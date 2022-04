Tor für TBV Lemgo Lippe, 21:22 durch Bjarki Már Elísson Die Spannung steigt! Bjarki Már Elísson wirft das Leder in den verwaisten Kasten der Norddeutschen.

Tor für THW Kiel, 21:21 durch Sander Sagosen Sander Sagosen läuft an den Kreis vor und lässt Finn Zecher keine Chance.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 20:20 durch Bjarki Már Elísson Bjarki Már Elísson macht einen großen Satz von Linksaußen in den Kreis und vollstreckt dann mit einem harten Wurf ins obere, rechte Eck.

Tor für THW Kiel, 20:19 durch Domagoj Duvnjak Domagoj Duvnjak schraubt sich im Rückraum hoch und feuert den Ball in das rechte Kreuzeck.

Auch Filip Jícha spielt nun mit dem siebten Feldspieler und passt sich damit der Taktik von Florian Kehrmann an.

Tor für THW Kiel, 18:17 durch Rune Dahmke Rune Dahmke verbucht von der linken Seite seinen ersten Treffer des Tages und bringt die Zebras wieder in Führung.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 16:16 durch Lukas Zerbe Lukas Zerbe zieht einen Wurf von Rechtsaußen an Niklas Landin vorbei.

Tor für THW Kiel, 16:15 durch Patrick Wiencek Exzellent bedient Sander Sagosen am Kreis Patrick Wiencek, der aus sechs Metern trifft.

TBV-Trainer Florian Kehrmann setzt im Angriff mittlerweile regelmäßig den siebten Feldspieler ein und will damit mehr Durchschlagskraft erzeugen.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 15:14 durch Tim Suton Tim Suton profitiert aus der Ferne von einer passiven Deckung und schweißt das Leder in die Maschen.

Auf der anderen Seite macht es Niclas Ekberg nicht viel besser und scheitert von rechts an Finn Zecher.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 14:13 durch Frederik Simak Jonathan Carlsbogård setzt Frederik Simak am Kreis in Szene, der Niklas Landin im rechten Eck überwindet.

Der zweite Spielabschnitt in der Barclays-Arena ist in vollem Gange! Hält Lemgo das hohe Niveau aufrecht oder setzen sich die Favoriten aus Kiel nach der durchwachsenen ersten Halbzeit trotzdem durch?

Halbzeitfazit: Zur Pause steht es im DHB-Pokal-Halbfinale zwischen dem THW Kiel und dem TBV Lemgo 12:12-Unentschieden! Dabei wird die Mannschaft von Florian Kehrmann vor allem mit der eigenen Chancenverwertung hadern, denn die Ostwestfalen vergaben gerade in der Endphase dieses Durchgangs reihenweise beste Möglichkeiten. Auch THW-Torhüter Niklas Landin glänzte das ein oder andere Mal und sorgte dafür, dass die Norddeutschen nicht in Rückstand sind. Bis zu diesem Zeitpunkt steht die Abwehr der Lemgoer sehr kompakt und lässt den wurfgewaltigen Rückraum der Zebras noch nicht wirklich zum Zug kommen.

Auszeit TBV Lemgo Lippe! Auch Florian Kehrmann trommelt sein Team kurz vor der Halbzeutpause erstmals vor der Bank zusammen. Die Ostwestfalen präsentieren sich hier bislang in einer starken Verfassung.

Tor für THW Kiel, 10:12 durch Magnus Landin Steffen Weinhold legt optimal an den Kreis zum eingelaufenen Magnus Landin ab.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 9:11 durch Bjarki Már Elísson Bjarki Már Elísson platziert einen Siebenmeter in der rechten halbhohen Ecke.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 9:10 durch Bobby Schagen Ein Wurf von Bobby Schagen landet im linken Eck und bringt Lemgo wieder in Führung.

Und Finn Zecher setzt unmittelbar nach einer Einwechslung das erste Ausrufezeichen! Der Torhüter stoppt einen Abschluss von Domagoj Duvnjak in der Tormitte.

Tor für THW Kiel, 8:9 durch Hendrik Pekeler Am Kreis verbucht Hendrik Pekeler seinen ersten Torerfolg am heutigen Nachmittag.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 7:9 durch Lukas Zerbe Lukas Zerbe springt aus dem rechten Eck in den Kreis und bugsiert die Kugel ins Gehäuse der Kieler.

Zweite Fahrkarte für Sander Sagosen, der einen Distanzwurf an der rechten Pfosten hämmert.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 7:8 durch Tim Suton Aus der Mitte wuchtet Tim Suton die Kugel unhaltbar für Niklas Landin in die Maschen.

Gleiches Duell, gleiches Ergebnis - erneut scheitert Bjarki Már Elísson ziemlich freistehend an Niklas Landin.

Gegenüber zieht Niklas Landin nach und wehrt einen Versuch von Torjäger Bjarki Már Elísson ab, der zuvor noch gar nicht nennenswert in Aktion war.

Unter Bedrängnis setzt Kreisläufer Patrick Wiencek einen Wurf an den linken Pfosten.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 5:6 durch Peter Johannesson Infolges eines Blocks von Frederik Simak trägt sich Peter Johannesson in die Torschützenliste ein.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 5:5 durch Lukas Hutecek Lukas Hutecek wuselt sich halbrechts an den Kreis und schmeißt maßgenau in die halbhohe rechte Ecke.

Recht freistehend zimmert Frederik Simak das Leder an den Pfosten - das war bereits der zweite einfache Fehlwurf von Lemgo.

Auch TBV-Keeper Peter Johannesson tritt erstmals in Erscheinung und wehrt einen unpräzisen Fernwurf von Nikola Bilyk ab.

In Überzahl rennt Lukas Hutecek in Sander Sagosen hinein und verursacht das Offensivfoul.

Tor für THW Kiel, 4:4 durch Patrick Wiencek Wieder schlägt Patrick Wiencek am Kreis zu, diesmal nach einer Vorlage von Sander Sagosen.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 3:4 durch Bjarki Már Elísson Niklas Landin verzockt sich beim Herauslaufen, anschließend hat Bjarki Már Elísson leichtes Spiel und schmeißt in das verwaiste Tor.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 3:3 durch Tim Suton Auf der Gegenseite markiert Tim Suton in der zweiten Welle den erneuten Ausgleich.

Im Mittelblock der Kieler schraubt sich Patrick Wiencek in die Luft und blockt einen Wurfversuch von Andreas Cederholm.

Tor für THW Kiel, 2:2 durch Sander Sagosen Aus dem Rückraum hämmert Sander Sagosen den Ball in die rechte untere Ecke.

Tor für TBV Lemgo Lippe, 1:1 durch Frederik Simak Frederik Simak schlägt am Kreis zu und bringt die Ostwestfalen ebenfalls auf die Anzeigetafel.

Das erste Halbfinale in der Barclays-Arena läuft - als Schiedsrichtergespann sind die erfahrenen Tobias Tönnies und Robert Schulze dabei.

Die Bilder aus dem Vorjahr sind laut Florian Kehrmann noch präsent und spornen sein Team zu einer neuerlichen Glanzleistung an. "Der Sport schreibt jedoch immer wieder neue Geschichten und wir werden alles dafür tun, ein weiteres tolles Kapitel hinzuzufügen", so der Trainer der Ostwestfalen. Allerdings benötigen die Lemgoer erneut einen Sahnetag, wenn es mit dem Finaleinzug klappen soll. "Individuell sind die Kieler Weltklasse besetzt und auch taktisch sind sie sowohl in der Abwehr als auch im Angriff sehr flexibel", weiss Kehrmann.