2 Der erste Vorstoß gehört den Gästen! Und wie Hansi Flick es angekündigt hat, geht es über einen schnellen Angriff auf dem Flügel. Henrikh Mkhitaryan zieht nach einem abgefälschten Querpass von links aus gut 13 Metern ab, verzieht aber weit drüber.

1 Spielbeginn

Die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart ist angerichtet. William Collum aus Schottland wird die Partie leiten, in wenigen Augenblicken kann es losgehen.

Nach dem noch wenig überzeugenden Spiel gegen Liechtenstein bittet Hansi Flick vor dem heutigen Spiel um ein wenig "Zeit, die neue Spielidee und die neue Philosophie zu implementieren." Dazu warnte er vor den Armeniern, die bisher vier starke Gruppenspiele abgeliefert haben: "Sie pressen, sie laufen an und haben vorne schnelle Umschaltspieler, sodass sie nach Ballgewinnen direkt offensiv spielen und ihre Offensivleute gut in Szene setzen können. Wir müssen deshalb bei Ballverlust eine gute Restverteidigung haben."

Mit einem Sieg würde Deutschland die Tabellenführung in Gruppe J erobern und einen Abstand auf zwei Punkte auf den heutigen Gegner herstellen. Die Zeichen der Geschichte stehen gut, in bisher drei Begegnungen gewannen die Deutschen alle drei Partien. 1996 und 1997 traf man in der Gruppenphase zur WM-Qualifikation bereits zwei Mal aufeinander (5:1 und 4:0), vor der WM 2014 gewann das deutsche Team ein Freundschaftsspiel mit 6:1. Henrikh Mkhitaryan erzielte damals den Ehrentreffer.

Bei den Gästen ist es besonders für den Hoffenheimer Sargis Adamyan ein besonderes Spiel: "Ich kam mit vier Jahren nach Deutschland und bin hier aufgewachsen - aber Armenien ist trotzdem meine Heimat." Für sein Land schoss er in bisher 26 Länderspielen zwei Tore. Bekanntester Armenier aber dürfte Kapitän Henrikh Mkhitaryan sein, der zwischen 2013 und 2016 für den BVB kickte und aktuell bei AS Rom unter Vertrag steht. In 88 Länderspielen schoss er bereits 30 Tore. In Acht nehmen sollte sich die deutsche Mannschaft aber auch vor Tigran Barseghyan - der Flügelspieler war in den letzten acht Länderspielen an neun Toren direkt beteiligt.

Joaquin Caparros, Trainer der Armenier, nimmt nach dem 0:0 in Skopje vier Änderungen in der Startelf vor. Calisir steht heute nicht im Kader, Vardanyan, Udo und Bichakhchyan sitzen zu Beginn nur auf der Bank. Haroyan, Bairamyan, Barseghyan und Angulo stehen dafür in der Startaufstellung.

Mit zehn Punkten aus vier Spielen führt momentan der deutsche Gegner Armenien überraschend Gruppe J an. Wie auch Deutschland gewann das Land aus der Kaukasusregion gegen Liechtenstein, Island und Rumänien, punktete aber auch gegen die frech aufspielenden Nordmazedonier. Unter der Woche spielte man in Skopje 0:0. Die Chancen auf eine erste WM-Endrunden-Teilnahme als eigenständiges Land ist dennoch groß wie nie in dieser Gruppenphase. Bis 1988 gehörte Armenien noch zur Mannschaft der UdSSR. Auch eine EM-Endrunde wurde bisher noch nicht erreicht.

Im Vergleich zum ersten Spiel unter Flick tauscht der Bundestrainer heute auf sechs Positionen: Neuer kehrt für Leno zurück zwischen die Pfosten, Havertz und Gosens fallen heute aus. Auf die Bank müssen zusätzlich Baku, Gündogan und Musiala, beginnen werden Hofmann, Rüdiger, Goretzka, Reus und Gnabry.

Unter der Woche feierte Hansi Flick gegen Liechtenstein sein Debüt an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft. Mit dem 2:0-Sieg über Zwergstaat Liechtenstein gelang der Start als Bundestrainer zwar erfolgreich, aber ein Feuerwerk zündete die Mannschaft auch nicht gerade. Wichtig waren die drei Punkte jedoch allemal, denn damit holte man sich den zweiten Tabellenplatz von Nordmazedonien zurück, gegen das man im März 1:2 in der Schauinsland-Reisen-Arena zu Duisburg verlor. Am Ende der Gruppenphase steht nur der Sieger als fester Teilnehmer für die WM-Endrunde fest, die Zweitplatzierten müssen in eine extra Playoff-Runde.