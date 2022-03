Alario wird unweit der halblinken Strafraumkante durch de Roon zu Fall gebracht, so dass es einen Freistoß in aussichtsreicher Lage gibt...

Die Hausherren präsentieren sich in den ersten Momenten als passsicher, bringen einige schnelle Kombinationen auf den Rasen. Ein erster Distanzversuch Malinovskiys aus halblinken 21 ist mangels Tempo in der langen Ecke leichte Beute für Hrádecký.

Bei den Rheinländern, die in der Bundesligarückrunde bislang 17 von 24 Zählern einsammelten und die es letztmals vor zwei Jahren in das Europa-League-Viertelfinale schaffen, stellt Coach Gerardo Seoane nach dem 1:1-Auswärtsunentschieden beim FC Bayern München zweimal um. Palacios und Alario nehmen die Plätze von Hincapié (Bank) und Demirbay (Rotsperre) ein.

Auf Seiten der Lombarden, die in der Serie A nur eine ihrer jüngsten sieben Begegnungen für sich entschieden und die nach dem 28. Spieltag lediglich den fünften Tabellenplatz belegen, hat Trainer Gian Piero Gasperini im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage gegen die AS Roma viermal um. Tolói, Djimsiti, Malinovskiy und Muriel verdrängen Palomino, Pessina, Miranchuk und Pašalić auf die Bank.

Nachdem der Atalanta BC sowohl bei seiner Premieren-Teilnahme als auch in der Vorsaison in diie K.o.-Phase der europäischen Königsklasse vorgestoßen war, hat er es heuer verpasst, in der Champions League zu überwintern. So mussten die Nerazzurri dem Manchester United FC und dem Villarreal CF den Vortritt lassen und stiegen Mitte Februar in die Playoffs der Europa League ein. In diesen schalteten sie Olympiakos Piraeus durch zwei Siege aus (2:1 und 3:0).