4 Kleine Unsicherheit bei Kehrer, der einen einfachen Querpass zu Raum in das Seitenaus setzt. In der Folge steht Nikolov aber im Abseits und die DFB-Elf ist wieder in Ballbesitz.

2 Deutschland startet gut in die Partie und hat sofort die große Chance! Goretzka verlagert das Spiel auf die linke Seite zu Havertz, der gefühlvoll an den zweiten Pfosten flankt. Dort steht Kimmich fünf Meter vor dem Tor recht frei und köpft auf die kurze Ecke, doch Dimitrievski ist noch rechtzeitig zur Stelle und faustet die Kugel vor der Linie raus.

1 Der Ball rollt! Deutschland hat in weißen Trikots angestoßen, Nordmazedonien ist ganz in Rot gekleidet.

1 Spielbeginn

Angeführt vom Schiedsrichtergespann um den Niederländer Danny Makkelie betreten beide Mannschaften das Feld. Gleich geht es los.

Nordmazedoniens Trainer Milevski nimmt nach dem 4:0 gegen Liechtenstein vier Wechsel in der Startelf vor. Musliu, Nikolov, Kostadinov sowie Jahović sind anstelle von Ristevski, Spirovski, Trajkovski und Ristovski neu mit dabei. So darf auch der Schalker Churlinov erneut auf dem rechten Flügel starten.

Unter dem neuen Trainer Blagoja Milevski pflegt Nordmazedonien einen offensiveren und mutigeren Spielstil. Der Coach übernahm nach der EM von Igor Angelovski. Mit dem 4:0 gegen Liechtenstein fuhr der Trainer nun auch den ersten Sieg seiner Amtszeit ein und geht auch gegen Deutschland optimistisch ins Spiel: „Nicht jeder Favorit auf dem Papier gewinnt jedes Match.“ Zudem sind die Nordmazedonier noch im Rennen um den zweiten Platz in der Gruppe J, der zur Teilnahme an den Play-Offs berechtigen würde. Aktuell rangiert man mit 12 Zählern wie Armenien auf dem zweiten Rang.

Allerdings waren die Nordmazedonier für Deutschland bisher der einzige Stolperstein in der laufenden Qualifikationsrunde. Ende März verlor man das Hinspiel noch unter dem Bundestrainer Löw in Duisburg überraschend mit 1:2. Doch DFB-Coach Flick will den Blick nicht zu sehr auf diese Niederlage richten: „Natürlich haben wir das Hinspiel analysiert, aber ich möchte gar nicht so sehr darüber reden, was wir besser machen müssen als im Hinspiel, sondern es geht darum, dass wir uns auf unsere Qualitäten besinnen.“

Schauen wir gleich auf die Aufstellung des DFB. Bundestrainer Flick tauscht im Vergleich zum 2:1 gegen Rumänien am Freitag fünfmal. Der wiedergenesene Neuer ersetzt ter Stegen zwischen den Pfosten. Zudem ersetzen Raum (Startelfdebüt) und Klostermann Rüdiger sowie Hofmann in der Viererkette. Müller und Havertz verdrängen außerdem Reus und Sané auf die Bank.

Unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick gelang der deutschen Nationalelf mit dem mühsamen 2:1 gegen Rumänien am Freitag der vierte Sieg im vierten Spiel. „Die Analyse des Rumänien-Spiels hat gezeigt, dass in unserem Spiel sehr, sehr viel davon dabei war, was wir uns vorstellen. Am Ende haben Kleinigkeiten im Detail gefehlt, aber wir hatten enorme Mentalität, viel Zug im Spiel“, zeigte sich der Bundestrainer mit dem Entwicklungsprozess zufrieden. Sollten die DFB-Kicker auch heute siegreich sein, wäre Flick ebenso wie sein Vorgänger Joachim Löw mit der bestmöglichen Ausbeute aus den ersten fünf Partien gestartet. Zudem könnte mit einem Sieg auch das Ticket zur WM-Endrunde in Katar vorzeitig gebucht werden. Sollte Armenien zeitgleich gegen Rumänien keine Punkte lassen, könnten sie punktemäßig mit Deutschland zwar noch gleichziehen, doch die Flick-Elf weist das deutlich bessere Torverhältnis auf (+18 zu -2). Bei einem Sieg und einem Punktverlust Armeniens ist der DFB-Elf das WM-Ticket sicher.