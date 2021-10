30 Halbzeitfazit:

Der TBV Lemgo Lippe führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen den THW Kiel mit 10:9. Die Ostseestädter hatten infolge eines frühen 2:0-Vorsprungs (3.) viele Probleme im Positionsangriff. Während der fast siebenminütigen Durststrecke verhinderten sie einen Rückstand nur dank eines überragenden Auftakts von Torhüter Niklas Landin, der ganz schnell vier freie Würfe abwehrte. Das Kehrmann-Team hielt den Spielstand dank einer weiterhin konzentrierten Deckungsarbeit in der Folge ausgeglichen und rissen in der 18. Minute während des nächsten langen Durchhängers der Kieler Offensive erstmals die Führung an sich. Durch einen 3:0-Lauf reichte es wenig später sogar zu einem klareren Vorteil (26.). In ihrer ersten Unterzahlphase brauchten sie diesen komplett auf, bevor der wieder fitte Suton mit der Pausensirene doch noch für einen aus Heimsicht positiven Spielstand sorgte. Bis gleich!

30 Ende 1. Halbzeit

30 Tim Suton Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 10:9 durch Tim Suton

Suton mit dem späten Höhepunkt! Sein Sprungwurf aus dem mittigen Rückraums schlägt fünf Sekunden vor dem Ertönen der Pausensirene oben rechts ein.

30 Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 9:9 durch Domagoj Duvnjak

Kiel kommt noch zum Ausgleich! Duvnjak fährt einen Konter infolge eines geblockten Wurfs ganz alleine und lässt Zecher auf der anderen Seite der Platte keine Abwehrchance.

28 Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 9:8 durch Domagoj Duvnjak

Duvnjak schlägt auf halblinks einen Haken, sperrt so die Tür im Zentrum auf und netzt aus sieben Metern in die obere rechte Ecke.

28 Michel Reitemann Lemgo 2 Minuten für Michel Reitemann (TBV Lemgo Lippe)

Reitemann hängt viel zu lange an Reinkind und handelt sich als erster Lemgoer eine Zeitstrafe ein.

28 Florian Kehrmann legt die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch.

27 Harald Reinkind THW Kiel Tor für THW Kiel, 9:7 durch Harald Reinkind



26 Bobby Schagen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 9:6 durch Bobby Schagen

Schagen lässt die Heimfans erneut jubeln! Am Ende eines Gegenstoßes scheitert Elísson zunächst an Niklas Landin. Schagen schnappt sich dann den Abpraller und wirft ihn aus sechs Metern in die linke Ecke.

24 Lukas Hutecek Lemgo Gelbe Karte für Lukas Hutecek (TBV Lemgo Lippe)



24 Lukas Hutecek Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 8:6 durch Lukas Hutecek

Zwei vor für den TBV! Hutecek tankt sich auf halblinks an den Kreis und jagt den Ball in die lange Ecke.

23 Bobby Schagen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 7:6 durch Bobby Schagen



22 Harald Reinkind THW Kiel Tor für THW Kiel, 6:6 durch Harald Reinkind

Reinkinds Sprungwurf aus dem zentralen Rückraum beendet die nächste lange Schwächephase der Kieler Offensiven.

21 Magnus Landins Dreher von der linken Außenbahn aus erneut spitzem Winkel ist leichte Beute für Zecher.

21 Die Zebras reiben sich vorne auf, finden in dieser Phase einfach keine Wurflücke.

19 Applaus in der Phoenix-Contact-Arena: Nationalspieler Suton feiert nach langer Verletzungspause sein Heimcomeback.

18 Gedeón Guardiola Lemgo Gelbe Karte für Gedeón Guardiola (TBV Lemgo Lippe)



18 Gedeón Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 6:5 durch Gedeón Guardiola

Lemgo Lippe bejubelt die erste Führung! Abwehrchef Gedeón Guardiola erzielt seinen zweiten Gegenstoßtreffer.

16 Aus spitzem Winkel findet Magnus Landin vom linken Flügel seinen Meister in Zecher.

16 Filip Jícha macht von der T1-Karte Gebrauch.

15 Der Außenseiter hat sich in Sachsen Wurfquote stabilisiert, erarbeitet sich etliche gute Positionen.

15 Bjarki Már Elísson Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 5:5 durch Bjarki Már Elísson



15 Magnus Landin THW Kiel Tor für THW Kiel, 4:5 durch Magnus Landin

Magnus Landin besorgt vom linken Flügel Kiels ersten Außentreffer.

13 Michel Reitemann Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 4:4 durch Michel Reitemann

Über den jungen Reitemann kommt der TBV zu seinem ersten Treffer vom Kreis.

12 Harald Reinkind THW Kiel Tor für THW Kiel, 3:4 durch Harald Reinkind



11 Bjarki Már Elísson Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 3:3 durch Bjarki Már Elísson

... der Isländer täuscht gegen Landin einmal an und netzt per Aufsetzer in die rechte Ecke.

11 Reitemann holt einen Siebenmeter heraus...

10 Nikola Bilyk THW Kiel Tor für THW Kiel, 2:3 durch Nikola Bilyk

Der Österreicher erzielt aus der Distanz das erste Kieler Tor seit fast sieben Minuten.

10 Niklas Landin ballt die Faust! Erneut gegen Elísson gelingt dem Dänen die vierte Ballabwehr.

8 Gedeón Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 2:2 durch Gedeón Guardiola

Gedeón Guardiola fängt einen ungenauen Pass Bilyks ab und verwandelt den Ball auf der anderen Seite des Feldes eiskalt.

8 Auch Elísson bleibt mit seinem freien Wurf an Niklas Landin hängen.

7 Bei gehobenem Arm der Unparteiischen findet Reinkind mit seinem Sprungwurf aus zentralen zehn Metern seinen Meister in Zecher.

6 Niklas Landin kann den nächsten Versuch Schagens vom rechten Flügel mit der Hüfte parieren.

5 Reinkind scheitert aus halbrechten sieben Metern am rechten Pfosten.

4 Bobby Schagen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 1:2 durch Bobby Schagen

Schagen bringt die Lipper mit einem erfolgreichen Abschluss vom rechten Flügel auf die Anzeigetafel.

4 Domagoj Duvnjak THW Kiel 2 Minuten für Domagoj Duvnjak (THW Kiel)

Duvnjak stoßt den abgesprungenen Isaías Guardiola und handelt sich eine frühe Zeitstrafe ein.

3 Patrick Wiencek THW Kiel Tor für THW Kiel, 0:2 durch Patrick Wiencek

Der am halblinken Kreis durch Duvnjak in Szene gesetzte Wiencek verdoppelt den Vorteil der Zebras.

2 Bei drohendem Zeitspiel schleudert Hutecek den Ball aus dem zentralen Rückraum über den Gästekasten.

1 Florian Kehrmann schickt offensiv Elísson, Carlsbogård, Hutecek, Isaías Guardiola, Schagen und Reitemann ins Rennen. Zecher hütet den Heimkasten.

1 Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 0:1 durch Domagoj Duvnjak

Per Stemmwurf aus mittigen neun Metern eröffnet der Kroate nach 38 Sekunden den Torreigen.

1 Filip Jícha setzt im Angriff auf Magnus Landin, Bilyk, Duvnjak, Reinkind, Ekberg und Pekeler. Niklas Landin steht zwischen den Pfosten des Gästetores.

1 Lemgo Lippe gegen Kiel – Durchgang eins in der Phoenix-Contact-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften die Platte betreten.

Bei den Hausherren fällt Torhüter Mühlenstädt aus. Auf Seiten der Gäste befinden sich Dahmke, Sagosen und Weinhold nicht im Kader.

Schiedsrichter der Partie sind Stefan Schneider und Colin Hartmann. Das Gespann aus Sachsen-Anhalt gehört zum Elitekader des DHB. Frank Böllhoff kümmert sich um die Spielleitung; Zeitnehmer ist Jürgen Steinhauer.

Der THW Kiel hat am vergangenen Sonntag nach zuvor fünf äußerst souveränen Erfolgen (durchschnittlich neun Tore Vorsprung) durch ein 28:28-Unentschieden bei den Füchsen Berlin den ersten Punkt abgegeben, verfügte in der Hauptstadt vor allem über die schwächere Torhüterleistung. In der EHF Champions League sind die Zebras am Mittwoch mit einem 36:28-Heimsieg gegen den RK Zagreb in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

In der Handball-Bundesliga ist die Bilanz des TBV Lemgo Lippe nach fünf absolvierten Partien mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen ausgeglichen. Nachdem drei erste, sehr enge Matches nur einen einzigen Zähler eingebracht hatten, schlugen die Blau-Weißen zuletzt HBW Balingen-Weilstetten (38:28) und triumphierten mit 28:24 beim HC Erlangen.

Zum 75. Mal treffen der TBV Lemgo Lippe und der THW Kiel heute in der Handball-Bundesliga aufeinander; seit der Saison 1983/1984 gehören die Lipper und die Ostseestädter gemeinsam der deutschen Eliteklasse an. An Brisanz hat das Traditionsduell in diesem Kalenderjahr zugenommen, da die Kehrmann-Auswahl die Jícha-Truppe auf dem Weg zu ihrem ersten Titelgewinn seit 19 Jahren Anfang Juni im DHB-Pokal-Halbfinale sensationell mit 29:28 schlug.