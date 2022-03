Hrádecký mit einem tollen Abwurf in den Fuß von Demirbay, der an der Mittellinie zu Adli durchsteckt. Der Stürmer hat links Platz und geht Richtung Grundlinie. Kurz vor dem Toraus kommt es zum Zweikampf mit Demiral. Der Innenverteidiger gewinnt das Duell und holt einen Abstoß raus.

Bergamo presst in den ersten Minuten extrem hoch. Leverkusen findet keine Ruhe und sucht sein Heil in langen Bällen.

Gian Piero Gasperini ändert seine Mannschaft im Gegensatz zum 0:0 in der Liga am Sonntag gegen Genua auf sechs Positionen. Sportiello, Scalvini, Djimsiti, Pessina, Maehle und Pašalić rotieren auf die Bank. Dafür starten Musso, Tolói, Demiral, Freuler, de Roon und Hateboer.

Bei Atalanta Bergamo läuft es momentan ebenfalls nicht rund. Besonders in der Liga tun sich die Norditaliener schwer. In den vergangenen acht Partien wurde nur ein Sieg geholt. Dadurch ist der Abstand auf die Champions-League-Plätze mittlerweile auf acht Punkte angewachsen. Die Mannschaft von Gian Piero Gasperini muss schnell die Trendwende schaffen, wenn sie nächste Saison überhaupt international spielen will. Im Gegensatz dazu stellte die Europa League in den vergangenen Wochen eine Wohlfühloase für Atalanta dar. Auf europäischem Parkett hat die Mannschaft ihre letzten drei Spiele mit einem Torverhältnis von 11 zu 3 gewonnen.

Die Werkself macht gerade ein kleines Formtief durch. Nachdem die Mannschaft von Gerardo Seoane Ende Januar, Anfang Februar berauschende Wochen erlebte und in drei Spielen 14 Tore erzielte, stimmen die Ergebnisse aktuell nicht mehr. In den vergangenen fünf Pflichtspielen wurde nur ein einziger Sieg (gegen Arminia Bielefeld) geholt. Leverkusen steht in der Liga zwar noch auf Rang drei. Der Abstand auf den sechsten Platz ist aber auf ein Pünktchen geschmolzen. Hinzukommt die schwere Verletzung von Schlüsselspieler Florian Wirtz. Der Zehner war in dieser Saison schon an 24 Toren direkt beteiligt. Er fällt mit einem Kreuzbandriss mindestens ein halbes Jahr aus.