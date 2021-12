Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Siyah Beyazlılar, die seit drei Jahren auf einen Auswärtssieg in den UEFA-Wettbewerben warten und die bei ihren bisherigen sieben Teilnahmen an Champions-League-Gruppenphase nie ohne einen einzigen Punktgewinn blieben, stellt Coach Sergen Yalçın nach dem 1:1-Auswärtsunentschieden beim Kasımpaşa SK ebenfalls fünfmal um. Montero, Meraş, Topal, Uysal und Karaman verdrängen Rosier, Vida, Yılmaz, Hutchinson und Ghezzal auf die Bank.

Auf Seiten der Schwarz-Gelben, die sechs ihrer letzten neun Heimspiele in der Champions League für sich entschieden und die drei der vier bisherigen Partien gegen türkische Vereine vor eigenem Publikum gewann, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zur 2:3-Heimniederlage gegen den FC Bayern München fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Guerreiro, Haaland (beide auf der Bank), Akanji (Knieverletzung), Brandt (Gehirnerschütterung) und Can (Rotsperre) beginnen Zagadou, Schulz, Witsel, Wolf und Malen.

Der Beşiktaş JK hat Ende November durch eine 1:2-Heimniederlage gegen den AFC Ajax ein Endspiel um Gruppenrang drei und den damit verbundenen den Umstieg in die Europa League verpasst. Der 16-malige türkische Meister, der in der SüperLig nach 15 Spieltagen nur Tabellenneunter ist, wartet als einzige Mannschaft in der europäischen Königsklasse noch auf den ersten Punktgewinn.

Nachdem Borussia Dortmund in Lissabon beim Sporting CP nach einem schwachen Auftritt die entscheidende Niederlage kassiert hatte, ging sie infolge des 3:1-Auswärtserfolgs beim VfL Wolfsburg mit einem positiven Gefühl in das Bundesligaspitzenspiel gegen den FC Bayern München. In einem aufregenden Duell auf hohem Niveau unterlagen die Schwarz-Gelben dem Rekordmeister jedoch mit 2:3 und fallen damit auf vier Punkte hinter den Spitzenreiter zurück.

In der Gruppe C sind alle Entscheidungen bereits vor 13 Tagen gefallen. Während der ohne Punktverlust in das letzte Gruppenspiel startende AFC Ajax als Erster und der Sporting CP als Zweiter in der Champions League überwintern werden, bleibt Borussia Dortmund im Frühjahr nur die Europa League. Die internationale Saison des punktlosen Beşiktaş JK endet definitiv heute Abend. Trotz fehlender tabellarischer Bedeutung steht heute einiges auf dem Spiel, sind die Siegprämien in der Königsklasse doch enorm hoch.