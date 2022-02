Hamburg Heidenheim 58 Die Rothosen sind nach fast einer Viertelstunde noch überhaupt nicht im zweiten Abschnitt angekommen, leisten sich viele Ungenauigkeiten im Zusammenspiel. In dieser Phase haben sie Glück, dass sie noch keinem Rückstand hinterherlaufen.

Karlsruhe Nürnberg 55 Tooor für Karlsruher SC, 2:1 durch Benjamin Goller

Irgendwann musste eine Ecke dann ja mal zu einem Treffer führen! Von rechts wird der Ball in den Rückraum gebracht, wo Hofmann leicht links versetzt auf den rechten Pfosten köpft. Von hinten eilt Goller heran und kann aus vier Metern mit rechts ins linke Eck ablenken. Er ist ganz knapp vor dem Verteidiger dran, der vom Pfosten nach vorne rückt.

Hamburg Heidenheim 55 Kleindienst verlangt Heuer Fernandes alles ab! Heidenheims Angerifer nimmt einen langen Schlag aus dem Mittelkreis an der halbrechten Sechzehnerkante perfekt mit und feuert aus gut 15 Metern wuchtig auf die halbhohe linke Ecke. Heuer Fernandes verhindert den Einschlag mit einer starken Parade.

Karlsruhe Nürnberg 52 Schäffler beschäftigt die Innenverteidigung. Einen Einwurf von links aus 20 Metern schirmt er kurz vor der Grundlinie am Strafraum so ab, dass er sich um den Verteidiger herumdrehen kann. Es folgt dann aber keine Abschluss-Aktion.

Paderborn Dresden 53 Pröger bekommt rechts im Strafraum einen Ball zugespielt und probiert es gegen den weit aufgerückten Mitryushkin mit einem Heber aus vollem Lauf. Der Keeper fängt das Ding aber noch ab.

Hamburg Heidenheim 54 Den Gästen gelingt der deutlich schwungvollere Wiederbeginn; sie halten den Schwerpunkt des Geschehens in den letzten Minuten fast durchgängig in der gegnerischen Hälfte.

Paderborn Dresden 51 In den ersten Augenblicken nach der Pause geht es erstmal recht ausgeglichen los. Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe.

Paderborn Dresden 48 Gelbe Karte für Michael Akoto (Dynamo Dresden)



Karlsruhe Nürnberg 48 O'Shaughnessy rutscht als linker Innenverteidiger ein Rückpass beim unsauberen Stoppen unter der Sohle durch. Schäffler kann aus 16 Metern frei vor dem Keeper einfach an den freien Ball laufen, doch sein Abschluss von halbrechts trifft genau Gersbeck, der sich gekonnt groß macht.

Hamburg Heidenheim 51 Weder Tim Walter noch Frank Schmidt haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Karlsruhe Nürnberg 47 Personell unverändert geht es weiter. Auf dem Rasen dagegen das gleiche Bild: Natürlich geht es nach nichteinmal zwei Minuten schon mit der nächsten Ecke weiter.

Hamburg Heidenheim 49 Die erste Chance nach der Pause gehört dem Gast! Gegen eine aufgerückte Hamburger Abwehr steckt Burnić aus der Mitte nach halblinks zu Mohr durch. Der hat freie Bahn in Richtung des herauslaufenden Keepers Heuer Fernandes und überwindet ihn per halbhohem Lupfer. Deutlich vor der Linie kann Muheim klären.

Paderborn Dresden 47 Mit einem Wechsel geht es weiter. Königsdörffer kommt für Borrello.

Paderborn Dresden 46 Einwechslung bei Dynamo Dresden: Ransford-Yeboah Königsdörffer

Paderborn Dresden 46 Auswechslung bei Dynamo Dresden: Brandon Borrello

Karlsruhe Nürnberg 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn Dresden 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Hamburg Heidenheim 46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Volksparkstadion! Nach dem jüngsten Kantersieg bei Spitzenreiter Darmstadt, bei dem den Rothosen vor der Pause fast alles gelang, haben es diese heute mit einem deutlich unangenehmeren Widersacher zu tun, dessen offensive Nadelstiche sich zwar in Grenzen halten, die in der Abwehr aber sehr konzentriert arbeiten. Ringt der HSV den FCH noch nieder?

Hamburg Heidenheim 46 Anpfiff 2. Halbzeit

Karlsruhe Nürnberg 45 Halbzeitfazit:

Mit 1:1 geht es in die Kabinen. Auch wenn es von Beginn an Ecken hagelte, gab das Spiel zunächst wenig her. Dementsprechend folgerichtig fiel das überraschende 0:1 der Gäste durch einen schlitzohrigen Geis-Freistoß aus über 25 Metern, als er Gersbeck überrumpelte. Nachdem die Franken beinahe gleich erhöht hätten, kam auch der KSC im Strafraum ihrer Kontrahenten an. Erst verpasste Wanitzek mit einem Latten-Kopfball knapp den Ausgleich, den Hofmann dann in Mittelstürmer-Manier kurz darauf erzielen konnte. Es bleibt also spannend in Durchgang Zwei und es darf gehofft werden, dass sich die turbulente Schlussphase auch über die Halbzeit bis zum Wiederanpfiff trägt.

Karlsruhe Nürnberg 45 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Nürnberg 45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Paderborn Dresden 45 Halbzeitfazit:

Pause in Paderborn, zwischen dem SCP und Dynamo Dresden steht es noch torlos. Nach ausgeglichenen und weitgehend unspannenden ersten 20 Minuten kamen zunächst die Ostdeutschen etwas besser auf. Die letzten zehn Zeigerumdrehungen der ersten Abschnitts dominierten wiederum die Ostwestfalen, die zahlreiche Abschlüsse - meist aus der Distanz - verbuchen konnten. Mit dem Tempo der letzten 25 Minuten darf es gerne weitergehen, dann dürften hier auch Tore fallen. Es bleibt jedenfalls spannend. Bis gleich!

Karlsruhe Nürnberg 43 Der nächste gefährliche Freistoß für Geis! Aus knapp über 25 Metern zieht er aus zentraler Position wieder mit viel Mut ab. Der Spannschuss rauscht nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei, auch wenn Gersbeck dieses Mal wohl da gewesen wäre.

Hamburg Heidenheim 45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligapartie zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim 1846. In einer temporeichen, aber an Strafraumszenen armen Anfangsphase bewegten sich die Mannschaften hinsichtlich der Spielanteile auf Augenhöhe. Daraufhin steigerten die Hanseaten ihre offensive Durchschlagskraft und erarbeiteten sich durch Jatta eine Großchance; Gästekeeper Müller parierte den unbedrängten Schuss aus kurzer Distanz (22.). Die Ostwürttemberger hielten ihr Niveau in der Arbeit gegen den Ball hoch und waren so in der Lage, trotz abnehmender Ballbesitzanteile weitere klare Abschlüsse der Norddeutschen zu verhindern. Bis gleich!

Paderborn Dresden 45 Ende 1. Halbzeit

Hamburg Heidenheim 45 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Dresden 44 Seit dem Außennetz-Treffer haben die Hausherren die Angelegenheit klar im Griff. Ein 1:0 wäre gar nicht so unverdient.

Karlsruhe Nürnberg 41 Eine Ecke sorgt gleich für die nächste Chance des Gastgeber, die damit das Publikum wieder zum Kochen bringen.

Hamburg Heidenheim 43 Gelbe Karte für Tobias Mohr (1. FC Heidenheim 1846)

Heidenheims Doppeltorschütze der Vorwoche zieht gegen den passenden Jatta durch und bringt ihn dadurch unnötigerweise zu Fall. Referee Dingert ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte der Partie.

Paderborn Dresden 41 Fast eine Kopie dieser Szene! Diesmal probiert es Klement nach Srbeny-Ablage von halblinks aus 17 Metern - wieder nur knapp rechts daneben.

Karlsruhe Nürnberg 39 Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Philipp Hofmann

Der Ausgleich! Goller hat am rechten Flügel nach einem Steckpass viel Grün vor sich. Er zündet den Turbo und legt an der Grundlinie in den Rückraum. Wanitzek kann sich zwar nicht sauber vorlegen, vom Verteidiger springt das Leder dann aber direkt zu Hofmann. Von rechts muss der Mittelstürmer aus fünf Metern mit dem ersten Kontakt nur noch ins kurze Eck zielen. Mathenia hat keine Chance aus der Distanz.

Karlsruhe Nürnberg 38 Geis sorgt schon wieder per Standard für Gefahr! Eine weitere Ecke zirkelt er von links in die Box. Aus knapp fünf Metern kann Sørensen sich durchsetzen, doch der Keeper kann den zu zentralen Versuch gerade noch abwehren.

Paderborn Dresden 39 Klement fasst sich einfach mal ein Herz. Aus ähnlicher Distanz wie zuvor Muslija schießt er aus halblinker Position knapp am langen Eck vorbei.

Hamburg Heidenheim 40 ... Kittel probiert es aus spitzem Winkel mit dem rechten Innenrist direkt. Er zirkelt den Ball gut einen Meter über die kurze Ecke des Heidenheimer Kastens hinweg.

Hamburg Heidenheim 39 Jatta wird durch Busch unweit der linken Strafraumlinie ganz in der Tiefe zu Fall gebracht...

Karlsruhe Nürnberg 35 Gelbe Karte für Philip Heise (Karlsruher SC)

Im Konter stoppt Heise Møller Dæhli unsanft. Nach einem schmerzhaften Sturz muss der behandelt werden.

Karlsruhe Nürnberg 34 Wanitzek an die Latte! Thiede gibt von rechts eine scharfe Flanke an den Fünfer, wo am kurzen Eck der Mittelfeldspieler hereinläuft. Er drückt den Ball mit der Stirn an die Querstange des Tores im kurzen Eck. Gegen den wuchtigen Kopfstoß aus sieben Metern hätte es sonst keine Abwehrchance gegeben.

Hamburg Heidenheim 37 Von den direkten Konkurrenten Hamburgs und Heidenheims spielt übrigens keiner zeitgleich. Bedeutet für Hanseaten und Ostwürttemberger: Mit einem Dreier ist der Weg in Richtung zweitem Tabellenplatz offen.

Paderborn Dresden 36 Ganz feines Ding von Muslija! Nach einer abgewehrten Flanke von links landet das Leder halbrechts vor dem Strafraum beim ehemaligen Freiburger. Ansatzlos haut er einen Flatterball aus 20 Metern aus dem Fußgelenk aufs linke Eck. Mitryushkin muss sich ganz lang machen, um zu parieren.

Karlsruhe Nürnberg 31 Dass der Treffer nach einem Standard fällt ist beinahe logisch. Aus dem Spiel geht fast nichts zusammen, wohingegen es immer wieder ruhende Bälle gibt.

Karlsruhe Nürnberg 31 Gelbe Karte für Enrico Valentini (1. FC Nürnberg)



Hamburg Heidenheim 34 Die Schmidt-Truppe hat in dieser Phase Mühe, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten und es sauber über die Mittellinie zu schaffen. Sie steht in ihrer Abwehr aber weiterhin sehr gefestigt und lässt nur wenig zu.

Paderborn Dresden 33 Außennetz! Löwe zieht aus 21 Metern von halblinks einfach mal ab. Huth fliegt los, muss aber nicht eingreifen, weil das Rund an der Außenseite des Netzes anschlägt.

Paderborn Dresden 32 ...schwach. Muslijas Ball bleibt am ersten Pfosten hängen.

Paderborn Dresden 31 Muslija hat am linken Sechzehnmeterraumeck etwas zu viel Platz. Seine Hereingabe klärt Ehlers zur Ecke von rechts...

Hamburg Heidenheim 31 Glatzel steht erstmals im Mittelpunkt! Der Viererpacker der Vorwoche ist am Elfmeterpunkt Adressat eines Querpasses Kittels. Mit dem zweiten Kontakt kann der Angreifer mit dem rechten Fuß abziehen, doch Busch steht dem Schuss im Weg und blockt ihn.

Karlsruhe Nürnberg 29 Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Johannes Geis

Schlitzohr Geis belohnt sich für seinen mutigen Freistoß! Aus gut 25 Metern gibt es halbrechts einen eigentlich ungefährlichen Freistoß für die Gäste. Alle rechnen mit einer Flanke, so auch Gersbeck, der weit vor dem Kasten steht, wo er die herunterkommende Flanke erwartet. Geis bemerkt das aber und zieht den weiten Freistoß mit dem Innenspann gleich ins kurze Eck. Der Karlsruher Keeper muss zurückeilen und erwischt im rechten Eck die Kugel nicht mehr entscheidend. Was für eine schlaue Aktion von Johannes Geis, der zudem mit der zugehörigen Schusstechnik glänzen kann.

Karlsruhe Nürnberg 27 Die fünfte Ecke für den Club bringt zumindest mal einen Torschuss. Die Geis-Flanke von links fällt erst am zweiten Pfosten herunter, wo Tempelmann viel Platz hat. Er bekommt aus sechs Metern aber überhaupt keinen Druck hinter den Kopfball, sodass Gersbeck einfach im langen Eck fangen kann.

Karlsruhe Nürnberg 25 Rechts bekommt Valentini etwas zu viel Zeit zum Flanken eingeräumt. Im Zentrum steht Shuranov mit dem Rücken zum Gegenspieler und wagt den Fallrückzieher. Er tritt auf Hüfthöhe aber mit dem rechten Fuß an der Flanke vorbei.

Paderborn Dresden 28 In den letzten Minuten übernehmen die Sachsen ein wenig die Initiative. Sie generieren mehr Ballbesitz und suchen den schnellen Weg nach vorne.

Hamburg Heidenheim 28 Alidou hat auf der tiefen linken Seite zwar klare Tempovorteile gegenüber Burnić. Er schafft es zwar in den Sechzehner, wird unweit der Grundlinie aber doch noch vom Heidenheimer Mittelfeldmann abgelaufen.

Paderborn Dresden 25 ...am kurzen Pfosten verlängert Borrello die Murmel nicht ungefährlich in Huths Arme.

Hamburg Heidenheim 25 Heidenheim kommt durch Leipertz und Hüsing zu zwei aussichtsreichen Schüssen aus kurzer Distanz; diesen steht HSV-Schlussmann Heuer Fernandes jeweils im Weg. Die Wiederholung zeigt dann allerdinsg, dass ein Treffer wegen einer Abseitsstellung im Vorfehld nicht gezählt hätte.

Paderborn Dresden 24 Da war wesentlich mehr drin! Borrello rast bei einem Konter über halbrechts nach vorne. Auf links läuft Batista-Meier in den Freiraum, bekommt die Kugel aber nicht ideal zugespielt. Erst über Umwege kommt Schröter aus halblinken neun Metern zum Schuss, wird aber zur Ecke geblockt...

Karlsruhe Nürnberg 22 Gelbe Karte für Tim Handwerker (1. FC Nürnberg)

Handwerker kommt im Zweikampf einen Tick zu spät und trifft nur den Gegenspieler.

Karlsruhe Nürnberg 21 Kobald tritt bei einem etwas zu harten Rückpass an der Kugel vorbei, sodass es kurz nach Gefahr aussieht. Vor dem heranstürmenden Schäffler kann sich Gersbeck aber 15 Meter vor seinem Kasten auf den durchgerutschten Ball schmeißen.

Paderborn Dresden 22 Mal so etwas wie eine Angriffsbemühung der SGD: Löwe wird per Hackentrick auf links an die Grundlinie geschickt. Seine Flanke landet aber im Nichts.

Karlsruhe Nürnberg 19 Im Anlaufverhalten gibt es große Unterschiede: Die Gastgeber rücken in eigenen Angriffen mit allen Spielern weit auf, um nach Ballverlust gleich für Stress zu sorgen. Selbst hat es der KSC dagegen deutlich einfacher über die Mittellinie zu kommen.

Hamburg Heidenheim 22 Jatta mit der Großchance für den HSV! Der Hamburger mit der 18 auf dem Rücken setzt sich infolge eines weiten Einwurfs auf die rechte Strafraumseite robust gegen Föhrenbach durch und hat dann nur noch FCH-Keeper Müller vor sich. Der kann Jattas Schuss aus gut acht Metern mit dem rechten Fuß abwehren.

Hamburg Heidenheim 20 Burnić dribbelt durch die Mitte vor die gegnerische Abwehrkette. Er will den mitgelaufenen Mohr auf der freien linken Sechzehnerseite bedienen. Vušković hat den Pass vorausgeahnt und fängt den Ball ab.

Paderborn Dresden 19 Andererseits geht bei den Gästen auch nicht viel nach vorne. Offensiv sind sie völlig abgemeldet.

Karlsruhe Nürnberg 16 Kurz darauf gibt es auf der Gegenseite dann wieder einen Eckstoß. Damit haben wir im Schnitt fast alle 2 Minuten eine Hereingabe von den Seitenrändern. Eine sehr ungewöhnliche Statistik, doch leider kommt zwischen den Eckfahnen wenig von der Gefahr an.

Hamburg Heidenheim 17 Die Walter-Auswahl steigert ihre Genauigkeit im offensiven Zusammenspiel und kommt immer häufiger in die Tiefe. Ein Traumstart wie vor sechs Tagen in Darmstadt gelingt ihr aber nicht. Zu diesem Zeitpunkt lag sie am Böllenfalltor bereits mit 3:0 vorne.

Karlsruhe Nürnberg 15 Durch einen weiteren abgewehrten Schuss der Franken ist das Eckenverhältnis von 2:0 auf 2:4 gekippt. Insgesamt ist das bezeichnend für das Spiel, in dem die Gäste immer besser hereinfinden.

Paderborn Dresden 16 So richtig viel Produktives bekommen wir dennoch nicht zu sehen. Abgesehen von dem Klement-Abschluss steht die Dynamo-Abwehr äußerst kompakt.

Karlsruhe Nürnberg 12 Schäffler kann die Kugel im Strafraum behaupten, indem er seinen kräftigen Körper zwischen Verteidiger und Ball stellt. Mit dem Rücken zum Tor bleibt aus acht Metern aber nur die Ablage und Krauß' Schuss wird über die Latte abgefälscht.

Paderborn Dresden 13 Die erste Chance gehört den Paderbornern! Yalcin bringt von rechts eine flache Flanke nach innen. Klement leitet zu Srbeny weiter, der wiederum nach halbrechts für Klement klatschen lässt. Dessen Direktabnahme mit dem linken Fuß aus acht Metern stellt Mitryushkin aber nicht vor Probleme.

Hamburg Heidenheim 14 Jatta ist an der rechten Strafraumlinie Adressat einer halbhohen Verlagerung aus dem Zentrum. Er gibt flach und hart vor den kurzen Pfosten. Trotz enger Bewachung bringt Reis den Ball mit der rechten Hacke in Richtung Kasten. Er verfehlt aber die kurze Ecke aus gut sechs Metern.

Karlsruhe Nürnberg 10 Auf der anderen Seite bringt Geis zweimal von links einen scharfen Eckstoß in die Mitte, doch im Pulk vor dem Tor ist jeweils ein Verteidiger an der Flanke.

Paderborn Dresden 11 Die Gelb-Schwarzen kontern auf dem rechten Flügel. Schröter findet mit seiner Hereingabe aber keinen Abnehmer.

Karlsruhe Nürnberg 8 Auch die erste Ecke nach einem abgefälschten Hackenpass wird von den Rängen bejubelt. Die Hereingabe von Heise wird aber vom Verteidiger herausgeköpft. In der Folge entsteht der nächste Aufschrei, weil der folgende Schuss mit der Hand geblockt worden sein soll, doch da war nur der Kopf des Nürnbergers im Weg.

Hamburg Heidenheim 11 ... Kittel will den Ball aus gut 18 Metern per rechtem Innenrist rechts an der Mauer vorbei halbhoch in den Kasten schlenzen. Seine sanfte Ausführung verfehlt den Heidenheimer Kasten allerdings deutlich.

Hamburg Heidenheim 10 Nach Burnićs Foul an HSV-Kapitän Schonlau bekommt das Heimteam unweit der halbrechten Sechzehnerkante einen Freistoß zugesprochen...

Karlsruhe Nürnberg 6 Einen ersten hohen Flankenball aus dem Halbfeld empfängt Gondorf am linken Fünfereck. Der schwierige Kopfball geht aber deutlich links am kurzen Pfosten vorbei.

Paderborn Dresden 8 Ein langer Ball in die Spitze soll Thalhammer erreichen. Mitryushkin schirmt aber clever ab - Abstoß.

Karlsruhe Nürnberg 5 Angetrieben von den gut 8.000 Zuschauenden im Stadion geht der KSC früh drauf. Mathenia wird so aus seinem Fünfer im Aufbau zum hohen Schlag ins Seitenaus gezwungen, was frenetisch gefeiert wird.

Hamburg Heidenheim 7 Gegen sehr hoch attackierende Ostwürttemberger lassen sich die Rothosen auf Passkombinationen im eigenen Sechzehner ein. Ein ungenaues Anspiel von Torhüter Heuer Fernandes fängt Leipertz ab und legt es für Kleindienst ab. Dessen Schuss aus gut zwölf Metern kann Schonlau in höchster Not blocken.

Paderborn Dresden 6 Gelbe Karte für Robin Yalcin (SC Paderborn 07)

Yalcin räumt Löwe von hinten ab, der Dresdner nimmt das Foul aber auch gerne an. Gelb ist richtig.

Hamburg Heidenheim 6 Alidou zieht vom linken Flügel in den Halbraum ein und gibt aus gut 22 Metern einen ersten Schuss ab. Sein Versuch mit dem rechten Spann ist in der langen Ecke mangels erhöhtem Tempo keine echte Prüfung für Gästekeeper Müller. Derweil ist Heidenheim wieder vollzählig.

Paderborn Dresden 4 Zerfahrener Beginn. Der SCP wirkt etwas aggressiver und hat mehr Ballbesitz. Noch ergibt sich aber nichts Nennenswertes.

Karlsruhe Nürnberg 2 Karlsruhe stößt in blau an und greift sofort über den rechten Flügel. Es folgt aber ein schneller Ballverlust mit anschließendem Foul am in weiß gekleideten Nürnberger Spieler.

Hamburg Heidenheim 3 Nachdem ihm Schonlau unfreiwillig einen "Pferdekuss" verpasst hat, liegt Heidenheims Routinier Theuerkauf außerhalb des Feldes am Boden und muss behandelt werden. Vorerst müssen die Blau-Roten mit neun Feldspielern auskommen.

Karlsruhe Nürnberg 1 Spielbeginn

Karlsruhe Nürnberg Bevor es losgehen kann, bilden die Spieler der Gastgeber lange einen Kreis. Das verzögert den Anpfiff.

Paderborn Dresden 1 Auf geht's.

Paderborn Dresden 1 Spielbeginn

Karlsruhe Nürnberg Die Spieler betreten den Rasen. Auf der Baustelle des Wildparkstadions kann es in wenigen Momenten losgehen.

Hamburg Heidenheim 1 Hamburg gegen Heidenheim – Durchgang eins im Volksparkstadion ist eröffnet!

Hamburg Heidenheim 1 Spielbeginn

Hamburg Heidenheim Soeben haben die Mannschaften vor 10000 Zuschauern den Rasen betreten.

Paderborn Dresden Vom Aufstieg können die Sachsen dagegen nur träumen. Sie befinden sich mit vier Zählern Vorsprung auf Position 16 im Tabellenmittelfeld, mussten zuletzt aber einen heftigen Rückschlag einstecken. Im Duell mit Mitaufsteiger Hansa Rostock kassierten Sie zuhause eine ordentliche Packung (1:4). Um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel hineinzugeraten, muss heute optimalerweise ein Dreier her.

Hamburg Heidenheim Bei den Ostwürttembergern, die im Hinspiel Ende August in der Voith-Arena ein torloses Unentschieden ergatterten und die in der Fremde fünf ihrer sechs Ligapleiten der laufenden Saison kassierten, stellt Coach Frank Schmidt nach dem 3:1-Heimsieg gegen Hannover 96 zweimal um. Anstelle von Siersleben und Sessa (beide auf der Bank) beginnen Busch und Hüsing.

Karlsruhe Nürnberg Im Vergleich zum Nachholspiel nimmt Christian Eichner zwei Wechsel vor: Kobald beginnt für Gordon, Breithaupt startet für Lorenz.

Karlsruhe Nürnberg Unter der Woche bekam es der KSC dann auch mit den Sandhäusern zu tun, die im Nachholspiel auswärts ein 2:0 einfahren konnten. Während Sandhausen damit einen wichtigen Satz von den Abstiegsrängen machen konnte, wurde die Position der Karlsruher im Mittelfeld zementiert. Weil die Spitzengruppe immer weiter punktet, muss der Blick nach zwei Niederlagen in Folge sogar erstmal eher nach unten gerichtet werden. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt sechs Zähler.

Hamburg Heidenheim Auf Seiten der Hanseaten, die keine ihrer bisherigen elf Heimspiele der aktuellen Spielzeit verloren und die mit 20 Gegentoren über die mit Abstand beste Defensivabteilung des nationalen Fußball-Unterhauses verfügen, hat Trainer Tim Walter im Vergleich zum 5:0-Auswärtserfolg beim SV Darmstadt 98 eine personelle Änderung vorgenommen. Kittel kehrt nach Gelbsperre zurück und verdrängt Kinsombi auf die Bank.

Karlsruhe Nürnberg In der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach der Nürnberger Coach über die Auswirkungen der überraschenden Klatsche gegen den SVS. Zu Beginn der Woche habe man auf dem Trainingsplatz noch Auswirkungen gespürt, sodass es eine intensive Auseinandersetzung gab. Ab Mitte der Woche habe man sich aber auf den KSC fokussiert. "Die Jungs hatten Redebedarf, wir hatten Redebedarf" fasst es Klauß zusammen.

Paderborn Dresden Der Trend zeigt nach oben bei den Ostwestfalen. Nachdem sie zum Jahresabschluss noch zwei Niederlagen am Stück kassierten, sind sie 2022 noch ungeschlagen. Sowohl beim 1. FC Nürnberg (2:1) als auch zuletzt beim FC St. Pauli (2:2) konnten Sie Zählbares einfahren. Im Rennen um den Aufstieg mussten sie allerdings aufgrund der mageren Resultate vor dem Jahreswechsel Federn lassen. Sieben Punkte trennen sie vom Relegationsplatz, ein weiterer zu den direkten Aufstiegsrängen.

Hamburg Heidenheim Auch der 1. FC Heidenheim 1846 erarbeitete sich in letzter Zeit den Status eines Aufstiegskandidaten, gewann er doch sechs seiner letzten acht Begegnungen. Nachdem er bei Aufsteiger FC Hansa Rostock nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen war, überflügelte er am letzten Freitag Hannover 96 dank eines gegnerischen Eigentors (4.) sowie eines Doppelpacks Mohrs (33., 48.) mit 3:1.

Karlsruhe Nürnberg Für dieses Unterfangen nimmt Gäste-Trainer Robert Klauß drei Veränderungen im Vergleich zum enttäuschenden 0:5 gegen Sandhausen vor: Sørensen ersetzt den verletzten Schindler, Geis und Schäffler rücken für Dovedan und Nürnberger in die Startelf.

Hamburg Heidenheim Der Hamburger SV, mittlerweile seit fünf Partien ungeschlagen, hat am vergangenen Sonntag ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, indem er Spitzenreiter SV Darmstadt 98 an dessen Böllenfalltor mit 5:0 abfertigte. Überragender Mann beim Gastspiel im Süden Hessens war Angreifer Glatzel, der gleich vier Tore beisteuerte (5., 10., 13., 88.). Knüpfen die Rothosen heute auch nur zu Teilen an diese starke Leistung an, stehen die Chancen auf den nächsten Dreier sehr gut.

Hamburg Heidenheim Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga mischen nach vier Rückrundenpartien sechs Vereine mit. Die außerhalb der oberen drei Ränge positionierten Mannschaften haben die Lücken nach dem Jahreswechsel beinahe geschlossen, so dass zwischen dem Tabellenführer und dem Rangsechsten vor dem Beginn des Wochenendes nur noch zwei Zähler lagen.

Karlsruhe Nürnberg Im Verfolger-Duell empfangen die Karlsruher, die in den vergangenen Wochen den Anschluss an die Spitzengruppe nicht halten konnten und nur noch den elften Rang belegen die Gäste aus Franken. Der 1.FCN liegt auf Rang Sieben zwar nur vier Plätze und fünf Punkte vor den heutigen Kontrahenten. Mit einem Sieg befände man sich aber weiterhin dicht an der Spitzengruppe aus sechs Temas, die vor dem Spieltag nur unglaubliche zwei Zähler trennte.

Hamburg Heidenheim Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der Hamburger SV empfängt in einem Aufstiegsduell des 22. Spieltags den 1. FC Heidenheim 1846. Hanseaten und Ostwürttemberger stehen sich ab 18:30 Uhr auf dem Rasen des Volksparkstadions gegenüber.

Paderborn Dresden Herzlich willkommen zum Spiel SC Paderborn 07 - Dynamo Dresden! Rechtzeitig vor Anpfiff geht es los mit dem Liveticker der Partie vom 22. Spieltag der 2. Bundesliga.