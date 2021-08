9 Kimmich schlägt eine Ecke von der linken Fahne an den ersten Pfosten. Müller lässt clever durch, aber Lewandowski kriegt den Kopfball nicht platziert. Die Kugel springt von der Stirn des Polen direkt ins Toraus.

7 Der Regen hat in den letzten Minuten zugenommen. Die Stimmung auf den Rängen ist trotzdem gut und an dem Zustand des Platzes gibt es auch nichts zu beanstanden.

5 Das Pressing der Borussia sorgt schon früh für Unruhe bei den Gästen. Am Ende holt Reus gegen Kimmich eine Ecke heraus, die anschließend ungefährlich bleibt.

4 Kimmich zirkelt den ersten Standard der Partie aus dem linken Halbfeld mit viel Schnitt in den Sechzehner. Allerdings kommt Müller knapp nicht dran und Kobel schnappt sich den Ball.

2 Die Dortmunder spielen heute in ihren gewohnten gelben Trikots mit schwarzen Hosen. Bayern hält in den neuen Champions-League-Trikots dagegen. Die sind hauptsächlich in weiß gehalten und haben ein blaues Bergpanorama auf der Vorderseite.

1 Los geht's! Der amtierende Meister aus München eröffnet den Supercup 2021.

1 Spielbeginn

Sascha Stegemann und sein Gespann führen die Teams auf den Rasen. Vor dem Anpfiff wird es noch eine Schweigeminute für den verstorbenen Gerd Müller geben. Der Tod des "Bombers der Nation" hat die gesamte Fußballwelt in große Trauer versetzt. In 607 Pflichtspielen für den FCB sind ihm sagenhafte 566 Treffer gelungen. In Gedanken an die Vereins-Legende haben sich die Bayern zudem in Trikots mit der Nummer Neun aufgewärmt.

Der direkte Vergleich spricht in den letzten Matches klar für den FCB. Gleich fünfmal in Folge konnten die Bayern die Borussia besiegen. Den letzten Erfolg der Schwarzgelben gab es 2019 im Supercup. Damals hieß es am Ende 2:0 für den BVB. Zudem haben die Dortmunder das letzte Aufeinandertreffen mit Nagelsmann in bester Erinnerung. Im DFB-Pokalfinale feierten sie einen klaren 4:1-Sieg gegen RB Leipzig.

Julian Nagelsmann wechselt im Vergleich zum 1:1 in Mönchengladbach ebenfalls nur einmal. Kingsley Coman hat sich mit starken Trainingsleistung einen Platz in der Startelf verdient. Dafür sitzt Leroy Sané zunächst nur auf der Bank.

Marco Rose muss heute auf Thorgan Hazard verzichten. Für den Belgier beginnt Youssoufa Moukoko. Damit stehen Erling Haaland und der 16-jährige Youngster erstmals zusammen in der Anfangsformation.

Beim FC Bayern sieht es hingegen aktuell überhaupt nicht rosig aus, denn den Auftakt unter Julian Nagelsmann hatten sich alle im Verein vermutlich etwas anderes vorgestellt. Die Vorbereitung verlief schleppend und endete mit drei Niederlagen und einem Remis. Am vergangenen Freitag folgte dann ein 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Dabei hatten die Münchner zwar sehr gute Phasen, aber am Ende auch ein wenig Glück bei gleich zwei strittigen Elfmeterentscheidungen. Deshalb steigt der Druck beim FCB bereits früh. Ein Sieg im Prestige-Duell gegen den BVB käme deshalb gerade recht. Ausnahmsweise geht der Rekordmeister jedoch nicht als Favorit in das Aufeinandertreffen.

Für den BVB ist der Saisonstart perfekt verlaufen. Im DFB-Pokal konnten die Borussen einen 3:0-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden einfahren und in der Liga gab es zum Auftakt einen überzeugenden 5:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. Der alles überragende Mann in den ersten zwei Partien war eindeutig Erling Haaland. Der Norweger war an allen der bisherigen acht BVB-Treffer direkt beteiligt und konnte sein Torkonto dadurch auf sensationelle 62 Treffer in 61 Pflichtspielen hochschrauben.

Das Supercup-Duell zwischen Bayern und Dortmund findet zum neunten Mal statt. Zwischen 2012 und 2020 gab es nur zwei Supercups, bei denen die Bayern nicht gegen den BVB antraten: 2015 gegen Wolfsburg (4:5 i.E.) und 2018 gegen Frankfurt (5:0). Insgesamt sind die Münchner schon zum 15. Mal dabei, davon das 10. Mal (!) in Serie. Achtmal ging der Pott nach München. Der BVB nimmt zum 12. Mal teil und konnte sich sechsmal die Trophäe holen.