45 Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause des Champions-League-Gruppenheimspiels gegen den Sporting CP mit 1:0. Infolge schwungvoller erster Minuten wurden die Schwarz-Gelben von einer frühen Verletzung Dahouds (4.) ausgebremst. Erst nach einer guten Viertelstunde verzeichneten sie wieder Feldvorteile und tauchten immer häufiger im letzten Rasendrittel auf, ohne sich zunächst konkrete reguläre Chancen zu erarbeiten; aus Abseitsposition nickte Bellingham in Minute 17 gegen den Pfosten. Die Rose-Auswahl sorgte auch in der Folge nur ansatzweise für Gefahr, fand gegen die grün-weiße Abwehrabteilung in der ersten halben Stunde vor allem in der Mitte überhaupt keine Mittel. In der Schlussphase ließ dann Malen den schwarz-gelben Knoten platzen, indem er am Ende des ersten stringenten Angriffs eiskalt in die Maschen vollstreckte (37.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Signal-Iduna-Park wird um 120 Sekunden verlängert.

42 Matheus Nunes Sporting CP Gelbe Karte für Matheus Nunes (Sporting CP)

Die zweite Verwarnung folgt prompt während derselben Unterbrechung. Nunes ist direkt zum Schiedsrichter gelaufen und hat eine höheres Strafmaß gefordert.

42 Jude Bellingham Dortmund Gelbe Karte für Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Bellingham streckt Palhinha tief in der gegnerischen Hälfte mit einer seitlichen Grätsche nieder und handelt sich die erste Gelbe Karte des Abends ein.

40 Die Schwarz-Gelben nutzen also ihre erste reguläre Möglichkeit, um die Führung an sich zu reißen. In der Live-Tabelle der Gruppe C ziehen sie punktetechnisch mit dem Ajax AFC gleich.

37 Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Donyell Malen

Mit seinem ersten Pflichtspieltor für den BVB lässt Malen den Signal-Iduna-Park beben! Im Rahmen eines Ein-Kontakt-Spielzugs durch die Mitte schickt Bellingham den Niederländer per Steilpass auf die rechte Sechzehnerseite. Malen vollendet aus vollem Lauf und gut 13 Metern in die untere linke Ecke.

36 Der auf der linken Sechzehnerseite durch Bellinghams Steilpass bediente Reus schiebt nach innen zum freien Malen, der aus neun Meter in den halbleeren Gästekasten einschiebt. Die Fahne des Assistenten geht direkt hoch; Reis war auf der falschen Seite der Abseitslinie.

33 Coates mit der ersten Halbchance Sportings! In den Nachwehen einer Ecke von links fällt dem aufgerückten Verteidiger der Ball im Strafraumzentrum mit dem Rücken zum Tor stehend vor die Füße. Er produziert einen Seitfallzieher, der gut einen Meter zu hoch angesetzt ist.

30 Malen verpasst nach Meuniers scharfer Hereingabe von der rechten Außenbahn aus mittigen neun Metern eine saubere Direktabnahme. Der Ball kullert weit links am Ziel vorbei. Zudem hat der Niederländer im Abseits gestanden.

29 Sporting kann nach der Auftaktklatsche gegen Amsterdam sehr gut mit dem Verlauf der ersten halben Stunde leben, steht vor allem in den zentralen Defensivbereichen ordentlich.

26 Der BVB arbeitet gegen die beiden Abwehrketten der Grün-Weißen hin und wieder mit hohen Verlagerung. Die sind meist präzise, doch die Anschlussaktionen zünden daraufhin nur selten.

23 Paulinho wird aus dem Mittelkreis mit einem halbhohe Ball in das offensive Zentrum geschickt. Der Portugiese kommt zwar nicht an Hummels vorbei, kann den Ball aber behaupten und will den mitgelaufenen Tomás in Szene setzen. Am Elfmeterpunkt rettet Torhüter Kobel in höchster Not.

20 Nach einem Querschläger durch Coates im gegnerischen Sechzehner legt Hazard von der linken Grundlinie flach zurück zu Reus, der aus gut 13 Metern in Bedrägnis nicht ganz optimal abnimmt. In der halblinken Ecke packt Gästekeeper Adán im Nachfassen zu.

17 Bellingham nickt nach einer halbhohen Hereingabe Hazard vom rechten Strafraumeck aus fünf Metern gegen den linken Pfosten. Der junge Engländer hat bei der Flanke des Belgiers allerdings im Abseits gestanden; ein Treffer hätte ohnehin nicht gezählt.

15 Am frühen Abend hat der Ajax AFC den Beşiktaş JK übrigens mit 2:0 geschlagen und sein Punktekonto damit auf sechs Punkte vergrößert. Mit einem Dreier würde der BVB heute also schon einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen.

12 Nach selbstbewussten ersten Aktionen wurde der BVB vom frühen Ausscheiden Dahouds zurückgeworfen. Sporting hat erst einmal die Kontrolle übernommen und hält den Schwerpunkt des Geschehens in der Heimhälfte.

9 Brandt, schon seit einigen Minuten bereit, kann endlich den Rasen betreten.

8 Julian Brandt Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

8 Mahmoud Dahoud Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mahmoud Dahoud

7 Die Gäste fahren über den rechten Flügel einen ersten schnellen Angriff. Paulinhos flaches Anspiel rauscht quer durch den Sechzehner und wird erst vor dem langen Pfosten durch Hummels geklärt.

5 Während Dahoud bereits in den Katakomben verschwunden ist, macht der BVB zunächst mit neun Feldspielern weiter. Einwechselkandidaten sind Schulz und Brandt.

4 Dahoud muss auf dem Rasen behandelt werden, fasst sich nach einem Pressschlag gegen Tiago Tomás an das linke Knie. Möglicherweise ist Coach Marco Rose zu einem frühen Tausch gezwungen.

1 Dortmund gegen Sporting – Durchgang eins im Signal-Iduna-Park ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Die Hymne der Champions League ertönt.

Soeben haben die Mannschaften vor 25000 Zuschauern den Rasen betreten.

Bei den Verde e brancos, die die Gruppenphase bei neun Champions-League-Teilnahmen lediglich ein einziges Mal überstanden (2008/2009) und die noch nie ein Pflichtspiel auf deutschem Boden gewinnen konnten, stellt Coach Rúben Amorim nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den CS Marítimo ebenfalls zweimal um. Matheus Reis und Tiago Tomás verdrängen Rúben Vinagre und Nuno Santos auf die Bank.

Auf Seiten der Schwarz-Gelben, die in der Champions-League-Gruppenphase der Saison 2016/2017 beide Vergleiche mit Sporting für sich entschieden (2:1 und 1:0) und die letztmals vor drei Jahren mit drei Siegen in Serie in die Königsklassenspielzeit starteten, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage bei Borussia Mönchengladbach zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Pongračić und Moukoko (beide auf der Bank) beginnen Hazard und Reus. Haaland ist wie erwartet noch nicht wieder einsatzbereit.

Der Sporting CP, der sich im Frühjahr durch die erste Meisterschaft seit 19 Jahren erstmals seit vier Jahren für die Königsklasse qualifiziert hat, ist mit einem Misserfolg in die Gruppenphase gestartet, schließlich unterlag er beim niederländischen Vertreter Ajax AFC in Amsterdam mit 1:5. In der nationalen Eliteklasse ist der grün-weiße Klub aus Lissabon noch ungeschlagen, liegt aber bereits vier Zähler hinter dem makellose Stadtrivalen SL Benfica.

Borussia Dortmund ist in die vierte aufeinanderfolgende Saison in der Champions League vor zwei Wochen mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Istanbuler Verein Beşiktaş JK gestartet, hätte in der türkischen Metropole mit einer besseren Chancenverwertung deutlicher gewinnen können. In der Bundesliga ist die Zwischenzeit durchschnittlich verlaufen, folgte dem 4:2-Heimerfolg gegen den 1. FC Union Berlin doch eine 0:1-Pleite bei Borussia Mönchengladbach. Ohne Kapitän Reus und Torgarant Haaland erarbeiteten sich die über eine Halbzeit lang in Unterzahl spielenden Schwarz-Gelben nur sehr wenige Offensivszenen.