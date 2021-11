45 Ende 1. Halbzeit

44 Dortmund ist bemüht noch vor der Pausenpfiff zu verkürzen. Um die Chance auf das Weiterkommen zu erhalten muss ihnen das im weiteren Spielverlauf auch noch irgendwie gelingen.

41 Der folgende Standard landet bei Reinier auf dem Kopf. Der junge Brasilianer nickt jedoch aus zentraler Position relativ deutlich drüber.

40 Malen beinahe mit dem Anschlusstreffer! Der Stürmer kommt mit Tempo in die Box. Malen wird aber noch an der Hacke getroffen und gerät ins Straucheln. Trotzdem gelingt es ihm den Keeper zu umkurven. Aus spitzem Winkel kommt er dann von rechts zum Abschluss. Gonçalo Inácio passt auf und klärt im letzten Moment zur Ecke.

39 Pedro Gonçalves Sporting CP Tooor für Sporting CP, 2:0 durch Pedro Gonçalves

Was für ein absolutes Traumtor! Sporting wird jetzt offensiver und kommt über links in den Sechzehner. Akanji klärt im Strafraum noch in höchster Not vor Pablo Sarabia. Mit seiner Grätsche legt der Schweizer allerdings perfekt auf für Pedro Gonçalves. Der 23-Jährige fackelt nicht lange und haut den Ball mit dem rechten Innenrist traumhaft oben links ins Eck. Kobel macht sich ganz lang, aber ist ohne Abwehrchance.

36 Der Gegentreffer hat im Spiel der Dortmunder für einen kleinen Bruch gesorgt. Sie haben zwar weiterhin mehr Ballbesitz, aber können sich nicht mehr so weit vorne festsetzen.

33 Durch das 1:0 für Sporting ist der direkte Vergleich jetzt ausgeglichen. Dadurch springen die Portugiesen in der Live-Tabelle auf den zweiten Platz, da sie das deutlich bessere Torverhältnis haben.

32 Für Pedro Gonçalves, der im Hinspiel noch fehlte, ist es bereits das dritte Tor in der Königsklasse im dritten Spiel.

30 Pedro Gonçalves Sporting CP Tooor für Sporting CP, 1:0 durch Pedro Gonçalves

Sporting geht mit der ersten Großchance in Front! Coates schlägt den Ball tief aus der eigenen Hälfte völlig uninspiriert hoch und weit in Richtung BVB-Strafraum. Die Absprache zwischen Schulz und Pongračić passt nicht. Deshalb zögern beide lange, ehe Schulz noch versucht den Ball zu stoppen. Von der Fußspitze des Linksverteidigers springt die Kugel perfekt in den Lauf von Pedro Gonçalves, der frei vor Kobel die Nerven behält. Mit dem rechten Außenrist schiebt der 23-Jährige dem Keeper das Ding durch die Beine.

29 Ein BVB-Freistoß von der linken Seite führt zu einem gegnerischen Konter. Die Löwen spielen die Aktion jedoch nicht optimal aus und die Gäste sind schnell wieder hinten.

27 Bellingham erobert den Ball auf dem linken Flügel. Das Leder springt in Richtung Seitenaus. Der 18-Jährige versucht ihn noch zu retten, aber kommt erst hinter der Linie dran. Trotzdem eine starke Aktion des Engländers.

25 Akanji spielt einen riskanten Pass in den Mittelkreis zu Witsel. Der Belgier wird sofort unter Druck gesetzt und verliert den Ball. Deshalb zieht er das schnelle Foul und hat Glück, dass er nicht verwarnt wird.

23 Dortmund sucht immer wieder den Weg hinter die gegnerische Dreierkette. Marco Reus lauert dabei regelmäßig auf der letzten Linie und wird jetzt bereits zum zweiten Mal zurückgepfiffen, da er im Abseits stand. Seine flache Hereingabe hat Antonio Adán ohnehin abgefangen.

20 Die Hausherren können ausnahmsweise mal über einen längeren Zeitraum kombinieren. Eine schöne Seitenverlagerung landet beim weit aufgerückten Pedro Porro. Der rechte Außenbahnspieler zieht nach innen und versucht es mit dem Steckpass in die Box. Der Ball springt jedoch von einem Mitspieler ins Toraus.

17 Sporting hat bislang wirklich große Probleme im eigenen Ballbesitz. Den Portugiesen unterlaufen immer wieder leichtfertige Fehlpässe, die gefährliche Angriffe schon früh verhindern.

14 Malen kriegt den Ball beinahe am linken Strafraumeck. Der Niederländer probiert es mit einem Flachschuss auf das kurze Eck. Antonio Adán passt auf und packt sicher zu.

12 Das Gegenpressing der Dortmunder funktioniert derzeit hervorragend. Dadurch finden die meisten Aktionen in der Sporting-Hälfte statt. Allerdings sind die Schwarz-Gelben jetzt mal dazu gezwungen ganz hinten herum zu spielen. Kobel wird sofort angelaufen und kann den Ball nur wegschlagen.

9 Brandt tritt die erste BVB-Ecke von der linken Fahne. Seine Hereingabe ist deutlich zu kurz. Deswegen wird der Standard bereits vorne am Fünfer weggeköpft.

8 Reus zirkelt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld scharf in den Sechzehner. Antonio Adán kommt heraus und ist mit einer Faust dazwischen.

7 In den ersten Momenten hat Sporting richtig Druck gemacht. Mittlerweile gelingt es der Borussia aber das Geschehen zu beruhigen und die Partie zu kontrollieren.

4 Marco Reus mit dem ersten Abschluss für die Gäste. Sein Spannschuss von halbrechts vor dem Strafraum ist allerdings eine leichte Beute für Antonio Adán.

2 Lissabon beginnt schwungvoll und hat direkt die erste Ecke. Von links kommt der Ball nach innen und Coates kommt mit dem Kopf dran. Der Innenverteidiger kriegt seinen Versuch aber nicht richtig platziert und verfehlt das Tor.

1 Kurzfristige Änderung: Raphaël Guerreiro musste das Aufwärmen mit muskulären Problemen abbrechen. Für den Portugiesen steht deswegen Nico Schulz auf dem Rasen.

1 Los geht's! Der BVB stößt an und spielt in den gelben Champions-League-Trikots. Sporting hält im altbewährten Grün-Weiß dagegen.

1 Spielbeginn

Die Akteure stehen bereit und die Hymne ertönt. Die Stimmung im Stadion ist bereits vor dem Anpfiff überragend. Es ist also alles angerichtet für einen magischen Abend in der Königsklasse!

Der direkte Vergleich spricht eine klare Sprache. Dortmund konnte alle drei Aufeinandertreffen gewinnen. Jedoch waren es immer knappe Angelegenheiten. Alle drei Partien endeten mit nur einem Treffer Unterschied. Im Hinspiel erzielte Donyell Malen, der am Wochenende endlich zum ersten Mal in der Bundesliga traf, das goldene Tor.

Marco Rose wechselt im Vergleich zum Erfolg gegen den VfB zweimal gezwungenermaßen das Personal. Mats Hummels fehlt rotgesperrt und wird in der Innenverteidigung positionsgetreu von Marin Pongračić ersetzt. Zudem wurde Thorgan Hazard positiv auf das Coronavirus getestet. Reinier rückt für den Belgier in die Anfangsformation. Der Einsatz des Brasilianers ist eine große Überraschung. Immerhin steht der 19-Jährige erst das zweite Mal in der laufenden Saison von Beginn an auf dem Feld.

Sporting hat nach der Länderspielpause bislang nur ein Pokalspiel gegen Varzim SC bestritten. Gegen den Zweitligisten wurden einige Akteure geschont und die Grün-Weißen taten sich ziemlich schwer. Am Ende konnten sie aber mit 2:1 gewinnen. Allerdings ist die Startelf nicht annähernd mit der heutigen zu vergleichen. Gegenüber dem Hinspiel tauscht Rúben Amorim zweifach. Gonçalo Inácio und Pedro Gonçalves beginnen für Neto und Tiago Tomás, die beide auf der Bank sitzen.

Der BVB konnte am Samstag einen ganz wichtigen 2:1-Arbeitssieg gegen den VfB Stuttgart bejubeln. Dadurch beendeten sie ihren kleinen Negativlauf von zwei Niederlagen in Folge und liegen in der Bundesliga-Tabelle nur noch ein Pünktchen hinter dem FC Bayern. Außerdem hat sich zum wiederholten Mal gezeigt, dass die Dortmunder eine gute Moral haben, sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen und enge Spiele für sich entscheiden können. Das geht sogar so weit, dass die Rose-Auswahl das Gefühl einer Punkteteilung überhaupt nicht kennt. Von den 19 Pflichtspielen konnten sie 13 für sich entscheiden und mussten sich sechsmal geschlagen geben. Heute wollen die Schwarz-Gelben natürlich wieder siegreich sein.

Sporting CP ist derzeit in bestechender Verfassung. Wettbewerbsübergreifend hat der amtierende portugiesische Meister die letzten acht Matches allesamt gewonnen. In der Königsklasse konnten sie die beiden Duelle mit Beşiktaş souverän für sich entscheiden (4:0 und 4:1). Die letzte Pleite kassierten sie Ende September ausgerechnet in Dortmund. Damals ließen sie in der Offensive viel vermissen. Jedoch fehlte mit Pedro Gonçalves auch ihr gefährlichster Angreifer. Der 23-Jährige steht heute Abend zur Verfügung und hat den Grün-Weißen am vergangenen Donnerstag im Pokal mit einem Doppelpack das Weiterkommen gesichert.

Zur Ausgangslage in der Gruppe C: Ajax hat alle vier Partien gewonnen, steht unangefochten auf dem ersten Platz und ist bereits sicher im Achtelfinale. Dahinter stehen Dortmund und Sporting punktgleich auf den Rängen zwei und drei. Beşiktaş ist ohne Zähler abgeschlagen Letzter und hat keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Dementsprechend ist die heutige Partie in Lissabon bereits als K.o.-Spiel zu betrachten. Mit einem Sieg kann der BVB den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. Allerdings gilt das auch für Sporting, die dafür mit einem Vorsprung von mindestens zwei Toren gewinnen müssen.