16 Patrick Wiencek THW Kiel Tor für THW Kiel, 12:7 durch Patrick Wiencek



16 Lucas Meister Minden 2 Minuten für Lucas Meister (TSV GWD Minden)

Meister reißt zu heftig am Trikot von Reinkind und bekommt die erste Zeitstrafe der Partie aufgebrummt.

15 Nikola Jukić Minden Tor für TSV GWD Minden, 11:7 durch Nikola Jukić



14 Niclas Ekberg THW Kiel Tor für THW Kiel, 11:6 durch Niclas Ekberg

Ekberg bleibt auch im vierten Versuch von der Linie cool und ist damit nur noch fünf Treffer vom Kieler Vereinsrekord entfernt, den noch sein Landsmann Magnus Wislander hält.

14 Lucas Meister Minden Gelbe Karte für Lucas Meister (TSV GWD Minden)



13 Mohamed Darmoul Minden Tor für TSV GWD Minden, 10:6 durch Mohamed Darmoul

Herrlicher Treffer! Darmoul versetzt mit einer Körpertäuschung zwei Kieler Abwehrleute und dreht die Kugel dann im Fallen noch sehenswert um Landin herum.

13 Sven Ehrig THW Kiel Tor für THW Kiel, 10:5 durch Sven Ehrig

GWD-Keeper Lichtlein ist bisher gar kein Faktor. Ehrig hebt den Ball fein über den Routinier hinweg und stellt auf 10:5.

12 Minden hält hier bislang ordentlich dagegen und findet offensiv gute Lösungen. Die zwei vergebenen Siebenmeter tun allerdings weh. Defensiv hingegen ist das noch nicht das Gelbe vom Ei. Kiel trifft fast bei jedem Angriff.

12 Harald Reinkind THW Kiel Tor für THW Kiel, 9:5 durch Harald Reinkind



12 Nikola Jukić Minden Tor für TSV GWD Minden, 8:5 durch Nikola Jukić

Wieder ein Treffer über die schnelle Mitte! Da ist der THW bisher gar nicht drauf eingestellt.

11 Sven Ehrig THW Kiel Tor für THW Kiel, 8:4 durch Sven Ehrig



10 Mohamed Darmoul Minden Tor für TSV GWD Minden, 7:4 durch Mohamed Darmoul

Es geht doch! Der dritte Mindener Siebenmeter findet ins Netz.

9 Niclas Ekberg THW Kiel Tor für THW Kiel, 7:3 durch Niclas Ekberg



9 Tomas Urban Minden 7-Meter verworfen von Tomas Urban (TSV GWD Minden)

Das tut weh! Auch der zweite Siebenmeter der Gäste landet nicht im Tor, sondern diesmal am rechten Pfosten. Minden könnte auf ein Tor dran sein.

9 Sander Sagosen THW Kiel Gelbe Karte für Sander Sagosen (THW Kiel)



8 Lucas Meister Minden Tor für TSV GWD Minden, 6:3 durch Lucas Meister

Auch den ersten Treffer von Superstar Sagosen beantworten die Gäste mit einem schnellen Gegenzug, der diesmal von Meister abgeschlossen wird.

8 Sander Sagosen THW Kiel Tor für THW Kiel, 6:2 durch Sander Sagosen



7 In Montpellier haben die Zebras den Start komplett verschlafen. das soll heute offenbar auf keinen fall passieren. Alle Kieler sind voll bei der Sache und wollen hier früh für klare Verhältnisse sorgen.

6 Hendrik Pekeler THW Kiel Tor für THW Kiel, 5:2 durch Hendrik Pekeler

Mit hohem Tempo geht es hin und her, beide Teams suchen schnelle Abschlüsse. Zweimal in Folge geht es beim THW über Pekeler, der seine ersten beiden Treffer verbucht.

6 Mohamed Darmoul Minden Tor für TSV GWD Minden, 4:2 durch Mohamed Darmoul



6 Hendrik Pekeler THW Kiel Tor für THW Kiel, 4:1 durch Hendrik Pekeler



5 Fynn-Lukas Hermeling Minden Tor für TSV GWD Minden, 3:1 durch Fynn-Lukas Hermeling

Jetzt sind auch die Gäste endlich auf der Anzeigetafel angekommen.

4 Niclas Ekberg THW Kiel Tor für THW Kiel, 3:0 durch Niclas Ekberg



3 Mohamed Darmoul Minden 7-Meter verworfen von Mohamed Darmoul (TSV GWD Minden)

3 Harald Reinkind THW Kiel Tor für THW Kiel, 2:0 durch Harald Reinkind

Perfekter Start für den THW! Landin pariert sofort den ersten Mindener Wurf und Reinkind hämmert die Kugel im Gegenzug in den rechten Giebel.

1 Niclas Ekberg THW Kiel Tor für THW Kiel, 1:0 durch Niclas Ekberg

Sagosen zieht gleich mal einen Siebenmeter und Ekberg eröffnet den Torreigen mit einem frechen Lupfer gegen Lichtlein.

1 Auf geht's! Kiel spielt ganz in Weiß und beginnt mit Niklas Landin im Kasten. Das Tor der in Grün gekleideten Gäste hütet Carsten Lichtlein.

1 Spielbeginn

Bei den Gästen aus Minden läuft in dieser Spielzeit bislang gar nichts zusammen. Nach vier deutlichen Pleiten liegen die Grün-Weißen punktlos am Tabellenende. Zuletzt unterlag man den Füchsen Berlin in eigener Halle mit 25:31. Und nun geht es ausgerechnet nach Kiel. "Das ist wahrscheinlich die ultimative Herausforderung im Welthandball", sagte GWD-Coach Frank Carstens, der in dem ungleichen Duell heute gar nicht zu sehr aufs Ergebnis schauen will. "Es geht darum, dass wir unsere Leistung bringen. Das ist die Aufgabe momentan. Wir müssen uns auf Dinge funktionieren, die klappen", so Carstens.

Im achten Pflichtspiel der Saison musste der THW am Donnerstag die erste Niederlage hinnehmen. Beim Champions-League-Duell in Montpellier kassierten die Zebras eine überraschend deutliche 30:37-Klatsche und waren dabei vor allem defensiv nicht auf der Höhe. "Das war definitiv unser schlechtestes Spiel in dieser Saison", ärgerte sich Keeper Niklas Landin. Gegen Minden soll nun Wiedergutmachung her. "Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und gemeinsam mit unseren Fans die Punkte holen", kündigte Kapitän Domagoj Duvnjak an.