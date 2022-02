45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause des Europa-League-Playoff-Rückspiels beim Rangers FC mit 2:1 und hat das Achtelfinale wieder im Blick. In einer temporeichen Anfangsphase trafen die Schwarz-Gelben durch Bellingham den Pfosten (6.). Nachdem die Schotten ihre Ballbesitzanteile daraufhin zwischenzeitlich gesteigert hatten, verlagerte der Gast den Schwerpunkt des Geschehens zwar an den gegnerischen Sechzehner, verpasste aber weitere klare Abschlüsse. Auf der Gegenseite wurde Kent durch Brandt im Sechzehner zu Fall gebracht; vom Elfmeterpunkt traf Tavernier sicher (22.). Die Rose-Truppe reagierte optimal: War Brandt noch an McGregor gescheitert (25.), konnte Bellingham den Heimtorhüter wenig später aus kurzer Distanz überwinden (31.). Die jüngste Viertelstunde war dann von gefährlichen Strafraumszenen auf beiden Seiten geprägt: Nach einer Doppelchance der Light Blues durch Arfield und Morelos (36.) fand Malen zunächst noch seinen Meister in McGregor (37.), bevor er den BVB wenig später in Führung schoss (42.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Ibrox-Stadium soll um 120 Sekunden verlängert werden.

45 Malen an das Außennetz! Der Niederländer wird erneut auf der linken Sechzehnerseite bedient. Bei zugestellter Schussbahn visiert er aus gut zwölf Metern die kurze Ecke an und verfehlt diese nur knapp.

42 Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:2 durch Donyell Malen

Dortmund dreht den Spielstand und ist nur noch ein Tor von einer Verlängerung entfernt! Infolge einer hohen Verlagerung auf die linke Sechzehnerseite leitet Bellingham Brandts flaches Anspiel direkt an die mittige Fünferkante weiter. Malen schiebt den Ball trotz enger Bewachung über den rechten Außenrist in die flache rechte Ecke.

39 John Lundstram Rangers FC Gelbe Karte für John Lundstram (Rangers FC)

Den im Mittelfeld durchstartenden Hazard streckt Lundstram mit einer Grätsche nieder, um einen Konter der Schwarz-Gelben zu stoppen. Dieses taktische Vergehen zieht die erste Verwarnung der Partie nach sich.

37 Malen gegen McGregor! Der Niederländer taucht nach Schulz' Anspiel vom nahen Flügel auf der tiefen linken Strafraumseite auf und schießt aus spitzem Winkel halbhoch auf die kurze Ecke. McGregor taucht schnell ab und pariert mit der rechten Hand.

36 Arfield und Morelos mit der Doppelchance! Der Schotte dribbelt über rechts in den Sechzehner, lässt Can aussteigen und bleibt dann aus gut sieben Metern an Kobel hängen. Der Nachschuss Morelos' rauscht an Dortmunds Keeper vorbei, doch Hummels klärt auf der Linie.

34 Die Rangers vermitteln nicht den Eindruck, vom dritten Gegentor in dieser Playoff-Paarung sonderlich geschockt zu sein. Bei den Heimfans ist das schon etwas anders: Die Geräuschkulisse hat leicht nachgelassen.

31 Jude Bellingham Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:1 durch Jude Bellingham

Bellingham lässt den BVB wieder hoffen! Nach Malens Querpass vom rechten Flügel schießt Goldson den jungen Engländer im Sechzehner an. Bellingham hat auf der rechten Strafraumseite plötzlich nur noch Keeper McGregor vor sich und donnert den Ball aus gut sieben Metern in die kurze Ecke.

28 Die Schwarz-Gelben benötigen zum Weiterkommen also mindestens drei Treffer. Ihre Reaktion auf den neuerlichen Rückschlag ist eine positive: Sie befinden sich seitdem fast durchgängig im Vorwärtsgang und kommen durchaus zielstrebig daher.

25 Brandt mit der Großchance zur schnellen Antwort! Bellingham bedient den Ex-Leverkusener im Sechzehner mit einem flachen Querpass auf den Elfmeterpunkt. Brandt nimmt mit dem rechten Fuß direkt ab, doch Glasgows Keeper McGregor pariert den zentralen Schuss mit einem starken Reflex.

22 James Tavernier Rangers FC Tooor für Rangers FC, 1:0 durch James Tavernier

Die Rangers bejubeln die Führung und machen den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale! Schütze Tavernier verzögert seinen Anlauf leicht, nimmt Kobels Bewegung nach links wahr und vollendet mittig mit einem hohen Schuss.

21 Es gibt Strafstoß für die Rangers! Kent dringt über halblinks in den Sechzehner ein. Brandt lässt unnötigerweise den linken Fuß stehen und bringt den Engländer zu Fall. Referee Lahoz zeigt sofort auf den Punkt.

19 Kapitän Reus bedient Bellingham mit einem Flachpass an die halblinke Strafraumkante. Der junge Engländer feuert den Ball mit dem zweiten Kontakt auf die flache linke Ecke. Er verfehlt die kurze Stange um etwa einen halben Meter.

18 Hazard taucht auf halbrechts vor der gegnerischen Abwehrkette auf, zieht nach innen und probiert sich aus 21 Metern mit einem Linksschuss. Den fälscht Bassey zur Ecke ab, die den Schwarz-GElben nichts einbringt.

15 Gegen aufgerückte Hausherren geht Malen im halblinken Raum in einen Lauduell mit Jack und Goldson. Letzterer bremst den Niederländer gerade noch rechtzeitig aus, verhindert damit eine freie Bahn in Richtung Heimkasten.

12 Das van-Bronckhorst-Team bringt eine erste längere Ballbesitzphase auf den Rasen, ohne diese mit einem Besuch im gegnerischen Sechzehner abschließen zu können. Glasgow vermittelt bisher nicht den Eindruck, sich auf dem Hinspielergebnis ausruhen zu wollen.

9 Der Bundesligist findet einen guten Einstieg in die Partie, hat direkt einen hohen Zugriff im Mittelfeld. Er drängt auf einen frühen Führungstreffer, muss dafür auf dem Weg in die Spitze aber noch etwas genauer kombinieren.

6 Bellingham scheitert am Pfosten! Brandts Eckstoß von der linken Fahne rutscht vor die lange Ecke durch. Aus gut sechs Metern stolpert der junge Engländer zwar eher in die Flugbahn hinein, bringt so aber einen Abschluss auf die nahe Ecke zustande. Der Ball prallt frontal gegen die Stange.

4 Tavernier flankt einen Freistoß aus dem halbrechten Offensivkorridor auf den Elfmeterpunkt. Morelos kommt zwar vor seinem Bewacher Can an den Ball, produziert per Kopf aber nur eine harmlose Bogenlampe, die sich weit hinter dem Dortmunder Kasten senkt.

1 Dortmunds Aufholjagd in Glasgow – Durchgang eins im Ibrox-Stadium ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Die Wettbewerbshymne ertönt.

Soeben haben die Mannschaften vor 49000 Zuschauern, darunter 2700 Gästefans, den Rasen betreten.

Bei den Schwarz-Gelben, die in vier Anläufen noch nicht bei den Rangers gewinnen konnten (letztes Gastspiel im November 1999), stellt Coach Marco Rose nach dem 6:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach dreimal um. Anstelle von Zagadou (Muskelfaserriss im Oberschenkel) Reyna ("leichte Blessur") und Guerreiro (Bank) beginnen Schulz, Meunier und Brandt.

Auf Seiten der Light Blues, die in der heimischen Premiership nach 27 Spieltagen drei Punkte hinter Spitzenreiter und Lokalrivale Celtic FC liegen und die in der Vorsaison im Europa-League-Achtelfinale am SK Slavia Prag scheiterten, hat Trainer Giovanni van Bronckhorst im Vergleich zum 1:1-Unentschieden beim Dundee United FC eine personelle Änderungen vorgenommen. Barišić ersetzt Helander, der nicht im Kader ist.

Zweifellos geht die Mannschaft von Trainer Marco Rose mit Rückenwind in das Rückspiel bei den Rangers, schickt sie doch in der Bundesliga am Sonntag Borussia Mönchengladbach mit einer 6:0-Packung auf die Heimreise. In Abwesenheit des auch heute fehlenden Haaland glänzte Kapitän Reus gegen seinen Ex-Verein mit gleich fünf Scorerpunkten: Neben seinen zwei Toren bereitete er drei Treffer vor.

Am letzten Donnerstag unterlagen die Westfalen dem blau-weißroten Vertreter aus Glasgow im heimischen Signal-Iduna-Park überraschend deutlich mit 2:4. In der Schlussphase des ersten Durchgangs und zu Beginn der zweiten Halbzeit verteidigte Dortmund jeweils zweimal äußerst naiv und fing sich so vermeidbare Gegentore ein. Die Tore Bellinghams (51.) und Guerreiros (82.) konnten die große Enttäuschung der BVB-Anhänger zunächst nur dämpfen, sollen aber die ersten Schritte zur Aufholjagd sein.

Vom Traum der Reise zum Europa-League-Endspiel, das Mitte Mai in Sevilla ausgetragen werden soll, müssen sich an diesem letzten Donnerstag im Februar acht Klubs verabschieden. Jene acht Vereine, die sich heute durchsetzen, sowie die acht Gruppensieger der ersten Wettbewerbsphase bleiben im Rennen um den Gewinn des ehemaligen UEFA-Pokals. Um nach dem Abschied aus Champions League und DFB-Pokal in der Europa League zu verbleiben, benötigt Borussia Dortmund beim amtierenden schottischen Meister Rangers FC einen deutlichen Sieg.