben und verfehlt das Aluminium hauchdünn.

Bochum Bayern 14 Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Christopher Antwi-Adjei

Bochum kontert im eigenen Stadion und sorgt für die perfekte Antwort! Locadia setzt Holtmann auf dem linken Flügel in Szene. Der 26-Jährige ist mit seinem Tempo nicht zu halten und bringt den Ball flach nach innen zu Antwi-Adjei. Der Rechtsaußen kontrolliert den Ball gut, Süle hält ein wenig zu viel Abstand und deshalb kann Antwi-Adjei den Ball aus knapp elf Metern unhaltbar unten links ins Eck schlenzen.

Frankfurt Wolfsburg 13 Arnold klärt eine Borré-Flanke zur nächsten Ecke, die allerdings nichts weiter einbringt. Lindstrøm führt kurz aus, bekommt die Kugel zurück und flankt dann allerdings ins Nirwana. Den Frankfurtern fehlt noch etwas Präzision im letzten Pass.

Freiburg Mainz 05 14 Burkhardt gegen Flekken! Der Mainzer ist nach Steilpass in die Spitze auf und davon. Im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper bleibt letzterer allerdings Sieger, indem er den Heber mit dem Kopf pariert.

Gr. Fürth Hertha BSC 14 Die Ecke führt zu einer weiteren Ecke, die zu nichts führt.

Gr. Fürth Hertha BSC 13 Belfodil nimmt es mit der halben Fürther Verteidigung auf. Sein Dribbling rechts im Strafraum endet mit einem Abschluss aus spitzem Winkel. Linde wehrt den Rechtsschuss zur Ecke ab.

Freiburg Mainz 05 13 Feine Aktion der Gastgeber. Höler verlängert mit dem hohen Bein von rechts in Richtung Elfmeterpunkt, wo sich Sallai artistisch per Seitfallzieher versucht - klar links daneben.

M'gladbach Augsburg 12 Hahn verlangt Sommer alles ab! Der Ex-Mönchengladbacher ist am rechten Fünfereck Adressat einer halbhohen Hereingabe Frambergers vom nahen Flügel. Per Flugkopfball nickt er auf die kurze Ecke. Dort verhinert Sommer den Einschlag mit einem starken Reflex.

Bochum Bayern 11 Nach einer relativ langen Kontrolle bleibt es beim 1:0 für die Bayern. Welche Aktion bei dem Treffer genau kontrolliert wurde ist jedoch nicht ganz klar. Womöglich ging es um eine Abseitsstellung von Serge Gnabry.

Frankfurt Wolfsburg 11 Christopher Lenz leitet die Kugel per Hacke in den Lauf von Jesper Lindstrøm weiter. Nach dessen Seitenverlagerung holt Rafael Borré allerdings nur eine Ecke heraus, bei der es erneut im Wolfsburger Strafraum brennt. Am zweiten Pfosten lauert Kristijan Jakić im Rückraum, dessen Direktabnahme mit links aus zehn Metern nur ans Außennetz klatscht. Ridle Baku ist noch entscheidend dran, was das Schiedsrichtergespann allerdings übersieht. Es geht mit einem Abstoß der Gäste weiter.

Bochum Bayern 10 Der Treffer wird vom VAR überprüft.

Freiburg Mainz 05 10 Etwas aktiver wirken in den ersten zehn Minuten die Rheinhessen. Immer wieder probieren sie es mit schnellem Flügelspiel.

Gr. Fürth Hertha BSC 11 Wieder kommt eine Flanke von links in die Mitte. Diesmal ist Moalida der Vorbereiter. Jovetić kommt im Strafraum zum Abschluss, aber sein Volley fliegt weit links daneben. Der Stürmer hätte gerne eine Ecke. Schiedsrichter Daniel Schlager hat es anders gesehen.

Frankfurt Wolfsburg 9 Die Anfangsphase gehört voll und ganz den Hausherren, die den Wölfen wenig Luft zum Atmen lassen. Die Niedersachsen stehen unter Dauerdruck und kommen kaum über die Mittellinie hinaus.

Bochum Bayern 9 Tooor für Bayern München, 0:1 durch Robert Lewandowski

Bochum macht das Spiel, aber Bayern trifft mit dem ersten Torschuss! Kimmich führt einen Freistoß links in der eigenen Hälfte schnell aus und schickt Coman auf die Reise. Der Franzose spielt rechts rüber. Dort kombinieren zunächst Gnabry und Müller. Der Mann mit der 25 auf dem Rücken hat beinahe am rechten Strafraumeck viel Platz und bringt den Ball butterweich an den langen Pfosten. Dort legt Coman mit dem Kopf auf Lewandowski quer, der sich anschließend im Fünfer stark behauptet und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie stochert.

M'gladbach Augsburg 9 Gelbe Karte für Alassane Pléa (Bor. Mönchengladbach)

Der ballführende Pléa fährt gegen seinen Verfolger Dorsch im Mittelfeld den linken Arm aus und erwischt den Augsburger im Gesicht. Schiedsrichter Thomasen zückt die erste Gelbe Karte der Partie.

Gr. Fürth Hertha BSC 9 Mittelstädt bringt eine Flanke von links in die Mitte. Am Fünfmeterraum kommt Belfodil unter Bedrängnis zum Kopfball. Sein lascher Abschluss landet in den Armen von Linde.

Frankfurt Wolfsburg 6 Frankfurt legt mit extrem hohem Tempo los. Lenz erobert im gegnerischen Drittel den Ball, bekommt im Umschaltmoment den Steckpass aber nicht zu Lindstrøm durchgedrückt. Der Ball bleibt trotzdem scharf. Nach Hereingabe von da Costa kann Casteels das Leder dann aber vor Lenz abfangen, dem ein halber Schritt fehlt, um zum Abschluss zu kommen.

Gr. Fürth Hertha BSC 8 Die Hertha hat jetzt ihre erste längere Ballbesitzphase. Die in rot gekleideten Gäste probieren, das Spiel an sich zu reißen.

Bochum Bayern 6 Die Heimelf zeigt in der Anfangsphase einen sehr mutigen Auftritt. Zeitweise spielen sie sich sogar in der gegnerischen Hälfte fest.

M'gladbach Augsburg 7 Die erste Chance gehört Mönchengladbach! Pléa treibt den Ball durch die offensive Mitte nach vorne und bedient Hofmann auf der rechten Strafraumseite. Der schießt aus vollem Lauf und 15 Metern in Richtung langer Ecke. Die verfehlt er deutlich.

Freiburg Mainz 05 7 Gelbe Karte für Anton Stach (1. FSV Mainz 05)

Stach foult Höler von hinten taktisch. Gelb.

Freiburg Mainz 05 6 Der erste Abschluss. Onisiwo scheitert aus 18 Metern von links an Flekken.

Frankfurt Wolfsburg 3 Aufregung im Wolfsburger Strafraum: Die SGE spielt druckvoll nach vorne Bornauw will nach Querschläger von Lacroix per Kopf auf Casteels ablegen. Der Ball ist aber zu kurz, sodass der Ball heiß bleibt. Jakić bekommt das Leder aus kurzer Distanz aber im Pulk nicht über die Linie gedrückt.

M'gladbach Augsburg 5 Die Fohlen starten fehlerhaft in den Nachmittag, leisten sich im Aufbau zahlreiche ungenaue Anspiele. Noch können die Gäste aus diesen kein Kapital schlagen können.

Bochum Bayern 4 Gerrit Holtmann kommt rechts im Sechzehner an den Ball und sucht aus spitzem Winkel schnell den Abschluss. Sven Ulreich pariert den Versuch auf das lange Eck sicher.

Gr. Fürth Hertha BSC 6 Jetzt entwickelt sich die erwartet umkämpfte Anfangsphase. Beide Mannschaften haben Probleme, den Ball über längere Zeit in den eigenen Reihen zu halten.

Bochum Bayern 3 Viele Augen blicken heute auch auf Niklas Süle, der im Sommer ablösefrei zum BVB wechselt. In den ersten Minuten macht der 26-Jährige als linker Innenverteidiger einen sicheren Eindruck.

Freiburg Mainz 05 4 Ausgeglichener Beginn an der Dreisam. Beide Mannschaften sind insbesondere in den Zweikämpfen sehr präsent.

Bochum Bayern 2 Die VfL-Fans machen vom Start weg ordentlich Stimmung. Dadurch ist es im Vorfeld beinahe untergegangen, dass der Strom ausgefallen ist und die Bochum-Hymne nicht aus den Stadionlautsprechern schallte.

Gr. Fürth Hertha BSC 3 Das war ein Blitzstart der Fürther. Das Tor war quasi die erste Aktion des Spiels. Es wird spannend zu beobachten, wie die Hertha mit dieser kalten Dusche umgeht.

M'gladbach Augsburg 3 Es hat kurzfristig noch einen Schiedsrichterwechsel gegeben. Da sich Tobias Welz beim Aufwärmen verletzt hat, springt der Vierte Offizielle Martin Thomsen ein und feiert sein Debüt als hauptverantwortlicher Unparteiischer in der Bundesliga, was die Leitung vom Anpfiff an betrifft.

Freiburg Mainz 05 1 Auf geht's.

Freiburg Mainz 05 1 Spielbeginn

Bochum Bayern 1 Los geht's! Bochum spielt in blauen Trikots und Bayern hält in Weiß dagegen.

Bochum Bayern 1 Spielbeginn

M'gladbach Augsburg 1 Mönchengladbach gegen Augsburg – Durchgang eins im Borussia-Park ist eröffnet!

Frankfurt Wolfsburg 1 Der Ball rollt in Frankfurt. Die Hausherren laufen ganz in Schwarz auf. Die Gäste aus Niedersachsen sind komplett in Grün gekleidet. Los geht's.

Frankfurt Wolfsburg 1 Spielbeginn

M'gladbach Augsburg 1 Spielbeginn

Gr. Fürth Hertha BSC 1 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Branimir Hrgota

Das Spiel ist gerade mal eine halbe Minute als, da gehen die Hausherren schon in Führung. Ein Pressschlag im Mittelfeld zwischen Seguin und Darida führt dazu, dass der Ball links im Strafraum bei Hrgota landet. Der Kapitän fackelt allein vor Schwolow nicht lange und schließt souverän mit links flach ins lange Eck ab.

Gr. Fürth Hertha BSC 1 Spielbeginn

M'gladbach Augsburg Soeben haben die Mannschaften vor 10000 Zuschauern den Rasen betreten.

Bochum Bayern Im Hinspiel kassierte der VfL Bochum eine 7:0-Abreibung in München. Mittlerweile hat sich die Defensive aber gefunden und enorm stabilisiert. In den letzten 14 Partien kassierte der Traditionsklub nur 14 Gegentore. Zusammen mit dem FCB sind das die wenigsten Gegentreffer in dem Zeitraum. Es deutet also vieles darauf hin, dass der direkte Vergleich heute spannender wird. Auch wenn die Bayern natürlich der klare Favorit sind.

Freiburg Mainz 05 Ebenfalls aufschließen können heute die Nullfünfer. Sie können den Abstand auf RB Leipzig bis auf einen Zähler verkürzen und damit direkten Kontakt zu den Königsklassen-Plätzen herstellen. Wichtig war es dafür, die kleine Negativserie zu beenden. Nach dem DFB-Pokal-Aus beim VfL Bochum (1:3) sowie den Niederlagen bei der SpVgg Greuther Fürth (1:2) und im Tetspiel gegen Eintracht Frankfurt (0:1) konnten sie am vergangenen Wochenende die TSG 1899 Hoffenheim bezwingen (2:0). Den Schwung wollen sie nun mitnehmen.

Bochum Bayern Auch bei den Bayern fehlt der Torwart. Allerdings fällt Manuel Neuer nach einer Operation am Meniskus längerfristig aus. Anstelle des Nationalkeepers beginnt Sven Ulreich. Vor ihm agieren die Münchner wohl mit einer Viererkette, da Dayot Upamecano für Corentin Tolisso in die Startelf rückt.

Bochum Bayern Thomas Reis nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen Hertha BSC gleich vier Wechsel vor. Michael Esser steht für den an Corona erkrankten Manuel Riemann zwischen den Pfosten. Dafür kehrt Anthony Losilla zurück und verdrängt Robert Tesche auf die Bank. Neben ihm nehmen auch Miloš Pantović und Takuma Asano Platz. Die beiden werden von Patrick Osterhage und Christopher Antwi-Adjei ersetzt.

M'gladbach Augsburg Bei den Fuggerstädtern, die das Hinspiel Mitte September durch einen späten Treffer Niederlechners (80.) mit 1:0 für sich entschieden und die nur eine ihrer bisherigen elf Partien in der Fremde gewannen, stellt Coach Markus Weinzierl nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin einmal um. Anstelle von Maier, der wegen eines positiven Coronatests fehlt, beginnt Morávek.

Frankfurt Wolfsburg Beide Mannschaften standen sich bislang 45 Mal in einem Pflichtspiel gegenüber, wobei der VfL Wolfsburg den direkten Vergleich mit 21 Siegen anführt (14 Remis, zehn Niederlagen). Im Hinspiel teilten sich beide Teams beim 1:1-Remis in Niedersachsen die Punkte. In Frankfurt gab es letzte Saison einen 4:3-Heimsieg der Hessen, die allerdings die vier Heimspiele zuvor gegen die Wölfe allesamt verloren haben. Zuletzt erzielten die Grün-Weißen in 18 aufeinanderfolgenden Ligaspielen immer mindestens ein Tor gegen die SGE.

Freiburg Mainz 05 Es war ein kleiner Rückschlag, den die Breisgauer zuletzt einstecken mussten. Waren sie aufgrund zweier Siege bei der TSG 1899 Hoffenheim (4:1) und beim VfB Stuttgart (2:0) auf dem aufsteigenden Ast unterwegs, kassierten sie beim 1. FC Köln nach insgesamt dürftiger Leistung eine Schlappe (0:1). Die ganz leisen Champions-League-Träume haben damit einen Dämpfer erlitten – außer Reichweite ist Platz vier mit derzeit nur einem Punkt Rückstand aber noch längst nicht.

M'gladbach Augsburg Auf Seiten der Elf vom Niederrhein, die lediglich zwei der bisherigen 21 Bundesligapartien der laufenden Saison ohne Gegentor beendete und die im Falle einer Niederlage im Laufe des Wochenendes auf den Relegationsrang abrutschen könnte, verzichtet Trainer Adi Hütter im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim DSC Arminia Bielefeld auf personelle Umstellungen. Im 3-4-2-1 ist Embolo wieder die einzige Spitze.

Bochum Bayern Bayern München ist seit dem klaren 7:0-Hinspielerfolg gegen den Revierklub Spitzenreiter. Am vergangenen Wochenende konnten sie zudem ein spektakuläres Topspiel gegen Leipzig mit 3:2 für sich entscheiden und sich dadurch weiter vom Verfolger aus Dortmund absetzen. Gegen Bochum wollen sie nun den vierten Dreier in Folge einfahren und damit weiteres Selbstvertrauen für die Champions League sammeln, die am kommenden Mittwoch für den FCB gegen Salzburg weitergeht.

Frankfurt Wolfsburg Florian Kohfeldt hält im Kern an der Startelf fest, die am letzten Sonntag den Sieg gegen Fürth verbuchte, und schickt mit Jonas Wind und Max Kruse erneut zwei seiner Winterneuzugänge von Anfang an aufs Feld. Zwei Wechsel gibt es dennoch: Maximilian Philipp und Jérôme Roussillon erhalten heute den Vorzug vor Yannick Gerhardt und Renato Steffen (beide Bank).

Gr. Fürth Hertha BSC Auch Tayfun Korkut tauscht dreimal im Gegensatz zum vergangenen Wochenende. Linus Gechter beginnt in der Innenverteidigung für Marc Oliver Kempf, der Corona hat. Im Mittelfeld werden Jurgen Ekkelenkamp und Santiago Ascacíbar durch Lucas Tousart und Suat Serdar auf die Bank verdrängt.

Gr. Fürth Hertha BSC Stefan Leitl tauscht heute auf drei Positionen im Gegensatz zur Niederlage gegen Wolfsburg. Auf der Torwartposition startet zum ersten Mal Neuzugang Andreas Linde anstelle von Sascha Burchert. Links hinten wird Jetro Willems durch Luca Itter ersetzt. Auf der anderen Verteidigungsseite startet Marco Meyerhöfer für Simon Asta.

Gr. Fürth Hertha BSC In Berlin lief das neue Jahr weniger erfolgreich an. In fünf Spielen 2022 konnte die Alte Dame lediglich zwei Punkte holen. Der Hauptstadtklub steht mit 23 Punkten auf Rang 14 und ist nur einen Punkt vom 16. Augsburg entfernt. Letzten Freitag trennte sich die Mannschaft von Tayfun Korkut mit 1:1 vom direkten Konkurrenten aus Bochum. Auf einen Bundesligasieg wartet man in Berlin seit dem 18. Dezember.

Gr. Fürth Hertha BSC Der Gastgeber hat vergangenen Sonntag die erste Niederlage 2022 hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Stefan Leitl verlor mit 1:4 beim VfL Wolfsburg. Zuvor war die Spielvereinigung vier Spiele in Folge ungeschlagen geblieben. Trotzdem sind die Nichtabstiegsplätze noch weit entfernt. Das Kleeblatt steht mit zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und ist zwölf Punkte von Relegationsplatz 16 entfernt. Dementsprechend ist auch gegen die Hertha ein Sieg fast Pflicht.

Freiburg Mainz 05 Die Gäste nehmen indes ebenfalls zwei Veränderungen vor. Für Barreiro und Boëtius stehen Lee und Kohr in der Anfangself.

Frankfurt Wolfsburg Beim VfL Wolfsburg platzte am letzten Wochenende beim 4:1-Heimsieg über Greuther Fürth ein festsitzender Knoten. Den Wölfen glückte der erste Dreier im Ligabetrieb seit exakt drei Monaten, mit dem die Niedersachsen sich auch in der Tabelle etwas Luft verschaffen konnten. Die Grün-Weißen verhinderten den Sturz auf den Relegationsplatz und kletterten von Rang 15 auf den zwölften Platz.

M'gladbach Augsburg Der FC Augsburg ist mit vergrößertem Selbstvertrauen angereist, startete er infolge des mageren Januars (ein Punkt aus drei Spielen) doch mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den Tabellenvierten 1. FC Union Berlin in den Februar. Gregoritsch (16.) und Hahn (59.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass sich die Rot-Grün-Weißen für einen überlegenen Auftritt belohnten und dicht an das rettende Ufer heranrückten.

Bochum Bayern Bochum steht mit aktuell 25 Punkten auf dem elften Platz und hatte in allen sechs Abstiegssaisons nach dem 21. Spieltag weniger Zähler auf dem Konto. Allerdings ist der Relegationsplatz nur drei Zähler entfernt. Der Vorsprung auf den VfB Stuttgart, der den 17. Rang belegt, beträgt aber bereits sieben Punkte. Dementsprechend hat der VfL zumindest auf die direkten Abstiegsränge ein kleines Polster und kann befreit in das Duell mit dem Rekordmeister gehen. Vor 8.500 Zuschauern wollen sie dem FCB die Stirn bieten und im besten Fall ihre Serie von drei ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie fortsetzen.

Freiburg Mainz 05 Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren wechseln im Vergleich zur Vorwoche zwei Mal. Für Demirović und Schade beginnen Jeong und Sallai.

Frankfurt Wolfsburg Der ehemalige Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner, der seit Sommer 2021 die SGE betreut, verändert seine Mannschaft gegenüber dem 3:2-Sieg in Stuttgart auf drei Positionen: Martin Hinteregger, Danny da Costa und der nach Muskelfaserriss wieder einsatzbereite Daichi Kamada starten heute von Beginn an. Draußen bleiben dafür Sebastian Rode, Timothy Chandler (beide Bank) und Makoto Hasebe (Pneumothorax).

M'gladbach Augsburg In Spiel eins nach der Ära Max Eberls hat Borussia Mönchengladbach durch ein 1:1 bei Kellerkonkurrent DSC Arminia Bielefeld zumindest die dritte Bundesligapleite in Serie verhindern können, einen echten Befreiungsschlag trotz eines spielerischen ordentlichen Auftritts aber verpasst. Wollen sich die Fohlen im Rennen um den Verbleib in der nationalen Eliteklasse etwas Luft verschaffen, ist heute der erste Heimsieg seit dem 20. November Pflicht.

Frankfurt Wolfsburg Eintracht Frankfurt feierte zwar am vergangenen Samstag einen 3:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Die letzten beiden Heimspiele im Deutsche Bank Park haben die Hessen allerdings verloren. Überhaupt ist die Heimbilanz der SGE sehr ausbaufähig. Gerade einmal 13 Punkte sicherte die Elf aus der Mainmetropole sich in zehn Heimspielen. In der Heimtabelle der Bundesliga steht die Eintracht damit nur auf Platz 15. Letztmalig gab es übrigens im Frühjahr 2013 drei Heimpleiten in Serie bei den Adlern, bei denen damals noch Armin Veh auf der Trainerbank saß.

Gr. Fürth Hertha BSC Hallo und herzlich willkommen zum 22. Spieltag der Bundesliga. Heute kommt es im Sportpark Ronhof zum Abstiegsduell zwischen Greuther Fürth und Hertha BSC.

M'gladbach Augsburg Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Borussia Mönchengladbach kämpft am 22. Spieltag im Heimspiel gegen den FC Augsburg gegen das Abrutschen in die Abstiegszone. Die Elf vom Niederrhein und die Fuggerstädter stehen sich ab 15:30 Uhr in der Hennes-Weisweiler-Allee gegenüber.

Freiburg Mainz 05 Herzlich willkommen zum Spiel SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 22. Spieltag der Bundesliga.

Frankfurt Wolfsburg Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Deutsche Bank Park. Hier empfängt Eintracht Frankfurt heute um 15:30 Uhr den VfL Wolfsburg im Rahmen des 22. Spieltags der Bundesliga.