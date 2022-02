Die Gäste dagegen nehmen keine personellen Veränderungen vor. Frei nach dem Motto "Never change a winning team" vertraut Coach Streich auf dieselben Männern, die auch vor der Unterbrechung in der Startelf standen.

Augsburg Union Berlin

Dass im Rückrundenspiel zwischen dem FCA und den Eisernen die Gäste so deutlich in der Favoritenrolle sind, hätte wohl keiner geahnt. Zwar hat Union Berlin schon in der vergangenen Saison mit Platz sieben und der Conference League-Teilnahme für eine Überraschung gesorgt und Augsburg in der Abstiegszone agiert. Diese Verhältnisse haben sich aber nicht nur stabilisiert, sondern weiter ausgebaut. So rangieren die Köpenicker - kaum zu glauben - auf Champions-League-Platz vier, während die Fuggerstädter sich auf Relegationsplatz 16 ernsthafte Abstiegssorgen machen müssen.