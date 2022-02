33 Dortmund hat mittlerweile über 60% Ballbesitz und lässt die Kugel auch immer wieder schön durch die eigenen reihen laufen. An Kreativität mangelt es dem Spiel der Gastgeber aber weiter ein wenig.

30 Nach einer halben Stunde hat der BVB in dieser Partie klar das Kommando übernommen und schiebt das Spiel nun immer weiter nach vorne. Gleich vier Schwarz-Gelbe machen am gegnerischen Strafraum Druck auf den Aufbau der Gäste, von denen offensiv schon lange nichts mehr kam.

28 Jetzt kombinieren die Hausherren mal schnell und schon wird es gefährlich! Dahoud findet am Strafraum Reus, der links Bellingham in die Box schickt. Die flache Hereingabe des Engländers rauscht auf Fünferhöhe scharf in die Mitte, wo sowohl Reus als auch Malen knapp verpassen.

27 Das Fehlen von Thomas Meunier macht sich heute beim BVB besonders bemerkbar. Aushilfs-Außenverteidiger Manuel Akanji konzentriert sich nahezu ausschließlich auf seine Defensivaufgaben und nach vorne geht über seine Seite gar nichts.

25 Raphaël Guerreiro schaltet sich auf links mal mit nach vorne ein und holt mit seiner schwachen Flanke zumindest einen weiteren Eckball heraus. Julian Brandts Hereingabe ist aber viel zu lang und fliegt fast ins gegenüberliegende Seitenaus.

23 Donyell Malen geht auf der rechten Seite mal ins Laufduell mit Calvin Bassey, kommt am ebenso kräftigen wie flinken Verteidiger der Rangers aber nicht vorbei.

20 Hummels darf den Ball immer wieder in die gegnerische Hälfte führen, ohne dass er dabei wirklich bedrängt wird. Der 33-Jährige hat stets den Kopf oben und sucht nach einer Anspielmöglichkeit in der Spitze, doch die Rangers stellen sämtliche Passwege geschickt zu.

18 Langsam aber sicher kommt der BVB besser ins Spiel. Eine zweite Ecke führt diesmal nicht zum Abschluss, doch Dortmund bleibt am Drücker. Glasgow hat sich nun weiter zurückgezogen.

15 Der muss rein! Die erste Ecke der Borussia kommt von links und landet exakt auf dem Kopf von Dan-Axel Zagadou. der Franzose steht zentral am Fünfer völlig frei und muss nur noch einnicken, trifft bei seinem Aufsetzerversuch den ball aber nicht voll und Keeper Allan McGregor sammelt das Ding lässig auf. Da staunt nicht nur Marco Rose nicht schlecht. Wie konnte der denn nicht reingehen?

13 Nach Guerreiros feinem Steilpass in die Spitze geht erstmals ein Raunen durchs Dortmunder Publikum, Donyell Malen kommt mit der Kugel aber nicht am letzten Verteidiger vorbei.

12 Es kommt nicht von ungefähr, dass die Gäste hier die erste echte Chance hatten. Dortmund tut sich nach wie vor unheimlich schwer, das massive Fünfer-Mittelfeld der Rangers mit den beiden Sechsern Lundstram und Jack zu überspielen.

10 Riesenchance für die Rangers! Ryan Kent wird auf dem linken Flügel weder von Manuel Akanji noch von Axel Witsel ernsthaft attackiert und kann den Ball durchstecken in den lauf von Borna Barišić. Der Linksverteidiger zieht von der Seite in den Strafraum und zieht dann von der Fünferkante flach ab. Gregor Kobel verkürzt geschickt den Winkel und lenkt den Ball mit einer starken Fu0ßbabwehr zur Ecke ab.

7 Nach einem öffnenden Pass von Hummels macht Bellingham im Mittelkreis zwei Gegenspieler nass und bedient dann auf dem rechten Flügel Brandt. Der lässt den ball aber unter der Fußsohle durch ins Seitenaus flutschen.

5 Die Gäste gehen in den ersten Minuten durchaus offensiv ausgerichtet zu Werke und schicken drei Leute ins Pressing am Dortmunder Strafraum. Bisher kommt der BVB spielerisch überhaupt nichts vorwärts.

3 In den ersten Minuten läuft auf beiden Seiten wenig zusammen. Kaum ein Offensivpass landet beim Mitspieler, immer wieder wechselt der Ballbesitz. Beide Teams wirken ein wenig nervös.

1 Der Ball rollt! Borussia Dortmund spielt wie üblich in Gelb-Schwarz, die Rangers in Blau-Weiß.

1 Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Platz soll heute ein französisches Unparteiischengespann um FIFA-Schiedsrichter Clément Turpin sorgen. Ein gutes Omen ist die Ansetzung für den BVB nicht gerade, denn in drei Partien unter der Leitung Turpins kassierte Dortmund drei Niederlagen. 2017 gab es eine 1:2-Niederlage gegen Tottenham Hotspur, 2019 unterlag man mit 1:3 beim FC Barcelona, 2020 mit dem gleichen Resultat bei Lazio Rom.

Grund zum Feiern gibt es für die Borussia heute unabhängig vom Resultat auf jeden Fall, denn diese Partie ist das tausendste Pflichtspiel, das eine Dortmunder Mannschaft im ehemaligen Westfalenstadion und heutigen Signal-Iduna-Park austrägt. Auch deshalb ist man beim BVB froh, dass zumindest 10.000 Zuschauer im Stadion live dabei sein dürfen, um dem Jubiläum einen passenden Rahmen zu geben. Diese sehen ihr Team heute in Erinnerung an den Champions-League-Sieg vor 25 Jahren übrigens in den berühmten neongelben Trikots spielen.

Auch die Rangers liegen in ihrer Liga auf Rang zwei. Allerdings beträgt der Rückstand auf den Rivalen Celtic nur einen einzigen Punkt. Seit Giovanni van Bronckhorst mit Co-Trainer Roy Makaay vor drei Monaten den Trainerposten bei seinem Ex-Klub übernommen hat, hat der Kultverein aus Glasgow 13 von 17 Pflichtspielen gewonnen. Von der bitteren 0:3-Pleite im "Old Firm" Anfang Februar hat der amtierende Meister sich gut erholt und die letzten drei Pflichtspielen mit einer Gesamtbilanz von 10:0 Toren allesamt gewonnen.

Sportlich ging es bei der Borussia in den letzten Wochen auf und ab. Nach dem guten Start ins Jahr 2022 war das Pokal-Aus beim Zweitligisten St. Pauli der erste herbe Rückschlag. Der nächste folgte beim deftigen 2:5 gegen Leverkusen. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft von Marco Rose in der Bundesliga zuletzt Auswärtssiege bei den ums internationale Geschäft spielenden Teams in Hoffenheim und Berlin geholt. Durch das jüngste 3:0 bei Union ist man in der Liga wieder bis auf sechs Punkte dran am FC Bayern.

Und damit sind wir auch schon bei den Aufstellungen: Beim BVB setzt Marco Rose diesmal ganz auf die alte Weisheit "Never change a winning team" und schickt die gleiche Formation ins Rennen, die am Wochenende mit 3:0 in Berlin gewann. Bei den Gästen ist genau das Gegenteil der Fall. Am Wochenende hatte Coach Giovanni van Bronckhorst im Pokal beim Zweitligisten Annan Athletic die zweite Garde rangelassen und wechselt nun das komplette Team wieder aus. Juve-Leihgabe Aaron Ramsey sitzt überraschend nur auf der Bank, Ex-Bundesligaprofi Leon Balogun steht verletzungsbeidngt nicht im Kader.

Ein Name war im Vorfeld der Partie mal wieder Hauptthema beim BVB: Erling Haaland. Einerseits, weil Real Madrid jüngst nochmal seine Bemühungen intensiviert haben soll, den BVB-Goalgetter im kommenden Sommer nach Spanien zu locken. Andererseits, weil der Norweger gestern überraschend nach seinen anhaltenden Probleme im Adduktorenbereich am Teamtraining teilnahm und auf einmal tatsächlich eine Option für das Spiel gegen die Rangers zu sein schien. Nun ist klar, das die BVB-Fans umsonst gehofft haben, denn Haaland steht auch heute nicht im Kader.

Playoffspiele wie dieses werden in der laufenden Saison erstmals in der UEFA Europa League ausgetragen. In der auf 32 Teams reduzierten Gruppenphase haben sich die Sieger der acht Gruppen direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die acht Gruppenzweiten hingegen treten in ebendiesen K.O-Duellen gegen die als Drittplatzierte aus der Champions League abgestiegenen Klubs an. So treffen die Rangers als Zweiter der Europa-League-Guppe A auf die Borussia aus Dortmund, die in der Gruppe C der Königsklasse auf Rang drei landete. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel, die zweite Partie steigt nächste Woche im Ibrox Park.