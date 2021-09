45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Celtic will nur noch in die Halbzeit. Die Schotten agieren in der Abwehr weiter überfordert und sind auch zu passiv. Symptomatisch: Hart weiß bei einem Abschlag nicht wohin und hält den Ball im Stand locker 30 Sekunden am Fuß.

41 Mitchel Bakker Leverkusen Gelbe Karte für Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen)

Bakker begeht bei einem Celtic-Konter ein taktisches Foul im Mittelfeld und wird daher zu Recht verwarnt.

41 Bayer kann schon vor der Pause alles klar machen! Diaby bittet rechts am Pfosten Carter-Vickers zum Tanz und wird danach bei einem Schuss abgeblockt. Kurz danach holt auch Paulinho im hohen Fünfer aus, kommt aber ebenfalls nicht durch.

39 Celtic wirkt beeindruckt vom erneuten Gegentor und baut in der Abwehr nun einige Wackler ein. Die Abstände stimmen nicht mehr, Bayer erhält mehr Platz und darf frei kombinieren.

37 Und damit geht der Lauf von Senkrechtstarter Florian Wirtz weiter: Der Youngster macht das 0:2 und hat damit auch im sechsten Pflichtspiel nacheinander getroffen.

35 Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Florian Wirtz

Bayer begeistert mit einem Lehrbuch-Angriff und erhöht auf 0:2! Durch wen? Na klar: Florian Wirtz! Paulinho ist zunächst Initiator und bringt das Leder von hinten links mit ganz viel Gefühl ideal vor den rechten Pfosten. Wirtz läuft in Position und staubt aus kurzer Distanz ab. Super gespielt!

34 Celtic schafft es nicht mehr so schnell hinter die Bayer-Abwehrkette und bemüht daher die Distanz. Nach einer zu kurzen Klärung von Hincapié haut Turnbull den Ball aus linken 20 Metern klar über die Latte.

33 Mit der Führung im Rücken pusten die Leverkusener erstmal kurz durch und nehmen das Tempo heraus. Celtic will pressen, ist dafür aber nicht nah genug an den Rheinländern.

30 30 Minuten sind im fußballerischen Paradies auf der Uhr und Bayer 04 ist auf Kurs. Die Werkself liefert sich mit Celtic in der Anfangsphase ein munteres Spiel und profitiert dann - nach Chancen auf beiden Seiten - von einem Abwehr-Schnitzer der Schotten.

27 Vorbildlich: Die Celtic-Fans muntern ihr Team nach dem Gegentor mit Applaus auf und werden einfach noch lauter. SO stellt man sich Fan-Support vor. Die Stimmung hier ist einfach fantastisch!

25 Piero Hincapié Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Piero Hincapié

Celtic schenkt Bayer das 0:1! Turnbull stolpert an der linken Torauslinie über seine eigenen Beine und macht damit den Weg für Bakker frei. Der Niederländer gibt noch einmal kurz quer, dann schiebt Hincapié aus dem Rückraum ins leere Tor ein!

23 Hin und her! Nun sind es wieder die Rheinländer, die an der Führung schrauben. Nach einem schönen und steilen Flankenball von Wirtz schiebt Diaby den Ball am linken Pfosten in die Arme von Hart. Gute Parade vom ehemaligen englischen Nationalkeeper!

22 Die Werkself antwortet mit ihrer individuellen Qualität: Paulinho bindet im linken Sechzehner-Eck gleich drei Schotten und kommt trotzdem noch zu Abschluss. Starfelf fährt sein linkes Bein aus und blockt gerade noch so zur Ecke ab!

20 Druckphase von den Bhoys! Celtic übernimmt schlagartig das Kommando und arbeitet an der Führung. Kurz nach der ersten Hrádecký-Parade muss der Finne erneut ran und entschärft nun einen gefährlich Flachschuss von Starfelt in die linke Ecke.

18 Das Pendant zu Wirtz ist bei Celtic Furuhashi. Der Japaner ist ein Unruheherd in Bayer-Sechzehner und stiehlt sich nun halbrechts im Rücken von Tah davon.Danach hat der Japaner freie Bahn und scheitert an einer blendenden Reaktion von Hrádecký!

17 Bei Bayer 04 läuft indes schon wieder auffällig viel über Wirtz. Der Jungstar der Werkself lenkt die Angriffe in der Offensive und prüft Hart erneut mit einem wuchtigen Fernschuss aus 18 Metern. Nach der Parade des Celtic-Keepers geht allerdings auch die Fahne hoch: Diaby stand zuvor im Abseits.

14 Die Grün-Weißen nehmen Bayer mit dem Ball am Fuß den Zugriff und steigern sich leicht. Offensiv erarbeiten sich die Hausherren zudem Halbchancen: Der schnelle Furuhashi legt links vor dem Sechzehner mit der Hacke nach hinten auf. Rogić eilt herbei und zimmert den Ball volley über das Gestänge.

12 Celtic will etwas mehr Ruhe ins Spiel bekommen und verteilt den Ball nun länger in der eigenen Abwehr. Sobald die Werkself an die Kugel kommt, machen Wirtz und Co. sofort Tempo. Guter Beginn von Bayer!

10 Kann Bakker wirklich weiterspielen? Der Niederländer quält sich eher über das Feld und schaut mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Bank. Eventuell muss Bayer doch früh wechseln.

9 Die turbulente Anfangsphase wird kurz gestoppt, da Tom Rogić nach einem Zweikampf im eigenen Sechzehner medizinische Hilfe benötigt. Auch Leverkusens Mitchel Bakker lässt sich kurz behandeln.

7 Auch gefährlich! Nach einer Hereingabe von rechts außen startet Paulinho links am Pfosten in die Lücke und grätscht mit dem langen Bein knapp am Ball vorbei. Kommt der Brasilianer ran, steht es 0:1.

5 Wenn das hier so weitergeht, erleben wir wohl tatsächlich einen "paradiesischen" Fußballabend. Beide Teams spielen sofort geradlinig nach vorne und liefern sich zu Beginn einen regelrechten Schlagabtausch.

3 Tah verhindert das 1:0! Nur ein paar Sekunden nach dem Abseitstor stürmt auch Celtic erstmals nach vorne und geht ebenfalls fast in Führung: Furuhashi rennt der Werkself im Konter davon und wird erst auf den allerletzten Metern von Tah gestoppt. Der Bayer-Verteidiger rettet mit einer sensationellen Grätsche bei leerem Tor. Boah, diese Anfangsphase hat es richtig in sich!

2 Bayer macht sofort Druck! Die Werkself lässt im Paradise gleich mal still werden und erzielt schon nach 90 Sekunden ein Abseitstor von Alario. Kurz zuvor gab zudem Wirtz einen ersten Warnschuss aus 16 Metern ab.

1 Das Spiel läuft! Celtic beginnt im bekannten grün-weiß gestreiften Trikot, Bayer 04 trägt Blau. Schiedsrichter der Partie ist Marco die Bello aus Italien.

1 Spielbeginn

Und können die "Bhoys" auch sportlich mithalten? Gleich rollt im Paradise der Ball, dann erfahren wir mehr!

Schon vor Anpfiff gibt es im Celtic Park Gänsehaut: "You'll never walk alone" erklingt und 55.000 Zuschauer singen mit. Die Stimmung? Mindestens genauso gut wie im Anfield...

Bei Bayer 04 gibt es im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Mainz drei Veränderungen: Kossounou, Bellarabi und auch Torjäger Schick rotieren auf die Bank und werden von Hincapié, Paulinho und Alario ersetzt. Der formstarke Youngster Florian Wirtz ist erneut in der Bayer-Startelf.

Zu den bekanntesten Akteuren im Kader der Schotten gehören Ex-City-Keeper Joe Hart und der irische Mittelfeldspieler James McCarthy. Kapitän - und heute wieder in der Startelf - ist Celtic-Urgestein Callum McGregor.

Das Problem bei den Schotten: Der neue australische Coach Ange Postecoglou gilt als großer Fan von Pep Guardiola und will bei den Grün-Weißen auch genau dessen bekanntes Kurzpassspiel etablieren. Bisher tun sich die Schotten mit dieser Spielidee allerdings schwer und können den Wunsch ihres Trainer nach einem offensiven, direkten und dominanten Kurzpassspiel noch nicht umsetzen.

Cheftrainer Gerardo Seone freut sich ebenfalls auf die „großartige Atmosphäre“, warnt gleichzeitig aber auch vor der damit verbundenen Heimstärke der Schotten: „Celtic wird uns das Leben schwer machen wollen“, sagte der Schweizer auf der PK. Während Bayer nach dem Auftaktsieg gegen Ferencváros in Gruppe G schon frühzeitig den 1. Platz anvisiert, stehen die formschwachen Hausherren hingegen schon unter Druck: Celtic ist als 51-facher Serienmeister aktuell nur Sechster in Schottland und kassierte beim EL-Auftakt in Sevilla zudem eine 3:4-Niederlage.

Nach fast zwei Jahren Pandemie-Fußball ohne viel Stimmung erwartet Bayer 04 heute Abend in Glasgow mal wieder ein richtiges Fußballfest: Die Rheinländer sind im legendären Celtic Park zu Gast und spielen im „Paradise“ vor 55.000 lautstarken Schotten. Die Vorfreude bei Bayer ist dementsprechend groß: „Es freut uns total, dass so viele Fans dabei sein werden“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes kurz vor der Abreise. „Das befeuert auch die Emotionen und den Ehrgeiz. Die Spieler haben es vermisst."