57 Aus der zweiten Reihe sucht der eingewechselte Canales den Abschluss, aber Andrich wirft sich mit einer Grätsche in die Schussbahn und vereitelt die Chance.

56 Beim nächsten Konter der Werkself möchte sich Adli selbst belohnen. Mit zwei Verteidigern vor sich schlägt er einen harten Haken, um dann mit links vom Strafraumrand zu schießen. Der flache Schuss fliegt in Richtung linker Torhälfte, doch stellt kein Problem für Rui Silva dar.

55 Von links tritt Fekir zum Eckball an und bleibt an der Abwehr der Gastgeber hängen. Den zweiten Flankenversuch des Zehners köpft Tah aus der Gefahrenzone.

52 Moussa Diaby Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Moussa Diaby

Adli bleibt nach einer geblockten Flanke rechts dran und blockt gleich zwei Befreiungsversuche der Andalusier. So bleibt Leverkusen im Ballbesitz. Zunächst möchte Wirtz halblinks schießen und trifft dabei den Rücken des eigenen Mitspielers. Der Ball springt aber wieder hinaus zu Diaby, der aus 18 Metern abgefälscht in den rechten Winkel trifft!

50 Schnell umschalten kann die Werkself aber noch. Wirtz treibt den Ball rechts durchs Mittelfeld und nimmt im Zentrum den mitgelaufenen Demirbay mit. Der Achter legt sich die Kugel auf den starken linken Fuß, aber schießt aus gut 20 Metern direkt auf Rui Silva.

49 Früh im zweiten Durchgang scheint Betis besser im Spiel, während sich Leverkusen vielleicht etwas zu tief fallen lässt. So werden sie defensiv gebunden, doch können sich kurz befreien.

47 Hrádecký zeigt gleich zwei Fehler. Zuerst schießt er beim Abschlag einen Gegenspieler ab und hat Glück, dass der Ball zum Leverkusener springt. Kurz darauf spielt er den Ball rechts hinaus in den Rücken Frimpongs direkt ins Seitenaus.

46 Zweimal wechselt Manuel Pellegrini angesichts des Rückstands und wird dabei mit der Einwechslung von Canales potenziell offensiver.

46 Álex Moreno Betis Sevilla Einwechslung bei Real Betis: Álex Moreno

46 Juan Miranda Betis Sevilla Auswechslung bei Real Betis: Juan Miranda

46 Canales Betis Sevilla Einwechslung bei Real Betis: Canales

46 William Carvalho Betis Sevilla Auswechslung bei Real Betis: William Carvalho

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führt Bayer Leverkusen zur Halbzeit gegen Real Betis! Über die gesamte Spielzeit zeigte sich die Werkself präsenter und spielfreudiger. So schnürten sie den Gegner insbesondere über schnelles Umschaltspiel immer wieder hinten ein. Jeremie Frimpong traf bereits in der 25. Minute zur vermeintlichen Führung, ehe der VAR eine Abseitsposition aufdeckte, aber kurz vor der Pause traf schließlich Moussa Diaby zur verdienten Führung. Ernsthaft gefährlich wurde Betis dagegen nur durch einen Distanzschuss Nabil Fekirs, als die Andalusier mal schnell umschalten konnten. Ansonsten hat Leverkusen hier alles im Griff und muss diese Leistung lediglich in die zweite Halbzeit übertragen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Rui Silva grätscht Paulinho knapp vor dem Strafraum um. Spät geht die Fahne hoch und womöglich nur, weil Taylor sonst über einen Freistoß nachdenken muss. Der Schlussmann geht da mit beiden Beinen voraus in den Zweikampf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Robert Andrich Leverkusen Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Der Sechser der Werkself grätscht deutlich zu spät in den Gegenspieler und senst ihn um. Die Karte geht vollkommen in Ordnung.

42 Moussa Diaby Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Moussa Diaby

Schluss mit glücklos! Eben noch greifen die Gäste an, bis Fekir den Fehlpass spielt. Paulinho und Adli machen die Partie schnell und bringen den Ball innerhalb weniger Sekunden bis an den gegnerischen Strafraum. Dort verzögern die Leverkusener fast zu lange, als Wirtz die Kugel links im Sechzehner erhält. Der Youngster flankt den Ball dann aber überraschend weit auf den zweiten Pfosten, wo Diaby per Direktabnahme ins kurze Eck trifft!

41 Einmal mehr dribbelt sich die Werkself in den Strafraum, wo dann die Abstimmung beim letzten Pass fehlt. Adli spielt in den Rückraum, während die Kollegen vors Tor durchlaufen.

38 Diaby agiert heute sehr glücklos. Die nächste saubere Kombination der Mannschaft vom Rhein endet mittig 17 Meter vor dem Tor beim Franzosen. Sofort zieht Diaby ab, doch trifft den Ball völlig falsch, sodass das Leder flach links vorbeirrollt.

37 Nach der Chance gehen die Gäste wieder etwas weiter vorne ins Pressing. So können sie erneut aus der Distanz schießen, aber Aitor Ruibal flankt die Kugel praktisch direkt in die Arme des finnischen Torwarts.

35 Auf einmal schaltet Betis um! Andrich verliert im Mittelfeld den Ball und dann geht es fix. 30 Meter vor dem Tor bekomm Fekir den Ball und kann den Ball bis zum Strafraum treiben. Mit einem Haken löst er sich etwas und schießt dann aus 20 Metern wuchtig ab. Hrádecký taucht rechts ab und blockt das Leder!

33 Über mehrere Stationen legt sich Bayern den Ball zurecht, bis Paulinho rechts von der Grundlinie flanken kann. Die flache Hereingabe blockt ein Verteidiger im Zentrum.

31 Die Spanier gehen leider sehr leicht zu Boden und verbleiben dort dann auch. In diesem Fall wehrt sich Frimpong im Zweikampf mit dem Armen und scheint Miranda leicht im Gesicht zu treffen.

29 Aitor Ruibal bleibt am Boden liegen und hält sich den Rücken. Nachdem der Ball ins Aus fliegt, geht es aber bald weiter. Die Pause nutzt Trainer Manuel Pellegrini für einige Anweisungen an seine Spieler.

28 Leverkusen scheint sich über mehrere gelungene Aktionen das Selbsvertrauen früherer Wochen zurückzuholen. Von den Gästen ist dagegen immer weniger zu sehen.

27 Betis spürt den Druck der Hausherren und lässt einen Rückpass fast ins eigene Tor durchrollen.

25 Frimpong trifft, aber das Tor zählt nicht! Einen wunderschönen Angriff leitet Diaby mit dem Außenrist in den Lauf von Frimpong weiter, der Rui Silva im kurzen Eck überwindet. Die Fahne geht nicht hoch, doch der VAR meldet sich und offenbart eine klare Abseitsposition. Frimpong ist einen Schritt zu früh gestartet.

22 Erneut gut gespielt von der Werkself, aber Demirbay zieht am Ende direkt ab und jagt die Kugel damit auf die Tribüne.

20 Adli vergibt die Chance zur Führung! Halbrechts hat er viel zu viel Platz und zieht aufs Tor zu. Im langen Eck überwindet er Rui Silva, aber Bartra blockt den Schuss mit dem Fuß auf der Linie!

18 Nach einem völlig verkorksten Abschluss der Gäste, setzt sich Piero Hincapié auf den Rasen und hält sich den linken Fuß. Die Ärzte geben zum Glück Entwarnung. Viel mehr Verletzte kann sich Bayer 04 nicht erlauben.

17 Erneut zieht Demirbay ab. Wieder ist ein Gegenspieler leicht dran, weshalb der Ball knapp rechts vorbeirollt.

16 Mit einem lauten Schrei geht Borja Iglesias zu Boden und hält sich das Gesicht. Tapsoba hatte ihn außerhalb des Spielgeschehens leicht im Gesicht erwischt, aber das reicht nicht für einen Elfmeter.

15 Die erste Viertelstunde geht an Bayer Leverkusne. Die Werkself ist stets eng beim Gegner und sucht nach Ballgewinnen den schnellen Weg nach vorne. Im Angriffsspiel geht ihnen aber auch hin und wieder die Genauigkeit ab.

14 Erneut ist Leverkusen vorne, als Wirtz den Ball durchs Zentrum treiben kann und links auf Diaby hinauslegt. Der Außenstürmer zieht aus 15 Metern direkt ab, doch scheitert im kurzen Eck am Torwart.

13 Aus der Distanz trifft Demirbay den Ball nicht richtig und lässt ihn einen guten Meter rechts vorbeikullern. Rui Silva beobachtet das in aller Ruhe, ehe er sich einen neuen Ball zum Abstoß schnappt.

12 Über einen Doppelpass suchen Fekir und Carvalho den Weg in den Strafraum der Werkself. Jonathan Tah steht allerdings richtig und bereinigt die Situation.

10 Rechts bekommt Joaquín etwas zu viel Platz und kann lang auf den zweiten Pfosten flanken. Dort lauert Aitor Ruibal, aber der Linksaußen köpft an den Rücken des hochspringenden Frimpong.

9 Amine Adli Leverkusen Gelbe Karte für Amine Adli (Bayer Leverkusen)

Zwei kleine Fouls innerhalb einer Minute reichen Anthony Taylor, um die erste Verwarnung der Partie zu zeigen.

8 Kurz darauf zieht Wirtz aus etwa 17 Metern ab. Auch dieser Schuss wird leicht abgefälscht und fliegt deshalb mittig in die Arme des Schlussmanns.

7 Rui Silva ist sehr weit draußen, aber da muss er auch sein, um Paulinho den Ball vom Fuß zu grätschen.

6 Durchs Zentrum treibt Diaby den Ball überragend an drei Spaniern vorbei, doch verpasst dann vor dem Strafraum das Abspiel links hinaus auf den freien Adli. Stattdessen verdribbelt sich der Franzose, als er zum Übersteiger ansetzt.

5 Erster Schuss der Gäste, als sich Borja Iglesias aus gut 25 Metern ein Herz fasst. Der Versuch wird leicht abgefälscht, doch trudelt geradewegs in die Tormitte, sodass Hrádecký einfach zupacken kann.

2 Adli wird steil in den Strafraum geschickt, doch kann das Zuspiel nicht rechtzeitig erreichen. So springt der Ball ins Toraus.

1 Die Kugel rollt in Leverkusen. Betis stößt an. Los geht die wilde Fahrt!

1 Spielbeginn

Die Mannschaften reihen sich auf und lauschen der Hymne der Europa League. Es dauert nicht mehr lange.

Anthony Taylor aus England übernimmt die Leitung der Partie. Den 41-jährigen unterstützen die Linienrichter Gary Beswick und Adam Nunn.

Vor zwei Wochen trafen Betis und Bayer zum Hinspiel aufeinander. Eine Viertelstunde vor Schluss gingen die Spanier durch einen Elfmeter von Borja Iglesias in Führung, ehe Robert Andrich in der 82. Minute mit einem abgefälschten Distanzschuss ausgleichen konnte. Kurz vor Schluss vergab Kerem Demirbay die Chance zum Sieg, weshalb beide Teams nun erneut als Gruppenführer aufeinandertreffen.

Manuel Pellegrini hat schon oft in seiner Karriere bewiesen, dass er großer Freund von Rotation ist. Im Vergleich zur 3:0-Niederlage bei Atlético Madrid steht lediglich Mittelfeldstratege William Carvalho erneut in der Startelf. Ansonsten wird auf zehn Positionen getauscht. Sogar auf der Torwartposition wird Claudio Bravo durch Rui Silva ersetzt.

Dreimal tauscht Bayer-Coach Gerardo Seoane durch. Mit Mitchel Bakker beklagt der Schweizer den nächsten verletzungsbedingten Ausfall und ersetzt ihn, indem Piero Hincapié nach links gezogen wird. Dafür startet Robert Andrich auf der Sechs. Außerdem beginnen Paulinho und Moussa Diaby nach dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg für Exequiel Palacios und dem ebenfalls angeschlagenen Lucas Alario.

Real Betis präsentierte sich bis zum letzten Wochenende in besserer Form. Die Mannschaft aus Sevilla siegte dreimal in Folge, ehe sie mit 3:0 bei Atlético Madrid baden ging. Allerdings schonte Trainer Manuel Pellegrini dabei wichtige Offensivspieler wie Borja Iglesias und Nabil Fekir, die heute in der Startelf stehen. Im Europokal marschierte Betis im Gleichschritt mit Leverkusen und steht nur aufgrund der schwächeren Torbilanz auf dem zweiten Rang.

Mehr als einen Monat ist es her, dass Leverkusen zuletzt gewinnen konnte. Nach einem teils furiosen Saisonstart fiel die Werkself einmal mehr der eigenen Unkonstanz zum Opfer. In der Liga ist Bayer bislang noch weich gelandet und steht weiterhin auf dem vierten Rang. Im Europapokal steht Leverkusen dazu weiterhin ungeschlagen neben Betis an der Spitze. Entsprechend möchte die Werkself heute an diese europäische Form anknüpfen.